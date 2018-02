Hay muchas Sorias por Europa

Voz 1 00:00 eh eh

Voz 0313 00:52 una cosa las dos de la tarde las tres y diez en Canarias ya tenemos abierta la ventana hoy aquí en Soria en el Palacio de la audiencia tomamos café como todas las tardes

Voz 3 01:01 con Isaías Lafuente Isaías buenas tardes hola buenas tardes cómo estás amigos pero no estoy muy bien casi como en casa casi como en casa

Voz 0313 01:08 cerquita fundamental es decir el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global Rafa Vila San Juan buenas tardes

Voz 3 01:13 qué tal buenas tardes también casi como en casa si además esta semana Suri está de moda igual que Cataluña gol logrado noventa y cuatro metros

Voz 0313 01:21 es que no toque pues el tema hoy una revolución de este tipo es posible que ha habido gente del instituto que ha estado participando en el Congreso una revolución como la que planteábamos o algo parecido a una revolución expolió lesión

Voz 1781 01:32 no es posible en tanto en cuanto la gente sea consciente de que esto son unos objetivos que pueden ser alcanzables en ese sentido Si todos los comencemos de que podemos conseguirlos lo haremos ahora bien si dependemos únicamente de las instituciones políticas y no me refiero a los ayuntamientos que están mucho más avanzados que los gobiernos sí dependemos o esperamos de ellos entonces no lo conseguiremos de todas formas aunque no hubiera una revolución estos la zanahoria que nos marca el camino luego tiremos p'alante

Voz 0827 01:57 es un poco triste de todas las maneras que en el continente que fue la cuna del pensamiento dos mil quinientos años después tengamos que pensar Europa eso significa que nos hemos pasado algunos siglos quizás olvidando unos de pensar lo que debía ser el futuro

Voz 0313 02:09 de momento Soria estos días han lo que se parece a lo que se parece más a una especie de torre de Babel

Voz 4 02:15 con Economic y crece es más os actos dixit que os demos inédito Murguía mi Astor biquinis cuando el senador después de GE ni Chile

Voz 5 02:30 aquello visión tanto de

Voz 6 02:35 estábamos ocho Mikko pero ese ese espectro en quema eh nada AMPAs irme de aquí de sondas pegada a este clima

Voz 7 02:43 ya Agaete industria el olor a ser de investir siempre PIU Foyer Ritcher que de Babel en que puede tras

Voz 0313 02:52 a ver si cómo podemos traducir todo esto vamos a pedirle ayuda a nuestra compañera de ser Soria Isabel González

Voz 8 02:57 primera parada Noruega tele marca es una provincia de ciento setenta mil habitantes su vice alcaldesa es Gun Marita ingresen también presidenta de la Asociación noruega de autoridades locales y regionales su mayor preocupación es construir sociedades inclusiva en paz sin rechazo al diferente al inmigrante o a las personas con discapacidad

Voz 7 03:15 adicto Vicky es Xala el desafío de nuestras ciudades en Noruega pero también en toda la Unión Europea es la de poder crear sociedades exclusivas porque si la gente se siente dejada atrás vamos a tener un gran problema de radicalización es una ciudad inclusiva es el mayor desafío para todos

Voz 6 03:32 incluso Vicky Talens fuego Babas

Voz 8 03:36 de Noruega Austria Innsbruck es una ciudad al oeste del país tiene ciento treinta mil habitantes cuyas necesidades gestiona su alcaldesa Cristina o Page blogger habla de dos retos comunes al resto de municipios la convivencia en armonía con los inmigrantes y el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental para alcanzar una forma de vida sostenible en el tiempo

Voz 9 03:55 Tir quema eh hay dosis fundamentales que sería la perfección lógica el problema del cambio climático es una de las mayores operaciones y la inclusión de todas las personas de cualquier condición social económica circunstancial en la marca de examen buena es la ambivalencia una estatua leemos su china

Voz 8 04:19 Turquía no presenta una realidad tan diferente Estambul acoge a casi quince millones de personas la vice alcaldesa de la capital es que hay los movimientos migratorios inconcreto los refugiados es el principal foco de su política municipal

Voz 5 04:34 en Chile a apoyar a los refugiados en nuestra ciudad queremos realizar proyectos teniendo encuentra en cuenta la cultura estas personas pero en este aspecto tenemos que hace que lamentablemente no puedo contar con el apoyo que esperaba vamos a nivel internacional

Voz 8 04:53 en Match al suroeste de la operación urbana de París en Francia se sitúa son una localidad de veinte mil habitantes Philippe Laurent insista en la necesidad de aumentar la proximidad el alcalde con sus vecinos la capacidad de respuesta para desechar la mala prensa con la que cuenta la política en el siglo XXI

Voz 4 05:09 dije que no

Voz 7 05:12 Nuestro principal desafío de preservar el nivel y la calidad de los servicios públicos el segundo desafío es mantener incrementar la proximidad del alcalde con la ciudadanía hay una cierta tendencia que las ciudades más grandes son las que más importan y sin embargo los las ciudades pequeñas Nos interesantes duros dueña

Voz 8 05:29 cuatro millones y medio de habitantes tiene la región italiana de Emilia Romagna su presidentes Stefano Bonafini es el presidente del Consejo de municipios y regiones de Europa la inversión en la calidad de la innovación el desarrollo y la investigación para ser competitivos en el progreso es su mayor

Voz 7 05:44 pero cree que es la priman en Italia por crecimiento por actividad por tasa de empleo Geranín como somos una red de exportación lo que más nuestro paz la calidad de lo que producimos lo que nos permite competir con las áreas más importantes del propio avanzó a todo el mundo

Voz 8 06:01 la convivencia social en armonía la gestión de los movimientos migratorios el cambio climático la participación de la ciudadanía en la política local lo la inversión en investigación son retos de la política local de la política actual que comparten los territorios europeos

Voz 0313 06:15 Carlos Martínez Emilia seis buenas tardes a los dos bienvenidos a La Ventana

Voz 3 06:19 hola buenas tardes

Voz 10 06:23 Carlos Martínez exalcalde de Soria vicepresidente del Consejo Europeo de municipios y regiones y Emilia vicesecretaria general de la Red Mundial de viviendas de

Voz 0313 06:32 ciudades gobierno locales regionales José voy a cargos tan largos hay que hay que coger aire casi a ese coger aire para los circos se debe pronunciarse se han planteado estos días se ha planteado esta semana lo pregunto muy en serio las bases de una revolución algo parecido salvar el futuro del compromiso de Soria después de este congreso

Voz 1907 06:51 a ver yo creo que que esta semana ha pasado algo extraordinario esta semana claramente ha habido un compromiso de los líderes locales de Europa de los alcaldes europeos de los líderes regionales de delegar esas objetivos globales que nos hemos marcado y que a veces nos parecen Strata terrestres no y muy idealistas exactamente a sus responsabilidades de todos los días y creo que ese es el comienzo el comienzo de la transformación el comienzo de la transformación tiene que ser darnos cuenta es que tenemos una responsabilidad de creación o sea que no hay que esperar a nadie que nosotros tenemos que dar el primer paso también darnos cuenta de que estamos ante una transformación de lo que es el concepto de la ciudadanía habrá pocos centro ustedes que no tengan familia fuera ya no vivimos sólo aquí vivimos

Voz 0313 07:42 le para una señora dice vamos a hacernos una foto que serán

Voz 3 07:45 sí estará contigo yo soy de los bueno

Voz 1907 07:49 no estamos antro una ciudadanía nueva que tenemos que construirse está se está definiendo ahora los criterios y los valores de esa ciudadanía los estamos haciendo ahora lo que tenemos que decidir es tomar la responsabilidad de cómo va a ser yo creo lo que oido aquí esta semana en Soria es si el principio de replantearnos modelos que hemos estado aceptando y que quizás no sean los que queremos para el futuro si a eso le llamamos revolución sí

Voz 0313 08:14 alcalde hay muchas horas en Europa son minoría

Voz 11 08:17 Mossos mayoría me han escuchado decirlo está estos días en muchísimos foros en muchísimos debates los que hemos tenido muchas horas lamentablemente no es verdad que si analizas el estado de gravedad del enfermo seguramente Soria sea hablamos despoblación es uno de los enfermos más graves no pero lamentablemente la Europa interior la España interior la Alemania anterior sufre de de de idénticos problemas similares problemas y por tanto necesitamos políticas transversales que den solución definitiva a los problemas decía la carta a los Reyes Magos y es verdad no parece que son anhelos parece que es prácticamente una utopía no pues miremos la utopía o que pedir

Voz 0313 08:49 el alcalde de Soria tres deseos para una carta a los Reyes tres no más uno

Voz 11 08:53 no así en igualdad de condiciones y que mis hijos puedan que en el que a vivir si quieren lamentablemente hoy no tienen oportunidad para poderse quedar en manos mi familia en el entorno más cercano Mis amigos en gran parte de ellos tienen que salir fuera no por voluntad propia sino precisamente por la falta de oportunidades yo el único deseo que pido es que que el soriano que quieran salir y es bueno salir es bueno aprender es bueno formar T pero si tienes la ganadería tienes que te da oportunidad el derecho de poder desarrollar un proyecto vital aquí que lamentablemente no lo tenemos y eso es lo que tenemos tenemos un abanico de oportunidades brutal somos una una tierra claramente de oportunidades pero la decisión política las decisiones políticas constante y continuada de abandono institucional Neo ausencia de inversiones no está lastrando el desarrollo y el presente y el futuro importante que invertirá el te acuerdas cuando es decir es un problema en Huesca un programa en Huesca desmoralización y si te te remitió un SMS diciendo dar decisiones políticas hay que invertir la la clave es la no existe carta a los Reyes Magos la política es muy importante decisiones que se toman en Washington en en Nueva York en Bruselas en Madrid en Valladolid en nuestro caso son decisivas para el día a día de las personas que aquí seguimos

Voz 0313 10:04 pero entonces qué margen que capacidad Manuel tienen la administración local para esa revolución no transformación para para hacerla realidad qué margen de maniobra tiene un diez por ciento de capacidad un veinte un treinta como mucho no tendrá más

Voz 1907 10:16 quizás es Carlos pueda ponerle número a eso

Voz 0313 10:19 por cierto me gustará que después tanto Emilia como Carlos nos cuenten cómo ha sido su vida lo de nacer o vivir alejado de las grandes urbes es una condena es un premio a un ejercicio de supervivencia o qué es pero primeros arrecia

Voz 1907 10:30 esta esta te lo cuento en un ratito pero a ver el tema de este porcentaje quizás Carlos te pueda dar más información yo lo que tengo clarísimo es que es que para comenzar esta transformación de la que estamos hablando y que cada vez más necesaria vamos a tener que también transformar quién toma parte en las decisiones también cómo pensamos el conjunto lo global quizás no tenga que ser pensado desde desde la lejanía sino desde lo local yo creo que en ese momento cuando empecemos a pensar desde nuestra realidades desde lo que hacemos todos los días desde las responsabilidades muy concretas de que llegue el agua casa ahí demás podemos comenzar a transformar el mundo de otra manera esa es nuestra expectativa por eso es lo que nosotros por lo que nosotros abogamos es por lo que eh personas como Carlos alcaldes como Carlos puedan traer su experiencia a la mesa de Europa ya la mesa global y que a partir de ahí se tomen decisiones que afecten a todo

Voz 1781 11:31 lo que pasa es que yo lo que lo que veía no por lo que decía el alcalde y por lo que estás comentando ahora no es ver la es cierto pero la misma ambición que tienes tú la podemos tener en las grandes ciudades en Barcelona también queremos que nuestros hijos se queden sin embargo el a lo mejor está yendo hacia la India hacia Nueva York es decir estamos en un proceso de globalización y a mí lo que me gustaría decir es al y me encantaría que me adoptada en estos pueblos donde casi no hay gente porque al final si además se vive mejor es decir empadrona te estás acostumbrado

Voz 0313 11:57 veces estás acostumbrado estamos abiertos

Voz 3 12:00 a ver mañana mismo ahí a alguien

Voz 12 12:07 hasta el proceso es que tiene que ser de vuelta es decir a quienes vivimos en las

Voz 0827 12:12 de ciudades y tenemos hijos en las grandes ciudades es posible que un día decidan ir sea donde sea a Bombay o a Nueva York pero hay mucha gente en Bombay en Nueva York que están pensando en venir a vivir a Madrid o a Barcelona antes cuando habla del alcalde de que el soriano que quiera quedarse pueda quedarse es decir en hacer de la pequeña ciudad un núcleo de oportunidades eso significa que algún Soriano se irá y quizás muchos pero a lo mejor otros muchos españoles y no españoles pueden pensar en Soria como destino para

Voz 1907 12:40 claro es cambiarle duro estás pero te has cambiarlas es cambiar las reglas del juego claras las reglas del juego hay que cambiarlas no pueden ser competencia tiene que ser solidaridad tiene que ser solidaridad territorial o sea yo pienso que de lo que habla Carlos no es de que de que Soria sea la mejor sino de que construyamos un sistema en el que no compita hemos entre nosotros en en el que aunque aceptemos que la mayoría de nosotros vive en los núcleos urbanos y que todos nosotros buscamos posibilidades más allá ya lo yo vengo de un pueblito muy pequeño cuál que hay no quiero decir el nombre está en Cantabria entre Reinosa y Torrelavega pero no puede convertirse en lugar de peregrinación dando en cuartos de final

Voz 13 13:24 porque si no mi madre me mata que me escucha dice es que este decía Jordi de nada San más ciento y pico habitantes de verdad tiene una

Voz 1907 13:33 calle a ver mi padre me llevaba a otro pueblo aprender inglés todos los viernes y por eso yo necesitaba salir de allí y conocer el mundo y eso es lo que hice osea no estamos defendiendo aquí que cada uno nos quedemos donde estamos estamos defendiendo de que haya unos modelos en los que podamos elegir ya en donde estamos no estemos compitiendo por las posibilidades

Voz 11 13:57 por su sino que estas a compartan yo creo que esto

Voz 1907 14:00 es lo que dices no lo hemos hechos es sí

Voz 11 14:02 el derecho a tener la oportunidad de desarrollar su proyecto vital en el lugar que has nacido siquiera si eres y para eso necesitamos inversión pública políticas públicas que te garanticen un mínimo de servicios garantizados educación sanidad protección social cultura deporte decir que tengas lo mínimo garantizado además luego pueda salir a formar te pero es que esa es la las grandes ciudades los problemas que eviten ocupan la agenda mediática son las bolsas de exclusión del entorno de las grandes ciudades las aglomeraciones la contaminación que generan esa concentración masiva de gente precisamente lo que estamos generando es con el exilio de la España interior a las grandes ciudades se generan los problemas en esa ese en esas ciudad en Essex en esos entornos aparecen por tanto lo que tenemos que hacer es precisamente invertir la concentración invertir la inversión pública generar oportunidades para que ese exilio obligado e de alguna forma en luego estáis habla bien claro el problema de las urbes alcaldes

Voz 1781 15:03 estoy hablando de algo que yo creo que es fundamental que es la territorialidad como distribuidos en Ignacio que tenemos eso yo creo que las ideas noción de que no conozco un poco mejor quizás incluso que el sistema español sistema francés en donde hay más inversión industrial más inversión en capacidad de trabajo en las ciudades medias digámoslo así como aquí como Soria y sobre todo servicios es decir el servicio de Correos yo siempre lo puesto como modelo no es un servicio de correos para las cartas es lo que aquí en Soria tenéis que lo sacamos hace dos semanas hace dos meses Perdona si te acuerdas la exclusiva a una chica de Soria que se dedicaba a llevar el súper el registro oficial es no sé qué eso es lo que tiene que hacer el Estado eso es lo que debería de hacer una territorialidad bien

Voz 0313 15:42 pocos antes Rafa Vila San Juan decía bueno es que tal vez la gente que vivimos en las grandes ciudades lo que desearíamos es aterrizar en una ciudad pequeña han un pueblo mediano de han contestado empadrona T

Voz 11 15:52 buen criterio vamos a hacer una cosa vamos a poner

Voz 0313 15:54 más ejemplos concretos nombres y apellidos de pros y contras de cara a cara B de lo que supone vivir en un lugar como Soria vamos a hacerlo con la ayuda de Escribano

Voz 14 16:04 ni Tráfico ni risas ni gritos ni voces infantiles por no irse ni siquiera se oyen los grillos así suena betún diecisiete habitantes así es una bretona en la comarca de Tierras Altas en esta comarca viven dos personas por kilómetro cuadrado muy cerca también en tierras altas llegamos a Saramago el último vecinos se marchó en mil novecientos setenta y nueve los demás emigraron buscando trabajo a Navarra Aragón La Rioja Cataluña desde allí en mil novecientos ochenta crearon la Asociación de Amigos desarme algo que ahora cuenta con ciento sesenta y ocho vecinos a su presidente lo hemos encontrado en Tudela es José Mari Carrascosa

Voz 16 16:40 empezamos a ir al pueblo y poco a poco se fueron a Orlando las casas de desplante pasado Si bueno ya últimamente lo que se está haciendo son casas nuevas no porque ya las ruinas de lo que ha quedado están irrecuperable

Voz 14 16:52 Ellos mismos mantienen en los servicios básicos como la luz y el agua aunque con dificultades no hay tiendas ni consulta médica ni farmacia ni escuela ni bares lo resuelven todo yendo a San Pedro Manrique a cuatro kilómetros están tan ilusionados que incluso no descartan que el pueblo vuelve a estar habitado

Voz 16 17:07 creemos que seamos nada del otro jueves como quién dice pero bueno pero aparte de pasar no lo bien pues intentamos no pero no pero caer el pueblo el pueblo porque bueno también decía una de de Julio Llamazares es un pueblo miente alguien no tiene la memoria nunca muere no

Voz 14 17:24 Nos fuimos a San Pedro Manrique ahí nos encontramos con Sergio del rincones es propietario de una tienda en la capital abierto un puesto de verdura y fruta en el mercado de abastos un día a la semana coge su furgoneta se de una vuelta por los pueblos de la comarca y atiende a sus clientes que viven en pueblos de cinco ocho o diez habitantes torpe ahora casi

Voz 17 17:42 a pasó de de ser el negocio de ir de alguna forma de adapte bien la vida a ser un acto social el que prácticamente ya lo haces por por el el cariño que les agarra a esta gente

Voz 14 17:52 así en el último año hemos perdido en Soria mil ciento treinta y siete habitantes pero de vez en cuando también se da el fenómeno contrario foráneos que ven una esperanza en una provincia vacía en Medinaceli Nos encontramos a Miguel Tugores jubilado mallorquín residente en Madrid los últimos treinta años vino en dos mil ocho por cuestiones de salud se enamoró de un palacio renacentista abandonado con un patio lleno de maleza pidió permiso al alcalde para convertirlo en un centro cultural

Voz 18 18:16 decía nada y de repente me dice si lo quieres arreglar a tu costa te lo dejamos firmamos un convenio y así fue en el dos mil ocho conseguimos

Voz 19 18:25 abrí el Palacio corriendo a mi cargo las obras de rehabilitación