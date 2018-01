'The end of the fucking world': el retrato punk del amor adolescente

Voz 1 00:00 hola

Voz 4 00:28 abrimos nuestra sección de televisión Pepa hablábamos de Marx de Lucrecia Martel nada nada esto va a ser realmente lo profundo porque ya están aquí José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal compañeros muy bien muy buena ellos dicen que bueno yo les veo con cara de gamberros pero me me prometen que esto es sensacional llevamos veinte días de meses llevamos apenas veinte días

Voz 5 00:56 año

Voz 6 00:57 me llevan Vicente Díaz ya para nada yo estoy sacando mucho pero no veinte veinte enero tenemos la primera serie sorpresa del año que yo es que soy un poco como tener el tema del año habrá más todavía la obra maestra

Voz 1084 01:11 es que además es muy gracioso porque sabes que nosotros odiamos bastante las las listas y sobre todos los artículos y las secciones que nos piden cuando acaba el año que te dicen por favor nos hace es algo de lo que vienen dos mil dieciocho que es lo que más pues odiar del mundo porque nunca sabes lo que va a venir ni que iba a triunfar el año pasado por ejemplo aquí nadie citó el cuento de la criada haya sido la la serie del año entonces pues eso es lo bonito que siempre hay descubrimientos inesperados y en este caso pues además es que es una serie de dos mil diecisiete que ha llegado a todo el mundo en dos mil dieciocho y tiene mucha chicha que canalizar y bastantes debates vamos a explicarlo bien y hacer trifulca además porque bien of the fuck Wall que es el titulo lo merece jodido mundo eso exactos lo merece bastante vamos

Voz 0457 01:55 primera ver cómo surge es que la series

Voz 4 01:57 en ese esta se la serie es muy difícil

Voz 0457 02:00 es clasificar vale luego analizaremos todas las referencias es una especie de tragicomedia negra que emitió en octubre Channel Four en Reino Unido un canal muy transgresor un poco subersivo que nos ha dejado algunas ficciones como skins utopía Mizzian Sein inglés o Black Mirror buena cantera de serie pues con mucha personalidad si tanto narrativa como técnica casi nadie se percató del estreno de esta serie hasta este enero que ha sido cuando Netflix la emitido en todo el mundo con una formula cada vez más extendida y efectiva y es que la plataforma entra en la producción de la serie a cambio de reservarse su distribución internacional de hecho esta es la última obsesión de su feo de Reed Hastings qué dijo en su Facebook que era la serie más original adictiva salvaje y atractiva que había visto en mucho tiempo y bueno la verdad es que también pues el mensaje del feo y el boca oreja en las redes sociales ahora han hecho han hecho el resto para que todo el mundo esté como loco con con la serie que es además

Voz 1084 03:01 disfrutes entretenimiento claro nosotros nos hemos sumado que con tanto estreno pues la verdad es que es difícil encontrar productos así sin sin el ruido de las redes solo sin que te avise a alguien no que te viene el toque de

Voz 0457 03:13 alarma bueno la serie está basada en la novela gráfica del americano en el que dicen que es el Frank Miller es zurdo algo que no entiendo que nos presenta la historia de la fuga la

Voz 1084 03:27 el hacia adelante de dos adolescentes que no encuentro

Voz 7 03:29 en su lugar y monos que dijimos ciudad ahora días Yola odio nuestros padres son unos mamones tienes un coche es de mi padre que es un me voy contigo ti te apuntas

Voz 1084 03:48 sí vale bueno Netflix Channel Four y Jonathan de IMS Will el creador que es casi un principiante en escritura hay dirección han colaborado con con el novelista gráfico en el guión de la serie desde el principio y él está muy satisfecho con el trabajo final el dibujante ha contado además en algunas entrevistas que recurre a los adolescentes en sus historias porque era alguien muy depresivo a su edad perdió a su padre con con once años y su deseo principal era crecer pues huir hacia adelante no todo esto pues la verdad es que efectivamente pues está plasmado en esta serie

Voz 4 04:18 bueno esta serie que es para mayores de dieciséis años que osea que no es una serie para que los chavales se construyan personalmente yo en realidad la veo casi una serie de la veo para adultos que reflexiona sea refleja muy bien lo que es la sociedad actual que es muy infantil y muy cruel y a la vez pero bueno y y contarnos cómo son estos personajes tan auto destructivos

Voz 0457 04:39 pues en primer en primer lugar tenemos a Jeins un chico de diecisiete años psicópata vocacional como él se auto denomina odia a su padre no logra encontrar su sitio en la ciudad donde vive arrastra un acontecimiento trágico que la marcado que es el suicidio de su madre cuando era pequeño

Voz 6 04:57 leer porque no todavía no ha llegado hombre pero eso se sabe prácticamente desde el capítulo uno María entender porque si no pero igual que es que empezar de nuevo

Voz 0457 05:09 igual igual era lo único que piensa este este chico es en matar está interpretado por Alex Lautner que es un chico al que ya vimos en el capítulo cállate Ibai Lake de la temporada tres de Black Mirror uno de los capítulos más comentados que era sobre un chaval no se os acordáis que era chantajeado con con un vídeo sexual

Voz 8 05:28 soy James tengo diecisiete años y estoy bastante segura de que soy un psicópata a los ocho años me di cuenta de que no tenía sentido del humor a los quince metía relato de mis vecinos en una caja y lo llevé al bosque seguramente tenía un nombre

Voz 0457 05:44 después de eso

Voz 8 05:44 maté a más animales y me acuerdo de cada uno de ellos el colegio no era digno de mí pero

Voz 9 05:53 es un buen lugar para observar y elegir

Voz 8 05:56 porque tenía un plan iba a más

Voz 9 05:58 es algo más grande por eso decía yo que no es una película

Voz 0457 06:01 para niños de no no no no para niños no bueno junto a James está Alicia que es

Voz 1084 06:07 ven con problemas de adaptación y anti tecnológica que eso me encanta nos encanta es muy rebelde inconformista y sueña con salir de de su ciudad librarse pues de todas las ataduras a las que es sometida está interpretada por Jessica Bardem y la hemos visto en películas como langosta o las series como Penny Dreyfus

Voz 10 06:24 hay momentos en que tengo que tumbar mi porque noto que todo es no sé demasiado y miro hacia arriba y veo el azul gris negro ignoto como me fondo con él durante una décima de segundo me siento libre y feliz e inocente

Voz 7 06:39 como un alienígena

Voz 1084 06:44 bueno es una joven con una vida complicada en casa sus padres apareció años atrás y su madre volvió a casarse pues con un hombre que no la trata demasiado bien llega incluso a acusarla esto

Voz 7 06:54 de mierda vuestra vida es una mierda

Voz 8 06:56 si tanto te disgusta vete hablo en serio nos hace

Voz 7 06:59 es un favor

Voz 0457 07:03 estas cuotas esfuerzo llegados a este punto ya hechas las presentaciones ambos protagonistas se conocen deciden huir ella para escapar de esa vida El por qué quiere que se convierta en su primera víctima humana no queremos hacer más

Voz 6 07:18 hoy la armaría no porque ya se acabó ya hemos hecho bastante gracias a explicarme en prime time casa Edhasa

Voz 0457 07:24 pero sabiendo poco pero en esa huida tienen algunos percances

Voz 7 07:28 tenemos que limpiarlo todo hay que deshacerse de cualquier rastro nuestro me has oído James no entiendes nadie puede saber que es tuvimos aquí vale tenemos que deshacernos de ve a buscar lejía quítate las zapatillas limpia la sangre pero esto es un marrón esto es un puto marrón

Voz 11 07:49 decía saber lo que hacía pensar que si yo hacía lo que me dijera quizá todo saldría bien

Voz 4 07:56 ni siquiera sé realmente si esto es lo que hay que hacer solo pienso en lo que hace la gente en la tele cuando han hecho esto bueno esto es una cosa maravillosa porque en realidad esta serie es la serie de de

Voz 12 08:07 en que claro yo digo bueno en todos los adolescentes tienen como la sensación de que te van a matar cuando te sientes mal pero claro como los como ahora todo lo llena las imágenes pues toda clase las imágenes que ellos tienen de inseguridad son brutales saques que en realidad es un espejo como hiperbólico

Voz 1084 08:23 sí sí decía hay hay una crítica que está leyendo no recuerda ahora ve que medio es que decía sobre todo que la serias audaz porque pocas veces los pensamientos de los adolescentes se trasladan a las acciones en la ficción de que no estamos acostumbrados que sus pensamientos sus y no se sus problemas o lo que sea de esa forma tan descarnada como como en esta serie no que yo creo que lo que tú decías que puede existir debate de bueno en la etiqueta no se engancho a poner etiquetas quitarlas y bueno también es nuestro trabajo que para eso somos periodistas pero es verdad que dice la gente una serie juvenil la nueva serie de Netflix adolescente tal

Voz 4 09:01 es una serie juvenil sí o no es una serie

Voz 1084 09:03 esta agonizaba por dos jóvenes eso no significa que son más

Voz 6 09:06 claro que es una serie juguetero

Voz 5 09:08 era que igual que Stranger Things que haya sigues más juvenil pero no va dirigida a adolescentes al contrario a puede que recibe es mucho más plana en el sentido en que se pueden sumar más que me está más digo más jóvenes pero me parece que es muy fácil utilizara estos dos personajes porque quiero decir estás hablando de temas muy como decía José descarnadas en ese sentido y que está cortando del cuello un animal como hemos escuchado no no es spoiler lo visto vosotros eh es en ese sentido sí lo hace un señor mayor pues sí que queda un poco raro si te lo cruzas por el Vecindario pues lo hace un adolescente con cara de buena gente bueno no ellas pelirroja con pequeñitas y él tiene una cara de no haber roto un plato de Palomo tonta Aldesa serial efectivamente el Ortiz de la clase os quiero decir es que es total entonces claro es mucho más fácil contar una historia así y luego pues que encaja muy bien con con un no que es lo que al final son estos dos personajes

Voz 1084 10:03 total y además siempre el público juveniles el público más más complicado de fidelizar para para ciertas cosas no ya para la cadena de televisión para cualquier cadena desearía tener ese público el público de dieciocho años dando de dieciséis a veinte años porque es el más complicado y al final es quién te lo mueve más pues en redes sociales y demás llega a nosotros que somos un poco mayores

Voz 4 10:24 pero bueno si ésta sería sido como trece razones que a mí lo que me sorprende de esta serie es precisamente la la brutalidad británica no que ese día no tenía ningún sea no tiene ese toque Spielberg ese ese toque Holy votado sí edulcorado de al final todo va a ser es aspiracional porque tú lo va al final si tú quieres vas a poder en este es una serie en la que la vida es

Voz 1084 10:52 horrible claro es que estas es mucho más complicada de empatizar que por trece razones Patti no lo sé yo no no no habla conmigo

Voz 6 11:01 adolescente Guedes José a veces basta ir matando ganó puede empatizar con

Voz 1084 11:06 los personajes que además los actores están supervisa el trabajo de de ellos es impresionante puede empatizar con ellos con su historia con sus motivaciones pues no se podrá recordar cuando yo era joven cuando tenías pensamientos cuando soñamos con unas cosas o cuando no tenías vínculos emocionales con ese tipo de cosas pero no creo que tenga el calado nivel fenómeno de por trece razones por trece razones es que si ponía contra el espejo

Voz 6 11:30 los claro no podía sufren no claro pero en el lado los ponía contra un espejo de

Voz 1084 11:35 a los que sufren los que no sufren los que castigan los que se calla osea era

Voz 5 11:40 coma cinco por trece razones es quizá el tono más más de peligro

Voz 4 11:46 las tradicionalmente adolescentes ataúdes por otro

Voz 5 11:48 este razones aunque esté tratando un tema tan gordo como es el acoso y el suicidio en el fondo veías nunca nunca me han besado de Drew Barrymore estás viendo quizá un cine de Hollywood Instituto mucho más amargo mucho o con muchos más matices pero en el fondo era la manera de contar esto es tiene mucho de cómic

Voz 4 12:05 mente me acabo de enterar gracias de Leo

Voz 5 12:09 cada que lo has dicho sí que te vienen a la cabeza todos esos zambombazo

Voz 4 12:13 no yo explicarme la etiqueta que se ha puesto ahora muy de moda de camino Neill que es como el hacer la transición pero que se aplica para osea género no de género no ese pasa otra el tránsito pero que yo veo que es una un tránsito que que es como los los veinte son los nuevos diez los treinta son los nuevos veinte

Voz 1084 12:33 sí sobre todo a todo esto este mundo de etiquetas que hablábamos pues la etiqueta comino Neill pues en parte es pues el tránsito simplemente de de la adolescencia a la madurez y cuando te das cuenta de ciertas cosas y es verdad que hay un cine que ha tratado mucho mucho esto incluso este año podemos hablar de de Lady

Voz 5 12:49 claro yo creo que que las dos tienen en común fíjate que tratan esto desde puntos menos gafas no me muchas que tratan esto desde puntos menos dulzón eso no está la típica animadora no dentro de que es un retrato que existe pero que lo tratan desde otras perspectivas no y quizá eso es una teoría es que los millennials sub sub miran a la adolescencia porque es el momento de sus traumas que no sean los millennials yo creo que tampoco todos pero claro sí

Voz 0457 13:17 ya bueno nosotros como millennials no

Voz 6 13:20 bueno claro

Voz 0457 13:22 estas como las que tienen estos chicos pero bueno ahí están

Voz 1084 13:25 imagina si Lady ver hubiera sido una una película

Voz 0457 13:29 es un británica de este canal

Voz 6 13:31 qué tal si hubiera sido mucho más gore

Voz 1084 13:34 mucho más Choni mucho más descarnada no a lo mejor también seguramente lo hubiera costado entra en una temporada de premios que no que no está mal Lady Bird sabes pero también el tono indie le viene muy bien pero si bien tiene un

Voz 13 13:46 regusto edulcorado de él

Voz 4 13:49 América es así porque es que América ha hecho muchísimo daño ha hecho muchísimo daño porque todos lo hace dulce por eso nos gusta esta serie en la que hemos quedado que no es exactamente una serie juvenil

Voz 14 13:59 para para mis hijas porque espero que no hagan nada de esto y además pero de detrás de esa apariencia así un poco loca toca temas de Liga

Voz 0457 14:08 vamos con ellos toca muchos temas y lo hace además con una naturalidad a la que no estamos muy acostumbrados en una serie de este tipo desde el primer capítulo se habla de sexo y de una manera además muy directa

Voz 7 14:20 has comido Conejo antes pero importante mostrar

Voz 0457 14:22 se seguro momento eso sí sí alguno

Voz 7 14:25 quiero que me Comas el mío ahora mañana vendré aquí a las once

Voz 0457 14:31 así de claro no es

Voz 6 14:34 cómodo sobre James pero también es muy Adán

Voz 1084 14:36 dentro no vamos a hacer más pero es por la boca muere el pez y el sentido de que pues en una época en la que dice muchas cosas de boquilla pero luego no se corresponde con con lo que haces no

Voz 8 14:47 Allianz se tocan otros

Voz 0457 14:49 temas como la sexualidad hay un momento en el que el padre James conoce a Liza confiesa que siempre había pensado que su hijo era que la respuesta de ella demuestra aquí ya la diferencia de forma de pensar entre las dos generaciones lo mucho que han cambiado las cosas y la normalización del

Voz 8 15:05 estos temas sabes no estaba seguro de si ya sabéis he creído que le pasaba algo en realidad me masturbaba una vez por semana por razones médicas sabía que no era bueno dejar que las cosas acumulara pensé que seguramente era que lo cual me parece bien obviamente pero aquí estás tú

Voz 7 15:25 puede que yo lo sea puede que sea sexual manejamos un espectro muy amplio hoy en día

Voz 4 15:30 es maravilloso manejamos un espectro porque es verdad que a mí me daba muy bien

Voz 0457 15:34 sí claro es una adolescencia

Voz 4 15:36 muy como músico analítica pero que es que es cierto los adolescentes tiene te dan un tipo de respuestas de unos análisis de brutales

Voz 1084 15:46 sí sí derrocha bastante verdad además es una serie profundamente incorrecta como decíamos con un humor muy negro propio de esas ficciones británicas de las que ya hemos hablado los chavales protagonistas no no tienen además pelos en la lengua esa rebeldía generacional de que aparentemente pues no les importa nada están dispuestos a todo para salirse con la suya que bueno realmente ser libres y huir de sus vidas y quejarse todo yo tomaré

Voz 7 16:10 eh un helado de plátano con cerezos una castigando chocolate con Nadal

Voz 1 16:18 si tienes hambre si otra

Voz 7 16:21 puta cuchara para él

Voz 15 16:23 oye no puedes usar ese lenguaje aquí si no tendré que pedir

Voz 7 16:26 Matilla tu amigo que os vayáis valen lo siento me tomaré una gran mierda de plata no

Voz 16 16:33 con un montón de putas cerezas cubriendo Lotto vale muy bien Se acabó vea buscaran Marvin a ver si Marvin puede preparar ni un helado de plátano puta zorra

Voz 0457 16:45 bueno la serie pues además

Voz 1084 16:47 en estos momentos no que son que son bastante bueno pues muestra y denuncia algunos temas delicados y la verdad que sin frivolizar pasa de puntillas pero pero muy bien los trata muy bien sin frivolizar como decía los muestra cómo como algo que ocurre pues obviamente en la realidad en un área de servicio por ejemplo un hombre trata de abusar del protagonista

Voz 7 17:04 lo estáis haciendo eres gay no no pasa nada si lo eres non lo suyo pero deberías decirlo si lo que hace es donde te crees que vas bueno

Voz 8 17:19 no se recogerán Notre Dame tu cartera

Voz 16 17:24 dame tu cartera o te juro capullo que iré a visitar allí a Villa el bebé patata y les dice lo que haces con chicos adolescentes en los lavabos

Voz 7 17:32 no es la policía también el puso miman hoy ya sabes que si alguien quiere hacerte cosas no hace falta dejarles porque él me dejaste pasó algo cuando eras pequeño no

Voz 4 17:45 bueno sí la naturalidad con la que se trata encadena

Voz 0457 17:49 ser tan estos estos diálogos también tenemos muchos momentos de denuncia de situaciones graves relacionadas con abusos o violaciones muy bien resueltas y es que en un momento determinado la protagonista dice que no y como todos sabemos no es no

Voz 7 18:02 es una pasada Lisa que es una puta pasada gracias no funciona no funciona nada lo siento que he cambiado de idea lo siento no me enrolla esto esto es de coña Lewis justo a ver sí que lo es por favor es increíble entonces espeta Mi cambia de idea haya tomar por el culo y las ciudades como tuvo tienen un nombre seguro es una puta zorra calienta apoyos

Voz 0457 18:37 bueno realmente es que es un corte monumental mi hicimos siguen no con esta dinámica uno de los momentos claves es un intento de violación que sufre Alisa también sale importante para el resto de la serie tranquila

Voz 17 18:50 eso es todo esta es mentira el dios necesitaba un sitio donde quedarte no pasa nada estas Solà vas montado bastante follón abajo en lo que les va también te has comido misos balinesito hostigar

Voz 18 19:10 tú que cita

Voz 17 19:13 por favor no no que oye vas a ponérmelo difícil

Voz 13 19:27 bueno también hay que luego digan que lo de la kosher en una pequeña una nada

Voz 4 19:32 a tres capítulos no allá de la adolescencia ya

Voz 13 19:35 dos intentos de violación tantos y además es buen

Voz 1084 19:38 no porque yo sólo comentaba a Pepa que

Voz 13 19:40 que además me resultaba curioso porque

Voz 1084 19:43 los dos intentos de acoso parece que son dos tipos de clases sociales como lo deja retratado uno no quiera hacer mucho spoiler pero unos un camionero normal un cazador el otro es una eminencia un doctor de de de universidad no iba también hace un buen retrato la serie de de los núcleos familiares como hemos visto se en los protagonistas se sienten un poco apoyados por su familia James le falta su madre Alisa no soporta la nueva vida de de su madre casada con con un hombre que la verdad pues es un despreciable

Voz 7 20:11 mi madre solía ser simpática pero entonces se divorció de mi padre y conoció a Tony la semana pasada me dijo que necesitaba una talla de sujetador así que lo tiró un trozo de pollo a la cabeza más fingió no haberle oído ahora ella tiene la casa perfecta y el jardín perfecto en el barrio perfecto con los mellizos perfectos no ha visto a mi padre desde los ocho años la verdad es que el entiendo no confío en la gente que encaja bien

Voz 1084 20:38 bueno hoy hablando pues es de estos traumas no que uno puede funcionar incluso el divorcio como un pequeño Trauma de de la protagonista en la vida que rehace su madre ir en el otro lado ya hemos hecho con con el suizo

Voz 13 20:50 he tampoco que queremos seguir por ahí pero bueno

Voz 1084 20:53 ha sido un ex todos estos temas no y los metes pues en la cabeza de estos dos jóvenes de diecisiete años pues tenemos un cóctel de emociones y de comportamientos que desembocan inevitablemente pues en el deseo de de escapar por dejar atrás todo lo que han vivido encontrarse realmente a ellos mismos ese tránsito de del que hablábamos

Voz 7 21:11 a veces todo se ve de repente súper sencillo es como si todo cambiar en un momento cuando sales de tu cuerpo sales de tu vida sales y ves dónde te encuentras con mucha claridad te ves a ti misma si piensas a dar por

Voz 6 21:39 eso no es un fichaje para la es maravilloso

Voz 4 21:43 también es una serie que tiene capítulos de dieciocho minutos

Voz 13 21:47 que evidentemente no son para ver en el metro pero pero con está totalmente

Voz 6 21:51 en ese momento el último decirlo arriendo cuando vi El último de la cuando vi la duración dije esto viene muy bien pero luego somos miles los no quiero decir que lo encaja encaja muy bien en la vida apresurada

Voz 4 22:13 y luego también tiene escuchábamos en los Seventing que es una maravillosa banda sonora y claro la la reflexione sobre qué pero bueno qué ha pasado con las series adolescentes de toda la vida esto es un y en fin los millennials pelo en pecho en dos días no porque han pasado a un fin han hecho ya tránsito

Voz 6 22:33 yo creo que la pasara amor dejan pequeña no sé pero en el fondo están ganando

Voz 1084 22:37 poco de verdad sabes porque hay un hay una parte un regusto amargo o no en esta serie series que nosotros buscábamos bajo la etiqueta de esta de convino Neill sería es una lista no por ejemplo que se hubiera hecho hace unos años y en dos mil catorce dos mil trece pues hemos encontrado una lista ahí estaba pues

Voz 13 22:55 de Felicity de OCE Dawson crece Verano azul pues casi el héroe Las chicas Gilmore

Voz 6 23:03 es es una cosa antes yo tenía sólo usted no

Voz 1084 23:08 pero es verdad que antes era como la decentes incluso para era algo aspiracional y bueno también el cine

Voz 5 23:14 que eso también se refleja las series el cine de los noventa de los ochenta es un cine buen rollito es que ese Titanic que a pesar de ser una película donde acaba como acaba la cosa también tiene ese punto claro sin embargo no a mi me gustaría que también hay una película que es muy curioso no en este relato sobre la adolescencia que es Verónica que es una película de terror del cine español y que bueno tan tanto miedo dar adolescencia que acaba poseída por un pueblo pues no sabemos no Iker que es curioso no este este lado oscuro de la bueno pues para que vean los oyentes que los chicos de la tele son tan profundos como Lucrecia Martel

Voz 4 23:55 él si se ponen que no es verdad esto es así y las nuevas series de la adolescencia nos muestran un mundo completamos gusto sí un mundo diferente pero por favor que los muy pequeños los adolescentes pequeños que no la vean de fracking Wall porque es un poco dura bueno chicos lo vamos a dejar aquí el Dani Garrán José Manuel Romero Pepa esta semana tenemos en la realización a Nico Solís que que ha vuelto unos días por la baja de paternidad de Juan Aranaz que

