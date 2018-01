Voz 1 00:00 SER Historia Cadena SER

Voz 2 00:03 SER Historia Cadena SER

con Nacho Ares si capitán en cuanto sepa algo más le llamaré Si adiós disculpe los negocios no perdonan así que es usted el serbio que viene de París sí señor es un placer conocerle bache lo me hablo de usted hiciesen con la maleta como si acabara de llegar en el último barco pues en realidad sí señor acabo de llegar de París un joven ambicioso por lo que veo ha venido usted al lugar indicado América está en cuál de la tierra de las oportunidades eso espero le traigo una nota de Bachelot precisamente estimado Edison conozco a dos grandes hombres usted es uno de ellos

Voz 3 00:43 el otro es este jóvenes vaya

Voz 2 00:47 precisa impactante cuánto tiempo dice que lleva trabajando para nosotros en París dos años señor que sabe hacer para que su supervisor habla así debiendo usted estudié ingeniería en la Universidad

Voz 4 00:58 nica de Grace habló siete idiomas lo bien

Voz 2 01:00 atenderle en un amigo mío así que procure dependerá alto y claro lo que sea que defina

Voz 0772 02:27 esos Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia qué tal Nacho Arés me hallaron que te han caído hace pocos días unos abriles me han dicho unos los duendes futboleros es lo que tenía unos cumpleaños cada año va siendo más no sé si más mayor pero con más experiencia con has experiencia quédate con eso yo siempre hablando con Javier Sierra el crono náutica el otro crono muchas veces de ojos que nos conocemos desde hace ya más de veinte años y tan fíjate cómo pasa el tiempo pero te pones a a a contar los viajes que hemos hecho juntos las aventuras que hemos corrido juntos coso contiguo igual seremos viajes tuyo juntos para aburrir y todo eso son experiencias que realmente enriquece yo creo que sí

Voz 0772 03:15 pues nos quedamos un poco con eso que en definitiva es el el alma no de de este de este Cronovisor aquí en Ser Historia en este caso con Jesús Callejo nuestro crono una Utah para hablar de una figura que a mí siempre me ha llamado la atención por esos vínculos también que tenía con el mundo de la de la magia e ilusionismo todo aquello relacionado con la con la ciencia en los grandes descubrimientos a finales del siglo XIX en este caso como Nicolas Tesla que es el protagonista pues todas esa vorágine de científica con la electricidad pues es uno de los personajes quizá más desconocidos que ahora en los últimos años está bueno pues encumbrado un poco de de nuevo al conocimiento más globalizado y uno de los protagonistas más misteriosos de la Historia del siglo XX

Voz 8 03:57 sin duda ninguna Nacho yo creo que Nikola Tesla que es verdad que está reivindicando ahora por fin su figura hasta durante muchísimas décadas en el ostracismo mismo en el oscurantismo y en el olvido que es lo peor no es Adam nation memoria que muchas veces mucha gente tiene en este caso totalmente injusta pero por qué tuvo dos facetas que le pasaron factura una de ellas fue que no que no comulga con las grandes empresas no quería tampoco se ha reivindicado como alguien famoso por otra parte porque es su forma de ser huraño a veces antisocial una persona que no se casó nunca y que tenía como un celo muy el obsesivo por su trabajo por sus patentes y por sus investigaciones muchas de ellas secretas y eso es lo que ha propiciado que a día de hoy se sigue hablando Nick de Nikola Tesla no tanto por sus logros sino por lo que dejó patentado y no se llegó a descubrir oficialmente

Voz 0772 04:54 ah además la figura de de Thomas Alva Edison

Voz 9 04:58 ese gran enemigo entre

Voz 0772 05:00 eh Comillas que le hizo que le hizo sombra que vamos a recordar un poco sobre todo con esta crono ficción un nuevo trabajo de Mona León Siminiani que te invito escuchar Jesús vamos con

Voz 10 05:10 la crono ficciones

Voz 4 05:14 de Ser Historia

Voz 1594 05:49 si se pudiera decir que existen personas que tienen destinado el pasar a la Historia tendríamos que hablar de los visionarios son pocos aunque mucho después se les aprecia en vida no suelen pasarlo del todo bien como si donde la visión se tuviera a cambio de un precio muy alto que hay que pagar o como si en el reparto de talentos alguien hubiera querido compensar después de haberle dado tanto a una sola persona pero que suele pasar para que los más visionarios del mundo y de sus posibilidades sean los que peor saben cuidar de sí mismos será algo adquirido o vendrá esta cualidad con el Pacte el visionario sus historias pueden llegar a ser flagrantes o quizás incomprensibles para el resto de humanos más normales siempre entrecomillas pero algo deben alimentar les a un nivel que el resto no entendemos fácilmente porque a pesar de las adversidades a pesar de que intenten arrancarse los ojos o una oreja ellos siguen viendo con fuerza lo que otros no podemos siquiera imaginar y menos mal

Voz 4 06:54 recuerdo mi primera impresión de Nueva York cuando baje del barco es una ciudad gris supongo que el efecto se veía intensificado porque yo entonces venía precisamente de la actividad de la les era junio ya empezaba a hacer calor nervioso deseando que arrancar el primer día del resto de vida no deje ni siquiera en las maletas en el hotel y me dirigí directamente mi destino las oficinas Thomas Alva Edison iba a trabajar en la Edison Machine un sueño y una aventura eran mil ochocientos ochenta y cuatro y el mundo entonces no lo sabíamos estaba al borde de una gran revolución

Voz 13 07:35 el hombre que aglutinó o El Mundo

Voz 2 07:42 sí caminar se lo que significa para usted

Voz 4 07:46 señor Edison un hombre con una maleta pregunta por usted dice que se llama Nikola Tesla

Voz 2 07:50 hágase pasar claro que sí capitán entiendo que tiene que hacerse a la mar con las digamos en marcha lo antes posible y la seguro que tengo mis mejores ingenieros trabajando en ello me siento por favor

Voz 1594 08:00 así que este es el famoso todas Edition parece más un empresario que científico

Voz 2 08:04 sí capitán en cuanto sepa algo más le llamaré Si a Dios disculpe los negocios no perdonan así que es usted Tesla el serbio que viene de París sí señor es un placer conocerle bache lo me hablo de usted se hiciese con la maleta como si acabara de llegar en el último barco pues en realidad sí señor acabo de llegar de París un joven ambicioso por lo que veo ha venido usted al lugar indicado América es tal cual dicen la tierra de las oportunidades eso espero

Voz 4 08:35 en una nota de Bachelot precisamente

Voz 2 08:38 pues me ha estimado Edison conozco a dos grandes hombres usted es uno de ellos

Voz 3 08:44 el otro es este joven Vallet

Voz 2 08:47 precisa impactante cuánto tiempo dice que lleva trabajando para nosotros en París dos años señor que sabe hacer para que su supervisor habla así

Voz 4 08:55 conduce estudié ingeniería en la Universidad Politécnica de Graz hablo siete idiomas

Voz 2 09:01 sí entenderle en un amigo mío así que procure vender alto y claro lo que sea que venda

Voz 4 09:05 señor Edison en el tiempo que he estado trabajando para su compañía he tenido ocasión de hacer algunos cálculos según los cuales

Voz 2 09:11 no me hable de cálculos se lo ruego no soy hombre de números y necesito un hombre de números lo contratos

Voz 4 09:16 crees que te dejará terminada una frase entera decía básicamente que he desarrollado un motor de corriente alterna basado en el concepto de campo magnético rotatorio

Voz 2 09:24 hace que sea más fácil de transportar la energía

Voz 4 09:26 no hay que colocar digamos en serie para elevar la tensión un inversor que sepa ver el futuro de este sistema de corriente alterna puede hacerse multimillonario

Voz 2 09:34 por eso si usted pudiera dedicar que va usted al grano pero peca de impetuoso conozco la corriente alterna es demasiado peligrosa además esta nación se ha decantado por la corriente continua y no seré yo quien eche por tierra lo que la gente que este nación o el pero no se preocupe en esta oficina no le faltarán

Voz 4 09:52 trabajo demuestra quién eres Nicola señor si me permite cuando entré está usted hablando sobre el Oregón tengo entendido que es uno de los transatlánticos más rápidos del mundo

Voz 2 10:01 así es el primero en contar con electricidad aborto aunque las Dinamo se están dando problemas y no puede seguir puerto no

Voz 4 10:08 yo puedo arreglarlo

Voz 2 10:10 así eso cree irá también con su maleta

Voz 4 10:13 si es preciso sí pero déjeme intentarlo está bien esto será interesante me gusta la gente entonces tú le va a encantar no le defraudará señor

Voz 14 10:23 buenos días

Voz 2 10:40 una hora más tarde estaba a bordo de nuevo el pues bueno está claro que descartamos varias cortocircuitos ya averías habían destrozado los dos generadores de los que se abastecía el barco trabajé toda la noche al amanecer camino de la oficina encontré a mi nuevo jefe rodeados de algunos de los inversores de la compañía vaya a ver si es nuestro serbio parisino señores les presento al señor Tesla aquí donde le ven lleva una noche Nueva York y la pasado sin dormir intentando arreglar el sistema eléctrico Dolores arreglar la señora deberás ha logrado que alguno de los generadores del barco resucita funcionan los dos señala que le parece señor Morgan yo creo que este muchacho sabe lo que sea

Voz 1594 11:20 son Morgan el magnate JP Morgan bañados anda con bromas en cuanto a los inversores esta eh

Voz 2 11:25 no es un placer conocerle hijo como dice que se llama Nikola Tesla

Voz 4 11:29 señor eso

Voz 2 11:31 así que la nota de Barcelona parece que tiene usted talento les felicito y le augura un buen futuro en América por aquí han pasado muchos europeos les sólo con mirarlos se quién va a triunfar como aquel enano como se llamaba Morgan el alemán no era está inmerso hoy es uno de los genios de nuestro laboratorio llegó deportado de Alemania común pero trabajo llegará Leo ahora vaya al hotel y tomo humanos queremos hombres de calidad pero olímpicos bueno

Voz 4 12:01 ya señores

Voz 1594 12:03 es un buen principio Nikola Prce lleva cuida a ningún capitán le gusta que el eclipse marinera

Voz 13 12:14 mis jornadas sin trabajo

Voz 4 12:15 la compañía de dicho era empezaban a las diez y media de la mañana en nunca terminaban antes de las cinco de la mañana del día siguiente

Voz 2 12:22 he contado con colaboradores muy entre gatos pero sin duda usted se lleva la mano

Voz 4 12:26 a veces el propio Edison me acompañó juntos pasábamos dos o tres días en vela intentando solucionar un problema mientras uno aún miembros del equipo iban desatando también daba alguna cabezadita de que se encerró en su despacho sólo para tensa tan implicado estaba en la compañía que propuse Edison un rediseño revolucionario de su sistema de corriente

Voz 2 12:47 con un rediseño no es complicado y hará que el trabajo de las

Voz 4 12:51 Dinamo sea más eficiente lo le veo venir

Voz 2 12:53 es la empiezo otra vez con las bondades de su corriente alterna no hay nada que discutir

Voz 4 12:58 bien pues manteniendo la corriente continua Si varias como le he dicho la disposición de las llenamos implementemos este cambio en el diseño ahorraremos una cantidad importante de dinero

Voz 1594 13:07 ponga una cifra tengo la sensación de que no es que no le gusten los números es que le gusta que lleven la palabra dólares detrás

Voz 2 13:13 habría que hacer los cálculos pero la cuarta

Voz 4 13:16 parte de lo que gastamos hasta ahora más o menos sabes

Voz 2 13:18 cuál es su problema Tesla es usted un teórico y en teoría las cosas casi siempre suenan bien pero el noventa por ciento del éxito está en prever que cosas no van a funcionar en la práctica

Voz 4 13:28 señor hecho los cálculos es seguro que esto funcionara se ahorraría el noventa por ciento del trabajo y por tanto del dinero lo que te decía eso lleva dólares Dylan gustado está bien

Voz 2 13:43 si logra llevar a cabo las mejoras que prometen los generadores pagaré cincuenta mil eh

Voz 1594 13:49 cincuenta mil dólares con tu sueldo actual tendrías que trabajar cincuenta y tres años para conseguir esa cifra acepto

Voz 4 13:56 perdí la cuenta de las semanas y de los meses que estuve sin darle hay emoción más intensa para un científico que ver una de sus inventos funcional se emocionó hace que uno se olviden mil de comer de todo tardé casi un año pero finalmente Tesla no sabía que estuviera aquí señor he cambiado el diseño de los veinticuatro generadores ahora son eficientes puede comprobarlo este mismo es un hecho ya ve está bien

Voz 2 14:26 ahora estoy muy ocupado lo compraré por la mañana

Voz 4 14:29 es a descansar un poco buenas noches es consejerías mejor si cerradas el trato prometió señora yo he cumplido con mi parte del trato supongo que recordará lo que me prometió lo que les prometí cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares cincuenta mil dolares sí señor le dije que le daría cincuenta mil dolares

Voz 2 14:52 el amigo de Vera se lo creyó se imagina que le fuera dando cincuenta mil dólares a todos los ingenieros que hicieran una mejora mi empresa me arruinaría creo que no lo entiendo

Voz 4 15:01 señor era una broma amigo que sigue llamando

Voz 2 15:04 porque así es más fácil traicionar Theo que usted no entiende nuestro humor estadounidense es obvio que no pero reconozco que su labor es encomiable les subir el sueldo seleccionado ahora cobra diez dólares a la semana a partir de mañana cobrará dieciocho mil mejores hombres ganan eso señores quiso no puedo permanecer en un lugar en el que no se aprecia mi talento pues me temo que no llevará lugar mejor donde va si tiene usted unas ideas grandiosas pero no tiene ninguna utilidad sin el lugar donde

Voz 4 15:37 poder desarrollarlas prefiero no desarrollarlas a perderme dignidad el presente suyo señor Edison pero el futuro me pertenece verdaderamente sus

Voz 2 15:46 hombre arrogante vaya sexy y abrir es en el invierno con su dignidad pero le advierto una cosa Tesla sin ese futuro suyo se le ocurre enfrentarse a mí

Voz 4 15:58 les seguro que iré a por usted con todas mis fuerzas yo sabía estético no es trigo limpio de te da quién Nicolás hasta la vista Señorío de eso pero el futuro menos el inmediato pintaba mejor con me sale con un portazo del despacho de Edison poco tiempo después la crisis económica se convirtió en depresión ya no encontré trabajo de tuve que buscarme la vida como un obrero más de las cuadrillas que deambulaban cada día por las calles de Nueva York fue mi despertar del sueño americano pero durante este tiempo por un momento dejé de trabajar el sistema polifacético de corriente alterna

Voz 1594 16:33 tres años después en mil ochocientos ochenta y ocho tuvo me primer golpe real de suerte en el continente americano y la suerte en este caso tenía un nombre Jos Westin hija

Voz 15 16:49 esto es un prototipo una especie de aeronave que será capaz de despegar en vertical en vertical eso es aterrizará también en el dibujo quizá no se aprecia ven pero sin algo revolucionario esto un esbozo de un sistema que permita transmitir energía sin cables es eso posible si pudiésemos transportar sin cables la energía podríamos propulsar precisamente máquinas voladoras no utilizarán combustible y no tendrán por tanto las limitaciones de los dirigible actuales iremos de Nueva York a Europa en pocas horas en gran medida las fronteras internacionales quedarán abolidas se habrá dado un gran paso hacia la coexistencia armoniosa de todas las razas del planeta que no te preocupes ya es inventar algo el ser humano para que no reina la armonía nos ha tocado vivir tiempos interesantes señor Tesla el futuro lo será más señor Best House le confieso que estoy impresionado señas Tesla escuché su conferencia en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos vi los efectos de su opina Tesla sabe que llevo años intentando construir sistemas de corriente alterna en Estados Unidos pero creo que usted puede ser la clave que falta en esta revolución quiere convertirse en inversores en la Tesla Electric Company le ofrezco sesenta mil dólares por las cuarenta patentes relativas a la corriente alterna sesenta mil dólares no nata de las de las patentes Nicolás actores inventor no accionista cinco mil el metálico y el resto en acciones de la sociedad

Voz 9 18:09 tendrá además dos dólares y metió por cada caballo de potencia

Voz 15 18:12 mecánica que se genere con la corriente de subvención y un puesto de asesor a razón de dos mil dólares mensuales creo que es un buen trato acepta no Nicola las patentes son

Voz 1594 18:22 la clave única tabla de salvación se

Voz 15 18:25 acepto por dónde empezamos por construir una central eléctrica en las cataratas del Niágara

Voz 4 18:32 así debería haber sido pero no iba a ser fácil al poco de enterarse de que mi proyecto tenía como inversora George cuestionados movió todos los hilos posibles para hundir sobornó a políticos para limitar la intensidad de corriente permitir a ochocientos voltios hizo que distintos científicos presentaran demandas contra mis patentes y sobretodo trató de demostrar al mundo y por todos los medios que la corriente alterna era mortalmente

Voz 16 18:56 peligrosa pasen y vean esto es lo que quiere es el loco de Jos Westin caos que tenga usted en señora no pierdan detalle ven estas placas metálicas están unidas por este cable a este generador de corriente alterna de mil fíjense nos acercamos a este pobre animal es es ahora con así le aplicamos la corriente alterna tristes Wells

Voz 13 19:24 esta visión

Voz 17 19:27 la utilizaba perros gatos

Voz 2 19:29 casi hasta caballos en sus demostraciones ahí está ya éxito con lo hará con sus hijos y esto es lo que queremos para nuestro futuro

Voz 18 19:43 llegó a convenciera a la prisión de Sin sic para que ajusticiaron a un recluso con corriente alterna y sin embargo ya a pesar de todo en esta campaña no logró frenar no sabe mí

Voz 19 19:55 era el año mil ochocientos noventa y tres

Voz 4 19:57 consultar en esta llamada telefónica

Voz 19 19:59 claro lo cambió todo

Voz 20 20:02 dígame daremos las tengo Lenin todos los equipos eléctricos no Molin yo algo nos fondo mirándole que siempre hemos soñado para mostrar al mundo las posibilidades de la corriente alterna

Voz 14 20:17 esto es swing cuando ves la inauguración mayo durante años entonces hay que ponerse manos a la obra

Voz 15 20:27 una torre de luz con un millar de bombillas e iluminación reflejada en unos canales a imitación de los bueno

Voz 4 20:32 buenos

Voz 15 20:33 nada más activar el interruptor sabía que habíamos triunfal

Voz 4 20:36 enseñamos las aplicaciones médicas de las radiaciones demostramos que se podían fundir el plomo y el estaño con campos electromagnéticos mostramos motores con corriente alterna capaces de arrastrar trenes hicimos inspector poco después conseguimos instalar una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara un objetivo por el que peleaban varias empresas muy relevantes incluida la de Edison todo iba a pedir de boca todo Nico no

Voz 21 21:02 todo no mis finanzas no iban también el problema está en la cantidad que se ve por sus derechos sobre la corriente alterna dos dólares y medio por caballo de potencia generado si quieren los bancos han sido capaces de calcular esta cantidad estamos hablando de millones de dólares misiones unos doce calculando he venido a pedirle que rompe el trato los libere ese pago primero las patentes y ahora tu dinero en qué ocurriría si no rescinde el contrato habría dinero para seguir trabajando en el proyecto sistema polifacético así que si no ha entendido mal si renuncia al contrato conservaría usted Company seguiría teniendo el control de las finanzas de la compañía y ese es el único modo de que el proyecto siga adelante así es como ve el futuro de la compañía Air Estados Unidos está en sus manos porque Nader universo Nicolás caigas en esto por favor Tesla segmento polifacético es la mejor invención que sí ha llevado a cabo jamás en el campo de la electricidad mi propósito de hacerlo asequible a todo el mundo es lo que nos ha llevado a esta situación y no quiero renunciar a ese sueño si usted renuncie a su contrato yo seguiría adelante hasta que este país adopte el sistema de corriente antes

Voz 4 22:11 Anna Nicole Aniseto ocurre está manipulando señor Westin vamos usted se ha portado conmigo como un amigo yo en mi cuando nadie más lo hacía ya ahora que si usted tiene estén dificultades Yeles responderé igual de lo encontrado

Voz 13 22:23 no pero porque nunca me haces caso desde este momento rompo Nickon pero prometa una cosa Westin

Voz 21 22:32 nos Gemma

Voz 13 22:33 con nuestro sueño cameral mundo energía gratuita se lo juro

Voz 21 22:37 a todo es usted

Voz 22 22:39 notificó que el conocido esa temática

Voz 13 22:42 más si el más inmediata que Dios nos coja confesados

Voz 23 22:46 eh

Voz 13 22:55 la memoria de la Westin Jos compañías recogió en el año mil ochocientos noventa y siete un único

Voz 2 23:00 algo de doscientos dieciséis mil seiscientos dólares por mis patentes

Voz 13 23:05 al romper el contrato no sólo renunciaba a los millones que ya había ganado también a los que en adelante ganaría pero de quién es el dinero sino bien pese a que me lo pudiera pagar

Voz 2 23:14 reconozco que nunca di demasiada importancia al dinero pero también reconozco que cuando no

Voz 13 23:18 no lo tuvo lo eché de no faltan años para que eso ocurra aún te queda otra vez luchar antes si bien ella volvió a coincidir con alguien a quién ya conocía el magnate JP Morgan

Voz 4 23:39 y como dice que se llama este invento es un radio transmisor señor Morgan se trata de lograr la primera transmisión sin cables y quién sabe si además de sonido podemos llegar enviar fotos textos imágenes en movimiento las posibilidades son infinitas cuando la técnica inalámbricas se aplique a la perfección toda la tierra se convertirá en un enorme cerebro el cerebro que en realidad habla en serio señor la tierra que pisamos posee la conductividad para transportar energía eléctrica en cantidades ilimitadas a cualquier distancia es como la piedra la amígdala sólo hay que dejar salir la figura que lleva dentro ya todo eso lo conseguiríamos construyendo esta torre non Aida una aquí y otra en la orilla atlántica de Inglaterra sería sólo el principio hemos llegará allí exacto pero es un proyecto costoso ir por eso necesito un inversor bien en preparar diríamos al cincuenta por ciento los beneficios de las patentes señor Morgan Si usted financió la Torre yo le cede el cincuenta y un por ciento de lo que produzcan las patentes que pero porqué pero sita ofreció el cincuenta pero pero tú te has propuesta arruinarte es usted un nombre testarudo Tesla eso el precio aporta ciento cincuenta mil dólares para la construcción de su torre ahora bien con la prohibición expresa de que mi nombre se mención en el proyecto y entonces cómo lograr que entren otros inversores Nicola dándole cincuenta y un por ciento estás en sus manos pudo parar el proyecto cuando quiera pero no entraba en mis planes que el proyecto

Voz 24 25:02 para el once de diciembre de mil novecientos uno empezaron oficialmente las obras de la torre de centro Tele gráfico mundial iba a ser la punta de lanza de un complejo tecnológico nunca antes visto sólo un día después el doce de diciembre

Voz 4 25:15 Marconi recibió en Terranova Canadá

Voz 24 25:18 la letra es enviada por encargo suyo desde Cornualles Inglaterra y lo hizo con mis patentes Morgan no tardó André

Voz 4 25:27 qué pena y qué esperabas tan esto para unas cosas lo siento entonces no invertir en un proyecto

Voz 21 25:33 lo que otros han conseguido gratis señor Morgan por favor tiene que escucharme hay algo acerca de mi torre que no le conté mi Torres más ambiciosa que un simple transmisor de información no sólo puede trasmitir voz o fotos también energía energía siempre he estado convencido señor Morgan la tecnología inalámbrica posible suministrar energía a una región por inaccesible que sea cuanto dice energía libre Se refiere a gratis si gratis para todo mundo imaginan lo que sería señor Morgan lo que no imagino es que una empresa como la mía no prospera regalando energía

Voz 14 26:04 no confieso Sotés

Voz 21 26:06 que siempre visto en usted al visionario pero ahora me estoy asustando intuyendo en usted loco gracias a Dios me he dado cuenta a tiempo piense lo que quiera Morgan pero no le niega la humanidad de esta oportunidad de hacer de este mundo un lugar más justo y armonioso no es mi intención ni nunca lo ha sido hacer de este mundo nada señor Tesla invertir ciento cincuenta mil dólares en este y ahora quisiera

Voz 4 26:28 superarlos no puedo devolverles su dinero no tengo nada apoye me señor Morgan le devuelve neto será aún más rico ha acabado Tessa le deseo suerte

Voz 14 26:40 adiós

Voz 1594 26:44 la humanidad es la suma de todos esos individuos Nicola Éste es uno de ellos

Voz 13 26:56 se acabó el espectáculo efectivamente se acabó el sueño lo único sin final fueron las deudas que me acompañaron al resto de Mehdi una vida que medió para aceptar la medalla Edison con la que fue galardonado no acepté porque ha dado empeñado en la pude pagar algunos sueldos atrasados de mis ayudantes

una vida que me dio pena ver cómo mi laboratorio Intel

Voz 13 27:17 Diada lo perdía todo a ver como marcó

Voz 17 27:20 que ganaba en Nobel Convent y una vida que medio madison ruina en una habitación de hotel bañando como una energía libro aparato soñando siempre soñando

Voz 25 27:33 a mí me temo

Voz 22 27:38 en este creo no ficción han participado Íñigo Álvarez de Lara cómo Nikola Tesla Nacho más rico como Thomas Edison Roberto Cuadrado como Jones Westin House Jose Pinto como JP Morgan y las voces invitadas de Pablo Arévalo y Roberto García guión de Yosu Martínez Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa realización y dice

Voz 13 28:01 en sonoro voy Guillem Mona León Siminiani producción Dabic Tomillo dirección Mona León Siminiani

Voz 4 28:09 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes

Voz 24 28:13 crearles cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 28:18 Jesús increíble la historia de Nikola Tesla nacida en mil ochocientos cincuenta y seis muerto en en Nueva York en mil ochocientos cuarenta y tres en nació en lo que era la la antigua Serbia pero que oye se parte de de Croacia

Voz 8 28:32 exactamente es es Croacia es mil esas localidad muy pequeñita por cierto pero que en aquella época era forma parte del imperio austro húngaro y luego pues al ha devenido pues en lo que era el gran imperio serbio y luego lo que es actualmente a Croacia pero es verdad que él se consideraba más bien serbio y luego norteamericano porque consiguió la nacionalidad norteamericana por lo tanto la reivindican bastante techo su museo museo lo tiene en Belgrado en la capital de Serbia que que es un personaje internacional Él conocía hasta ocho idiomas osea que imagínate ese manejaba perfectamente pero tengo la mente a nivel geográfico actual sería corbata

Voz 0772 29:06 muy bien pues si te parece y Jesús

Voz 26 29:08 cayó con una UTA ya tengo aquí el teclado preparado para

Voz 0772 29:12 a qué fecha unos quieres que pues una fecha

Voz 8 29:14 la clave no para para su existencia estamos hablando del ocho de enero de mil novecientos cuarenta y tres

Voz 27 29:31 sí

Voz 0772 29:35 adelante pase

Voz 9 29:37 Jesús Calleja el ex está esperando junta el gran avisa

Voz 2 29:49 no

Voz 0772 30:00 Jesús ya estamos esto parece una habitación de hotel con ese papel pintado ese biombo esos muebles relativamente austeros y ahí encima de la cama donde hemos tenido un cadáver

Voz 8 30:10 el uno por cada vez Racing a tenor de que puede ser estamos en el momento clave en el que su cuerpo yacente fíjate como está vestido es interesante estaba vestido de forma impecable le gustaba vestir de riguroso negro siempre iba muy bien vestido a pesar de estos ochenta y siete años que ahora mismo tiene tiene una posición más la extraña porque está tendido con los brazos en cruz es sorprendente

Voz 0772 30:39 muy desmejorado porque estamos acostumbrados a verle tampoco fue una el Nikola Tesla fue un personaje eh fornido grueso era delgado pero bastante sin bigote con el pelo canoso yo porque intuye que metralletas a este existe claro

Voz 8 30:56 días antes unos periodistas estuvieron en esta habitación estamos hablando estamos en el Hotel New Yorker de Nueva York en pleno corazón de Manhattan en la Octava Avenida en el piso treinta y tres esté hotel tiene una altitud de cuarenta y tres pies

Voz 0772 31:10 ni más de menos el meta Jesús que está entrando gente en la mesa haciéndonos tienen que no es célula mía tiene una puerta vamos a caminar detrás del biombo pasamos a otra habitación de aquí no nos va a haber nadie no hay nadie la habitación podemos continuar hablando tranquilamente pues somos testigos privilegiados de lo que va a ocurrir ahora porque efectivamente el cuerpo yacente de Tesla lleva ahí

Voz 8 31:30 pues casi hundía por qué murió el día anterior lo está descubriendo una de las asistentes del hotel la que tiene que hacer la limpieza fíjate que en la puerta ya parecía un cartel de no molesten pero ese cartel llevaba hay dos días extrañaba mucho la camarera insultos a los directivos él porque Tesla llevaba los diez últimos años de su vida alojados en este hotel en los últimos años Els estuvo en varios hoteles en distintos incluso en el Astor en el Astor que es uno de los grandes no en los hoteles que ahora ya está cerrado pero si ahora se fue a vivir al que pensaba que económicamente era más factible porque evidentemente ya no tiene la fortuna que la tesoro en su momento la camarera o la asistenta está descubriendo el cuerpo en esta posición tan llamativa como si estuviera esperando ese deceso como si estuviera esperando a muerte eh plácidamente sí bueno pues evidentemente ya has visto un poco el revuelo que está preparando acaba de llamar a recepción están subiendo distintas persona las están encontrando este cadáver con todo orden adicto con su caja fuerte cerrada Se sabe que esa caja fuerte o como un valorada porque a saber qué qué documentos planos secretos tiene de sus últimas investigaciones a alguien que se la considerado como el mentor del siglo XX a nivel tecnológico por otra parte hay como un olor con notas este honor Cillo como a Paloma porque en los últimos años llevaba palomas para curar las para alimentar las es decir su pasión al final era que esas palomas que encontraba en Central Park en otros parques cercanos no a la este hotel al New Yorker le interesaba muchísimo cuidarlas hasta se gastó dos mil dólares de la época por eso ese olor Cillo que tenemos aquí una paloma para creo dar una especie como de de ortopedia Palomino de para una pata que tenía roza inhala curarla se enamoró incluso eso se cuenta de sus últimas memorias nada de el autobiografías enamoró de una paloma blanca no diciendo que gracias a ella pues tenía un propósito subida es verdad que ahora que le encontramos aquí sus últimos años fueron penosos totalmente abandonado solitario soltero arruinado y a veces pues sin la consideración que realmente merecían llevándose el mérito de muchas de sus patentes de las setenta y siete patentes que él llegó a tener en su vida llevando es el otras personas Itu citas a uno de sus grandes enemigos no de los que más le amargó que fue ni más ni menos que Thomas Alva Edison

Voz 0772 34:00 quizá el hecho de que él muriera en mil novecientos cuarenta y tres como decía antes en los últimos años hay incluso algún tipo de de coches no que se llama coches Tesla de hubo uno exposición en en en Madrid hace pocos años también recuperando un poco la figura de Nikola Tesla que lo vemos como personaje muy lejano no hablar de Thomas Alva Edison y Tesla parece que estás siendo te al al siglo XIX y sin embargo el como decías el murió en mil novecientos cuarenta y tres unas fechas relativamente cercana a nosotros en el en el tiempo ese conserva su voz una cosa que yo no yo no sabía él era muy reacio a todo tipo de fotografías a todo tipo de de entrevistas era como lo describió un poco al principio cierto personaje con bueno pues ese aspecto más más huraño no pero conservamos su voz una grabación pocos años antes de morir vamos escucharla si te parece

Voz 29 34:51 Alex es que hay que cuidar delito ha sido mi espada fue lo veo que hay mucha proteína

Voz 0772 35:11 es decir te parece el lo que estaba comentando ahora no hemos doblado porque sabes que no me gusta doblar este tipo de de voces prefiero que la gente lo escuche estaba hablando de la energía eléctrica es algo que se encuentra en todos los lugares es muy accesible y que puede ser utilizada precisamente para lo que uno de sus grandes sueños no que muchas máquinas muchos mecanismos funcionaran por medio de la de la electricidad como al final y él consiguió hacer sin embargo pues parece que fue puesto en un segundo en un segundo plano a la sombra de Thomas Alva Edison tuvo la lo que sea

Voz 8 35:46 tanto la guerra de las corrientes el cuando llega a Nueva York pasa por distintas capitales europeas que al final pues da el salto no como era evidente alguien que quería realmente triunfar en aquella época el salto a Nueva York a finales del siglo XIX y aquí claro a quién acude acude con una carta recomendación además se ve claramente en la ficción ni más de menos que no que era el factótum del genio persona con dos mil trescientos patentes si no recuerdo mal en fin más más Lumbreras nunca mejor dicho de del momento chocaron porque porque se llama La Guerra de las corrientes porque ya sabes que Dyson patrocinaba impulsaba la corriente continua te la ya sabe dado cuenta hace tiempo que la corriente alterna era el futuro desde el presente es vuestras dice el futuro es mío dejarme que yo veinte hay tuvieron un choque por una parte de egos otra parte de ideas y de concepción de cómo tendría que ser la electricidad del futuro tanto en EEUU como en el resto del mundo y eso efectivamente no le benefició nada tres grandes personajes en la biografía de Tesla que a la larga les perjudicaron hasta el punto de determinar como hemos visto al principio no en esa habitación totalmente solo y arruinado uno fue Edison con el que terminó mal hay incluso aviso le prometió cincuenta mil dólares que era capaz de arreglar un regenerador eléctrico lo arreglo y sin embargo no le pagó unos cincuenta mil dijo que si no aguantaba una broma de Estados Unidos que se marchara de allí practica yo empecé en ese humor tan ácido que tuvo Edison donde hay que temer por rehenes su sitio era un genio pero también es verdad que nunca soportó demasiado bien con miserable y luego hubo dos personas claves también en su vida uno fue ellos Westin caos acuérdate que en aquel momento esa guerra de las corrientes estaba la Générale electo sí que hay Dyson pero tanto la más afamada en la que se va a prácticamente toda la el accionariado de los grandes inversores por otra parte estaba la de House que también tenía una gran empresa un gran emporio pero avalando la la corriente alterna ese momento Square a qué se va de de la influencia de Edison se junta con con fijaos pero bueno al final lo de siempre siempre tocaba en la misma piedra no y luego con el siguiente personaje que es JP Morgan el banquero financiero Tesla tenía una visión altruista de la electricidad de la energía en general Él quería que esa energía fuera gratuita para todo el mundo que fuera inalámbrica que no dependiera de los cables como hasta ese momento estaba haciendo de los distintos experimentos que él hace tanto en Colorado Spring cómo no la famosa Torre no de aguantar Clive todo eso que hemos escuchado en en la crono afición eso a la postre letra hay una serie de desgracias porque él se arruina precisamente por los contratos bastante cainitas que Elizo hizo con estos dos grandes empresarios el no saber gestionar bien su patrimonio y sus acciones es lo que le impidió llegar al al lugar que se merecía porque lo que sí queda constancia es de que muchas de las patentes que tuvo Tesla otros el atribuyeron y otros la reivindica por ejemplo la radio

Voz 0772 38:59 fíjate que ahora hablaremos de de la radio a ese estado

Voz 26 39:01 cuando de la de la corriente alterna en la corriente

Voz 0772 39:03 a ellos yo soy de letras yo con esto me me pierdo no lo tuve que mirar el otro día un poco para que me lo explicaran encontrado un documental de de Discovery Max en donde explican perfectamente las diferencias entre corriente alterna corriente continua que era la corriente alterna la que promovía o Tesla la corriente continua la de Thomas Alva Edison

Voz 30 39:25 pues en la diferencia es la básica es que la corriente continua los electrones circulan en la misma en el mismo sentido en un circuito Illa alterna los electrones están variando constantemente el sentido

Voz 31 39:40 eh esto que puede sonar

Voz 30 39:43 que bueno pues vale como consecuencia es que el sistema de la corriente continua perdiendo va perdiendo rápidamente eficacia tiene muchísimo calor desprende muchísima energía y calor y eso hace que la corriente por continuas sólo se pueda enviar por ejemplo en el caso de una ciudad a dos horas les manzanas tienes que construir una subestación eléctrica cada tres manzanas para volver a aumentar la potencia y enviarlo el sistema de corriente alterna lo que tiene como ventaja es que tiene muy poca disipación por calor entonces eso permite elevarlo alta tensión donde se genera y lo puedes enviar a centenares de kilómetros de distancia

Voz 0772 40:25 Jesús decía yo que era un fragmento de un documental de Discovery más no es nuestro amigo Miguel Delgado que fue el comisario de la exposición es muy cerquita de de esta emisora aquí en el centro de Madrid de la Fundación Telefónica dedicada precisamente a Nikola Tesla y comentabas este es el el hecho de de de muchos de esos inventos que que otros se han apropiado no quizás el más conocido es la la radio

Voz 8 40:50 sí sin ninguna duda de fíjate que hasta hace poco yo era jovencísimo cuatro decía haber el inventor del teléfono Graham Bell el inventor de la radio Marconi bueno cuerpos ni uno ni otro intentó lo que sí las atribuido no vamos a hablar de Graham Bell pero hubo otras patentes anterior si es verdad que tú estos dos personajes tuviera el acierto de patentar lo en el momento adecuado apropiándose pues en fin de ideas que eran ajenas eso tampoco les quita mérito pero bueno está bien reivindicar quién es quién en el caso de Marconi que el trabajo Contés largos que muchas de las cosas que le hizo fue gracias a ese tipo de patentes no desarrolladas de test Isère atribuye por parte es la grafía sin hilos eso sí sin ningún tipo de duda pero no tanto la tele grafía de voz que es distinto una cosa es mandar señales y otras mandar voz sí evidentemente aunque se lo atribuyeron a Marconi Él tuvo un Premio Nobel de Física en meros centros nueve y esa supuesta transmisión inalámbrica fue en mil novecientos dos lo cual le costó caro porque precisamente JP Morgan cuando estaba financiando a Tesla con esos ciento cincuenta mil dólares de la época pues para que hiciera ese tipo de transmisión energética cuando se da cuenta de que por una parte quiere que sea gratuita hay por otra parte ya hay alguien como Marconi que ya lo ha hecho antes ir más barato pues es cuando le da carpetazo y le da la patada nueva Tesla luego no se reconoció en el año mil ascensos cuarenta y tres la Corte Suprema el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que realmente la patente y el de la radio es de Tesla luego en España sabes que tengamos también nuestro Purito Nacional diciendo que realmente eh por otro otro artífice otro factótum de aquel momento que era Julio Cervera Julio Cervera Un comandante de Ingenieros también pues el atribuya a él la radio y la primera tras la misión de voz no de señales que esa haría desde Alicante hasta Ibiza no a principios del siglo XX a sea un caso en otro es cierto es que Tesla al menos cuatro años antes ya tenía desarrollado esto otra cosa es que hubiera patentado a nivel oficial en fin pagando las tasas correspondientes ya es cierto que con de la radio igual que con tantas otras cosas también el desarrollo ejemplos principio va pues multitud de elementos incluso de algunos dos otros heterodoxos que posiblemente lo comentemos ahora unos el Rayo de la muerte de otros el telescopio hoteles copio como se como lo llamaron en su momento Iker tenía unas aplicaciones vamos a las más heterodoxas son más esotéricas en las que también estuvo involucrado yo creo que mucha gente conoce su parte oficial su parte reivindicativa de la energía de transmitirla a grandes distancias incluso más allá no sólo de lo de los océanos sino más allá de nuestro planeta tierra sino que hay que reconocer que tuvo otra serie de de patentes o por lo menos de P privilegio de invención como en aquella época que género fíjate una de las cosas que lo comentamos al principio pocos días después del fallecimiento de Tesla el FBI entra en ese apartamento que no lo hemos comentado que era el treinta y tres veintisiete del Hotel New Yorker de este Raja su caja fuerte lleva esos documentos secretos porque parte de esos documentos secretos tenían que ver con ese rayo de la muerte que era más que una invención teórica había unas finalidades prácticas en ir recuerda que en el año cuarenta y tres estamos metidos de lleno en la segunda durante el día

Voz 0772 43:57 mundial estás hablando de de esos aspectos más heterodoxos más misteriosos de la figura de de Nikola Tesla si te parece vamos a hablar de ellos pero antes vamos a escuchar un fragmento ahora sí de ese documental de Discovery Max donde se habla de los experimentos que la hacía con rayos gigantes es algo que en aquella época pues nos imaginamos no pues la la y a hablar de electricidad cederá o quizá lo más parecido a hablar de magia hay de brujería que había en en aquellos momentos no la la gente no no no acababa de de comprender cómo esos espectáculos en algunos teatros donde se realizaban y actuaciones con con rayos el propio sonido o no de los de los rayos la luz que emitían era algo totalmente pues se sobrenatural vamos a escuchar

Voz 33 44:45 en mayo de mil ochocientos noventa y nueve

Voz 2 44:47 es la se mudó a Colorado Springs para trabajar

Voz 33 44:50 en los experimentos de alta frecuencia de alto voltaje con los que acabó dándose a conocer utilizando unas bobinas Tesla enormes creo rayos artificiales de hasta cuarenta y uno metros que descargaban millones de voltios de electricidad cómo os podéis imaginar causó mucho revuelo en la zona según la documentación de la época la descarga eléctrica sonaba como un trueno gigantesco

Voz 4 45:19 moría o irse a veinticuatro kilómetros de día

Voz 33 45:21 estancia la gente afirmaba haber visto destellos y chispas gigantes de luz procedentes del laboratorio de Tesla en lo alto de una colina resultaba brutal y violento pero Tesla había creado la electricidad inalámbrica

Voz 0772 45:38 no no le preguntaba ahora a nuestro cronista Jesús Callejo que me recordará el es que eres muy malo para el cine mira que me gusta el tema de las películas pero ojo bueno algún día hablaré yo mi relación de mi relación con la historia del cine El truco final es el es la la película de una historia de de la rivalidad entre dos ilusionistas dos magos donde un genio David Bowie hacía de otro genio no de Nikola Tesla precisamente pues se ofrecía un poco la imagen esa del del personaje

Voz 34 46:05 eh muy arisco huraño que vivía en un lugar y perdí

Voz 0772 46:10 pido inhóspito oí hacía todos esos experimentos con rayos misteriosos en aquella época a finales del siglo XIX pues algo absolutamente increíble sobrecogedor sobrenatural que que había en la época y quizás es uno de los elementos que que vincula no a Nikola Tesla con la con la historia más heterodoxa más misteriosa de este personal

Voz 8 46:31 S caro fíjate recuerda lo que te comentado antes esa guerra de las corrientes eres son estaba empeñado en que la corriente alterna era muy peligroso incluso hay una leyenda urbana que habla de que bueno pues electrocutado a un elefante para demostrar lo peligroso que era la alterna no es verdad que sea Edison sino más bien es su compañía eléctrica ahí diez años después de que terminará esta guerra incruenta de en las corrientes pero bueno si es verdad que intentaban demostrarlo

Voz 0772 46:58 cruenta no para el elefante para el elefante para otros

Voz 8 47:00 de derechos no merecen cuenta entre ellos uno menos exija una maleta elefante también porque decía que era que no servía por ejemplo para para las ejecuciones no de la silla eléctrica que acepte es bueno pues intenta demostrar que esa corriente alterna bien canalizada peligrosa pues eso en ese en ese laboratorio experimental que tuvo en Colorado Springs en el estado de Colorado que estaba totalmente aislados es decir el tío sea larga momentáneamente de Nueva York pues os dentro ocurre esa escena de la película que tú acabas de comentar donde él le traspasa estos millones de voltios sin mayor problema no es verdad que él conocía perfectamente la toma de tierra ay cómo hacer para que no te perjudicara y ahí es donde demuestra claramente no sólo en ese experimento sino muchos más que a la corriente alterna es mucho menos peligroso con la corriente continua y tiene que ir cabizbajo Edition con lo cual tampoco se lo perdona nunca porque tuve una cantidad no sólo de debates dialécticos sino también de pugna las judiciales y las ganó todas las imagina claro ahí entra el otro factor que te comentaba Cissé alega capaz de manejar esas corrientes de alto voltaje con esa facilidad Él tenía dos

Voz 32 48:06 como dos ideas muy claras cuando él está