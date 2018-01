Hora 25 Deportes: Histórico Javier Fernández (19/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 sobre veinticinco Deportes

Voz 1022 00:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes aparcamos un ratito el fútbol y hablamos de otra cosa

Voz 4 00:16 por ejemplo de que un española ha ganado esta tarde su sexto título europeo no gana top de patinaje artístico los que tenemos cierta edad sabemos que nosotros en patinaje artístico hace diez años no nos comíamos nada nada

Voz 0919 00:30 bueno pues ha ganado seis europeos consecutivo el Javier Fernández el último esta tarde Moscú hacía ochenta y cinco años que ningún patinador era seis veces seguidas campeón de Europa Javier Fernández que ya en el ejercicio cortó el pasado miércoles había sido primero con una gran ventaja esta tarde en la final del ejercicio largo ha vuelto a ser primero gana su sexto europeo recordemos que ha sido también dos veces campeón del mundo a sus veintiséis años le falta el reto olímpico

Voz 0684 01:00 de detenerlo el próximo mes

Voz 0919 01:03 en los Juegos de Invierno en Pyongyang en Corea el propio Javier Fernández sabe que este año dos mil dieciocho iba a ser muy bueno

Voz 5 01:11 caen tenemos muchísimas ganas estamos seguros de nosotros mismos y creemos que este año va a ser un año bastante bueno pues buenas sensaciones por qué los mejores años que he tenido han sido cuando he estado entrenando mejor al mejor nivel y este año no podemos acordarnos de otro año que haya estado

Voz 0919 01:31 entre lo mejor bueno pues acaba de ganar su sexto título europeo esta tarde en Moscú el mes que viene si lo hace igual que lo ha hecho hoy seguro que nos trae una medalla olímpica en los Juegos de Invierno de Pyongyang el otro nombre propio de la tarde Rafinha el centrocampista del Fútbol Club Barcelona que está a punto de irse cedido al Inter de Milán el Barça fichado tenía que desalojar gente del Vestuario se fue Arda Turan en breves momentos puede hacerse oficial la salida de Rafinha os recuerdo que inicia la jornada de Liga en Primera División con el partido ante el Getafe y el Athletic de Bilbao enseguida vamos a estar en el Coliseum Alfonso Pérez el partido empieza a las nueve y tenemos Euroliga de baloncesto está jugando sellar el partido entre el Baskonia allí El Milán Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1022 02:17 hola Gallego buenas tardes arrancada acción minuto

Voz 1264 02:20 el partido del Baskonia quiere ganar para no perder comba con los ocho primeros clasificados y no desengancharse de las posiciones que darían acceso al Top ocho de la Euroliga buen ambiente en el Buesa Arena de momento igualdad máxima primer minuto de juego Baskonia dos Armani de Milán dos

Voz 0919 02:35 dentro de unos minutos va a comenzar a un duelo español en esta Euroliga en Málaga van a jugar Unicaja y Real Madrid tiene que haber un ambientazo en el Carpena Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 1610 02:44 buenas tardes estaremos noche grande del Carpena con uno de los clásicos

Voz 0919 02:48 Europa desvelamos incógnitas Luka Doncic

Voz 1610 02:51 si está para jugar había viajado con amigdalitis ha calentado ahorrados y pero finalmente el siete esloveno está para iniciar el partido y por parte del equipo malagueño vacíos quienes han tocado de Milán también están realizando el calentamiento no hay ni una sola entrada la venta el Madrid quiere seguir segundo en la clasificación el Unicaja no descolgarse mucho de los puestos de arriba trece minutos para que arranque la apasionante Unicaja Real Madrid

Voz 0919 03:16 yo siempre en el inicio del programa

Voz 1022 03:18 para todos los españoles nuestro mensaje

Voz 4 03:21 es que ha llamado Maite hacía un tiempo que no llamaba

Voz 6 03:24 hola chicos y que de dónde saca el dinero el vaso para tanto como destaca pues mira lo saca de donde siempre lo ha sacado de todas las instituciones de todos los no sabemos ya de una vez que el tema del Barça en la bandera de Catalunya pues ya está aquí y haga llegar ello eh tan permisivo como él con Mourinho que tan estricto que eres con con sida qué pasa ahí sosos sentimiento eso son sentimientos así que en esas estamos a Dios corazones

Voz 0919 04:11 la radio hay que hacerla con sentimiento sino no sale buena dejad vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1008 04:33 me acuerdo de mi yo soy Ángel María Villar capilla algún día ser predecible entes de la Federación de Fútbol hay muchas guerras abiertas Lete que si la FIFA y la UEFA todos son corruptos menos yo todos estos parias tienen mi puesto así que voten a Ángel María Villar Gaviria mis hijos

Voz 3 05:04 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 05:15 después de este mensaje

Voz 0919 05:17 teníamos que poner un capítulo del patrón del furgón

Voz 9 05:30 atención

Voz 4 05:32 la próxima semana hay una cita clave Un funeral

Voz 0919 05:38 ya sabemos que en estos culebrones los funerales son peligrosos el funeral como directivo de Ángel Villar

Voz 10 05:44 es que no pie

Voz 4 05:48 Antón Meana buenas tardes Gallego buenas da próxima semana hay junta en la Federación Española de Fútbol y en el orden

Voz 0231 05:56 el día está el finiquito

Voz 0919 05:59 todo correcto próximo jueves veinticinco de no

Voz 0231 06:01 pero a las doce y media reunión de presidentes territoriales y a las cuatro y media con aforo completo todo el papel vendido junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol un punto arrojo en el orden del día estudiar las resoluciones del TAD del día veintidós de diciembre es decir la resolución del adiós de Villar lo normal es que se convoque una junta gestora para organizar elecciones a presidente con esta asamblea a la espera de que el Consejo de Estado no repetir todo el proceso traducido para nuestra serie de moda se busca patrón aunque sea temporalmente Larrea quería llegar como sea al Mundial de sí a Rubiales insiste en presentar recurso considera que esta es la vía más fácil para ser presidente Villar que ya Espasa va a haber como los que le apoyaron las tres últimas décadas buscan mantener su silla en la hacienda Las Rozas así que recordemos a la espera de que resuelva el Consejo de Estado hoy he leído en el as a tres juristas importante es decir que el Consejo de Estado debe decir no a la petición de Lete que no se repita la Asamblea entera pero próximo jueves por la tarde Junta de la Federación para convocar una gestora y que se acabe como tú dices la vida federativa de Ángel María Villar

Voz 0919 07:15 el próximo jueves en la Junta los que eligieron a Villar

Voz 4 07:19 levantaran el brazo para darle la última palada de tierra así es como va a estar la próxima semana el patrón del Ford

Voz 0919 07:39 ahora vamos a Getafe porque dentro de veintitrés minutos comienza la jornada de Liga en Primera División Getafe Athletic novedades ambiente Óscar Egido buenas tardes

Voz 0684 07:50 hola Gallego buenas empieza a esposo Pérez para dar la bienvenida a la segunda vuelta de la Primera División tanto en Getafe como son noticia todavía los dos porteros sino a todos por razones extradeportivas y por dos lesiones bastante dudosas en el que tape por segundo partido consecutivo y por tercera semana no va estar Vicente Guaita sigue resolviendo su futuro con el presidente del Getafe enfrente en el Athletic tampoco está Kepa que tampoco tiene resuelto su futuro en el club de Lezama en el Getafe vuelve Markel Bergara tras más de un mes de lesión también vuelven tras sanción tiene y Arambarri si bien el Athletic además es noticia que no es titular Aritz Aduriz juega en la punta de ataque Sabin Merino un Getafe que llevaba seis partidos consecutivos sin perder en casa y un Athletic que sus últimas ocho visitas al coliseo no ha perdido ante el Getafe el partido pieza o no de la noche hilo arbitral extremeño Gil Manzano

Voz 0919 08:43 ocho y treinta y ocho Hora veinticinco Deportes en la SER vamos con el repaso

Voz 0919 09:37 vamos con los partidos de mañana antes del escáner mañana juega el Atlético de Madrid el segundo de la clasificación recibe en el Wanda al Girona que ha dicho Simeone en la previa Marta casado buenas tardes

Voz 1509 09:48 buenas tardes Gallego pues un partido importante para tratar de seguir la estela del Barcelona y de paso recuperar sensaciones de cara a la Copa contra el Sevilla todo eso ante el Girona uno de los equipos que más difícil será puesto en toda la primera vuelta ha dicho Simeone que por cierto va a cumplir mañana trescientos cincuenta partidos oficiales en el banquillo del Atlético de Madrid no va a poder contar con Godín sancionado tampoco

Voz 0231 10:09 Felipe por lesión is esperan cambios volverá

Voz 1509 10:11 hasta la portería Jiménez entrara en defensa y regresan Gabi Costa y Savic que no estuvieron contra el Eibar es el primer partido de la segunda vuelta y el Cholo mandó un mensaje con Palito incluido lo importante para seguir con opciones de pelear por la Liga es que todos estén metidos en el equipo tanto los que juega más como los que juegan

Voz 0501 10:27 es importante primero por la clasificación por seguir empujando en ese lugar importante cual tenemos en la Liga estar fuerte trabajar colectivamente en equipo que en nuestra mejor versión tener hambre Si hay hambre que hay ambición seguramente lo otro viene suele lo más difícil de manejar los chico que por ahí no entran desde el inicio y que cuando juegan parecería que son fenómenos y cuando no juegan son malos

Voz 14 10:53 los extremos siempre son malos los representantes a SUR

Voz 0501 10:55 poco para que esto genere un trabajo en equipo las plantillas toman valor a partir de lo que pasa con los cambios no con los diez primeros entran en el campo eso estoy que ese es el segundo

Voz 0919 11:05 de la clasificación que recibe al Girona cuidadito con el Girona décimo en la tabla y El Valencia visita la Unión Deportiva Las Palmas está la cosa caliente en Las Palmas Getxo Paco Jémez eh bueno que ha hecho Paco Jémez no ha dicho esto sobre mí

Voz 15 11:19 también nos llena alertar de comodísimo llega a dos además la primera que llega que cuando nos reunimos en el estadio llega tarde llama llega tarde y entrar en dieciséis buenas tardes ni se presenta herida en el campo de entrenamiento como todo el equipo yo les digo que esa circunstancia tenemos que quitar la del nuestra manera de de actuar porque yo no lo voy a permitir bueno pues en el hotel la cena vuelve otra vez de la tarde cuando yo les iba remite coja su coste

Voz 0919 11:43 cuidado que cuando se calienta Paco Jémez no te quiero ni contar el tercero en la clasificación el Valencia Ximo balonmano como a Las Palmas buenas tardes

Voz 1022 11:50 muy buenas con sin parejos en Gayá sancionados Carlos Soler y Murillo por lesión no viajan como tampoco Ferran Torres hoy noticia la joven perla de la cantera que ha renovado pero bajo alargaba hasta el año dos mil veinte meto veto la toco que Len máximo y pueden ser caras nuevas en Valencia te Marcelino Marcelino que pone el grito en el cielo porque el otro día expulsaron a su hijo a él ya le expuso liga su hijos reincidente el han caído dos partidos en tres segundos esta mañana cuando se les preguntaba Marcelino Marcelino te sientes observado por los árbitros sin ninguna duda ya está sin ninguna duda

Voz 0919 12:24 gracias Ximo Espanyol Sevilla mañana a la una de la tarde en el Espanyol Joan Tejedor nos preguntamos si han detenido ya el energúmeno que lanzó algo al rostro a fieles en el portero del Barcelona en el partido de Copa buenas tardes

Voz 16 12:36 hola Gallego casi lo tienen ya identificado el objeto es una bola de papel de aluminio como dice el informe de la Liga y el trabajo del propio de los Mossos ha permitido ya delimitar la zona exacta de dónde sale incluso han identificado ya varios rostros que falta identificar con certeza al cien por cien cuál de esos rostros corresponde al autor material porque es la sanción Ceprede que va a ser severa también hay que ver si es socio del club si tiene antecedentes algún expediente abierto y a partir de ahí pues puede ser más o menos dura pero antes de aplicar y quieren tener el cien por cien de certeza de que eso

Voz 0919 13:05 el autor material de momento tampoco valorar qué castigo podría o no caerle al club de momento se centran en que no se repita o que no ocurra nada más mañana un partido para el que vuelve Sergio García se cae Piatti pese a que jugó también es bajaron que está sancionado en el Sevilla Manuel Aguilar el equipo de a respira después de su victoria en el Wanda pero en la Liga que espabilar buenas tardes

Voz 17 13:23 pues sí qué tal buenas tardes repite convocatoria incluso después de la victoria copera ha asegurado que va a hacer pocos cambios que les quiere dar continuidad al equipo no piensas en el Atlético de Madrid dice Montaner entre otras cosas porque ha perdido los dos partidos que ha dirigido en el campeonato de Liga un Sevilla que tiene que despertar el ligue que espera fichajes está cerca Aleix Vidal pero todavía no ha rematado va operación

Voz 0919 13:45 mañana a las seis y media se juega el Villarreal Levante última la de los dos equipos Xavi Isidro hola

Voz 18 13:50 qué tal Gallego muy buenas bueno pues el Villarreal busca su quinto partido sin perder el Levante ganar el segundo en quince para ese encuentro el Villarreal tendrá la baja destacada de Carlos Bacca vuelve Roger Martínez en un partido especial para el tsunami en el Levante las bajas de Raúl Fernández Toño regresa importante Roger Martí por cierto que el Levante tiene dos negociaciones abiertas

Voz 19 14:09 me apurar una Koné el futbolista del seis dos por acuerdo con el jugador pero todavía no por el club ir también con Lois remite de Las Palmas acuerdo entre clubes pero no todavía con el jugador

Voz 0919 14:19 nueve menos cuarto el escáner de Hora veinticinco Deportes y yo hoy en el escáner Julen Guerrero buenas tardes

Voz 1022 14:32 hola qué tal

Voz 0919 14:32 buenas tardes Marcos López buenas tardes muy buenas tardes comencemos por la jornada de mañana el Atlético de Madrid el segundo de la clasificación recibe al Girona en el Metropolitano continuará metiéndole presión al Barça pues yo creo que

Voz 1022 14:46 no lo hizo Atlético Madrid precisa un poco la Liga o no

Voz 0919 14:48 para que no se acabe pues ya en enero no

Voz 1022 14:51 compartió que que amar bueno pues les viene después de la derrota en Copa donde bueno pues después de ese arreón que han tenido a principios de año con la cooperación de Costa ahí de Vitolo pues parecía que todo iba rodado me parece una buena prueba para los dos no paralítico Madrid para desquitarse de esa la bueno puede traspiés en Copa y el Girona puede demostrar dónde está no está en posiciones cercanas a Europa y bueno pues irá un zarpazo también en casa del Atlético Madrid pues habrá que tomar de todavía más en serio de lo que bueno pues hasta ahora se ha podido tomar no

Voz 20 15:23 esta vez que el Atlético de Madrid y eleva a intentar es que eleva va para forzar al máximo para meterle presión al Barcelona entre otras razones porque Girona que está jugando a un nivel extraordinario e teniendo en cuenta su potencial prácticamente la base del equipo es la misma que tienes una opción llega con una de sus grandes estrellas que quedar en casa que está conllevarán a Stuani está está lesionado sufrió un golpe en el en la primera parte contra Las Palmas iba a ser difícil que pueda puntuar en el en el Wanda aunque la manera de jugar del Girona se le complica mucho a todos los grandes equipos

Voz 0919 15:53 mañana también la fama al Valencia me parece que

Voz 1022 15:55 Valencia ahora mismo es muy superior al a Las Palmas Si bueno más teniendo en cuenta las goleadas que está teniendo en Las Palmas un equipo defensivamente muy muy débil y el Valencia pues para hacerle un gol es muy complicado de equipo Las Palmas que estén los cines

Voz 20 16:08 son complicadísimas realmente complicadísima y el Valencia en cambio desprende luz desprende entusiasmo desprende energía positiva a través de Guede de através de esa obra que está construyendo Marcelino es un partido dificilísimo para para el equipo de Paco Jémez porque una derrota más en el inicio de la segunda vuelta de dejaría en una posición casi casi irremediable

Voz 0919 16:28 el domingo Real Madrid Deportivo de la Coruña en el Bernabéu otro pinchazo del Real Madrid Iker

Voz 1022 16:35 todo lo que no sea sacar los tres puntos pues sería entrar en un ambiente ya complicado y difícil de digerir no es un es un partido que fue

Voz 20 16:43 de marcar

Voz 1022 16:44 bueno pues pues más que tres puntos no muy evidentemente es el Real Madrid ahora mismo necesita no sólo como equipo sacar el patio alante sino también ciertos jugadores reivindicarse por un momento que que puso

Voz 20 16:56 ahora nuestra simuló un gestión supone que algún día no sé de qué mes de este año pues supone que algún día el Madrid volver a jugar bien a fútbol vuelve a ser un equipo reconocible porque sino el que va a acabar reaccionando va a ser el Bernabéu harto de ver que semana tras semana en su casa ahí delante de su gente el equipo de Zidane es incapaz de ofrecer un buen espectáculo

Voz 0919 17:14 yo juega con el Betis un equipo que está de moda ofensivo atrevido goleador

Voz 20 17:20 en el Barça hasta Messi va a ser una fiesta del gol si yo creo que si el Betis no engaña nadie juega a cara descubierta por lo tanto si hay algún partido que garantiza goles igual luego el el el viernes que viene nos está llamando de nuevo el partido acabó empate a cero pero si hay alguno que inicialmente garantiza goles es un Betis

Voz 1022 17:40 en principio a mí también me parece el partido más atractivo de de la jornada por por los dos equipos y los momentos que están pasando aunque quizá esta temporada está volviendo un Barça más sólido un Barça que es más difícil hacerles goles más difícil el el general ocasiones Si bueno vamos a ver si este Betis atrevido pues pues bueno el puede sacar un poco los colores no evidentemente el Barça llega con esta derrota en Copa frente al español hasta ahora toda su línea ha sido ascendente en todo durante toda la temporada y bueno pues ante un esa pequeña muesca no que veremos si este domingo pues puede inclinarse hacia abajo o en un campo que no se les suele dar excesivamente bien pues bueno pues recibe otro traspiés y les puede generar más dudas unas dudas que hace pues nada cuatro días no había en en el Barça veremos si se anima la Liga hasta que escáner Julen Guerrero muchas gracias un abrazo muchas gracias me pongo con el Getafe Athletic que quedan parte de tinte minutillos nada a ello Marcos López un abrazo un abrazo hasta luego Si no te gusta de tu ciudad que aburre de eres feliz vuelve a empezar

Voz 21 18:44 tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas lleva Ac2 gafas graduadas con ante reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en mí el tío

Voz 0919 19:01 de cara al Betis Barça última hora del equipo de Setién fueran Roquillos buenas tardes buenas tardes el domingo habrá convocatoria parece que va a recuperar a federal la duda es Mandi y hoy ha hablado Setién de la renovación de Fabián le ha puesto como ejemplo a Ceballos que no juega y cree que no es feliz en Madrid tardar mucho en firmar

Voz 22 19:20 eh sí que voy a tener voy a hablar con él claro yo ahora mismo estoy viendo un caso como este el de Dani Ceballos por ejemplo que también tenía mucha ilusión por salir

Voz 1022 19:31 de ir al río y no le han ido las cosas bien y en Barcelona

Voz 0919 19:34 Santi Ovalle separado de Rafinha al Inter

Voz 1022 19:37 si el encuentro el acuerdo entre el Barça y el interés total y Rafinha se convertirá en nuevo jugador del club italiano en las próximas horas la fórmula va a ser una cesión con opción de compra por treinta y cinco millones de euros más tres en variables a final de temporada y Rafinha viajará a Milán en los próximos días

Voz 3 19:52 a Hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 23 20:04 no

Voz 1022 20:06 fútbol

Voz 0919 20:06 nacional como todos los viernes Jose David Palacio buenas tardes qué tal muy buena gallego cuando juegan los nuevos galácticos del París Saint Germain que cita ineludible cada fin de semana

Voz 1038 20:15 si este fin de semana el gran partido de la jornada en el fútbol internacional domingo nueve de la noche Lyon París Anne Germaine no lo que es lo mismo segundo contra el líder once puntos de ventaja tienen a favor los parisinos hace que si ganan en el grupo y yo creo que prácticamente darían el golpetazo definitivo a la ligan se enfrenta Mariano cómo no el ex del Real Madrid con trece goles nuevas mala la cifra contra ese tridente Neymar Cavani en papel que la verdad ha dicho hoy Emery en rueda de prensa que lo de los penaltis en el París Saint Germaine está muy claro no sabemos como Port debe ser que es en los rotan no porque ahí a India a uno y otro día a otro pero bueno no no fue no no quedó muy bien lo de que Neymar tirara el último penalti que reclamaba Cavani pero bueno el Saura podía batir el récord de Ibrahimovic más que eso sería algo muy bonito tenemos en juego un partido también en Francia que es el del Olympique de Marsella que es importante por Si gana el Marsella se colocaría segundo forma momentánea tres minutos de la primera parte juega ante el caen ahora mismo cero cero también tenemos en directo un partido en Alemania el partido el Borussia Dortmund desde las ocho y media de juego ante el Hertha de Berlín la jornada número diecinueve ahora mismo diecinueve minuto de esa primera mitad cero cero entre Air Tahití Dortmund por cierto sin Pierro Aymerich Jean que se va a marchar al Arsenal no está en la convocatoria no ha viajado y se tiene que cerrar ese fichaje en breve el domingo juega el Bayern de Múnich juega a las tres y media de la tarde ante el Werder Bremen y el tienen fichaje fichaje desde esta mañana a León y el internacional alemán que es la estrella al Schalke cero cuatro no quedaba libre lo han firmado a partir de la próxima con el Bayern Munich que ya sabe que todo lo que cae todas la estrella que sale por Alemania se la quedan ellos en la Premier jornada número veinticuatro mañana tenemos varios partidos a la una y media el Brighton Chelsea a las cuatro el Manchester United Mou pendiente el fichaje de Alexis Sánchez a las cuatro también Arsenal que tal Palace ya las seis y media Manchester City Newcastle

Voz 0919 21:59 gracias Palacio rally Dakar pendientes de que termine la penúltima etapa ahí esperando que todo vaya bien para Carlos y José Antonio Ponseti buenas tardes

Voz 1025 22:06 qué tal Jesús buenas tardes a estas horas estamos en la segunda parte de la especial de hoy ojo porque hoy estaba dividido en dos partes en la primera bien Carlos ha en carrera perdió unos nueve minutos perfecto todo controlado el que ha quedado fuera carrera prácticamente entre comillas de carrera porque está intentando arreglar el coche continuar es Peterhansel que ha tenido un accidente eso sí chao al pódium no va a estar Peter en el pódium después de los problemas de hoy insisto calcula medianoche para que terminemos la etapa en coches y en motos que van más avanzados hay siguen viene va Pedrero entre los dos astros de los mejores en el top diez está también Farrés Monleón Mena está Barragán también y pendientes de que lleguen están Andy Olivera osea que bien vamos bien vamos a cruzar los dedos el sábado sacaba esto en El Larguero contamos el final de la penúltima eh

Voz 0919 22:53 papá pero ya has dice que se dedique

Voz 1025 22:56 Carlos Sainz acaricia el que sería el segundo Dakar no sí señor el segundo vamos a cruzar los dedos de que todo vaya bien hasta el final que ya sabes

Voz 24 23:03 cómo era aquello que me decías tú siempre que hasta de oro

Voz 0919 23:08 el abrazo Ponseti hasta luego Euroliga de baloncesto cómo está el Baskonia Milán que a mí Fernando

Voz 1264 23:13 le sigue muy igualado empezó bien el Baskonia intentando imponer su ritmo desde el principio pero un parcial de salida nueve dos Pero Pia ni Gianni paró el partido reacción en defensa al conjunto italiano en ataque con cuatro triples consecutivos y ocho puntos de su base ahora el Baskonia quiere volver a meterse en el partido faltan siete minutos para el descanso el marcador Baskonia veinticuatro Armani de Milán veintiocho

Voz 0919 23:35 cómo es el inicio en Málaga del Unicaja Real Madrid Enrique

Voz 1610 23:38 se mejore la grada ambientazo que en el parqué porque parece que hay cocodrilos en la pista en cualquier caso no pisan la zona sólo triple tipo días para que sacaba el primer cuarto Unicaja nueve Real Madrid tres

Voz 0919 23:49 noticias de la NBA José Antonio Duro ya tenemos por ejemplo los quintetos titulares el All Star de la NBA de Los Angeles sabes que este año han cambiado muchas cosas por un lado están seleccionados Lebron ante un poco

Voz 20 24:00 en Embid Irving ideó en el oeste Carrie Harden Kevin Durant Anthony Davis De Marcus Cousins no se enfrentan entre ellos sino que entra el Ebro en y Carrie en que son los capitanes lo

Voz 0919 24:09 para distribuir la próxima semana la noche el jueves

Voz 20 24:12 llevan a conocer a los suplentes además Damián lilas ya se ha quejado de no estar entre los seleccionados al jugador de Portland que dice ser el que siempre se queda fuera hoy así

Voz 0919 24:20 todo Trending Topic en Twitter durante toda la tarde Kent Walker en la NBA dicen que Charlotte Hornets ya puesto en el mercado a escuchar ofertas por el jugador impartidos con españoles para hoy a la una Toronto San Antonio a las dos Memphis Sacramento a las tres Denver Phoenix y mañana tenemos un Cleveland Oklahoma que no está nada gracias al baloncesto femenino se disputa este fin de semana

Voz 24 24:40 Ana la Copa de la Reina en Zaragoza Santi saber cómo está el príncipe Felipe

Voz 25 24:45 ambiente para presenciar el segundo cuarto de final estado de momento ganando San Adrián catorce once Mann Filter era el anterior Puerto de final se ha impuesto Gipuzkoa el setenta y nueve sesenta y uno Audi de Ferrol que son presentará mañana en la semifinal frente al Perfumerías Avenida al ganador de este partido entre Mann Filter yo el sondeo se enfrentará mañana al Girona a partir de las cuatro de la tarde

Voz 0919 25:08 Open de Australia de tenis ya está en octavos de final y de qué manera Rafa Nadal Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 7 25:15 hola buenas noches si ayer la jornada de hoy sí que lo ha sido tres españoles tres victorias nada las muro se relajó en el segundo set un poquito pero supo llevar algo buen camino a la de con claridad Carlinhos impulsada Mulet termómetros clínicos estuvo litio Carla Suárez que el Conca LP acabó triunfando por tres seis seis uno seis te ves mañana sólo un español Albert Ramos de uno va teoría muy lo va a Djokovic pero creo que si algún momento va a poder yo creo y es ahora sale de una lesión no tiene confianza hasta ver podría comenzar mañana para darle

Voz 0919 25:55 gracias Miguel Ángel lo contaremos cómo contaremos el partido decisivo en el Europeo de balonmano para los hispanos el próximo domingo Diego González hola

Voz 26 26:03 sí señor las seis y media contra Macedonia arranca eso segunda fase ya está en juego aquí ese Eslovenia Alemania que Dinamarca empate a diez goles la buena noticia para España es que Julen Aguinagalde ha entrenado con balón y que el grupo está convencido de las posibilidades sino evitar de que no hay prácticamente ya margen de error nos lo comentaba Adrià Figueras

Voz 1022 26:21 el pivote vallesano uno de las claves de este torneo te diría que tenemos que estar más centrados ahora Amazonia puede ser el partido de que tenemos un equipo que yo creo que está muy bien entrenado Si cuando más complicados lo veo muy complicado y Alemania comer

Voz 24 26:34 el domingo España Macedonia camino de las medallas y con los otros titulares de este viernes que nos trae Toni López hola Toni buenas muy buenas

Voz 1284 26:52 bueno lo primero acaba de fichar la Ponferradina Segunda B ayer como Pino o el jugador de que se metió

Voz 1022 26:57 Cultural Leonesa y que le echaron de la segunda

Voz 1284 27:00 pues ahí la Ponferradina las cosas del destino la cosa del deporte de segunda también un partido de las nueve Se juega el Granada Zaragoza y además me cuenta Lalo Rodríguez que el Córdoba ha hecho oficial la venta del club al empresario que León por ocho millones y medio por el noventa y ocho coma siete por ciento del accionariado y una deporte femenino se está disputando el Masters de Malasia de bádminton Carolina Marín se ha clasificado a las semifinales ha ganado a Gene y esta madrugada juega contra Chuck pues claro no te lo he dicho bien aquí lo dejamos al and son

Voz 0919 27:31 y media El Larguero con Yago de Vega aseguró que escuchamos a Javier Fernández por sexta vez consecutiva ha programado hoy Camps

Voz 24 27:38 donde Europa un grande el madrileño gracias por escuchar Hora veinticinco Deportes su saludo de Gallego buen fin de semana adiós