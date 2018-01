Escáner Hora 25 Deportes (19/01/2018)

Voz 2 00:00 yo hoy en el escáner Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes Marcos López buenas tardes muy buenas tardes comencemos por la jornada de mañana el Atlético de Madrid el segundo de la

Voz 3 00:16 explicación recibe al Girona en el Metropolitano continuará metiéndole presión al Barça hombre pues yo creo que lo necesita lo he dicho

Voz 4 00:24 Atlético Madrid necesita un poco la lira o no para que no se acabe pues ya en enero no es un partido que que además bueno pues les viene después de la derrota en Copa donde bueno pues después de ese arreón que han tenido a principios de año con la cooperación de Costa hay de Vitolo pues parecía que todo iba rodado me parece una buena prueba para los dos no practico Madrid para desquitarse de esa bueno traspiés en Copa y el Girona puede mostrar dónde está no está en posiciones cercanas a Europa bueno pues irá da un zarpazo también en casa al Atlético Madrid pues habrá que tomar de todavía más en serio de lo que bueno pues hasta ahora se ha podido tomar no

Voz 3 01:00 tiene toda la pinta de que el Atlético de Madrid eleva a intentar y que le va a forzar al máximo para meterle presión al Barcelona entre otras razones porque el Girona que está jugando a un nivel extraordinario teniendo en cuenta su potencial prácticamente la base del equipo es la misma que tenía segunda División ya con una de sus grandes estrellas que se ha quedado en casa que sacó en Girona Stuani está está lesionado sufrió un golpe en el en la primera parte contra Las Palmas iba a ser difícil que pueda puntuar en el en el Wanda aunque la manera de jugar del Girona se le complica mucho a todos los grandes equipos mañana también la fama al Valencia parece que el vale

Voz 4 01:33 sí ahora mismo es muy superior al a Las Palmas Si bueno más teniendo en cuenta las goleadas que está teniendo Las Palmas un equipo defensivamente muy muy débil el Valencia pues para hacerle un gol es muy complicado equipo

Voz 3 01:44 las Palmas está en una situación complicadísima realmente complicadísima y el Valencia en cambio desprende luz desprende entusiasmo desprende energía positiva a través de Guedes y a través de esa obra que está construyendo Marcelino es un partido dificilísimo para para el equipo de Paco Jémez porque una derrota más en el inicio de la segunda vuelta le dejaría en una posición casi casi irremediable el domingo Real Madrid Deportivo de la Coruña en el Bernabéu otro pinchazo del Real Madrid Iker

Voz 4 02:12 todo lo que no sea sacar los tres puntos pues sería entrar en un ambiente ya complicado y difícil de digerir no es un es un partido que puede marcar bueno pues pues más que tres puntos no oí evidentemente es el Real Madrid ahora mismo necesita no sólo como equipo sacar el patio adelante sino también ciertos jugadores reivindicarse por un momento que que puso

Voz 3 02:33 no es nuestra sino unas supone que algún día no se ve que me eso de que año pues se supone que algún día el Madrid volverá a jugar bien a fútbol vuelve a ser un equipo reconocible porque sino el que va a acabar reaccionar va a ser el Bernabéu harto de ver que semana tras semana en su casa ahí delante de su gente el equipo de Zidane es incapaz de ofrecer un buen espectáculo juega con el Betis un equipo que está de moda ofensivo atrevido goleador en el Barça hasta Messi va a ser una fiesta del gol si yo creo que si el Betis no engaña nadie juega a cara descubierta por lo tanto si hay algún partido que garantiza goles igual luego el el el viernes que viene nos estás llamando de nuevo y el partido acabó en empate a cero pero si hay alguno que inicialmente garantizó

Voz 4 03:15 goles es un Betis Barça en principio a mí también me parece el partido más atractivo de de la jornada por por los dos equipos y los momentos que están pasando aunque quizá esta temporada está volviendo un Barça más sólido un Barça que es más difícil hacerles gol les más difícil el el general ocasiones Si bueno vamos a ver si este Betis atrevido pues pues bueno él puede sacar un poco los colores no evidentemente el Barça llega con esta derrota en Copa frente al español hasta ahora toda su línea ha sido ascendente en todo durante toda la temporada y bueno pues ante uno esa pequeña muesca no que veremos si este domingo pues puede inclinarse hacia abajo o en un campo que no se les suele dar de excesivamente bien pues bueno pues recibe otro traspié si les puede generar más dudas unas dudas que hace pues nada cuatro días no había en en el Barça