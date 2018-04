La declaración de 'El Bigotes', punto por punto

Voz 0194 00:00 el señor X de la rama valenciana de la Gürtel era Francisco Camps el ex presidente de la Generalitat valenciana era la autoridad en el PP y quién decidió cómo debía funcionar la trama en esa comunidad es decir quién ordenó los pagos en negro y quién exigió a las empresas que debían trabajar con la Gürtel para participar en los actos del Partido Popular ha sido Álvaro Pérez conocido por todos como el Bigotes quién ha tirado de la manta por tanto destapado quién se ocultaba debajo de ella Ricardo llama

Voz 0112 00:28 delante de mí a la persona a la que le consultara siempre todo y entonces le dice aquí hay problemas importantes Si hace de esta manera problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar si me interesa ven y sino que lo deje

Voz 1 00:49 se presiones Francisco Camps pues al Bigotes ha cantado El Bigotes ha traicionado a su amiguito del alma

Voz 2 00:55 pero siempre hay una vida amiguito del alma oye que te sigo queriendo mucho que llegarán bien pero sobre todo para decirte que bueno que contarás durante muchos años con mi lealtad vale perdona había muchos años mi hijo de puta durante toda tu vida por eso espero que sean muchos ya pero bueno no tienes que decir durante muchos porque eso tiene un límite y no la caducidad no no se va a llevar razón siempre me tienes se vez

Voz 0194 01:22 en la Audiencia Nacional siguiendo las declaraciones de hoy ha estado Miguel Ángel Campos buenas noches antes habíamos escuchado Álvaro Pérez El Bigotes ha señalado a Camps como el máximo responsable de la logística de la corrupción del PP en Valencia pero además el bigotes ha dado otros nombres implicados en la trama como Juan Cotino ex presidente de las Cortes y la jefa de gabinete de Camps resumimos si te parece campos lo más destacado en la declaración que ponen podríamos dedicarle casi todo el brazo

Voz 1552 01:47 el resume sí tanto como ha durado su declaración que ha sido muy intensa y ha dicho que iba va a decir toda la verdad y lo aparecido Álvaro Pérez el Bigotes no se ha guardado nada ha despejado la equis de la trama de la financiación ilegal del PP Francisco Camps dado los nombres de los altos cargos que presionaban a los empresarios para que pagasen a la trama de forma fraudulenta los actos que la Gürtel organizaba para el PP como el propio Camps Juan Cotino o Ana Michavila la jefa de gabinete de Camps

Voz 0112 02:13 había que hablar con Juan Cotino que era el que hablaba con determinados empresarios a hablar con con las con la jefa de gabinete del señor Camps había que hablar con el señor Camps que era lo que realmente decían por dónde se iba a producirse o por dónde había que ir

Voz 1552 02:30 también ha confesado quiénes eran sus interlocutores en la formación conservadora que según ha deslizado estaban además al corriente del fraude

Voz 0112 02:37 el primer lo interlocutor que tengo serio con el que tengo que empezar a hablarles Víctor Campus que probablemente para disipar dudas son las iniciales WC probablemente no son las iniciales suele decir es uno de ellos bajara con Juanma tardó trabajaba trabajó con Adela Pedrosa muchísimo en esa época muchísimo muchísimo a ver a quién mandaba en el partido era la secretaria general aunque ellas escurría mucho pero era a la secretaría general entonces era quién mandaba en el partido no ahí en esa época también pues empezó a trabajar con Ricardo Costa pero Ricardo recibió órdenes de Adela Pedrosa

Voz 1552 03:18 y quién le pagaba en negro desde el Partido Popular

Voz 3 03:21 cogía donde donde gracias en otra ocasión no dio Serra por ejemplo cerrar medio Rambla no medió nunca dinámica plan no le dio en el uno en otra ocasión en otra ocasión medio bruto Campos Víctor Campos le dio sin costa lidió lo que le he dicho antes

Voz 1552 03:42 muchos nombres también ha dicho que en una ocasión le pagaron en negro desde la Consejería de Obras Públicas que dirigía el fallecido José Ramón García Antón pero la mayor parte de las ocasiones Ángels eran empresarios los que asumían los pagos que correspondían al Partido Popular muchos más de los nueve cazados en este juicio no están todos los que son dice el bigotes

Voz 0112 04:03 te quiero decir una cosa de los empleos los que son ni son todos los que está en el ojo eh porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía cuando soltaba la mandan a él dice la pregunta a la ningún empresario vale pero es que si que como tengo dudas aquí que que tengo he visto cosas que sean preguntaba aquí pero que al final no nos han quedado muy claras por eso quiero quiero ser lo más lo más gráfico posible para que usted me entienda a como era el funcionamiento de todos

Voz 1552 04:33 oportunidades en a los oyentes para el grafismo a partir de ahora la trama en estos momentos está señalada y abominan todos de ella recuerda que Rajoy dijo aquello de que esto era una trama contra el PP pero el bigotes ha rememorado que en aquella época se los rifan que todos los PP es de España les querían para sus campañas

Voz 0112 04:50 por España entera por todos los pueblos y por toda la ciudad es trabajando con todos los PP es porque hay muchos TPG han trabajado con nosotros ahí ir ahora se rasgan las vestiduras

Voz 1552 05:01 y que él llegó a tener tal ascendencia en el Partido Popular que hasta tuvo y aún conserva dice tarjeta VIP para acceder a la sede nacional de Génova trece

Voz 0112 05:09 quién empieza a ir todos los días a la calle Génova número trece soy yo no es otro sino yo eh hasta el punto que tenía tenía una tarjeta como cualquier empleado del PP tenía una tarjeta para entrar sin pasar los controles de seguridad de de Génova trece tenía una

Voz 1552 05:31 son en la necesite sobrino de Andrés Pajares que entraba en Génova como Pedro por su casa como correa por cierto su confesión ha tenido momentos de añoranza hay cierta ternura como cuando recordaba aquellos buenos tiempos en los que organizaba mítines de Rajoy en dos mil ocho y conseguía imposibles

Voz 0112 05:46 en un mitin que hizo Rajoy no recuerdo bien qué fue lo que dice aparte de tener que salir corriendo a comprar chubasqueros porque cayó la grande conseguí conseguir para que se haga usted una idea unos dieciséis mil chubasqueros en algo menos de mí

Voz 1552 06:02 en este al iré enfado y rabia como al quejarse de lo poco dice que le daba el PP en Valencia me daban

Voz 0112 06:09 eh la cese las las heces osea me daban caca de vaca es lo que me daban a mí cuando se va al señor Campos dentro de señor Rambla todo el mundo decía que Rambla mandaba un huevo mandado una mierda

Voz 1552 06:20 porque quienes mandaban eran otros y al sobrino de Pajares le daban el cacahuete del mono

Voz 0112 06:26 porque mandaba una además una ex jefa de gabinete que la que mandaba en Valencia era la señora Michavila porque delante de mí llamaban ni decían está que Alvarito presidente que está jodido que no tiene Curro que tal que cual bueno árbol darle otro acto del partido que vamos a hacer el viernes ya está hecha otro cacahuete al mono

Voz 1552 06:45 bueno cacahuete del mono de tres coma cuatro millones euros haya cacahuete uno coma dos millones pagados por parte de empresarios que facturaba de forma fraudulenta actos del Partido Popular dos coma dos millones directamente desde el Partido Popular dice

Voz 0194 07:00 James porque es sobrino de Andrés Pajares que no para que la gente lo tenga claro antes de de esta declaración tan jugosa si sino fuera porque el delito es tan grave Illa las arcas públicas han quedado tan tan esquilmado

Voz 1552 07:14 te piden veintisiete años que la verdad

Voz 0194 07:17 provoca risa te provoca la carcajada te provoca al al Bigotes antes que la declarado Pablo Crespo que es otro de los cabecillas de la Gürtel ha venido reafirmar las confesiones de Francisco Correa que había hecho esta semana donde confirmaba al modus operandi en Valencia en los pagos en negro por parte del PP

Voz 1552 07:34 no había pacto de la Fiscalía lo hemos dicho anteriormente durante todo el día ni para Álvaro Pérez El Bigotes ni para Pablo Crespo se espera incluso eso pudiera pues relativizar susurra anuncia la confesión no ha sido así Pablo Crespo también bueno pues ha empezado diciendo que iba a decir toda la verdad en el primer momento ya ha querido reconocer los hechos que se narran en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1661 07:59 una parte de los trabajos pero el Partido Popular fueron pagados en efectivo el dinero que efectivamente no se declaró después también una parte de facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que han él todavía prestado aquí declaración algo muy relevante porque

Voz 1552 08:23 el otro día dijo Francisco Correa fue el primero que apuntó a Ricardo Costa al señalar que a él le dijeron Le dijo Pablo Crespo que que bueno que Ricardo Costa lo sabía sabía de de bueno de ese de esos pagos por parte de los empresarios sí hoy Pablo Crespo lo hubiera negado hubiéramos tenido simplemente una declaración de alguien que afirmaba algo de oídas no tendría prácticamente ningún valor ha sido importante cuando Pablo Crespo ha reconocido que efectivamente Ricardo Costa lo sabía bien esa realidad

Voz 1661 08:54 no señor Costa dijo ante la presión que nosotros hacíamos para cobrar que no tenían dinero para pagar la deuda que tenía que la única era que facturó vamos a determinados empresarios en vez de facturas a ellos

Voz 1552 09:08 tanto Pablo Crespo como Álvaro Pérez El Bigotes eso sí han querido bueno pues a matizar las acusaciones contra Ricardo Costa a medio de decir que era un mandado que era un obediente dentro del Partido Popular y que simplemente se limitaba a acatar las órdenes de Francisco Camps y al resto de sus superiores sin que incluso en muchas ocasiones discutiendo los pagos irregulares a la trama Gürtel también admitido Pablo Crespo los cobros en negro

Voz 1 09:35 que lo hacían esos pagos que les llegaban en forma de paquetes estas cantidad

Voz 1661 09:39 de eso sino el noventa y nueve por ciento Estas cantidades yo iba de vez en cuando a Valencia a recogerlas me las entregaba finalmente el señor Pérez el señor Herrero no estará en un paquete

Voz 1552 09:54 se me encarga físicamente un paquete se lo llevaba a la caja B de Correa en Madrid y desde allí con ese dinero pues se hacían los regalos el no va en sueldos en B

Voz 0194 10:03 si después de esta declaración de bigotes después de haber señalado a Francisco Camps que pasa con Francisco Camps cuál es su situación judicial

Voz 1552 10:09 bueno Anticorrupción nos ha dicho en cuanto ha terminado la sesión en el día de hoy que está estudiando pues deducir testimonio impedir la apertura de un procedimiento contra él no sólo contra Camps sino contra el resto de personas mencionadas a lo largo del día de hoy en las declaraciones Francisco Camps Juan Cotino Víctor Campos Adela Pedrosa incluso todo el resto restar responsables que sucede que hay muchas dudas por la prescripción merece lindos el delito electoral que es el que se les podría achacar el que se les podría atribuir tienen plazo de prescripción de cinco años estos hechos dos últimos el último delito electoral es de dos mil ocho por lo tanto estaría muy prescrito ya

Voz 0194 10:46 más que habría que ver si

Voz 1552 10:49 en una posibilidad que están valorando es la bueno la continuidad delictiva y por lo tanto que los plazos de prescripción pudieran prorrogarse P pero en cualquier caso falta la declaración de Ricardo Costa y Ricardo Costa puede meter en otro brete a Francisco Camps el próximo miércoles y señalar determinados tipos delictivos que tal vez pudieran pues es romper

Voz 0194 11:11 los plazos esto va a ser el miércoles no se reanuda el juicio el miércoles con la declaración de Ricardo Costa

Voz 1552 11:17 primero Cándido Herrero que se uno de los trabajadores de Orange Market en Valencia que también va a declarar veremos si tienen la misma actitud que la que han tenido puedes Pablo Crespo Álvaro Pérez el Bigotes y Francisco Correa después ya será el turno de Ricardo Costa Ricardo Costa y tiene según nos confiesa su entorno mantiene exacto de colaborar también con la justicia de confesar incluso pedir perdón a los ciudadanos por todo lo que han hecho durante todos estos años esto es lo que dicen a día de hoy faltan muchos días de aquí a entonces y todo puede pasar hasta que no lo vea hasta que no empiece el interrogatorio empiecen a preguntarle no sé lo que creer pero desde luego ha habido muchos hechos significativos como por ejemplo en el día de hoy que el abogado de Ricardo Costa no hiciera ninguna pregunta ni a Pablo Crespo ni Álvaro Pérez El Bigotes o que por ejemplo bueno pues a lo que hemos conocido del entorno de Ricardo Costa además lanzado la Cadena SER esta mañana a las diez de la mañana denunciaban las propias expresiones de Francisco Camps idea abogados del partido pues desde entonces

Voz 0194 12:19 cuando constantemente pues sí lo hacía