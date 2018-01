Herrerín: "¿Kepa? Una situación complicada pero él lo lleva bien"

Voz 1 00:00 que ha cometido dos penaltis es cierto pero ha parado en segundo el más importante Se lo ha parado a Molina y al final ese empate a dos en gran parte es mérito de ya Gorrín que además ha renovado hace muy poquito con el Athletic Bilbao un tío Yago que le conocí hace nada en Leganés de ahorro y muy buenas buenas vaya partido loco eh

Voz 1647 00:17 muy loco muy loco un partido en el que nos ponemos por delante rápido lo que hago yo un fallo comete un penalti tonto oí podido acelerado e lo buenos consejos poner por delante otra vez a un penalti entre comillas que que se come el árbitro por una manera eh porque lo ha hecho bien Molly en este caso me ha tocado pararles y bueno al final no está tocado sufrir eh Ángel ha salido y nos ha hecho mucho daño y bueno de hay que hay que pensar que bueno seguimos seguimos sumando que es lo que queremos el resume que tachó Herrerín Yago es perfecto así que te escucha tu tocayo para que desgrana un poquito más de partido hola tocayo buenas noches buenas noches te tengo que decir

Voz 1991 00:55 que la juez segundo penalti Molina aparte en fuera de juego

Voz 1647 00:58 para que no te sientas culpable eh bueno yo me quedo con

Voz 1991 01:01 pero de penalti que que no tenía que haberlo hecho es yo viéndolo por televisión es es muy confuso e os así pero sí a lo reconoces tu vamos te honra desde luego

Voz 1647 01:09 eh yo creo que bueno e el he intentado hablar con el árbitro creo que el árbitro no eso no tiene tampoco muy claro si el penalti era mío de o de la porque íbamos los dos forcejeando pero al final entre uno y otro pues ha sido penalti yo creo que bueno pero que no sabía si es mío de porque a mí no me saca tarjeta ni nada en este caso y es lo que me he quedado duda pero bueno el primero se puede pitar uno pitar lo ha pitado bus acabó pero según de yo creo que que bueno ahí el árbitro entrar un poco en el juego de de de

Voz 1991 01:37 Molly en este caso y bueno no pasa nada hay veces que se equivocan como como todos y ya está mal tocó parar Luisa acabo con que es estaciones os deja el partido porque han ido muy bien encaminado en dos ocasiones pero esos fondos

Voz 2 01:51 sí bueno a finales de dos puntos y casi escapar el punto también ellos

Voz 1991 01:56 cuando no hemos puesto por delante con los uno han empezado apretar Ana empezó a jugar bien

Voz 1647 01:59 eh ha salido Angelina ha son muchos problemas en este caso a la a la espalda de la defensa y bueno al final de un partido que parecía que creo que podíamos tener más o menos controlado al final teníamos opciones de llevarse los tres puntos pues casi casi casi sufrimos y nos llevamos nada

Voz 1991 02:14 nueve partidos sin conocer la derrota en liga hubo un punto de inflexión clarísimo que fue la derrota en casa contra en la Copa que os dejó fuera de de la competición yo creo que es el punto os ha marcado de alguna manera porque a partir de ese momento ha reaccionado mucho

Voz 0455 02:29 sí siempre he dicho que crema que por bien no venga creo que el equipo desde aquel día pues para nosotros fue el mayor palo desde desde que llevo yo en el Atleti en Primera División y iguana eh ya dije que al día siguiente en el miramos todos dijimos que que habíamos tocado fondo entrecomillas que tocaba felicitado Formentera en ese caso sacar pecho no no metiendo abajo y bueno es verdad ese fin de semana jugamos contra el Madrid que no es el mejor rival para intentar sacar sacar el pecho una vez pero pero bueno desde aquellos pues el equipo ha estado bien incluso importantes

Voz 1991 02:56 además yo creo Yago que estáis en ese momento de la temporada en el que vais a marcar mucho dónde vais a estar al final es empieza la segunda vuelta sin ganas partidos tengan sala aparte arriba sin piezas a perderte descuelga un poco estamos yo creo en en el yo creo estén

Voz 2 03:11 mes y el que viene

Voz 1991 03:14 B

Voz 0455 03:15 sí es cierto que bueno creo que está muy muy igualada creo que que ganar dos partidos te metes arriba de pierdes dos partidos y parece que está lejos pero bueno es lo bonito que este año parece que está más igualado todo los realmente nosotros queremos sumar de tres en tres cantidades lo que lo que no es ayuda hay buenos las máquinas tenemos el viernes un partido importantísimo que es contra el Eibar para intentar enganchar los de arriba

Voz 1991 03:37 hemos acabado que sigue voy acabando que se que os tenéis que que marchar eh ha renovado está esta misma semana tú no tenías dudas no

Voz 3 03:45 yo no me fío nada es que aquí eh

Voz 0455 03:48 siempre he dicho que me ha costado mucho llegara al Atleti y me ha hubo intentar hacerme un hueco y bueno ya lo que llevamos hablando desde desde después del verano y no tengamos prisa para nada porque me acababa contrato y bueno cuando cuando quedan

Voz 1991 04:01 para hacerlo pues lo hicimos un problema cómo estáis viviendo dentro la plantilla todo el lío Kepa Si se va sino se va si renueva sino renueva tu de alguna forma no sé igual tal sentido molesto en alguna ocasión como diciendo joder oye perdona que estoy yo aquí se vaya que se vaya otro compañero perdona que estoy yo aquí

Voz 3 04:19 bueno es es difícil a ver en ello

Voz 0455 04:21 me pongo en su piel y para mí es complicado también de cómo cómo cómo está él pero bueno al final es lo lleva bien y si lo lleva bien yo no tengo por qué porque llevarlo mal eh yo estoy a lo mío al final muchas también es importante para mí que que las los objetivos vayan para que para que me deja bajar tranquilo y hacerlo todo todo lo mejor posible y bueno luego como he dicho cuando tenga que decidir el míster quien tendrá que jugar pues que que que lo decía él

Voz 1991 04:45 oye cuéntanos su secreto Williams ha tirado a P o ha pasado bueno eh yo un golazo de ese lazo esos yo le he dicho que yo lo dicho que la prensa que yo sigo queriendo

Voz 1647 04:58 yo bueno así así que todavía no sé como cuando yo algún pase a mí me sale perfecto digo que lo hago queriendo

Voz 4 05:03 esta ciudad enhorabuena un abrazo