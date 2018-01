Delfí Geli: "El Atlético siempre va a ser especial para mí"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches como es de especial el partido este fin de semana

Voz 0768 00:04 la verdad es que para mí personalmente pues vuelvo a un grupo a una casa que estuve cinco años de increíble que estoy de maravilla es bueno siempre es bonito ver a a mi amigo si recordar viejos tiempos

Voz 1991 00:21 al del Wanda Metropolitano

Voz 0768 00:23 bueno supongo que si no que bueno tengo buenos recuerdos de la Atleti se ha sido especial para mí tengo cariño increíble pero bueno ya más o menos nos vamos acostumbrando

Voz 1991 00:39 ha asestado Yanel en el Wanda Metropolitano pudiste el día que hicieron el partido con veteranos

Voz 0768 00:45 no no pude a que no lo conoces no no lo conozco ha acabado no lo conozco no

Voz 1991 00:50 bueno no está mal

Voz 1 00:53 con la presidencia

Voz 1991 00:55 Girona con la temporada que estáis haciendo en el debut en Primera División yo creo que es una ocasión fantástica

Voz 0768 01:02 sí era una cosa fantástica era bueno tengo ganas de un poco de estadio de de bueno de de conocerla no la casa que es que es un estadio espectacular pues bien contado hoy por lo que por lo que se le y bueno siempre es bonito también conocer cómo funciona y que bueno que que también nos sirve a nosotros en nuestro club para paran para aprender cosas para mejorar cosas para ir trabajando en un futuro

Voz 1991 01:32 sí es uno de los jugadores importantes de las últimas dos décadas ciento ochenta y dos partidos que tendrá que dar un paseíto donde estando a las placas porque está la tuya

Voz 0768 01:42 sí sí tengo el honor de que de que esté placa ahí de de bueno de ladrones partidos Neva bético jugando con con otros muchos compañeros de ex compañeros que han que han vestido la camiseta están ahí es un perdonan el honor y bueno intentaré disfrutar de de día de mañana en en el estadio y bueno que que un buen día y que que vaya todo bien

Voz 1991 02:08 seguro que algún amigo te ha demandado la foto de de tu placa pero tendrá que acertó un ahí no

Voz 0768 02:13 sí sí tengo tengo llegado desde el primer día pero bueno ha estado personalmente y bueno pues mañana espero poder estar verla ahí

Voz 1991 02:25 eso todas las como debe ser hombre que partido esperas para mañana

Voz 0768 02:31 bueno pues evidentemente nos enfrentamos a uno de los mejores equipos con mucha caridad ahora todavía ha crecido bastante con la incorporación de de Vitolo y digo pues creo que ofrecen muchas más posibilidades al Atleti y doy bueno a mi me parece que esa es de los mejores momentos de la temporada del Atlético se está consolidando sí es cierto que al principio perdió poco distancia con el Barcelona pero bueno ahora está ahí apretando muy bien jugando bien eh y sacando los partidos no es más para el Atlético es un equipo muy difícil de hacerle gol

Voz 1991 03:11 bueno vosotros yo creo que estéis haciendo un temporada no es fácil el cambio de categoría de Segunda a Primera yo creo que no podían pedir más al Girona en este debut en Primera

Voz 0768 03:20 no yo creo que a estas alturas si está claro esto tiene que acabar todavía no estamos a mitad de temporada y hay que hacerlo hasta final pero bueno creo que el equipo está compitiendo creo que está aportando cosas a la Liga de lo que que bueno que qué hace buenos partidos de fútbol de es un equipo que siempre buscaba la portería contraria y bueno que espero que la gente disfrute no solamente nuestra físicamente que está contenta Hay satisfecha con el rendimiento pero que sí que mucha gente disfrute de cómo juega el Girona

Voz 1991 03:54 oye crees que le puede despistar o no sé si afectar de alguna forma la derrota en Copa que el Atlético de Madrid tenga estar pendiente también para vuelta porque le toca remontar

Voz 0768 04:04 sí oído tocar remontar tenía partido bien votaciones para para ponerse por delante que ir a crear la ventaja pero al final dio la vuelta Sevilla bien no sé yo siempre digo que cuando un equipo pierde tiene ganas de de sacarse la espina rápidamente de piensa en el próximo partido para para sacarse un sabor de de encima de de último partido que puede haber perdido hoy de lo que hay es donde es muy peligroso mañana el Atlético de Madrid

Voz 1991 04:38 y el Atlético de Madrid en el que tienes viejos conocidos Cholo Simeone Caminero la verdad que os ha sido colocando una gran entrenador Caminero director deportivo del Atlético de Madrid tú presidente estáis ocupando casi todos los puestos

Voz 0768 04:54 bueno la verdad es que bueno hay muchos jugadores que pasa no pero sí es verdad que con el Cholo con con con con incluso con ahí no pues compartimos muchos años de buenos recuerdos y bueno la verdad en que he hecho desde que llegó al Atlético deportivamente el equipo ha crecido mucho compite con todas las competiciones con las máximas garantías de que AENA también trabaja con ellos y camionero desde hace años trabaja muy bien la dirección deportiva bueno y me alegro por ellos no de que de que ves vayan bien de que consigan resultados con el Atlético de Madrid porque bueno siempre siempre te alegras que le vaya bien al Atlético

Voz 1991 05:38 has cruzado mensajes con alguno de ellos esta semana

Voz 0768 05:41 no esta semana no ha hallado Nos dimos en el partido ya hablaré después no tiene partido de de de de la primera vuelta así que hablamos e incluso o durante la semana no porque era era la novedad pero bueno ahora cada uno está centrado en sus cosas tenemos mañana tranquilamente

Voz 1991 06:01 bueno eso está bien el juntarse a recordar buenos momentos porque no hay que olvidar que tuviste en aquel maravilloso doblete del Atlético de Madrid que es de de de las diría yo de los momentos más histórico sin más bonitos del Atlético en los últimos años eh

Voz 0768 06:18 sí la verdad que fue un año increíble para club para nosotros como como equipo soy individualmente son recuerdos increíbles y que son excepciones en una vida no de conseguir temporadas de éxitos no sólo uno sino dos éxitos es difícil en en el fútbol profesional por por la igualdad por la calidad que hay en los otros equipos pero que salga un año increíble y incidimos en una gran una gran alegría a toda la gente atlética

Voz 1991 06:50 los habéis colocado hasta Kiko que lo tenemos nosotros de comentarista aquí

Voz 0768 06:52 si se quiere compañero siempre siguen las suyas

Voz 1991 06:59 hablando de entrenadores como es importante lo que ha hecho Pablo Machín en los últimos años no leyeron

Voz 0768 07:04 bueno creo que Pablo llego en un momento muy difícil de Girona a punto de de de defender la segunda vez seguramente se hubiese defendido hubiese sido la la desaparición del club porque estaba en una situación muy complicada con entidad bueno algo al equipo en una situación que parecía imposible que a todos parecíamos aparecía que para todos era imposible conseguir siete ocho victorias en diez partidos consiguió y bueno ahí ha ido creciendo él ha crecido con el grupo nosotros hemos crecido mucho con él L y bueno contentos y que que bueno que que podamos seguir trabajando muchos años porque de momento no funciona bien y siempre dice no de que lo qué bien funciona intentar tocar lo menos posible

Voz 1991 07:52 desde luego que difíciles verá un entrenador que pase muchas temporadas en un club porque aquí la mínima de de cambio tienen no sé si facilidad iba a decir pero creo que no es la palabra adecuada pero creo que no se aguanta demasiado bueno hemos visto el caso de Michel que creo que si han aguantado bastante hasta que han visto que la situación era insostenible proporción pues yo ya lo dije en su momento lo vuelve a decir ahora por ejemplo el caso de Berizzo no lo llega a entender muy bien me imagino que habría cosas internas que harían llegar a tomar esa decisión pero tú que estás en la presidencia y que tienes que tomar decisiones de este tipo aunque de momento no no te has visto en esa situación que importante no son los proyectos a largo plazo el dejar trabajar en la medida que se pueda

Voz 0768 08:34 se todo lo tenemos claro que se ve que confía en el trabajo buenas personas y bueno supongo que nosotros confiamos en Pablo porque lo hemos trabajar día a día no no no puedo los resultados de los partidos sino en el día a día como como tan exigua las cosas como enlace creo que que nos hace estar seguros de que el nuestro no persona ideal para para seguir con nosotros y el el vino de lejos de Girona no conocía Dana de Girona hay se ha adaptado perfectamente que lo que nosotros Nos hemos adaptado Eli bueno creo que al final intentamos no en el club con él de sentido común a las costas de hacer las cosas normal no a veces todo esto y eso a veces no sirve de perro intentamos poner coherencia sentido común y hacer las cosas normales para que las cosas vayan para delante

Voz 1991 09:32 dijo Matxín que le ponía a la primera vuelta del equipo un notable encima altiva exigente porque vamos ya le gustaría por lo menos a otros diez equipos de la categoría estar cómo estáis vosotros ahora mismo sus décimos veintiséis puntos dio diez de ventaja con respecto al descenso que es el objetivo jueves que haciéndolo con la mitad de puntos en la segunda vuelta Nos vale

Voz 0768 09:53 sí pero hay que sumarlos cuando te confía en estos derechos cuando vienen las sorpresas de ya al final si podemos poner notas pero lo importante es la final de temporada creo que tendremos que hacer balance a final de temporada hay Lobo tranquilamente podremos la plantearnos no de objetivo de ahora importantes que que somos competitivos que cualquier partido tenemos nuestras opciones de hay que seguir todavía queda muchos partidos de puede haber muchas sorpresas

Voz 1991 10:25 mañana es un partido para para disfrutar el visitar el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid porque además el equipo se lo ha ganado porque ha hecho muy bien su trabajo hasta en lo que llevamos hasta al final de la primera vuelta arranca la jornada veinte es decir arranca la segunda vuelta da miedo como ha vuelto Costa porque madre mía

Voz 0768 10:43 sí la verdad que que Diego Costa yo creo que como jugador y ha crecido no sé en su paso por Inglaterra bueno siempre digo que la experiencia situación y bueno muchas muchas cosas que decir que hace en la vida si te sirven para mejorar acaba siendo mejor mejor jugador mejor persona ahí irá esa sensación no de que ahora él está fresco y ha jugado la primera vuelta prácticamente bueno tiene ahí un refuerzo importantísimo Atlético de cara a toda la segunda vuelta

Voz 1991 11:20 bueno yo a vosotros tenéis Colunga no

Voz 0768 11:22 sí sí bueno la verdad que hizo una segunda parte excelente bueno también te alegras porque no hasta ahora no había tenido oportunidades porque otro compañero estaba siendo de película sí así es de profesional no ya haces no tienes recompensa durante muchas jornadas a tu trabajo pero bueno a final les llegó su momento y bueno estamos convencidos de que va a seguir aprovechando