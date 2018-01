Joan Plaza: "No me produce una ilusión especial romper la racha del Madrid. Queríamos romper nuestra mala racha en Euroliga"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches partidos de esos que la victoria es importante pero ha sufrido eh

Voz 1397 00:04 sí claro no dábamos llevaba una gran una racha de partidos ven que los marcadores ajustados la cola hay todo pero al final no compensa compensa

Voz 1991 00:15 una prueba de salud cada partido

Voz 1397 00:18 sí que hemos subido poquito el pistón hace un mes y medio o dos meses pues competimos perdemos lógicamente pero decir que perdemos mucho mejor los partidos hizo un partido completo para tener alguna opción como se decir

Voz 1991 00:33 no lo diga muy alto no vaya a ser que la escuche el médico le receta de estar en casa unos días

Voz 1397 00:38 sí pues no llega al pero vamos a hacer un pequeño paréntesis pero no no me siento muy muy afortunado y privilegiado de tener está en Euroliga de estar en Málaga hay competir a este nivel no se quema nada que decir pero ahora que es es estresante en muchos momentos

Voz 1991 00:55 bueno el equipo llegaba después de tres derrotas de forma consecutiva hoy era importante ganar para romper esa racha y sobre todo para coger moral teniendo en cuenta que en el rival

Voz 1397 01:05 bueno pero lo lo que paralizar rachas son muy relativas porque hace menos de la semana ganábamos en a su casa no aunque era de ACB donde empieza donde acaban las rachas siempre muy relativo entonces cuando se mezclan dos competiciones tan tan parecidas muchos momentos como la ACB y la Euroliga nosotros aún sabiendo creábamos partido el Valencia a bueno pues sabíamos que que no estábamos tan lejos de haber competido bien estábamos tan lejos pero ya el hecho de jugar contra Rajoy admite finalmente quizá porque bajado en esta casa esa casa tener una suele trabajar en ella no produce en especial una especial alegría fe que que hago felices a once mil personas como han estado aquí en el pabellón mucho lo que que no pues no podía estar pero lo que quería volver a competir a buen nivel y se podía hacer ganar eso como tú decías conlleva que estés pues cerca de los números que pudieran a la larga permitir de los de de la Euroliga sería para Unicaja un día no

Voz 1991 02:08 como has visto al Madrid lo digo porque ellos llegaban después de trece victorias consecutivas

Voz 1 02:13 bueno yo creo que que Madrid sabía que no era una racha más grande

Voz 1397 02:19 es decir hay razones y rachas pero en la misma dinámica que te decía antes es muy fácil jugando Euroliga jugándose ves que encadena varias derrotas victorias consecutivas todo lo humano no les extraterrestres como yo y entonces el hecho de romper la racha a mí no me produce una ilusión especial si ya es cierto de lo que nosotros queríamos era romper la letra pequeña racha en Euroliga por qué pues solamente para estar a ese nivel que se encías no de estar pues a tiro del octavo puesto que es lo mismo Maccabi qué te daría paso a una utópica calificativo para Play Off es lo único que queremos es que el rival es el Brit al Barça osea Estrella Roja es lo de menos

Voz 1991 03:00 estamos creo en semanas claves para el desarrollo de la Euroliga estáis como decíais a y a dos victorias de Maccabi estas jornadas con doble jornada valga la redundancia de encima con partido de ACB el fin de semana

Voz 1 03:13 muy intensa se sí porque es muy fácil además dispersarse no se quiere que

Voz 1397 03:19 nosotros el domingo tenemos un partido aquí en casa contra Gran Canaria para sellar definitivamente la Copa del Rey irrumpe ese partido podría haber robado parte de tu energía para este partido pero aprendimos desde octubre sólo han pasado casi treinta partidos de todo sean que no puedes administrarse menos nosotros no queremos ni sabemos entonces no queremos administrar nos como nos los partidos del Real Madrid Madrid o el partido Valencia ahí en Valencia pensando que el partido del fin de semana podía ser más importantes más de nuestro Liga aprendimos musicalmente y a partir de ahí vamos a a a cara de perro todos partido decir que que vamos a morir antes no vamos a desfallecer antes de febrero o en marzo no lo sé pero entonces es como tú decías el jugar tantos para que enseguida otro hace que te plantees bueno estoy partido de mitiga Telemadrid no lo es lo es el otro el de Gran Canaria para criticaron como reír sí lo importante que es para lo que ya hasta en la Copa del Rey el momento en que que hay inicio de temporada nos lo planteamos ahora no ahora jugamos el partido ya no es que vayamos partido a partido sigamos cuarto cuarto cuarto el siguiente Granandos

Voz 1991 04:33 en la Euroliga la Euroliga este año está siendo muy rara para los equipos españoles valiente incluso vemos a un par de equipos uno al menos metido en la Final Four este año están sufriendo salvo el Madrid que está cuarto que ha reaccionado que también empezó en la Euroliga bastante mal aparece Baskonia noveno vosotros decimos Barcelona undécimo el Valencia con pocas opciones vamos a decirlo ya decimocuarto estamos eh no sé si por debajo de lo esperado en Europa

Voz 1397 04:59 claro pero pero esto la aplicación de Soler tiene una liga doméstica que es la ACB muy muy muy dura muy dura pero creo que dentro de unos años lo entenderemos pero ahora mismo decía tengo que Turquía se hundiría el estiércol yo jugué la de entrenamiento adquirir equipos de buen nivel de ninguna de esas ligas ninguna sale ya los comparativa a la ACB tú vienes los fines de semana aquí después de haber jugado dos partidos los que puedan hacerlo siempre lo Carter otros vuelos pero piensa jugar estos partidos Irene a jugar contra equipos que apoye preparase todas las semanas ningún desgaste muchas veces con los y con lo cual el factor cansancio que era pues lo no interviene directamente entonces a ser muy duro a aspectos que no relativizar cuatro según que equipos y luego físicamente muy fuerte como para ayer aquí no hay que perder y entonces bueno pues sí pero que da explicación no hay otra más que que tenemos muy exigente muy dura y eso que algunos de nosotros hayamos perdido partidos de los que aparentemente perder no pues sí lo es perder clásica

Voz 1991 06:11 no son de estos partidos que con el antiguo formato de Euroliga no se perderían tantos partidos lo que pasa es que ahora es imposible administrar al equipo sea tienes que ceder en algún momento porque es imposible mantener a todos al máximo nivel físico con esta exigencia de partidos tan consecutiva en la ACB y la Euroliga no va a cambiar además es la segunda temporada con este formato no se puede hacer algo en ACB

Voz 1397 06:33 es difícil es difícil yo yo lo que siempre he dicho que no podemos esperar a que los jugador reviente no hay una selección y apostando en Euroliga ni abusando nace venia gustando nadie entonces evidentemente lo ideal sería encontrar un equilibrio interceder un poquito todos pero también yo creo que estamos en una fase que no falla entonces mucho más asimilado porque ahora mismo jugador muchas veces también de aprender a descansar mejoren de partidos es capaz de llenar con un ritmo exige más bajo pero mentalmente más más más duro es decir que si hemos pasado de ser entreno de una hora y media o dos horas hacer enteros de cuarenta y cinco minutos porque nos jugamos la anteayer en Milán ayer un poquito yo voy a tener en el partido de Madrid además recuperó qué qué tipo entreno les hago yo para el Puerto Rico que realmente entonces ahí hace reducir tumba capilla minutos pero a cambio de que el jugador entiendo perfectamente que te va a tener que es punto fuerte su punto flaco que no puedes fallar tú y esa es dinámica estamos todos aprendiendo en los jugadores de aprender los aficionados los periodistas de que el nivel de exigencia es totalmente citado lo que sucedería hacia

Voz 1991 07:46 estamos en ello Joan intentando prender Joan Plaza Mayor primero eh estoy

Voz 1397 07:51 a nadie de lo que decir que es otra es otra historia más parecida haber idea en la que hemos de aprender y adaptar

Voz 1991 07:56 si alguien algún momento cree que ya lo sabe todo está muerto si sencillo Joan Plaza mil gracias enhorabuena por la victoria de un abrazo