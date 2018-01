Silvia Domínguez: "La Copa de la Reina es una competición muy especial"

Voz 1991 00:00 hola Yago buenas noches dientes de la Copa del Rey femenina de baloncesto porque es una competición que es un formato prácticamente igual que el de los chicos

Voz 1509 00:08 sí aunque con alguna novedad porque por ejemplo los dos equipos que han terminado en esta primera fase como primero y segundo en la liga regular se clasifican directamente para las semifinales es el caso del Perfumerías Avenida del Spar Cilic Girona Joyce han puesto ya en marcha los cuartos de final los primeros partidos de la competición que han dejado ya alguna sorpresa como por ejemplo la eliminación del un y Ferrol por parte del de Guipúzcoa idea ahí precisamente de dónde va a salir el de dónde ha salido ya el rival del Perfumerías Avenida de cara esas semifinales de mañana nos está escuchando una de las importantes además del Perfumerías Avenida

Voz 1991 00:45 la capitana no la capitana hay yo creo

Voz 1509 00:47 qué bueno es una referencia del Perfumerías Avenida que en concreto de todo el baloncesto español como es Silvia Domínguez

Voz 1 00:53 hola Silvia qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal estás todo bien bien bien allí era qué tal ambientes respira por Zaragoza

Voz 0508 01:03 pues la verdad es que bueno bueno como siempre para lo bueno y con ganas de que no es porque con pedir

Voz 1991 01:13 es que siempre decimos lo mismo tanto en categoría masculina como femenina decimos sí es muy bonito un Eurobasket de muy bonito ganar la Liga es muy bonito pero ese fin de semana en el que se disputa la Copa de la Reina un fin de semana muy bonito

Voz 0508 01:26 sí Die Presse al para para las jugadoras aficiones las medidas Braga ambientado en vez de baloncesto muy bueno creo que es lo que lo hace especial Ali bueno creo que zaragozanas para me lo vas a ser bueno seguro que encontraremos mucho ambiente ya hemos visto lo que nada en cuartos de final pero lo mañana yo creo que toman

Voz 1991 01:51 eh tú has estado en Juegos Olímpicos han disputado finales de de Euroliga que también de esas respiraban en en el pabellón

Voz 0508 01:58 bueno es complicado pero luego no hemos visto ni dónde estamos y lo que te digo yo creo que mañana veremos mucho mayores no ya con muchos aficionados y bueno dos grandes semifinales en juego

Voz 1991 02:16 pues ojalá ojalá es hacer que la gente al pabellón haber gran baloncesto ese algo tiene la Copa Silvia es la capacidad de no dejar de sorprendernos sin ir más lejos vuestros rival de cada Guipúzcoa que ha ganado a Uni Ferrol que en principio era favorito

Voz 0508 02:32 bueno él no tras no no no era tanto entonces aunque ahora voy busco la verdad que es incómodo pero últimamente llamamos la guipuzcoana muy bien y quién no con lo fácil es partido para ellas más que si la victoria

Voz 1991 02:58 como has visto a tus rivales de de mañana Weaver ha estado muy bien

Voz 0508 03:02 sí la verdad es que es muy bien Weaver no tanto por el borde de yo lo he visto muy intensa con muchas ganas y bueno claro que ha habido para jugador destacado oí más dolor una una muy bueno rival duro es verdad que que ha jugado un partido más que nosotros pero a la vez ha quitado esos río di ya era sacar sacaron

Voz 1 03:30 no os pesa de alguna forma os motiva os presiona el hecho de llegar como favoritas

Voz 0508 03:39 al final cuando el Belén Perfumerías Avenida yo siempre anda Navas favoritismo bueno para mí que evidentemente yendo todo eso pero yo la Copa de la Reina una mejor es ganar de una vez queda demostrado Louis bueno mañana cuando nos tras ver que hay bueno intentando hacer su partido para nosotros pues bueno la cosas que no hemos tenido mucho tiempo para preparar esa copa venimos de haber jugado el miércoles

Voz 1 04:19 digo ahí

Voz 0508 04:20 bueno veremos veremos empezamos el partido pero me hemos estado en la final

Voz 1991 04:26 hombre silbidos que tenía que ser favoritas viendo en las últimas habéis llegado a seis finales de forma consecutiva habéis ganado cuatro es una competición que si os da de miedo

Voz 0508 04:36 sí yo comenta que lo somos ahora mismo pero pero bueno como siempre no una copa de partido chicos me puede pasar de todo y si queremos estar en la final estoy seguro de que manera no tenemos su marido

Voz 1509 04:55 estamos hablando Yago lo decíamos en la presentación con una jugadora muy importante en la historia del baloncesto español ha ganado uno Ligas ha ganado medallas con la selección de de todo tipo de todos los colores

Voz 1991 05:05 nerviosa no se va a poner a poner nerviosa pero fíjate

Voz 1509 05:07 fue la primera Copa de la Reina la conquistó el año pasado su primera Copa de la Reina y además con el MVP te ves repitiendo Silvia

Voz 0508 05:17 pues ojalá destapado el tarro vengo a ver a más pero pero bueno eso quiere decir lo difícil que es una competición del estas no porque a favorito uno de los favoritos no no ganarla no entonces bueno se lo que es lo que conlleva toda desapareció para así que bueno espero que Pedro pero bueno más Billy hojarasca

Voz 1509 05:52 Easy hablábamos de ese favoritismo decía el otro día Miguel Ángel Ortega el entrenador del Perfumerías Avenida que pese a todo el ruido que rodea al equipo dentro del vestuario lo que se respira es tranquilidad antes de una cita como ésta cómo son esos días previos antes de la Copa de la Reina para un equipo con ese cartel tan tan tan de favorito como el vuestro Silvio

Voz 0508 06:11 bueno la verdad es que ya te digo que con todo el tema del mes que llegó a el partido de Liga el miércoles no hemos podido pensar mucho la Copa de la Reina aparte es lo que ha ido a ver porque sobre todo lo que se puede hablar un poco un poco apartada de todo eso bueno hasta que no hemos llegado a que Zaragoza Ayón devolver luego salía de la Copa igual no es un año duro complicado con mención Eli mucho viaje pero bueno creo que llegamos en un momento ahora mismo bueno te equipo de la situación dentro del vestuario y eso es muy importante para para lo que esta Copa además venía marcada

Voz 1 07:03 por la temporada pasada que fue histórica para vosotras ganando Supercopa Copa Liga igualar o superar eso va a estar complicado eh

Voz 0508 07:11 sí él hizo no está superando como como sabéis soy bueno pero también lo bueno es un reto no es un gran reto pero lo bueno que es un club que exige y segura de que me algo de la temporada en algunos un golpe muy duro él mismo una hora por estar a la altura

Voz 1509 07:34 hay que hacerle una recomendación Yago a Silvia es que en un poquito de miel con limón o algo que se cuida esa voz que como el domingo ganen el título tiene que tener vozarrón para celebrar los Silvia

Voz 0508 07:45 ahora ya estoy me estoy cuidando pero bueno no no me he salido mucho

Voz 1991 07:52 me parece que lo que te preocupa ahora que le funciona la muñeca no

Voz 0508 07:56 pues sí mira vamos a escuchar dentro de la pista pero pero bueno pues ha quedado claro

Voz 1991 08:03 bueno por mañana es la cita ese partidazo entre Perfumerías Avenida de Guipúzcoa veremos qué se mete en la gran final Silvia Domínguez mil gracias mucha suerte