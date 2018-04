El Larguero: Charlamos con Javier Fernández y analizamos la previa de la jornada liguera (19/01/2018)

Voz 2 00:00 no

Voz 0017 00:34 a las once y media a las diez y media en Canarias solado dos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este diecinueve de enero día en el que ha

Voz 1991 00:41 ha hincado la jornada veinte en primera división lo que es lo mismo el primer partido de la segunda vuelta en el Coliseo Getafe dos Athletic dos Se adelantaron los vascos gol de Iñaki Williams en un yo diría más bien centro que se envenenó sacado colando en la portería conjunto madrileño empató de penalti Jorge Molina en el minuto veintiuno se volvieron a adelantar los vascos también de penalti por mediación de Raúl García en el minuto tres de segundo tiempo tres minutos después Jorge Molina falló otro penalti en el minuto setenta y tres Ángel Rodríguez ponía el dos dos definitivo es decir que durante el partido se han pitado tres penaltis los dos primeros uno para cada equipo bueno diría que bastante dudosos rigurosos han hecho más los delanteros por tirarse que los defensas por tocar a los delanteros y el tercero viene es carísimo e arrolla Herrerín a Jorge Molina pero viene precedido de un fuera de juego que no pitaron de el propio Jorge Molina con lo cual la jugada tenía que haber sido anulada el Athletic suma su novena jornada consecutiva sin perder en Liga se ponen décima posición veintiséis puntos a dos de Europa y el Getafe se queda séptimo con veintisiete puntos a dos de Europa el Atleti se queda a tres nodos para mañana otros cuatro partidos a la una de la tarde en Cornellà El Prat Español Sevilla a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Girona a las seis y media en el estadio de la cerámica Villarreal Levante iba a las nueve menos cuarto nos queda el partido de Gran Canaria entre Las Palmas y el Valencia hoy protagonismo en la previa para Paco Jémez que

Voz 0017 02:13 Manuel eres una tarde como el que en rueda de prensa

Voz 1991 02:15 decía ha querido contestar al francés e Remi que ya sabéis que en una entrevista en el diario La Provincia dijo que el entrenador la había tratado como un pedazo de mierda que le faltaron pelotas para darle una explicación en la cara Jémez como siempre no no no tiene pelos en la lengua

Voz 3 02:30 remiendos llevo alertar de combinar distintos llega dos es la primera vez que llega que cuando nos reunimos en el estadio el llega tarde y además llega tarde y entra en el Disseny buenas tardes ni se presenta en el campo de entrenamiento copa todo el equipo yo les digo que esta circunstancia tenemos que quitarlas de nuestra manera de actuar porque yo no lo sé

Voz 4 02:48 permitir bueno pues en el hotel La cena

Voz 3 02:50 vuelve otra vez de la tarde ya días cuando yo no iba a rendir que coja su coste que se vaya para su casa que conmigo no va a jugar ni un solo segundo no una cuestión pelota una cuestión de claridad creo que más clara no se puede decir Gemma había treinta personas delante no entiendo porqué remita tiene que mentir no sé a quién le falta la pelota no lo que sí está claro es que dormir lo que sea es un mentiroso sí sí lo tengo claro porque no cuenta la verdad

Voz 1991 03:08 otra cosa no pero creo que Paco Paco Jémez habla eh claro delante de un micrófono en una entrevista y me imagino que en El Vestuario con sus jugadores igual de claro que cada vez que sale a a rueda de prensa pero Remi tiene su versión Paco Jémez tiene la suya lo que tiene claro Paco Jémez es que no cuenta con el jugador y así se lo ha comunicado él a al propio jugador y al el club por cierto que hoy el Barça ha comunicado una nueva renovación ayer fue Piqué el que amplió su contrato hasta dos mil veintidós y hoy ha sido turno para Sergi Roberto que también amplía su contrato hasta junio del mismo año dos mil veintidós El que no va a seguir en el equipo Rafinha a falta de que el club lo haga oficial el jugador Se va ir al Inter de Milán ha habido conmoción de compra para el conjunto italiano en Segunda División sea disputar

Voz 4 03:51 todo un partido Granada Zaragoza ha ganado el Granada dos uno al conjunto maño fuera del fútbol

Voz 1991 03:57 la noticias Javier Fernández que lo ha vuelto a hacer si lo ha vuelto a conseguir el patinador español se ha proclamado campeón de Europa es histórico lo que está consiguiendo Javier Fernández porque ese el sexto título continental que consigue y además lo hace de forma consecutiva de hecho han tenido que pasar ochenta y dos años para ver a un patinador dominar de esta forma el panorama europeo si lo conseguimos en unos minutitos nada en dos tres minutos estamos charlando con Javier Fernández para darle la enhorabuena en tenis esta pasada madrugada eh han ganado Rafa Nadal y Carla Suárez por la mañana a las nueve la mañana si es sábado pero bueno no está mal el plante te levantas las nueve la mañana de un tomas un cafecito con un corazoncito la plancha y te pones a ver un partidazo como es el Albert Ramos e Novak Djokovic así que como digo a las nueve la mañana tenemos ese partido en la Euroliga de baloncesto hemos tenido un duelo español en la jornada diecinueve entre Unicaja y Real Madrid que ha terminado con victoria el conjunto andaluz y además este fin de semana se celebra en Zaragoza la Copa de la Reina de baloncesto hoy han disputado los partidos de cuartos de final le ha ganado hipoteca Guipúzcoa a un y Ferrol seis uno siete nueve y le ha ganado también Mann Filter ha a San Adrià eh siete tres seis dos es decir que mañana tenemos las semifinales a las doce de la mañana el Perfumerías Avenida hipoteca Guipúzcoa y a las cuatro el Mann Filter estar City believe Girona en el rally Dakar tenemos todavía marcha a la penúltima etapa han llegado las motos han llegado los quads estamos pendientes de que lleguen los coches que en donde ya sabéis que tenemos todo el interés Carlos Sainz que está rozando su segundo Dakar eh nos decía Ponseti durante la tarde esperaba que sobre las doce doce y algo más o menos han llegado los coches así que en cuanto sepamos cómo ha terminado la la etapa como está Carlos Sainz os lo contamos las once y treinta y seis minutos empezamos que nos espera protagonista

Voz 0017 06:24 es la primera parada de este Larguero nos lleva a Moscú donde sigue haciendo historia Javier Fernández ha proclamado otra vez campeón de Europa llaman seis de forma consecutiva Javier Fernández qué tal buenas noches

Voz 1991 06:35 pues muchísimas felicidades

Voz 4 06:39 gracias se está convirtiendo una costumbre ya llamarte cada campeonato Europa

Voz 0876 06:45 bueno Galán pero porque es que salió bien

Voz 1991 06:48 de momento llevamos seis años seguidos repetidos llamando de cada año cada vez que acaba europeo e se que hay que mantener la las buenas costumbres merengue mantenerlas

Voz 0876 06:57 hombre si cómodo si si veo europeo que la escuela son cosas Mestalla ha salido bien

Voz 4 07:03 venga fenomenal pues lo pactamos ya para el año que

Voz 1991 07:06 bien sexto europeo de forma consecutiva es una barbaridad lo que estás haciendo Javier

Voz 0876 07:12 pues sí la verdad es que estamos orgullosos de toda la victoria y que tampoco mucha gente ha podido conseguir tantos títulos de Europa consecutivos lo entonces nos metemos un poquito más en la historia del deporte en la historia del patinaje internacional siguiendo pues de ganando títulos si como he dicho haciendo más historia

Voz 1991 07:32 no desde luego desde mil novecientos treinta y seis seguro que han dicho no conseguía nadie seis campeonatos de Europa de forma consecutiva en aquella ocasión fue Cal Schäfer Elizo ocho hay que intentar cogerle

Voz 0876 07:48 él lo tendremos frente yo ya lo sabía yo en en dato éste que acabas de comentar es cierto que que bueno que esos dos años se pueden conseguir otra cosa es que el cuerpo te deje si todo va bien pues lo intentaremos intentaremos hacer esa sí soy así que sería meterse en el libro pero pero de cabeza de patinaje internacional pero pero bueno la base están otra cosa es que lo podamos el consabido no sabe no

Voz 10 08:16 bueno oye poquito a poco de momento ya lleva seis

Voz 1991 08:18 para llegar a los ocho primero hay que hacer es séptimo luego el octavo pero lo que está claro es que nos estamos acostumbrando a esto esto culpa tuya de nadie más

Voz 0876 08:28 bueno la verdad pero si las cosas no está viendo bien es cierto que que también hay que hay que ponerse contento oí Il igual pues lo compartirlo con con la gente pasarlo bien después sí al intentar seguir como como estamos ahora mismo aún así nos quedan aún esos campeonatos importantes que se llamó os olímpicos que también no podemos hubieran quedado gala ojalá que cambie

Voz 1991 08:57 a eso iba a ir todavía a digo todavía no ha llegado a tu techo porque todavía tienes la espinita clavada esos Juegos olímpicos pero estaremos ya en breve como llegas a estos juegos

Voz 0876 09:09 pues la verdad es que llegó bastante vamos con muchas ganas de estamos trabajando súper duro pues como muchísimo más entrenamientos y más duros para esta cita un explica qué opinión que bueno emocionado fallido que otro en esta competición aulas así lo creamos utilizar como también como entrenamiento previo para los Juegos Olímpicos si las cosas siguen como van a unos mejorando y es cierto que el juegos olímpicos no lo tendremos estos fallos que hemos tenido aún así cuando tienes más presión en como luego ya común europeo no que sea una competición un poquito más fácil

Voz 11 09:46 o que unos Juegos Olímpicos

Voz 0876 09:48 pues esos fallos sé que como he tenido y que han sido más que una cosa por velocidad U bueno por algunas cosillas técnicas pues no los hubiese cometido porque yo me conozco a mí mismo y sé que me hubiese que bueno que me conozco y sé que no hubiese o no hubiese hecho

Voz 1991 10:06 oye Javier cuando uno empieza a competir y lógicamente los objetivos son todos la ambición es máxima la motivación yo creo que una falta explicarlo pero cuando uno consigue tanto de forma tan seguida

Voz 4 10:20 como uno se mantiene

Voz 1991 10:22 es sobre todo en la motivación la mentalidad el la cabecita cómo se entrena para seguir con la misma ambición

Voz 0940 10:31 bueno pues con ganas con

Voz 0876 10:33 de seguir dando Grace decide compitiendo y sobre todo pues sí ha salido del todo bien e intentar aprender de campeonato

Voz 11 10:41 estoy de esos fallos para volverlos a cometer entonces

Voz 0876 10:44 es tú aprendes por así decirlo de de tu tu vida deportiva de tu competiciones intentas siempre conseguir no vuelva a pasar lo que esa es la mejor manera de ser es un deportista muy constante en todas las competiciones

Voz 1991 11:06 pues nada nosotros te te seguimos en los campeonatos animamos lo que podemos desde la distancia a través al otro lado el televisor puede ponernos unos patines no no vamos a arriesgar a a poner no acabaríamos por los suelos y no sé por qué pero me da que en febrero

Voz 0876 11:26 ojalá ojalá que sea así y que todo vaya bien

Voz 1991 11:29 ya verás como Javier Fernández enhorabuena de verdad a un abrazo muy fuerte

Voz 0876 11:34 por separado superarse

Voz 13 11:59 sí

Voz 0017 12:08 como decía en el primer partido de la jornada veinte en el primero de la segunda vuelta han empatado a dos en el Coliseum el Getafe y el Athletic la verdad es que tenido todo el partidos adelantados al Athletic ha habido tres penalti esa empatado en dos ocasiones al Getafe incluso al final del partido ha escuchado y podía llevarla la victoria por lo menos hasta la entretenido en encuentro Óscar Egido qué tal muy buenas

Voz 1621 12:28 hola muy buenas lo que estás en zona vista ahora mismo esperar

Voz 0017 12:30 los protagonistas del partido no se collages Dani

Voz 1621 12:33 mira eh precisamente ahora vas a poder escuchar al protagonista de el partido el portero del Athletic de Bilbao Yago Herrerín que ha cometido dos penaltis es cierto pero ha parado el segundo el más importante será parado a Molina y al final ese empate a dos en gran parte es mérito de ya Gorrín que además ha renovado hace muy poquito con el Athletic Bilbao es un tío Yago que le conocí hace nada en Leganés ya y muy buena buenas vaya partido loco eh

Voz 0758 12:57 muy poco muy lo que hace un partido en el que nos pongamos por delante rápido lo que hago yo un fallo cometió un penalti tonto oí podría acelerar el buenos consejos poner por delante otra vez a hacer un penalti entre comillas que que se come el árbitro por una manera eh porque lo ha hecho bien y en este caso me ha tocado pararle bueno al final nuestro tocado sufrir eh Ángel ha salido y nos ha hecho mucho daño y bueno hay que hay que pensar que bueno seguimos

Voz 4 13:25 seguimos sumando que es lo que queremos el resume que tachó Herrerín Yago es perfecto así que te escucha tu tocayo para que desgrana un poquito más el partido hola tocayo buenas noches buenas noches te tengo que decir que la jugada es segundo penalti Molina aparte en fuera de juego

Voz 1991 13:38 para que no te sientas culpable eh

Voz 0758 13:40 bueno yo me quedo con el primer penalti que que no tiene que haber

Voz 0017 13:43 de hecho esta en al estilo viéndolo por televisión es muy confuso e os así pero sí ya lo reconoces tu vamos te honra

Voz 0758 13:49 eh yo creo que bueno e el intentado hablar con el árbitro creo que el árbitro en eso no tenga tampoco muy claro si el penalti era mio de o de la porque íbamos los dos forcejeando pero al final entre uno y otro pues ha sido penalti yo creo que bueno creo que no sabía si es mío o de M porque a mí no me saca tarjeta ni nada en este caso y es lo que me he quedado duda pero bueno el primero se puede pitar uno pitar lo ha pitado bus acabó pero según de yo creo que que bueno ahí el árbitro entrar un poco en el juego de de de Molly en este caso oí bueno eh no pasa nada

Voz 0017 14:19 pues que se equivocan como como todo sillas pararles acabó con qué sensaciones os deja el partido y porque han ido muy bien encaminado en dos ocasiones pero a finales han escapado escapados fondos

Voz 0758 14:31 sí bueno y a finales de dos puntos y casi un escapar el punto también en ellos

Voz 0017 14:36 cuando no hemos puesto por delante con los uno han empezado apretar jugar bien

Voz 0758 14:40 salido sacado son muchos problemas en este caso a la espalda de la defensa y bueno al final de un partido que parecía que creo que podríamos tener más o menos controlados y que al final teníamos opciones de llegar a nuestros puntos pues casi casi casi sufrimos y nos llevamos nada

Voz 0017 14:54 nueve partidos sin conocer la derrota en liga hubo un punto de inflexión clarísimo que fue la derrota en casa contra eh en la Copa que os dejó fuera de de la competición yo creo que ese punto os ha marcado de alguna manera porque a partir de ese momento ha reaccionado mucho

Voz 0758 15:09 sí siempre he dicho que que no hay mal que por bien no venga creo que el equipo desde aquel día pues para nosotros fue el mayor palo desde desde que llevo yo en el Atleti en primera división y iguana ya dije que al día siguiente en el miramos todos dijimos que que habíamos tocado fondo entrecomillas que tocaba felicitado a Formentera en ese caso sacar pecho no no mentir no me tenemos abajo y bueno ser este fin de semana jugamos contra el Madrid que no es él

Voz 4 15:31 el mejor rival para intentar sacar sacar el pecho no

Voz 0758 15:33 pero pero bueno desde aquellos pues el equipo ha estado bien y es lo importante

Voz 0017 15:36 además yo creo que estáis en ese momento de la temporada en el que vais a marcar mucho dónde vais a estar al final es empieza la segunda vuelta sin ganas partidos tengan sala aparte arriba sin piezas a perderte descuelga un poco estamos yo creo en en el yo creo

Voz 1991 15:51 este mes en el que viene va a ser clave

Voz 0758 15:55 sí es cierto que bueno creo que sí está muy muy igualada creo que que ganas billetes

Voz 1716 16:00 los partidos de metes arriba e pierdes

Voz 0758 16:03 tío Si par de que te aleja pero bueno eso bonito que este año parece que está más igualado todo lo realmente nosotros queremos sumar de tres en tres capacidades lo que lo que nos ayuda Hay y bueno las máquinas tenemos el viernes un partido importantísimo que es contra el Eibar para para intentar enganchar desde arriba

Voz 0017 16:17 hoy acabado que sigue voy acabando que se que os tenéis que

Voz 1991 16:20 marchar ha renovado está esta misma semana tú no tenía dudas no

Voz 14 16:25 yo no veo nada es que aquí eh

Voz 0758 16:28 siempre he dicho que me ha costado mucho llegar a al Atleti y me ha costado intentar hacer un hueco y bueno ya lo que llevamos hablando desde desde después del verano que no tengamos prisa para nada porque me cada contrato y bueno cuando cuando

Voz 0017 16:42 para hacerlo pero lo hicimos un problema cómo estáis viviendo entre la plantilla todo el lío que

Voz 1991 16:46 así se va sino se va si renueva sino renueva tu de alguna forma no sé igual

Voz 0017 16:51 lo molesto en alguna ocasión como diciendo joder oye perdona que estoy yo aquí se vaya que se vaya otro compañero persona que estoy aquí bueno es es difícil

Voz 14 17:01 yo me pongo en su piel

Voz 0758 17:04 también de cómo cómo cómo está él pero bueno al final es lo lleva bien y si lo lleva bien yo no tengo por qué porque llevarlo mal yo estoy

Voz 14 17:11 lo mío al final muchas también es importante para mí que que las bodas y los objetivos vayan para Kepa que me escama mientras trabajar tranquilo y hacerlo todo todo lo mejor posible y bueno luego como he dicho cuando tenga que decidir el míster quien tendrá que jugar bosque

Voz 0017 17:25 sí que lo él oye cuéntanos un secreto Williams ha tirado ha pasado bueno eh yo es un golazo desea como si la flora esos yo le he dicho que yo lo he dicho que la prensa que yo sido queriendo ya

Voz 15 17:38 bueno así así que todavía no es como cuando yo algún pase y me sale perfecto y que lo hago queriendo

Voz 4 17:44 esta Lagos Rey enhorabuena un abrazo

Voz 0017 17:47 muchas veces nos ha sido protagonista hoy en el partido ha estado implicado en los penaltis ha parado uno hace un partido movido algo más Oscar

Voz 1621 17:55 pues nada más que el Getafe lleva siete partidos consecutivos en casa sin perder desde que perdió con el Alavés cero uno no ha vuelto a conocer la derrota cinco victorias dos empates la mala noticia es que Jorge Molina ha visto la quinta tarjeta amarilla se pierde el partido de la próxima semana

Voz 4 18:08 ante el Sevilla gracias Óscar hasta mañana mañana

Voz 0017 18:11 Julen Guerrero qué tal buenas noches hola qué tal muy buenas vimos un partido bueno en viernes movidito con goles con alternativas ha estado bien eh

Voz 15 18:18 sí que sí para espectador pues pues bonito no ir desde los entrenadores le gusta poco estos partidos es bueno si es posible que que sea un partido en el cual pues ahí

Voz 0361 18:28 ah bueno pues pues muchos errores no en cuanto al desarrollo del juego pero bueno yo creo que que en principio

Voz 15 18:36 pero los dos se les ha visto un poco sus armas un Athletic ha empezado más o menos bien intentando controlar

Voz 0017 18:42 tanto llevar el peso del partido se ha encontrado con ese gol

Voz 15 18:45 bueno Iñaki dice que que que ha tirado la sensación para el resto es que había que ir a un centro muy raro nada me dio con el tobillo es él lo dice pues habrá que creerle evidentemente no pero a partir de ahí creo que el Atlético no ha sabido manejar un poco el encuentro no porque se lo ha puesto las dos veces bastante factible no con con ese un cero uno y con ese uno dos no pero no no ha sabido mantener el balón enseguida lo ha perdido o rápido oí la verdad es que la segunda parte el Getafe achuchó mucho ha hecho un esfuerzo terrible Hay bueno yo broca consiguió un empate creo que que reglamente mente justo por por por el empuje que ha hecho en los últimos minutos no

Voz 1991 19:23 tiene mérito el de bar nueve jornadas consecutivas sin perder en Liga pero también hay que decir Julen que de esos nueve partidos seis son empate y tres son victorias que está muy bien con los rivales que ha tenido eh pero que aquí como escalas ganando partidos

Voz 15 19:40 sí evidentemente al Athletic le falta hacer un partido completo no creo que que está claro que la mejoría está siendo buena no hace bueno pues imagínate no cuando le eliminó el Formentera y tocó fondo no ya a partir de ahí pues

Voz 1991 19:54 el ex evidentemente el equipo

Voz 15 19:57 ha sabido reaccionar bien sobre todo para mis bueno pues a través de un duro sistema defensivo en el cual pues bueno pues está siendo un equipo fiable no a pesar de los dos goles de hoy pues bueno es un equipo que que a partir de ahí ha sabido bueno pues ir creciendo no quizá pues para mí le falta eh pues bueno pues maneja los partidos tener más posesión de balón el poder llegar arriba con más continuidad todo eso le falta no pero bueno si está siendo un equipo que es difícil debatir y de hecho pues voy a nueve jornadas sin sin perder ahí está claro que eso pues tiene tiene algún motivo no en el porque llevan mejoras perder

Voz 1991 20:30 te parece que Iñaki es ahora mismo el jugador más en forma en el Atleti

Voz 4 20:33 sí

Voz 1991 20:34 bueno yo creo que Iñaki todavía tiene mucho más recorrido donó pero dentro de que es de su posible mejora personal pero que ahora mismo es el jugador más en forma del Atleti

Voz 15 20:42 yo creo lo que está claro lo que ya que tiene sus sus cualidades y que si la crítica quiere aprovecharlo te tienes que adecuar su juego a él no es evidente no el ex jugador veloz el veloces potente es un jugador que que va muy bien a los espacios que os recordará la primera ocasión que ha tenido no en el minuto cinco seis no es a ese balón que que ha encontrado justo contra la que la encarado que que bueno pues pues ese ese ese tipo de jugadas hay que hay que hacer posible que a él le llegue no porque es es su potencial no entonces bueno creo que en teoría pues es el jugador de futuro en cuanto al aspecto ofensivo y que poco a poco el equipo

Voz 1025 21:21 dar pasa lo que tiene no

Voz 15 21:24 sí bueno pues el Williams tiene sus características y el fútbol del Athletic pues se tendrá que amoldar un poco a sacarle partido a su ponencia no

Voz 1991 21:31 yo siempre digo que los buenos tienen que jugar siempre yo siempre que no veo a Aduriz dentro del campo a mí me duele sí yo no sé si lo tiene hablado con el Cuco y le dice hoy mira en no sé qué le que no es un chaval tiene treinta y seis años tiene que evidentemente que cuidarse pero es que a mí ver Aduriz en el banquillo me hace daño a la vista

Voz 15 21:49 quieres mucho incluso aunque no participé mucho a la hora de juego y en cuanto a que no esté excesivamente bien pues es un jugador que todo que le cae en el área lo aprovecha no evidentemente sí llama la atención que teniendo la semanas limpias que no tienes partido de Copa ni partido de Europa League que no esté en la alineación significa

Voz 16 22:08 era algo no eh yo creo que algo o lo tienen hablado o que el propio

Voz 15 22:12 Ziganda pues a ver algo en el cual pues no no querrá cargarle quiere mantener pero pero sí es evidente que que está claro que Aduriz tiene gol y el gol es un es un don que no es fácil de encontrar

Voz 1991 22:25 y más en el Athletic le está costando mucho nuestra claro está claro gracias Julen un abrazo

Voz 15 22:29 muy bien venga hasta luego dejamos el partido del

Voz 1991 22:32 según el primero de la vigésima jornada de Liga en Primera División empataron a dos el Getafe y el Athletic y antes de la jornada de mañana Nos vamos también a Barcelona para hablar del del Barça eh porque están también en proceso de

Voz 4 22:46 de renovación Sancio Valle qué tal muy buenas

Voz 15 22:48 hola Yago buenas noches ayer Piqué hoy turno para

Voz 4 22:51 Sergi Roberto

Voz 15 22:52 sí renovado hasta el año dos mil veintidós con una cláusula de quinientos millones de euros en los mismos términos que los de Gerard Piqué tres meses el Barça renovado

Voz 0231 23:03 a cuatro grandes símbolos de la masía que son

Voz 15 23:05 a Messi Iniesta Piqué y hoy a Sergi Roberto un futbolista que llegó al Barça con catorce años que debutó el diez de noviembre de dos mil diez han pasado ocho años en un partido de Copa contra el Ceuta que se la recordará siempre en el barcelonismo por el gol que le marcó al peso es a uno y al que se le pone una cláusula precisamente anti jeques como el del PSG

Voz 4 23:28 renueva hasta los treinta años hasta dos mil veintidós con esa cláusula de quinientos millones de euros que no siga Rafinha no

Voz 15 23:34 no no es oficial todavía pero está todo cerrado Barça Inter han llegado a un acuerdo para la cesión de Rafinha el acuerdo es total Rafinha se convierte en nuevo jugador del club italiano la fórmula es una cesión con opción de compra por treinta y cinco millones de euros más tres en variables al final de temporada y Rafinha viajar a Milán en los próximos días la opción de compra será

Voz 0231 23:57 Liga y así el Inter se clasifica para la Chan

Voz 15 24:00 Jones eso es un detalle importante de importante perdón cuando se ejecute esta opción de compra Rafinha será el canterano por el que el Barça ha sacado

Voz 1025 24:08 más dinero en forma de traspaso

Voz 15 24:10 los treinta y cinco millones más tres millones en varias

Voz 4 24:13 pues gracias Ovalle hasta mañana hasta mañana a las once y cincuenta y cuatro un pequeño alto íbamos con la los partidos que tenemos para mañana

Voz 17 24:20 sí

Voz 22 26:05 en la red

Voz 12 26:14 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 2 26:20 no

Voz 23 26:31 con

Voz 0017 26:59 vamos con lo de mañana empezando por el Partido de las cuatro y cuarto porque en el Wanda Metropolitano se miden el Atlético de Madrid y el Girona Marta Casas qué tal muy buenas

Voz 1509 27:07 hola Yago muy buenas como está de tocado el Atlético

Voz 0017 27:10 en Madrid yo creo que después de cosechar esa inesperada derrota contra el Sevilla en Copa

Voz 1509 27:14 sí sobre todo porque el Sevilla no llegaba en su mejor momento y el Atlético de Madrid transmitía buenas sensaciones pero no está mal en los hombres del Cholo Simeone

Voz 1991 27:22 ahí se encarga el Cholo de ponerle de nuevo las pilas activarlo

Voz 1509 27:25 exactamente prácticamente no les ha dejado pensar en el partido contra el Sevilla fue terminar ese encuentro en el Metropolitano y ponerse ya a pensar y a trabajar de cara al choque de que el Girona un partido importante para tratar de seguir la estela del Barcelona recuperar sensaciones hay además ante un equipo que es el que más difícil uno de los que más difícil se lo ha puesto en toda la primera vuelta ha dicho Simeone que por cierto mañana va a cumplir trescientos cincuenta partidos oficiales en el banquillo del Atlético de Madrid no va a poder contar Simeone en Godín sancionado por acumulación de tarjetas tampoco con Filipe Luis por lesión es el sexto partido consecutivo que se pierde el lateral brasileño no ha jugado todavía en lo que llevamos de dos mil dieciocho y cuando estaba a punto de regresar de reaparecer tras

Voz 1038 28:07 superar una lesión en los sitios una nueva lesión

Voz 1509 28:09 este caso una tendinopatía va a retrasar su

Voz 0231 28:12 su regreso se esperan cambios en el once con respecto

Voz 1509 28:14 a lo visto en la Copa del Rey va a volver Oblak a la portería Jiménez entrara en defensa acompañando a Savic con el lateral Correa o Carrasco van a ocupar una de las bandas y el resto los mismos que jugaron contra el Sevilla es el primer partido de la primera vuelta por eso un poquito ahí ha ido la rueda de eso de la segunda vuelta por haya ido un poquito la rueda de prensa del Cholo Simeone de esta mañana le

Voz 4 28:37 si tenemos que empezar de nuevo estable si no es el primer partido de la segunda vuelta esto es si se le ha preguntado a Simeone por

Voz 1509 28:49 qué tiene que mejorar el equipo en esta segunda vuelta con respecto a los meses que ya han jugado de competición ya ha aprovechado para mandar un mensaje quiere que todos estén enchufados tanto los que juegan más como los que menos y así lo ha dicho

Voz 0501 29:01 importante primero por la clasificación por seguir empujando en ese lugar importante cual tenemos en la Liga estar fuerte trabajar colectivamente en equipo que es nuestra mejor versión tener hambre Si hay hambre y haya ambición seguramente lo otro viene suele lo más difícil de manejar los chico que por ahí no entran desde el inicio y que cuando juegan parecería que son fenómenos y cuando no juegan son malos yo creo que los extremos siempre son malos los representantes a su tampoco para que esto genere un trabajo en equipo las plantillas toman valor a partir de lo que pasa con los cambios no con los primeros que entran en el campo eso estoy absolutamente convencido

Voz 1991 29:39 bueno pues eh Simeone metiendo presión vamos a decir mandando un mensaje a los suyos es un tipo que lo hace habitualmente en que sabe cómo motivar e como picar en el orgullo a sus jugadores comentábamos mientras estábamos escuchando el corte que ya en el partido después de partido contra iban a pesar de ganar dijo que no importan los minutos que jueguen en sus jugadores sino que esos minutos sean con calidad es un motivador nato Simeone en puede tener otras cosas pero desde luego que tienen sumados a los suyos desde que llegó varias temporadas seguidas no es nada fácil eh pero los mensajes de Simeone son claros e indirectos algo más Marta

Voz 1509 30:17 nada simplemente decirte que el Girona llega décimo en la tabla después de la goleada a Las Palmas con la baja de su goleador de Christian Stuani y con el posible regreso al once de Muniesa y Maceo es el primero de los tres pares

Voz 0231 30:29 los consecutivos en Liga que va a jugar el Atlético de

Voz 1509 30:31 dicen el Metropolitano quedan menos de mil quinientas entradas a la venta iba a haber actividades desde primera hora de la mañana en torno al partido a las cuatro y cuarto comenzará en rueda el balón a rodar

Voz 1991 30:40 luego está otra vez por aquí y que no se olvide que el juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio en grado de tentativa al ultra Ignacio Racionero qué ha reconocido haber apuñalado a un miembro del Frente Atlético el miércoles en las inmediaciones del Wanda Metropolitano fuentes el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid han informado que la decisión del Tribunal del Juzgado de Instrucción número treinta y nueve de Madrid ha sido adoptada después de que Racionero haya reconocido su participación en los hechos evidentemente que sacará a esta gentuza del esquema cierta el mundo el fútbol hay que sacarlo de la sociedad esta gente tiene que está en la cárcel porque no puede estar en en sociedad un tío que va por ahí con una navaja que ya estuvo implicado en el tema Aitor Zabaleta hace unos cuantos veinte años creo que cumple de Aitor Zabaleta veinte o veintidós eh es es una vergüenza es una vergüenza que tengamos que convivir con esta gentuza no sé en fin hay que hacer mucho tenemos mucho trabajo por delante se tienen que poner las autoridades con sanciones tras meter a la gente en la cárcel dejarse de tonterías pero desde luego desde el mundo del fútbol tenemos que pelear contra esa gente que no es que vaya al a un partido iba a pegarse es que en su vida normal este tío subió un vídeo en sus redes sociales entrando la tienda el Madrid diciendo Puta Madrid puta Madrid es una mierda al Madrid Barça como hay que estar de la cabeza para hacer ese tipo de de cosas a gente que no está equilibrada evidentemente hay que pelear hay que pelear contra esta gentuza que lo único que hace es ensuciar el el mundo del deporte pero es que este mañana tienes una discusión con él en la cola del supermercado y te mete un navajazo es así como funciona esta gente y hay que acabar con todos ellos no es que no no podemos dar ni un paso atrás en fin nadie contará las novedades del del Atlético de Madrid mañana

Voz 4 32:31 la ser desde luego un partido muy muy especial para un ex jugador del Atlético de Madrid que llega como presidente del rival del Girona del Delhi qué tal buenas noches

Voz 11 32:41 hola buenas noches como es de especial el partido Esther

Voz 4 32:44 de semana

Voz 11 32:45 sí la verdad es que para él personalmente pues vuelvo a un cupo una casa que estuve cinco años de increíble que estoy de maravilla eh bueno siempre es bonito ver a amigos y recordar viejos tiempos

Voz 1991 33:01 no es raro eso de estar en el palco del Wanda Metropolitano

Voz 11 33:05 bueno supongo que si no que bueno tengo buenos recuerdos y me Athletic se ha sido especial para mí tengo cariño increíble pero bueno ya menos nos vamos acostumbrando

Voz 1991 33:20 ha asestado Yanel en el Wanda Metropolitano vías de acudir del día que hicieron el partido con veteranos

Voz 11 33:27 no no pude no cosa que no lo conoces no no lo conozco ha acabado no lo conozca no conozco

Voz 1991 33:32 bueno no está mal no llegar con la presidencia del Girona con la temporada que estáis haciendo en el debut en Primera División yo creo que es una ocasión fantástica

Voz 11 33:44 sí es una cosa fantástica era bueno tengo ganas de un poco de estadio de bueno de de conoce a casa que es que es un estar espectacular bien contado y que por lo que se ve bueno siempre es bonito también conocer a un estadio nuevo ver cómo funciona y que bueno que que también nos sirve a nosotros del nuestro club para para para aprender cosas para mejorar cosas para ir trabajando

Voz 10 34:13 si eres uno de los jugadores importantes

Voz 1991 34:15 las últimas dos décadas ciento ochenta y dos partidos que tendrá que dar un paseíto no por donde estando a las placas porque está la tuya

Voz 11 34:24 sí sí tengo el honor de que de que esté la placa ahí de de bueno de padrones partidos iba bético jugando con con otros muchos compañeros ex compañeros que han que han vestido la camiseta están ahí es es un verdadero honor y bueno intenta ver disfrutar de de día de mañana en en el estadio y bueno que que sea un buen día y que que vaya todo bien

Voz 1991 34:50 seguro que algún amigo te ha mandado la foto de de tu placa pero tendrá que hacer tuvo una ahí no

Voz 11 34:54 sí sí tengo tengo me he llegado a la foto la placa desde el primer día pero bueno ha estado personalmente bueno pues mañana espero poder estar verla ahí y fotografiar me con ella como debe ser hombre

Voz 4 35:09 eh qué partido esperas para mañana

Voz 11 35:12 bueno pues evidentemente no se enfrente vamos a uno de los mejores equipos con mucha calidad ahora todavía ha crecido bastante con la incorporación de de Vitolo y Diego creo que obsérvese muchas más posibilidades al Atlético y bueno a mi me parece que esa es de los mejores momentos en la temporada del Atlético se está consolidando sí es cierto que al principio perdió lo poco distancia con el Barcelona pero bueno ahora está ahí apretando muy bien jugando viene y sacando los partidos no Atlético es un equipo muy difícil de hacer luego

Voz 1991 35:53 bueno vosotros yo creo que estéis haciendo un temporada no es fácil el cambio de categoría de Segunda a Primera yo creo que no podían pedir más al Girona en este debut en Primera

Voz 11 36:01 no yo creo que a estas alturas se está claro esto tiene que acabar todavía no estamos a mitad de temporada y hay que hacerlo hasta final pero bueno creo que el equipo está compitiendo que veo que está aportando cosas a Alida creo que que bueno que lo que hace buenos partidos de fútbol de es un equipo que siempre buscaba la portería contraria y bueno que espero que la gente disfrute no solamente nuestra físicamente que está contenta y satisfecha con el rendimiento pero que sí que mucha gente disfrute de cómo juega el Girona

Voz 1991 36:36 oye crees que le puede despistar o no sé si afectar de alguna forma la derrota en Copa que el Atlético de Madrid tenga está pendiente también para vuelta porque le toca remontar

Voz 11 36:45 se toca remontar ha tenido partido bien todo ocasiones para para ponerse por delante quizá para ventaja pero sin al Sevilla bien no sé yo siempre digo que cuando un equipo pierde tiene ganas de de sacarse la espina rápidamente de piensa en el próximo partido para para sacarse sabor de de de encima de del último partido que pueda haber perdido oí bueno te lo que hay es un donde es muy son mañana el Atlético de Madrid

Voz 1991 37:19 y el Atlético de Madrid en el que tienes viejos conocidos el Cholo Simeone Caminero la verdad es que os habéis sabido colocando Simeone gran entrenador Caminero director deportivo del Atlético de Madrid tu presidente estáis ocupando casi todos los puestos

Voz 11 37:36 bueno que que bueno hay muchos jugadores que pasa no pero sí es verdad que he hecho lo con contamos con con incluso con Dijk ahí no pues compartimos muchos años de buenos recuerdos

Voz 10 37:50 es que

Voz 11 37:51 he hecho lo desde que llegó al Atlético a deportivamente el equipo ha crecido mucho compite con todas las competiciones más garantías de que vizcaino también trabaja con ellos cameo desde hace años trabaja muy bien la dirección deportiva bueno y me alegro por ellos no de que les vayan bien de que consigan resultados con el Atlético de Madrid porque bueno siempre siempre te alegras creo vaya bien al Atlético

Voz 1991 38:20 no mensaje con alguno de ellos esta semana

Voz 11 38:23 no esta semana no ha hallado Nos dimos en el partido y después no tiene partido de de de de la primera vuelta sí que hablamos e incluso una o durante la semana no porque era era novedad pero bueno ahora cada uno está enfrentado en sus cosas ahora tranquilamente bueno eso es también el junto

Voz 1991 38:44 hay que recordar buenos momentos porque no hay que olvidar que tuviste en aquel maravilloso doblete del Atlético de Madrid que es de de de las diría yo de los momentos más históricos y más bonitos del Atlético madre en los últimos años eh

Voz 11 38:59 sí la verdad que fue un año increíble para el club para nosotros como como equipo voy individualmente son buenos recuerdos

Voz 10 39:09 increíble que eso

Voz 11 39:11 es una vida no de de conseguir temporadas éxitos y no sólo uno sino dos éxitos es difícil en en el fútbol profesional pues por la igualdad por la calidad que hay el equipo digo lo que salga un año increíble y dimos una gran una gran alegría a toda la gente atlética

Voz 1991 39:31 pero sabéis colocado esta Kiko que lo tenemos nosotros de comentarista aquí

Voz 11 39:34 si se aquí de compañeros iban a ser siempre siguen la suya

Voz 4 39:40 hablando de entrenadores como

Voz 1991 39:42 por tanto lo que ha hecho Pablo Machín en los últimos años con leyeron

Voz 11 39:46 bueno creo que Pablo llegó en un momento muy difícil Girona apunto de de de de ascender a Segunda B y seguramente se hubiese defendido hubiese sido da la desaparición del club porque estaba en una situación muy complicada con entidad bueno salvo al equipo en una situación que parecía imposible que a todos parecíamos aparecía que para todos era imposible ocho victorias en diez partido consiguió y bueno ahí ha ido creciendo él ha crecido con el club nosotros hemos crecido mucho con él Eli bueno contentos y que que bueno que que podamos seguir trabajando muchos años porque de momento no funciona bien y siempre es que lo qué bien funciona intenta tocar lo menos posible

Voz 1991 40:33 desde luego que difíciles verá un entrenador que pase muchas temporadas en un club porque aquí las mínima de de cambio tienen no sé Si facilidad iba a decir pero creo que no es la palabra adecuada pero creo que no se aguanta demasiado bueno hemos visto el caso de Michel que creo que si han aguantado bastante hasta que han visto que la situación era insostenible proporción pues yo ya lo dije en su momento lo vuelve a decir ahora yo por ejemplo el caso de Berizzo no lo llega a entender muy bien me imagino que habría cosas internas que harían llegar a tomar esa decisión pero tú que estás en la presidencia y que tienes que tomar decisiones de este tipo aunque de momento no no te has visto en esa situación que importante no son los proyectos a largo plazo el dejar trabajar en a medida que se pueda

Voz 11 41:15 se todo lo tenemos claro lo ve que confía en el trabajo buenas unas personas digo bueno supongo que nosotros confiamos en Pablo porque lo hemos trabajar día a día no puedo los resultados los partidos sino en el día a día como como a las cosas como se creo que que nos ayuda a estar seguros de que no esto no está persona ideal para para seguir con nosotros y el vino de lejos de Girona no conocía nada de Girona Hay se ha adaptado perfectamente creo que nosotros no debemos adaptado él y bueno creo que al final intentamos no en el club con de sentido como una de las cosas de hacer las cosas mal no a veces pues de todo y eso a veces no sirve de perro intentamos a poner coherencia sentido común y hacer las cosas normales para que las cosas vayan para adelante

Voz 1991 42:14 dijo Matxín que le ponía a la primera vuelta del equipo un notable encima altiva exigente porque vamos ya le gustaría por lo menos a otros diez equipos de la categoría estar cómo estáis vosotros ahora mismo sus décimos veintiséis puntos diez de ventaja con respecto al descenso que es el objetivo jueves que haciéndolo con la mitad de puntos en la segunda vuelta Nos vale

Voz 11 42:35 sí pero hay que sumarlos es cuando te confía en hechos cuando vienen las sorpresas de que al final sí podemos poner notas pero lo importante es la final de temporada creo que tendremos que hacer balance a final de temporada Hay Lobo tranquilamente podremos plantearnos no el objetivo de a importantes que que somos competitivos que cualquier partido tenemos nuestras opciones de hay que seguir todavía quedan muchos partidos de puede haber muchas sorpresas

Voz 1991 43:06 mañana es un partido para para disfrutar el visitar el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid porque además el equipo se lo ha ganado porque ha hecho muy bien su trabajo hasta lo que llevamos a estaba al final de la primera vuelta arranca la jornada veinte es decir arranca la segunda vuelta da miedo como ha vuelto Costa porque madre mía

Voz 11 43:24 sí la verdad que que Diego Costa yo creo que como jugador va ha crecido no a su paso por Inglaterra bueno siempre digo que la experiencia situación bueno muchas muchas cosas que que es decir que la vida si para mejorar acaba siendo mejor mejor jugador mejor persona hay ida esa sensación no de que ahora él está fresco no ha jugado la primera vuelta prácticamente bueno he tiene ahí un refuerzo importante ese de tipo de cara a todas la segunda vuelta bueno yo estoy acostamos estoy alumna no sí pero bueno la verdad que hizo una segunda cual excelente bueno también te alegras porque no hasta ahora no había tenido oportunidades porque de otro compañero estaba haciendo de película sí sí es es profesional no ya heces no no tiene recompensa durante muchas jornadas a tu trabajo pero bueno al final les llegó su momento y bueno estamos convencidos de que va a seguir aprovechando

Voz 1991 44:29 bueno pues es el partido más interesante de la jornada de sábado en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Girona sin lugar a dudas el equipo revelación esta temporada de Fiyi enhorabuena por el trabajo mucha suerte un abrazo

Voz 11 44:40 muy de muchas gracias a todos

Voz 4 44:43 la incertidumbre

Voz 24 44:45 buen fin de las prisas buen

Voz 0017 44:47 en fin de apretarse el cinturón buen fin

Voz 24 44:49 la semana

Voz 27 45:12 bueno sí leímos que exista