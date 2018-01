Yago de Vega: "Hay que sacar a esta gentuza de la sociedad"

Voz 1991

y que no se olvide que el juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio en grado de tentativa al ultra Ignacio Racionero qué ha reconocido haber apuñalado a un miembro del Frente Atlético el miércoles en las inmediaciones del Wanda Metropolitano fuentes el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid han informado que la decisión del Tribunal del Juzgado de Instrucción número treinta y nueve de Madrid ha sido adoptada después de que Racionero haya reconocido su participación en los hechos evidentemente que sacar a esta gentuza del esquema cierta el mundo el fútbol hay que sacarlo de la sociedad esta gente tiene que estar en la cárcel porque no puede estar en sociedad un tío que va por ahí con una navaja que ya estuvo implicado en el tema Aitor Zabaleta hace unos cuantos veinte años creo que cumple de Aitor Zabaleta veinte veintidós que es una vergüenza es una vergüenza que tengamos que convivir con esta gentuza no sé en fin hay que hacer mucho tenemos mucho trabajo por delante se tienen que poner las autoridades con sanciones duras meter a la gente en la cárcel dejarse de de tonterías pero desde luego desde el mundo del fútbol tenemos que pelear contra esa gente que no es que vaya al a un partido iba a pegarse es que en su vida normal este tío subió un vídeo en sus redes sociales entrando la tienda el Madrid diciendo Puta Madrid puta Madrid es una mierda al Madrid Barça como hay que estar de la cabeza para hacer ese tipo de cosas a gente que no está equilibrada evidentemente hay que pelear hay que pelear contra esta gentuza que lo único que hace es ensuciar el el mundo del deporte en pero es que este mañana tienes una discusión con él en la cola del supermercado y te mete un navajazo es así como funciona esta gente y hay que acabar con todos ellos no es que no no podemos dar ni un paso atrás