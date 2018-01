Be OK: Lo que necesita el cerebro, insectos y algunos libros para empezar el año (20/01/18)

Voz 1 00:00 escuchan Pío que con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 2 00:36 que tal

Voz 0187 00:41 buenos días bienvenidos un sábado más había ok ya saben que en este espacio siempre intentamos que cuidarse no sea una lucha contra los elementos sino un estilo de vida sencillo y sin sufrimientos y en estos objetivos sí

Voz 3 00:54 de me acompaña Isabel Bolaños buenos días buenos días Ángela qué tal muy bien pero bueno de enero es que aunque cueste todo volviendo a su sitio no y eso siempre como reconforta que todo vuelva a estar ordenado no la vida ordenada apetece un poco también volver a la rutina yo creo que vamos a rutinas la verdad que sí para que el cuerpo se sienta un poco antes bueno ya sabes que el trasfondo de Be OK lo dice siempre cuando empezamos pues casi siempre el mismo no el de cuidarnos alimentarnos bien pero siempre intentamos que desde puntos de vista diferentes para bueno pues aprender diferentes disciplinas diferentes lecciones de de profesionales pues distintos no que van pasando por aquí y la verdad que el tema de hoy pues eso con ese transfondo de cuidarnos pero es un poquito diferente y mola mucho pinta bien pinta bien empezamos venga vamos venga

Voz 4 01:51 si hay un puente si bien pidió que envíe de mil

Voz 3 02:09 Ángela no todos los alimentos sientan os sirven de la misma manera cada órgano del cuerpo no de eso tú sabes mucho que a veces para cada objetivo hay que alimentarse de una manera u otra

Voz 5 02:19 claro es importante saber que

Voz 0187 02:21 alimentos elegimos lo que hemos dicho siempre como hacemos la cesta de la compra tener alimentos durante toda la semana para poder nutrir unos de manera correcta y sobretodo eh yo siempre sabes que aquí siempre apostamos por los alimentos de de mercados a por los alimentos cercanía por lo que podemos comprar en el mercado evitar todo aquello que está muy envasado muy muy procesado y bueno sobre todo tener un poco de lógica y comprar un poco de cabeza que yo creo que eso es muy importante

Voz 3 02:48 de que lo que podemos es decir pues en relación con esto y queremos hablar de la salud cerebral de esto que decimos no de cómo no todos los alimentos sientan igual de bien o estimulan de la misma manera el cerebro porque es verdad que hay alimentos que pues eso que igual que son más propicios para algún mal del cuerpo no o para algún bien pues también lo son para el cerebro bueno para ellos

Voz 0187 03:12 vemos a un invitado estupendo presentándolo hacia la verdad

Voz 3 03:15 que si hoy nos visita el neuronas Chez Miguel Sánchez Romera ahora él nos dirá si este término para definirlo name me parece muy adecuado porque mí él es experto a partes iguales en Medicine cocina es neurólogo pero también es un reconocido chef con diversos restaurantes en diferentes ciudades ha publicado recientemente que de esto venimos a hablar un libro muy interesante que se titula alimenta tu cerebro en el que nos enseña pues eso a tener un cerebro sano a través de de la alimentación en nos está escuchando Ángela desde Radio Barcelona

Voz 0187 03:44 buenos días Miguel

Voz 6 03:47 qué gozada tenerte aquí estaba sintiendo la introducción se parece mucho a los objetivos

Voz 0187 03:54 qué bien como se entiende la cocina de la desde la neurología porque es un poco raro esto de mezclar las dos cosas es a cómo cómo llegaste a ser me imagino que Tous dos vocaciones no

Voz 6 04:05 sí una cosa es el origen de otra cosa es el sentido de la búsqueda del origen pues yo me aproximé a la cocina porque yo estudié Medicina y posteriormente neurología y mientras lo ha a Bellas Artes mi atracción por el arte ha sido una cosa que ha sido podido resolver y al cabo de muchos años cuando ella era una persona formada en la en el ámbito de las neurociencias decidí abrir un restaurante y encontré pues el eslabón perdido del arte entiendo la cocina yo como una manifestación artística a parte de ser evidentemente un vehículo para el alud para la convivencia social y para el intercambio no la Unión la cocina sería ir en absoluta y las satisfacciones que nos da placer que da no existiría si no hubiera el vínculo que tienen con el cerebro esta es la relación entre la cocina ahí ir cogidos

Voz 0187 05:05 es verdad que hay alimentos que sientan mejoras nuestro cerebro unos mejores que otros

Voz 6 05:09 sin duda en Alida ATA todo lo que beneficie al corazón y a la circulación es decir cualquier alimento que sea capaz de prevenir enfermedades del corazón disminuyendo las grasas disminuyendo el coles toros indio disminuyendo la presión arterial de manera indirecta estamos dando vida al ceder porque el cerebro necesita muy pocas cosas mero in son imprescindibles la primera y fundamental que necesita es oxígeno la segunda es la energía la energía la llevamos a través de los alimentos que ingería Morsi fundamentalmente los hidratos de carbono porque son los que liberan la energía tanto inmediata como mediatas ir después el cerebro es muy grato piense usted que el cerebro pesa aproximadamente un kilo cuatrocientos gramos nosotros de término medio pensamos setenta kilos y el cerebro con ese tamaño tan pequeño respecto al cuerpo ya hasta el veinte por ciento de la energía corporal

Voz 0187 06:10 muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 6 06:13 tanto el la ingesta directos de carbono para tener energía es vital después hay dos o tres cosas que son fundamentales que necesita pero que no son absolutamente imprescindibles entre ellas la vitamina B Illa la vitamina E como antioxidante por último necesitaría algo que realmente el cuerpo no es capaz de fabricar que son dos ácidos grasos es decir concretamente el aceite de oliva o cualquier aceite de semilla que tiene los ácidos grasos esenciales que no no no bien en el cuerpo no fue sino que es el alimento el que lo incorporó Ipurúa Timo potasio sodio magnesio que en realidad practicamente es despreciable porque con un una ingesta normal regular incluso deficitaria los minerales están estarán presentes con esas cuatro cosas es el órgano del cuerpo que ejerce una importancia vital sí de este director de orquesta nada sería posible

Voz 0187 07:15 hay tener cuidado también con toda esa sal que está oculta en los alimentos y que no somos conscientes de que estamos tema

Voz 6 07:21 qué tengo que tenemos esta acción casi automática de ponerles a las verduras las verdor es esencialmente no necesitaría Ansar Portilla la tienen yo pongo mi libro el drama del siglo XXI es el placer es el placer no se está matando es decir no no somos Caser en Estados Unidos se usa diecisiete veces más la sal en cualquier otro país y civilizado esto es algo increíble no es decir buscamos el sabor para reafirmar algo que nos falta yo tengo una fijación con esto yo creo que estamos en una era de buscar una híper estimulación sensorial con la vista no se nota tanto porque hemos logrado pues la gran tecnología las luces y los colores y la televisión y el cine pues mitiga esta búsqueda de Per sensibilidad hacia la parte visual pero cuando sucede con a nivel acústico también a nivel del oído pero a nivel de otros sentidos como el gusto se nota que la persona trata de reafirmar un gusto que está perdiendo y la forma de reafirmar lo ves aumentando los niveles de sustancias que aumentan el sabor entre ellas las altas

Voz 0187 08:41 pero muy salado muy dulce muy dulce exacto

Voz 6 08:44 los extremos dice en el libro

Voz 0187 08:46 no hablas de alimentos cerebro activos

Voz 6 08:50 sí cuáles son estas alimentas celebra activas yo cuando digo que son los alimentos servía activos digo que son cualquier forma de alimento que de manera directa es decir a través de la ingesta o de manera indirecta tocan la funcionalidad cerebral esto es una cosa negativa o positivamente es una cosa conocida ya hay dos tipos de digamos de discriminación aquellos que mejoran como he dicho antes la circulación y el corazón esto sería a grandes rasgos la dieta mediterránea dieta mediterránea tiene la virtud o al menos la originaria que tienen un setenta y cinco por ciento de su de su ingesta son verduras Easy así si esto lo hacemos estamos cultivando la salud del corazón y la tensión y hay otra forma digamos directa que sería aquellos alimentos que por su acción intrínseca son capaces de incidir en la funcionalidad cerebral ni digamos que por importancia en dos antioxidantes todas las verduras que tengan color todas las frutas que tengan Colo Colo antioxidante van juntos y para eso está el para que sean vistos por naturaleza después hay un apartado dentro de los antioxidantes más potentes que son hay dos uno es la cúrcuma o cúrcuma China que es una parte la color Ana Mata exacto exactamente que está en el en el curry en en el en la mezcla de especies del Indo lo que pasa que el tan manido no se puede ingerir a las dosis que se puede dedicaría exacto que necesitaría

Voz 0187 10:33 claro pero es verdad que aquí no hay mucha cultura de cocinar con con cúrcuma pero

Voz 5 10:36 si no en la India

Voz 0187 10:39 sí que se utiliza mucho como bueno para hacer cualquier plato sean ya de ese añaden

Voz 6 10:44 estudios muy claros que demuestran que la incidencia de la enfermedad de Alzheimer en la India esta a cuatro puntos cuatro puntos y medio menor que en Estados Unidos es decir e incluso se discute la cantidad que deberíamos ingerir pero no se discute el hecho de que existe una relación directa entre la ingesta la previsión era Mercy mata exacto después hay sustancias que por su influencia en el metabolismo es decir en la absorción de la azúcar en el cerebro se ha visto en los últimos años cinco seis años que la azúcar porque los se estudió en diabéticos que disminuían los niños había momentos en el día que tenían disminución de la atención repercutiría sobre la fijación el aprendizaje se vio que se debía a una combinación de la azúcar también en ese entonces se vio que ingiriendo grasas saturadas de cadena media no de no de cadena larga que son las realmente me dañinas para el cuerpo en el caso este ese trato Se trata del del aceite extra virgen de coco pues este proceso de meta y absorción de la azúcar se producía velozmente el cerebro llegaba al anotar a la naturalidad ya ya unos niveles de percepción iguales que antes por lo tanto desde entonces Se insiste en la incorporación de de la aceite

Voz 0187 12:14 de coco de coco y a pesar de que es una grasas

Voz 6 12:17 a pesar de que es una grasa saturada pero como decíamos usted sabe mejor que yo o los de cadena Media pues no tiene esta esta esta agresividad que pueden tener los década lo que sí es cierto que coincide de nuevo con el uso de estas usted a sea en los países asiáticos no es una cosa bastante frecuente Amaya más allá de una alimentación que sea capaz de prevenir enfermedades está claro que lo que lo que manda es cómo comemos más que que vamos este es nuestro mal yo ahora estoy trabajando mucho en esto idealmente es notable la falta de interés y estímulos que tenemos las personas hoy en día para darle la vida que el cerebro necesita no no hemos no escribimos la nuestra relación inter social es mínima no nos olvidemos que somos seres sociales Si en el intercambio las otras personas liberamos sustancias y neurotransmisores que son sumamente positivo para la actividad cerebral no es así los ejercicios aseos una dieta ligada a las tendencias queremos ser guapos au nota eso nos estamos olvidando de lo elemental que es vivir para dentro

Voz 0187 13:39 quizás porque no lo están poniendo cada vez un poco más fácil no tenemos que que que pensar menos para llegar a lo que queremos es verdad que cada vez nos preocupan más todas estas enfermedades que están asociadas con con la falta de memoria no antes hemos hablado del Alzheimer esto puede prevenirse de alguna manera con la alimentación también incluso podemos encontrar y no sé no todos hemos sido alguna vez a la farmacia hay de repente ves no pues esto sirve para la memoria esto es un cóctel vitamínico obesidad para la memoria pero podemos hacerlo también con la alimentación

Voz 6 14:10 en el en una enfermedad degenerativa como dice el Alzheimer estamos muy cerca de saber si podemos predecir en este momento no lo podemos es decir lo que sí podemos decir en este momento es que un cerebro que se ha ocupado de hacer muchas cosas en su calidad tienen menos probabilidades de una enfermedad degenerativa como en Alzheimer que otro esto es una cosa demostrada es decir cuanto más tienes más difíciles que pierdas todo esto es una realidad dos si usted vive en una sociedad como la actual en donde la dieta es híper calórica si usted no evita las grasas el azúcar el ilegal como decíamos antes si no es capaz de tener una dieta razonablemente sana como sería la dieta mediterránea que nos compete porque es la estamos viviendo y la estamos comiendo si no aumentamos la ingesta de sustancias que se sabe positivamente como lo son los antioxidantes y las frutas que si no quiere Cuba pues vaya a la fruta no lo estamos haciendo no estamos haciendo una actividad física no se hace una vida mental positiva no se habla de emociones todas estas cosas aumenta en dos niveles serios de de de Obama en esto todo el mundo lo sabe bueno por esto existen los los alimentos agradables por eso existe pues la pizza el helado ir todas las cosas de pastelería que bollería que sí que nos hacen un liberan dopamina en un tiempo muy corto no sentimos muy bien después viene el oso no que digo yo es decir el sueño la somnolencia es todo en su medida y armó Dios de usted saben mejor que yo que no existe dentro de la nutrición humana una pauta generalizada existen pautas que pueden ser generales pero no son generaliza hables no ir todo esto nos estamos olvidando hay que comunicarse mejor

Voz 0187 16:22 me aprendido muchísimas cosas Miguel muchísimas gracias por todo esto que no es has contado intentaremos ponerlo todo en practica y sobre todo que no se olviden una buena a todos los oyentes que debemos mantener el peso a raya que debemos comunicarnos que hemos de salir a la naturaleza no todo esas me ha encantado todas esas pautas que nos has dado que muchísimas gracias fuera del programa

Voz 6 16:45 te queda gracias Miguel

Voz 3 16:48 paso a paso a paso moto hasta que no todos los alimentos sientan bien a nuestro cuerpo y eso lo sabemos pero tampoco todos los alimentos sientan bien a según qué partes de nuestro cuerpo nuestro invitado de hoy el chef y neurólogo Miguel Sánchez Romera ha venido contarnos cómo cuidar el cerebro a través de la alimentación y nos ayuda a entender las en relación entre este indispensable órgano y la cocina porque que necesita el cerebro por estar bien alimentado pues por lo general nos ha contado todo aquello que beneficie al corazón y a la circulación disminuyendo las grasas el colesterol o la presión arterial y es que necesita pocas cosas pero lo que necesitara necesita de forma imprescindible como por ejemplo el oxígeno la energía que el éramos a través de los alimentos fundamentalmente los hidratos de carbono las vitaminas la B y la eh por encima de las demás por último esto el propio cuerpo no es capaz de fabricarlo los ácidos grasos como el aceite de oliva o el aceite de otras semillas en su libro alimenta bien tu cerebro el euro chef nos habla de los alimentos cerebro activos como pueden ser el aceite de oliva que ya hemos dicho los frutos secos las frutas y verduras con color por su poder antioxidante la cúrcuma o el Tamarit hondo Sánchez Romera insiste además en que no es tan importante lo que comemos sino cómo lo comemos y la forma que en general vivimos el ejercicio el contacto con la naturaleza las horas de sueño una buena lectura o la relación con nuestros seres queridos son actividades que nos hacen segregar dopamina tener energía y mantener a nuestro cerebro fuerte como un roble

Voz 8 18:29 delante de Llano Dhanga

Voz 9 18:34 sí

Voz 10 18:35 no

Voz 11 18:49 Isabel que me traes hoy miedo me das Ángela Chan chan sólo te voy a decir una cosa ensanchan

Voz 3 18:56 de los creadores de la acto marino aterriza en la alta cocina que fue el principio de la temporada si llega en dos mil ocho Nos al intentaremos de insectos en dos mil dieciocho y dos mil dieciocho que dicho dos mil ocho dos mil ocho La dos mil dieciocho es el que todavía a principio de año lo que tenemos muy buenas en dos mil ocho yo pasa por ahí me probado

Voz 11 19:17 qué te parece insectos

Voz 3 19:19 yo llámalo como quieras me lo está diciendo en serio las revistas gastronómicas que ya sabes que en enero es época de hablar de todo lo que viene en el año de nuevas tendencias pues vaticinan que este será el año en el que dejaremos de mirar con cara así un poco de asco a los asiáticos que es sobre todo sabes que en el sudeste asiático es donde más se come esto forma parte de su dieta habitual

Voz 12 19:39 pero no sólo los asiáticos porque los mexicanos te acuerdas cuando estuvimos con Jorge dimos comida mexicana el nos contó que eran muy aficionados a comer los en blanco y fueron chuches citarán pipas

Voz 3 19:49 los famosos Chapultepec los choques el INE que se llaman también gusanos comen bueno pues parece que vamos a dejar de mirar así con recelo a ese tipo de culturas y nosotros también nos vamos apunta que son muy ricos en proteínas a nivel de propiedades es tan geniales también semana empezar a utilizar para por ejemplo alimentar al ganado que luego también Nos comemos qué te digo yo a los cerdos pienso y pues de larvas de moscas de grillos exactamente yo siempre

Voz 11 20:14 pensaba una cosa así una gamba volara no te la comer eso es verdad Tucker de Huelva es verdad que me una gamba

Voz 3 20:22 esta mal que yo lo dio es que están muy lejos ya que estamos ahí ahí tenemos muchos prejuicios eso es verdad parece que Bono vaticinan que este año no nos vamos a quitar todos iba a partir de ahora ser anormal venga yo me he informado mira escucha reciclan la materia orgánica unos producen miel cera pero en culturas como la nuestra nunca antes nos habíamos planteado tan en serio la posibilidad de incluir a los insectos en nuestra dieta habitual la empresa mil futuro es la primera y por ahora la única en nuestro país que se dedica a la cría en masa de insectos ya sea para alimentarnos directamente de ellos o para que formen parte de la alimentación ganadera una iniciativa que según nos cuenta una de sus responsables Adriana no es simplemente fruto de una evolución cultural sino de una necesidad

Voz 14 21:12 es una cuestión de necesidad de una cuestión de Sostenibilitat por ejemplo con con con el consumo infectó Si con la cría de insectos

Voz 15 21:25 Vimos en más de un ochenta por ciento las emisiones de gas

Voz 14 21:28 entonces Hacienda Madero frente a la a la ganadería convencional para producir las mismas cantidades de tocino utilizamos también un setenta por ciento menos de espacio y el consumo de alimentos se reduce a la mitad el del agua se reduce a un noventa por ciento

Voz 3 21:43 el reglamento europeo se ha flexibilizado este año y a partir de ahora las empresas podrán solicitar permiso a la Unión para comercializar insectos un cambio legislativo que han impulsado entre otros los responsables de mil full y que hace que el futuro pinte muy pero que muy diferente para este sector pero también y así opinan los expertos para la sociedad en su conjunto es el caso del entomólogo Xavier Vellés del Instituto de Biología Evolutiva

Voz 15 22:06 llegaremos a diez mil millones de personas hubo algunos en el dos mil veinte alimentar a tanta gente va ser complicado hoy desde que debemos ser creativos e imaginativos modos para para enfocar y afrontar una alimentación humana entonces los los insectos son una posibilidad los insectos son ricos en proteínas están ahí y en algunos se pueden criar de manera masiva ahí se Mi

Voz 16 22:35 sería automática a Xavier como bueno

Voz 3 22:37 experto le da cierto coraje que la sociedad haya demonizado tanto a los insectos y es que como casi todo en esta vida que no sean Trent tan poco por los ojos es sólo una cuestión cultural

Voz 15 22:48 Nos ocurre el inconveniente cultural no nos va un poco de nos da un poco de repelús esto de comer unas un sector sobre todo en su fuerza Natura no en polvo formando parte de una tarta o algo así pero bueno hay un escollo puramente cultural comemos caracoles comemos crustáceos moluscos Anbar Success y no tienen por qué ser más repulsivo pues no no nos deben vendrán más manía a los ochenta

Voz 3 23:18 pero hay un millón de especies de insectos en todo el mundo y la verdad es que la pregunta pues es inevitable podríamos comer los todos o cuántas especies son tóxicas podrían perjudicar menos

Voz 15 23:29 mucho más del cero uno por ciento de toda la vida insectos que son francamente perjudiciales no nos transmiten enfermedades además pues compiten con nosotros pues por cómo están las cosechas se nos comen el grano recolectados cierto eso es cierto pero es un cero coma uno cero coma uno por ciento a las demás especies de insectos Nos roba nos resultan beneficiosas

Voz 3 23:53 pues ya saben lo que les espera en el plató de aquí a muy poquito tiempo afortunadamente y menos mal porque nos conviene vamos cambiando nuestra opinión y a personas como Adriana ya no la ven como una loca cuando cuenta que se dedica

Voz 14 24:05 la gente pues la verdad es que ponía caras muy raras e lo que estamos viendo últimamente en que la gente asume que esto es el futuro asume que los insectos formarán parte de nuestra alimentación y la verdad es que ha habido un cambio radical en cuanto a a él y a la gente de la calle de Bea

Voz 17 24:28 bien jugando cuando les cuentas lo que ha sido

Voz 11 24:38 bueno Ángela qué te parece tú te animas te da así un poquito de Costa hombre a mía siempre yo fíjate yo probador migas con chocolate gente viva aquello como sabía pues no sé no tengo ni no tengo recuerdos con lo lo he borrado pero bueno yo creo que es todo es cuestión de abrir un poco la mente no

Voz 3 24:54 hombre y luego habrá bichos que no os gustarán y que no porque imagino que no es lo mismo comerse una hormiga que saltan

Voz 11 25:00 antes no sé yo me imagino que surgen Tito sal adictos al citado por encima un ano tan rico rico

Voz 3 25:11 no

Voz 18 25:14 on

Voz 19 25:34 hola Fátima cómo estás o la feliz año que no nos habíamos visto feliz año feliz año Attiyah todo el equipo debió Kay

Voz 0187 25:42 cómo se presenta este dos mil dieciocho

Voz 19 25:44 nada se presenta muy bien y de hecho

Voz 20 25:47 yo hoy he traido distinta

Voz 19 25:49 novedades literarias bueno tanto novedades como libros que que salieron a final del año dos mil diecisiete que siguen de actualidad y que creo que son interesantes pues para retomar este año con vitalidad con fuerza Hay que nos ayuden a cumplir nuestro deseo

Voz 0187 26:08 nos trae unos libros para que cumplamos nuestros nuevos objetivos para el dos mil dieciocho pues siguen partes sí pues venga arrancamos a ver

Voz 19 26:16 bueno pues el primer libro del que quiero hablarles es el de creen Teeth de Ruth nieve de Editorial Planeta porque creo que un ejemplo de que podemos cambiar nuestra vida porque tiene una historia muy bonita no si Ru tienen una historia personal bastante interesante arquitecta sí bueno abandona su vida acomodada

Voz 21 26:37 toda su trabajo su familia su ciudad decide abandonarlo todo

Voz 19 26:42 se va a la Selva Negra Alemania empieza de cero empieza a aprender el idioma que no lo conocía busca trabajo hay bueno empieza un poco a reflexionar porque aparentemente ya tenía una vida muy cómoda pero en el fondo no se sentía feliz sentía que algo pasaba de ahí la necesidad de abandonarlo todo y empezar de cero para para buscar que eso qué qué ocurría y de qué manera podía ser feliz

Voz 16 27:10 sí

Voz 0187 27:11 y eso es lo que ella plasman este libro no la evolución que ha ido teniendo no con las experiencias nuevas que ha ido viviendo y como dejó todo oí empezó una

Voz 20 27:19 una vida nueva

Voz 19 27:20 no si ella realmente lo que lo que nos cuenta de su propia experiencia de cómo empieza a leer libros de crecimiento personal empieza a leer libros de distintos maestros espirituales Alavés empieza a formarse a ser curso de alguna manera empieza a tener herramientas para cumplir su propio Teseo y sentirse mucho más feliz entonces esa esa evolución que ya ha hecho ese camino que que duró año lo ha plasmado en este libro que que decide escribir su primera

Voz 3 27:51 estoy yo no se lo quitó llevará a cabo

Voz 19 27:53 tu su sueño que era escribir este libro oí y conseguir que el resto de personas pudiera leerlo y que pudieran también transformar su vida como lo había hecho ella entonces bueno Planeta se fijo les

Voz 3 28:04 muy bien Planeta se fijó en ella sí

Voz 19 28:07 sí efectivamente ha hecho una visión actualizada y revisada este libro y a día de hoy es uno de los libros más vendido te no ficción bueno y cuál más bueno otro libro que me parecía interesante traer a colación es el de Felisa des de Elsa Punset que yo creo que a día de hoy todo el mundo conoce hasta escritor hay divulgador ha de ciencia qué Elsa Punset que tiene muchísimos libros que que nos ayudan a ser felices a buscar la felicidad también ella no habla mucho de inteligencia emocional y en este caso al margen a diferencia de Ruth que habla de su propia experiencia personal Elsa Punset lo que ha hecho es hacer un recorrido por las civilizaciones pero Dida del mundo como descubrirnos lo secreto de la felicidad de lo filósofo griego de los romano de lo antiguo filósofos chinos también de los alquimista no lo no lo ha trasladado en este libro también nos aporta las ideas de poetas artistas científicos y otro sabios de nuestro tiempo que también han buscado la felicidad ahí de Kemal era lo han hecho todo esto de forma parte todo este recorrido que nos puede dar pistas de cómo afrontar este dos mil dieciocho con mucha más

Voz 0187 29:20 ese pensamiento positivo no

Voz 19 29:23 también ella habla mucho de lo importante que viajar no ya que viajar abre la mente no Haase conocer otras culturas creo que también

Voz 3 29:31 la de Mongolia

Voz 19 29:33 no sí porque ella lo que comentaba antes no lo viajes son muy importantes pues para descubrir cómo viven otras personas como buscar la felicidad en otros países no entonces por ejemplo de Mongolia destaca cómo celebran la familia del Tíbet cómo cómo se sienten parte del mundo y de Tailandia por ejemplo eh como ellos está o sea cómo aprenden a descubrir las emociones negativas no

Voz 0187 29:56 y el tercer libro bueno si el tercer libro

Voz 19 29:59 lo que me parecía que era también muy interesante traerlo para este nuevo año es el de emociones corrosiva de Ignacio Morgado no se Morgado catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona uno de lo autores que considera divulgar la ciencia de una manera sencilla no nos acerca a la complejidad del cerebro para que la podamos entender en este caso querido hablar de las emociones corrosiva estas emociones son por ejemplo la codicia la culpabilidad la envidia el odio y la vanidad allá

Voz 0187 30:32 alguien que está libre de esas emociones corrosivas

Voz 19 30:34 mente no hay nadie que esté libre estas emociones lo que sí hay personas que saben realmente cómo afrontarlas mejor y de alguna manera lo que no va a mostrar Ignacio Morgado en este libro de hecho el plantea muchísimas preguntas que que viene muy bien de cara a que nos acerquemos a este libro no por ejemplo cómo podemos evitar las envidias y son las mujeres mucho menos codiciosos que los hombre cómo podemos dejar de sentirnos culpables ya avergonzado si realmente algún existe algún modo que sea legítimo es necesario el odio tiene cura al odio todo este tipo de cuestiones las plantea no dar respuestas muy interesante para poder de alguna manera controlar todas estas emociones que que tenemos

Voz 0187 31:22 yo yo creo que todo el mundo nos hemos planteado alguna vez alguna de estas preguntas no que están ahí que bueno está bien que haya un libro que es dar respuestas

Voz 19 31:29 pues en esta búsqueda de la felicidad y también de aparcar las emociones corrosiva de cara al año dos mil dieciocho pues ha encontrado un libro que se bueno que se acaba de publicar practicamente que se llama La hay que en busca de la gente más feliz del mundo

Voz 0187 31:45 este libro escrito

Voz 19 31:47 que Wiki sólo con el nombre ya tenía que ser

Voz 11 31:49 Felip nombre tiene un nombre muy divertido

Voz 19 31:53 pues sí la verdad es que sí tiene un nombre muy divertido y de hecho tiene hasta un trabajo muy divertido y muy interesante porque Make Hui Kim el director del Instituto para la búsqueda de la felicidad de Copenhague

Voz 11 32:06 a estos danés yo sabía que ésta tenía que venir que entonces eran daneses segura

Voz 19 32:11 de todas maneras de este libro este libro lo voy a dar dejar reservado para el siguiente programa porque creo que es un programa hablando de de la felicidad no ya que no lo he dicho antes pero Lay que felicidad en danés danés por cierto buscando buscando novedades editoriales me he tropezado con que tu libro está en la calle Ángel bueno bueno esto es como la verdad que sí estoy muy condena a ver que a ver qué pasa

Voz 20 32:35 bueno cuéntanos un poco ahora voy a ser yo de entrevistas venga cuéntanos un poco

Voz 19 32:42 en qué consiste realmente este segundo libro ya que tú has publicado el primero que era el de adelgaza para siempre que fue un éxito brutal y ahora llega la receta adelgaza para siempre que nos aporta este nuevo libro

Voz 11 32:54 me encanta que entretenido pues a ver el libro este tiene una parte teórica que resume

Voz 0187 33:02 un poco la parte anterior que habíamos hecho en adelgaza para siempre

Voz 11 33:04 lo mejor de todo es que tiene más de noventa recetas

Voz 0187 33:08 que bueno son recetas que nosotros utilizábamos por ejemplo mucho en la consulta para dárselos a las pacientes recetas que hacíamos en casa entonces es genial porque son recetas elaboradas con ingredientes muy sencillitas con tiempos de elaboración cortos a recetas sencillas que todo el mundo puede que todo el mundo puede hacer entonces las fotos son preciosas a ver qué voy a decir

Voz 11 33:27 yo yo no lo había actividad del libro es que es muy bonito y que bueno que estoy muy contenta y que ha sido

Voz 0187 33:33 lo hizo hacerlo pero bueno ya está

Voz 20 33:36 la siguiente nada que nada está son todas las mi mi receta literarias para para este programa muchas incluirá la tuya tú has Fátima

Voz 22 33:48 eh

Voz 23 33:56 a tus

Voz 3 34:14 bueno Isabel llegamos al final hemos temido a nuestros Miguel Sánchez Romera hablándonos de lo que teníamos qué comer y lo que no hemos hecho soy darían siempre terminamos creando cosas para poner en práctica siempre todos los programas igual entonces ya se nos acumula las cumplimos

Voz 11 34:29 hombre ese esa es la idea gusto hablar contigo lo intentamos lo intentamos bueno lo hemos el sábado que viene a las doce en Cadena SER

Voz 3 34:37 punto com como siempre los programas siempre están disponibles en i Books en I Tunes es la app de la Cadena SER ya me lo sé en nuestra web del programa y quién no quiere escribir también también había y arroba Cadena Ser punto com hasta la semana que viene adiós

Voz 24 35:44 no

Voz 25 36:00 el

Voz 1 36:03 si de verdad quieres sentirte bien empieza cuidando lo más pequeño conoces la micro nutrición los complementos de laboratorios Pileje que ayudarán a recuperar tu bienestar dándole a tu cuerpo

Voz 3 36:13 cortes que realmente necesita pregunta tu Pharma

Voz 26 36:16 ético por su gama de problemático complementos nutricionales protectores celulares laboratorios Pileje porque tu salud