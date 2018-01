Alimenta tu cerebro: ¿qué necesita para estar sano?

Voz 1 00:00 ah sí sí sí

Voz 2 00:29 pero no todos los alimentos sientan os sirven de la misma manera cada órgano del cuerpo no de eso tú sabes mucho que a veces para cada objetivo hay que alimentarse de una manera u otra

Voz 0187 00:39 claro es importante saber qué alimentos elegimos lo que hemos dicho siempre como hacemos la cesta de la compra tener alimentos durante toda la semana para poder nutrir unos de manera correcta y sobretodo yo siempre sabes que aquí siempre apostamos por los alimentos de de mercados a por los alimentos cercanía por lo que podemos comprar en el mercado evitar todo aquello que está muy envasado muy muy procesado bueno sobre todo tener un poco de lógica y comprar un poco de cabeza que yo creo que eso es muy importante

Voz 2 01:08 the movie ok lo que podemos me parece es decir lo difícil pues en relación con esto y queremos hablar de la salud cerebral de esto que decimos no de cómo no todos los alimentos sientan igual de bien o estimulan de la misma manera el cerebro

Voz 0187 01:23 sí porque es verdad que hay alimentos que pues eso

Voz 2 01:26 que igual que son más propicios para algún mal del cuerpo no o para algún bien pues también lo son para el cerebro bueno para ello tenemos a un invitado estupendo Preciado no lo hace la verdad es que si hoy nos visita el neuronas Chez Miguel Sánchez Romera ahora él nos dirá si este término es el adecuado para definirlo name me parece muy adecuado porque a mí Él es experto a partes iguales en Medicine cocina es neurólogo pero también es un reconocido chef con diversos restaurantes en diferentes ciudades y ha publicado recientemente que de esto venimos a hablar un libro muy interesante que se titula alimenta tu cerebro en el que nos enseña pues eso a tener un cerebro sano a través de de la alimentación nos está escuchando Ángela desde Radio Barcelona

Voz 3 02:04 buenos días Miguel que goza de enero estado sintiendo la introducción se parece mucho al objetivo objetivos

Voz 0187 02:14 muy bien como se entiende la cocina desde la desde la neurología porque es un poco raro esto de mezclar las dos cosas esa cómo cómo llegaste a ser me imagino que Tous dos vocaciones no

Voz 3 02:25 sí una cosa es el origen de otra cosa es el sentido de la búsqueda del origen pues yo me aproximé a la cocina porque yo estudié Medicina y posteriormente de Urología y mientras lo hace ya antes mi atracción por el arte ha sido una cosa que ha sido podido resolver y al cabo de muchos años cuando ya era una persona formada en la en el ámbito de las neurociencias decidí abrir un restaurante y encontré pues el eslabón perdido del arte entiendo la cocina yo como una manifestación artística a parte de ser evidentemente un vehículo para las alud para la convivencia social para el intercambio no la Unión la cocina sería ir en absoluta y las satisfacciones que nos da el placer que nos da no existiría sin hubiera el vínculo que tienen con el cerebro esta es la la relación entre la cocina ahí is here Illes

Voz 0187 03:25 es verdad que hay alimentos que sientan mejor a nuestro cerebro unos mejores que otro

Voz 3 03:29 sin duda en realidad todo lo que beneficie al corazón y a la circulación es decir cualquier alimento que sea capaz de prevenir enfermedades del corazón disminuyendo las grasas disminuyendo el coles toros Dinio disminuyendo la presión arterial de manera indirecta estamos dando vida al cerebro porque el cerebro necesita muy pocas cosas mero in son imprescindibles la primera y fundamental que necesita es oxígeno la segunda es la energía la energía la llevamos a través de los alimentos que ingería Morsi fundamentalmente los hidratos de carbono porque son los que liberan la energía tanto inmediata como mediatas ir después el cerebro es muy grato piense usted que el cerebro pesa aproximadamente un kilo cuatrocientos gramos nosotros de término medio pensamos setenta kilos y el cerebro con ese tamaño tan pequeño respecto al cuerpo ya hasta el veinte por ciento de la energía corporal

Voz 0187 04:31 muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 3 04:33 tanto el la ingesta directos de carbono para tener energía es vital después hay dos o tres cosas que son fundamentales que necesita pero que no son absolutamente imprescindibles entre ellas la vitamina B Illa la vitamina E como antioxidante por último necesitaría algo que realmente el cuerpo no es capaz de fabricar que son los ácidos grasos es decir concretamente el aceite de oliva o cualquier aceite de semilla que tiene los ácidos grasos esenciales que no no no bien en el cuerpo no puede sino que es y Helimer todo el que lo incorporó y por último potasio sodio y magnesio que en realidad practicamente es despreciable porque con un una ingesta normal regular incluso deficitaria los minerales están estar presentes con esas cuatro cosas es el órgano del cuerpo que ejerce una importancia vital sin este director de orquesta nada sería posible

Voz 0187 05:36 tener cuidado también con toda esa sal que está oculta en los alimentos que no somos conscientes de que estamos tomando

Voz 3 05:41 qué tengo que tenemos esta acción casi automática de ponerle sal a las verduras las verdor es esencialmente no necesitarían Ansar porque ya la tienen

Voz 4 05:52 tengo en mi libro el drama del siglo XXI

Voz 3 05:56 es el placer es el placer nos está matando es decir no no somos Caser en Estados Unidos se usa diecisiete veces más la sal que en cualquier otro país y civilizado esto

Voz 4 06:09 no es algo increíble no es decir

Voz 3 06:12 buscamos el sabor para reafirmar algo que nos falta yo tengo una fijación con esto yo creo que estamos en una era de buscar una híper estimulación sensorial con la vista no se nota tanto porque hemos logrado pues la gran tecnología las luces y los colores y la televisión y el cine pues mitiga esta búsqueda de Per sensibilidad hacia la parte visual pero cuando sucede con a nivel acústico también a nivel de oído pero a nivel de otros sentidos como el gusto se nota que la persona trata de reafirmar un gusto que está perdiendo y la forma de reafirmar lo ves aumentando los niveles de sustancias que aumentan el sabor entre ellas la altas claro muy salado muy dulce muy dulce exacta en los extremos dice en el libro hablas de ahí

Voz 0187 07:08 inventos cerebro activos cuáles son

Voz 3 07:11 en estas alimentas cerebro activas yo cuando digo que son los alimentos Hervé activos digo que son cualquier forma de alimento que de manera directa es decir a través de la ingesta o de manera indirecta tocan la funcionalidad cerebral esto es una cosa negativa o positivamente es una cosa conocida ya hay dos tipos de digamos de discriminación aquellos que mejoran como he dicho antes la circulación y el corazón esto sería a grandes rasgos la dieta mediterránea reedita mediterránea tiene la virtud o al menos la originaria que tienen un setenta y cinco por ciento de su de su ingesta son verduras Si frutas y si esto lo hacemos estamos cultivando la salud del corazón y de la tensión y hay otra forma digamos directa que sería aquellos alimentos que por su acción intrínseca son capaces de incidir en la funcionalidad cerebral un digamos que por importancia en dos antioxidantes todas las verduras que tengan color todas las frutas que tengan Colo Colo antioxidantes van juntos y para eso están para que sean vistos por naturaleza después es hay un apartado dentro de los antioxidantes más potentes que son hay dos uno es la cúrcuma o cúrcuma que es una parte una color Ana Mata exacto exactamente que está en el en el curry en en el en la mezcla de especies del Indo lo que pasa que el marido no se puede ingerir a las dosis

Voz 0187 08:50 qué haría exacto claro pero es verdad que aquí no hay mucha cultura de cocinar con con cúrcuma pero

Voz 1 08:57 mí no me india

Voz 0187 08:59 sí que se utiliza mucho como bueno para hacer cualquier plato sean ya de ese añaden

Voz 3 09:04 estudios muy claros que demuestran que la incidencia de la enfermedad de Alzheimer en la India está a cuatro puntos cuatro puntos y medio menor que en USA que en Estados Unidos es decir e incluso se discute la cantidad que deberíamos ingerir pero no se discute el hecho de que existe una relación directa entre la ingesta y la prevención de la mera exacto después hay sustancias que por su influencia en el metabolismo es decir en la absorción de la azúcar en el cerebro se ha visto en los últimos años cinco seis años que la azúcar porque los se estudió en diabéticos que disminuían los niños había momentos en el día que tenían disminución de la atención repercutiría sobre la fijación el aprendizaje se vio que se debía a una como comunicación de la azúcar también en ese entonces se vio que ingiriendo grasas saturadas de cadena media no de no de cadena larga que son las realmente me dañinas para el cuerpo en el caso este ese trato Se trata el del aceite extra virgen de coco pues este proceso de meta agudización y absorción de la azúcar se producían velozmente el cerebro llegaba al anotar a la naturalidad ya ya unos niveles de percepción iguales que antes por lo tanto desde entonces Se insiste en la incorporación de de la aceite

Voz 0187 10:35 de coco de coco y a pesar de que es una grasa saturada

Voz 3 10:37 a pesar de que es una grasa saturada pero como decíamos usted sabe mejor que yo o los de cadena Media pues no tiene esta esta esta agresividad que pueden tener los década en Alá lo que sí es cierto que coincide de nuevo con el uso de estas o sea en los países asiáticos no es una cosa bastante recuerdo Amaya más allá de una alimentación que sea capaz de prevenir enfermedades está claro que lo que lo que manda es cómo comemos más que que vamos este es nuestro mal yo ahora estoy trabajando mucho en esto realmente es notable la falta de interés y estímulos que tenemos las personas hoy en día para darle la vida que el cerebro necesita no no hemos no escribimos la nuestra relación inter social es mínima no nos olvidemos que somos seres sociales Si en el intercambio las otras personas liberamos sustancias y neurotransmisores que son sumamente positivo para la actividad cerebral no hacemos ejercicio aseos una dieta ligada a las tendencias queremos ser guapos au nota pues bueno eso nos estamos olvidando de lo elemental que es vivir para dentro

Voz 0187 11:59 quizás porque no lo están poniendo cada vez un poco más fácil no tenemos que que que pensar menos para llegar a lo que queremos es verdad que cada vez nos preocupan más todas estas enfermedades que están asociadas con con la falda en memoria no antes hemos hablado del Alzheimer esto puede prevenirse de alguna manera con la alimentación también incluso podemos encontrar eh no sé no todos hemos sido alguna vez a la farmacia hay de repente ves no pues esto sirve para la memoria esto es un cóctel vitamínico obesidad para la memoria pero podemos hacerlo también con la alimentación

Voz 3 12:30 en el en una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer estamos muy cerca de saber si podemos predecir la en estos momentos no lo podemos decir lo que sí podemos decir en este momento es que un cerebro que se ha ocupado de hacer muchas cosas en su calidad tienen menos probabilidades de tener una enfermedad degenerativa como un alzhéimer que otro esto es una cosa demostrada es decir cuanto más tienes más difíciles que pierdas todo esto es una realidad dos si usted vive en una sociedad como la actual en donde la dieta es híper calórica si usted no evita las grasas el azúcar y el ilegal como decíamos antes si no es capaz de tener una dieta razonable mente sana como sería la dieta mediterránea que nos compete porque es la estamos viviendo y la estamos comiendo si no aumentamos la ingesta de sustancias que se sabe positivamente como lo son dos antioxidantes y las frutas que si no quiere ir a Cuba pues vaya a la fruta no lo estamos haciendo no estamos haciendo una actividad física no se hace una vida mental positiva no se habla de emociones todas estas cosas aumenta en dos niveles eh serios de de todo el mundo lo sabe bueno pues esto existen los los alimentos agradables por eso existe pues la pizza el helado ir todas las cosas de pastelería que bollería que sí que nos hacen un liberan dopamina en un tiempo muy corto no sentimos muy bien después viene el oso que digo yo es decir el sueño la somnolencia la todo en su medida hay armó Dios de usted sabe mejor que yo que ya no existe dentro de la nutrición humana una pauta generalizada existen pautas que pueden ser generales pero no son generaliza hables no ir todo esto nos estamos olvidando a que comunicarse mejor