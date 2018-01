Este año comerás... insectos

Voz 1 00:00 mí me da

Voz 4 00:27 de los creadores de plancton marino aterriza en la alta cocina que fue el principio de la temporada sí sí si llega en dos mil ocho Nos alimenta haremos de insectos en dos mil dieciocho y dos mil dieciocho que dicho dos mil ocho dos mil ocho La dos mil dieciocho es el que todavía a principio de año lo tenemos muy buenas en dos mil ocho yo pasa por ahí me probado esto que me llevo que te parecen insectos bichos llámalo como quieras

Voz 3 00:51 me lo lo en serio la revista revistas

Voz 4 00:54 astronómicas que ya sabes que en enero es época de hablar de todo lo que viene en el año de nuevas tendencias pues vaticinan que este será el año en el que dejaremos de mirar con cara así un poco de asco a los asiáticos que es sobre todo sabes que en el sudeste asiático es donde más se come esto forma parte de su dieta habitual

Voz 3 01:10 pero no sólo los asiáticos porque los mexicanos te acuerdas cuando estuvimos con Jorge vimos comida mexicana

Voz 4 01:15 él nos contó que eran muy aficionados a comer los en Black

Voz 3 01:18 como si fueran chuches cifran los famosos chapeau

Voz 4 01:20 línea los cheques el INE que se llaman también gusanos seguir comen bueno pues parece que vamos a dejar de mirar así con recelo a ese tipo de culturas y nosotros también nos vamos a apuntar que son muy ricos en proteínas que el de propiedades están geniales también se van a empezar a utilizar para por ejemplo alimentar al ganado que luego también Nos comemos qué te digo yo a los cerdos pienso eh pues de larvas de moscas de grillos es exactamente yo siempre

Voz 3 01:45 pensaba una cosa así una gamba volara no te la comedias eso es verdad Tucker de Huelva es verdad que me una gamba

Voz 4 01:53 está mal que yo lo diga que están muy lejos ya que estamos ahí ahí tenemos muchos prejuicios eso es verdad parece que Bono vaticinan que este año no nos vamos a quitar todos iba a partir de ahora será normal venga yo me he informado mira escucha reciclan la materia orgánica nos producen miel cera pero en culturas como la nuestra nunca antes nos habíamos planteado tan en serio la posibilidad de incluir a los insectos en nuestra dieta habitual la empresa mil euro es la primera y por ahora la única en nuestro país que se dedica a la cría en masa de insectos ya sea para alimentarnos directamente de ellos o para que formen parte de la alimentación ganadera una iniciativa que según nos cuenta una de sus responsables Adriana no es simplemente fruto de una evolución cultural sino de una necesidad

Voz 6 02:43 una cuestión de necesidad es una cuestión una sostenibilidad por ejemplo con con con el consumo de insectos y con la cría de insectos reducimos en más de un ochenta por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero de halagando a la ganadería convencional para producir las mismas cantidades sin utilizamos también un setenta por ciento menos de espacio y el consumo de alimentos se reduce a la mitad el del agua se reduce a un noventa por ciento

Voz 4 03:13 el reglamento europeo se ha flexibilizado este año y a partir de ahora las empresas podrán solicitar permiso a la Unión para comercializar insectos un cambio legislativo que han impulsado entre otros los responsables de mil full y que hace que el futuro pinte muy pero que muy diferente para este sector pero también y así opinan los expertos para la sociedad en su conjunto es el caso del entomólogo Xavier Vellés del Instituto de Biología Evolutiva

Voz 7 03:37 llegaremos a diez mil millones de personas guarda en el dos mil veinte a alimentar a tanta gente va a ser complicado y desde que debemos ser creativos e imaginativos modos para para enfocar y afrontar una alimentación humana entonces los los insectos son una posibilidad los insectos son ricos en proteínas están ahí y en algunas se pueden criar de manera masiva Hay se mi

Voz 8 04:06 día automática a Xavier como bueno

Voz 4 04:08 experto le da cierto coraje que la sociedad haya demonizado tanto a los insectos y es que como casi todo en esta vida que no sean Trent tan poco por los ojos es sólo una cuestión cultural

Voz 7 04:18 tenemos nos ocurre el inconveniente cultural no os va un poco de nos da un poco de repelús esto de comer es un insecto sobre todo en su fuerza una Natura no en polvo formando parte de una tarta o algo así pero bueno hay un escollo puramente cultural comemos caracoles comemos crustáceos moluscos Anbar Success y no tienen que ser más repulsivo pues no no nos deben dar más manía los ochenta

Voz 4 04:49 sí pero hay un millón de especies de insectos en todo el mundo y la verdad es que la pregunta pues es inevitable podríamos comer los todos o cuántas especies son tóxicas podrían perjudicar no

Voz 7 05:00 más del cero uno por ciento de toda la vida insectos que son francamente perjudiciales no nos transmiten enfermedades además pues compiten con nosotros pues por nuestras cosechas se nos comen el granos recolectados cierto todo eso es cierto pero es un cero coma uno cero coma uno por ciento las demás especies de insectos nos roba nos resultan beneficiosas

Voz 4 05:24 pues ya saben lo que les espera en el plató de aquí a muy poquito tiempo afortunadamente y menos mal porque nos conviene vamos cambiando nuestra opinión y a personas como Adriana ya no la ven como una loca cuando cuenta que se dedica

Voz 6 05:37 la verdad es que ponía caras muy raras e lo que estamos viviendo últimamente en que la gente asume que esto es el futuro asume que los insectos forma han parte de nuestra alimentación y la verdad es que ha habido un cambio radical en cuanto a a el siete a la gente de la calle de de a pie cuando cuando les cuentas lo que ha

Voz 3 06:09 bueno Ángela qué te parece tú te animas Sotelo así un poquito de Costa hombre a mía siempre yo fíjate yo probador migas con chocolate aquello como sabía pues no tengo ni tengo recuerdes con los borrado pero bueno yo creo que todo es cuestión de abrir un poco la mente no

Voz 4 06:25 hombre y luego habrá bichos que no os gustarán y que no porque imagino que no es lo mismo comerse una hormiga que un saltamontes

