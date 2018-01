Nuevo año, nuevos libros: ¿qué leer en 2018?

Voz 2 00:00 hola Fátima cómo estás o la feliz año que no nos habíamos visto feliz año feliz año Attiyah todo el equipo debió OK cómo se presenta este

Voz 0187 00:35 mil dieciocho pues nada se presenta muy bien

Voz 2 00:37 en y de hecho hoy atraído distinta novedades literarias bueno tanto novedades como libros que que salieron a final del año dos mil diecisiete que siguen de actualidad y que creo que son interesantes pues para retomar este año con vitalidad con fuerza Hay que nos ayuden a cumplir nuestro deseo

Voz 0187 00:59 no es unos libros para que cumplamos nuestros nuevos objetivos para el dos mil dieciocho pues en parte sí pues venga arrancamos sabes

Voz 2 01:07 bueno pues el primer libro del que quiero hablarles es el de creen Teeth de Ruth nieve de Editorial Planeta porque creo que un ejemplo de que podemos cambiar nuestra vida porque tiene una historia muy bonita no si Ru tienen una historia personal bastante interesante arquitecta

Voz 3 01:26 sí bueno abandona su vida acomodada su trabajo su familia su ciudad decide abandonarlo todo y se va a la selva negra

Voz 2 01:36 manía empieza de cero en pies aprender el idioma que no lo conocía busca trabajo hay bueno empieza un poco a reflexionar porque aparentemente ya tenía una vida muy cómoda pero en el fondo no se sentía feliz sentía que algo pasaba de ahí la necesidad de abandonarlo todo y empezar de cero para para buscar qué es eso qué qué ocurría y de qué manera podía ser feliz

Voz 0187 02:02 y eso es lo que ella plasman este libro no la evolución que ha ido teniendo no con las experiencias nuevas que ha ido viviendo como dejó todo y empezó una una vida nueva no

Voz 2 02:12 sí ella realmente lo que lo que nos cuenta de su propia experiencia de cómo empieza a leer libros de crecimiento personal empieza a leer libros de distintos maestros espirituales Alavés empieza a formarse a ser curso de alguna manera empieza a tener herramientas para cumplir sus propios

Voz 4 02:30 SEO y sentirse mucho más feliz en tose

Voz 2 02:33 esa esa evolución que ya ha hecho ese camino que que duró año lo ha plasmado en este libro que que decide escribir su primera lo Olot hoy yo no se lo auto Vito llevará a cabo su sueño que era escribir este libro oí y conseguir que el resto de personas pudiera leerlo y que pudieran también transformar su vida como lo había hecho ella entonces bueno Planeta hace fijo le fue muy bien Planeta se fijó en ella si si efectivamente ha hecho una visión actualizada y revisada este libro y a día de hoy es uno de los libros más vendido te no ficción bueno y cuál más bueno otro libro que me parecía interesante traer a colación es el de Felisa des de Elsa Punset que yo creo que a día de hoy todo el mundo conoce hasta escritor hay divulgador ha de ciencia qué Elsa Punset que tiene muchísimos libros que que nos ayudan a ser felices a buscar la felicidad también ella no habla mucho de inteligencia emocional y en este caso al margen a diferencia de Ruth que habla de su propia experiencia personal Elsa Punset lo que ha hecho deja hacer un recorrido por las civilizaciones pero Dida del mundo como descubrirnos lo secreto de de la felicidad de lo filósofo griego de los romano de lo antiguo filósofos chinos también de los alquimista no lo no lo ha trasladado en este libro también nos aporta la idea de poder ETA artistas científicos y otro sabio de nuestro tiempo que también han buscado la felicidad y de qué manera lo han hecho todo esto forma parte todo este recorrido que nos puede dar pistas de cómo afrontar este dos mil dieciocho con mucha más

Voz 0187 04:12 en un pensamiento positivo no

Voz 2 04:15 también ella habla mucho de lo importante que viajar no ya que viajar abre la mente no Haase conocer otras culturas creo que te

Voz 0187 04:23 sin habla de Mongolia no sí porque ella

Voz 2 04:25 ya lo que comentaba antes no lo viajes son muy importantes pues para descubrir cómo viven otras personas como busca la felicidad en otros países no entonces por ejemplo de Mongolia destaca cómo celebran la familia del Tíbet cómo cómo se sienten parte del mundo y de Tailandia por ejemplo como a ellos está o sea cómo aprenden a descubrir las emociones negativas no el tercer libro bueno y el tercer libro que me parecía que era también muy interesante traerlo para este nuevo año es el de emociones corrosiva de Ignacio Morgado no se Morgado Juan Cate es catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona uno de los autores que considera divulgar la ciencia una manera sencilla no nos acerca a la complejidad del cerebro para que la podamos entender en este caso querido hablar de las emociones corrosiva estas emociones son por ejemplo la cosa sí a la culpabilidad la envidia el odio y la vanidad hay alguien que está libre de esas mociones corrosivas realmente no hay nadie que esté libre estas emociones lo que sí hay personas que saben realmente cómo afrontarlas mejor y de alguna manera lo que no va a mostrar Ignacio Morgado en este libro de hecho el plantea muchísimas preguntas que que viene muy bien de cara a que nos acerquemos a este libro no por ejemplo cómo podemos evitar la envidia y son las mujeres mucho menos codiciosos que los hombre cómo podemos dejar de sentirnos culpables ya avergonzado si realmente algún existe algún odio que sea legítimo es necesario el odio tiene cura al odio todo este tipo de cuestiones las plantea notar respuestas muy interesante para poder de alguna manera controlar todas estas emociones que que tenemos

Voz 0187 06:13 yo además yo creo que todo el mundo nos hemos planteado alguna vez alguna estas preguntas no que están ahí que bueno está bien que haya un libro que no es dar respuestas

Voz 2 06:21 sí pues en esta búsqueda de la felicidad y también de aparcar las emociones corrosiva de cara al año dos mil dieciocho pues ha encontrado un libro que se bueno que se acaba de publicar practicamente que se llama La hay que en busca de la gente más feliz del mundo este libro lo escrito Make Hui Kim

Voz 0187 06:39 sólo con el nombre ya tiene que ser feliz porque tiene un nombre muy divertido

Voz 2 06:45 pues sí la verdad es que sí tiene un nombre muy divertido y de hecho tiene hasta un trabajo muy divertido y muy interesante porque Make Hui Kim el director del Instituto para la búsqueda de la felicidad de Copenhague

Voz 0187 06:58 pues a estos son danés yo sabía que éste tenía que venir que entonces eran daneses segura

Voz 2 07:03 de todas maneras de este libro este libro lo voy a dar dejar reservado para el siguiente programa porque creo que es un programa hablando de de la felicidad no ya que no lo he dicho antes pero Lay que felicidad en danés danés por cierto buscando buscando novedades editoriales me he tropezado con que tu libro está en la calle Ángel bueno bueno esto es como si la verdad que sí estoy muy condenó a ver que a ver qué pasa

Voz 5 07:27 bueno cuéntanos un poco ahora voy a ser yo de entrevistadora y cuéntanos un poco

Voz 2 07:33 en qué consiste realmente este segundo libro ya que tú has publicado el primero que era el de adelgaza para siempre que fue un éxito brutal y ahora llega la receta adelgaza para siempre que nos aporta este nuevo libro

Voz 0187 07:46 me encanta pues a ver el libro este tiene una parte teórica que resume un poco la parte anterior que habíamos hecho en adelgaza para siempre y lo mejor de todo es que tiene más de noventa recetas que bueno son recetas que nosotros utilizábamos por ejemplo mucho en la consulta para dárselos a las pacientes recetas que hacíamos en casa entonces es genial porque son recetas elaboradas con ingredientes muy sencillitas con tiempos de elaboración cortos la recetas sencillas que todo el mundo puede que todo el mundo puede hacer entonces las fotos son preciosas a ver qué voy a decir yo yo no lo puedo yo del libro es que es muy bonito y que bueno que estoy muy contenta y que ha sido un trabajo hacerlo pero bueno ya está eso es