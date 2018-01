No es país para honestos

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:46 es Lancho buenos días hola buenos días por aquí así que déjame déjame imagina Murcia ha venido

Voz 1312 00:54 sí hombre estoy en comisión de servicio ya sabes que si algo pasa está la Lancho hay manifestación de policías y guardia civiles en el centro de Barcelona vigilada formó sus

Voz 0874 01:02 me perder

Voz 1312 01:04 bueno también me estoy curando en han bajado hombres por aquello de lo que pueda pasar

Voz 3 01:16 aunque pienso que si me curro la embajada de mi barrio vivo en Moncloa es un poco confuso no

Voz 0874 01:21 poco queda en muy mal eso mira a Javier exigiera de prensa de la mano de Moncloa en

Voz 4 01:27 qué lío entre entre este momento Javier la vida meditó norma que pusimos queriendo mucho cambiar

Voz 5 01:35 también pero sobre todo para decirte que bueno que

Voz 4 01:40 el contarás durante muchos años con mi lealtad vale

Voz 5 01:44 perdona durante muchos años me hijo de puta durante toda tu Guiza

Voz 4 01:47 buenos socios pero espero que sea muchos ya pero

Voz 5 01:51 bueno no es decir durante muchos porque eso tiene un límite

Voz 4 01:53 Al Qaeda ha avalado la lleva razón siempre me tienes esa es la ventaja de estar todos los días el debate de micro ello educado tu caudal de palabra tu facilidad de palabra tales lleva razón sé quién has hecho así

Voz 1312 02:08 entre entre este momento y este otro Ricardo

Voz 6 02:11 tú llamas delante de mí a la persona a la que le consultara siempre todo y entonces le dice aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera problemas muy serios nos podemos encontrar con problemas más serios todavía esa persona le dice que es la única manera de cobrar si me interesa Beni sino que lo deje esa persona es Francisco Camps

Voz 1312 02:35 bueno bueno entre estas grabaciones han pasado nueve años muchos años y muchas cosas de por medio verdad

Voz 0874 02:41 con lo haré atar a Álvaro Pérez al Mingote es unos años de instrucción un ratito en el banquillo segundos existen pruebas sólidas que les incriminan y han provocado todo esto que los acusados de la Gürtel recuperen repentinamente la memoria

Voz 3 02:53 la memoria ya les ha durado poco como la lealtad pero algo sospechaba Camps no cuando les señalaba como como lo de ser leal todo lo unos años tan solo no en toda la vida

Voz 1312 03:04 la verdad es que que está encantando tanto toros que que en vez de juicio de la trama valenciana de financiación ilegal del PP parece una gala de Operación

Voz 0874 03:11 la palabra tiene se fuera por la gravedad de lo que hicieron al escucharlos no sabes Vince Carter reído a llorar no todo huele mal pero siempre conviene recordarlo conviene recordar que lo que estaban expoliado era nuestro patrimonio porque el dinero público de las administraciones son nuestro patrimonio como país sino estos impuestos no

Voz 6 03:32 la cese las las heces esos ya le daban caca de vaca es lo que me daban a mí cuando se va al señor Campos dentro del señor Rambla todo el mundo decía que Rambla mandaba un huevo mandaba una mierda

Voz 1312 03:44 a punto El bigotes a la cúpula del PP y a la Generalitat Valenciana pero también

Voz 3 03:49 tuvo tuvo lo soy para los corruptores osea a los empresarios

Voz 6 03:53 jo te quiero decir una cosa de dos empresarios aquí no están todos los que son ni son todos los que está en el ojo eh porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía cuando soltaba la mandando e hice la pregunta a la ningún empresario emitidos ah vale pero es que si es que como tengo dudas aquí que que tengo he visto cosas que sean preguntaba aquí pero que al final no nos han quedado muy claras por eso quiero quiero ser lo más lo más gráfico posible para que usted me entienda idea cómo era el funcionamiento de todos

Voz 0874 04:25 yo me lo demandan como Broncano eso es raro también

Voz 1312 04:31 cuando están tirando de la manta hay como sabes que el juicio se vídeo no yo estaba enganchada porque estaban declarando que tras estaba Ricardo Costa el ex secretario general del partido en la Comunitat Valenciana estaba primero estaba muy tenso y a medida que iban declarando iba soltando tensión no porque los acusados declararon ayer coincidían que que él era un mandado de de Francisco Camps y que en realidad el bacalao se cortaba en otra parte

Voz 6 04:58 porque mandaba nada más uno a su jefa de gabinete que la que mandaba en Valencia era la que Michavila porque delante venir llamaba ni decían esta que Alvarito presidente que está jodido que no tiene a Curro que tal que cual bueno árbol darles otro acto del partido que vamos a hacer el viernes ya está hecha otro cacahuete al mono

Voz 1312 05:17 es que no tiene desperdicio de verdad hoy el guión está hecho con los cómicos no Borges Xavi es que El Bigotes es sobrino de Andrés Pajares

Voz 0874 05:25 Fernández Toxo soltar en algún momento el bigotes dijo además que se movía por Génova trece la sede del PP la serie centrada aquí en Madrid como si fuera su casa y que tenía que tiene todavía tarjeta de acceso VIP a esa sede aquí la necesita

Voz 1312 05:40 además eh que pone el ventilador en marcha lo que hay delante pues amenaza con salpicar a todo el partido en España

Voz 6 05:46 por España entera por todos los pueblos y toda la ciudad es trabajando con todos los PP es porque hay muchos Pepe que han trabajado con nosotros aquí y ahora se rasgan las vestiduras

Voz 8 06:05 para traerlas a él Adamuz

Voz 9 06:09 lo que dice es de todo este vídeo en el Partido Popular buena Gobierno

Voz 1312 06:16 bueno así escuchamos un par de declaraciones bueno de hecho las dos que tenemos hasta ahora además de la de mayo dicen lo que no conoce a esas personas que tan solo las ha visto por televisión pues la que más a mí lo que más me sorprende es la de Pablo Casado no porque pertenece a esa generación más joven que yo creo que podría representar la la regeneración del partido y de la gente pues eso no que de buena fe y de forma absolutamente impecable milita en él ejerce cargos en en su nombre y de de forma ya digo impecable no si escucha con atención lo que dice Casado ya se ven las consignas que sea dado desde la dirección

Voz 10 06:48 estamos hablando de declaraciones en el marco de defensas de personas que están atravesando ni más ni menos que una fase de juicio oral en torno a un proceso judicial que está valorando hechos que sucedieron hace muchos años y además todas las personas que están testificando como acusados como testigos ya no forman parte del Partido Popular ni en ninguna administración del ámbito de la Comunidad Valenciana Si algo ha hecho mal pues somos los primeros que hemos dicho que afortunadamente en España la justicia funciona y quién hace algo mal lo acaba pagando

Voz 0874 07:21 hace mucho tiempo de eso y esas personas no tienen ya nada que ver con el partido

Voz 1312 07:25 bueno yo recuerdo que el bigotes sigue teniendo la tarjeta VIP no no

Voz 0874 07:28 acaba de hombre mola pop seguro el Gobierno a través de su portavoz marcó este criterio de que son cosas que pasaron hace mucho tiempo y que ya se están juzgando de hecho es verdad que hace mucho tiempo tanto que ya han prescrito algunos de los delitos por los que se podría acusar a Francisco Camps

Voz 1312 07:41 bueno bueno espera que el miércoles le toca declara Ricardo Costa igual Balaña de alguno más que que se puede activar todavía pero estábamos en el Gobierno no lo que lo que más temen es que toda esta tormenta perfecta que vuelve a desatarse sobre sus cabezas tenga más consecuencias le preguntaron ayer al portavoz del Gobierno por los presupuestos

Voz 11 08:00 hubo siete partidos que aprobaron los presupuestos del año dos mil diecisiete cuando sin no hay ninguna novedad respecto a lo que ya conocíamos en dos mil diecisiete supongo que eso no sea un impedimento

Voz 3 08:13 para aprobar los Presupuestos Generales del Estado que lo reiteró son buenos para España sabemos lo que no es bueno por España presupuestos públicos no se vayan dos

Voz 1312 08:22 vamos viendo lo estamos viendo bueno antes de dejar el tema quería tan sólo recordar la solemne comparecencia de Mariano Rajoy ante las primeras acciones de contra los los primeros casos no relacionados con la Gürtel a la financiación ilegal del partido

Voz 12 08:39 esto no es una trama del PP como algunos pretenden esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta

Voz 0874 08:49 me lo dijo en febrero de dos mil nueve mil invito a todos los oyentes que busquen ahora el vídeo Iker repasen un poco se fijan en las caras que miren quién es arropaba han justo ese día a Mariano Rajoy

Voz 1312 09:01 favor haced no porque es un ejercicio que está a su lado está Ana Mato por ejemplo Francisco Camps un poco más atrás demos a Esperanza Aguirre después justo justo detrás de Rajoy como siempre bien situado Alberto Ruiz-Gallardón bueno bien situado en esa época

Voz 0874 09:16 detrás esta esta mujer es hombre

Voz 1312 09:19 Pita Barberá también se puede ver podríamos ir así haciendo como aquellas canciones te acuerdas no de las canciones aquellas de cuando éramos pequeños de manzana que van cayendo de la árboles

Voz 0874 09:27 alguna vez de pequeña también Diez negritos de gris

Voz 13 09:31 ah sí

Voz 1312 09:45 las de la Gürtel valenciana están declarando pero antes de hacerlo intentaron a través de sus abogados llegar a un acuerdo con la Fiscalía para eso no para para negociar reducir las penas que se les pide a cambio de su declaración sobre este tema de los acuerdos judiciales hemos hablado con nuestra tertulia de juristas mañana tenemos entrega de ideal de justo

Voz 0874 10:04 si juntamos a juristas de prestigio veteranos para analizar algunos asuntos de actualidad a Vettel les damos un poquito alcohol pero solamente lo justo este año viene cargado de temas judiciales así que seguro que tendremos ocasión de escucharle

Voz 1312 10:15 como aperitivo a lo que podrán escuchar mañana a partir de las ocho y veinticinco Ésta es la opinión del ex fiscal anticorrupción José María Mena del magistrado José María Seijo y del abogado penalista Mateo Seguí sobre estos acuerdos de confesión a atacar a cambio de beneficios penitenciarios

Voz 14 10:30 nadie sabe lo que es verdad lo que es mentira entonces son son técnicas procesales que vistas desde fuera yo creo que quedan muy feas

Voz 15 10:38 os acordáis antes que yo decía Roma no paga traidores pues ahora sí

Voz 16 10:44 es un pacto feísmo

Voz 17 10:48 las esto fuera es igual que el chivato si fuera el caso

Voz 16 10:54 Silvia de la investigación desde el tío gay canta ese bueno pues vamos a ver si es verdad lo que Santa pues tal pero el día del juicio todos con la toga puesta va ir canta quién demonios garantizan obesa diciendo es verdad por ejemplo lo que está pasando ahora o qué va a pasar en Valencia hay un tal Costa que por lo visto es el que se va a comer el marrón que Defensa tiene ese respecto de la verdad que digan los chivatos que Banega afronta pues sí ya no puedes aportar pruebas que no hayas presentado

Voz 0874 11:31 me gustaba escuchar a José María Mena fíjate con la de casos de corrupción que ha destapado Bell no

Voz 1312 11:36 y algunos que no le han dejado de escapar que ahora han reventado porque comentaremos el caso Palau el fue el el fiscal que intentó ya sentar en el banquillo a Pujol por el caso Banca Catalana

Voz 0874 11:47 bueno Méndez todo esto pasa la vida sigue esta noticia podría ser de hace tiempo si fuera hacia abajo pero ahora se hace en Rivas la calificación Fitch ha mejorado la nota de la deuda española por primera vez desde dos mil catorce y ahora pasamos a estamos en una triple ve positiva pensamos en la negativa que según dicen es un tipo sanguíneo algo mejor

Voz 1312 12:05 oye esto de la calificación de la deuda me recuerda tú te acuerdas de los cupones del hogar porque va acumulando hasta poder tener un premio

Voz 0874 12:11 esto es con los periódicos no sí bueno hay en la sopa

Voz 1312 12:14 mercado es no me recordó también a los padres no que pone en la nevera iban poniendo pegatinas no cuando te portas bien

Voz 0874 12:20 pero duchas en Barcelona que no cuentes nada del del tema que pelean no te mismo presidente el Parlament pues de va a Dinamarca el lunes hablar de lo suyo

Voz 1312 12:28 no te ven forma del tema eh pero es que como estamos a la espera de saber si tenemos candidato a presidente vía Face Time Sky no se eh pero oye si el director de la DGT podía gestionar la nevada desde su casa en Sevilla porque hay tan buenas conexiones en Internet no se porque tú mismo no va a poder bueno

Voz 0874 12:44 me aprovechar no vamos a dejar vale

Voz 1312 12:57 hace un par de semanas aquí en Radio Barcelona en plena ola de frío contaban que los albergues para las personas sin hogar estaban saturados la lista de espera alcanza casi un mes para quienes no tienen más recurso que pese a la hora de guarecerse Elisenda con ley fue a grabar a una de esas colas para entrar en el albergue el de la Zona Franca y allí conoció a Sergio que vive allí desde hace seis meses el y me contó su historia y me impresionó muchísimo el testimonio

Voz 0874 13:24 sí me gusta mucho escuchar historias y conocer la vida de quienes se cruza en este camino no prestamos atención a veces como dicen ellos hay gente que se cruza cambia de acera no

Voz 1312 13:32 sí quizá excusa escuchar a Sergio y a otros como él puede hacer que no les reunamos no y que nos preguntemos cómo han llegado hasta ahí como lo están pasando el ICO ley nos cuenta su historia

Voz 1468 13:43 hace cincuenta y uno años que Sergio nació y creció en el barrio de la Catalana en Barcelona cuando aún quedaban algunas Barracas a orillas del río Besòs cerca de la mina una de las zonas más pobres de Cataluña pocas horas de escuela muchas de calle le llevaron muy fácilmente al mundo de la droga de hecho aún no conseguido dejar el consumo

Voz 18 14:01 pero el consumo medio siempre en el mundo mi tiempo a noche se lo Gail la lounge y eso el consumo lo den hubo cuando puedo te lo he dicho antes en medio ingrato cuanto terminemos por medio

Voz 1468 14:15 más adelante se casó tuvo tres hijas trabajó en negro en el mundo de la construcción hasta que todo terminó

Voz 18 14:21 perdí el trabajo me separé me quedé un nudo ya en la calle y luego le di vi como Reyes a no viví como reyes gobernaba entonces a seiscientos euros cada viendo saca buen trabajo se acabó el matrimonio

Voz 1468 14:39 aún recuerda el primer día cuando se vio sin nada era en dos mil trece

Voz 18 14:43 dormir en la calle bajo se pasa muy mal en la plazas oye con un bang hormigón que me lava todos los días en un lago gay ahí a la tres de la mañana que no

Voz 1468 14:59 tanto él lo tenía muy fácil para salir de allí bastaba con reencontrar viejas amistades

Voz 18 15:05 he vivido en mi tiempo a noche se lo Gail Lomce en eso prefiero trabajar trabajo luego Si me apetecen este medio voy lo compró es porque tengo que ir de lo Guille David de todo algo que vivía vendiendo yo quiero trabajar y cotizar lo pongo que me quede cantidad de mi mujer que aglutine separado pueda cobrar el día yo falte sí porque tan Mitre hijas por medio no por ella pues líneas

Voz 1468 15:42 pero dice que prefiere un contrato y a quienes él llama la familia de la calle

Voz 18 15:46 ha pasado yo tenía amigos que yo en diez días me he gastado quince mil euros con ella y luego quedarme en la calle sin tener un duro de han pasado de mí pero no está en la calle lo Albert hielo GT la gente conoces están al lado tuyo tenga o no tenga entonces de una familia de verdad que son mucha gente no lo sabe

Voz 1468 16:07 Sergio dice que ahora todo le va mejor tiene un techo en el albergue ya ha conseguido un contrato de pescadero pero hace más de dos años le diagnosticaron un cáncer cáncer de hueso ahora lo tiene todo planeado

Voz 18 16:18 no sé por mi padre y madre avenida de la quimio reventado para dura cuatro meses más Senegal pelo oye ya las anti llegando de cero tira la última visita con el oncólogo la tenía me pasó fui que me como la cabeza para la quimio en Chile no veía ahí tío mira yo en plan de vida que empezaba a la hora de verdadero cuando vea que tenemos metro a mí no me va a cuidar nadie Ése es mi plan de vida cuando vea que ya no aguanto más tirar metro y medio

Voz 19 16:58 Leandro tras China

Voz 9 17:04 qué duro esto no

Voz 1312 17:06 durísimo durísimo pero eso también es la vida