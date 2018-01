Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 0874 01:22 Rovira cómo estás muy bien los dos días de no sé qué pasa que se me hace raro ver que eso es algo que no menos sitio exageres un poco pero pasas por aquí de vez en cuando

Voz 0300 01:32 que precisamente un tema de barrio y de barrio de Madrid es verdad te lo has pateado por alguien te ha llevado a debería considerar

Voz 0874 01:38 no querrías hacerlo en Barcelona seguramente te vas a Mozambique pronto no

Voz 0300 01:42 no me voy a a Mauritania en Mauritania pero dentro de no si te queda te crea pero en el mismo proyecto que no sabéis

Voz 5 01:55 eh

Voz 6 02:02 no

Voz 0874 02:07 pese a que se ha llevado una película Gemma

Voz 0300 02:10 sé sí me fui el otro día el fin ideal que lo acaban de reformar por ciento claro bastante bien Ivy la película la librería de Isabel Coixet y luego fui caminando por la calle Embajadores Sofía mi casa mi barrio en Lavapiés y pasé por delante de una librería que vive de las donaciones de libros pensé que eran dos buenas ocasiones para hablar de libros que se llama la librería que ha ganado el premio a la mejor película en los Premios Forqué tiene doce nominaciones a los Goya pero ahora no es el lugar al que fue el papel que nos interesa casi más se llama tu libro así arrastra la U porque se escribe con tres sus a una librería que se mantiene en pie gracias a una amplia red de voluntarios a las donaciones de libros y al precio que deciden ponerle cada libro los clientes que pasan por ahí

Voz 0874 02:52 hay de todo depende de la buena voluntad de quienes iban los libros los compran para que paguen algo el precio como lo deciden los clientes

Voz 0300 03:00 Nos este intercambio entre dar y recibir promover la lectura intercambiar libros es precisamente la filosofía que tienen ellos no el usuario paga la cantidad que puede o quiere pagar la única condición es que los clientes no se pueden llevar más libros de los que les caben en una mano un máximo de siete es una un baremo

Voz 8 03:17 es demasiado amplio no constan margen para decirte

Voz 0874 03:21 manos grandes depende de la iniciativa bonito

Voz 0300 03:24 eh c6 una idea que surgió en Baltimore en Estados Unidos con un proyecto muy parecido llamado cine así en Madrid se abrió la primera librería en el dos mil doce en el barrio de Chamberí y ahora tienen otros dos locales uno en Lavapiés en el barrio de Salamanca hay en Barcelona hay una librería también en el barrio de Gràcia no gracias Valentina Rojo ha estado esta semana en una de estas librerías del barrio de Salamanca y allí se encontró con Diana con Iván de treinta y tres de dieciocho años

Voz 0545 03:59 vosotros sois voluntarios de de este proyecto si somos voluntarios de venimos aquí a bueno pues por ejemplo hago o recibir donaciones colocar libros he como verás hay un jaleo inmenso de los libros si intentamos que se coloquen bueno no tenemos ningún catálogo porque es imposible aquí pero y si quede intentamos que estén colocamos menos por temática

Voz 9 04:21 vale vamos explican un poco este jaleo están todas las paredes incluso las columnas llenas de libros puestos en horizontal uno encima del otro y con cajas abajo también sabes nada más que les libros aquí cuántos hay más o menos homilías calcular

Voz 10 04:37 a mí no me mires cada central un montón de cajas y de donaciones no te puede ser un número por eso porque van entrando y saliendo hay más en el almacén estamos sacarlo se aburren de no que cincuenta mil libros nos quedamos cortos incómodo

Voz 9 04:49 los tenéis eh ordenados porque creo en la librería normalmente estamos acostumbrados a verles por autor no aquí

Voz 0545 04:55 simplemente por temática por ejemplo en esa tenemos lo que es la novela aquí tenemos la sección de policiacos luego tenemos histórica ciencia ficción entrar más o menos de luego ya dentro de cada sitio está desordenado y es lo bonito que tiene este sitio que uno viene a que el libro de como que le encuentre a él porque no es que busque su libro en cómo puede buscarlo pero la cuestión es mirar títulos sabe cuál te ya

Voz 10 05:19 estemos la parte de ficción que esto esto policiaco histórica interacción luego la parte de clásico y una parte de los idiomas también que tenemos desde sin éxito antes a libros en idiomas que aún no hemos descifrado gracias del proyecto que en Bengasi un día encuentras libros que no estaban el de antes

Voz 9 05:34 yo vi vosotros lleváis mucho tiempo aquí en esta libre día

Voz 0545 05:38 yo que llevo dos años aquí años también hay mucho libro que yo descubierto pero más que puedas verlos aquí por lo que la gente me recomendaban de te está colocando te dicen al ni este libro es muy bueno tienes que leerlo bueno pues lo voy a leer Walter Marco especialmente creo que me llevé La ladrona de libros al principio este es un libro que va sobre la Segunda Guerra Mundial hay digamos que está contado sobre una niña que en un principio era judía pero es adoptado por una familia alemana hay el narrador desde libros la muerte y la muerte de cuenta la historia de la niña esta como pues en esa época tuvo que hacer mucha recogidas de personas porque la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente y es un poco ver lo que es la Segunda Guerra Mundial contado por la muerte pero en la historia de la niña Yves pues que los alemanes eran tan mal ni todos alemanes eran muy malos mil nosotros será muy buenos todos los personajes tienen claroscuros en ese libro sea el muy chulo yo lo recomiendo

Voz 9 06:43 sí hay que os dedicáis vosotros

Voz 0545 06:45 eh yo trabajo en el sector de la informática estudió una carrera por la UNED

Voz 9 06:52 tienes tiempo para venir aquí una vez a la semana

Voz 0545 06:55 sí porque son dos horas a la semana lo que te pide esto no es es un mi manera de desconectar yo más o menos igual a yo sí esto

Voz 9 07:03 cuando aún de Bachillerato

Voz 10 07:05 me ha pasado de gente que venía de años sin me lo llevo porque tiene una pinta o pasaba por la calle no lo conocía hay una echar un vistazo aunque sea para mirar libros

Voz 0545 07:14 Toxo padres que vienen con niños dicen no le pero a ver si encuentra un libro que le interese hice suelen llevar incluso dos o tres hilado dices tú pues un niño que no le gusta leer que se llevo dos o tres libros la lectura como la frase esta típica de no es que haya gente que no me gusta leer sino aunque todavía no has encontrado tu libro todo el mundo tiene un libro y aquí es más fácil

Voz 7 07:36 tenía muy buen

Voz 9 07:38 no

Voz 11 07:41 la mira

Voz 0545 07:44 sí

Voz 11 07:46 hay muchas cosas interesantes

Voz 0300 07:49 te pero algunas de las canciones que gente tan joven como está la que escuchábamos dedique su tiempo libre a trabajar allí no es es muy interesante y además es gente muy muy muy variada no yo el día que fría de Chamberí a verla a visitar la librería me encontré con Luis que justamente era su primer día de trabajo como voluntario Luis tiene un perfil curioso era un banquero una persona se ganaba bien la vida Hay cuando se ha prejubilado ahora yo he dicho que quería hacer alguna cosa que llenaron poco no se metió en la Lively si quieres lo escuchamos

Voz 1725 08:19 Otilia Pastor e Luis Luis te he visto estaba aquí a manejando es tu primer día estos haciendo bueno de momento estoy ordenando un poco los libros que veo muy desordenados porque está en las estanterías bastante llenas y no se puede a nuevos más de almacén eres lector crisis y normalmente sí y entonces pues ha sido un poco el decir que puedo dedicar estas este tiempo que creo que puede a hacer algo vi me informé de de lo que iguala en este caso NG y bueno pues me pareció oportuno hito la vértigos quédate en casa no no Vértigo no progresa eh se gastó día paseando no siempre que sí pueden ayudar al ayudar a los demás a lo mejor no que ante los libros que te aporta no que te han aportado a vida o no más hasta todo momento presentimiento sabiduría e experiencias cuando han sido libros dedicados a mi amiga mi quehacer y enterramiento en un poco de todo todavía usos del formato libro sí sí sí me gusta más lo puedo tocar puedo manejarlo puedo pero ante el papel eh porque lo ves no es lo es entonces estáis siempre toca y lo toca sido maneja así lo lo dejas enzimas y de de la Juan sillón coges lo vuelve a retomar la lectura me hecho islas cambiaban palabra de papeles libros rector a buen día oí el desarrollo y con ese ánimo hoy convenir del llegan al semanario que puedan necesitar me aquí el lógicamente eh

Voz 0874 10:04 digamos que la librería se sostiene gracias a las donaciones altruistas una de las personas que contribuye a que esto sea posible es un gran conocido de este programa yo un buen amigo Guillermo Altares muestras Willy buenos días hola qué tal buenos días porque también de tus manos satélite dejando pero no llevarte el libro como veinte que voy a donar

Voz 13 10:23 las cabo llevando me alguno llegó que es absurdo porque donó entre otras cosas para despejar mi casa y acabó siempre acaba definiendo alguna

Voz 0874 10:29 también en nuestro caso yo creo que recibimos mucho el Ibex también para despejar nuestra mesa de trabajo también a veces no si yo yo

Voz 13 10:35 a menos que me llegan de editoriales procuro no no donarlos sino dejarlos en el en el periódico o verlos antes de periódico yo utilizo sobre todo

Voz 0874 10:44 porque premia a decir para quién no te conozca que trabajan en el país

Voz 13 10:47 hace hago rafia semi casa bastante a menudo descubro libros y que tienes uno en Segovia ayuno en Madrid o de escocés libros de de verdad que yo me comprende libros tenía enero o libros que has utilizado para trabajar y que de repente te das cuenta que no vas a volver a leer lo que está muy bien es que los libros estén decir en circulación la sensación de que bueno El libro sigue teniendo sigue teniendo una vida

Voz 0874 11:11 claro es muy curioso lo de cómo alargar la vida de los libros yo el otro día en el aeropuerto de Filadelfia por ejemplo una experiencia que yo no conocía que aunque sí como cogió uno deja uno has dado una estantería en la que tú puedes coger un libro siempre que dejes otro venga que que lo vigile nadie establece cuál puede coger Nico tienes que dejar pero bueno intercambia material mercado no

Voz 13 11:28 lo hay en bares luego está una cosa que yo también hacía vez en cuando que es el el bookcrossing que es que dejamos libra en una parada de autobús

Voz 0874 11:35 email te ponías en la esquina a ver quién es

Voz 13 11:37 ya con ganas de hacerlo pero no pero da una vuelta de Manzanillo volvía a los cinco minutos siempre había

Voz 0874 11:43 ya no había desaparecido y luego también hay ONG

Voz 13 11:46 es que hace lo mismo hay una por ejemplo sí que ese de unos amigos de Segovia que se llama Aida que ellos recogen libros los venden a precios bastante barato y luego utilizan todo para utilizan el dinero para proyectos en este caso en el Líbano pero la idea de la librería del es que estamos hablando que además está a la vuelta de la esquina de mi casa me gusta mucho porque muchas veces se dice es que los libros son muy caros es que los libros no son accesibles no es verdad entre la red de de librerías de Bibliotecas Públicas ese tipo de librerías realmente hay muchísimos más libros en circulación de los que podemos alguna vez le

Voz 0874 12:21 sí es verdad que luego la villa de los libros desde mucho a mi me pasó una cosa también yo intenté donde habitualmente cajas de libros una biblioteca pública de Madrid ir a uno de ellos cerca del barrio en el que reside Mis padres no quisieron cogerlos porque no tenían preso para catalogar los y me pareció una de las cosas que me han dicho nunca sí

Voz 13 12:39 sí eso eso es sí sí es es un problema incluso los libreros de viejo en general tapó querían yo me acuerdo cuando cuando murieron mis abuelos parte de la verdad que no es lo que damos y parte de la Biblioteca lo mismo yo no quería dar dinero pero no quería tirarlos no quería ganar dinero pero no es un contenedor y me acuerdo que me costó mucho convencer a un libro del rastro para que estos quedaste ponencias es que hacen muchísimos libros en cambio allí circulan muchísimo circula mucho todo tipo de de libros

Voz 0874 13:07 hay libros que ya no te puedes quitar esos ya no te lo escogen nadie por ejemplo la Enciclopedia Espasa tiempo será un síntoma de riqueza verdad y advierte que era alguien cuando te podías comprar un ciclo pedías pasa ahora es que ni ni iguala pop yo las veo en contenedores a veces incluso no

Voz 13 13:22 sí en ese tienen cosas precios es otro dicen no este acordáis la la colección de Agatha Christie de cuando éramos pequeños y que tenían como diez volúmenes por ejemplo o muchas de la colección rtv que una coalición que por ejemplo vuelos tenían una colección de clásicos española o el otro día descubrí un libro de mi padre dirigió una editorial que es el diálogo y había un libro de el diálogo de Vicente Verdú y me hizo mucha ilusión pensar que aquellos siguen circulación y que alguien se acercara y lo con lo cogerá

Voz 0874 13:50 pero claro es que entonces estamos de menos por cierto que como escoger los libros que dejas allí Wilson son los que tú crees que la gente tiene que leer o los que tú ya no quieres leer que es distinto

Voz 13 14:00 no hay algunos digamos son libros que creo que que me gustaría que estuviesen en circulación el otro día por ejemplo domine no novela bastante famosa libertad que descubrí que que tenía una en una en casa y otra en en mi casa de Segovia libros de historia libros que utilizado para trabajar una época bastante intensamente que digo bueno se alguna de los vuelvo necesitan hacer

Voz 0874 14:23 el tienen previsto hacer un reportaje si los bueno

Voz 13 14:25 va a necesitar los buscaré nunca librería en una Biblioteca Pública y luego si de vez en cuando sí que alguna morralla ha colocado puerta parecido

Voz 0300 14:37 a la W de la Espasa sabes que entran casi mil libros al día no son pocos eh sea no cumplan muchísimo el otro día estuve también a la librería de gracia y en otra de Madrid fíjate que esto que decís que circulan los libros pues ya veréis lo que no se explican cuatro lectores jóvenes que habían allí en tipo de libro que estaban buscando cuatro electores lo escuchamos

Voz 9 15:04 puede conseguir un par de libros como de fantasía otro más de novela de poesías recoger también clásico poco de todo gusta escribir también me gusta mucho ver la manera de escribir de otra gente

Voz 0300 15:20 ya hay algún libro que te identifique

Voz 9 15:23 tú no pero por ejemplo yo soy muy maniático no puedo leer libros persona

Voz 1725 15:30 los santos usados esto sí

Voz 9 15:32 pero si los compre son para mí no tengo que devolverlo porque lo superando marcó Composites entonces subrayo dependiendo de cómo yo estoy el momento entonces a lo mejor en otra ocasión revisó el libro y a lo mejor no hubiera subrayado eso entonces me gusta eso de los libros que se conectan conmigo con cómo estoy en el momento

Voz 0300 15:53 el último libro desconectado cuál era

Voz 9 15:56 en que me estoy leyendo ahora mismo es volvía a decir te quiero por ejemplo hay una parte en que la chica dice que los atrever nueva por miedo entonces como que la vida es lanzarse una piscina que al principio tienen un montón de ilusión te tira igual que esto es lo máximo pero luego te entra el miedo entonces ahí ya directamente no se tira la piscina

Voz 14 16:15 hay algo tu vida explica algo que no me atrevo a las cosa por miedo

Voz 9 16:20 pues eso

Voz 1725 16:25 cómo te llamas Zoom David González David actitud de oca decía Carmen escogido

Voz 0545 16:33 ha sido algunos libros sobre cuentos y leyendas sobre diferentes culturas es siempre aprendo cosas con estas de aquel hable de la librería levemente encuentro libros que no nunca pensarían ir a comprar porque

Voz 1725 16:49 Pep serias porque

Voz 0545 16:51 por qué no los conozco y aquí como hay tanta cantidad de libros y algunos que son más antiguos que a lo mejor no encuentras eh entiendas mucho que que es una edición muy bonita una tapa

Voz 1725 17:09 preciosa dorados eh

Voz 0545 17:12 leído siempre a partes pero nunca lo leído entero entonces digo VRAE bar y así lo lo eleva a puertas creatividad en habremos mundos porque si estás encerrado en casa no puede salir a ningún lado tal

Voz 1725 17:31 pues con los libros pues puede desconocer muchas cosas tú puedes juntos no que escogido bueno fui escogido yo cogí del libro

Voz 15 17:40 que no conocía de Óscar va en que siempre me habían hablado mucho con lo que Móstoles me extrañaba no haber leído nunca voy a aprovechar estos que me han llamado la atención a las cuentas populares gitanos porque yo que si no ha habido mucha polémica con ellos y habrá que aprender un poco este que lo he visto podrá en la idea de adscripción y me gusta no no no venía buscando nada Hay den contra que encuentro

Voz 1725 18:05 se le

Voz 15 18:07 e historias que no conozco de mundos imaginarios siete en el que echar el rato no sé nada mes que me enseñaron de pequeño que un libro siempre ha sido un buen amigo y es algo a lo que puede recurrir entonces cuando no haga nada mejor que hacer no a ponerme con el ordenador hacer Toledo

Voz 1725 18:26 pues sí es un amigo un libro reinciden si se prueba tienes alguna algún libro acompañado especialmente

Voz 16 18:34 cuando me leí los de Aragón con un

Voz 15 18:37 trece catorce años me cantaron era todo tan fantástico como es novela a sea el personaje aunque a veces lo pasa mal siempre se las apaña para salir adelante a mí me mostrar mucha así últimamente de la colección de mundo disco desde reprocha que es es parodia de de novela caballeresca están súper divertidos no estoy pasando leyéndolo

Voz 1725 19:03 sois pareja amigos si sois pareja vivís juntos pero ahora tres biblioteca no han preparado la librería o algo volver a hacer bueno pues nada les vaya bien a la mañana

Voz 3 19:22 verdad

Voz 0874 19:24 habría sido un gran psicólogo habló con Luis suele acabar de su infancia de virus frustra fíjate qué

Voz 0300 19:34 que nos hemos dejado de hablar de empezábamos con una librería de la Coixet el libro que sale es el Falange cuatro cuatro-cinco uno y acabamos muy optimistas porque paraje los libros los queman

Voz 0874 19:44 bueno pero la gente los memorizar para que tiene algo de este e incluso hay personajes que se emprendan un libro entero no Quijote el peligro supongan ese tipo de iniciativa con todo lo bonita que es no ahora mismo los más solicitados son Rebelión en la granja al principito Harry Potter pero igual dentro de ella para los más solicitados son los del último famoso que salen un programa de televisión de cocina algo así no Iker reproduzcan un poco los vicios de las librerías

Voz 0300 20:10 pues a mí me ha sorprendido que no era muy así al revés no sea la gente está buscando cosas antiguas tú decías que viene en un libro de era pues de verdad de los picos de tendrán entre uno que se llama teme que era un libro mítico de los años setenta ochenta cuando para la infección sexual de la en aquella

Voz 0874 20:30 yo pero se encontró con un lector de este hombre es verdad es verdad y con una pareja a punto de casarse aquí en hebreo ha dado un consejo matrimonial que tiene que ver con libros Guillermo Altares cuando quieras venir aquí estamos si quieres cuando hablemos de romanos grupales que te guste Bruce hubiera de un abrazo

