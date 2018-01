Cabecillas de la Gürtel

Voz 2 00:00 literaria de conceptos políticos de Cristina Pardo hablamos de los cabecillas de la trama Gürtel

Voz 0444 00:17 los tres tenores han sido noticia esta semana en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano los tres jefes Correa Crespo y El Bigotes están en la cárcel los tres tienen varios juicios pendientes y los tres han admitido delitos en diferentes momentos de su vida ahora para reducir penas porque antes no era así

Voz 0679 00:34 yo no tenía ninguna organización criminal Isidoro llegó a tener una organización criminales hubiera contratado criminales yo lo que tenía era grandes profesionales

Voz 3 00:43 claro a mí me encargan me me encanta el el el tono perdón como diría que hay que peinados de palillo en la boca no igual igual no son pero eso parecen además

Voz 0444 00:52 si no lo decimos nosotros que ya han sido condenados voy a empezar con el con Francisco Correa porque era el que mandaba aunque él se quita importancia

Voz 0679 00:59 en el presidio a nadie ni se ningún mafioso a pesar de que dice que don Vito son mentira

Voz 4 01:06 a usted no le llaman don Vito

Voz 0679 01:08 invito no sé la inventado pero vamos si tengo ya espectros Don Vito trabajando

Voz 3 01:15 pues yo he trabajado toda vida pero ahí está lo que te decía a las partes en este juicio fiscal la vuelta quieren

Voz 0444 01:23 sí sí sí parecía haber realmente nosotros que sabemos de Correa

Voz 3 01:28 su apellido en alemán ha dado el nombre a toda esta trama de ahí viene Gürtel no

Voz 0444 01:32 sí también sabemos por ejemplo donde vivía

Voz 0679 01:35 yo me pasaba el día en Génova no yo estaba más tiempo en Génova que mi propio despacho yo estaba más tiempo allí que era mi casa vamos

Voz 0444 01:44 sabemos también que trabajaba de repartidor

Voz 4 01:48 los pagos se hacían siempre por usted al político físicamente cómo se hacían

Voz 3 01:54 pues quedaba con Isabel San María algo que decías tú Oltras portador botones

Voz 0444 02:03 luego sabemos también que Correa era una persona generosa atenta

Voz 0679 02:06 tuvimos esa atención esa pues le regale un coche realizaba viajes de su familia con la agencia había hacer nuestra hicimos algunas atenciones aquí se da mucha importancia pero que a nosotros eso nos parecía lo más normal del mundo

Voz 5 02:33 lo que tú tienes la atención que me invita a un café atenciones en este caso es un Jaguar Jaguar

Voz 3 02:40 y quién dice Jaguar

Voz 0444 02:42 te pagarla de las hijas de Ana Mato con su confetis

Voz 3 02:45 payasos

Voz 6 02:48 uu vayas a decir Sepúlveda lesionando a mí

Voz 3 02:54 hombre

Voz 6 02:57 esta misma en el noreste es tener a Gara eh la boda de su amigo le a Nájera ha no hay tienda de héroe tras

Voz 3 03:13 el presidente de Iberia Vergara un avión sabemos que Correa tiene una debilidad

Voz 0444 03:17 a los regalos Carlos apolítico no que su cartera era más grande que su vejiga discúlpenme

Voz 0679 03:24 discúlpeme y de pido disculpas me he tomado dos Coca Cola es necesito orinal Dovi seguramente es decir que vamos a hacer un descanso

Voz 3 03:34 luego está Pablo

Voz 0444 03:35 Crespo éste tuvo un cargo en el PP gallego así fue secretario de organización y organizar organizaban

Voz 7 03:41 en Galicia si no entonces Galicia lo vi Galiza lo repartir

Voz 3 03:45 sí claro que de repente te creas me gustaba todo

Voz 8 03:50 pues era parte de mi trabajo yo tenía que cuidar de que esos donativos que llegaban no se perdieron por el camino

Voz 0444 03:56 otro transportista luego ya Crespo se metió trabajan las empresas de Correa se ve que se organizó un poco peor

Voz 8 04:04 no saben yo creo que nosotros hemos He sido un poco laxos en materia tributaria no hemos pagado cosas que teníamos que hacer

Voz 5 04:12 la gente España está lleno de la materia tributaria vamos que a ratos pagaban al fisco a ratos pues no

Voz 0444 04:17 eso es ahora reconocen delitos se nota que ha sido político porque antes tiraban más de argumentario desmontaje no te indigna y creo que podemos demostrar y ojo con Crespo porque en dos mil trece eh Jordi Évole le preguntó cómo creía que iba a terminar todos lo de la Gürtel su pronóstico tiene su aquel señor Crespo en qué quedará

Voz 8 04:36 el caso Gürtel pues en que nos van a dar la del pulpo pero que al final probablemente ningún político acabe condenado y que justificaran que se ha hecho justicia dando a estos dos corruptos y criminales organizados su merecido

Voz 3 04:52 eso no es una mala profecía darle fuerte desde el PP dirán que esto me Emakunde

Voz 0444 04:58 no es mala no es mala voy a terminar con mi preferido que es mi debilidad

Voz 3 05:02 el Bigotes porque me abogamos para que alguien de un programa es el amiguito del alma

Voz 0444 05:07 Camps le quería un huevo yo lo entiendo porque El Bigotes es un espectáculo con patas

Voz 9 05:13 descanso estado muy peculiar el coche

Voz 10 05:25 en el presidente de la Generalitat Valenciana muy amigos amigo nos muy muy muy claro

Voz 9 05:33 eh

Voz 11 05:37 pido por favor enero Si ustedes ve que presidente que me pongo un poquito que mi vehemencia me lleva al desastre avisa porque es que hay que contenerme hay que sujetar mejor tercera pide por favor no se me escapará algún trago también se lo pido por favor porque no sólo se no me lo permitan no me lo permite la Pedro soy defensor del taco como Camilo José Cela iba sin casco

Voz 9 06:00 claro

Voz 11 06:04 yo estaba para eventos importantes para mí tiene para los mítines diarios del Partido Popular no estaba para cumpleaños en esa fiesta no me puede

Voz 9 06:13 dos

Voz 11 06:18 también ocasión percibió pues el Partido Popular yo del Partido Popular de gusto

Voz 6 06:28 ahora que se ha acabado ya me dejará salir porque estaba en un curso de cocina que lo de trabajo

Voz 9 06:39 de aunque

Voz 12 06:47 se lo cepillan el Sky un añito y medio cojo nuevamente bien de guardan el puesto de trabajo macho y a los demás es una cosa parece que me cepillado las Torres Gemelas

Voz 3 07:13 qué tal pocha El bigote sabemos logro no se acabará el curso asegura que lo hacen mucha gracia mal pero sale seguro que tienes en tu calendario inminente voy me con una sección sobre esto no el calendario de Cristina no no tienes por desconectar los diez minutos que gracias por venir crisis que nosotros lo que pedimos desde aquí un canal donde una ley tú sean Julio Rey Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis Aleix Saló gracias compañeros adiós María

