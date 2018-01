La felicidad no existe

Voz 2 00:00 no

Voz 4 00:36 a la Javier cómo estás bien hemos echado de menos a este extraño tres también te extraño mejorado el español mejor no sorprendido más español en Argentina que en España entonces

Voz 3 00:47 Díez es decir esas palabras no

Voz 4 00:52 aquí sí que vayan a más que está aquí menos mal que te las navidades en Argentina

Voz 3 00:57 and and hacía mucho calor fan honesta a israelí

Voz 5 01:06 para ser sincero panacea prefiero Madrid Buenos Aires antes una semana o diez días de vacaciones está muy bien pero

Voz 3 01:12 ha sido muy estresante Lord no es raro mucho tráfico mucho caos

Voz 4 01:18 como madre no

Voz 3 01:19 a mí es que para mi madrina es fan elija tengo esta sensación en Madrid y que finalmente tenga un hogar y nunca me he sentido sí que han trabajado pero Buenos Aires está bien

Voz 5 01:35 el pasaron un par de cosas raras conocía

Voz 3 01:38 la familia de Mirka fue bien bien

Voz 4 01:44 Mika no estará escuchando así que cuéntenos algo que no te gusta te de su familia

Voz 5 01:51 no no ni hablar no no no te imaginas el precio que tendrían para García es una familia realmente en serio las navidades muy bien comimos y eso es lo que era muy surrealista que hiciera suelen Navidad con treinta y dos grados hay una cosa que me pasó en el Hotel un hotel que estaba muy evidente en traer un día estaba tumbado junto la piscina yo estaba allí también una familia de Estados Unidos súper rico se sabes qué tipo de gente en el hijo que no era un niño porque tendría veintisiete veintiocho años está

Voz 3 02:30 la todo el rato o la nueva gripe

Voz 5 02:33 el escolta americano poniendo música a todo volumen comprando vasos de champán a todas las mujeres que había en la piscina aunque ninguna quería saber nada de él

Voz 4 02:41 era un pequeño paréntesis para recordar que mis hijos son americanas y va a seguir metiendo el circo

Voz 3 02:45 a nadie pareció que lo son descargas hace que lo son pero son mucho más educadas pero este tipo amigos Stefano pero siempre a grito de manera agresiva que claro

Voz 5 03:02 que en un momento dado le dije por favor puedes podría por volumen negrita que dices lo explico que hay más gente allí y que yo también soy una persona un ser humano que acaba de bajarme de una ex Taiz el caso es que el día siguiente a nivel padre me acerca y me dice

Voz 3 03:16 yo no vuelva a hablarle a mí

Voz 5 03:18 con ni una puta vez o si tienes un problema me lo dices a mí o al manager del hotel pero si hablas con conmigo hijo otra vez Moya cerca del hotel voy a llamar a lo que me quedé Eli escuchando de medios riendo Mick al lado que les decía nadie quiere hablar con su hijo porque es un imbécil

Voz 4 03:35 violento todo no va a muy agresivo

Voz 3 03:39 muy amenazantes desde el Francia

Voz 5 03:42 el personal del hotel de otro manager que presido yo le dije que lo tienes que hablar de hablar con tu hijo me parece que tu hijo no ha trabajado ni un solo día en toda su vida y si se comporta de esa manera con quién no conmigo y me dice Ana hijo estaba borracho había tenido un vuelo muy largo le dije mira me parece que esta no es la primera conversación que has tenido sobre gente me dice echar o te marchas del hotel o me voy ahora mismo al que le dije pues buena suerte amigo le hizo saber al Málaga Ximénez literalmente veinte minutos pues ver a toda la familia arrastrando sus maletas hacia la puerta de salida los echaron hiper

Voz 6 04:24 sí ya sé que James Brown I americanos funky

Voz 3 04:30 exacto de votantes de Trump en la era Benítez

Voz 5 04:35 fue un momento muy mayor

Voz 3 04:38 hay hay unas buenas vacaciones Lagardere siete días a empezar a trabajar

Voz 5 04:44 mira te canta en los últimos tres días estuve ya muy tranquilo pero para entonces ya era el momento de irme a Londres luego pase un buen fin de año con mi hijo que vino de Estados Unidos yo os estuvo muy bien la técnica está un poco enamorada de mí ya están en lo puedo entender dedo acaba de cumplir quince años está preocupado por tener gran le dice déjame que te ponga esta crema facial sé que ojos más bonitos tienes y claro mi hijo se ha convertido en todo un adolescente ya es uno de ellos

Voz 4 05:17 no por culpa de Mika entonces

Voz 5 05:20 la admite que no va a quererme gracias a Mika creíblemente agradables pero desde luego se ha vuelto completamente adolescentes

Voz 3 05:28 soy que hace seis meses todavía algún chaval dulce como un niño Scan ahora está todo el rato comiendo con todo el rato quejándose Hamen

Voz 5 05:39 estábamos viendo el otro día Spiderman Home coming cientos una película súper buena y yo estaba en el sofá yo estaba tocando la Mika el pelo y me mire me dice

Voz 3 05:48 por qué en Tampa por favor deje de jugar a tu novia traerme algo de comer no de faena

Voz 5 05:57 poco corriendo niño pequeño se ha convertido en un adolescente siempre es verdad pero sé que si no hay Bains Jiri estén todo el día comiendo ni ocho veces al día se comía todo lo que había en la nevera no paraba de comer Delgado en fin buenas Navidades in fine año que han estado muy bien pero tengo que decir de verdad con la mano en el corazón estado fuera de Madrid un mes me dolía estar lejos no sabes las ganas que tenía de volver hasta cambió el vuelo de vuelta para volver tres horas antes

Voz 4 06:29 cómo se llama eso yo se llama amor eres la es amor me encanta esta ciudad no me encanta esta puta ciudad ponemos algo de música la historia de de la familia de americanos ya es nada pero pero no para ellos porque eso ya no sabe salir

Voz 5 06:45 lo suyo era muy triste cuando te enfrentas a gente tan tan rica a la que nadie en su vida ha hablado como les hablé yo en el momento en el que le dije que tenía que hablar con su hijo sobre su comportamiento porque hay niños de cuatro años que soportan mejor que su hijo que es un adulto yo veía su cara que no era capaz de entender que a alguien le hablara así

Voz 3 07:07 no sé quiénes eran

Voz 5 07:09 doce pero mil que yo no vivimos muchos de ellos y tengo que decir que estoy muy orgulloso de tener una novia que quería tirar al hijo a la piscina en vez de decirme que legalidad era como tener a alguien que me decía más más

Voz 4 07:20 sabes que voy a traer a mi programa Día de estos pues la gente lo está pidiendo a gritos además pero venga un poquito de música

Voz 5 07:28 vamos a escuchar hago feliz un poco la obertura de Las bodas de Fígaro que todo el mundo conoce pero él la versión de mejor director de orquesta Cabañero eh

Voz 3 07:39 sí el dorsal

Voz 5 07:42 Hans mide dos metros fuma sin parar es como una mezcla de Kurt Cobain Leonard bueno en esa me encanta que la gente subo al volumen y lo escucha atentamente lo grabó con micrófonos tan cerca de los instrumentos que se escuchan los dedos sobre las cuerdas la respiración es la energía todo tiene que ver con la energía sobretodo en la música clásica

Voz 3 08:07 hasta escuchas las palabras música clásica

Voz 5 08:09 qué piensas de música antigua quién es la tuya nada pero la escuchas tocada de esta manera piensas Mier

Voz 4 08:15 esta música no ha sido nunca tan relevante y tan viva como lo es hoy íbamos a imaginar que es la banda sonora de una familia americana desagradable votantes de Trump saliendo de un hotel de Buenos Aires

Voz 6 08:27 sí por favor

Voz 7 08:49 sí sí sí sí

Voz 3 12:24 no obstante esta increíble increíble a fines merecería la felicidad mira si alguien no he ido nunca la ópera que vaya a hechos Xavi que lo pruebe en deja Saint Saëns

Voz 5 12:38 no se aquí pero el otro reservan asientos baratos cinco euros seguro que el Teatro Real hace lo mismo y en otros sitios que la gente lo pruebe

Voz 3 12:45 has sido lo tienes que gastarte

Voz 5 12:48 doscientos euros a ver algo de Mozart como es todo Las bodas de Fígaro tienes que vivir esa experiencia aunque sea una vez

Voz 4 12:55 servirán lo machistas políticamente incorrectos que son los argumentos de las óperas ateo

Voz 5 13:01 todas todo es políticamente incorrecto ahora

Voz 3 13:04 yo estoy eran espeta

Voz 5 13:07 es un argumento ridículos en las óperas pero no hay que ir por los argumentos hay que ir por la belleza de la música el espectáculo la escenografía el vestuario increíble

Voz 3 13:17 sí

Voz 5 13:19 merece la pena hacerlo al menos una vez para poder decir que lo haces

Voz 4 13:22 pero si hablamos en términos musicales y cómo transmite felicidad la música hay acordes mayores acordes menores pero no puede ser solamente eso ya

Voz 5 13:33 nada si es verdad no es tan simple como es un derecho por eso quería hablar un poco de la felicidad porque hace unos días lo que en Inglaterra llamamos el lunes triste que supuestamente es el día más triste del año a mí me parece que es una cosa idiota porque claramente cualquier día puede ser el más deprimente del año si hablamos de música feliz y tenemos por supuesto los acordes mayores daños menores

Voz 10 14:01 no

Voz 3 14:02 jo dio obviamente los acordes menores suenan más tristes pero para mí a veces las obras musicales más triste pueden ser las más bellas del Magic el truco con la música es que siempre hay felicidad por debajo especialmente en los tonos menores a gente de esa escucha esta apertura

Voz 11 14:22 han un

Voz 10 14:30 a la cita

Voz 12 14:32 la eh

Voz 13 14:35 sí sí

Voz 3 14:45 medidas para mí estaba hecha no es triste es como una tristeza buena y eso no lo encontramos en ningún otro sitio más que lo hemos sido esta es como la tristeza buena como sentirse a salvo estando triste porque no te dan ganas de hacerte daño sino que es una sensación agradable hojas Washington eran o responder a tu pregunta no sé lo que la felicidad en la música creo que todo depende de quién la SGAE Agett and I Peace

Voz 5 15:18 esta misma pieza musical yo puedo tocar esa pieza ante mil personas en un concierto la mitad pensarán que es una pieza le mitad que es triste todo dependerá de cómo sean sus vidas de su pasado y de los filtros que tengan en su cabeza

Voz 4 15:34 hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que en compositores con vidas miserables hayan sido capaces de componer algunas de las piezas más alegres de la historia de la música te ven por ejemplo tiene algunos conciertos para piano que son pura felicidad

Voz 5 15:47 es verdad feminidad a esa es la magia para mí magia más absoluta es una heroicidad que tienes a alguien como Beethoven que antes de llegar a adolescente está a punto de morir por las palizas que le pegaba su padre Holder menos en dos ocasiones con un padre alcohólico o alguien que con dieciséis años fue a los tribunales para hacerse cargo de los ingresos de su padre y poder comprar comida para este tío que fuera

Voz 3 16:19 entonces que a pesar de todo lo que le pasó

Voz 5 16:22 como y fue Nam logró crear algunas de las piezas musicales más alegres de la historia

Voz 4 16:27 quizá lo hacía como como terapia para combatir sus demonios

Voz 3 16:31 Arena

Voz 5 16:36 yo creo que es más que ojalá hubiera un terapeuta que te permitiera conseguir eso sería el mejor del año en a ETA yo creo que todo viene a partir de algo que es inmortal genuinos no me gusta pronunciar la palabra Dios pero tiene que venir de una esfera superior no hay otra explicación que alguien pueda vivir una vida de tanto dolor

Voz 3 16:56 tanto sufrimiento tanta tristeza

Voz 5 16:59 aún así ser capaz de crear algo tan alegre

Voz 3 17:02 la magníficos bueno es una enorme inspiración Prainsa a eso

Voz 5 17:07 porque lo que me dice que es cuando son las cuatro de la mañana y me quiere pegar un tiro él me dice que tengo una válvula de escape si encuentro algo creativo algo extraordinario puedo mejorar mi vida y lo mismo con

Voz 4 17:17 de hecho tampoco es que tuvieron una vida muy agradar

Voz 5 17:19 le nada sale nadie tiene una vida feliz tuvo una puta vida miserable sus relaciones fueron un desastre igual ciborgs en activo es también un poco imbécil era racista sólo le importaba ascender en la escala social sólo quería estar con gente del dinero que le podía conseguir algo no era una buena persona y aún así ha cambiado la manera de componer música de piano para siempre me gusta escuchar una pieza de Chopin que sólo duró un minuto de nuevo si hablamos de música de felicidad en nadie puede escuchar esta pieza hay que decir que no es una absoluta delicia

Voz 10 17:57 lo más leído de la historia escucha

Voz 5 18:00 dime qué te parece

Voz 13 18:08 no

Voz 3 18:59 no toca mal este hombre a Domaica esto colocó una Java chata

Voz 5 19:05 sabéis lo difícil que es mover la mano izquierda también de manera tan precisa hoy está grabado en vivo no añadiría un coste en directo o el pianista que escuches esto se querrá morir incluidos yo

Voz 4 19:19 en España por cierto is coming marché

Voz 5 19:22 ahora viene a Madrid y a Barcelona el veinticinco o veintiséis de febrero a finales que es el mejor pianista

Voz 3 19:32 en este éxito todo una experiencia prometido

Voz 5 19:35 será un concierto largo se lo prometo dos horas y media quizá porque no puede parar de tocar hará ocho o diez bises es como una máquina

Voz 4 19:42 merece la pena comprar la entrada ello y calle

Voz 5 19:44 ella humanismo a Anne Frank Williams ni merece la pena y increíble súper intenso a veces para mí demasiado intenso

Voz 3 19:53 ah

Voz 5 19:54 medio mejor que la gente espere diez minutos antes de comprar entradas porque yo todavía no he comprado las migas y las tengo que comprar antes de que se agoten va a ser increíble

Voz 4 20:03 crees que hemos un poco en el en el concepto de la felicidad

Voz 3 20:05 ya será ahí sí que se malinterpreta los estadounidenses lo tienen en su Constitución no esté que voy a la búsqueda de la felicidad a vicio es ridículo no deberíamos estar buscando

Voz 5 20:18 la más de lo que buscamos la triste huía

Voz 3 20:21 sí es como esa meta hacia la que tenemos que correr

Voz 5 20:25 si miras en los perfiles de Instagram de la gente en su twitter su Facebook piensas a todo el mundo está es tan feliz estoy haciendo yo mal y no es así el hecho de que no seamos felices no significa que seamos muy felices Life esto es muy importante tenemos que aceptar que la vida es compleja a veces basta ser feliz triste es vas a provocar de uno de los millones de sentimientos que esas dos posibilidades y no pasa nada no hay nada malo

Voz 4 20:52 en ello Déjame presentarte Rafael Núñez que es doctor en Historia profesor de Filosofía crítico en Revista de Libros Rafael cómo estás buenos días

Voz 16 21:00 hola buenos días presenta James que es

Voz 4 21:03 una persona con muchas inquietudes y muchas de ellas son filosóficas así que nos viene bien que nos echen una mano y bueno a riesgo Un poco de comenzar el diálogo de forma genérica nos puedes empezar por definir qué es la felicidad

Voz 16 21:17 bueno empezamos mal así de Savater ahí porque la felicidad es un concepto ampuloso y la tiró cuente que casa mal con la con la pequeñez imperfección del ser humano el concepto de felicidad es absoluto todo lo humano es relativo la felicidad es un concepto que no me voy a poner ahora muy profesoral pero voy a decir lo esencial no que que apuntan o que teorizar los filósofos griegos Platón y Aristóteles no se refieren sobre todo a algo que está fuera de este mundo para Platón la felicidad está en el mundo de las ideas no Aristóteles que tenía más los pies en la tierra también habla de la felicidad como la culminación de todos los anhelos humanos fundamentalmente en términos de conocimiento no o sea que ya ya empezamos derivando a un a una concepción qué podríamos decir pues muy muy absoluta muy muy perfecta de la felicidad y eso lo hereda el pensamiento cristiano no hasta el punto de que en cierta manera Se puede decir que pues para cosmovisión cristiana la felicidad no es cosa de este mundo este mundo es un valle de lágrimas y en todo caso la felicidad que conseguir en la otra vida con lo cual por tanto tenemos un concepto de felicidad la enormemente complejo enormemente exigente que como digo es contrasta tremendamente con lo que es el ser humano que es un ser relativo imperfecto lleno de limitaciones yo creo que eso sirve para encuadrar un poco el el asunto la reflexión de parece a

Voz 3 23:00 la rafe Keith hui mes Find tú crees Rafa

Voz 5 23:07 hemos definido mal la felicidad

Voz 3 23:09 va en en que creemos que está basada en coma

Voz 5 23:12 cosas saben tener cosas que comer o tener relaciones sexuales con alguien y que de ese modo no estamos entendiendo

Voz 3 23:19 habla Saint Saëns huy que a veces la felicidad la tenemos pero dura sólo un momento no habrá tiempo es no saber no es algo

Voz 5 23:28 tangible ni no es algo que puedas tener durante mucho

Voz 3 23:30 hace tiempo y que desde luego no es algo que nos llegue desde fuera

Voz 16 23:34 bueno aquí se mezclan muchas cosas en en ese planteamiento no yo soy partidario de utilizar para para entendernos términos más sencillos más limitados es decir en vez de hablar de de la felicidad así en términos absolutos podríamos emplear términos como estoy bien me siento bien me siento Augusto o incluso a hablar de placer en vez de en vez de felicidad porque de esa manera las cosas serían mucho más fáciles podemos identificar mucho más claramente momentos placenteros situación sones de agrado que hablar de felicidad como decía en unos términos tan absolutos tan de perfección que que realmente pues no tiene mucho sentido no ir con respecto a los momentos concretos bueno pues es verdad es decir vivimos en una sociedad de consumo una sociedad que valora sobre todos los elementos materiales y por tanto un identificamos ese sentirse bien con la satisfacción que deriva de la del consumo de productos materiales pero si nos fijamos en ese consumo de productos materiales siempre Annika pues como un puntito o de de insatisfacción es decir el hecho de tener todo lo que deseamos al final termina creando siempre hubo una un un cierto poso de insatisfacción que entonces décimo esto no es la felicidad

Voz 3 25:12 Sants tiene One

Voz 5 25:14 tiene sentido tengo una gran pregunta para hacerlo Sanz hay que ser filósofo suena como un trabajo con mucho glamour el increíble no me pregunto si en una frase me puede responder qué es ser filósofo ha

Voz 3 25:29 eso es muy muy complicado no no no no no me complica lazo

Voz 5 25:37 caña

Voz 16 25:38 el el filósofo yo lo voy a decir en una sola frase vale el filósofo es

Voz 3 25:46 persona que se cuestiona absolutamente todo

Voz 16 25:49 lo que les rodea a

Voz 3 25:53 Zhang eh esto suena tan doloroso bueno pero como

Voz 16 25:57 todo tiene sus y tienes sus paliativos es decir en realidad podríamos decir que es es el ideal del filósofo ir después lo que es la realidad es que se cuestiona mucho menos de lo que debería ver al jugar la Copa

Voz 5 26:12 pero un niño pequeño también se lo cuestiona todo hacia cuál es la diferencia

Voz 16 26:15 la diferencia es que el filósofo según va ganando experiencia se va dando cuenta de que la mayor parte de la respuesta no sirve

Voz 3 26:24 si no estás vendiendo muy bien tu trabajo tú eres feliz el el filósofo se

Voz 16 26:33 distingue entre otras cosas porque es el principal crítico de sí mismo cuando escuche siempre a alguien hablar mal de el filósofo de la filosofía no le quepa ninguna duda de que es un filósofo el filósofo es el primero que arroja piedras contra su propio tejado y con respecto a ser feliz aquí una trampa fundamental si yo digo que no o como cualquiera cuando sale estas encuestas que dicen la mayoría de los españoles se consideran felices porque no es realmente porque se considera infelices sino porque hemos hecho de la felicidad uno absoluto de tal manera que confesarse no feliz es en cierta manera admitir un fracaso un fracaso personal un fracaso vital Iradi está dispuesto así por las buenas a reconocerse fracasó por tanto si va por la calle le dices oiga usted se siente feliz con subía por supuesto que sí falso pero no lo puede reconocer detrás

Voz 3 27:28 exacto eso es justamente lo que sino pero Capi al salten

Voz 5 27:37 yo ojalá pudiéramos contemplar el hecho de no ser feliz como algo normal no es un fracaso o un éxito que es la vida real el problema con las sociedades que sentimos que si no somos felices es porque estamos haciendo algo mal espero que si más gente fuera sincera diciendo cómo se sienten nos sentiremos más unidos

Voz 16 27:56 sí es es que aquí hay un hay un elemento fundamental que es que nos han educado hoy en el tipo de sociedad en el que vivimos nos han hecho creer que realmente tenemos que encontrar una satisfacción en todos los elementos que que realizamos ya sea en la familia en el amor en el trabajo etc y como decía al principio es que eso es en nos ponemos el listón muy alto es eso es un ideal no ir por otro lado eh ahora voy a dar la pincelada opuesta puesta no es que desde el punto de vista intelectual cuando se reflexiona sobre la felicidad etcétera la felicidad entre los intelectuales y entre los filósofos tiene muy mala prensa es decir eh yo cito en algunos artículos en que que que escrito esto sobre el tema algunas frases famosas con respecto a esto por ejemplo recuerdo ahora mismo y yo creo que es de ahora mismo no sé si es de Freud o creo que sigue que dice hay dos hay dos maneras de ser feliz uno ser idiota otro parecerlo o hacérselo in por tanto aquí se mezclan elementos digamos contrapuestos E por un lado que digamos que sentimental emocionalmente aspiramos a una felicidad imposible absoluto y por otro lado que desde el punto de vista intelectual descatalogados au descalifica vamos ese anhelo de felicidad

Voz 4 29:28 Caffarel en ese sentido en en tu crees que la felicidad ahora se define más en función de la de los demás digamos la que los demás nos muestran por ejemplo sus redes sociales on sus fotos en las que básicamente no están diciendo constantemente que su vida es siempre mejor que la nuestra

Voz 16 29:44 va va por ahí os habéis fijado que cuando hacemos alguna foto de perfil en las redes sociales Si en bueno pues en en todo lo que es el mundo de internet etcétera en el noventa por ciento de los casos estamos sonriendo estamos sonriendo o riendo provincia a que que Félix hoy que que bien lo estoy pasando etcétera no la mayor parte de las veces eso es falso eso es una felicidad o una alegría incluso impostada completamente falsa es decir la la sociedad en la que vivimos nos obliga en cierta manera ha fingir que estamos contentos alegres etcétera es decir la cara digamos más aceptable socialmente no hay nada más que ver pues por ejemplo la televisión sólo como digo las redes sociales en general no Ia aparece claramente una felicidad absolutamente impostada no frente a eso no yo quiero romper una lanza por un tipo de de felicidad que me me me Judith dirías que yo la calificaría como de más posibilista hay una frase de Sartre que yo creo que refleja muy bien lo que es mi filosofía sobre la la felicidad que dice algo así como la felicidad no está en hacer lo que uno quiere sino en querer lo que uno hace en esa concepción está por un lado la limitación del ser humano que no podemos aspirar a lo absoluto pero por otro lado la capacidad que tenemos la posibilidad que tenemos de hacer bueno e incluso entrecomillado feliz o agradable aquello que hacemos

Voz 3 31:26 me hacen sentirme todos los sentidos

Voz 5 31:31 también hay un montón de veces que veo padres que sus hijos sonríe sonríe para esta foto que es la número quince que te sacó hoy no es un buen mensaje para no exige nada aunque sino pensamos a lo mejor también hablar de Sartre de a esta hora del sábado es un poco demasiado

Voz 4 31:46 que a lo mejor ha ido un poco de las manos

Voz 16 31:49 además yo añadiría para para poner un digamos una una reflexión pero que al mismo tiempo sea una reflexión la que fuera sencilla para un sábado por la mañana no es muy curioso la relación del tiempo con la felicidad y y como digo parece como si me fuera a poner ahora así en plan profesoral pero voy a decirlo de una manera muy sencilla la felicidad siempre se conjuga en pasar o en futuro casi nunca en presente es decir decimos a ahí aquel tiempo en aquel tiempo yo era feliz probablemente es falso es decir que en aquel tiempo no te sentías feliz realmente si te hubieran preguntado pero después lo ideal hijas se realice el pasado entonces aparece como si la felicidad fuera cosa del pasado yo con respecto al futuro ahí si me toca la lotería seres felices hay tendré todo lo que quiera eh siempre con respecto al pasado con respecto al futuro pero casi nunca con respecto al presente es decir es muy difícil encontrar a alguien que diga o ahora mismo me siento estupendamente totalmente feliz porque porque es incompatible con el ser humano porque es que pues te duele una muela te te molesta la el pie tienes hambre está pensando en otra cosa eh y eso es una cosa digamos curiosa que que yo creo que es objeto de de que debe ser objeto de reflexión quiebras

Voz 5 33:16 Rafael tiene mucho sentido lo que dices Rafael Núñez

Voz 4 33:18 es que es doctor en Historia profesor de Filosofía y crítico de Revista de Libros gracias Rafael un habrá

Voz 3 33:24 gracias un abrazo hasta luego chao

Voz 5 33:27 te digo dos cosas que a mí me hacen feliz ni piano

Voz 3 33:30 tengo fax

Voz 5 33:33 dos cigarrillos me hacen feliz te juro por Dios que me hacen feliz un mes ya

Voz 3 33:38 fumar no ha estuvimos ahí huy

Voz 5 33:41 dos meses ocho semanas enhorabuena

Voz 3 33:44 con Rafa enhorabuena

Voz 5 33:46 cállate enhorabuena tiene gracia verdad en esperamos que nos digan enhorabuena por dejar de hacer algo que no deberíamos haber hecho nunca

Voz 4 33:53 acuérdate de lo que te dijo el médico aquí pasa vivir once años más

Voz 5 33:58 hasta un once el defensa es que yo no quiero vivir aunque años más horrible vivir a tener mucho trabajo espero morirme más joven y feliz

Voz 4 34:05 así quieres terminar en serio cuando ese mensaje

Voz 3 34:08 no daba igual no no quiero terminar así me estoy tomando a broma algo serio como terminamos dímelo tú a la palabra enseña me otra te acuerdas de la última al cuñado no no me acuerdo no estaba prestando atención porque me criticaban porque no sabía pronunciarla lo dije como ocho veces escuchó por la radio acabó partiendo de risa de cómo lo pronunciaba

Voz 4 34:33 lo dije es es tu cuñado pero cuando es insoportable Isabel de todo entonces no es cuñado escudo

Voz 3 34:38 ya ya ya ya tiquismiquis encanta

Voz 5 34:43 se va todo el mundo que soy un punto Tiki emiten has te tiras cuando todo tiene que ser de una manera determinada es una de mis palabras favorito

Voz 4 34:51 las como deberes tienes que usar esa palabra la semana que viene en en algún contexto mira elabora vengan nuestras unos compases que llegan las noticias tenga unas pocas notas

Voz 17 35:02 no

Voz 19 35:22 eh

Voz 13 35:32 ahora

Voz 3 35:33 las noticias noticias blancas

Voz 20 35:42 pero es curioso