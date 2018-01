Cómicos de mal paragüero

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:19 todos queremos ser solidarios pero claro una cosa es el solidario y otra cosa es el solida

Voz 0210 00:24 a cambio de nada

Voz 3 00:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:53 has dicho así con ese tono que sea solidaria a cambio de nada es es que tontos vino el que bueno Quique Peinado Antonio Castelo David Navarro

Voz 2 01:00 ahora es una cosa de la historia de Rajoy para mí es la mejor de todas porque porque encierra muy otra filosofía rato Raxoi

Voz 1704 01:07 que más te gusta de badana si se oye por cierto

Voz 2 01:10 antes estabais hablando con los gráficos con los somos

Voz 0210 01:13 el coste de artistas malas personas si tú te cuente entre ellas suponen la mayor parte son cómicos está ahora el especial de Williams en Netflix que es el cómico más delincuente galleguismo y acaba de estrenar hace dos días y ha salido de la cárcel para hacerlo

Voz 0874 01:30 delincuente delincuentes verdad una Gasol

Voz 0210 01:33 Giner hace dos meses deja libre y justo Netflix ha acordado con él creo que es el grado ya de delincuencia más que vamos

Voz 1704 01:40 más que eso eso se les llama ya salidas al Santo claro que siempre está en la cárcel tenéis trabajo

Voz 0210 01:45 sí porque se habla sobre todo de Woody Allen Italia

Voz 4 01:47 por ello del acoso y tal pero pero bueno que también hay hay gente que eso que Berlín

Voz 0874 01:52 entonces sí que es mucho dinero el que pagan Street por esto yo sí en cambio como te contaba Scott ha borrado a Kevin Spacey de su última película

Voz 0210 01:59 de Williams nadie considera que es especial pues no ha habido una noticia que diga que el el delincuente que Gaga dio violencia sobre un montón de americanos le han pagado cinco millones de dólares por un especial como puede ser pues bueno ese tipo de delito ahora mismo estar menos está mejor visto bueno

Voz 0874 02:13 yo no sé si eso está incluido en tu resumen semanal

Voz 2 02:16 lo mejor que no lo esté

Voz 0874 02:19 de sacar de la imprenta su nuevo número del Daily Wang en los titulares

Voz 2 02:22 a ver si ha pasado esta semana y en sólo sesenta segundos

Voz 0874 02:25 Nos ponemos al día agradeció esta semana

Voz 0485 02:27 mismo no sólo lo ha acaparado el señor Puigdemont que siguen Bruselas y que su partido es Cataluña total Camps quiere invertí investido como presidente y luego ese debate se ocho diputados que están en o encarcelado ha huido pueden delegar su voto no sé si acto político haré lo mismo en su comunidad de vecinos Navigator pero como decía no sólo ha sido noticia también ha sido la trabajador incansable Celia Villalobos K ha afirmado que hay pensionista que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando que ella estaría hasta los ochenta trabajando que parece fácil pero de tú sabe lo de actualizar la aplicación del hándicap para eso

Voz 0874 02:56 ver

Voz 0485 02:57 y por último en el juicio de la Gürtel que una cosa que no tiene que ver con el PP tanto Correa como cree bigote están pactando con la Fiscalía para que le caiga lo menos posible esto es que ya no es tan tan flamenca este pero todos todos

Voz 2 03:07 igual porque si aquí estamos para tomando las

Voz 0485 03:10 la política con humor también lo ha hecho de forma sublime el cantante lo arrimón y que está arrasando que la canción Puigdemont Dance dedicado a Puigdemont con frase gloriosa como me han votado muchas yen lo siento Rajoy Men España mata a capas todas las saca esta es una maravilla que sea Toni

Voz 5 03:30 es decir

Voz 2 03:34 el torneo

Voz 5 03:37 a quién se le ocurre

Voz 2 03:40 no esto no tiene mucho sentido

Voz 0210 03:42 es tan bueno que lo ha hecho de un minuto esto es completamente es un proyecto que tiene detrás mucha gente en algunos de los productores musical brutal bueno ahí sí tiene es un proyecto que te muchas cosas detrás que no lo parece

Voz 0874 03:58 bueno así es una semana cargada de sentencias como las del caso Palau de comparecencias como la de Marjaliza por la trama Púnica reconociendo esas pequeñas comisiones que se repartían entre Granados y López Madrid

Voz 6 04:09 se descontó el impuesto de sociedades junto con los gastos que quedaron tres millones seiscientos mil que confirmado que se repartieron uno coma dos millones entonces

Voz 0210 04:17 no puede puesto como cuando pagas en el restaurante y sobra aire ponen estos vote para para las copas

Voz 2 04:26 yo te digo que no me equivocado de profesión no

Voz 0874 04:29 coma dos millones de euros es lo que te podías llevar por adjudicar unas obras de mete un hecho mal

Voz 2 04:33 después de en caso

Voz 0874 04:36 Gürtel ha sido una semana fantástica también han decidido tirar de la manta como decía Rajoy al principio no son solidarios a cambio de nada no Correa Crespo y El Bigotes lo hacían con vistas a un posible acuerdo que rebajara sus condenas no

Voz 3 04:48 INSEE ni me corresponde saber si hay pacto si no lo hay ni lo que supone yo no comento las estrategias de defensa de quiénes están en un proceso quiénes están acusados un proceso judicial esto no va con nosotros

Voz 1704 05:04 esta frase apuntala eh se queda fuera ya una cosa ni siquiera comentar

Voz 0210 05:08 estamos hay que ahora ahora es como ahora que ya veremos veremos

Voz 0874 05:13 luso Rafael Costa exsecretario general del PP valenciano imputado dice recibir llamadas de Camps para interesarse por lo que va a contar él suena no sé un poco raro que te llame alguien para preguntas de tú te ibas a decir

Voz 0210 05:24 oye por cierto pero Camps estudió en mi colegio Jesuitas

Voz 4 05:28 y en Valencia hay sí tienen ese ese pasillo geopolítico

Voz 0210 05:33 dejemos no sé si yo siempre queda

Voz 0874 05:36 hemos mucho humor con esto no nos metemos con Valencia metemos con esto

Voz 0210 05:40 sí yo yo personalmente sí que descalificó directamente a Valencia

Voz 2 05:44 los Valencia Baleares osito yo si Valencia me parece mucho lo peor pero de cosas muy bien el miércoles el primer año que tiene que decir sobre el tema Rafael Hernando

Voz 7 05:58 cada uno cuenta las mentiras que quiero las cosas que quiere para intentar salvar su situación personal entonces tensiones que que quiere que yo no voy a entrar en declaraciones de unos señores que están procesados y que lo que están buscando es pues salir lo menos escaldados posibles

Voz 0210 06:16 la pago yo está la pago yo dije me encanta cuando habla e Pal Hernando de hablar para sobrevivir mucho para cuatro que tenemos dinero coño que se vea Juan

Voz 2 06:30 no es contarlo no pueden seguir por ciento

Voz 0874 06:33 en declaraciones de la Gürtel que hay mucho sigue quería sobre todo a Antonio saber qué opinión acerca de este titular que encima de la mesa cual Fomento invita a Rita Barberá a la inauguración del AVE en Castellón

Voz 5 06:44 me parece que el Ministerio de Fomento ha actualizado la lista de contactos limpiar

Voz 2 06:48 pero como alcaldesa mi error o un sarao sin Rita ya no es ojos

Voz 0210 06:55 hecho porque Castellón parece un cementerio entonces no podía ser

Voz 2 07:01 paréntesis la opinión del Castelo de problema pues

Voz 0210 07:04 no no a ver esto ha sido un error claramente pero me parece brutal que Rita ahí en el candelero eh

Voz 1704 07:13 no no voy a ser yo quiero decir una cosa

Voz 0578 07:16 la cosa es Movistar Plus Netflix en las productoras que sea ha llegado el momento de hacerlo porque la noche la noche en la que murió Rita cena un pincho de tortilla Weiss y eso

Voz 1704 07:31 eso hay que dramatizar en capítulos por lo menos JB por cierto que no es es que cambia de nada

Voz 0874 07:35 precio de la supuesta o cada vez menos supuesta financiación ilegal del PP en Valencia primero en hablar fue Francisco Correa dijo Correa que ellos no querían pero que el PP eso obligó claro

Voz 8 07:45 las ciudades están demostrando que son honradas han hecho un trabajo honrado y hemos tenido que cometer errores como aquí ellos han recibido facturas no correctas nosotros hemos emitido facturas falsas para poder cobrar

Voz 0210 07:58 así es la vida la vida te lleva a la vida

Voz 1704 08:00 por lo que facturan no correcta

Voz 0210 08:03 ah sí sí esto es que hay una diferencia el otro día actúen un pueblo hice una factura y me pagaron tan rápido en efectivo que me pareció una partitura no correcta

Voz 1704 08:15 yo había algo malo pero era falsa correcta es diferir

Voz 0210 08:20 sí dejarme pago antes de empezar con me dijo toma esto ya te lo dije lo lleva yo ya verás tú

Voz 0874 08:25 tras una servilleta no no no

Voz 0210 08:27 profe y yo me me supo mal cobrar algo raro

Voz 0874 08:31 tener les obligaban a emitir facturas falsas para poder cobrar esta situación calentó al señor imputado que tuvo que enfriarse como

Voz 8 08:37 dudo discúlpeme porque me he calentado discúlpeme pide disculpas señoría eh tío discuto con

Voz 9 08:44 que un poquito de Coca Cola ya que si lo disculpa ya que se está usted disculpado está usted disculpado verdad puede decirlo incluso tono elevado no excesivamente elevado adecuadamente y que me han pedido que sea contundente

Voz 0210 09:02 el oeste de del yonqui educado justo justo es la cárcel ha pillado el del perdón

Voz 2 09:12 esta es la explicación de Familia con pasta adecuadamente elevado Pedro no enteramente elevado turno ayer de Pablo Crespo muy en la línea de Correa

Voz 0874 09:21 una parte

Voz 7 09:22 a ver los trabajos estimado de Partido Popular fueron pagados en efectivo

Voz 1704 09:27 enero

Voz 2 09:31 ver yo se llame que falta hace una especial de Netflix sobre este claro

Voz 7 09:42 ya incluso para el señor Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos incluso yo creo que no sé si directas o indirectas con que entonces era presidente de la Generalitat valenciana con el señor Camps tú

Voz 0210 09:58 me parece ahí estamos estamos estamos devolviendo el IVA de enero oyendo estás declaración de todo esto yo lo digo esto es treinta lo sabe yo lo otro es una locura osea escuchar esto a la vez que tú estás pagando la gente que se supone que te está diciendo eh momento esto

Voz 0874 10:14 pues no aparece mencionado el señor Camps no está imputado y que posiblemente no sufre ninguna consecuencia por las confesiones porque el delito ha prescrito aun así Álvaro Pérez El Bigotes que es el amiguito del alma también les señala el directamente Ricardo

Voz 8 10:27 adelante ni en la pensiones en la tele con síntomas siempre todo y entonces le dice aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía esa persona le dice que es la única manera de cobrar si me interesa bien y sino que lo deje esa impresión es Francisco Camps

Voz 0485 10:50 a mí dice hombre cada vez que yo lo más que si el juez porque riendo

Voz 2 10:54 pues mire muy gracioso era era el mánager de Andrés Pajares sabes

Voz 0874 11:02 muy bien el bigotes de lo que de lo que habla porque él se paseaba por Génova como Pedro por Ferraz de hecho tenía lo mismo que tenemos esto va a entrar en la SER que es una tarjeta una tarjeta

Voz 8 11:10 en empieza a ir todos los días a la calle Génova número trece yo nosotros Simon yo hasta el punto que tenía tenía una tarjeta como cualquier empleado del PP tenía una tarjeta para entrar sin pasar los controles de seguridad de de Génova trece tenía una tarjeta

Voz 10 11:30 por si acaso alguien la necesita

Voz 0210 11:34 de ahí el negocio aquí por las noches a veces y notáis una respiración soy yo quiero por ahí el paquete básico que te dan el PP que es la tarjeta La Biblia y una pistola

Voz 1704 11:44 la seguridad no pasan por es el que Clavileño el peregrino la que va más practicada bueno aunque según

Voz 0874 11:51 sus beneficios eran otras me daban

Voz 8 11:55 la cese las las heces esos ya me daban caca de vaca que me daban

Voz 5 12:02 es lo que hubiera no

Voz 8 12:05 delante de mí llamaba y decían está aquí Alvarito presidente que está jodido que no tiene a Curro que tal que cual bueno abordarlo otro acto del partido que vamos a hacer el viernes ya está hecho otro cacahuetes Almond

Voz 1704 12:17 a veces que estamos contando un chiste llegamos si llega la tipo

Voz 2 12:23 la familia con dinero que tiene un chaval que no ha querido estudiar más a todos los tíos a pedirles trabajo una empresa aire pero no dice que bueno

Voz 0874 12:31 incluso su ideología la imparte de puertas para dentro

Voz 2 12:33 da trabajo a quién no tiene pero siempre digo es crear trabajo

Voz 0210 12:37 es lo que se está quejando cuando yo tenía las habilidades de robar como cualquiera que estaban robando por arriba ajo eh

Voz 0874 12:44 o se queda en la memoria las palabras que esta misma semana saltaba a Mariano Rajoy el buen gobierno va unido

Voz 2 12:50 al Partido Popular sabemos hacerlo sobre todo

Voz 11 12:55 en los momentos difíciles de los demás sabemos cuál fue su gestión o no sabemos nada porque nada hicieron

Voz 1704 13:07 sí el crimen

Voz 12 13:11 así que está pensando cuando la pronuncia pero

Voz 0210 13:13 Nos experto que pones tú Javier de remate a todos estos bloques de noticias son duelen en el corazón pero están viendo que no están haciendo bajar votos bueno

Voz 2 13:24 a lo mejor ese proceso empezado no pues en tu mente está en todo el territorio catalán

Voz 0874 13:30 si te tan se siguen con la misma duda quién y cómo será investido presidente parece improbable que Puigdemont pueda hacerlo sin personarse en el Parlament empecé a ver teorías incluso

Voz 5 13:39 eso es hijo de aparecer allí uno no puede aparecer allí

Voz 12 13:43 que cada uno lo dice a su manera la manera de Rajoy es lo Gila no aquí alguien ha matado a alguien

Voz 0485 13:48 si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas Easy no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor

Voz 2 14:01 no no estoy mira nadie ya saben

Voz 0210 14:05 anda senador robots con un holograma como como hizo la princesa Leia con Jasen abriesen un artefacto en un holograma pero yo no jugaría yo me buscó de pues me planto allí en la frontera hay digo eh

Voz 0578 14:19 durante

Voz 0210 14:20 yo no pido hacer algo fundido tiros cómodos pero debe para una me le rugby de amarilla eso sí claro echó abajo la puerta del Parlamento

Voz 3 14:29 yo lo veo estilo más brusco ha sido el de la vicepresidenta ese ciudadano tiene en España una orden de busca y captura por mí y por tanto

Voz 8 14:40 yo creo que tiene que asumir que haya llegado al al final de su trayecto

Voz 2 14:46 sus ciudadanos Puche Mons

Voz 0874 14:49 no yo creo que hubiese champús con con sentenció en el deporte o con un estilo más metafórico y sencillo como el de Felipe González Luque no prohibe el reglamento se puede hacer

Voz 13 14:59 imagínese podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente

Voz 0210 15:08 se dice que tuvimos un plan

Voz 2 15:09 sí así cuando llegué

Voz 0210 15:11 con lo cual

Voz 0874 15:12 el lío lo de Cataluña no Ivitra encima vamos sumando iniciativas y nadie se acordará de las palabras

Voz 13 15:18 desde permite que alguien se inscriba pretendiendo la independencia de un territorio

Voz 0578 15:24 sí a Cataluña sea esa cosa que dice a ti

Voz 1704 15:28 Bernie Hayes

Voz 0578 15:30 me países cuesta defenderme habría mucha más gente

Voz 0210 15:33 se está haciendo una especie de Julian Assange pero con un recinto más grande que es está verdad

Voz 0874 15:38 bueno a la espera de un presidente sí que tenemos en la Cámara el Parlamento un President que es Roger Torrent a Torrent que eso era diputado del Parlamento de la República catalana

Voz 2 15:48 mira mira en su perfil de Twitter

Voz 0874 15:50 de designado para el cargo cambió el perfil y lo ha cambiado décimo quinto presidente del Parlamento de cara

Voz 1704 15:56 eh sí tranquilo pero la foto sigue igual en la misma es decir el PSOE la quemándose buena

Voz 2 16:18 quitabas David

Voz 0874 16:19 es un resumen espacio propio merecido esta semana Celia Villalobos a la que por suerte por desgracia llevaba mucho tiempo sin escuchar acudió Celia a Los desayunos de Televisión Española a hablar de las pensiones

Voz 2 16:28 se levantó pronto en algún sitio no sé quién si no

Voz 0874 16:31 no has te sientes cómodo pues pasa que te lanzas a hablar sin pensar muy bien lo que dices no

Voz 15 16:35 hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo es decir cobrando la pensión

Voz 2 16:42 que en activo trabajando esto es esto es así porque tenemos porque el Parlamento siendo una institución antigua entonces claro todos estos te has empiezan a jubilar pronto efectivamente con una presión toda su puñetera vida pues efectivamente como Celia Villalobos está más tiempo cobro teoría ese aquí no trabaja es porque no quiere

Voz 0210 17:01 le Villalobos hizo acordadas que es cómica que hizo un monólogo

Voz 1704 17:04 en en Sexta pues no yo creo que están todo lo programa en intentando a ver si puede llama Celia Villalobos si repudia la Rajoy no creo que le guste mucho

Voz 0874 17:13 pues vamos a prestar atención a ver la manera en la que ella explica el por qué sucede esto eh

Voz 15 17:18 pues porque gracias a Dios es una gran noticia nos morimos cabemos Diego yo tengo ya sesenta y ocho años alguien diría que yo tengo sesenta y ocho años bueno pues pues tiene vida la muerte mi abuela con mi edad estaba la pobre muy mayor

Voz 2 17:30 Curro es que una señora posiblemente trabajó más y claro eso desgasta Agüero lo hacía en Science eh

Voz 0874 17:40 es momento de echar cuentas a Celia les gusta hacerlo de forma que lo entendamos las pensiones son como una caja de bombones con buen y te sale gol de estos

Voz 15 17:48 tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen cuarenta y cinco

Voz 2 17:51 eh cuidado preocuparnos del ahorro que estamos vaciando la hucha tenemos que este Gobierno tiene tiene esa obligación que mensajes transmitiendo y esto quién

Voz 1704 18:01 el estado del bienestar esto está diciendo es que haga hay una pena al Rey que vaya yo pero es muy fácil llevada es muy fácil desmadre escucha

Voz 15 18:09 ahorrando con veinte años dos euros dos euros nueve menos con una cajetilla de tabaco menos que una cerveza Enric y tú dices pero eso en nada mire usted si usted tiene veinticinco años está ahorrando todos los meses dos euros cuando llegue su jubilación que puede ser con setenta años puede ser con ochenta ido yo me quieres hubiera con ochenta años

Voz 0874 18:25 siempre salen dos euros al mes veinticuatro ahora Spain cuenta que te quedan hasta que se jubile puede llegar a los setenta años habiendo ahorrado mil doscientos euros

Voz 2 18:34 bueno eso ya mil cien mil doscientos euros de la época una depreciación brutal del paro

Voz 0485 18:42 contar con eso que la parte de Pajín por eso es

Voz 2 18:45 un dinero pero es Celia Villalobos es la

Voz 0874 18:48 política emérito del PP en la tienen ahí sí mismos que ya Observer

Voz 2 18:52 por la resuelta naturalmente

Voz 0874 18:54 comparado con los mil millones al año que se el podría cobra la banca en comisiones no

Voz 15 18:58 nosotros nos gastamos en pensiones a la al menos gastamos nueve mil setecientos millones de euros hasta ciento veintidós mil ochocientos millones de euros mil millones al año pues son una es una Pina que llamarían alguno es una coña

Voz 5 19:13 no sirve para nada mil millones

Voz 0210 19:16 no está ahí el tema está dos pavos en una

Voz 1704 19:18 muchas de ellas sí por cierto imagina que si que llegar saca una calcula cuánto millones queremos bitcoins tengo

Voz 2 19:29 a nosotros nos gastamos no se

Voz 0874 19:31 os españoles sino nosotros no

Voz 2 19:34 con nuestro Gobierno cómo alguien puede hablar tanto

Voz 0210 19:36 tras el pedo cuando no tenemos ninguna referencia

Voz 2 19:39 tú escuchas Fermín Miguel como si de un millón de millones no han hecho ningún economista o ella

Voz 0874 19:44 ya no se explica bien no nosotros no terminara bastante lenta

Voz 2 19:47 cada vez más lo mejor que mejor

Voz 0874 19:49 vendían su entrevista fue fue esto no

Voz 15 19:51 los que formamos parte del partido queremos que estén ahí la verdad que lo está haciendo vi el gallego lo está haciendo bien

Voz 0210 19:58 vaya vaya vaya por la mañana ya cargado muy bien a mi le gusta mal que a mí me gusta más eh de hecho tengo un cotillón bueno ponen contarlo no no ha dejado de saben lo tiene el relevo eso te lo cuento pero en en la desconexión te cuenta una cosa que pidió cuando hizo los monólogos tú sabes que aquí comisiones falsas hacemos creer nada

Voz 17 20:21 las

Voz 0874 20:38 pues notado que este dos mil dieciocho ha comenzado con más meteduras de pata de lo normal vamos a hacer un pequeño repaso de estas dos últimas semanas ayer el consejero de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid Carlos Izquierdo hablaba de la pobreza infantil los dos grupos de niños

Voz 2 20:51 es muy buena sigue quiero

Voz 18 20:54 pues no señor Gabilondo usted da para la calle va siendo un niño pobre uno normal uno normal

Voz 10 20:59 usted creció el usted no dosis

Voz 5 21:03 la pobreza por cierto señor consejero Izquierdo los niños pobres son niños normales que no parece normal haciendo según qué declaraciones en esta asamblea insistentemente asusté

Voz 0210 21:14 en una entrevista a una señora que me dijo una peluquería ya había Machines que personas

Voz 2 21:20 yo lo Bin es un poco esa señora porque ya estamos pidió disculpas luego hay que dice el sábado el famoso de la contaminación que yo lo vea ese señor tan famoso que decía

Voz 1704 21:31 pues si yo me voy de clave

Voz 0874 21:35 otra de esta semana Roque Ortiz responsable de Fomento en Murcia deja entrever cómo funcionan las cosas en una conversación con pedáneos y portavoces sobre cómo hacer campaña escuchen

Voz 19 21:45 yo no tengo mucha gente que está donde está gracias a partir locura no se olvide que la concesionaria el olvido hacia abajo

Voz 1704 22:02 de verdad que me vota porque forma de determinadas sublime

Voz 2 22:11 me puede decir a lo mejor un curro nos van a dar al Partido Popular de gorra tal pero sí metiéndose euritos a gritos

Voz 0874 22:19 otro que cantó un poco hace un par de semanas ha sido el alcalde de Pedrera Antonio Nogales Izquierda Unida parece ser que en este pueblo hay un ambiente tenso entre vecinos rumanos Brasil un altercado en el que uno de los vecinos fue agredido el alcalde salió a lo que parecía ser templar los ánimos y pasó estrategia

Voz 20 22:39 pues yo creo quería ver a El Bulli

Voz 1704 22:57 es gente en realidad para calmar los ánimos de los que estaba de parto

Voz 2 23:02 porque entre los rumanos y los normales

Voz 1704 23:05 tenéis sólo quería complacer que queréis

Voz 0874 23:11 es una una cantada más ella Nos tiramos por la ventana desde otro consejero el de Sanidad en el País Vasco dar pone a la polémica por la saturación de las urgencias en los hospitales por la epidemia de gripe de hijos

Voz 21 23:22 sería muy injusto utilizar la palabra colapso yo creo que sea atendido con total normalidad John la semana de Navidad en la semana primera del año cuando voy a tomar un café una cafetería espero más que el resto de semana porque más gente que cuando vea una juguetería cumpla el Olentzero espero más que cuando le toca mi hijo el cumpleaños que es en abril para ver el derbi en San Mamés

Voz 2 23:47 otros más

Voz 21 23:49 sacar las entradas que lo que hay en muchos puntos de Andrea

Voz 5 23:53 eh dime si decir algo

Voz 0210 23:55 sí eso sí una cirugía porque la bolsa colapsa

Voz 1704 23:59 Hay donde están más baratas no te entiendo verdad pues no ha venido a ver fútbol daba apretado

Voz 0874 24:19 vamos a intentar reconciliarse con nuestro país y con nuestras capacidades porque hay gente que nos va a permitir hacer eso os voy a presentar a uno hay personas que son capaces de decir algo con sentido incluso en un idioma que no se nuestro Javier de la Puerta cómo estás buenos días

Voz 22 24:34 hola buenos días qué tal muy bien eh tú

Voz 0874 24:36 no con Antonio Fabregat sois los recientes campeones del mundo de debate en inglés

Voz 2 24:42 es correcto correcto

Voz 0210 24:45 eso qué rabia no da esto ya sólo el título no debate en inglés

Voz 5 24:50 es que esto ha sido en México no Javier

Voz 22 24:53 así en Méjico sí es la primera vez que curiosamente el campeonato inglés hacíamos países hispanohablantes

Voz 0874 24:58 a que es la primera vez que un país hispanohablante gana este concurso

Voz 22 25:02 es la primera vez que un país hispanohablante gana este concurso la primera vez que hacía de Félix que se alojaba en un país hispanohablante porque va rotando igual que cualquier

Voz 0874 25:10 que es un concurso hay que explicar supongo al que no pueden presentarse gente que habla inglés de manera nativa

Voz 22 25:15 en la es un poco complicado pero sí que es raro es lo que pasa es que no competimos con ellos digamos que después a última hora hay un campeón del mundo el lengua nativa otro campeón del mundo en lengua nativa ante competimos juntos durante una gran parte del torneo hemos debatido con están fólico en universidades americanas inglesas después ellos pasan a fases finales a octavos etcétera Por su parte los ojos

Voz 0210 25:36 yo espero Javier ahí estáis todos los delegados de clase del mundo no

Voz 23 25:41 la gente me presentaba en la gente que más rabia da de la humanidad

Voz 0210 25:47 listo sois también a las dos cosas

Voz 2 25:50 la gente aguanta en algún sitio fue acto andaluces que trascienda la peleamos entre nosotros del Real oye pero tanto atentos porque la ese las

Voz 0874 25:57 además son tremendas ellos hasta quince minutos antes de competir no saben de qué tema tienen que hablar es como un contertulio pero con quién

Voz 2 26:05 no sé si eso es así no

Voz 22 26:08 eso es eso es tenemos quince minutos ir en cada ronda el tema es totalmente diferente nos lo han con antelación sin acceso a Internet por supuesto solamente con nuestro compañero en mi caso con Antonio

Voz 2 26:18 tuvimos quince minutos pues para reparar los aviones español tú dices en Venezuela peor

Voz 0210 26:24 la gana te parece esto una oda a la falacia

Voz 2 26:28 pues la verdad yo yo no lo creo

Voz 1704 26:31 vale me esta práctica que son los bares no

Voz 2 26:34 cuando estamos en todas partes igual es la práctica habitual en el bar en casa en pero es verdad lo que sí

Voz 0874 26:40 si antaño Javier que pretende ser un punto de políticos porque podéis defender una cosa y al minuto siguiente a la contraria

Voz 22 26:46 bueno sí yo creo que sí yo que al final te iba profundizar en las ciudad de los dos lados no vas a dejar de tener que vivían en ese a ver qué es lo que verdaderamente crees pero el arte cuenta hasta qué punto hay argumentos es del otro lado profundizar más en el

Voz 0210 26:58 que cuando armas muy peligrosas ahí contertulias de las esta noche gente así

Voz 0874 27:02 el alguna vez también como como buenos políticos ha tocado defender un tema en que no tuviera ni idea

Voz 22 27:09 pues la verdad es que corales entre los primeros años más este año teníamos un poco así hay todo lo que tocaba porque pues no sabíamos preparado bastante pero nuestro Kun debate sobre fonética que la verdad es que no tenía mucha idea que tanto Antonio como yo somos más de Ciencias Sociales dos lo que me ha que ver con medicina y ciencias puras nos un poquito nos coge lejos

Voz 0210 27:28 dirás tú email ahora te va a llegar un email del Partido Popular

Voz 5 27:30 es un argumentario que ganasteis Javier

Voz 2 27:35 pelón ganasteis con qué tema

Voz 22 27:38 era un tema un poco extraño lo que les sean para la final era algo así como si preferirías Un país con una población optimista que cree que su país va bien y que elegir bien una posición una población criticar

Voz 2 27:49 el Gobierno me Pablo Iglesias

Voz 0210 27:52 Javier no si es que me da miedo que estáis haciendo eso porque no estoy pasándolo bien poner

Voz 1704 27:56 hay alguna de haber llegado a las manos con los contrincantes o no

Voz 2 28:01 ojalá que alguna vez ha habido tensión sin ojalá violación de la violencia es verdad eh vosotros

Voz 0210 28:08 estáis fomentando tanto la falaces yo preferiría que fuesen pelea física no sería sexo drogas y grupos de debate

Voz 0874 28:13 os tenéis Javier

Voz 22 28:15 Antonio tiene veintidós y yo tengo veintitrés

Voz 5 28:18 mira a dónde os veis dentro de diez años

Voz 22 28:22 pues yo ahora mismo y el también estamos razonó el despacho abogados Garrigues así pues no tenemos

Voz 23 28:27 el hombre en amigo amigo mío entonces te vaya

Voz 1704 28:33 a cambio de arroba ciudadanos oye

Voz 0874 28:40 lo hemos dicho con humor pero enhorabuena porque ése que lleva mucho trabajo preparar todo esto aunque la gente no lo tiene claro

Voz 2 28:44 hacer así que además tenéis una gran

Voz 0874 28:47 déjeme económica a medio millón de premio no

Voz 22 28:50 no la verdad es que el premio es un un fuerte aplauso

Voz 0210 28:54 oye tío es una gota

Voz 1704 28:55 en la falacia y que tampoco pasa nada un abrazo Javier luego un abrazo muy bien

Voz 2 29:08 cinco minutos después seamos así a contar una cosa

Voz 24 29:23 ah sí

Voz 25 29:25 a un año y y

Voz 2 29:35 por cierto se nos olvida comentar de ante

Voz 0874 29:37 el ex de Pitt que hoy hace un año desde que es presidente

Voz 2 29:40 eh ayer cumple un año piejos acordáis que tres tres desde el hospital hablando de Trump

Voz 0874 29:45 entre entró tu hijo por la puerta grande está viendo el día nació el día de patios

Voz 0210 29:49 querían mandar un saludo a Castellón que ya me están llegando amenazan de muerte

Voz 1704 29:53 por ello voy a Valencia el miércoles a la rampla me encanta el primero

Voz 2 29:58 es decir lo puedo decir miércoles nadie quiere cerrar puertas es hombre en goles a las ocho en la que yo hablar de radio a mí me todo maravilloso espacio cultural

Voz 0874 30:08 en su examen médico dicen que pesa ciento ocho kilos es curioso porque cuando llegó a presidente medía uno ochenta y nueve quiera mide uno noventa

Voz 2 30:15 no sé si te hace crecer crece ciento ocho kilos ciento ocho coma cuatro kilos cuánto cuánto mide uno noventa y dos dice bueno bueno asalto e Isaac es muy alto y ciento ocho kilos te parece mucho te parece porque yo yo

Voz 0210 30:31 el peso noventa y cinco kilos

Voz 2 30:33 lo que te dicen que está en el borde entre tener sobrepeso o oficialmente obeso no no es obeso la altura de verdad sobre la altura de verdad es obeso

Voz 0874 30:41 sí sí claro cómo no sé pues debería tener a lo mejor más

Voz 0210 30:46 envergadura tiene una masa más que hablar dado que toma doce Coca Cola día

Voz 2 30:50 sí es alimenta solamente en McDonald's

Voz 0874 30:53 todos dicen que es que es cuestión de genética el presidente tiene unos buenos genes que son increíbles

Voz 2 30:57 vale vale toda la vida

Voz 1704 30:59 más que quiero crisis bueno estamos con Antonio Castelo

Voz 0874 31:02 Quique Peinado David Navarro si os acordáis hace un par de años entrevistamos a Leopoldo Abadía cuando estuvo aquí vino a presentar hundido que era yo de mayor quiero ser joven correcto nos habló de su literalmente Gran Familia yo he perdido la cuenta no recuerdo cuántos hijos

Voz 2 31:15 pero hoy han venido dos de sus hijos estén en Radio Barcelona que son Gonzalo y Alfonso Abadía cómo estáis Gonzalo Alfonso muy bien nosotros muy bien puesto seis once y doce no exacto de cuantos al final de doce de doce de doce osea seis el penúltimo y el último borrador si yo ahí

Voz 0210 31:33 a Pablo Ibar Burgas con Schuster me encanta que son también doce hermanos somos doce hermanos porque mi madre está muy buena

Voz 1704 31:41 muy bien

Voz 0874 31:44 yo recuerdo que quise hacer un chiste con vuestro padre que lo pienso con Leopoldo ir al terminar la entrevista y me dijo que tenía once hijos que no lo digo parece usted del Opus me dijo es que soy del Opus

Voz 2 31:55 momento de tensión ahí era muy majo pasa esto es la visibilidad

Voz 16 32:04 los atrás González Alfonso ser de la puso no

Voz 1704 32:08 los chiquillos cómo como caminando Santo ya

Voz 0874 32:12 yo estoy escalando tercero yo llevo dos aún no está mal no está bien y setenta y cinco miembros en la Familia allí la escenas de Navidad en el polideportivo supongo no

Voz 16 32:19 no no el poder político se quedaba pequeño fuimos capaces de cambiaron la la balanza electoral en cualquier pueblo

Voz 1704 32:29 no hay no hay gente que te caiga porque el sobornos es una amenaza muy pequeñas puede haber

Voz 0210 32:33 gente que te caigas primo o tal vez no me queda también pero habrán vuestra Familia gente que te especialmente mal no irá es bueno es que hay muchísimos que os digo

Voz 0485 32:41 hay uno hay al final como parte cuántos cuñados

Voz 5 32:44 tenéis

Voz 16 32:45 por por el entonces eso luego eres con cuñados lo bueno lo lo bueno es que han salido todos bien

Voz 2 32:53 con lo cual ya vamos bien calada ya bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno si bien todos bien lejos todo lo llaman no seas pasajero de Paraguay cero

Voz 0874 33:06 tras bla habladurías que además creo que va por la segunda edición ya poquito spas correcto habladurías son esas frases que creemos saber cómo se dicen pero hicimos mal

Voz 16 33:16 exacto son frases ya consolidadas en nuestro idioma que la gente las ha reinterpretado con con una libertad total y genial entonces pasa eso que dices de no seas pájaras Agüero ha no seas Pajares para Agüero lo dicen con total convencimiento de que se dice así el la regla de oro que teníamos porque esto surge de un grupo de Whatsapp de cinco de los doce hermanos era ir cazando las a a cazar vamos

Voz 1704 33:41 es que soy cómico es que ha deslizado increíble

Voz 2 33:47 no puedes pasar de cinco hermanos lo otro no sé si no están no no nosotros tiene claro que acaba este viernes también una fuente de interrogaciones sin criterio cuantos unos cuantos grupos de whatsapp ahí formados entre otros

Voz 1704 34:00 no que yo sepa hay de todo hay

Voz 16 34:05 de todas la familia de los doce con mis padres de los doce sin mis padres las chicas de los chicos de los las cuñadas de los cuñados de ciudadanos

Voz 5 34:13 pero tu padre como siempre al pie del camión exacto exactamente con todos los hijos desperdigados por el mundo he desperdiciado de rescindir sus servicios y luego voy habladurías Gastro lógicas suele comer y vestir

Voz 11 34:29 exacto como por ejemplo por ejemplo

Voz 2 34:32 lo que está de aguas pan y moja no podemos Jaime esto no no no somos almas nos vamos a arriesgar las vestiduras

Voz 0210 34:41 no sólo hablaría de vuestra familia

Voz 1704 34:44 a este libro no tiene mayor

Voz 0210 34:46 pues no lo reconocen me lo que es muy simpático ya está incluye a los regalos de Navidad que hacéis porque el amigo invisible

Voz 5 34:57 maldito aquel que decidió importar esa

Voz 0210 35:00 pero vosotros haces un saludo fuerte no a la gente pues no regalar libros sacamos libre a ver si va por la segunda edición y totalmente asegurada a era Dios

Voz 5 35:12 por ciento cincuenta el primer día

Voz 0874 35:16 expresiones favoritas

Voz 5 35:18 cada uno tiene su favorita la que me gusta más a mi ex me interesa muchísimo mantenerme al margen

Voz 1704 35:26 esta es buena

Voz 5 35:27 son mucho éramos pocos y parió la madre superiora una mezcla de todo y no me ponen los pelos de gallina es muy fácil mezclar al final no sé si te pones a crear nuevas es es facilísimo lo lo interesante

Voz 0210 35:40 te lo divertido escucharla no en la calle Cruyff a todo el rato si Fraga viste a Michael de la calle que es un músico que va a hacer una canción conlleva Alvin y que es increíble en los cuarenta me dijo de bueno el próximo director de videoclips que es un tío que es el que más dirige videoclip en el mundo y tal que es una persona maravillosa que deja mucho que desear

Voz 1704 35:59 no voy gracias se podría porque claro está

Voz 2 36:06 de ahí que había que sí que si hay yo tengo yo yo porque es una anécdota dilas con cara de seguridad pensando que la expresión es correcta es correcto pero una cosa es que lo que hace que tan opuesta

Voz 16 36:16 enero estén relacionamos cazado en reuniones en cuenta tomando la cerveza con amigos Excal la escuchamos nos callamos la escribimos en el whatsapp y cobre los derechos se decide que eso queda como la habladurías hay hay una

Voz 0578 36:32 no compañero de facultad francés que cuando la derrota de su madre que acababa de llegar a España había poco castellano y le llevaron a un a un entierro a un velatorio entonces se acercó y no sabe por qué por qué conexión sintáctica del cerebro porque le dio la mano al al la viuda de dijo no caerá esa breva

Voz 1704 36:52 eso me parece iba y otra un primo mío también francés que es maravilloso es la da el pésame sí sí ya que estoy bien

Voz 2 37:04 pasa está muy francés que puso excusas

Voz 0578 37:07 no obstante súper pijo en la calle Castelló Ícaro él hablaba el lenguaje que hablar normalmente con los primos y entonces igual primero un señor muy elegante con abrigo le dijo me permito usted chupa

Voz 2 37:18 a darle el abrigo para que luego pues muchas de las que usáis vosotros

Voz 0874 37:22 pero Heights en el libro son híbridos de dos expresiones clásicas españolas le han pillado con las manos en el carrito del helado

Voz 5 37:29 sí sí ya son súper sofisticado

Voz 2 37:32 es más cuento que pidió

Voz 5 37:35 y luego hay frases de quién es quién

Voz 0874 37:37 en hacerse un poco el API dicen que sólo toman vinos con domiciliación de origen por ejemplo no o que sí

Voz 5 37:44 puso como el quicio de la Bernarda Uf madre mía se

Voz 16 37:49 a ver si fue con la mano en cada maleta y otra detrás Juan

Voz 1704 37:52 ha tenido que inventar para llegar a llenar bien qué pasa

Voz 16 37:58 esto es peor porque originalmente la idea cuando la editorial aceptó porque hubo que viendo el ojo yo dije una para cada día a trescientas sesenta y cinco tenemos quinientas recopiladas entonces Joe que ilustrado la mayoría además de forma voy a ilustrar las trescientas sesenta y cinco y lo hice presente la maqueta y la editorial una hija una mano no esto esto no no tienes que seleccionar ochenta bueno con cada una que hay que escribir un texto global tenemos para varios libros

Voz 0874 38:29 claro pero yo lo que no sé es cómo os tomasteis esto porque puede ser el que pensara no vamos a malgastar más de ochenta páginas en este libro

Voz 2 38:36 o que tuviera una mentalidad mucho más empresarial

Voz 0874 38:39 ser un pelotazo tengo ya la Sala Segunda te te la puede demostrar

Voz 2 38:42 libro sí lo haga sea la segunda pero vamos que

Voz 16 38:44 que el curro que quitando diseñando y tal y Jolín

Voz 2 38:49 no pero sí el libro ha quedado bien yo qué bonito me cuesta pensar es un libro un poco para regalar no no sé si por veinte porque el habéis sacado el nueve de enero es justo después de cuatro a lo mejor eso es cuando viene cuando la gente ya no tiene por qué ha sido eso

Voz 1704 39:04 es para que la gente no lo ha tenido en Versalles pasa con nosotros el nueve de enero exclusiva exclusiva

Voz 0210 39:14 ha dicho para recomendar una librería que nueva caí en en Barcelona la llama que está especializada en comedia que cosas de comer sí sí yo quería estas sea mala llama tenéis que tenéis quiero tener el libro de esta pues no lo sé

Voz 5 39:27 venga

Voz 0874 39:30 habla ha quitado me decía que yo era claro con vosotros lleva pasar un poco lo que me pasa aquí en la radio con Isaías Lafuente no sé si sabéis quiénes y si sí que es un maestro

Voz 2 39:39 se puede hablar de que cuando hablas con él yo Pablo con mucho

Voz 0874 39:41 miedo no sea que sea ya Yábloko miedo cuando está la luz encendida pero visita Isaías delante tengo mucho cuidado porque igual nos pasa a los pasa eso eh no pasa

Voz 16 39:51 que la gente ya dice bueno yo contigo hablo

Voz 5 39:54 despacito y ahora que hay confianza María

Voz 0874 39:59 pero es la familia no

Voz 5 40:02 es mi sobrina atender ocho os he acertado hay una María decir

Voz 1704 40:06 no sabía que hacer una pelea lo María una pelea física

Voz 0210 40:10 al ingresar un roto en la cara otro o algo así

Voz 2 40:13 no Alfonso yo aquí de una flauta de pequeño a la cara una flauta de todos los instrumentos que pueden hacer daño

Voz 0874 40:20 la UTA

Voz 0210 40:23 han tenido a a tanta gente a raya tanto

Voz 2 40:26 tiempo

Voz 16 40:27 bueno porque en ingobernable eso ingobernable imposible por quién vota vuestro padre sí puedo decir no mi padre y esa no vota y ha manifestado siempre que vota en blanco

Voz 5 40:38 ah sí sí sí sí

Voz 26 40:41 de hechos que

Voz 0210 40:42 se habla como no te imaginas hablar setenta personas de política ahí eso es el rollo de de la doble vuelta y encima de mía

Voz 16 40:53 sí es verdad es difícil es muy difícil sí sí sí

Voz 0874 40:55 con como estaba por cierto le pues no

Voz 16 40:57 está fenomenal acaba de sacar un libro hace relativamente poco hará un par de meses que se llama abuelos al borde de un ataque de nietos

Voz 1704 41:06 sí porque el ahora vive

Voz 2 41:07 pero es que se se siempre de vuestra familia es una cosa Carrillo horrible sostiene

Voz 5 41:13 cincuenta

Voz 2 41:19 estábamos pensando era intentar encontrar al abuelo

Voz 16 41:21 con más nietos de España pero es que es muy difícil es muy difícil que alguien a los cincuenta a los cincuenta metros pero claro seguro que habrá alguien

Voz 1704 41:29 Juan todavía queda preguntas con algo tan claro

Voz 0210 41:33 es decir no

Voz 0874 41:37 pero oye sabes que en en la humanidad hay una serie de tabús y uno de ellos es que el todos los nietos son iguales para los abuelos siempre hay un favorito

Voz 16 41:46 bueno lo bueno que tienen mis padres es que ya cuando nació el primer nieto Mi madre anunció en los reunió yo era muy pequeño claro pero no dijo mira como suponemos que habrá más que sepa es que nosotros no nos vamos a hacer cargo en ningún momento de ellos a no ser que haya una emergencia

Voz 5 42:04 a todos por igual cuando no reunió en vuestra familia en círculos como podemos ver

Voz 1704 42:11 la acampada Gilles Simon

Voz 2 42:15 la próxima comida que tenéis cuáles

Voz 16 42:18 sí más próxima pues no se será Navidad

Voz 1704 42:23 no

Voz 0210 42:25 no se me ponen los pelos de cuánto cuánto se está gastando el psicólogos vuestra Familia somos pocos y estamos ahí estamos intentando que alguien estudia Psicología en la Familia

Voz 1704 42:35 no lo haría bien

Voz 0874 42:38 los que sois doce más hijos de vosotros Espiga empezarán a ser mayores también

Voz 2 42:41 está claro si estuviera trabajando he trabajado

Voz 0874 42:44 es en alguna rama específica o sois muy variopintos

Voz 16 42:47 bueno entre los hermanos hay una historiadora dos economistas cinco abogados una médico dos pero

Voz 2 42:53 vistas dietista comadrona y una médico usáis dos sin trabajo seguro que es nuestro

Voz 1704 42:58 los pobres de los pobres

Voz 16 43:02 y luego ya de los de los sobrinos ya ir

Voz 2 43:05 todo

Voz 16 43:05 a alguno casado ya os a que seremos tío

Voz 2 43:08 el bigote

Voz 1704 43:12 hay mucha gente que se apunta eh

Voz 0874 43:14 porque bueno es que en ese familia mucha gente que se apunta a ser de vuestras familias sin que os deis cuenta

Voz 2 43:18 aparece por allí que a lo mejor es la facilidad que tener para sacar libro yo también no sé si es pájaro

Voz 0874 43:25 para Agüero se llama el libro otras habladurías publicado por Espasa está firmado por Gonzalo Abadía Javier Abadía Jorge Abadía Rafael Abadía y Alfonso Abadía

Voz 2 43:39 gracias gracias

Voz 0874 43:39 compañeros de suerte con el libro mostrar sus redes

Voz 1704 43:42 que Dios perdone las disculpas y a vosotros Quique Peinado David Navarro dio