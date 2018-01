Zidane hace un 'remake' de la histórica frase de Van Gaal

Voz 1994

yo no estoy pensando en negativo como siempre siempre pensando en positivo lo mismo que tú piensas que no hay muchos positivos pero yo opio encuentro encontramos nosotros es positivo y nada vamos a seguir no nunca voy a tirar la toalla puede luego puede pasar de todo esto te lo dije antes Si siempre puede pasar de todo aquí pero yo voy a seguir peleando como como como siempre Mena me han enseñado a nada no yo no me voy a rendir nunca como cómo cómo es el valor de los valores de este club de esta gente que trabaja alrededor de este club