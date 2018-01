"Está toda la SER con gripe por culpa de que no sois capaces de taparos la boca al estornudar... mamones"

Voz 1 00:00 señoras señores Carrusel Deportivo ha llegado el momento de él

Voz 2 00:16 ya estamos del director de Carrusel Deportivo

Voz 1 00:19 bueno pues si Alvedro La todo está por ahí

Voz 3 00:21 Laura Laura hola de nuevo hola hola hola hola Jordi Martí perdona qué tal buenas tardes como Jordi trío calavera Arman Antoñito o la seña que Urrutia el ocho a hola hola Diego

Voz 1 00:36 está por ahí de González que le han llegado le han practicado una artroscopia una de Euskadi todo bien no mantenga está perfecto no peques inmejorable inmejorable palabras bueno es que hemos hecho mucho y bueno Laura tiene un personaje oculto no sirve

Voz 1291 00:58 hablar del tema a dos temas eh tengo un ambicioso que se celebra hoy y tengo un personaje oculto dónde quieres que empiece por la fiesta no tal vez de hoy

Voz 4 01:06 pero qué pasa quedan eran dos temas malos los juntas

Voz 1 01:08 ha sido gracias

Voz 1309 01:13 es que esto es el titular que estos te han puesto para que lo sepas bien Urrutia la quinta mayor de la

Voz 1291 01:19 corta la cuarta bueno pues eso me tocará esperar pero bueno sólo decir que hoy es el día de San Sebastián

Voz 0295 01:25 es verdad que eso voy hablar también bueno bueno bueno

Voz 1 01:30 me han propuesto hacer deporte tengo preguntas

Voz 4 01:32 pero lo que no sé cómo empezar pero desde el minuto cero perdona basa en el deporte descarta lo conoce voy a pedir consejo porque no sé ni cómo empezar no lo hubiera yo sólo perdí el trabajo el grip Pazo y los contagios Jordi

Voz 5 01:45 sí porque esta temporada la gripe ha sido temible el impacto ha sido devastador creo que todos en cada uno de nuestros puestos de trabajo podríamos hacer algo nuevo nuestros hábitos Every o no

Voz 0985 01:58 esto se estornudos y de aquel que hoy algún sujeto que cuando estornuda parece que haga la niña del exorcista nombre ganas nombres

Voz 0295 02:07 hombre no lo sé porque yo arrimar nombres con cuidado Jordi porque me he estudiado vimos la dieta

Voz 1 02:14 estás usando que sí es verdad que tanta

Voz 0295 02:17 lo que pasa es que sepas Jordi

Voz 1293 02:19 ya ha tenido que intervenir con decretazo el el director de este el humilde director de este programa para ver

Voz 1 02:25 dar la difusión de ese vídeo al que hace alusión cosa tan coger a su amiga no estamos aquí tienes un amigo Jordi eran viral

Voz 0985 02:33 Dani jamás sé qué compartes conmigo que las cosas que pasan en el campo que en en el campo

Voz 1 02:38 las robadas eran robada aparte que un vídeo hay un vídeo que voy a hacer todo lo posible por qué no salga tras serle no sé si lo pudo evitaron no cuenta no tiene el que Jordi Martí que la semana pasada

Voz 1309 02:50 eh recordará a la gente el gallinero comenzó a hablar sobre los buenos hábitos de de de la noche solar después no había ir al parecer a Jordi Martí le cazó el en la redacción de de Radio Barcelona cámara oculta dando buena cuenta de un pastiche de una pequeña

Voz 0295 03:06 pocos para tanto bueno pues lo que había dicho sí que es para luego grabó lo grabó un especialista de fútbol internacional que suele sabe tres aquí en Carrusel Deportivo ocultas de una forma

Voz 4 03:16 no Alemania entramos en el descanso a punto de empezar la segunda parte

Voz 1 03:19 ah bueno veremos veremos lo que pasa Ponseti con su día Urrutia cedida con el con el tema de del día de la semana un tema muy preocupante Iturralde con el acta que va a traer nombres de psiquiátricos para encerrarlos a todos no sé que es momento de comenzar el gallinero con Iñaki ruta por favor dame bueno hoy hoy traigo una Urroz

Voz 0481 03:38 denuncia traigo que lo están haciendo bien es pórticos sí si calla t'aime

Voz 1 03:46 era un tema que hay que decir basta ya porque esto le toca

Voz 0481 03:49 muy de cerca nuestros oyentes posiblemente ahora mismo me refiero a esos bares amigos que pone el café con leche en vaso de caña a Basta ya el vaso el café con leche se ponen taza basta ya el Barça calla esto lo he dicho yo soy de los de la carrera escucha en muchos sitios pero que aquí en carros como no el domingo el persona aquí me Mimi al pelo cardado sigue el carajillo es que vamos escuchamos momento si ya lo dice la palabra vaso de caña para ver Cañas Cañas como la te tiras para el té nadie pone una te tira ronco Coca Cola

Voz 1 04:22 no sé si jugando la cuchillo jamonero para dejar el coche

Voz 0481 04:30 lo usamos Tequila pa de Pilar se bueno

Voz 0295 04:35 no se Urrutia a bordo San o no voy a eso

Voz 0481 04:41 la lectura kilos y si lo tengo todo pensado que no logro entender esa obsesión con el café con leche más el caña todo son contra por ejemplo uno te queman los dedos y una de me que me tanto que es que perdí la huellas dactilares moldear con las que quieras a quien quieras al para así Kardashian claro una solución para no quemarse preguntar alguno si se llama ASA lo tiene las taza taza lo tienen vamos a estará diciendo yo no sé qué pero es que así no sabe si está caliente hay una técnica se llama humo si sale es que quema si se apreciaba los es no es de Álvaro Uribe resaltó la quema tanto que utilizan la servilleta más dos todavía los indios fase comunicaban con él Renfe propios

Voz 0295 05:33 enviar comunicar si vino el cristal es su ventaja cuando la frías por la mañana que debas cogiéndolo por arriba aprobado promedio que sin guantes

Voz 0481 05:44 vamos a ver pues eso los indios usaba un amante comunicase si fuese Apple será hay humo ya lo darle la palabra si llovía pues no había cobertura vamos a ver yo que a mis cuando no se de hubo también quema un tonto eres pues sopla sopla sopla que el dominio también haciendo una hoguera alguien soplaba también mucho esto en Hannover

Voz 1 06:03 claro

Voz 0295 06:08 según yo nadie sabe quiénes recordará

Voz 1 06:14 que por cansas entorno

Voz 0481 06:19 el carné es un vaso alto y la estabilidad es peor por la mañana medio dormido el asunto que llevas al suelo la tasa más baja más Sanchis tiene centro gravedad más abajo como Messi porque te crees que es difícil tirar a Messi porque bajito presume de tazas pues viene Messi el mejor jugador del mundo Ergo si Messi es el mejor del mundo es mejor una taza punto

Voz 1 06:37 hola ayudar puede ayudar porque además ponen el puñetero basó en una mierda de plato de exacto que baila baila siempre sabes que eso una taza de paro

Voz 0481 06:53 tercer punta que voy a lo Jordi Martí en un paso de caña no cabe la bollería no

Voz 0295 06:57 tú has prometió una Maddalena

Voz 0481 06:59 aún no lo tienes que hacer añicos sólo cabe un churro si lo de la palabra lo que esto porque entran más seguir en la propiedad sí pero como es un vaso de caña pues es un churro eso sí un churro porque la porra tampoco cabe eso se desborda a mí

Voz 0295 07:17 la sobrecarga recordáis a de acuerdo verdad Nacho Vidal sí la verdad es que te de ocho a Churchill a la mitología aquí sigue

Voz 0481 07:35 sabe escuchar que que no es que además eso que es una imagen muy fea no calmen no cabe ya Nacho Vidal bueno ya de basta un dato que decanta la balanza en favor de la tasa por encima caña amigos si es el dato definitivo a la taza dedicado odas y poesías claro como la famosa soy una taza una tetera una cuchara y un tenedor que dicho yo soy un vaso de caña donde ponen cara

Voz 1 07:58 no no cuadra a vino así que por favor

Voz 0481 08:01 desde aquí insto a nuestros oyentes de Carrusel que reivindiquen esta lucha por redes sociales con hasta

Voz 6 08:06 hasta ahora así

Voz 0295 08:20 nuestros oyentes no pasó la censura para para nuestros oyentes y esto

Voz 0481 08:26 café con leche en vaso de caña por favor

Voz 0295 08:29 es una está luchamos el Deportivo Dani Garrido

Voz 7 08:46 los cuatro años comenzó a darle al tenis a los catorce ya era profesional y cuatro años después Cecoma

Voz 8 08:53 ante la jugadora más joven en ganar Roland verlas

Voz 9 08:58 el resto es historia

Voz 10 09:05 este domingo a partir de la una de la tarde Arantxa Sánchez Vicario leyenda hasta hoy toda mi vida híper sones considero que ya me toca pensar un poco en y como persona

Voz 8 09:19 el torneo avisar el lado humano del deporte con Michael

Voz 11 09:22 Bin San síguenos también en acento Robinson punto es Cadena SER

Voz 11 11:48 en en Internet Radio Madrid punto de la radio Internet Itu

Voz 20 12:01 hola

Voz 21 12:15 que lo provoca

Voz 7 12:24 cero Deportivo con Dani Garrido

Voz 0295 12:27 el ya se severo Jordi

Voz 1 12:32 de ahí acabamos de pasar el primer punto de control por favor estábamos ya pasado el punto estamos cada vez que va segundo punto pero hemos empatado ahí Llàcer ya ha empezado la etapa final que va a final de Carlos I de Latifiya después este primer punto segundo va Gard Public y tercero está carro treinta bueno critico que lo contamos a los oyentes venga a Jordi Pujol no si ya las contar porque estamos según Deportivo deportivo a los que ha tenido que no lo era

Voz 1309 13:11 qué les les han dicho a Peterhansel Despres que hoy no pueden ir por ahí ni de coña vamos que tienen que verle es que sería sería una estupidez

Voz 0295 13:21 el herido Coria Larraz hace falta mi ya ves verdad sorprende a nadie

Voz 4 13:29 me sorprende Garrido como le aguantas la conversación a Ponseti con cara de interés porque el no ganas de cable Jordi Martí hacer cosas no porque de sección porque Jaume claro

Voz 1 13:41 los aquí presentes ha pasado la gripe

Voz 4 13:43 sí

Voz 1 13:46 eh no no yo hoy

Voz 0295 13:49 dura eh porque no se sabe cuándo acaba esto yo no sé que tuve pero claro

Voz 1291 13:52 el IPE Jordi derecho hablar de la gripe no

Voz 0295 13:55 pero lo que cuento a los compañeros

Voz 0985 13:57 Nos han caído en la gripe por lo tanto sin rayos lugares de trabajo podemos hacer algo para evitar la propagación de la gripe hagamos o no hagamos no y lo que tengo la información de las redacciones de Barcelona y Madrid es que en muchos casos se producen hábitos que hay que corregir Dani ya eso me voy a dedicar en los próximos meses

Voz 1291 14:14 quién es cosa de informativos Jordi Bosch pero mi

Voz 0985 14:17 claro yo sé que luego me reprobaciones que mis consejos generando

Voz 0295 14:20 vamos a apurar mordedura dar alguna pista de los aludidos salir aquí el nombre mira

Voz 0985 14:27 esto es turno de que hemos escuchado ahora de fútbol esto es lo que hay que evitar no hace falta sacar a la niña de lo socialista cada vez que uno estornuda porque él estornudos una vía de contagio entonces por favor tengo delante de mí puesto de trabajo a un compañero cuyo nombre de esconde otra vez a una parte de la orografía del terreno o de la orografía del terreno no no no yo no he dicho lo yo no digo los nombres

Voz 1 14:52 voy diciendo ni lados oye

Voz 0985 14:54 el estornudo es una vía de contagio por favor sugiero la boca tapados la nariz con un pañuelo de papel

Voz 1 15:05 no cuesta nada porque Estela no no vemos por qué te pasa culpa

Voz 0985 15:10 yo lo de me Annan que no te da alcance para tanto

Voz 0295 15:15 oye mira

Voz 0985 15:15 el pañuelo llevaba arrestos

Voz 0295 15:19 como pero que está listo para

Voz 1 15:22 yo lo de papel lo primero no mascarilla Naim D2

Voz 0295 15:24 bueno más cariño si te lo dan acepta

Voz 0985 15:27 pero por favor el pañuelo pues de tejido mejor siempre pañuelo de papel nos da tiempo

Voz 0295 15:32 ha hablado no no no no hace falta

Voz 0985 15:34 yo aquí sino hasta el tiempo pero no me pedís la nariz con una mano estos sus jerseys y siguen

Voz 0295 15:43 el hombro después claro claro con los cuando pero si es verdad lo que decía lo que ella que que empezamos a ver ya son mucho los asiáticos verdad no lo hacen para no contagiarse ellos lo hacen cuando no contagia el otro una cosa Juan de solicitar que es lo que estoy pidiendo un amparo tanto a mi amigo atrapó pero yo no sé cuanto pudo ser víctima de la élite sólo considera esta comisaría

Voz 1 16:11 a mí me parecen las tortugas Ninja cuando lo que salvo que haya un tema de una epidemia

Voz 0295 16:17 bueno es una costumbre que esto parece que se han escapado al quirófano este verano

Voz 1 16:23 qué bien estaba ahí queda

Voz 0295 16:26 a prosiga sino justo a tiempo de sacar el

Voz 0985 16:28 qué papel podréis recorrer a la parte interna de la manga sabes a recoge esto con el brazo leves

Voz 1 16:34 bueno claro

Voz 0295 16:38 interna eh oye lo pone el Ministerio de Sanidad es verdad muy creéis os creéis que yo doy datos aquí a ganar la manga el Ministerio entonces revisado está poniendo de la manga interno que indica que sea tu manga si no hemos podido la de tu manga otra vez la claro claro y las chaleco si no si manga externa porque porque es lo que te das en verso oye nombres internos se tienes el brazo bien colocada se verá esto el antebrazo a extienden lo dieron todo el tema es muy Kamen haya al ayudante abrazo no que va a ser mejor en el fulano la bufanda no no si yo utilizó la bufanda porque tú llevas puesta descongelar no lo que hay muchas sobras los más mina muchas veces más mina ahora ahora yo estoy pero dais

Voz 6 17:54 más

Voz 1 17:57 es uno de los indios

Voz 0295 18:02 para lograr convertir suelo

Voz 1 18:05 a la rueda de prensa de una pregunta

Voz 0295 18:08 no sólo estoy yo miro

Voz 1 18:10 a mí me surge ahora tú has estado hombre

Voz 1309 18:15 B que es esos días de agua de comparecencia por ejemplo has besado a tu a tu pareja a María no se hace

Voz 0985 18:23 bueno se hace porque va a nuestro desinfectarlo es todo se trata de llevar mucho tiempo con ella

Voz 0295 18:29 me sorprende días

Voz 22 18:33 mi pareja pero vamos no vamos a ver Dani esos días si hay contacto sexual nunca en la boca es que quería preguntarlo con preguntó Ponce pero no he podido

Voz 0295 18:41 no va conmigo

Voz 1 18:43 ni tenía tu mujer vas nena

Voz 0295 18:46 pocos los criticarlo a las fiestas pero te animamos estar vacunados el perro también pueden pillar la gripe humana esto es lo que estuviera ahí porque nadie más todo por favor gracias yo sí que lo es muy perro

Voz 1309 19:06 fría

Voz 0295 19:07 los sí

Voz 0985 19:10 no pero perdona Ponseti no tiene nada que ver el resfriado con Madrid

Voz 1 19:13 que bacteriana la claro

Voz 0295 19:17 es muy a demasiados que hablo yo es que hablo de perros esperemos que no se reciben los perros del perro señalan que aunque se recomienda sostiene se da ya de mí

Voz 1 19:29 pero la vacuna un desastre porque ha mutado la master diferentes no valen para nada vacunas te da Jordi vacunados por el retraso y me Ana Laura dispone de semana que hace tiempo

Voz 0985 19:40 los que van Bancosol la esos son son mis interlocutores veía cuando dijo lo de La Manga es porque cada vez que esto rodamos Dani salimos con miles de gotitas que contienen centenares de virus por lo tanto es importantísimo por favor tapados con un pañuelo la nariz y la boca ambas dos ambas dos tres a mano

Voz 0295 20:00 me estará bien

Voz 1 20:02 con la redacción te radio modisto J

Voz 0985 20:04 ventilación cosas que yo he ido conociendo dos cuando ves que el compañero de la orografía del terreno pues se ha tapado la mano eh como hay que lavarse las manos pero la yo le seguí tan inglés seguía hasta lavabo para ver cómo se lavaba las manos y que hacen Bojan las puntas de los dedos hoy ganó usted tiene que fricción con jabón Las Palmas pasan las los dedos los dedos entrelazados exactamente hay que ganar el Tour

Voz 23 20:30 hay que funcionaron D'Ors todos los dedos

Voz 0985 20:32 en La Palma el movimiento todas las multas hay que reflexionar las

Voz 0481 20:39 damos a las juntas los de los constructores

Voz 0985 20:42 de los dedos hay que funcionar las yo otra cosa Fred secar las manos con una toallita de papel pero esa misma toallita tiene que servir para cerrar el grifo porque nos Rice grifo con atónita volvemos a las mismas fuentes claro que

Voz 0295 20:59 has puesto puestos

Voz 0985 21:01 trabajo sí podéis estáis convite limpia tu poco limpias el ratón teléfono todo lo que os compañeros pueden utilizar o con el polvo el polvo o con el polvo el polvo ex agente transmisor por lo tanto hay que tiene y montañas de polvo nadie que decir con cuando luego Ponseti compañeros que los pañuelos oye Chávez no los tengas encima de la mesa de cualquier es del muy Iturralde Iturralde lo hace pues por lo que te cuesta poner mutilar la basura el pañuelo mañana ya hemos dicho que da el pañuelo

Voz 0295 21:37 mira yo con las iniciales bordadas no lo cambio pues visto lo cambiando porque al final no lo sacó porque sátira Coppola que menos me ve papel no pasa esto como las esponjas quirófanos

Voz 0985 21:55 los que tienen bacterias que ya veinte meses

Voz 0295 21:58 es usado mucho Jordi todos tu consejo pero en ningún momento ha alegado a la baja laboral

Voz 1 22:03 pero está muy mal y con una gripe muy muy muy muy que se queda en casa

Voz 0295 22:07 mira hay pocos primeros día yo estaba o cosas que tramita tú no has hecho

Voz 1291 22:12 mensaje diciendo Jordi Martí va a acabar como Jack Nicholson sin pisar las líneas del hacer

Voz 0985 22:17 abrimos por ahí mejor imposible oye

Voz 0295 22:20 peli vivos

Voz 0985 22:22 jo final Laura es que seamos solidarios es verdad como dice Juan si estamos enfermos quedarnos en casa lo sobre lava la ropa de la cama con más frecuencia

Voz 0295 22:31 porque eso es que la temperatura

Voz 0985 22:36 la cama pues respiramos tose miran más si tenemos tú sabes la carga vírica

Voz 0295 22:42 pues entonces

Voz 1 22:44 ya pero los que no tenemos Ventana la habitación que vio a tres Antón Meana en el gallinero música bonitas bailar

Voz 0295 22:58 ahora hacer bailar

Voz 4 23:03 el deporte me pongo serio da segundos que tuvimos esta semana el lunes un desayuno con taza café con leche en taza que no sé gusta secretario de Deportes José Ramón Lete se unió un tema parecido al de Jordi Martí esto aquí me pongo serio me preocupo mucho el tema del sobrepeso no puso datos preocupantes que he como es el cincuenta y dos coma siete por ciento de la Papión sufre sobrepeso u obesidad la cifra en edad escolar es muy alta cuarenta y uno coma tres es un número preocupante en trece coma cuatro de las muertes están relacionadas por inactividad física estos son temas muy graves más allá de ese al gallinero dos mil doscientos millones de personas en el mundo tienen sobrepeso yo dijera me va a servir de algo este desayuno más allá de Herat periodísticos voy a ponerme serio

Voz 0295 23:51 a robar bollería y quiero empezar a hacer deporte

Voz 4 23:54 vamos a partir de la base de que de que para mí sudar es muy vulgar ya que lo más alejado al glamour extra aspirar si el chaval en fin yo me echó no por entonces corriendo y ponga necesito gente como Ponseti que me ayude J yo quiero hacer deporte vale me parece que pagar por hacer deporte no lo termino de ver gimnasio empezamos serán los entrenadores más de busco ayuda porque yo pagar para hacer deporte

Voz 0295 24:19 el entrenador gratis no lo ven radicales si zapatillas zapatilla pega correo que correr hablan de que es malo para la rodilla no el impacto

Voz 1309 24:29 pues mira cada da cada ciudad tiene su rinconcito pero por ejemplo en Madrid donde me en la jornada del canal ahí hay una pista y con qué

Voz 4 24:42 absorber impactos doscientos metros de pista

Voz 0295 24:44 es decir que el tema de la ropa

Voz 4 24:47 bien ves que no sé qué pinta peor mejor Vesti las mallas el chándal o el pantalón corto cuál de las tres me da mal

Voz 0295 24:55 el dependiendo pero yo si quieres hablo con los amigos de la calle contigo un pantalón corto y vaya si las mallas lo que he hecho bien

Voz 1 25:03 vale como se nota que no sales a correr

Voz 1291 25:06 no yo creo que sí pero yo creo que Antón también es que mejor un pantalón

Voz 1 25:09 Quito más clásico y una quitarle con todo ese género esta combinación Begoña

Voz 0295 25:18 con el Oporto rollo Wimbledon así blanco sin nombre era hecho blanco no es jugar Wimbledon no no corre por Madrid pues ya

Voz 4 25:25 pues no me lo ha llevado la primera que no vas a tirar de pierna de Pilar cuando sales a correr para nada pero tienes pelos en las pero que yo quiero hacer ninguna marca ni nada sea quiero eso no estar en esta cifra ha trabajado

Voz 1309 25:40 es importante que te Piles no quiere decir que vuele

Voz 1 25:45 es un tema para luego volar Marrero

Voz 0295 25:52 pues no vientos

Voz 24 25:53 no estás como Jordi estás bien no

Voz 0295 25:56 pero tiene más gracias Jordi por Jordi yo si tropieza una bajaba un poquito pronunciada ahí armar

Voz 4 26:03 sí Kaká lo primero que pensé fue deporte que pueda practicar con náuticos y eso es lo que ha salido La Bella y el pin por la no pega aquí mucho en Madrid

Voz 1 26:14 yo tampoco

Voz 4 26:18 se podrá hacer no recuerdo un día que fiel con la pandilla agrega

Voz 1 26:22 nada pero bueno no lo hacen ya no con salado con el Litri con la pandilla nada no vale dicho gaviota Dios dio todo bien eh

Voz 4 26:51 muerto ha abierto

Voz 1 26:54 ganado tiene casi diez

Voz 4 26:56 tiene que integra nada es de Albolote tiene una casa allí pues a Sierra Nevada vaya teníamos la típica ropa no sé cómo se llama el mono de esquiando en lo cogió el guante pero yo me puse debajo una camisa como la que decida les hizo gala tienes llamó atención dije por qué me tengo que poner una camiseta el clima ventana de terremoto esto yo quiero

Voz 1 27:20 para no pasar frío o llevaba el forro polar llevaba de diez

Voz 25 27:26 esto es importante porque si se empapa de sudor porque debajo de la ropa de deporte suele sudor también se Papa in después no sé no sé bien por lo transpira bien

Voz 0295 27:35 Antón tú has pero no supe tú tú coges aunque durante durante años han estado haciendo un estudio para mejorar la calidad de esas prendas que yo

Voz 1309 27:44 es interiores que se llama hacer capaz cebolla para que precisamente no moras congelado que uno de los

Voz 0295 27:49 grandes problemas voy vale que uno de los grandes problemas de la gente que salía a la montaña hace un montón de años es que se congelaba la ropa interior viene Morin claro pero es que no quiero bajar dos pistas se suele nunca los adolece de una baja por yo llevo muchos años yendo Pirineo no conozco ninguna de por pues te podría a dar cuanto perdóname Garrido nos cuela cada voto que ya está no de unos cuantos hombres

Voz 0985 28:18 yo no conozco ninguna defunción

Voz 0481 28:21 no te voy a hablar tu idioma además de espiar celeridad

Voz 25 28:27 sí

Voz 4 28:27 desde luego bastante bien así se me da bien sí sí es un deporte sano eso se me da bastante bien contiene no bajas sentenció aseguró si los pies en paralelo se me da bastante si se frena se pretendería

Voz 1 28:39 no no yo estaba pensando al igual que el Madrid otra cosa aquí ahora como que aquí no

Voz 0295 28:54 en los banquillos con la si es para hacer deporte Laura me cambiar tu nombre hacer a correr en pantalón corto hechos más Marrazzo en pleno invierno mejor

Voz 26 29:02 eh

Voz 1 29:07 después de comer costó eh

Voz 0295 29:10 pues no yo madrugar para ceder no

Voz 1 29:12 garbanzo sino a correr deportes lo lo pero como no no quiero forzar a trasnochar para pierde porque no va bien a media mañana me con el estómago lleno o vacío hombre barrita energética Rita

Voz 0295 29:28 el plátano en SER Deportivos la reunión ahí está Larry a tratar se puede has cuatro pero oiga ahí después de comer a mí no me parece no

Voz 1 29:40 el ganado y una bicicleta estática en casa y ahora ahorro se yo no sé si no lo hemos hecho nunca

Voz 0295 29:47 sí sí

Voz 25 29:49 bueno sentir tú sabes mucho que verás la tortilla metabólica que dicen que hay después de hacer deporte veinticinco minutos lo que puede comer un vendieron ahí estamos verdad

Voz 0295 29:59 no he dicho la verdad es que tiene que tienes que correr durante una hora a ciento treinta por minuto para bajar peso que es lo que a ti te haría por ciento cuarenta ciento tres y luego otro

Voz 1 30:11 el cinco minutos para Iker

Voz 4 30:13 algo uno huevo frito hagamos durante esos días

Voz 1309 30:16 a tomar viento los azúcares que llame que es harto de tanto de mierda

Voz 1 30:20 pero yo para terminar lo quiero saber si realmente va tomar vientos también pero también a un hombre y una mujer vamos

Voz 0985 30:32 todo

Voz 1 30:32 ya sé que hay que la moderación como tú te pones

Voz 4 30:39 sólo para para correr no es malo no firmado no digo refiero ni de cobarde a mirarlo Venezuela ni nada por tanto veinte minutos veinticinco no no no

Voz 0295 30:52 bien tranquilizarme Ana primer día bien me lo Tito yo me comprometo a que termina haciendo una carrera de os digo mucho de cinco kilómetros a ver

Voz 1 31:03 cuál es la que esto

Voz 0295 31:06 ahora

Voz 4 31:08 ahora no me comprometo en el gallinero de Carrusel a que este año dos mil dieciocho me preparo diez kilómetros y hago una carrera de cinco kilómetros para tratar de cinco kilómetros termino bien Antón Carmen y nada antes

Voz 6 31:26 correr

Voz 1 31:31 llena el Madrid está ahí en el canal y lo voy a hacer como hoy sólo ayer en favor vacíos

Voz 4 31:38 pues esto no un beso muy fuerte para mi mujer y su amiga que han puesto una cena esta noche a la pierdo el Lugo Sporting muchas gracias pues mira a ver a Ana nueve claras vamos a chulo para que vemos a cenar enero no

Voz 0985 31:54 sí

Voz 27 31:54 con lo puesto los restaurantes temáticos usted un poquito hartos

Voz 24 31:56 la verdad es que me gusta me gusta y medievales rockeros italiano del Oeste no no te esta temáticos que están así que de terror que están ambientados que los niños camarero están disfrazado de la Edad Media

Voz 0985 32:07 bueno pues estáis hartos yo nos interesa

Voz 27 32:10 a el hice más convencionales os interesa este nuevo restaurantes temáticos se llama el restaurante que escuchemos la cuña

Voz 28 32:20 restaurante temático el restaurante siéntate y siente tengo un auténtico comensal del siglo XXI rodeado de nuestros camareros disfrazados de Camarena

Voz 0295 32:32 esto pronto el restaurante hemos cuidado hasta el más vino

Voz 27 32:34 montaña encontrarás cubiertos manteles copas platos creer es estar en un verdadero restaurante y por supuesto el ambiente

Voz 6 32:42 por aquí tu sometido piscina

Voz 27 32:50 descuentos especiales para rubias y grupos numerosos

Voz 29 32:54 sí quería hacer una reserva cuántos

Voz 0295 32:56 serán cientos treinte sus muerto

Voz 27 33:00 y reserva de Ramos todos los días vísperas de festivos y laboral

Voz 6 33:04 laborable sus labores mía pero digo del parking así

Voz 27 33:08 Nos gustaría tener Talking restaurar estaba usted no

Voz 0295 33:16 bueno yo no sé si queréis alguna reserva íbamos a uno como Dios manda la XXXV

Voz 1309 33:24 meros bueno he Laura Martínez Martínez

Voz 6 33:28 pero vamos a recordar

Voz 30 33:33 por veintiun mil cuando P B Jorge Escorial limitó a Eros Ramazzotti la semana pasada

Voz 1291 33:43 de esta sección de El Gallinero bueno fue fantástico fue increíble tanto recordar que le han surgido imitadores dentro de la Cadena SER

Voz 0295 33:51 en la Cadena Ser a lo largo de esta semana

Voz 1291 33:54 Ana yo recibido miles de audios pero seleccionado uno de ellos

Voz 31 33:57 pero gente de peso no es quién quiero que lo escuche y que luego hagamos entre todos el ejercicio

Voz 1291 34:03 yo de saber quiénes escuchar con atención

Voz 31 34:05 no voy a dar alguna pista más audios para que podáis determinar a qué se refiere

Voz 0295 34:10 van a hacer falta pistas Manolete

Voz 1309 34:12 bueno no

Voz 0295 34:14 Dívar por la noche las porque no siempre

Voz 31 34:17 pues eso es vamos a ver vamos primero a escuchar a ese personaje oculto Jaaber como canta la misma canción

Voz 32 34:25 mi calidad

Voz 1291 34:27 bueno si estábamos en el estudio se correspondían a Dios nos invitéis no tiene nombre

Voz 6 34:37 mi buena entonación pero no no no Marcos López Aguilar todavía Manu Carreño yo antes lo escabroso en el crecimiento yo ya lo serán a ver esperar una voz suave

Voz 1 35:03 es verdad pero tenemos

Voz 6 35:06 no

Voz 1291 35:08 bueno vamos a parar ahora estoy alguna pista de por dónde pueden ir los pilotos por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a escuchar un gol de uno de nuestros narradores de la Cadena SER por ejemplo Pedro Moreno

Voz 0295 35:21 el Papa pidió

Voz 33 35:24 podría hacer bueno

Voz 0295 35:30 claro lo siguiente otro narrador de la Cadena SER

Voz 1291 35:34 podría ser Lluís Flaquer

Voz 0295 35:39 las plagas modernas

Voz 4 35:40 que no es ni de coña no le pega no se atreve no

Voz 0295 35:45 Lluís Flaquer empezamos a otro podría ser por ejemplo

Voz 6 35:47 no la voz de Íñigo Marquínez

Voz 34 35:55 a de escuchar

Voz 26 35:57 a no me parece mal

Voz 4 35:59 también pero de puesto Marquínez el que más

Voz 1291 36:02 la acerca por narra voy a seguir voy a seguir podría ser la voz de Santi Ortega

Voz 1 36:07 la pelota por delante

Voz 1291 36:15 podría ser la voz por ejemplo de Antonio Romero sin suele pegar

Voz 0295 36:21 aquí es muy dineros es muy severos

Voz 1291 36:27 tiene nombre Rajoy podría ser la voz de Talavera

Voz 1 36:30 enseguida hablamos de Ronaldo suelto

Voz 35 36:38 bueno hemos escuchado entre lo que vemos

Voz 0295 36:40 claro está quien osa deleita

Voz 1291 36:43 con esta canción de Eros que vamos a volver a poner

Voz 4 36:45 venga va para volver a escuchar por última vez el tono

Voz 1291 36:53 concentraros porque ahora voy a preguntar uno a uno cada uno son me va a tener ningún nombre y posteriormente doctor voy a me a producción que conectamos en directo con la voz de Eros Ramazzotti alguien que canta muy bien Íñigo

Voz 0295 37:12 pues yo me lanzo yo yo creo que es Talavera claramente

Voz 6 37:15 Juan Pedro Morata sí pero

Voz 1291 37:23 buenas tardes sí es más talaverano yo creo que es Talavera Talavera a ver si me suena

Voz 6 37:30 no vio a nadie

Voz 0295 37:34 ha preguntado tu Morata vez sube otra vez

Voz 14 37:41 bueno

Voz 0295 37:44 también hay dudas eh yo no sé si es Santi Ortega aunque soy dentro

Voz 1291 37:52 Antón Meana Santi Ortega ante Ortega voy a producir genes micrófono

Voz 6 37:56 Borja Cuadrado Romero sin duda Canarias ante horteras marcador pero bueno no es una masa Nos a Talavera ambos vamos a ver qué me suena a Santiago no estoy yo creo que es Pedro Morata acogió así Casillas votos a favor y sólo una conversación

Voz 1291 38:19 primero con el personaje pues os y que no decir su nombre sino que voy a hablar con él vamos a ello bueno estar

Voz 36 38:26 ves pronto qué tal buenas tardes a prevenir Simon buenísimo

Voz 31 38:31 se reconoce usted como la voz que interviene interpretado para la Cadena SER fuego en el fuego

Voz 36 38:36 no no se reconoce de hecho pudo desmentir que sea yo no eso usted pero usted narra Juanes en la Cadena SER Jonas regodeo sí vale oiga

Voz 1291 38:47 tiene un equipo de fútbol saluda me atrae fue bueno pero pero

Voz 0295 38:50 pero pero aumentó Antón yo que tú me cortaba ahora te lo digo porque ha sido muy taxativo Arniches

Voz 6 39:00 sí

Voz 1 39:03 te quedas con es difícil digamos no

Voz 0295 39:10 y si no le tiene miedo disposición Le no

Voz 1 39:13 los atreviera Faro

Voz 0295 39:17 también aquí explica

Voz 37 39:19 para verle en ponerme micros en la ducha ya es lo último pero bueno

Voz 1291 39:24 pero a veces te cuando cantas porque yo sé cuánto Canadá Lacarra seguro pero no no pero es que Luis canta muy bien y tienen conocimientos musicales de ahí también que tiene para la narración o no

Voz 0295 39:36 bueno pues dices tú pero bueno estuviera tan bien sea te gusta no Ramazzotti

Voz 37 39:43 bueno no no me desagrada no no no sería mi referencia musical pero pero digamos que me divierte de imitarle

Voz 0295 39:51 quién tiene buena pues para acabar como está aquí tu recale en el duelo de dinero pero bueno haría aquí entre los dos saludo entre los hombres

Voz 30 40:07 luego a explotar la cabeza dentro de digamos Black teme no me estoy cansado que su partido Spínola

Voz 38 40:22 mi

Voz 1 40:23 es que yo me está mirando

Voz 26 40:34 las cámaras

Voz 1 40:35 mira mira

Voz 26 40:38 todos

Voz 1 40:40 antes de la resolución de la prisa año estar Express hoy estamos dirigiendo al Deportivo al mejor once de la primera vuelta con

Voz 22 40:49 el Gestha Carsen los mejores los que elegí sensación que queráis entre todos vamos a sortear dos Football Manager dos mil dieciocho para Bt primera votación los porteros cinco mil ciento treinta y tres votos Stegen mejor portero de la primera vuelta con un sesenta y seis por ciento de los votos segundo Black veintiséis por ciento Tercero Keylor Navas con un cinco por ciento y tengo mis dudas que neto lo ha propuesto

Voz 4 41:10 la gente haya quedado finalmente como el cuarto por cuarto Esther de primero el portero entre nosotros sabremos elegir el lateral derecho os proponemos cuatro laterales derechos a las cinco vamos a decir los ganadores proponemos

Voz 1 41:23 cuando nombres a ver qué os parece

Voz 4 41:25 Álvaro Odriozola lateral derecho a la Real Sociedad si me Sally como lateral derecho la contraseña with del Atlético de Madrid Sergi Roberto lateral derecho de el Barça y Martín Montoya lateral derecho del Valencia esos cuatro nombres que que no Halliwell de cámara ah bueno pues no le voten lo seguiré Berto Inma

Voz 1371 41:46 y Montoya siguen es proponer más nombres pues los vais diciendo lo vamos soltando ya las cinco décimos quién ha ganado decimos los cuatro nombres para el lateral izquierdo seguimos con la encuesta ya sabéis el hashtag Carrusel los mejores

Voz 1 41:57 oye estamos cuatro de la tarde enseguida remontamos el gallinero con Ponseti vamos con la ronda bueno pues hasta la semana bien mucho mejor ya lo todas

Voz 0295 42:11 para eh aprovechando el yo soy humana para ganar mucho más dinero

Voz 1 42:14 capilla suficiente para vivir el resto

Voz 0295 42:17 subido haciendo lo que la para ganar un sueldo sí que sí que que el fin de semana también se puede ganar el fin de semana de la ONCE

Voz 1 42:26 pero ir todos para el partido en el Wanda Metropolitano

Voz 39 42:29 la retira ahora mismo los jugadores del Atlético de Madrid todavía sigue calentando el equipo de Matxín lo dicho ya en túnel de vestuarios los rojiblancos en poquito arranca el fútbol

Voz 1293 42:39 esta mañana primera edición Espanyol de Barcelona cero Sevilla tres goles del modo más que de Pablo Sarabia ID Muriel ayer Getafe dos goles de Jorge Molina de penalti Ángel Rodríguez Athletic de Bilbao dos Williams Raúl García también de penalti y en el encuentro de segunda acción Granada dos Real Zaragoza o no ha comenzado ya el partido en el José Zorrilla con un precioso homenaje una niña entre el Valladolid y el Sevilla atlético José Ignacio Tornadijo muy buena

Voz 1179 43:04 Álvaro buenas tardes como no hoy es el día que dedicado al Real Valladolid en la lucha contra la leucemia hay unos cuantos chaval hitos aquejados de esta enfermedad en estado aquí una niña hecho el saque de honor por tanto la taquilla igualmente también va destinada a esa lucha contra la leucemia el Sevilla Atlético colista el Valladolid y que en caso de ganar hoy se acercaría bastante a los puestos de playoff por tanto el mismo once por parte del equipo de San Pedro novedad de la portería del Sevilla juega Soriano nos la jugamos hoy aquí por Oscar Plano el extremo blanquivioleta sino que le dio primera mitad del Parrilla Real Valladolid cero Sevilla Atlético cero

Voz 1 43:36 seis era tarde hubiera Almería y Córdoba Albacete ocho

Voz 1293 43:39 de la tarde Lorca Huesca ocho y media Lugo Sporting fútbol internacional Bruno arranca donarlo

Voz 0295 43:44 eche estaría en la Premier dos minutos y medio de momento empate a cero juegan de Hey mata como titulares recordamos fugado este medio día Brighton cero Chelsea

Voz 1293 43:52 también copa la reina de baloncesto semifinales en el Príncipe Felipe debe estar a punto de comenzar si no lo ha hecho ya el partido entró Girona y el Mann Filter Santa Isabel

Voz 40 44:00 qué tal hola buenas tardes ya ha comenzado el partido espera en la final de mañana al venir aquí ha ganado esta mañana Guipúzcoa de momento en estas según

Voz 0295 44:08 Sony final siete metros para que no

Voz 40 44:10 ahora al final del primer cuarto Mann Filter Zaragoza cuatro

Voz 1371 44:14 en Girona ocho y como no muy pendientes de CAR la última etapa salí de llegada en Córdoba pendientes de la posible más que posible segunda victoria de Carlos Sainz en el Dakar en categoría coches pendiente de que pase por el primer punto kilométrico el madrileño al final del día el segundo Gardel Ponseti al final del día cantaremos la victoria de Carlos Sainz en el rally Dakar

Voz 0295 44:31 hoy estamos deseando no me digas eso es una maravilla la propuesta del once maravillosa un fin de semana a descansar decirnos para salir para distraernos y además para ganar un sueldo de semana visto eh que cuando digo lo digo de verdad veinticinco mil euros al mes durante veinte mil euros al mes durante con trescientos mil para empezar trecientos mira contado esto sí que es una propuesta buena para el fin de semana en el fin de semana

Voz 1 44:58 vaya a donde vaya

Voz 9 45:17 ya sé que esta zona

Voz 1 45:20 se está haciendo ahora mismo en el Billboard en la película The Cure y ahí estamos gran película hablando de cine por cierto que película le cuál la The Great de vamos a la éramos ver hoy pero se me ha complicado a los archivos del Pentágono y me ha dicho nada grave que la Mola tamos lado verdad

Voz 22 45:48 a mí me había gustado porque habla mucho de periodistas pero siendo periodista pues sí que me gusta pero pero sí un poquito más es sino después han dicho que no sabía usar sabes no es nada más bravas no

Voz 1 45:58 no te lo voy a decir luego micro porque te iba a decir una cosa

Voz 7 46:04 la fibrosis como secreto

Voz 11 46:08 el Times tiene siete mil páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca mentira

Voz 0295 46:11 sobre la guerra de Vietnam durante treinta años

Voz 6 46:17 esa época tienen solo

Voz 1 46:20 no hacer spoiler pero sí decir una cosa a la gente que la vaya a ver yo voy a la gente que no no no fijaros que estamos viviendo una historia parecida pero de otra manera negar lo que no hay un paralelismo si bien ya lo veis la película y fijar sale más vale vale

Voz 0295 46:41 y el desde el Pentágono cómo es eso lo puede hacer lo que dice el Pentágono no ahí remitido no no al escribió

Voz 1 46:47 pero la tú lo has hecho aquí

Voz 0295 46:50 no no lo había Sister además se llama archivos no sí si los archivos del vamos a ver es lo que está bien señoras y señores Sevilla

Voz 1 47:01 ergo el Papa ahí vamos yo no lo no no nada todavía no no sólo no

Voz 0295 47:10 bien pero es evidente viene bien este vienes una cosa si eso se bien

Voz 1291 47:16 de de una manera aquí se anunciará probablemente en la semana que viene tres

Voz 1 47:21 atento al estos días

Voz 4 47:24 quién quién canta el fiestón contarlo

Voz 1 47:26 de momento Amaya que no se volcaron ayer

Voz 0295 47:31 de que lo gordo

Voz 1 47:34 también canta ahí no sabemos jugar Romaña naval los Patriots Togo que tiene el único equipo que me que Florida control Jackson y ahí estamos con Jaguar y por el otro lado

Voz 4 47:53 ahí viene el momento histórico juegan Minnesota Maiky

Voz 1 47:58 hay que ganar

Voz 4 48:01 sería el primer equipo que juega en la historia del fútbol americano la propia casa Iván contra los el peligro

Voz 0295 48:10 oye pero los animales el Vic vikingos

Voz 1 48:15 el animal que no lo cuernos y saludar lógico

Voz 4 48:25 vikingos irá a la superó no

Voz 1 48:29 pues que ha montado este año que sabéis que por las protestas que había de la rodilla

Voz 1309 48:34 todo esto que ya han sacado yo dudo que se atreva ahora yo ya oye esto no te rápidamente por cierto que estamos en mi sección Donald Trump un año tenemos de este hombre y le han calculado que ha contado más de dos mil mentiras alcalde parejas

Voz 1 48:51 sí es complicado dice

Voz 1309 48:54 en su día bueno que no cuenten aquí algún partido por

Voz 1 48:57 bueno la verdad es que estamos perpetuo es del comida basura y Twitter y me he tirado de tu para te lo juro claro

Voz 0295 49:08 todo bien

Voz 4 49:11 el domingo pasado en el perfil que hicieron en el país sí que desayuna

Voz 1309 49:15 porque son niños pequeños te iba a decir

Voz 1 49:19 no no por la Corona

Voz 0295 49:22 la patatas y bebí oye sale nota e diez de la mañana que no menos de doce Coca Cola día doce dos harían pero había visto lo que tiene bueno pues yo personalmente no sé si tú has vencido no con el tema de de la estatura ha mentido porque que compararon con Obama es verdad dice que me mide más de metro noventa y salió un su DNI hace unos años queda a metro ochenta y ocho eso lo hizo para que no les eso no les salida que es obeso calvo usted

Voz 1309 49:51 oye vamos a acabar este gallinero con un día especial a este veinte de enero Laura es el día D

Voz 1291 49:58 eso demasiadas la tamborrada

Voz 41 50:01 ahí por ello este año el Tambor de Oro dos mil dieciocho es el nadador paralímpico Richard Oribe sus méritos profesionales a promoción que también ha hecho de la ciudad entonces en tiene gallinero vamos a entregar el tambor de plata

Voz 1291 50:14 dos mil dieciocho al guipuzcoano que tenemos sentado en esta mesa el director de Carrusel Deportivo

Voz 42 50:26 Trípoli

Voz 1 50:33 y todo por ser el único Donosierra de Namibia

Voz 1291 50:38 no calor saluda por sus méritos profesionales y a su vez de agua entrega del tambor de bronce a Don Eduardo Iturralde González para que a lo largo de la tarde ir por los méritos profesionales en la tarde días entre que también que mejor tarde periodísticas que bueno

Voz 1 50:58 es un honor Laura me hace mucha ilusión

Voz 1309 51:00 sí pero es una evidencia el Tambor de Oro es el mayor reconocimiento que puede recibir un guipuzcoano en su historia historia usted para la más eh

Voz 1 51:12 sí porque ya el año pasado no pero es más duro de lo que gracias un abrazo ayer cuerpo del matador según

Voz 43 51:29 huevo

Voz 1 51:32 y para el tercero y definitivo la tercera posición a dos cuarenta y cuatro uno ahí estamos ahí está qué haría yo sin pues Sepi programa creyente de aspirar no pena tranquilo gracias chavales un abrazo íbamos la hacer trece minutos para el comienzo del partido en el Wanda Metropolitano te

Voz 39 51:50 hala a los jugadores a estaba saliendo con De Burgos Bengoetxea la cabeza a los dos equipos Éste es el once pero fuera del Atlético de Madrid

Voz 44 52:00 no Oblak en portería fuga Bersani con y también el lateral zurdo Lucas parejas centrales Jiménez junto a Sammy centro del campo con como así Saúl por la derecha jugará correas por la izquierda jugar a Carrasco en la delantera Antoine Griezmann Diego Costa después el once del Girona Marta Casas

Voz 45 52:17 herida en defensa rama yo Bernardo y Juanpe Mojica aliada Ariel las bandas con per a potenciales Granell en el centro del campo Borja García un poquito más adelantado ya la delantera por tu dio luz

Voz 39 52:29 la ambientazo grande de fuego de apenas un par de tiros para que arranca el fútbol Garrido

Voz 1 52:34 eso Kiko Narváez muy buena Kiko ese Daniel Herrera

Voz 22 52:38 Gustavito que está por ahí de nuevo y aquí qué tal el gran Pablo Pinto la Pablo qué tal y como estamos bueno el Girona que le complicó Kiko mucho en la primera vuelta el Girona un equipo muy serio con suma ya tres centrales carrileros muy largos que cada día está mejor además hice hace muy raro Kiko ver un Atlético sin Gabi

Voz 1 52:55 sí sobre todo por parte de de Koke que te tiene que dar algo de descanso porque después