Punto de Fuga: volvemos a "Hogar Seguro" (programa completo)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:02 qué tal buenas noches han pasado diez meses de la tragedia de hogar seguro en Guatemala cuarenta y una niñas perdieron la vida en el incendio de un centro de acogida un centro de acogida además con ese curioso nombre que no podía resultar más engañoso hogar seguro no sólo por el incendio

Voz 1460 00:27 el nueve de marzo un incendio en una casa de acogida de menores a las afueras de la capital de Guatemala dejó más de treinta chavales muertos el día anterior se había producido una revuelta dentro del establecimiento del que se fugaron sesenta internos los que no pudieron huir quemaron colchones en señal de protesta por los abusos que se cometían en el lugar contra los chicos un fuego que se extendió en minutos ante la mirada impotente tras las verjas del centro de algunos padres

Voz 4 00:57 yo no soy quién puede estar solas pero la voluntad de Dios

Voz 5 01:06 el siete de marzo primario niñas niños y adolescentes con tu voz precisamente por lo que usted bien conocen de actos arbitrarios y violaciones torturas dejan que tu Florian los niños en el propio hogar un hogar que había sido destinado y había sido creada para la propia Guardo y cuidado de los niños se situó en un lugar donde ese hacíais hizo todo lo contrario

Voz 1667 01:40 Diez meses después Son muchas las incógnitas que siguen abiertas sobre población del centro los abusos que sufrían las internas las redes de trata hoy volvemos volvemos a jugar seguro de la mano de Asier Vera

Voz 7 01:58 hay un control de de cuántos niños o niñas están protegidos en teoría hay cinco mil institucionalizado en Guatemala te diré que día de la tragedia el ocho de marzo cuando yo llegué allí no sabían cuántos niños niñas aviones centro una de las más con la que yo quedarán hospital se enteró de que su hija estaba fallecida en el hospital abriendo el periódico portal verídico estaba la foto de Suiza a veces es un con y sin control total y absoluto y evidentemente no ha habido ninguna ninguna mejora entonces se probablemente y ojalá me equivoque pues se pueda repetirse en cualquier día una tragedia como la del hogar seguro esperemos que no

Voz 1667 02:34 Asier es un compañero periodista que se interesó por este caso y ha volado a Guatemala para indagar sobre el terreno esta noche serán nuestros ojos allí quizás nos aclare algunas de esas dudas que todavía continúan abiertas en este caso también hablaremos del durísimo trabajo de las porteador

Voz 0508 02:51 son el eslabón más débil y la última parte de todo el entramado empresarial que precisamente el que se encarga de hacer esa exportaciones desde Ceuta a Marruecos bien pueden trabajar por cuenta propia o para otra persona pero normalmente ella no sabe para quién trabaja siquiera sabe qué es lo que llevan en en el gusto que portan a la espalda

Voz 1667 03:11 también las llaman las mulas son la imagen de la explotación cargan a sus espaldas hasta noventa kilos de mercancías que pasan por la frontera para ganar menos de diez euros al día esta semana han muerto dos de ellas

Voz 8 03:25 estoy deseando creyéndome eh

Voz 9 03:29 Ellos fueron dejando entrar dando una hasta que dábamos las últimas y la lejanía las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera se nos echaron encima

Voz 8 03:37 Dani wai diaria

Voz 9 03:40 él quedamos bloqueadas y la señora que falleció no se pudo mover estaba desesperada la policía en la lejanía empezaron a pegarnos la gente estaba llorando y preguntaba cómo murió

Voz 1667 03:49 no son las primeras que pierden la vida vamos a conectar con Sonia Moreno para que nos cuente qué ha pasado esta semana en el paso fronterizo de Ceuta charlaremos con Ana Rosado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía un año de Trump ya bandera del populismo global aunque Human Rights Watch nos traen esperanza

Voz 0311 04:05 las tengo que decir que hace un año enfrentamos un paisaje es bastante difícil con el de hecho Anpe en Estados Unidos y la posibilidad de gobierno de la Frente Nacional en Francia por ejemplo pero un año después vemos que que esta resistencia popular de gente en la calle de los jueces en Estados Unidos de la prensa demos un creo que Paisaje mejor

Voz 1667 04:34 esa es la gran noticia cada vez hay más gente que se moviliza en defensa de los derechos humanos Si eso es lo que los mantiene vivos en definitiva Emma Daly de Human Rights Watch en los va a detallar desde París las principales conclusiones del informe anual de esta organización Mundo Express Javier Bañuelos y Nico Castellano Nos van a hablar de la imposible burocracia para muchos inmigrantes con residencia legal aquí en España

Voz 7 04:57 la embajada española que están tiene ya están dando muchos dolores de cabeza yo tengo mucho conocidos amigos cercanos que también tienen el mismo problema que yo no esté en regla

Voz 1667 05:10 Ciudadanos a los que se les ha reconocido el derecho de reunificación familiar pero que se encuentran con las puertas cerradas del consulado cuando tienen que conseguir el visado para viajar a España en fin que hasta las vías legales presentan importantes carencias en España y en Europa por mucho que digan los políticos todo esto y más desde ya por este mundo también importa bienvenidos

Voz 10 05:38 no

Voz 11 05:44 sí les voy la

Voz 1667 08:13 el Papa diez meses de hogar seguro volvemos allí principalmente porque quedan muchas preguntas por resolver de este caso porque la SER SER Vitoria hablado con Dacia Dacia es la madre de una de las niñas fallecidas en aquel incendio escuchen un fragmento de lo que le contó a nuestra compañera Naiara López de monarca

Voz 0311 08:39 mi hija falleció en el no es seguro

Voz 12 08:43 vamos que ahora mismo hay cinco personas en prisión preventiva que se está a la espera de juicio qué esperáis las familias

Voz 0311 08:50 esa justicia que estos pues es era el peso de la ley

Voz 12 08:54 el tenis esperanza de que se depuren responsabilidades tal y como se está llevando a cabo todo el proceso judicial

Voz 0311 09:03 sí tengo la esperanza y nosotros somos las voces de las niños y no vamos a descansar hasta que se haga justicia

Voz 12 09:11 hasta dónde tendrían que llegar estas responsabilidades escuchábamos antes al presidente eh ese hablaba de las órdenes que pudo llegar a dar la orden de la intervención de la Policía que entro en el centro cuando no debería de esa custodia que se hizo bajo llave y no sé cómo lo ves Dacia

Voz 0311 09:33 ellos son responsables todos ahí nadie se queda libre porque ellos menores de edad violaron sus derechos no tenían qué encerrarlos con llave porque no era niños conflicto que que tenía en conflicto con la ley de hecho mi hija estaba por abrigo y protección ellos no tendrían que haber tomado esa decisión

Voz 13 09:56 el hacia cuéntanos un poquito el tema del del altar de de eso que que que el parque central de Ciudad de Guatemala desde el primer día pues recuerda a las salas cuarenta

Voz 14 10:07 la niña así a las quince

Voz 13 10:09 sobrevivientes que hay exactamente en el en el parque central de de Ciudad de Guatemala

Voz 0311 10:16 fíjate que hay en el en el altar están número cincuenta y seis que simboliza a toda la niña dotar a las cincuenta y seis a las cuarenta llena muerta ya las sobrevivientes a parte de eso eh donaron unas cruces verdad ir estaba alrededor del cincuenta y seis se han ido a Ponsoda limpiar ahí siempre en cuestiones de de los mayas y todo eso por eso está porque el presidente que queremos justicia queremos justicia eso un momento va a quitar ahí sigue lamentablemente la gente siento lo destruye llegan a votar las cruces desastres con todo eso la gente no respetan los autónomos ha dolido mucho porque hemos puesto hasta rótulos que que no molesten porque porque es son eso quedo que paraliza Dolores en memoria de las niñas y la gente cuesta porque todo estoy

Voz 1667 11:21 a ser verá buenas noches

Voz 15 11:23 buenas noches que lamentable que haya

Voz 1667 11:26 quien no respete ese sentimiento de las madres no es ese altar del que hablaba Dacia que destrozan un hay otra vez son familias en definitiva muy maltratadas después de la tragedia no

Voz 15 11:37 totalmente es muy lamentable bueno pues que haya gente que parece que no le gusta que que haya un gran número cincuenta y seis enfrente del Palacio del Palacio Nacional donde trabaja el presidente de Guatemala allí inmorales y quizás cruces de madera y ahora son de hierro y también pues como te comentaba pues casi todas las tardes pues a la a las seis de la tarde siempre hay una pequeña ceremonia maya tienen en una en una hoguera en el que se recuerda pues salas cuarenta y uno niños fallecidas ya las quince sobrevivientes yo creo que aunque hallada esto es que no quieren que eso está ahí eso va a continuar allí hasta que haya una verdadera justicia en Guatemala

Voz 1667 12:16 qué sabemos de la hija de Dacia

Voz 15 12:18 pues bueno pues la hija de da tiene un plazo que bueno pues como yo dice estar en protección mi abrigo pues ha habido una serie de problemas familiares y las madre para proteger a su hija de un padre que bueno no se portaba como como debiera aportación padre de una niña pues dio ingresarla en el lugar seguro y las consecuencias pues todos sabemos cuáles fueron eh ya la introdujo en este en ese lugar para protegerla y el Estado que debía protegerla pues no sólo no la protección sino que que provocó que esta niña muriera no por una serie de acciones de omisión

Voz 1667 12:58 exacto no lo decíamos al comienzo el propio en nombre del Centro de Acogida Hogar seguro no podía resultar más engañoso al final no iba no sólo por el incendio porque quizás debamos recopilar por un momento Asier al detalle un poquito al detalle que pasó la noche del incendio de hogar seguro los días anteriores no porque las víctimas estaban encerradas bajo llave

Voz 15 13:19 pues efectivamente mire yo te comento el siete de marzo se fugaron del hogar seguros de la Asunción ciento cuatro adolescentes eran cincuenta y siete mujeres y cuarenta y siete hombres de que huían de los malos tratos de vejaciones de violaciones de abusos de comida en mal estado y en esta institución es una decisión que pertenece a la secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala entonces en ese momento los pro las niñas las que decidieron huir el siete de marzo entonces zona al porque había varios hogares no eran niñas de entre trece y diecisiete años fueron donde los niños de dijeron bueno nosotros queremos jugar no sé si vosotros queréis acompañarnos au si queréis os quedáis para mí ser muy simbólico que Guatemala es un país con muchos países en el mundo en el que impera el machismo no y en este caso fueron las mujeres las que lideraron pues no revuelta dijeron basta ya lo dijeron va a estallar todas esas violaciones y abusos que sufrió a medias por su condición de mujer no entonces les la puerta los trabajadores del lugar seguro en lugar de atenderla psicológicamente de ver que por qué querían ir cuáles eran los problemas que tenían que de abordarlas en momentos de crisis no es simplemente les abre la puerta a la fugaron ídolos aquí algo que no podían hacer lo que estás niñas recordemos que están en protección ya abrigo

Voz 16 14:36 en este momento el después de aseguró llame a la Policía Nacional Civil

Voz 15 14:39 la captura a las niños así a los niños captura es posando las pegando las golpeando las las se concentra en el en el portón del del hogar durante ocho horas y nadie sabía qué hacer con ellas y con ellos e introducían te llamaran juez no no sabían qué hacer bueno entonces una llamada por ahí del presidente de Guatemala allí Morales al al comisario de la Policía que estaba al cargo de de pues de las niñas que tenía Naïr es bueno en el portón lo ordena que lleguen cien agentes de la Policía Nacional Civil con el objetivo de que esas nimias sean rey introducidas en el centro custodiadas por agentes de la Policía algo que era totalmente ilegal porque dentro de lo del hogar sólo podía haber pasional de la secretaría de Bienestar Social entonces una serie de de personas que están en prisión que decidieron encerrarse en un aula de cuarenta y seis sesenta metros cuadrados en menos de metro cuadrado para cada una de las niñas ayer tras una cincuenta y seis niñas entre ellas una embarazada también es una niña que el día de la fuga al siete de marzo había sufrido una luxación de pelvis cuando la red introducen a esas niñas en el aula pues entre las doce y las tres de la madrugada basados metiendo una una al al hogar entonces simplemente un desayuno recordemos que también estaban se hayan fugado estaban sucias habían pasado por un río de aguas negras estaban mojadas en ningún momento les llevan toallitas higiénicas no hicieron absolutamente nada debieron XXII colchonetas para que durmiera y a la hora de la mañana pues años que en ir al baño así llaman a la puerta para la policía por favor que les dejaban salir al baño dejan salir a una de las niñas pero no había agua en el baño entonces la reintroducción de otra vez en la obra sin que ella pudiera el baño que dicen chicas ahí os quedáis no

Voz 0508 16:21 no no no y no hay Aguado pues aguantáis

Voz 15 16:24 entonces evidentemente con cualquier ser humano las niñas necesitan hacer sus necesidades fisiológicas algo que hacen dentro del aula siguen pidiendo que por favor dejen salir no les dejan Soler y una de las niñas para llamar la atención ella tenía una cerilla pues se entiende una cerilla en una de las colchonetas con el objetivo evidentemente de que les abrieron la puerta en ningún momento menos la puerta golpearon gritaron estuvieron nueve minutos el a una temperatura de trescientos grados centígrados con menos de un veintiuno por ciento de lo necesario para para poder vivir y las consecuencias fueron que bueno pues cuando abrieron la puerta la abrió un agente de la Policía la subdirectora de la Policía Nacional Civil que era la que tenía la llave Lucinda Eva Marina Marroquín pues ya había diecisiete niñas muertas dos niños fallecieron poco después y otras veintidós fallecieron en en los hospitales actualmente hay una de las niñas que está todavía en Estados Unidos porque trataba una nueve niñas y aún se sigue curando de de las graves heridas

Voz 1667 17:20 tremendo tremendo absolutamente tremenda y además yo creo que desde los primeros instantes los propios responsables de hogar seguro sabían que algo en fin algo grave había pasado Yllera su responsabilidad porque recuerdo perfectamente la imagen de los padres aporreando las verjas del centro intentando simplemente obtener información de sus hijas no que estaban allí quiero que escucha es Asier a nuestros oyentes las declaraciones de el abogado de varios familiares lo pudimos escuchar aquí en Punto de Fuga en abril esto es lo que nos contaba Rodolfo

Voz 17 17:54 el producto bien hecho pues se han abierto varias investigaciones de múltiples anomalías delitos que cometió entre uno de ellos el tema de la la trata de personas porque muchas de las niñas manifestamos incluso vivas siete venir estarán como nevadas eran objeto de parte de personas ajenas a las e incluso oportuno comentarles Hafez de una él al niño

Voz 5 18:26 qué pena que tuvo en EEUU fruto de la fumador o sea Guatemala India sentó

Voz 0508 18:35 para verdad

Voz 5 18:36 ella no recuerda cómo deben de ser dado que la investigación es estricta para establecerse de lujo

Voz 1667 18:48 pueden a ser que hay de esto que de lo que hablaba en el abogado trata de personas dentro del centro de acogida en fin

Voz 15 18:56 pues es tremendo es una investigación que está llevando la la Fiscalía es una hay varias denuncias hay una denuncia exactamente este caso hay varias niñas que aseguran que una señora mayor pues de vez en cuando va a alguna de las niñas que del hogar se lo llevaba a habitaciones fuera del lugar donde había personas mayores hombres que que

Voz 7 19:16 te ha costado en con ellas no ahora mismo la

Voz 15 19:18 la Fiscalía el otro día dijo la fiscal que eso es había descartado que de momento no había ningún indicio claro de que hubiese trata de personas pero sí está claro que que había habido abusos ha habido violaciones y se están están investigando hay once casos abiertos por diferentes anomalías dentro del hogar entre ellos y hubo un homicidio hay dos personas dos personas trabajadoras del hogar seguro que ya están en en la cárcel por abusos sexuales a una de las niñas es decir aquello era un infierno no era un hogar seguro ninguno es un hogar de de protección y abrigo y las niñas por eso deciden fugarse el siete de marzo no

Voz 1667 19:58 esto es momento descampado a la la tapa de paro

Voz 15 20:01 más pero la investigación ni mucho menos ha sido cerrada

Voz 0508 20:04 es que me consta que lo están llevando a cabo

Voz 1667 20:06 a cuenta una cosa para acabar esto ha supuesto al menos unos es un replanteamiento del sistema de acogida oficial en Guatemala porque en hace meses hace diez meses la verdad es que no me quedó claro si podía haber más centros como más hogar seguro en Guatemala

Voz 15 20:21 realmente no ha supuesto ningún cambio es pura opacidad en los centros de protección mi abrigo de menores sí que hay ojos expuestos de diferentes organizaciones de los derechos humanos estaría Unicef a diferentes organizaciones hay centros privados de atención a a niñas que evidentemente tiene muchísima más credibilidad entre ellos está la la alianza está el refugio de la niñez ocho de las niñas sobrevivientes del del lugar seguro están en el en el refugio de la de la niñez entonces sí que centros privados que tiene una atención mucho más personalizada ahí la atención que debería tener cualquier niña que está protegido no pero actualmente mueven unos niños y las niñas de un lado a otro no hay un control de cuántos niños o niñas están protegidos en teoría hay cinco mil institucionalizado en Guatemala te diré que el día de la tragedia el ocho de marzo cuando yo llegué allí no sabían cuántos niños y niñas en el centro dato tan básico como quiénes estaban cuantos habían hay informes oficiales a los cuales yo he tenido acceso que no sabía ni que dentro de Laura había cincuenta y seis niñas con el nombre de la cincuenta y seis niñas poco a poco se puede sabiendo los nombres y las identidades es que el mismo día de la de la tragedia ni siquiera habían identificado a las niñas que que estaban heridas que habían fallecido una de las más con la que yo quedarán hospital se enteró de que su hija estaba fallecida en el hospital abriendo el periódico en la portal verídico estaba la foto de su hija de es Un con sin control total y absoluto y evidentemente no habido ninguna ninguna mejora entonces se probablemente y ojalá me equivoque pues se pueda repetir que en cualquier sería una tragedia como la del hogar seguro esperemos que no

Voz 1667 22:02 les quiero recordar que Asier verá prácticamente lo dejó todo por irse a Guatemala da a conocer algo más de este caso a recabar información sobre el terreno de este caso tremendo que desde luego vamos a seguir aquí en Punto de Fuga pero la información de primera mano la de Asier que le agradecemos contarla en en Punto de Fuga ser compañero muchísima suerte gracias de verdad eh

Voz 15 22:25 pues muchísimas gracias y un placer hablar en en tu programa muy agradecido

Voz 1667 22:38 seguimos os queremos acercar ahora a otra realidad mucho más cercana pero igual de invisible la realidad las portadoras o mulas mujeres que transportan las mercancías de un lado a otro de la frontera con Marruecos mercancías de hasta noventa kilos que estas mujeres portan a sus espaldas y además lo hacen por un sueldo mísero que no llega a los diez euros esta semana han muerto dos de ellas en Ceuta Sonia Moreno nos va a contar desde allí qué pasó y quiénes son estas portadoras

Voz 18 23:09 las dos víctimas llegaron la madrugada del lunes como otras cientos de mujeres marroquíes a la frontera con España para entrar en Ceuta recoger los bultos de mercancía volver cargadas con ellos a cuestas a Marruecos esperaron horas antes de que abriesen los tornos y puertas del paso fronterizo Tarajal II pero no llegaron a entrar porque murieron aplastadas en una avalancha las autopsias revelan fracturas y heridas en el pecho y en la cabeza

Voz 8 23:31 la sí

Voz 9 23:35 los fueron dejando entrar en una hasta Cristina vamos las últimas y la lejanía las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera se nos echaron encima explica una portadora estaba la madrugada del quince de enero en otra

Voz 8 23:46 Dani wai de aún que ya Mel

Voz 9 23:50 quedamos bloqueadas y la señora que falleció no se podía mover estaba desesperada a la policía en la lejanía empezaron a pegarnos puntualiza la gente estaba llorando preguntaba cómo murió hija barra otra testigo aseguran que la víctima estaba en el suelo la llaman luego vino la policía de la frontera marroquí hizo la movía

Voz 18 24:08 pero ya estaba muerta fueron trasladadas al hospital Hasán II de Castillejos donde residían Swat el Hamm que deja tres niños son la quinta es esta víctimas de este nuevo paso que inauguró España en dos mil diecisiete para dignificar el comercio atípico y dar más seguridad a las personas que realizan el portero sin embargo el tiempo y media docena de muertes en menos de un año a entender que nos ha conseguido el objetivo por su parte el portavoz del Gobierno marroquí Mustafa al Halffter anunció en septiembre medidas drásticas si tangibles en la frontera para evitar más muertes tras el fallecimiento de dos portadoras pisoteada por sus compañeras durante una avalancha pero hasta el momento no se conocen esas medidas en la tragedia de esta semana hubo otras cuatro personas heridas de diversa consideración y las autoridades de Tetuán han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido

Voz 19 24:57 a Ana Rosado buenas noches

Voz 0508 25:01 pues no te lo decíamos al comienzo

Voz 1667 25:03 uno de los ejemplos más cercanos invisibles que tenemos a las puertas de España de esclavitud no el de las porteador

Voz 0508 25:12 pues sí está ahí a escasos los catorce kilómetros y casi nadie sabe qué es lo que lo que pasa también creemos que cae una tarea ardua de de mi civilización

Voz 1667 25:24 claro que es lo que pasa que es lo que no vemos a diario cuando surge la noticia de la muerte de una de estas mujeres

Voz 0508 25:32 pues no vemos que llevan esperando desde por lo menos la dos de la mañana que se levantan para dejar las labores domésticas y de cuidado preparadas que cogen un taxi hacia la frontera ahí pueden estar esperando a las cuatro de la mañana a que abran el paso fronterizo hacia la parte española lo que no vemos tampoco es que esta espera es lo único que les garantiza estará pues el salario que van a poder ganar para ese día para la subsistencia

Voz 1667 26:02 salario que decíamos Ana que en fin es decir irrisorio no

Voz 0508 26:07 pues sí después de Porcar entre cincuenta y setenta kilos a la espalda de hacer un trayecto de unos tres kilómetros is sobre todo dependiendo de las horas que tengan que esperar con ese fardo él las espalda pues no llega a unos quince euros por por

Voz 15 26:22 sí

Voz 1667 26:22 de dónde vienen estas portadoras

Voz 0508 26:25 son todos de la playa de Tetuán son de la zona de Marruecos son lo que se conocen como trabajadoras transfronteriza hizo todas de nacionalidad marroquí

Voz 1667 26:35 que en las contratas

Voz 0508 26:37 puede son el eslabón más débil y la última parte de un entramado empresarial que precisamente el que encarga encargado hacer esas exportaciones desde Ceuta a Marruecos bien pueden trabajar por cuenta propia o para otra persona pero normalmente ella no sabe para quién trabaja ni siquiera sabe qué es lo que llevan en en el bulto que afectan a la espera

Voz 1667 27:00 madre mía que esto es al final lo que dices tú no gana es el el último eslabón de una gran cadena para que ellas mismas no sepan exactamente quién quién les paga no por poco que sea

Voz 0508 27:10 pues sí pide además una actividad comercial que reporta más de cuatrocientos millones al año a la Ciudad Autónoma de Ceuta y como explica aguante en la última parte de de toda una serie de trabajos que precisamente hace que que sea el que tiene las condiciones más duras ahí pero que nadie o casi nadie quiere pasar

Voz 1667 27:29 este igual que lo sabemos tú yo Ana lo sabe quién lo tiene que saber quién puede tomar cartas en el asunto no en la situación de esta mujer o no o este asunto corresponde sólo a Marruecos

Voz 0508 27:40 por supuesto que lo sabe y sobre todo el año pasado iniciamos una campaña incidencia política que se llamaba la injusticia la espalda y el objetivo era por si no lo sabían no que sea un poco cínico porque pasa en territorio del Estado español en territorio europeo presentamos el informe en el Congreso de los Diputados es madre después lo presentamos también en Bruselas exigiendo que que se tomarán unas medidas y que ambos Gobiernos sobre todo se sentaran a hablar sobre esta esta situación que no es una cuestión exclusiva de Marruecos porque aunque estas dos últimas muerte hayan acaeció en lado marroquí en la mayoría de las ocasiones se producen por algo que suele pasar infecta

Voz 1667 28:22 claro claro cuál es la respuesta no se de tanta del Gobierno de España como de Europa no porque este asunto efectivamente ha llegado a a la Comisión al Parlament

Voz 0508 28:32 pues en primer lugar al típico discurso hipócrita al que no nos enfrentamos si no la la pena a la lástima la solidaridad pero una de las medidas que nosotros proponíamos que se considerará trabajadora que tienen me que se no pero es que tenía una relación laboral con el comerciante quedó con con todo este circuito

Voz 1667 28:52 qué mínimo no sí claro que él no

Voz 0508 28:54 lo que consideramos nosotros hay también lo que consideran ellos con supuesto aquí no no lo consideraron dijeron que no que eso no podía hacer cuando lo hemos llevado a los medios incluso al Congreso nos han dicho que es imposible porque ella lo que es una actividad autónomas y que como son marroquíes no dependen de ello

Voz 1667 29:15 bueno y en Europa también a la espera de respuesta

Voz 0508 29:19 sí sí cuando presentamos el informe desde el grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo se presentaron tres preguntas sobre todo porque era una cuestión de de seguridad de derechos humanos hace poco pues volvieron a volver a preguntar eso fue en el mes de junio y estamos a en junio del dos mil diecisiete en enero de dos mil dieciocho no han vuelto a a contestar y han pasado ya cuatro muertes más desde esa desde esa pregunta

Voz 1667 29:44 Ana nos contaba son mujeres de la Wii Lalla no de de Tetuán son mujeres que ganan muy poquito dinero que ese pasan muchas horas fuera de casa al final si ellas faltan como es el caso de estas dos mujeres que murieron en el lunes que supone para la economía tanto de esas familias la como para la estabilidad no yo no yo me imagino los los los niños de la casa

Voz 0508 30:09 pues que es precisamente uno de los motivos pues lo que los que les lleva a trabajar en este tipo de trabajos que todas son perfiles bastante heterogéneo no se puede definir un perfil específico pero lo que sí todas tienen en común es que todas tienen familiares no hijos a cargo y a su responsabilidad el único ingreso que que al día sí es un al mucho Alario que les permite subsistir es lo que nosotros siempre insistimos con este dinero no se pueden pagar alquiler y pueden pagar el agua eh no pueden pagar nada es lo único que les amparan que les garantizará que que hoy en día van a poder comer así que con este tipo de de tragedia ya no sólo es perder un ser querido sino aquella a la perspectiva de futuro es es nula

Voz 1667 30:53 Rosado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 0508 30:59 gracias a vosotros

Voz 0861 31:02 Express se acerca la temporada de huracanes de monzones y según Unicef eso podría provocar una auténtica catástrofe en los campos de refugiados los Heene jazz en Bangladesh campos en los que malviven más de quinientos mil niños no sólo estamos pensando en daños materiales provocados por ejemplo por las inundaciones a Unicef le preocupa incluso más el riesgo de enfermedades como el cólera malaria Sara así

Voz 20 31:28 los campamentos en los que viven los cientos de miles de rojilla que huyeron de Myanmar hacia Bangladesh no son realidad campamentos oficiales sino campamentos improvisados en colinas contiendas construidas con plásticos y palos de bambú así que dicen desde Unicef que con la llegada a la temporada de huracanes y monzones lo que ya es una situación desesperada podría convertirse en una catástrofe además de las inundaciones y desprendimientos de tierra que se llevarían por delante las tiendas letrinas y los sistemas de agua preocupan sobre todo el riesgo de que surjan brotes de enfermedades como la malaria el cólera y la hepatitis en enfermedades que afectan en su mayoría niños ya está ocurriendo con la difteria una enfermedad de la que apenas se veían casos y que según la ONU

Voz 19 32:09 sí

Voz 9 32:11 ya ha matado a treinta personas en Bangladesh hay además

Voz 20 32:14 las cuatro mil contagiados desde finales de agosto más de seiscientas mil personas han llegado a Bangladesh huyendo de la violencia

Voz 21 32:24 y ese año la cifra de personas que llegará

Voz 0861 32:26 van a nuestro país cruzando el mar superará ojo Lass

Voz 1667 32:30 veintitrés mil personas esa es la previsión que mal

Voz 0861 32:33 dejad los expertos le Gehry es

Voz 22 32:35 director general de Frontex en en dos mil

Voz 23 32:39 dieciocho esperamos que los flujos aumente en las rutas del Mediterráneo occidental desde los países del Magreb hacia España van a subir al menos tenemos que estar listos y esa es la razón por la que en acuerdo con las autoridades españolas vamos a ampliar la operación instaló ineludibles

Voz 0861 32:56 desde Frontex basan esa estimación en un detalle muy concreto la mejora de la economía española esa es la explicación según la Gehry de que vayan a cruzar más personas en patera desde el Magreb

Voz 22 33:07 sí económico Puccini yo Open Express el tren

Voz 23 33:11 ven oportunidades económicas en Europa especialmente en España porque comparado con los años anteriores la situación económica ha crecido en España así que si estás en un país del Magreb con una mala situación económica o que se deteriora mientras la situación en España mejora desde luego esto crea migrantes económicos con mi amiga mal

Voz 0861 33:30 pero de qué sirve que lleguen si luego no les atendemos como se merecen ser la queja de las organizaciones sociales el último ejemplo lo tenemos con los visados para la reagrupación familiar ojo España está denegando estos visados en el exterior en concreto en Guinea Conakry esas trabas burocráticas están originando un auténtico drama social Nicolás Castellano

Voz 1620 33:53 Mamadou no podrá ver nacer a su hijo por las trabas burocráticas lleva casi tres años de trámites para intentar traer a su esposa

Voz 7 33:59 Pero España les niega el visado yo estuve que sólo porque no tengo mi familia esto también Pambley dándote me iba acciones algo familiar llevo viviendo en España desde dos mil seis estoy trabajando lo que es tratarán en mujer pues por lo menos estar Torme mujer cuidado puede traer restos de la familia por lo menos que me concedan eso no es domingo enloquecido

Voz 1620 34:23 su mujer está embarazada de cinco meses hace más de medio año que tiene concedida la reagrupación familiar que Mamadou solicitó ante la Delegación del Gobierno en Madrid pero la embajada de España en Conakry le ha denegado por segunda vez el visado por ellos abogada ha llevado el caso a los tribunales Sonia Radio

Voz 24 34:38 en este caso hemos interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia que esperemos que sea favorable pero esto no va a evitar que marido no puede haber ni nada a su hijo porque cuando el Tribunal Superior de Justicia nos conteste el niño ya ya ha nacido

Voz 1620 34:51 este taxista que llegó a Canarias en cayuco hace doce años no entiende que el mismo Gobierno que le concede la reagrupación familiar de su mujer Le de niegue el visado para que viaje está aquí

Voz 7 35:00 bajaba la embajada española que está en Guinea están dando mucho de de cabeza yo tengo muchos conocidos amigos cercanos que también tienen el mismo problema que yo que no dan notan arregla no sé porqué

Voz 1620 35:19 el presidente de la Asociación de guineanos en España Mamadou Diallo asegura que tiene constancia de más de medio centenar de guineanos en esta situación

Voz 25 35:25 lo que estoy leyendo el Ministerio de Asuntos exteriores que tiene que tomar la medida correcta para que termina con esta drama social para que no han baja la embajador que está en Guinea hace esto dará muy social

Voz 0861 35:44 Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran a la SER que el ambas

Voz 1620 35:47 en Conakry no ha cambiado el criterio de concesión de visados y que se limitan aplican la normativa

Voz 0861 35:55 y la polémica de la semana una vez manos llega desde Estados Unidos esta vez con su decisión de cerrar el grifo de las subvenciones que recibe la agencia de la ONU para los refugiados palestinos la UNRWA con ese paso Donald Trump acredita de nuevo su política pro israelí y congela nada menos que sesenta millones que su país debía aportar

Voz 1667 36:16 a esta agencia de la ONU en Estados

Voz 0861 36:18 dos Marta del Vado si el Departamento de Estado anotó

Voz 1510 36:21 en la ONU esta retención de sesenta y cinco millones de dólares destinados a los refugiados palestinos hasta que la UNRWA realice cambios en la forma en la que opera ISE financia la portavoz del Departamento de Estado Heather Nawaz antisistema in Juanes sin ningún asegura que su decisión no tiene como objetivo castigar a nadie sólo que se hagan reformas entre ellas qué otros países aporten más dinero tal y como Estados Unidos pidió también más financiación a la OTAN el Departamento de Estado enfatiza que si van a aportar el resto de la cuota otros sesenta millones de dólares para evitar que la Agencia se quede sin fondos ya que Estados Unidos es su mayor donante y aporta el treinta por ciento del presupuesto de la honra el pasado dos de N pero Donald Trump ya cuestionó la ayuda estadounidense en un tuit diciendo que este país da a los palestinos millones de dólares a cambio no recibe ni aprecio y respeto y que ni siquiera los palestinos quieren negociar un tratado de paz con Israel desde Nueva York el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres ha reconocido que no tenía conocimiento de esta decisión y asegura que es muy preocupante porque pone en peligro los servicios vitales

Voz 0861 37:26 honra pues sí de hecho esa decisión de Donald Trump han generado un profundo malestar en Palestina nos vamos hasta allí con nuestra corresponsal Beatriz la cumbre

Voz 26 37:35 castigo colectivo complicidad con la ocupación israelí crimen humanitario los palestinos han reaccionado con dureza a la decisión de Estados Unidos de reducir los fondos destinados a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos la UNRWA responsables palestinos han acusado al Gobierno de Donald Trump de seguir ciegamente las instrucciones de Israel por desmantelar un organismo que ayuda desde mil novecientos cincuenta a los palestinos más vulnerables el director de la representación palestina en Estados Unidos Samson Blood ha subrayado que los más de cinco millones de refugiados palestinos no son una moneda de cambio sino una obligación de Estados Unidos los responsables palestinos han recordado además que la decisión de no afectará a los quinientos mil niños refugiados que son escolarizados en escuelas de la ONU y a los enfermos que dependen de la UNRWA para su tratamiento en definitiva aumentará la amenaza de crisis humanitaria en lugares como la franja de Gaza donde la mayoría de sus dos millones de habitantes sobre refugiados dependen de la ayuda internacional Las contribuciones estado unidad

Voz 20 38:35 es es han representado hasta ahora un tercio

Voz 26 38:38 de la financiación global de esta institución de la ONU

Voz 0861 38:42 gracias Beatriz bueno el presidente Donald Trump que sigue levantando ampollas allá por donde va sus palabras no sólo generan ruido también generan crisis como por ejemplo cuando dijo que Haití era un agujero de mierda esas palabras duelen sobre todo en un país que todavía lucha por superar la muerte de las trescientas mil personas que murieron en el terremoto de hace ocho años Álvaro Zamarreño en la oficina de derechos humanos piden que no se trate como un exabrupto más como un mero problema de la vulgaridad de Donald Trump sino como lo que es el portavoz de esa oficina building y lo califica de escandaloso y la vergonzante lo siento mucho de esto es nuevo cubren pero no puedo más que definirlo como de racismo no se puede despreciar a países enteros porque es gente no es blancas joven son no a lo hizo comentario positivo hacia los noruegos deja claro el fondo ideológico de lo que estamos hablando racismo que luego tiene consecuencias sobre la vida de la gente que lo sufre una de las responsables del partido de gobierno en Sudáfrica el Congreso Nacional Africano es decir el partido de Nelson Mandela responde dolida que Maiky si el suyo es un país de mierda ni lo son Haití o cualquier otro es muy ofensivo hablar así de países quiénes están en vías de desarrollo tienen problemas que no son pocos pero Estados Unidos no está exenta con millones de desempleados o gente sin seguro médico y aún así nunca nos haríamos a decir algo tan ofensivo sobre un país con este tipo de problemas

Voz 11 40:55 bueno eh

Voz 1667 41:23 ibamos a encerrar con buen ánimo el programa con la esperanza que nos ha dado esta semana el informe anual de Human Rights Watch la organización que pelea por la defensa de los derechos humanos yo creo que siempre son malos tiempos para los Derechos Humanos porque esa lucha por su defensa nunca acaba pero la organización destaca en su estudio de dos mil dieciocho la resistencia de los ciudadanos frente al populismo y lo hace justo en el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca Emma Daly trabaja para Human Rights Watch nos atiende desde París donde han presentado este informe buenas noches Emma este informe que presenta esta semana Human Rights Watch nos permite ver con algo más de perspectiva el mundo con Trump en la Casa Blanca no porque Trump justo cumple este fin de semana un año como presidente en el poder no sé si os ha dado tiempo a percibir si ha cambiado algo en este año algo que que os preocupe alguna tendencia es relativa a los derechos humanos a la que debamos prestar atención

Voz 16 42:25 bueno creo que el año pasado ha sido la resistencia a este populismo autoritario dentro de muchos más porque estoy pensando hacer daño hacia atrás el trampa había ganado la la Casa Blanca con una campaña de racismo xenofobia bastante abierta en Europa había la posibilidad de algunos gobiernos de de extrema derecha ganando a vinos elecciones importante von candidatos de extrema derecha estamos aquí en París para lanzar el informe precisamente porque para nosotros es un punto importante ha sido la elección de Mol Macron en Francia qué campaña enfrentando abiertamente a la política extrema derecha icono una plataforma de de apoyo a DDHH es muy importante que el mundo necesita líderes políticos que están capas que es tan dispuesto a a enfrentar a misma autoritario quieren hablar por derechos humanos

Voz 1667 43:40 de momento percibimos esa resistencia popular de la que habláis esa resistencia de la sociedad civil a través del voto no por ejemplo con el ejemplo que nos has puesto en en Francia pero que otras formas de expresión sociales estáis percibiendo frente a ese populismo

Voz 16 43:59 bueno vemos por ejemplo no resistencia popular de gente gente manifestándose en la calle por ejemplo con la marcha de las mujeres con manifestaciones en contra politica políticas autoridades Venezuela en Polonia en Hungría en en muchos sitios también vemos a jueces en Estados Unidos hemos visto que Trump ha logrado hacer bastante daño pero este daño también han sido limitado por los jueces por la treinta hemos visto unos pues es interesante la prensa está trabajando maravillosamente en Estados Unidos y vemos un informe es impresionante desde el te lo que está pasando él un símil también entonces es importante tener esta resistencia por por muchas pactos desde la sociedad por por líderes políticos gente no la calle gente votando sociedad civil como digo hasta periodistas y jueces

Voz 1667 44:58 déjame hacer de abogado del diablo Emma porque es cierto que que muchos de estas figuras populistas tienen una una base de votantes notable no entonces puede que alguno de ellos no esté escuchando porqué debemos presentar estos populismos como una amenaza a los derechos humanos

Voz 16 45:16 muchas veces el dicen que hablan por la mayoría y lo que hacen es entonces atacar a los derechos de minorías muchas veces de gente que no está muy favorecidos que que gente impopular el problema es que un Gobierno que quita los derechos de una minaría llegará quitando muchos humanos usted también entonces esta lucha no es solamente una lucha de sitios porque todos nosotros tenemos los mismos derechos de derechos humanos pertenece a todos nosotros pero también por nuestro propio interés porque como digo un gobierno que quita derechos humanos a un grupo desfavorecido llegará también a quitar los derechos de la mayoría también entonces es una amenaza para todos nosotros

Voz 1667 46:05 ahora conocemos el populismo autoritario que encarna Trump el de Europa el de Marie Le Pen que tú nos has citado en el resto de fuerzas de ultraderecha que intentan abrirse paso en los parlamentos de los estados europeos pero en que otras zonas del mundo se está extendiendo este populismo extremo cuál es las tú

Voz 16 46:24 por ejemplo Rodrigo Duterte Filipinas guerra sucia ya expuesta los supuestos narcotraficantes pero están matando a gente en la calle sin juicio Turquía por ejemplo donde está encarcelado a cualquier crítico de Javier no lo que vemos es el problema es que cuando Turquía es un ejemplo de que la Unión Europea tiene más interés en en hablar con tus sobre él y lo los inmigrantes que condenar a Turquía por los actos de Wang y entonces actúan se siente libre de hacer lo que quiere en Peer manía vemos a lo mejor y lo peor de lo que pueda pasar cuando del mundo no quiere hablar ahí el populismo es racista budista ha atacado a esta minoría desfavorecida de esta minoría musulmana ya vemos que ya atacado expulsado a más de medio billón de gente de sus casas de su país en en un mes echaron expulsaron a seis mil cientos de personas en una campaña de limpieza étnica tremendas y el mundo se quedó en la comunidad internacional casi no ha dicho ni una palabra

Voz 1667 47:52 tema es que el silencio

Voz 16 47:54 está claro otro otro tema

Voz 1667 47:56 que porque estamos hablando mucho de populismo Emma cuando en los últimos años una de las grandes preocupaciones para vosotros los defensores de los derechos humanos y todos los que estamos involucrados de alguna forma en en esta cuestión era el terrorismo global no a mí me me gustaría saber si el terrorismo global sigue siendo una amenaza para la garantía de los derechos humanos

Voz 16 48:20 sí por la la el terrorismo es una amenaza contra civiles icónica de los derechos humanos el problema es que muchos gobiernos intentando eh perdona el pro problemas de terrorismo es es si el Abbey Iván encontré de dos civiles de de todos estos derechos humanos y los gobiernos tienen una responsabilidad de proteger nos estas amenazas el problema es que muchos gobiernos es en hacer su política de enfrentar al terrorismo también dañan a derechos humanos y la verdad es que sí este es también el tampoco es muy eficaz porque muchas veces las políticas contra terrorismo que también atacan a tener hechos humanas apoyan a los periodistas el siguen siendo un instrumento de reclutas el reclutamiento para los terroristas entonces es muy importante que los gobiernos siguen las normas y las leyes de derechos humanos cuando están formando su respuesta terrorismo

Voz 1667 49:25 pero está la sociedad aceptando todas esas acciones de lucha contra el terrorismo global que compromete en el respeto a los derechos humanos nos preocupa eso

Voz 28 49:35 sí es un gran problema es que muchos no quieren decir que que que hay como una lucha entre la libertad y la seguridad y la verdad es que es Navas uno no es verdad que se puede hacer un un un equilibrio entre la seguridad y la libertad y es importante porque yo no significa nada sino hay libertad también

Voz 1667 49:58 Emma Delhi de Human Right Watch muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 16 50:06 muchísimas gracias a ustedes