Punto de Fuga: volvemos a "Hogar Seguro"

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:02 qué tal buenas noches han pasado diez meses de la tragedia de hogar seguro en Guatemala cuarenta y una niñas perdieron la vida en el incendio de un centro de acogida un centro de acogida oficial además con ese curioso nombre que no podía resultar más engañoso hogar seguro no sólo por el incendio

Voz 1460 00:27 el nueve de marzo un incendio en una casa de acogida de menores a las afueras de la capital de Guatemala dejó más de treinta chavales muertos el día anterior se había producido una revuelta dentro del establecimiento del que se fugaron sesenta internos los que no pudieron huir quemaron colchones en señal de protesta por los abusos que se cometían en el lugar contra los chicos un fuego que se extendió en minutos ante la mirada impotente tras las verjas del centro de algunos padres

Voz 3 00:52 yo

Voz 5 00:57 yo soy quién puede estar solas pero la voluntad de Dios

Voz 6 01:06 el siete de marzo primario niñas niños y adolescentes con tu voz precisamente por lo que ustedes bien conocen de actos arbitrarios y violaciones torturas dejan que tú Fabián unos niños en el propio hogar un hogar que había sido destinado y había sido creada para la propia Guardo y cuidado de los niños se quedó en un lugar donde ese hacíais hizo todo lo contrario

Voz 1667 01:40 Diez meses después Son muchas las incógnitas que siguen abiertas las sobre población del centro los abusos que sufrían las internas las redes de trata hoy volvemos diez meses de hogar seguro volvemos allí principalmente porque quedan muchas preguntas por resolver de este caso que la SER SER Vitoria hablado con Dacia Dacia es la madre de una de las niñas fallecidas en aquel incendio escuchen un fragmento de lo que le contó a nuestra compañera Naiara López de Monaim

Voz 8 02:14 sí mi hija falleció en el seguro

Voz 9 02:18 vamos que ahora mismo hay cinco personas en prisión preventiva que se está a la espera de juicio qué esperáis las familias

Voz 8 02:25 el justicia que pues goles les queda el peso de la ley

Voz 9 02:30 el tenis esperanza de que se depuren responsabilidades tal y como se está llevando a cabo todo el proceso judicial

Voz 8 02:39 sí tengo la esperanza y nosotros somos las voces de las niñas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia

Voz 9 02:47 hasta dónde tendrían que llegar estas responsabilidades escuchábamos antes al presidente y se hablaba de las órdenes que pudo llegar a dar de la orden de la intervención de la Policía que entró en el centro cuando no debería de esa custodia que se hizo bajo llave no sé cómo no lo ves Dacia

Voz 8 03:09 ellos son responsables todos ahí nadie se queda libre porque ellos menores de edad violaron sus derechos no tenían qué encerrarlos con llave porque no eran niños conflicto que que tenían conflicto con la ley de hecho mi hija estaba por abrigo y protección ellos no tendrían que haber tomado esa decisión

Voz 10 03:32 el hacia cuéntanos un poquito el tema del del altar de de eso que que hay que el parque central de Ciudad de Guatemala desde el primer día pues recuerda a las a las cuarenta

Voz 11 03:42 sin niña así a las quince eh

Voz 10 03:45 sobrevivientes que hay exactamente en el en el parque central de Ciudad de Guatemala

Voz 8 03:51 fíjate que hay en el en el altar están número cincuenta y seis que simboliza a toda la niña dotar a las cincuenta y seis a las cuarenta llena muerta ya las sobrevivientes a aparte de eso eh donaron unas cruces verdad ir estaba alrededor del cincuenta y seis se han ido a Ponsoda limpiar ahí siempre en cuestiones de de los mayas así todo eso eso está porque el presidente vea que que vemos justicia verdad queremos justicia es todo un pues por el momento no se va a quitar ahí sigue lamentablemente la gente siempre lo destruye llegan a votar las cruces hacen desastres con todo eso a la gente no respetan los autónomos ha dolido mucho porque hemos puesto hasta rótulos orla que que no molesten porque porque es son eso quedo que paraliza Dolores en memoria de las niñas y la gente cuesta porque todo estoy

Voz 1667 04:57 Asier Vera buenas noches

Voz 4 04:59 noches que es lamentable que haya

Voz 1667 05:01 quien no respete ese sentimiento de las madres no es ese altar del que hablaba Dacia que destrozan una y otra vez son familias en definitiva muy maltratadas después de la tragedia no Asier

Voz 4 05:13 totalmente es muy lamentable que bueno pues que haya gente que parece que no le gusta que que haya un gran número cincuenta y seis enfrente del Palacio del Palacio Nacional donde trabaja el presidente de Guatemala allí Morales Izaskun luces no que antes eran de madera y ahora son de hierro y también pues como comentaba pues casi todas las tardes pues a la va se quitó la tarde siempre hay una pequeña ceremonia maya que en una en una Overa en el que se recuerda pues salas cuarenta y uno niños fallecido hacia las quince sobrevivientes yo creo que aunque ahora tropas a personas que no quieran que eso está ahí eso va a continuar allí hasta que haya una verdadera justita Guatemala

Voz 1667 05:52 qué sabemos de la hija de Dacia

Voz 4 05:54 pues bueno pues la hija de Diana tiene un plazo que bueno pues como ella dice estar en protección mi abrigo pues ha habido una serie de problemas familiares y la madre para proteger a su hija de un padre que bueno no se portaba como como debido aportación padre niña pues decidió ingresarla en el lugar seguro las consecuencias pues todos sabemos cuáles fueron eh ya la introdujo en este en este lugar para protegerla ahí el Estado que debía protegerla pues no sólo no la protección sino que que provocó que esta niña muriera no por una serie de acciones de omisión

Voz 1667 06:34 exacto no lo decíamos al comienzo el propio nombre del Centro de Acogida Hogar seguro no podía resultar más engañoso al final no iba no lo por el incendio porque quizás debamos recopilar un momento Asier al detalle un poquito al detalle que pasó la noche del incendio de hogar seguro los días anteriores no porque las víctimas estaban encerradas bajo llave

Voz 4 06:55 pues efectivamente mire yo te comento el siete de marzo se fugaron del hogar seguros de la Asunción ciento cuatro adolescentes eran cincuenta y siete mujeres y cuarenta y siete hombres de que huían de los malos tratos vejaciones de violaciones de abusos de comida en mal estado suciedad en esta institución es una excepción que pertenece a la secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala entonces en ese momento los fueron las niñas las que decidieron huir el siete de marzo entonces zona al porque había varios hogares no eran niñas de entre trece y diecisiete años fueron donde los niños de dijeron bueno nosotros queremos jugar no sé si vosotros queréis tacos bañarnos au si queréis os quedáis para mí ser muy simbólico porque Guatemala es un país con muchos países en el mundo en el que impera el machismo no incluye en este caso fueron las mujeres las que lideraron pues no ha Revuelta dijeron basta ya lo dijeron va a estallar todas esas violaciones y abusos que sufrió a medias por su condición de mujer no entonces en la puerta los trabajadores del desahogar seguro en lugar de atenderla psicológicamente de ver que por qué querían ir cuáles son los problemas que tenían que de abordarlas en un momento de crisis no es simplemente les abre la puerta a la fugaron ídolos aquí algo que no podían hacer porque estás niñas reportó recordemos que están en protección ya abrigo en ese momento el después de lo que aseguró llame a la Policía Nacional Civil la captura a las niño así a los niños padre captura esposado pero las pegando la golpeando las las se concentra en el en el portón del del hogar durante ocho horas y nadie sabía qué hacer con ellas con ellos y introducían para un juez no no sabían qué hacer bueno entonces hay una llamada por ahí del presidente de Juan mala allí Morales al al comisario de la Policía que estaba al cargo de de pues de las niñas que tenía Naïr es bueno en el portón el ordena que lleguen cien agentes de la Policía Nacional Civil con el objetivo de que estas niñas sean rey introducidas en el centro custodiadas por agentes de la policía algo que era totalmente ilegal porque dentro de lo del hogar sólo podía haber pasional de la secretaría de Bienestar Social entonces una serie de de personas que están en prisión que decidieron encerrarse en un aula de cuarenta y seis sesenta metros cuadrados en menos de metro cuadrado para cada una de las niñas ayer tras una cincuenta y seis niñas entre ellas una embarazada y también una niña que el día de la fuga al siete de marzo había sufrido una luxación de pelvis cuando la red introducen a estas niñas en el aula pues entre las doce y las tres de la madrugada basados metiendo una una al al hogar entonces simplemente un desayuno es recordemos que también atraviesan se habían fugado estaban sucias habían pasado por un río de aguas negras estaban mojadas en ningún momento les toallitas higiénicas no un absolutamente nada vecinos mentido excursionistas para que durmiera ya a la hora de la mañana pues años que ir al baño así llaman a la puerta para la policía por favor que les dejaran salir al baño deja saliera una de las niñas pero no había agua en el baño entonces la reintroducción de otra vez en la vida sin que ella pudiera el baño que dice chicas ahí os quedáis no no hay no hay agua pues aguantáis entonces evidentemente con cualquier ser humano las niñas necesitan hacer sus necesidades fisiológicas algo que hacen dentro del aula siguen pidiendo que por favor él dejen salir no les dejan Soler y una de las niñas para llamar la atención que ella tenía un cerilla pues se entiende una cerilla en una de las colchonetas con el objetivo evidentemente de que les abrieron la puerta en ningún momento les sabiendo la puerta golpearon gritaron estuvieron nueve minutos el a una temperatura de trescientos grados centígrados con menos de un veintiuno por ciento del oxígeno necesario para para poder vivir y las consecuencias fueron que bueno pues cuando abrió la puerta a la vio en un agente de la Policía la subdirectora de la Policía Nacional Civil que era la que tenía la llave Lucinda llevaba Marina Marroquín pues ya había diecisiete niñas muertas dos niños fallecieron poco después y otras veintidós fallecieron en los hospitales actualmente hay una de las niñas que está todavía en Estados Unidos porque trasladaron una nueve niñas y aún se sigue curando de de las graves heridas

Voz 1667 10:56 tremendo tremendo absolutamente tremendo y además yo creo que desde los primeros instantes los propios responsables de hogar seguro sabían que algo en fin algo grave había pasado Yllera su responsabilidad porque recuerdo perfectamente la imagen de los padres aporreando las verjas del centro intentando simplemente obtener información de sus hijas no están allí quiero que escuches Asier eh

Voz 12 11:19 a todos nuestros oyentes

Voz 1667 11:22 aclaraciones de el abogado de de varios familiares lo pudimos escuchar aquí en Punto de Fuga en abril esto es lo que nos contaba Rodolfo

Voz 13 11:30 es producto del hecho pues se han abierto varias investigaciones de múltiples anomalías delitos que cometió entre uno de ellos el tema de la la trata de personas porque muchas de las niñas manifestamos incluso niños que están vivas siete venir estarán como seas eran objeto de parte de personas ajenas a la e incluso oportuno comentamos hace es de una él al niño

Voz 6 12:02 qué pena que estuvo en todo señor fruto de la fumador a Guatemala India Indonesia sentó tan barata mía no recuerda absolutamente nada de ese estado

Voz 14 12:18 que la investigación se establecer fieles

Voz 6 12:21 en de lujo

Voz 1667 12:24 pueden lograr a ser que hay de esto que de lo que hablaba el abogado trata de personas dentro del centro de acogida en fin

Voz 4 12:32 pues es tremendo es una investigación que está llevando la la Fiscalía es una hay varias denuncias hay una denuncia exactamente en este caso hay varias niñas que aseguran que una señora mayor pues de vez en cuando llevaba alguna de las niñas que del hogar se lo llevaba a habitaciones fuera del lugar donde había personas mayores hombre es que que esa costaban con ellas no es ahora mismo la la Fiscalía el otro día dijo la fiscal que eso es había descartado que de momento no había ningún indicio claro de que hubiese trata de personas pero sí está claro que que había habido abusos ha habido violaciones y se están están investigando hay once casos abiertos por diferentes anomalías dentro de loar entre ellos y hubo un homicidio hay dos personas dos personas trabajadoras del hogar seguro que ya están en en la cárcel por abusos sexuales a una de las niñas es decir aquello era un infierno habrá un hogar seguro en un hogar de de protección y abrigo y las niñas por eso deciden fugarse el siete de marzo no de momento está descartada la la trata de personas pero la investigación ni mucho menos ha sido cerrada así que me consta que están llevando a cabo

Voz 1667 13:42 cuenta una cosa para acabar esto ha supuesto al menos un un replanteamiento del sistema de acogida oficial en Guatemala porque en hace meses a déficit meses la verdad es que no me quedó claro si podía haber más centros como un hogar seguro en Guatemala

Voz 4 13:57 realmente no ha supuesto ningún cambio es pura opacidad en los centros de protección mi mi abrigo de menores sí que hay ojos expuestos de diferentes organizaciones debía de los derechos humanos estaría UNICEF a diferentes organizaciones hay centros llevados de atención a a niñas que evidentemente tiene muchísima más credibilidad entre ellos está la la Alianza está el refugio de la niñez que ocho de las niñas sobrevivientes del del lugar seguro también en el en el refugio de la de la niñez entonces sí que centros privados que tiene una atención mucho más personalizada si la atención que bien debería tener cualquier niña que está protegida no pero actualmente mueven unos niños y las niñas de un lado a otro no hay un control de cuántos niños o niñas están protegidos en teoría hay cinco mil institucionalizado en Guatemala te diré que el día de la tragedia el ocho de marzo cuando yo llegué allí no sabían cuántos niños niñas en el centro un dato tan básico como quiénes estaban cuantos habían ahí informes oficiales a los cuales yo he tenido acceso que no sabía ni que dentro del aula había cincuenta y seis niñas ni el nombre de la cincuenta y seis niñas poco a poco se puede sabiendo los nombres y las identidades es que el mismo día de la de la tragedia ni siquiera habían identificado a las niñas que que estaban heridas que habían fallecido una de las más o la que yo quedarán hospital se enteró de que su hija estaba fallecida en el hospital abriendo el periódico en la portada al periódico estaba la foto de su hija a veces es un con sin control total y absoluto evidentemente no ha habido ninguna ninguna mejora entonces se probablemente y ojalá me equivoque pues se pueda repetir que cualquier día una tragedia como la del hogar seguro esperemos que no

Voz 1667 15:38 les quiero recordar que Asier Vera prácticamente lo dejó todo por irse a Guatemala a conocer algo más de este caso

Voz 15 15:45 va a a recabar información sobre

Voz 1667 15:47 terreno de este caso tremendo que desde luego vamos a seguir aquí en Punto de Fuga pero la información de primera mano la de Asier que le agradecemos contarla en en Punto de Fuga ser compañero muchísima suerte gracias de verdad