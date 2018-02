Porteadoras, esclavitud a las puertas de España

Voz 1667 00:00 seguimos ya os queremos acercar ahora a otra realidad mucho más cercana pero igual de invisible la realidad de las portadoras o mulas mujeres que transportan las mercancías de un lado a otro de la frontera con Marruecos mercancías de hasta noventa kilos que estas mujeres portan a sus espaldas y además lo hacen por un sueldo mísero que no llega a los diez euros esta semana han muerto dos de ellas en Ceuta Sonia Moreno nos va a contar desde allí qué pasó y quiénes son estas portadoras

Voz 1 00:40 las dos víctimas llegaron la madrugada del lunes como otras cientos de mujeres marroquíes a la frontera con España para entrar en Ceuta recoger los bultos de mercancía volver cargadas con ellos a cuestas a Marruecos esperaron horas antes de que abriesen los tornos y puertas del paso fronterizo Tarajal II pero no llegaron a entrar porque murieron aplastadas en una avalancha las autopsias revelan fracturas y heridas en el pecho y en la cabeza

Voz 3 01:06 los os fueron dejando entrar en una hasta que las últimas y la lejanía las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera se me echaron encima explica una portadora estaba la madrugada del quince de enero en otra

Voz 3 01:21 quedamos bloqueadas y la señora que falleció no se podía mover estaba desesperada la policía en la lejanía empezaron a pegarnos puntualiza la gente estaba llorando preguntaba cómo murió Morante hija barra otra testigo aseguran que la víctima estaba en el suelo la pista mal vino la policía de la frontera marroquí hizo la movían pero ya

Voz 1 01:40 estaba muerta fueron trasladadas al hospital Hasán II de Castillejos donde residían Swat el Hamm que deja tres niños son la quinta es esta víctimas de este nuevo paso que inauguró España en dos mil diecisiete para dignificar el comercio atípico y dar más seguridad a las personas que realizan el portero sin embargo el tiempo y media docena de muertes en menos de un año Ana entendí por qué no ha conseguido el objetivo por su parte el portavoz del Gobierno marroquí Mustafá al y anunció en septiembre medidas drásticas si tangibles en la frontera para evitar más muertes tras el fallecimiento de dos portadoras pisoteada por sus compañeras durante una avalancha pero hasta el momento no se conocen esas medidas en la tragedia de esta semana hubo otras cuatro personas heridas de diversa consideración y las autoridades de Tetuán han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido

Voz 1667 02:30 Ana Rosado buenas noches lo decíamos al comienzo es uno de los ejemplos más cercanos invisibles que tenemos a las puertas de España de esclavitud no el de las portadoras

Voz 0508 02:43 pues sí está ahí a escasos los catorce kilómetros y casi nadie sabe qué es lo que lo que pasa también creemos que hay una tarea ardua de de civilización tipo de esclavitud

Voz 1667 02:56 qué es lo que pasa que es lo que no vemos a diario cuando surge la noticia de la muerte de una de estas mujeres

Voz 0508 03:03 pues no vemos que llevan esperando desde por lo menos la dos de la mañana que se levantan para dejarla labores domésticas y de cuidado preparadas que cogen un taxi hacia la frontera ahí pueden estar esperando desde las cuatro de la mañana a que abran en el paso fronterizo hacia la parte española lo que no vemos tampoco es que esta espera el lo único que les garantiza estará pues el salario que van a poder ganar para ese día para la subsistencia

Voz 1667 03:33 salario que decíamos Ana que en fin es irrisorio no

Voz 0508 03:38 pues sí después de Porcar entre cincuenta y setenta kilos a la espalda de hacer un trayecto de unos tres kilómetros is sobre todo dependiendo de las horas que tengan que esperar con ese fardo él las espalda pues no llega a unos quince euros al porque

Voz 1667 03:54 de dónde vienen estas portadoras

Voz 0508 03:56 pues son todo que la playa de Tetuán son de la zona de de Marruecos son lo que se conocen como trabajadoras transfronteriza hizo todas de nacionalidad marroquí

Voz 1667 04:06 quien las contrata

Voz 0508 04:08 puede son el eslabón más débil y la última parte de un entramado empresarial que precisamente el que se encarga de hacer esas exportaciones desde Ceuta a Marruecos bien pueden trabajar por cuenta propia o para otra persona pero normalmente ella no sabe para quién trabaja ni siquiera sabe qué es lo que llevan en el bulto que están a la espera

Voz 1667 04:31 madre mía que esto es al final lo que dices tú no gana es el el último eslabón de una gran cadena para que ellas mismas no sepan exactamente quién quién les paga no por poco que sea

Voz 0508 04:41 pues sí pide además una actividad comercial que reporta más de cuatrocientos millones al año a la Ciudad Autónoma de defensa y como explica aguante en la última parte de de toda una serie de trabajos que precisamente hace que que sea el que tienen las condiciones más duras ahí por el que nadie o casi nadie quiere pasar

Voz 1667 05:00 estoy igual que lo sabemos tú yo Ana lo sabe quién lo tiene que saber quién puede tomar cartas en el asunto no en la situación de esta mujer o no o este asunto corresponde sólo a Marruecos

Voz 0508 05:11 por supuesto que lo sabe y sobre todo el año pasado iniciamos una campaña incidencia política que se llamaba La a la injusticia a la espalda y el objetivo era por si no lo sabían no que sea un poco cínico porque pasa en territorio del Estado español en territorio europeo te presentamos el informe en el Congreso de los Diputados en Madrid después lo presentamos también en Bruselas exigiendo que que se tomarán unas medidas y que ambos gobiernos sobretodo se sentaran a hablar sobre esta esta situación que no es una cuestión en exclusiva de de Marruecos porque aunque estas dos últimas muerte hayan acaeció en lado marroquí en la mayoría de las ocasiones se producen por algo que suele pasar en fechas

Voz 1667 05:54 claro claro cuál es la respuesta no se de de tanto del Gobierno de España como de Europa no porque este asunto efectivamente ha llegado a a la Comisión al Parlamento

Voz 0508 06:03 pues en primer lugar al típico discurso hipócrita al que no nos enfrentamos si no la la pena la lástima la solidaridad pero una de las medidas que nosotros proponíamos que se considerará trabajadora que teme que se reconociera que tenía una relación laboral con el comercio

Voz 4 06:20 yo bueno uno con con todo

Voz 0508 06:23 sí tengo claro es que él lo que consideramos nosotros hay también lo que consideran ellos con su puesto aquí no no lo consideraron dijeron que no que eso no podía hacer cuando lo hemos llevado a los medios incluso al Congreso nos han dicho que que es imposible porque ella lo que es una tímida autónomas y que como son marroquíes no dependen de ello

Voz 1667 06:46 bueno y en Europa también a la espera de respuesta

Voz 0508 06:50 sí sí cuando presentamos el informe es desde el grupo de de la izquierda en el Parlamento Europeo se presentaron tres preguntas sobre todo porque era una cuestión de seguridad de derechos humanos hace poco pues volvieron a volver a preguntar eso fue en el mes de junio y estamos a en junio del dos mil diecisiete en enero del dos mil dieciocho no han vuelto a contestar y han pasado ya cuatro muertes más desde esa pregunta

Voz 1667 07:15 Ana nos contaba son mujeres de la Wii Lalla no de de Tetuán son mujeres que ganan muy poquito dinero que ese pasan muchas horas fuera de casa al final si ellas faltan como es el caso de estas dos mujeres que murieron en el lunes que supone para la economía tanto de esas familias la como para la estabilidad no yo no yo me imagino los los los niños de la casa

Voz 0508 07:40 pues que es precisamente uno de los motivos por lo que los que les lleva a trabajar en este tipo de trabajos que todas son perfiles bastante heterogéneo no se puede definir un perfil específico pero lo que sí todas tienen en común es que todas tienen familiares no oigo a cargo y a su responsabilidad el único ingreso que que al día sí es un salario que les permite subsistir es lo que nosotros siempre insistimos con este dinero no se hacen rica no pueden pagar alquiler y pueden pagar el agua no pueden pagar nada es lo único que les dan harán que les garantizará que que hoy en día van a poder comer así que con este tipo de de tragedia ya no sólo es perder un ser querido sino que ya la perspectiva de futuro es nula

Voz 5 08:24 Ana Rosado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Voz 1667 08:27 este es el más gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga