Rodrigo Corrales: "Tenemos que seguir mejorando para poder optar a medalla"

Voz 1991 00:00 sabes que se está disputando el Europeo de Croacia donde llegamos con garantías y con opciones reales de luchar por las medallas porque además los hispanos son una selección que que nos han dado resultados nos han dado esperanzas hay un montón de alegrías en los últimos años y nos estamos acostumbrando mal acostumbrados pero la culpa es de ellos Diego Gonzales qué tal muy buenas ha la culpa de ello aunque lo disfrutamos nosotros fiebre por supuesto bueno ellos ellos también empieza la segunda fase

Voz 0497 01:52 sí sí para España si efectivamente mañana hay para Macedonia también que son los dos primeros clasificados de la primera fase en cada uno de sus respectivos grupos mañana efectivamente comienza bueno pues ella un campeonato ya sin margen de error España tiene que ganar posiblemente los tres partidos para no tener que echar cuentas a la última jornada depender de nadie en esta segunda enfrentar bien dices mañana a Macedonia a las ocho y media luego ya el martes será contra Eslovenia y el miércoles cerrará esta fase aquí embarazo donde nos encontramos porque ha cambiado de sede de la selección española contra contra él Banya así que tres finales tres partidos que comienzan mañana a las ocho y media contra Macedonia Macedonia Yago que entrena Raúl González ex entrenador español también del Vardar de Macedonia campeón de Europa que García Parrondo sumó su segundo entrenador es decir que conoce perfectamente bien a todos los poderes de la selección española aunque también nosotros en este caso conocemos cómo se mueve Raúl García González perdón y como y como va a preparar el partido de de mañana lo estás con protagonista no si estoy con protagonista que ya lo ha sido en algún partido y espero que lo sea mañana es decir que cuando a España le funciona la portería los extremos pueden correr y eso es vital para el conjunto de de Jordi Ribera así que me he traído aquí a este sofá de este lujoso hotel de la excepción en España en en en en una especie de retiro espiritual que tienen aquí a Rodrigo

Voz 1991 03:15 es el guardameta gallego de la de las es decía española ID del París Saint Germain también que no se me olvide ha puesto un armario en el sofá no he dicho que he dicho no estoy digo que has traído a un armario va a vale vale vale estoy estoy estoy torpe estoy perpleja de hola Rodrigo muy buenas qué tal

Voz 1 03:33 buenas noches qué tal estás hombre con qué sensaciones estamos pues bueno la verdad que que buenas sensaciones es verdad que hemos tenido ahora cuatro días sin competir bueno sea el el el cuarto día el IPE con bastantes ganas de empezar ya a competir de jugar este partido ya round yo creo que han sido bastantes días pero bueno estamos muy centrados en en empezar por el partido de mañana ganando Macedonia es sobre todo en seguir dando alegrías a

Voz 1991 04:01 a los aficionados y a todo el mundo no se hace muy larga la la la espera porque al margen de entrenar imagino que de alguna charla táctica de ver algún vídeo el resto el tiempo que hacéis

Voz 1 04:12 bueno la verdad que aquí estamos con el retiro espiritual no al final estamos pues bastante alejados de de la sociedad creo que estamos bueno en general hemos venido también a a competir a jugar el Europeo con lo cual nos viene bien estar concentrados es verdad que hemos tenido bastantes días libres Si quizás como como los días libres vienen después de una derrota pues han sido quizás un poco un poco más duros pero han sido al final pues eso levanta el estado de ánimo sabiendo que el partido de Dinamarca es un partido que se podía haber perdido ya pensando ahora en los tres partidos que vienen que que practicamente los tenemos que ganar hoy muy concentrado Si sobre todo pues eso con la con la sensación de de que vamos a ver los partidos a a muerte para que nadie salga con la con la sensación de que de que podíamos haber dado más no al final con mucha vamos a salir con muchas ganas con mucha intensidad y que todo el mundo se siente identificado con nosotros

Voz 1991 05:08 cuánto daño ha hecho ese último partido contra Dinamarca de la primera fase porque fue es que Rodrigo en el caso haber ganado ese partido lo tendríamos todo mucho más sencillo eh

Voz 1 05:18 sí bueno al final era era un partido muy importante tanto para nosotros como para Dinamarca no nosotros está claro que si hubiésemos ganado ese partido pues el camino hubiera sido quizás un poco más sencillo pero bueno la selección danesa también es verdad que si llega a haber perdido puestos prácticamente decía adiós a la competición no porque pasa ya con cero puntos era un partido muy muy muy igualado entre dos grandes selecciones en el que al final bueno se lo llevaron ellos quizás jugar un poco mejor ese partido pero pero bueno nosotros tampoco tenemos que pensar en eso quiere decir al final las cosas está en nuestras manos sigue estando todo todo en nuestras manos entonces yo creo que si hacemos nuestro trabajo aquí podemos hacer nuestro juego en los siguientes partidos pues seguro seguro que que vamos a tener muchas opciones de estar en semifinales

Voz 1991 06:03 o sea que tenemos que ir al otro partido a

Voz 0497 06:06 digo pero si miramos lo que tenemos por delante

Voz 1991 06:08 tres compromisos Macedonia Eslovenia y Alemania tenemos claro que si no ganamos los tres no estamos en semifinales

Voz 1 06:14 bueno eso es evidente pero aunque la tuviéramos igualmente aunque hubiésemos pasado con cuatro puntos yo creo que porque bueno todo alto jugador todo toda persona que le gusta competir pues siempre va a ganar este caso es porque lo necesitamos porque es lo que nos daría el pase a semifinales pero bueno nosotros hemos venido a ganar desde el primer día de todos los partidos es verdad que debida al nivel que hay la la igualdad no que hay en la competición pues es muy difícil y no no lo digo por haber perdido contra Dinamarca sino por todos los resultados que durante el campeonato pero nosotros hemos venido a ganar todos como hemos Chus del primer día y esperemos ya empezar mañana con dos puntos

Voz 1991 06:50 respetando a todos lógicamente a quién tenemos más quién es la selección más fuerte esta estrés

Voz 1 06:57 pues eh pues es una una pregunta muy difícil porque quizás Alemania pues tiene mucho nombre para la gente pero bueno Macedonia al final es la que ha pasado con más puntos la que mejor lo tiene para pasa dari está claro que una derrota con con Macedonia pues prácticamente no sentencia hay porque el les das ya casi el pase a semifinales con lo cual Macedonia con los resultados que ha tenido con el juego que ha desplegado pues yo creo que que por méritos propios es nuestro rival más complicado no al final ya te he dicho está todo muy igualado de todas formas hay muchos resultados muy parejos pequeños detalles deciden los partidos esperemos que en esta segunda fase pues esos detalles vayan vayan a nuestro favor no

Voz 0497 07:36 permíteme llegó el equipo de Macedonia juega muchas veces con siete en ataque contra seis sin portero y ahí los fuerte precisamente tiene mucha responsabilidad porque balón que puedan perder en ataque balón que vaya fuera varón que tenéis que estar dispuestos a pensar si si puede haber gol de portería a portería ellos hemos visto hacer goles a los porteros con lo cual mañana un poquito más de responsabilidad en ese sentido se convertía también en goleadores se hace si es necesario

Voz 1 08:01 sí sí pues es verdad no al final es verdad que si ellos no salen con siete jugadores pues nosotros tendríamos la responsabilidad al final es decidir qué es lo mejor en ese momento se te da portería pasaron compañero que está en una posición mejor pero es verdad que tendremos que ser rápidos y eficientes para para si se da el caso para esas situaciones que son más fáciles pues solventar las con éxito

Voz 0497 08:24 te digo si no yo a ver hay otra cosa clara que es que España tiene que correr no independientemente de que se en esas Se algo que es fundamental para la sección española es que los extremos corran todo parte desde la portería desde la defensa que volver otra vez España a correr desde desde esas posiciones de atrás eh

Voz 1 08:44 la mañana pues es un partido que para nosotros nos va a venir muy bien sobre todo eso es tener una buena defensa no recibir muchos goles tampoco estamos recibiendo muchos pero sobre todo que nos permita correr para hacer nosotros también facilitar un poco la labor en el ataque no al final vi yo creo que sí nosotros podemos correr y podemos hacer un juego rápido tenemos más posibilidades pero ya te digo he Macedonia aseguró que no nos la ponen las cosas fáciles los jugadores que tiene pues juegan prácticamente todos en en muy buenos equipos con lo cual pues eso hay que empezar muy concentrados defender bien y a partir de ahí pues elaborar el juego

Voz 1991 09:18 qué tal en el Paris Saint Germain

Voz 1 09:20 pues bueno muy bien me primera temporada la verdad que viviendo una experiencia que para mí que para mí era un sueño no es un equipo grande con grandes jugadores Si y la verdad que muy contento de estar allí y bueno todavía con muchas ganas de de de seguir creciendo hoy de hacer muchas cosas en París me han dicho

Voz 1991 09:37 qué tienes problemas de adaptación por el idioma

Voz 1 09:40 no no parece haber sido más ya digo que no se idiomas pues es algo que que aparte de que lo veo necesario para para el día a día de da igual en la sociedad que estés pero siempre es una manera como como más fácil no facilita la integración entonces pues a mí aparte de por necesidad pues también por porque me gusta Hay que bueno pues el francés pues la verdad es que ya lo dominó bastante

Voz 1991 10:08 siempre digo lo mismo cuando hablo con algún deportista que ha tenido la suerte de jugar en países diferentes con idiomas diferentes sido no sabes la envidia que tengo de de que podáis pasar un par de temporadas un par de años en en algún sitio jode al final eso algo que te llevas y aprender dos o tres idiomas que es maravilloso tú cuántos hablas

Voz 1 10:26 pues ahora este es el séptimo ella decía el otro día que que bueno en la en la escuela aprendiendo latín pero ese no no se me ha quedado eh pero bueno al final hablo sexo con mal nacido en Galicia hablo gallego estudiado en Cataluña también que venido a Barcelona con quince años estudian catalán habló catalán castellano portugués también porque he tenido compañeros de equipo polaco he vivido en Polonia en inglés y francés pues porque al final en Francia esté viviendo y es muy importante el inglés pues creo que es el idioma que todo el mundo debe saber es una de las leyes es llena versión más también brasileño también bueno así tengo acento brasileño al final

Voz 2 11:04 ah vale entonces yo hablo argentino uruguayo de el currículo

Voz 1 11:11 no siempre es importante hombre por supuesto desconocer

Voz 1991 11:14 buenos Un poco de la jerga nuevas si te tiras el rollo eh roble habló argentino este un argentino no la entiende las cosas como son síntesis hablar con expresiones propias complicidad entre los portugueses cuando hablaban entre ellos

Voz 1 11:26 tú es si es verdad que a veces se quedan pero que estas diciendo la verdad Carlos Aragón con con los idiomas que se hablan en en Sudamérica o sea con la al final con con el Espanyol en sudamericanos pasa entonces pero ya te digo a mí más que nada es una paseo y es una forma pues que que ha más que ves no siempre gusta cómo la gente pues cuándo intentas hubo poner esfuerzo en hablar hablar su lengua pues siempre ese muestras de agradecimiento pues lo cual es algo que motiva para para seguir aprendiendo desde luego

Voz 1991 11:56 extra interés de una persona cuando está en un sitio el integrarse la mejor forma posible que es aprendiendo el idioma de sitio en el que estás como mínimo tienes dan dos dos semanas para aprender croata

Voz 1 12:08 bueno me me comunico serbo croata veces que es poco parecido al polaco pero bueno sí la verdad es que este idioma todavía no lo tengo

Voz 2 12:16 hará vete por ahí anda yo nunca

Voz 1991 12:21 si algún idioma que te gustaría aprender yo que sé chino japonés estos que son así complicados

Voz 1 12:25 pues japonés japonés porque es una sociedad estado tenido suerte estar en Japón de vacaciones en la M chapurrea no tanto

Voz 1991 12:32 no no no

Voz 2 12:35 ya te contaré una historia fuera de micrófonos pero claro

Voz 1 12:38 no se puede contar cuenta la hoy no sería una tontería que al final es que estaba en en Japón iba como un libro de japonés castellano nombrada decir oye pues no se alegato cosas si no entonces bueno llega el autobús Tom japonés no no entendía mucho entonces me viene a ayudar a una persona oye pues tal pues como me ayuda pues le digo oye dice

Voz 2 13:05 el lo siento soy chino llegado mejor pero joder pues tras claves es el japonés físicamente te habían engañado porque además puntos está educados que digo vale vale entonces al P al pero bueno

Voz 1991 13:23 tú tan iguales no esté el a nosotros no parecen todos como a nosotros nos parecemos todos entre nosotros ya que es exactamente lo mismo que piensa en ellos pues nada Rodrigo mañana estaremos pendientes de ese partido a ver a ver si vamos dando pasito a pasito primero Macedonia luego Eslovenia luego Alemany nos metemos en las semifinales que es lo que queremos todos mucha suerte un abrazo muy fuerte pues nada muchísimas gracias a vosotros Diego por Macedonia e sí sí vamos a

Voz 0497 13:51 a dar ese primer paso yo creo que es vital porque además los macedonios también saben que si mañana no gana en España francamente difícil bueno vamos a a dar ese primer paso es el partido para para España pero bueno los alemanes ya han ganado ya me están dando también sus sus pasos en fin vamos a confiar en el juego de España creo que lo puede hacer mejor de lo que hemos visto hasta hasta ahora el partido es a las ocho y media de la tarde gracias