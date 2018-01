El Larguero: Charlamos con Gálvez, Portu y Cheryshev (20/01/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 1991 00:34 a las doce en punto las once en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinte de enero día en el que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la jornada en primera división el ultra con concluir ha sido el partido del Gran Canaria entre Las Palmas y el Valencia que ha terminado con derrota del conjunto de Marcelino dos uno Se adelantaron Loché prontito gol de Santi Mina en el minuto cinco empató en el veinte Jonathan Viera para los insulares y en el segundo tiempo la aliado Gabriel Paulista en el minuto cincuenta y tres el árbitro ha pitado mano el defensa del Valencia dentro del área le ha mostrado cartulina amarilla el brasileño se ha vuelto literalmente loco ha empezado a protestar con gestos ostensibles delante de la cara del árbitro Munuera Montero que ha mostrado la segunda amarilla acto seguido Calleri ha lanzado el penalti ha hecho el dos uno definitivo además el Valencia acabó con nueve porque también vio vez dos amarillas y también fue expulsado eso sí ya en el tramo final de del encuentro el Valencia se queda con cuarenta puntos pierde la oportunidad de ponerse segundo en la clasificación y Las Palmas toma aire logra el primer triunfo desde la llegada de Paco Jémez al banquillo y de no sale del descenso pero por lo menos sale de la última posición ahora mismo tiene catorce puntos está a cuatro de la permanencia tenemos noticia de última hora que tiene que ver precisamente con Paco Jémez Nicolás López qué tal muy buenas

Voz 1621 01:54 quedarme bueno es una noticia muy triste si de las peores que puede recibir en esta noche el técnico de la Deportiva Las plazas justo cuando estaba celebrando hasta hace muy poquito con todos los integrantes de la Unión Deportiva Las Palmas su primera victoria como técnico del conjunto amarillo es que hace cinco minutos que no han indicado el reciente fallecimiento de Lucas Jémez su padre por lo tanto esa luctuosa noticia que marca como tú decías el arranque de de El Larguero y naturalmente un abrazo para él y para toda la familia de la Unión Deportiva Las Palmas pero ha sido encadenar esa buena noticia de la victoria con este golpe que en lo personal recibe el técnico del conjunto grancanario no

Voz 1991 02:30 todo el está muy bien lo de los partidos es muy bonito hay que ganar pero lo importante lo importante y por supuesto desde aquí un abrazo fortísimo para Paco Jémez y para toda su su familia enseguida volvemos al Gran Canaria pero antes os cuento el resto de noticias que nos ha dejado el día como por ejemplo que en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid ha pinchado frente al Girona han empatado nos adelantaron los rojiblancos minuto treinta y cuatro gol de Griezmann empató para los catalanes Portu en el setenta y dos ya en el segundo tiempo justo antes en el sesenta y uno Simeone había retirado a Diego Costa en setenta y uno Un minuto antes del gol del Girona había retirado a Griezmann y con uno cero el marcador ya sabemos que el Atlético de Madrid ha sacado muchos partidos esta temporada por la mínima eh creo estado mirando esta tarde y creo que ha sacado siete partido dos por uno cero y otros dos por dos uno eh igual Simeone estaba pensando que con eso era suficiente para sacar el partido de hoy ha esos cambios evidentemente pensando en la Copa en intentar remontar ese uno dos en el Wanda Metropolitano frente al Sevilla y al final se le ha escapado dos puntos en que la hacen que éste ahora mismo con cuarenta y tres a ocho del Barça si mañana gana al conjunto catalán serían once de diferencia con el segundo clasificado con lo cual si no estaba sentenciada la Liga eh practicamente lo va a estar mañana el Girona sigue con su gran su temporada de debut en Primera es octavo con veintisiete puntos once por encima del descenso que ese es su gran objetivo el estadio la cerámica Villarreal dos Levante cero con goles de Manu Trigueros de penalti y Cheryshev para los amarillos ID Reino dos cero no dos uno que ha marcado por cierto Roger de penalti en el descuento para los visitantes al final Villarreal dos Levante uno el Villarreal se pone con treinta y cuatro puntos alcanza la cuarta posición de la tabla en puestos Champions desplazando a Realmadrid que ahora mismo es quinto a la espera de lo que hagan el partido de mañana Icon el encuentro aplazado que tiene contra el Leganés el Levante sigue en situación complicada es décimo sexto dieciocho puntos tan solo dos por encima del descenso en el partido de la una de la tarde en Cornellà El Prat ha derrotado con claridad el Sevilla al Espanyol cero tres con goles de El Mudo Vázquez Sarabia Muriel ya en el tramo final de El del encuentro el equipo de Montera que cierran la semana fantástica con esa victoria que comentábamos el Wanda Metropolitano en Copa es el triunfo de hoy los hispalenses se ponen con treinta y dos puntos empatando con el Real Madrid en la lucha por puestos de de Champions aunque los blancos como decimos juega mañana el Espanyol se queda décimo cuarta posición con veinticuatro puntos de momento en situación cómoda sin pasar apuros ya que sin acercarse demasiado a los puestos los mañana se disputa disputar resto de la jornada excepto al Eibar Málaga que queda para el lunes a las doce de la mañana Mendizorroza Alavés Leganés a las cuatro y cuarto en el Santiago Bernabéu Real Madrid Deportivo La Coruña ya a las seis y media en Anoeta Real Sociedad Celta de Vigo para las nueve menos cuarto Nos queda el partido el Villamarín entre el Betis y el Barcelona con la principal novedad del regreso de un Umtiti a la lista de convocados el ya sabéis que el francés se lesionó al inicio del mes de diciembre exactamente el día dos y hoy por fin regresa esa lista de convocados buena noticia para Valverde también está en esa lista Paulinho que era duda Iker el que no está es Iniesta en segunda división cinco resultados definitivos Valladolid uno Sevilla Atlético cero Oviedo dos Almería uno Córdoba uno Albacete cero el K2 Huesca tres Lugo tres Sporting de Gijón uno aquí la gran noticia del fin de semana sin lugar a dudas en el rally Dakar buenísimas noticias porque Carlos Sainz ha logrado la victoria en categoría de coches el piloto madrileño ha terminado en tercera posición en esta última etapa y consigue su segundo título en esta competición tras el logrado en dos mil diez

Voz 0359 06:11 que hoy la verdad es que sí que después de dos semanas pelear no pues ha funcionando la victoria ha sido un rol que bastante Murillo yo corro porque me divierte dice sigo disfrutando siempre dije que me apetecía hacer el acá e intentar ser el primer piloto español en ganarlo en coches lo conseguimos hoy lo he vuelto a ganar yo realmente agradezco muchísimo el reconocimiento de toda la gente de cariño las muestras de cariño

Voz 1991 06:42 espectacular el Rally que ha completado Carlos Sainz que logra como digo su segundo título en esta competición además este año dicen que es la edición más dura de toda la historia de esta competición así que enhorabuena en tenis en el Open de Australia hasta mañana Albert Ramos no ha podido con Nova Djokovic ha caído en tres sets esta madrugada eh tenemos tralla eh te en porque compite mucho de de los nuestros a la una Carla Suárez se mide a contable y a las dos y media Pablo Carreño frente a LIC Ipar las cuatro y media nos queda el partido de Rafa Nadal ante su Arman estos honorarios aproximados nunca se disputarían antes de en de esta hora a partir de ese momento dependiendo lo que se vayan retrasando los partidos y lo que vayan durando pues eh este sería el orden establecido en la jornada de hoy en balonmano en el Europeo que se está celebrando en Croacia mañana a las ocho y media de la tarde la selección española disputa el segundo partido de la segunda fase contra Macedonia hay que recordar que el martes jugaremos contra Eslovenia el miércoles cerramos esta fase frente a Alemania en la primera fase eh conseguimos dos victorias una derrota contra Dinamarca hemos pasado a esta segunda fase con dos puntos con lo cual para asegurarnos al cien por cien de meternos en semifinales hay que ganar los tres partidos sino ganamos los tres encuentros vamos a tener muy difícil el meternos en esas semifinales y lo que es lo mismo en la lucha por las medallas pero vamos eh que los hispanos desde hace mucho tiempo se han ganado el derecho a que confiemos en que en ellos empezamos el larguero y lo hacemos en ese en el gran a Gran Canaria lo diré

en donde el Las Palmas La

Voz 1991 08:14 ganado dos uno al Valencia y eso que empezó perdiendo teniendo en cuenta que un equipo tal y como está la situación en la que está llegaba como colista con muchísimas dudas después de encajar seis goles contra el Girona encajar un gol en el minuto cinco y acabar dándole la vuelta resultado con la presión que tenía encima tiene mucho mucho mérito Pedro Morata qué tal muy buena Nicolás López muy buenas de nuevo que era Yago para que se eh mucho mérito lo que ha hecho Las Palmas hoy sí fíjate ha sido

Voz 1621 08:42 a una semana en realmente complicada la Deportiva Las Palmas venía como dijo textualmente el presidente del pasado lunes de arrastrar el escudo del equipo en Montilivi con aquella dolorosa derrota ante el conjunto de Girona de vivir la polémica de la salida de de Remi pintadas de protesta por parte de los seguidores del Deportivo Las Palmas el desafío por delante de tener enfrente a un equipo sólido solvente y que hasta una distancia enorme del conjunto amarillo en la tabla clasificatoria pero hoy el conjunto amarillo ha tenido una actitud muy buena como reflejaba el propio técnico Paco Jémez al término del encuentro ha reconocido también que hay cosas que mejorar pero esto era lo que manifestaba el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas a la tercera llegó la vencida tercera convocatoria hay primera victoria de Jémez al mando del conjunto grancanario

Voz 4 09:27 hemos conseguido un resultado que posiblemente era bastante inesperado por parte de todo el mundo o y creo que ha habido muchas mejoras con respecto a otro otro partido pero aún así si queremos realmente hacer es la gran gesta de salvar este equipo tenemos que entender que todavía no que era muchísimas cosas por mejorar pero también no la dará el tiempo no debe seguir trabajando

Voz 1991 09:46 hombres quedan cosas por mejorar pero lo primero lo principal ahora sacar los resultados sacar los puntos y llegados llegado tres puntos que desde luego son de oro para intenta salir de esa situación va más Nico

Voz 1621 09:56 sí bueno deja que te cuente algo de lo deportivo Las Palmas porque uno de los futbolistas que fue señalado durante el transcurso de el partido ha sido Mauricio Lemos el futbolista dan el central uruguayo de la Unión Deportiva Las Palmas parece que definitivamente el conjunto amarillo le abre la puerta para una sesión para salir en el mercado de invierno al sua sólo italiana uno de los jugadores que el peor rendimiento estaban ofreciendo en esta temporada parece que se encuentra una

Voz 1991 10:23 una salida por otra parte en cuanto al conjunto del

Voz 1621 10:25 Valencia Sala mentado lógicamente su técnico Marcelino de todas las oportunidades que ha desaprovechado su equipo en el Gran Canaria sobre todo en la en la primera en la primera parte del partido y lógicamente también de esa pulsión de de Gabriel habría que decir de auto expulsión que ha sido clave para marzo vino de esta derrota de los jugadores del Valencia en el estadio de Gran Canaria

Voz 5 10:47 la ven está claro que hasta ese momento creo que que habíamos sido bastante superiores y podríamos saber he tenido una ventaja considerable e incluso abultada en el marcador cero después pues bueno no en nuestros propios errores unos condenaron quedarnos con diez fue muy difícil intentamos seguir arriesgando jugando con tres defensas Si llegando con buenos delanteros en busca de León soltado favorable no pudo ser y bueno Félix a la Unión Deportiva Las Palmas por Victoria

Voz 1991 11:22 gracias ningún abrazó otro hasta luego ahora así Pedro Morata muy buenas

Voz 0359 11:26 hola buenas no te habíamos visto valenciana lo que ha empezado

Voz 1991 11:29 muy bien joven marcando en el minuto cinco nadie podía esperar el que remontarse Las Palmas y más teniendo en cuenta de dónde venía eh pero lo de Gabriel Paulista ha sido determinante para mí

Voz 1881 11:40 sí a mí abrir otras circunstancia en el partido que me han llamado la atención poderosamente sido describiendo el carrusel a mí me ha extrañado que el Valencia priorizando taninos la amiga porque es lo que verdaderamente jugarlas aquí Sébire pero no que al Valencia le dará un salto de calidad económicamente y pasito adelante Amina sorprendido que sean precisamente en la Liga a pesar de que el rival pues el colista que se deje de inicio a ya que esa Pereira ya hasta que son cuatro titulares normalmente esa habituales del del Valencia cuatro

Voz 0359 12:13 futbolistas que si hubiese sido

Voz 6 12:27 sí lo ha marítima por delante y además es la

Voz 1881 12:30 petición de la Copa en la que no prioriza empezando por ahí no

Voz 0359 12:33 ante el Valencia efectivamente es una

Voz 1881 12:35 hasta el partido muy de cara con el cero uno de Santi Mina que además es que tan sólo diez minutos fue el Valencia hacer el cero dos en una jugada que ha tenido mano a manos Santi Mina con el guardameta Deportivo de La Palma ahí la pelota pero desde el momento que la Unión Deportiva Las Palmas Jonathan Viera en el minuto veinte de esa primera parte ha empatado el partido

Voz 7 12:55 yo no no lo comparto mucho o casi

Voz 1881 12:57 nada de reflexión de Marcelino que dice que el hecho uno de los mejores primeros cien porque toda la temporada me ha parecido que desde el momento que la Unión Deportiva Las Palmas han empatado el partido en el minuto veinte de la primera parte la Unión Deportiva poco a poco ha ido conmigo

Voz 6 13:13 dos se comiendo que la tostada al valenciano

Voz 1881 13:15 ha retirado en el en el descanso ya con una inercia favorable a la Unión Deportiva Las Palmas ya con ese empate Yangon las circunstancias tercera para mí destacada es cuando ya el Valencia se pega dos tiros y lo hace fundamentalmente Cabriel que al hacer penalti con lo cual pues en la Unión Deportiva Las Palmas en posibilidad de el dos uno cosa que al final sucede es que Ademar se se empeña en que les expulse al fin y al final el Valencia se queda con un hombre menos y en ese instante Arenas Marcelino prefiere sacar al terreno de juego a Guedes antes que a lo mejor coser un poco la defensa puesto que se había quedado con un hombre menos

Voz 8 13:50 en defensa como Gabriel saca Guedes

Voz 1881 13:52 no saca Garay yo creo que el Valencia se queda con una defensa de tres atrás y conversa con Martín Montoya además todos con tarjeta poco a poco ya ha terminado de desquiciar el el Valencia

Voz 9 14:04 bueno son para mí las tres cicuta fiesta han hecho que

Voz 1881 14:07 Valencia entre lo que la Unión Deportiva Las Palmas se ha trabajado así mismo desde el momento que empata el partido con lo que el Valencia se ha perjudicado al ciclismo que él mismo más felino ha dicho que los errores propios son los que han condenado al al Valencia pues ha hecho que que pierda el Valencia una oportunidad es muy buena para primero consolidar su posición de Champions segundo alcanzar al Atlético de Madrid III que sólo había puesto el partido de cara con cero uno en el minuto cinco

Voz 1991 14:29 pues sí a ver cuántas oportunidades tiene más durante la temporada el Valencia para ponerse en segunda posición veremos que todavía queda mucho por delante gracias un abrazo

Voz 0359 14:38 el sábado el Real Madrid sin sin Gabriel

Voz 1991 14:42 y luego el Atleti nunca Rubén vez

Voz 1881 14:44 eso sí no dos centrales Murillo que acaba de salir de una lesión

Voz 9 14:48 que es que estas otras cinco tan importante que tiene como con

Voz 1881 14:50 secuencia el partido espacio efectivamente luego el Atlético de Madrid y ahora vienen el Real Madrid el sábado a partir de la tarde

Voz 10 14:58 el Atlético de Madrid ciento aquí pero antes

Voz 1991 15:00 es incluso la Copa con el Alavés que tiene que defender el dos uno del partido

Voz 0359 15:04 pues sí señor tiene un mes interesado

Voz 1991 15:06 de intenso por delante el Valencia gracias Morata abrazo a las doce y cuarto no uno de los jugadores de Las Palmas que hoy desde luego en respira un poquito más tranquilos después de sumar estos tres puntos Alejandro Gálvez qué tal buenas noches como necesitaba esta victoria eh

Voz 8 15:23 sí la verdad es que era muy necesario y obligatorio de Ford ya trabajamos nosotros complicado el once tiene un muy tuvimos fui y lo hice bueno yo creo que hubiera Liga no

Voz 1991 15:34 lo que pasa es que cuando un hombre que Gálvez que piensas que son el campo cuando uno ve que encaja gol en el minuto cinco venís de encajar seis contra el Girona uf es que uno se pone lo peor otra vez

Voz 8 15:46 si al final el tema de más mental que otra cosa no ya tres entonces por detrás en el marcador no te puedes volver loco no cosa que quiero

Voz 1991 15:56 más que un gran error yo

Voz 8 15:58 igualmente caso creo que hemos sabido gestionarla se había que tener mucha cal vale vale mucho partido por delante muy igualado al final también un poquito como con las expulsiones de los rivales pues no abrió no habría Gobierno para la vuelta al marcador

Voz 1991 16:14 lo que pasa es que has tenido sangre fría y creo que capacidad de reacción algo que a lo mejor esa falta durante la temporada porque además es que tenías delantera al Valencia que es uno de los mejores equipos de la temporada

Voz 8 16:25 sí sí sí yo como el equipo revelación no porque que haciendo lo único

Voz 6 16:29 bueno es que calcular así como tú dices al final

Voz 8 16:32 qué aporta la formas y actitudes de poder ponerse por detrás en el marcador

Voz 1991 16:41 habían empatado ya en el primer tiempo pero que os ha dicho Jémez en el descanso

Voz 8 16:44 no nota como para que no me vale con un empate no Paco quería más nosotros había porque tenemos que hacer mucho no para para conseguir un resultado positivo que en lo que necesitamos

Voz 1991 16:56 empezamos a ver el efecto Paco Jémez por fin ya en Las Palmas

Voz 8 17:02 se al final hay al quinto no es cierto que que pagó una entrada algún exigente al final de este tipo de situaciones y yo creo que es que partido a partido pues está demostrando lo que he hecho ha sido efecto del el trabajador Míchel

Voz 1991 17:17 todavía queda mucho trabajo por delante pero uno mira la clasificación Illano está último eso es un peso muy grande el último eh

Voz 8 17:24 hay algún pero a la vez se quería hacer de otra manera sí que es cierto todavía muchísimo no pero pero bueno te da un un poquito Balmoral que creo que no podía moverme

Voz 1991 17:33 por cierto no sé si si lo sabes pero hace unos minutos han confirmado que que ha fallecido el padre Paco Jémez

Voz 8 17:39 ya ya ya te han comentado hablar con él pero pero bueno yo te digo no podemos hacer nada

Voz 1991 17:48 Alejandro Gálvez enhorabuena por la victoria a seguir peleando un abrazo muy fuerte

Voz 8 17:52 la noche se ganó Las Palmas al

Voz 1991 17:54 Valencia dos uno en un partido importantísimo para el conjunto de Paco Jémez desde además de hecho es la primera victoria de Paco Jémez al frente de el equipo no salen del descenso por lo menos salen de la última posición se ponen con catorce puntos y ahora mismo están por encima de él eh perdón cuatro de a cuatro de la permanencia así que se ha dado un pasito quedan todavía dieciocho por delante para intentar salvarse Las Palmas y el Valencia como decíamos ha perdido esa gran oportunidad de ponerse segundo en la en la clasificación porque ha pinchado también el Atlético de Madrid a las doce dieciocho seguimos

Voz 1994 18:27 buenas noches en el sorteo del Euro Jack lo de ayer

Voz 12 18:30 la combinación ganadora

Voz 13 18:31 ha sido tres nueve diecisiete cuarenta y cinco y cuarenta y siete

Voz 14 18:36 de soles cuatro y nueve

Voz 15 18:41 tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados o en fuegos once punto es

Voz 12 18:46 cuerda los viernes hay botes millonarios en once Nos mueve tu ilusión

Voz 1991 19:14 antes de ese partido a las cuatro cuartos enfrentado en el en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid y el Girona ya sabéis que el Girona es el equipo revelación esta temporada está haciendo un temporada pone su primera temporada en Primera División y desde luego no está sufriendo nada está acariciando prácticamente la permanencia aunque todavía le queda un poco de trabajo por delante que tiene dieciocho jornadas para hacerlo hola qué tal muy buenas queda el de ahora nuestra un pinchazo inesperado

Voz 1576 19:39 pues sí pero fíjate cómo se ha desarrollado la jornada Se puede decir que el equipo que está más cerca en puntos del Atlético de Madrid que este caso es el balance el tercer clasificado

Voz 1621 19:48 ha ganado uno más que que perder por lo

Voz 1576 19:51 dos déjate lo cambiante que es el es todo el fútbol que apenas a las seis de la tarde pues era un descalabro haberse dejado dos puntos después de Gando frente al Girona y ahora no es que sea un buen resultado ni mucho menos porque añade que jugar el Barça se puede ir más se puede hacer el Madrid se ha acercado el Villarreal pero lo que está claro es que que bueno la película con el pinchazo el equipo de Marcelino cambia en cualquier caso el Atlético de Madrid yo creo que es había hecho acreedora

Voz 16 20:15 a mandar en el en el marcador

Voz 1576 20:18 ha llegado había manejado bien en el partido pero lo de lo que todo el mundo ha hablado y me imagino que sigue hablando Yago es de esos cambios en el sesenta y en el sesenta y ocho de costes

Voz 1621 20:30 Griezmann ha explicado Diego Pablo Simeone él

Voz 1576 20:32 pasó de Costa tenía problemas musculares tenía molestias en el caso de Griezmann estar el partido controlado y ha preferido sacaron centrocampista de de corte ofensivo como es Koke para terminar de matar el encuentro no lo ha hecho a pesar de que he tenido ocasiones y la consecuencia ha sido que en la que ha tenido el el equipo de Machín la aprovechado luego se ha hecho acreedor a ese resultado incluso tenido alguna que otra ocasión para dar lustre todavía mayor al equipo rojiblanco que en apenas una semana bueno pues va dominando partidos contra el Sevilla en Copa contra el Girona Liga uno lo pierde y el otro empate

Voz 1991 21:06 Pedro Fullana qué tal muy buenas muy buenas que ha dicho Simeone al terminar el partido

Voz 16 21:11 pues sobre todo lo hemos preguntado por esos cambios porque ha sorprendido mucho sobre todo en ese momento que se daban con el uno cero en el marcador de Diego Costa hay de Griezmann porque evidentemente llevaban a pensar que exhiben estaba pensando mucho en el partido el próximo martes en la Copa del Rey en Sevilla y así lo explica

Voz 14 21:27 el técnico argentino raro tener que explicar

Voz 17 21:29 la situación porque la gente va a traer el resultado no escucha la pregunta se queda con o lo que siente consta alguna molestia en el aductor ya desde el primer tiempo preferí sacarlo para que no se lesione diriman entendía que el partido estaba controlado y que la presencia de Koke que es uno de los mejores futbolistas del fútbol español no se una

Voz 14 21:49 una mano en medio del campo para que el equipo pueda

Voz 17 21:51 encontrar con mucha más claridad la carrera de Gameiro dentro de la posibilidad de que aparecía el partido esto no sucedió obviamente que la gente que preguntaba por qué salieron estarán enojada porque quería ganar claro

Voz 16 22:04 imagino que se ha confiado Simeone con eso de que el hubo cero casi siempre le Valley de hecho incluso en esta temporada todas las veces que se adelanta en el marcador el Atlético de Madrid no ha perdido en un sólo partido y tampoco pero evidentemente es un traspiés importante

Voz 0301 22:17 sentir en la lucha por la Liga y otro nombre propio

Voz 16 22:20 él de Lucas Hernández otro partido como titular en el lateral siempre cumple juegue donde juegue centenario de lateral ya sabes que Lopetegui lo quiere para jugar con España cuando se nacionalice llevarlo incluso al próximo Mundial de de Rusia bueno pues venimos contando la ganas hace tiempo que el ve con buenos ojos Lucas poder jugar con España hay precisamente

Voz 1991 22:41 hoy le hemos preguntado por cómo está su situación

Voz 16 22:44 con esos trámites para ser nacionalizado español Israel tiene claro con qué equipo quiere jugar bueno yo

Voz 18 22:52 como todo todo es esto esta no pasa pasaporte francés pero bueno e estamos viendo pasar así lo bueno está en manos de mi abogado ahí está tranquilo porque estos dos casos era tienes que jugar solo en España o Francia yo sí

Voz 16 23:16 bueno pues sonreía Lucas L delataba un poco esa sonrisa pero es evidente que él tiene claro sabe que son muchas las opciones que tiene también de jugar con España y veremos cuando termine todo este proceso legal que la decisión definitiva que va a ser esa

Voz 1991 23:29 gracias fue llana un abrazo

Voz 16 23:30 hasta luego yo entiendo que la Federación Española

Voz 1991 23:33 lo que quieras contar con los mejores jugadores que hay en nuestro nuestra Liga bueno seleccionables eh Lucas Hernández es uno de ellos en el caso de que se nacionalice pero a mí no me gusta que se prometa nada a uno tiene que ganárselo es decir tú a ti te gustaría jugar con España es bueno pues granate Eloy vendrán con España en Francia están interesados le dirán lo mismo no no creen no creo que a nadie le digan hoy siete nacionalistas va seguro al Mundial y no creo que lo haga la Federación y no creo que Lopetegui se ponga a ese voy a decir chantaje entre comillas para que para que se entienda es tú quieres jugar con España Fenosa penal primero en nacionaliza T cumple los requisitos que tienen que cumplir y luego si te lo ganas en el campo puso en Grace is enough pues tendrá que esperar a mejor ocasión vamos digo yo que funcionará así esto de las promesas de ir a a los sitios porque uno se nacionalice me parece a mí que no que no tiene que funcionar así en la tala eh yo creo que por primera vez en mucho tiempo se le ha visto el plumero a Simeone que estaba pensando más en la Copa que en en el partido de hoy

Voz 1576 24:30 sí yo o no sea ya sabes caras apostó muy de moda eso de ir con lo decía Kiko creo durante el partido

Voz 1991 24:36 hoy con el con el cambio del Xcel no de

Voz 1576 24:39 de mirar un poquito los minutos y repartiendo alcanza la verdad que el día del Sevilla Antoine Griezmann se le dio agotados Le violento y por momentos bueno quizá querido refrescar lo yo creo que el problema ha sido lo corto del resultado

Voz 7 24:52 ya no va a el uno cero que es verdad que el Girona practicamente

Voz 1576 24:55 no había llegado en todo el partido y ni siquiera la segunda parte había salido de de su campo pero bueno esto es fútbol en cualquier jugada balón parado cualquiera te puede te pueden meter un gol te puede hacer el lío Atlético de Madrid evidentemente es el entrenador y el responsable es el entrenador pero analizando un poco los cambios sin quitarle nada de de la culpabilidad es que lo tiene lo tiene cuando gane lo tiene cuando en este caso es empata al final han salido Yago

Voz 16 25:20 Vitolo internacional y uno de los nombre

Voz 1576 25:22 propio del del mercado de invierno en la Liga española ha salido Koke uno de los hombres importantes para Lopetegui en la selección en la selección española hay Gameiro y que también es un delantero con trastornos

Voz 1991 25:33 todo ninguno ha destacado por eso te digo estoy lo aquí

Voz 1576 25:35 el Atlético de Madrid aparte esos tres nombres estaba Juanfran internacional estaba Gabi que diseña estaba Torres definitiva al final yo creo que sí le dio la razón a Simeone al final lo miras con los con el resultado final ante esos cambios ciudadanas uno cero y te vas con tres puntos más pues nadie hubiera pensado en los cambios

Voz 1991 25:52 ya pero es así y cuando yo soy los cambios sino sale bien pues hay que decir oye pues a lo mejor tenía que ha aguantado más en el campo porque es que hay más es que tienen muy mala suerte además Ximena porque es hacer el cambio de Griezmann en el minuto siguiente el empatan entonces queda la sensación de ostrás ya no están y Diego Costa ni Griezmann en el en el campo que luego Vitolo que salió Gameiro que además está probablemente en el mejor momento de de de la temporada después de ese arranque tan malo pero bueno en las circunstancias han dado así lo que pasa es que tal a también es cierto que el Atlético de Madrid desde hace tiempo da la sensación que que está sobre la navaja que en cualquier momento se puede cortar porque decía yo al inicio que ha ganado seis partidos con uno cero y otros dos de dos uno a salvo alguna goleada por hay que tiene que ha metido dos o tres veces cinco goles el resto son empates victorias ocho derrotas esos partidos que son por la mínima y son bastantes

Voz 1576 26:45 sí seguro que ha habido por eso te decía yo un poco el el el fue el mundo del fútbol lleva un poco analizar al final el resultado es lo que tienes que fijaría ahí al final este equipo jugando a esto ha sido campeón de Liga ante el Madrid de Cristiano ante el Barça de Messi Two si bien y analizando incluso esta temporada ha habido partidos yo recuerdo por ejemplo el de Coruña ganó uno cero o el otro día en Éibar que es verdad que la primera parte está mejor pero la segunda está completamente asediado por el equipo de Mendilibar hilo gana y sin embargo el día del del Sevilla yo era una primera parte muy bonita a intercambiar golpes en la segunda el Sevilla prácticamente no pasaba el centro del campo y sin embargo bueno pues ese error de de Moyá lo mete en el partido de la eliminatoria y bueno ahí

Voz 1991 27:26 incluso luego Correa marca el segundo

Voz 1576 27:29 dando o quizá mejor que otros días y el resultado es infinitamente peor por lo tanto yo creo que hacía Atlético Madrid es lo más importante para mí en un equipo es saber a lo que juega el saber lo que joda se siente cómodo a lo que juega unos días te sale bien en el caso de del Athletic

Voz 1991 27:45 en casi todo le ha salido bien

Voz 1576 27:47 sale mal como por ejemplo hoy con esos cambios o El día de Sevilla

Voz 1991 27:51 gracias tala un abrazo bueno labrado ya ahora ahora perdona a pensar en la Copa que va a estar complicado en el Pizjuán que mis fíjate el Sevilla lo ve deprimido que venía gana en el Wanda lejana cero tres al al Espanyol y parece que la cosa marcha mucho mejor hay que remontar ese partido no va a ser fácil

Voz 1576 28:06 no no no va a ser absolutamente nada fácil fíjate me decían creo que que hoy ya estaba todo el papel vendido imagínate que es la ambiente iba a ver el Ramón Sánchez Pizjuán condón visto al equipo pues practicamente naufragados durante muchas semanas donde de nuevo haciendo un partido muy serio en el Metropolitano ganando al Athletic y hoy paseándose en Cornellà yo creo que el Sevilla de Montera Ésta es la viviendo un momento dulce una especie de oasis en ese bache en ese desierto que ha tenido de resultados y de fútbol pero el Atlético de Madrid sea algo nos ha acostumbrado en estos seis años de Simeone Yago eje cada vez que se les da por muertos Leza una parada de tierra encima y huele huele la tierra es cuando da su mejor versión pro tanto hoy en el en el vestuario en el banquillo

Voz 1991 28:48 hay gente que te decía que está

Voz 1576 28:51 en qué que tienen claro que van a tener una oportunidad para parar la vuelta eliminatoria que a ver si la aprovechan a ver si sobre todo entre ese primer gol que pueda pone algo nervioso al Sevilla yo creo que seguro que vamos a ver un gran espectáculo independientemente de que vaya a pasar

Voz 1991 29:05 yo tampoco dudas ninguna duda de que el Atlético de Madrid a tener sus opciones en el Sánchez Pizjuán ahora sí gracias tala

Voz 1576 29:10 un abrazo ya ahora anochece temporada está haciendo

Voz 1991 29:12 el Girona en su debut en Primera División uno de sus mejores jugadores Portu que hoy ha marcado lleva ya ocho goles esta temporada Oporto qué tal buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades imaginabais un debut tan fantástico el Girona en primera división

Voz 7 29:29 ah bueno nosotros somos un equipo que una característica que tiene es que siempre soñamos y estoy soñando alto y y bueno ahora está haciendo un poco realidad irá del él el fruto de esos trabajo bueno en esta situación que estamos ahora mismo

Voz 1991 29:44 hoy creo que había mostrado una cara muy seria en el Wanda Metropolitano y que al final os habéis ganado el punto que se había llevado

Voz 7 29:51 sí somos un equipo muy pesado que hace que que para ganarnos ya que corre mucho y bueno todo competimos siempre nunca vamos a un partido por perdido y creo que pues ha demostrado

Voz 1991 30:04 no ha sido capaz el Atlético de Madrid de ganar dos esta temporada eso tiene mucho mérito

Voz 7 30:10 sí es verdad que hemos hecho muy buenos partidos contra ellos en la primera jornada nuestra casa pues bueno me con un dos cero pero que se nos estamos un poco la victoria yo creo que el equipo ha salido reponerse a Ségol ya ha competido muy bien

Voz 1991 30:21 oye cuántos goles llevas esta temporada en ocho ocho y a la cifras fantástica eh

Voz 7 30:28 sí la verdad que estoy bastante contento pero mi objetivo es pensar ya en el partido contra el Málaga ahí bueno siempre que consiga marcar espera porque ayuda al equipo del importante

Voz 1991 30:38 oye pero mirando las estadísticas y esto es objetivo son datos se Griezmann lleva esta temporada seis el NIDA Cristiano cuatro Bale cuatro Portu ocho estás a un gran nivel eso sí

Voz 19 30:50 sí sí bueno mirando datos la verdad que que bueno siempre ley

Voz 7 30:56 no un orgullo pues bueno escuchar eso pero bueno mi cabeza sólo está en el partido y en ayudar al equipo

Voz 1991 31:02 buena dupla hacéis tú tú Stuani en punta eh porque entre los días suma dieciocho goles os habéis compenetrado muy bien eh

Voz 7 31:08 sí la verdad que Cristiano es un jugador con muchísima experiencia que ayuda mucho ayudó hablando te en el campo no te concejos pero bueno pues yo Lunga también el otro día creo que aún era el máximo nivel de baja balones pues creo que encontró en muy fuerte como como se ha visto oí también me siento muy a gusto con él

Voz 1991 31:27 en siete puntos a estas alturas de temporada es decir primer partido de la segunda vuelta quedan dieciocho jornadas por delante joe muy mal se tiene que dar la cosa para no cumplir el objetivo Porto

Voz 7 31:37 bueno nosotros tenemos los pies en la tierra y sabemos que las a una vuelta sola son muy complicado la lo agentes fueron esas cosas tanto por arriba como por abajo y iba a costar mucho aunque aunque para el objetivo está cerca la verdad que vamos a tener que seguir peleando al doscientos por cien conseguido unos puntos

Voz 1991 31:54 Portu enhorabuena por el punto de hoy a seguir peleando un abrazo no os gracias

Voz 20 32:00 sí

Voz 1991 34:38 yo lo que le ha cambiado la lo que ha cambiado la carita el Sevilla en la última semana venido de generar bastantes dudas de no sacar resultados parecía que monté La no terminaba de encajar en el conjunto hispalense esta misma semana victoria en Copa en el Wanda Metropolitano uno dos frente al Athletic Joy victoria cero tres en Cornellà El Prat contra el Espanyol además un español que venían también en de momento y y la verdad es que el Sevilla tiene pinta de que va a mejorar bastante tiene pinta que va a dar mucha guerra de aquí a final de temporada sobretodo si termina de encajar los conceptos que quiere en Montera veremos veremos Si es algo temporal os es algo que sí de que se mantiene ir Espanyol hay sigue el Espanyol venía de una mala racha empezó mal luego mejoró estaban buen momento ahora Ilya caído este has rito de agua fría John Tejedor qué tal muy buenas queda algo muy buenas la verdad ha sido bastante mejor el Sevilla que cada vez que llega lo prácticamente ha hecho gol que ha tenido su ocasiones el Espanyol muy claras eh

Voz 0455 35:45 sí pero el Sevilla lo decía monta en la después del partido es el partido que necesitaba para confirmar que puede entrar en esa dinámica positiva no ha reconocido técnico que el inicio con el derbi fue traumático que entra a la vez su equipo toco fondo ir italiano cree que ahora sí que empiezan a entender sus ideas y el Sevilla hecho realmente el partido que quería hacer el español de ponerse por delante cometer pocos errores aprovechar los del rival para contragolpear los latigazos de los que hablaba Quique Sánchez Flores en la previa de la diferencia en un partido que ha sido la verdad bastante pesado hecho bolo algunos ratos pues han sido las áreas porque nada más empezar lo decías tú fallos llegar Moreno con la portería para él solo y al cabo de pocos minutos un doble quiebro de Correa en el área

Voz 1991 36:21 mucha clase propició el cero uno El Mudo Vázquez aún

Voz 0455 36:23 la primera parte también Sarabia el sólo se lo fábrica y maravilloso para hacer el cero dos en la segunda parte Jon prácticamente calcado Baptistao a puerta vacía incomprensiblemente falla un gol que hubiese metido en el partido a partir de ahí cada contra del Sevilla parecía que iba a ser medio gol hasta que al final en el añadido ya al cero tres de Muriel también jugada individual batió a Diego López que hoy fue titular por primera vez en Liga por delante de Pau lo cual revela mucho de cómo está la situación de la renovación del del meta canterano que Quique Sánchez Flores ha aprovechado el penalti que paró Diego López en Copa para hacer el relevo también el Liga ahora el Sevilla pues queda sexto empatado con el Madrid que tiene dos partidos menos ir español sigue ahí décimo cuarto una victoria hubiese metido en su liga de lleno pero ahora sus los dos equipos tienen que recuperarse y mirar de conservar la ventaja que tienen en Copa

Voz 1991 37:09 gracias Joan hasta mañana hasta mañana Miguel Ángel Chavarri qué tal buenas noches muy buenas noches Diego Pablo Alfaro muy buenas

Voz 9 37:16 hola buenas noches Sarrià tiene mejor cara al enfermo

Voz 1991 37:19 eh

Voz 10 37:19 sí sí sí la verdad es que sí está bastante mejor el sevillano nada que ver con el equipo muerto sin alma sin ninguno muy mal posicionado en el campo sin gol ahora estamos viendo un equipo ordenado que sabe lo que quiere que juegan poco metro que todo el mundo se ayuda y sobre todo yo creo que ha habido una una mejor erección el jugador él no creo que ese es el gran lo de Monte la no en el momento que ha quitado aquí a ver que estaba siendo una ruina y que estaba arrastrando al inglés en el momento que ha quitado a Pizarro y a las dos bandas Navas y Nolito que nos estaban yendo de nadie y ha metido al mercado descentrar la N'Zonzi Banega llevando el peso del equipo ICO hay Sarabia que tienen deporte de equipo el equipo ha mejorado no y donde antes había pesimismo pues ahora se ve un equipo que puede hacerle daño a cualquiera hay que está sumando punto es lo último partido

Voz 1991 38:06 Pablo

Voz 8 38:08 sí sí

Voz 9 38:10 que lo he dicho que soy bastante bien

Voz 7 38:14 sobre todo porque porque como así

Voz 9 38:17 no simil médico no yo creo que ya informó lo hemos subido otro hasta ahí tiene cita de de es que lo dejemos y Silvio no porque es verdad que hasta en este Sevilla no estaba mostrando a ponerlo lo tuvimos tuvo que ver que puede demostrar quedando mucho trecho como queda como queda porque queda mucha competición pero yo

Voz 0359 38:34 piezas poco a dar muestras sobre todo

Voz 9 38:37 de los cambios que el míster quiere transmitir en el equipo no primero eligiendo futbolistas posiblemente la confianza futbolistas de un perfil más adecuado lo que él quiere y luego pues eso de Armando Armando mejor el equipo cuando no tiene el balón y cuando lo tiene sí que sí

Voz 6 38:53 no puede tenerlo con un sentido no yo

Voz 9 38:55 tenerlo para quererlo hacer daño al rival y para provocarle errores como querido que hoy ha provocado español

Voz 1991 39:01 oye ha dicho en sala de prensa aquí qué qué le ha parecido un Sevilla Italia en izado hombre

Voz 6 39:07 viniendo monté la chatarra ni tampoco los tiene que sorprende no sé si yo también nosotros tenemos que conocer un poco no aunque nos dicen que no es el típico entrenador

Voz 10 39:17 Italianos debe encerrarse replegarse pegan Albo León y a lo que salga pero bueno al final yo creo un poco la cabra tira al monte no tendrá esos concepto defensivo no mira que él como futbolista era soy y luego que bueno como entrenador es verdad su Fiorentina por ejemplo era un equipo que la tocaba de que estaba arriba de que lo gustaba llegar no pero bueno que vamos a ver una cosa no quita la otra tu puede ir arriba debe ir arriba pero el orden táctico no te puede faltar no y lo que no es de recibo era lo del Villareal que tenía un lado cualquier equipo le llegaba generaba ocasiones de peligro tú tienes que tiene el equipo muy bien plantado en el campo muy ordena Vito y luego con la que tiene que en el caso del Sevilla por ejemplo en el mediocentro entonces Banega es altísimo pues ya imponiendo tu arma no pero este Barney táctico al Sevilla le viene sensacional porque lo que había habían Teherán no se cada uno haciendo la guerra por su cuenta y saliendo las cosas muy mal como lógico

Voz 1991 40:11 me da Pablo que vamos a ver un Sevilla fundamentalmente lo que queremos de la muy ordenado atrás es decir que le cueste mucho hacerle gol si puede ser con contras mortales hoy ha hecho dos en el Wanda también hizo alguna y yo creo que ese es el concepto lo que quiere en un poco imponer no Fontela

Voz 9 40:30 bueno sí sí sobre todo para mí hay una idea allí una idea clara que es que cuando tenemos el balón querer hacer daño al rival querer utilizarlo para eso para para provocarle al rival errores y lógicamente sólo le provoca si ibas a por él SIMO es el balón rápido excusas con velocidad contra uno esto es lo que seguramente querrá no lógicamente los entrenadores siempre lo que buscamos es el equilibrio no no puede si eres muy muy muy superior a los rivales a nivel ofensivo claro que te puedes desordenado claro que puedes tener algunas atraso que luego los los solventa arriba con con esa suficiencia no pero los los mortales entre mi hablando de equipos los mortales tienes que ser un equipo ordenado para luego poder mostrar tus armas no sino las tienes aún si desordenado compites te

Voz 16 41:15 viéndolas pues lógicamente tienes más opciones

Voz 9 41:18 es es superior a los rivales claro la pena

Voz 1991 41:20 ya por la cuarta posición Chad arriba a ser durísima no va a haber muchos equipos metidos ahí bastar bonitas a esa disputa eh

Voz 10 41:27 si se queda muchísimo en quedar vamos a ver la reprocharle el Valencia Marcelino a lo largo de la segunda vuelta hay que verlo eh hay que verlo en yo hombre intuyo no como cualquiera no que el Real Madrid dio yo para arriba en cualquier momento no del tremendo potencial que tiene no y luego el Atlético de Madrid y yo creo que está por encima del Sevilla porque tiene más calidad pero queda mucho partido vamos a ver la respuesta también del Sevilla no el Sevilla Si siguen este camino recobra la confianza y luego letra en dos tres jugadores de calidad en el mercado de enero por supuesto que tiene tiempo para la guerra en ese cuarto puesto no pero más allá de de alcanzar ese cuarto puesto que indiscutiblemente vivo yo creo que el Sevilla tiene que olvidarse un poco de ese de esa batalla en la suya no el objetivo marcado no pero hacer justo lo que está haciendo sea en cada partido afrontarlo de la manera adecuada ordenarse que practicamente sea un equipo interesante meter algo de enero irá por el famoso partido a partido y luego ya dentro de un mes y medio ya veremos en qué situación está no entre otras cosas porque no es el único frente abierto que tiene el Sevilla el Marte tiene un partidazo no y la Copa del Rey muy ilusionante no y la eliminatoria de Oltra fue precioso ante el Manchester United no

Voz 28 42:37 que el Sevilla tiene que pagar

Voz 10 42:40 los conceptos de tela por fin ser un equipo que eso ya se está viendo y luego si le metes dosis de calidad pues claro que es un equipo para contar con él en todos los frentes

Voz 1991 42:50 Pablo la eliminatoria contra Atlético de Madrid evidentemente ahora mismo es favorito el Sevilla por el momento en el que está en el resultado que sacó la ida relativa a tener sus opciones eh

Voz 9 43:00 hombre por supuesto que sí por supuesto que si no cabe duda que antes de empezar la eliminatoria como que como que todos veíamos digamos que tenía un color color de rayas rojiblancas más decidido no el partido en el Wanda pues ahora mismo de las

Voz 8 43:16 sí sí yo creo que ningún ningún sevillista va a ser tan cauto de pensar que está que es pan comido no se uno dos Barça extintivo porque

Voz 9 43:25 porque el Atlético un rival muy muy duro de pelar y que tiene capacidad suficiente como para levantarte ese marcador por lo tanto va a ser un partido es es en esa es cierto es posiblemente uno de los rivales que tenga el Valencia en esa pelea por por estar en la final como fue el Valencia o bien el Atlético Madrid si quedase eliminado se centrarían muy mucho en una sola competición Sevilla tendría digamos tres focos distintos que no es fácil de asimilar no para ya obligado a estas alturas vamos a ver el Supremo cerca no no no

Voz 1991 43:58 en esa eliminatoria de COPE que matar la todavía