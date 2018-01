Trump, año 0

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal muy bien de que ha seguido me consejo te has ido haber de Post como me han llamado en los papeles los archivos del Pentágono se preocupó porque los archive siempre hemos hablado de los papeles setenta y lo sé porque yo procuro ver películas en versión original porque bueno somos un país que no conocemos la voz de Marilyn por ejemplo de control respecto a los actores de doblaje que hay algunos muy buenos pero cuando tú pagas una película que desvela el actor completo la voz suele ser fundamental para te ha gustado no me ha gustado bastante mucha envidia mimada exigir bueno yo creo que alguna época hemos está cerca de todo aquello no pero

Voz 1791 01:39 eh sí es otra cultura yo no sólo periodística sino también ciudadana son no se estructuras ciudadanas de moco políticas incluso diferentes que que admiten esto me estoy con ganas de ver más cosas y estoy viendo un documental de Bradley en en H veo que me equivoqué y

Voz 2 01:58 he hecho de todo un mes gratis no tienes que leer el libro de Katherine Graham es uno de los pilares de la literatura periodística me lo compra también una cosa que no puedo decirlo públicamente pues me mata Antonio

Voz 1791 02:12 me hice librero porque es Kindle ahí sí pero bueno no así lo puedo leer ya en casas no

Voz 2 02:22 está muy bien nombre pero lo curioso es que la película se fije más en el proceso judicial en la decisión del Tribunal Supremo americano que en en la figura que ahora está más de moda es la del filtrado por no que no dejan de ser un personaje secundario en la película

Voz 1791 02:34 sí además estuvo muy bien porque ahí uno de las claves de la sentencia el Supremo es que el New York Times y el Washington Post no cometió delito no estaban filtrando nada tan publicando el filtradores a otro claro después todo el caso del filtrados se echó abajo porque había hecho una investigación horrible bueno ha habido un artículo hace poco no sé si fue

Voz 2 02:55 The Guardian The New York Times predicó anglosajón que tenía ponía los dos sin comunicación con Edward Snowden también está muy bien la y le bueno una película muy recomendable además con Tom Hanks con Meryl Streep así que el elenco de altura seguramente llevará cuarenta Oscar pero es una película es yo tengo que decirlo para me gustan a mí también me gusto poco fácil digamos una película bonita sobre todo bueno Spielberg hace películas favoritas sí sabe cómo desde luego oficio tiene mucho bueno empezamos además vamos a hablar un poco de esto eh

Voz 3 03:26 madre se ha preguntado cómo va la dieta

Voz 2 03:56 y ayer el otro no sé por qué cuando vi el examen médico de Donald Trump que esa como ciento ocho kilos creo que curiosamente desde que es presidente ha ganado tres centímetros porque en el anterior mediado un ochenta y nueve y ahora mide uno noventa y dos así que es una buena dieta eh sí bueno no estoy en esos parámetros altura ni en tamaño de tripa pero hay hay que ser hay que ser un genio o como se llame mismo para para ganar en altura a los setenta y pico ahí poder siempre da más altura de lo que parece el poder te hace crecer no bueno pues son doce meses de peleas con la prensa de de tuits incendiarios comentarios imprudentes es una llegada a la Casa Blanca que ha marcado un cambio total de estilo en ese centro de poder hoy hoy nuestro presidente está de aniversario ayer se cumplió sea no

Voz 1791 04:40 sí sí y además muy interesante porque ayer se produjo una gran manifestación de mujeres también con el aniversario varias ciudades americanas yo venía una historia en el Washington Post de en las activistas principales detrás de esos movimientos están tratando de concentrar toda esa fuerza unas elecciones de noviembre que se juega mucho porque se renueva toda la Cámara de Representantes como cada dos años y un tercio del Senado de ahí Trump Si como comentábamos antes si con un Congreso favorable republicano teóricamente no han proseguido imagino consigue sacar adelante la prórroga de Presupuestos ha llevado al cierre de la administración que va a pasar si tiene una Cámara de Representantes en manos demócratas

Voz 2 05:23 pues fíjate qué gran metáfora de lo que es y de lo que ha hecho Donald Trump que justo el aniversario de su mandato haya mujeres manifestándose en Washington y el Gobierno esté cerrado ya actuando de manera inoperante por culpa de esa falta de acuerdo

Voz 1791 05:35 esto es lo peor que se puede decir del que se pueden decir muchas cosas es que ha dividido el país para mí las labores fundamentales del gobernante gobernantes nunca abrir el baúl donde se guardan los odios ese guardan las inquilinas históricas y él lo abierto de París

Voz 2 05:50 para hablar de todo esto ha ido mucho menos acompaña un buen amigo de los dos sí gran periodista que ya Martínez ser corresponsal de El País en Washington de que está despierto hasta ahora cómo estás llevan buenos días

Voz 5 06:00 hola qué tal muy buenas bueno el transporte

Voz 2 06:03 bueno yo te has acostumbrado ya al ritmo de la corresponsalía ya no todavía te cuesta

Voz 4 06:08 y lo detrás es imposible acostumbrarse para que os hagáis también como acaba de triturar entonces sí pero era importante pero escapar de prisión de gobierno pero el comunicarla por Twitter cuatro porque es verdad que una batalla no es es practicamente vertiginoso pero también muy sustancial de que el punto de vista periodístico

Voz 2 06:42 ya te dije cuando hablamos justo antes de marcharte es decir una cosa es que no te ibas a aburrir no me me reconocerá que fui sincero verdad

Voz 4 06:51 totalmente hay posibilidad se une a ver eso es esperar a ver una semana

Voz 2 06:57 claro que sí

Voz 4 07:01 en combustión pero es imposible

Voz 2 07:03 el aniversario

Voz 5 07:06 bueno yo creo que ese aniversario

Voz 4 07:08 sí lo que es muy claro de las protestas en la calle el cierre de de una Administración después de Treviño insólito ahora la situación que siguiendo es un nunca así que se dice pero la anterior y ha sido y digo entre noventa y seis sino me equivoco es algo que no dejaba de ser extraordinario en el que marca la practicando que es lo que te y promoción nada mejor que nada de llorosa y en este caso aquí hay dos es al Congreso y a los que tienen que votar para la prórroga de fondos

Voz 5 08:01 la situación es de momento es

Voz 4 08:05 el relativamente controlables porque fin de semana pero que está ahí no me acuerdo pues veremos cómo ochocientos mil empleados públicos no acuden a sus puestos y muchísimas oficinas y siguiendo son vitales de la seguridad te con él salió pero sí muy importante el día a día de las personas

Voz 2 08:33 es curioso Jean como una de las cosas que he cambiado mucho con la llegada de Trump es que las las polémicas tienden a desaparecer porque enseguida hay otra después lo digo porque del libro de Michael Wolff ya apenas se habla

Voz 5 08:44 sí se superponen veces que se ve que no observarlas Tales y color en los países de mierda un agujero hace una semana

Voz 4 08:57 que viene veremos en qué nuevos universos bando es el de la estrategia de tensión permanente que es verdad que lo hace por su propia naturaleza en Alcañiz por es Tireless no fue un buen católico de donde se ha sentido mejor en toda su vida es dirigiendo programas de programas de telerrealidad pero también con intereses políticos y si es esa tensión permanente mantiene activo los muros de un electorado que es el que cuenta al fin de cuentas para para recordarme que olvidar que gane con menos votos que Hillary Clinton lo que sí que tiene es pase de voto el tribunal que le es muy fiel ideal a estar conectado permanentemente con estos puestos con todo aquello que la costa en Europa y en nos resulta muy difícil de digerir pero que para ellos presentada pues un líder fuerte con capacidad aparece las cosas sinceramente apartarse de la ortodoxia y que que ha ido aquí en Washington y eso le el lo cultiva dice que utiliza Twitter y porque si con eso llego a la gente la quiero llegar evitó además el filtro de los medios de comunicación que sus ser críticos con él no

Voz 1791 10:41 lo curioso es que él se vende como un antisistema cuando es un producto sistema después la economía este año bastante bien porque ha bajado el paro la economía está creciendo Wall estriba por las nubes los republicanos están colocando todo su agenda conservadora

Voz 5 10:58 si el BCE ese déficit antisistema

Voz 4 11:05 promotor inmobiliario y esto es como el sistema de alguien que ha hecho telerrealidad antisistema va a alguien que ha ganado unas presidenciales del Partido Republicano es decir en letras absolutamente existente con lo que pasa es que su discurso que tiende a golpear en las partes más habituales no te la politica es decir no estamos acostumbrados a políticos que no de la mano en la visita de Estado como liso Angela Merkel no o que hable de la inmigración como habla él definiendo a esos países como El Salvador Haití como países de mierda no él no juega ese todo en que esparcimiento permanente qué les a la gente que que eso tienen que decirlo el él tiene una parte de un electorado que corresponde a una configuración ultra eh muy muy conservadora que tiene pues que posiblemente ahora mismo es celebrasen elecciones volvería a votarle el volvería a ganar hubo termináis la transformación muy curiosa este precedente antisistema al mismo tiempo se ha vuelto un presidente religiosos el que era un playboy neoyorquino en que se ha divorciado tres veces

Voz 6 12:35 que tiene la vida

Voz 4 12:37 nadie pecado en sentido tradicional que ahora mismo como presidente que las bases la incas ultra cristianas Leandro

Voz 2 12:48 a los antiabortistas sobre todo y hay otra cosa que queríamos contar contigo con con Ramón es este que vamos a escuchar mira

Voz 7 12:57 el cine es naces

Voz 8 13:00 vivo eh

Voz 2 13:07 a paso

Voz 10 13:10 sí yo mínimo e ir a la niña

Voz 2 13:16 el Chelsea Manning acaba de decir que quiere ser candidata a congresista por Maryland además en el vídeo de poco más de un minuto de duración dice entre otras cosas estamos viviendo tiempos de miedo de represión de odio no necesitamos más lo mejor de todo Ramón Ezquerra claro ya dos millones de dólares

Voz 1791 13:35 sí recordemos que Chelsea Manning antes era darle Manning fue el mayor filtrado por Wikileaks de todo aquellos papeles de Irak que puso de manifiesto pues muchas mentiras que ha dicho sobre la guerra de Irak que estuvo condena dado treinta y tantos años de cárcel que cambio su sexo que se siente mujer que el Chelsea Manning ahora que Obama lo perdono o la perdonó en el último instante su mandato con grandes críticas de Trump y ahora quiere plantearse bueno ser candidato al Congreso para llevar un poco la bandera de movimiento de de

Voz 11 14:11 el de tres género lesbiana

Voz 1791 14:14 las etcétera para al al Congreso

Voz 2 14:16 no sé si de Trump que apoya abiertamente a flote como Joe Arpaio como el polémico sheriff ha dicho algo sobre Chelsea Manning

Voz 12 14:26 no no he dicho nada

Voz 4 14:28 ah pero si su partido

Voz 12 14:31 sí

Voz 5 14:32 a partir también de descubiertos director de la CIA rechazo intervenir ya algo tan sabe que una cosa es que Dios y el Chelsea Manning hecho dejar la invitación para los republicanos es un traidor traidor no era muy bien

Voz 13 14:57 eh

Voz 5 15:00 fue liberado de la cárcel injustamente ellos querrían que se penando en la prisión

Voz 2 15:10 no tengo ninguna duda oye te seguiremos leyendo en en el país obviamente además esta semana habéis estado publicando una serie sobre este primer aniversario de Trump qué de Jean que que que no sé que te tomes vitaminas y que es decir que coma mucho Chus que parece ser que es la vitamina D exacto sí si hay dieta demandó en las gana gana gana altura pierde peso

Voz 5 15:37 yo no tras

Voz 2 15:41 ya Martínez que es corresponsal de El País no voy a ser un abrazo un abrazo y gracias a este juego

Voz 14 15:48 eh

Voz 2 16:04 pedirle disculpas a los oyentes por la calidad de esa línea telefónica habíamos hecho lo posible porque fuera mejor pero hay veces que no se que la tecnología los avances no te permiten una mínima calidad se puede hablar con con un teléfono de Washington que escuchen poco mejor darles con Haití se escucha perfectamente

Voz 1791 16:22 sí ocurre Salvador concluye agujero mejor que con Estados Unidos

Voz 2 16:27 seguramente es culpa de los americanos no es culpa de las compañías de la parte que nos corresponde por seguro que se ellos Ramón Lobo hasta la semana que un abrazo

Voz 15 16:47 eh