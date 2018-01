Ideas para convergentes y populares

Voz 1 00:00 sí hay un

Voz 2 00:06 es de noche

Voz 0874 00:31 la justicia va a marcar la agenda informativa política personal para algunos que esperan juicio y quizás entrada en prisión no permanencia en prisión el año interesante para escuchar lo que comentan tomando una copa en nuestro grupo de expertos juristas el ex fiscal anticorrupción José María Mena al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona José María Fernández Seijo y el abogado penalista anarquista Mateo Seguí el anfitriones José Martí Gómez que es experto en tribunales y en la vida en general y en coctelería es también Lourdes Lancho

Voz 3 00:59 lo que ellos de vez en cuando una coctelería de Barceló

Voz 0874 01:01 en la que se Jamal la coctelería ideal por eso para nosotros a esta sección que hacemos de vez en cuando la llamamos el ideal de justicia

Voz 4 01:10 empezamos con el plan infalible de José

Voz 0874 01:12 haría amena para que puse Món sea presidente de la Generalitat desde Barcelona

Voz 3 01:16 no yo pienso que lo razonable es que tengan un plan de que finalmente ponga en un un presidente que no este afectado por ninguna de las varias actuaciones judiciales pendientes es decir que no haya el riesgo de que en un tiempo relativamente breve inferior a la legislatura acabe alcanzado por una sentencia penal de inhabilitación eso es lo razonable a me gustaría pensar que eso es lo que va a ocurrir lo que te gustaría

Voz 4 01:54 no no me lo que me gustaría es eso

Voz 3 01:58 luego cuando la gente dice que sí podría hacer un una intervención inicial por discurso a la televisión pantallas de esas raras que hay ahora o leído por un tercero es que incluso pudo era gobernar desde desde Bruselas y entonces digo que eso es muy imaginativo y puestos

Voz 5 02:26 no

Voz 3 02:27 puestos a decir cosas imaginativas yo añado más a esa misma tesis añado que puso pemón aproveche la absoluta permeabilidad de las fronteras fruto de que estamos en Europa en la Unión Europea para que llegue discretamente hasta el Parlament y una vez en el Parlament el día de hora H en el momento de la gran duda tachas han Se aparece extrae alguien me dice bueno impuestos a en eso luego que pase viva el Parlament es inviolable no se puede entrar es más en la ley y no hay ninguna previsión más que para que la fuerza pública en el Congreso de los Diputados podríamos interpretar de Ana lógicamente

Voz 4 03:19 bien podría de pista ya le doy trepidante pero con el permiso del respeto

Voz 3 03:28 doble que tendría que ser el señor Torrent el nuevo presidente que han puesto sino no hay permiso en teoría no puede entrar porque es inviolable dice y entonces casi Moneo yo digo pues que le daban un apartamento allí que hay espacio puede vivir apaciblemente puede gobernar desde ahí muchísimo mejor que desde Bruselas

Voz 6 03:49 por ejemplo lo tienen que operar de urgencia usábamos lo merecerá una Franco que lo pongan hayan filofrancés que se marca un asalto pero la Ciudadela

Voz 3 03:58 bueno la verdad es que lo razonable es que tengan un plan eso es lo lógico ya hablando en serio no tiene pies ni cabeza que lo que se les haya ocurrido lo que se les ha ocurrido que puesto la luego revisar mejor la mía

Voz 5 04:15 sí pero desde el punto de vista de la del lenguaje de actuación de lugar siendo Si hay varios que cometen un delito entonces todos van al Tadeusz porque forman parte de un grupo de nodo sí a mi colega yo también voy con él en este caso el virus de presidente Junqueras está preso el otro viven en Bruselas no acabo de entenderlo

Voz 4 04:50 los perdedores históricamente siempre se pelean entre ellos

Voz 7 04:56 y aquí se pelearán y sino el tiempo breve

Voz 1113 05:01 primero que nació gracias que todos en estos últimos meses todos están reivindicando a la memoria de Tarradellas en ninguno reivindicaron la frase de Tarradellas que es lo único que en política no se puede hacer eso es ridículo y creo que ahora se está haciendo el ridículo

Voz 5 05:17 bueno si hablarles

Voz 8 05:19 he visto es pero yo no sé si es que

Voz 9 05:22 como he estado casi trece mil kilómetros de Cataluña durante las últimas semanas pero la sensación que da es que el Parlament de Cataluña corre el riesgo de convertirse en los parlamentos esos que vemos en las noticias donde la gente sepa

Voz 3 05:37 la donde ahí hay situaciones muy clara la de ayer ayer las cosas quitando el insólito discurso de Ernest Maragall todo lo demás fue bastante razonable todo funcionó con normalidad insisto va a acabar fundiendo con normalidad porque es ley de vida no tienen más remedio hacen el ridículo los que hacen el ridículo Junqueras en esta ocasión no ha hecho el ridículo

Voz 7 06:07 por ejemplo informe

Voz 3 06:11 en esta ocasión no ha hecho el ridículo estaba ahí que no se sabe porqué el está preso aquí otros responsables de interior no están presos tampoco es examen entre los que están haciendo el ridículo está el Tribunal Supremo

Voz 0874 06:35 el lunes pasado se conoció la sentencia del caso Palau en el que se admite la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya a través de las donaciones empresariales al Palau de la Música Catalana tenía su morbo comentar este caso porque José María Mena fue precisamente el fiscal contra Banca Catalana en los años ochenta en ese momento no les dejaron investigar las cloacas del oasis catalán es que investigar y enfrentarse al poder para sacarle las vergüenzas no es nada fácil la justicia es lenta pero llega aunque sea ocho años después de iniciarse esas investigaciones del caso Palau

Voz 3 07:07 yo pienso que por un lado puede ver los unas gotas de cambio de instructores que se Tera pero a todos nos ha sorprendido y nos ha extrañado mucho de ahí lo que yo no haría sacar conclusiones de interpretación sociológico

Voz 7 07:25 políticas no

Voz 3 07:28 simplemente el mal funcionamiento del del aparato

Voz 5 07:32 la sentencia lo dice la sentencia dice que el día de les aplican el atenuante de medir de de dieron debidas debido a ir dice no creemos que los acusados su defensa ni el juzgado ni nosotros que motivado tribunal sea responsable de alargar tanto eso dice dice asiduo en estado el que no da suficientes material para que esto sea más rápido me ha ganado eh nos dado el estado Portabella hace tiempo el Estado desde el peor de Vigo pues la sentencia de Estado no pasta Pastor operaciones

Voz 9 08:17 en el procedimiento seguido un ritmo mucho más mucho más lentos el superávit hubiera habido prisiones preventivas en el arranque de la instrucción de hubiera dicho que la instrucciones rápida fuera más rápida luego es un tema muy complicados la sentencia es una intensidad muy complicada pero muy bien construida

Voz 4 08:35 la palabra porque lo digo yo también pero cuesta porque el hombre cuando intentas es un relato lógico empieza por la página unos hay que empezar por el final del medio si si como se debe durar unos pocos que somos a los demás que no lo puedes no

Voz 6 08:57 nada de todas estas casas de corrupción implican a empresarios es una de las patas de la tiene en el caso de parado Ferrovial se ha considerado que había prescrito como supuesto delito que ha cometido

Voz 3 09:10 hombre para los fiscales no estaba prescrito depende del cómo se empieza el computo de donde acaba y los hechos de esos se pueden analizar por separado los otros José

Voz 9 09:25 junto yo sí que creo que es importante cuando se producen los hechos todavía no estaba en la responsabilidad de personas jurídicas de Ostrava y por lo tanto no se puede imputar a una empresa osea ahora sí ahora ya se puede disfrutar pero no se puede decir que la empresa tal a la empresa cuál era responsable se tiene que hacer responsable o fulano

Voz 3 09:42 me Amengual pero aparte de calidad y de la misma manera tampoco mutar a ningún partido Calin el corte en aquella época pero en aquella época ningún partido político podía ser imputado porque era persona jurídica sobre los implica porque no hay gente que ya

Voz 4 09:59 ha condenado porque me dejas porque en esa época que tocaban beligerante

Voz 5 10:06 aunque haya prescrito en la sentencia dice que esta empresa Ferrovial hizo osea pago dinero para qué

Voz 11 10:15 sí sí eso está claro lo sé

Voz 6 10:19 el caso Banca Catalana se hablaba del oasis catalán fuiste uno de los que decían que José oasis catalán

Voz 12 10:25 había mucha porquería

Voz 3 10:28 a mí lo ahí

Voz 12 10:33 añadía

Voz 3 10:33 hace acto cuando Maragai dijo lo del tres por ciento a la mañana siguiente Giovinco eh unas diligencias informativas para averiguarlo y hasta que me jubile estuve intentando no encontré a nadie que me aportara pruebas en aquella época no había los medios que tiene ahora la Fiscalía Anticorrupción para perseguir había que ir en plan el aficionado buscando haber alguien que conoces que sepa algo nadie nadie pero nadie nadie solamente hubo se destapó una pequeña cosa que es una de las de los apéndices externos mínimos que a seguir que ha seguido el caso pero el monstruo no pudo salir porque hubo una Ömer tal pacto una auténtica Ömer tal silencio

Voz 9 11:27 los electores no permiten no permiten sanear según qué delitos lo hemos visto ahora en Cataluña se me parece que por muy buen resultado que hayan tenido personas que han cometido delitos eso no les va a eximir de tener que responder ante la no en el parto

Voz 3 11:42 yo popular les sanearlos de Gürtel no que la perspectiva esto siguen siendo mayoritarios con mal salvo que les sobrepasan los chicos de ciudadanos fieles haciendo mayoritarios si no se quedan por pelos casi decir que la gente sabiendo todo les sigue votando eso es eso una seis

Voz 6 12:05 en el juicio de esta semana de que sea el enunciado de de la de la trama valenciana de la Gürtel por uno de los imputados intentado llegar a un acuerdo para que la adoptar una pena a cambio de que dar información

Voz 9 12:19 es que en teoría el el arrepentimiento que está regulado en el Código Penal va vinculado siempre a la reparación del perjuicio causado entonces una conformidad sin reparación para la opinión público puede sonar un poco a los chanchullos sobre todo en personas que a lo largo de la instrucción han cambiado de opinión veinte veces vendían dicho blancos ya que yo creo que el problema es que al final nadie sabe lo que es verdad y lo que es mentira entonces son son técnicas procesales que vistas desde fuera yo creo que quedan muy feas

Voz 5 12:48 os acordáis antes que decía Roma no paga traidores pues ahora sí la Roma Pablo traidores

Voz 3 12:55 en efecto esto tiene grandísimos problemas porque garantiza al traidor que una vez que ha transitado le van a rebajar la pena es un pacto feísmo

Voz 4 13:11 un espejo esto es esto fuera del chivato del silbato chivato si fuera el claro

Voz 3 13:18 Silvia de la investigación del tío gay canta es de bueno pues vamos a ver si es verdad lo que a Santa pues tal pero el día del juicio todos hay con la toga puesta va ir canta quién demonios garantizan lo que está diciendo es verdad el por ejemplo lo que está pasando ahora o qué va a pasar en Valencia hay un tal consta que por lo visto es el que se va a comer el marrón que Defensa tiene ese respecto de la verdad que digan los chivatos que Banega Atlanta sí ya no puedes aportar pruebas que no hayas presentado

Voz 9 13:54 no es serio eso en la jurisdicción civil cuando cuando hay un reconocimiento de hechos se dice que siempre que tiene validez a nosotros les llamamos allanamientos tiene validez siempre y cuando no voy en contra del interés general lo perjudica tercer que que la jurisdicción civil que no lo que se juegan la jurisdicción civiles menos menos gravoso en la jurisdicción penal pero cuando me reconozco o acepto desigual bueno vamos a ver esta esta aceptación reconocimiento cómo influyen

Voz 13 14:21 más acusados en las demás partes y luego se iba a encontrar el interés general pero no tiene ninguna ninguna

Voz 3 14:27 el líder claro también la Julio Arsenal es masivo el argumento de que la confesión del Cuco acusado cuando varios acusados uno de ellos confiesa no compromete a los demás sino haya otras pruebas además en la concesión te garantizan que esa confesión es veraz

Voz 6 14:50 este sino

Voz 3 14:50 por el morro se inventa lo vi yo que mate el vecino este que está conmigo en el banquillo mató a Manolete

Voz 4 14:58 no no demuestre usted no basta con eso pienso leer el dilema del prisionero

Voz 9 15:04 Dall

Voz 4 15:05 lo que dicen los eso es que lo mejor es que los dos lo niegan todo porque es la manera de que usaron los dos perjudicados

Voz 14 15:13 bien

Voz 0874 15:22 legislar en caliente es el eterno debate que surge con las noticias impactantes la crónica de sucesos no puede marcar la justicia ahí esta semana se ha reabierto el debate sobre la prisión permanente revisable que si quiere derogar el caso de Diana Quer abierto una petición para mantener la tal y como está pero eso visto bajo criterio jurídico quizá no sea tan efectivo tan recomendable escuchamos al jurista y al ex fiscal José María Mena al magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Fernández Seijo que al abogado criminalista Mateo Seguí con el periodista José Mari

Voz 9 15:52 no me invento de Gallardón con copiado de los anglosajones sí yo creo que es una barbaridad la la Constitución establece que las penas han de tener el fin de rehabilitar y eso va en contra de de cualquier condena perpetua o con vocación de perpetuo

Voz 3 16:10 ahí tiene mucha trampa los que pedían su máxima severidad pedía cadena perpetua esa era la petición no hay tal cadena perpetua es una pena que cuando llegan los entre veinte y cuarenta años según el tipo de barbaridades de Grandes Crímenes se les puede poner en libertad pero antes de eso a partir de los dieciocho o veinte ya se les puede dar el tercer grado y además era un engaño innecesario porque ya en el Código Penal para delitos de máxima severidad como estos que podía ser violaciones con asesinato posterior ya el previsión de la pena era incluso de más de treinta años y que solamente podían acceder a la situación descenso sea mi libertad cuando le faltaban cinco años para salir pedir ahora que se mantenga lo que hay creyendo que está perpetua es un error están confundidos en la petición lo único que en la previsión actual cuando lleva a los veinticinco años ya les dejan salir sale teóricamente con un control judicial yo creo que más que entrar aquí en el debate sobre la ley esa hay que que la gente vea claro que lo que ocurre es que les engañaron cuando les dijeron que ya había cadena perpetua no hay cadena perpetua en España

Voz 9 17:50 yo creo que con la Constitución en la mano no pueden o no lo cuidador no puede haber

Voz 4 17:55 eso es bueno veinticinco años en la cárcel les admiro muchísimo tiempo Si tienes veinticinco años de prisión y le permite revisar será casi perpetuo no no la revisión es revisión de todo comportamiento estando en la calle

Voz 5 18:15 pero el Cayenne hay una vosotros que sois juristas es decir las es decir en el que éste si se comporte bien en la cárcel hoy con el Reglamento Penitenciario de eso está el el funcionario dice

Voz 4 18:36 el antes y entonces lo demás que significa funcionario más los equipos pero que queda que la la evaluar la evaluación que se hacen yo no olvides

Voz 3 18:51 que sea curiosa este tipo de delincuentes en general tienen un excelente comportamiento penitenciario

Voz 4 18:59 siempre sí porque si el delincuente duro

Voz 5 19:04 cuando mata viola o hace algo importante se libera cuando entra en la cárcel se comportan bien comportamientos trabajan

Voz 4 19:16 es un dato que ha pero cuando salgan dentro de veinticinco años en el control Petipa funcionarios habrá entonces bajo control es probable ya con otra historia y siglo recortes los adscrita o José María me dedicó a yo ya estaré porque tienen gol ya ni ejerce sí

Voz 3 19:40 lo que me repugna EMI grita Gámez

Voz 1113 19:43 los cualquiera es la obscenidad a la morosidad de ciertos medios de información y no hay correción posible no sólo empezó a dispararse con caso Alcàsser y desde entonces hemos ido de mal a peor

Voz 9 19:57 en paralelo resucitado Paco Lobatón que empieza dentro de unos días más de desaparecidos o sea que que que que volvemos al al quién sabe convirtiéndose no no te lo sabéis

Voz 3 20:11 sí en otros países también existe ese nivel de

Voz 9 20:15 el morbo mayor mayor mayor que en Europa y sobre todo en la Europa mediterránea hay menos casos tiene más que ver con la cultura anglosajona en Estados Unidos el Inglaterra las bolsas

Voz 1113 20:28 sí vamos vamos Angulo por ejemplo sí que estaba muy claro que en caso de estos la prensa popular era eso vamos a obscena pero que en cambio había une una frontera que era la prensa de cara esos temas de esa manera en unos tratan ya aquí no hay una claridad el deprisa de calidad

Voz 9 20:47 a lo mejor el problema es que no hay no hay a lo mejor prensa seria has desaparecido en la página de tribunales ha desaparecido y lo página de sucesos también

Voz 3 20:56 cuando hace muchísimos años cuando conducía Martín que hacía tribunales de ahí Nos conocimos

Voz 4 21:03 en la Prehistoria Elena no que antes era prehistoria bueno pues eran gente sería eran jóvenes eran serio

Voz 3 21:17 seguían la jugada captaban los datos estaba en el tribunal salían al Salón de Pasos Perdidos había yo recuerde lo que ya le ponga que había algunos periodistas serios que hacían un trabajo serio Hinault eran truculento y tribunales eran de la época en que había un apartado que era tribunal

Voz 6 21:42 bueno en cuanto a los demás de corrupción yo creo estamos se ha reducido totalmente dentro de un juicio que llegado el tiempo de retraso de un juicio que ha sido

Voz 9 21:57 no salto será residual era era era donde sí pero que estaba en tribunales nunca eran las noticias más importantes

Voz 6 22:08 ahora sí ahora bueno es que ahora puede por ejemplo los próximos meses podemos ver impresionada Rato Urdangarin

Voz 3 22:16 eh en la tiene Rato por cierto estará Cerga los UTE entrar en la al Tribunal Supremo a la casa Fillon y todo se plantan los setenta hay hay un artículo del Código Penal que le pueden dar

Voz 16 22:28 el beneficio de la líbero

Voz 6 22:31 da a bote pronto yo estoy hablando antes de la prisión preventiva gran no ha entrado preventiva está suizas

Voz 3 22:43 claro no lo de los postes en teoría opera en su favor porque garantiza que no no

Voz 9 22:48 no hagáis lo que no hay riesgo de huida

Voz 3 22:50 porque viene cuando quiere saber si si hubiera hecho lo de Puigdemont de irse innoven ir por ese no va a venir pero este viene no hay ningún problema

Voz 6 23:02 pobrecito ponente no Rato eh

Voz 3 23:07 entonces ella nadie se lo no

Voz 11 23:09 el dedo no le beneficia eso

Voz 4 23:12 no no no con el debido permiso de scooter tu Dios

Voz 5 23:17 no sirvió para nada sirve sirve no sirve para nada sirve para para los que han robado hoy han a estos que han expoliado pues que devuelvan el dinero pero la cárcel no no no tiene ningún sentido

Voz 3 23:36 seguimos sombras NAMSA pública organizada por eso si se olvida veintena dama lo de todos los que van a la carcel es venganza es de los barrios y que el ánimo de venganza primitivo del ser humano debidamente organizado con uno

Voz 4 23:54 los riñones los aspirando mejor que yo con unas alas con las togas pero solo

Voz 17 24:03 eh