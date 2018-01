Un paseo logístico

Voz 1 00:00 sí sí sí vamos

Voz 6 01:48 desde la última vez que hablamos y hablamos de la soledad en la yo

Voz 0874 01:51 casi los casi un mes Juanjo cómo estás

Voz 7 01:54 pues bien bien ha sido un mes muy frenético no y con toda la

Voz 6 02:01 con todo el frenesí que tienen las navidades de las compras como como altera la normalidad verdad incluso que no participes mucho de ellos

Voz 8 02:10 puedes quiere decir a un incómodo de no altera la normalidad Sirte al Caribe de vacaciones no pero si te da el pleno cual también

Voz 0874 02:19 de de la normalidad

Voz 8 02:20 bueno pero es lo que pasa es que aquí tienes que compatibilizar a la vida cotidiana sobre todo me he dicho alguna vez no la gente que trabajamos en casa que tenemos unos horarios pues de repente estoy irrumpe como una cuña sobre todo porque es mucho tiempo son muchos días son muy muy larga no

Voz 7 02:42 claro

Voz 8 02:43 ha sido un mes de furia también en las Terres sólo digamos en lo doméstico en lo personal pero también de furia exterior no con todos los problemas políticos de este país no realmente visto con la perspectiva de la rutina entrando con esta idea de que ya vamos hacia la primavera que a mí esto que consuela muchísimo no pensar que lucía ya empiezan a alargar visto desde esa perspectiva es un poco lo que hace dos no

Voz 0874 03:13 sí es que los arranques de temporada si por temporada entendemos pues lo que es el año escolar por ejemplo el año radiofónico no que empiecen en septiembre acabasen en en verano es verdad que el arranque siempre es frenético viví parece mentira que llevamos ya casi cinco meses de de de curso

Voz 8 03:29 sí pero claro un primer trimestre pasa

Voz 7 03:32 la eh

Voz 8 03:35 laminado en todo en las navidades no porque tú porque empiezan los anuncios no enseguida hundía las calles con ellos y que se me viene encima no haber encima en mi caso además coincide que desde

Voz 7 03:53 de digamos que desde septiembre

Voz 8 03:56 hasta ahora además de estas fiestas colectivas Mi casa hay muchos cumpleaños todo el mundo cumpleaños dicho

Voz 0874 04:06 estoy un poco de

Voz 8 04:08 tiene trabajo sí claro porque no no para no se capaz de comprar en Navidad ya tienes que pensar en otro regalo IA al más ahora con yo creo que desde que antes de la crisis nosotros habíamos entregado en un mundo de consumo de las cosas

Voz 7 04:26 os objetos este de él

Voz 8 04:29 el tenista francés yo espero tienen una novela que se llama a las cosas precisamente lo que tiene que ver con esto no es decir si si si viéramos cada uno de nosotros la cantidad de objetos inútiles que hemos acumulado en los años de bonanza no por qué y en fin teníamos ya dar ropa solucionada teníamos no sé qué solucionado pues objetos objetos

Voz 7 04:53 no tienes no la mayoría de ellos pero claro el regreso a la vuelta

Voz 8 04:59 de la crisis no la vuelta a nuestro estado natural yo creo pues ha hecho que el objeto pierda valor es decir que ahora agradece mucho más que de repente alguien te regale una voz de baño que es un es una cosa digamos como íntima no que parece que es algo que te compras Tucker permanecen tú pues también no hace mucho bueno ahora ahora enseguida viene mi cumpleaños también en de Irán de mi hijo pero me acuerdo que el año pasado unos amigos que el día de Año casa

Voz 7 05:33 metí de regalo

Voz 6 05:35 una por no hay me sorprende mucho me vino muy bien era como privado no

Voz 8 05:39 claro pero a mí me vino

Voz 0874 05:42 amigos te imaginaban con el albornoz puesto

Voz 8 05:45 claro pero quiero decir que este regalo que a mí me encanta me encantó dijo que bien porque estaban de citando un albornoz pero al mismo tiempo me sorprendió porque dije hago está cambiando no efectivamente piensa más en cuestiones no piensas un objeto inútil no piensas más en en en en algo que tenga una dimensión práctica que además de ser bello tenga una dimensión práctica no

Voz 0874 06:13 me gusta mucho esa conjugación verbal estaban necesitando un albornoz sí que es verdad que hay un momento en el que

Voz 8 06:19 sí lo vas dejando no te lo compras de repente claro llega un CD pues mira qué bien

Voz 0874 06:28 yo estoy diciéndolo es objeto hay una cosa que se llama limpieza sueca que consiste en ese empiezan ese momento de tu vida en el que empieza a empiezas a deshacer te objetos a los que antes confería es cierto valor y que sin embargo yo creo por un mecanismo mental en el que empiezas a pensar que ya te queda menos por vivir de lo que has vivido en que bueno pues que está rodeado de cosas innecesarias es farragoso empieza a soltar lastre digamos no hay esa teoría dice que el momento en el que empezar a hacer eso el momento en el que empiezas a pensar

Voz 6 06:59 bueno pues que que tu futuro es corto a despedirte lo que pasa es que para eso hay que tener

Voz 7 07:03 lamento sabes que hay gente que no puede

Voz 8 07:07 pues hay hay hay gente están las dos yo creo las dos personalidades no la de la de la persona que continuamente se quita porque necesita espacios vacíos de la persona que es incapaz que di dice bueno es que viene lo hago ya es que viene base dices bueno y esto yo estoy pensando en coger comprar cajas meter cosas cosas de las que no me quiero desprender pero que tampoco ya quiero tener por ahí en danza no meter en las

Voz 7 07:40 eh

Voz 8 07:41 en un guarda muebles y cuando yo me muera pues que mis hijos vean hay que no ahí está papá no desea que todo son quejas a las que vas a poner cosas

Voz 0874 07:51 que sabes que nunca más vas a saber

Voz 8 07:53 sí pero que tampoco yo tampoco tengo interés me pero por otra parte siempre que me pongo encuentra una excusa para dejaron para la semana el siguiente no ya tengo esto ya en un punto digamos de invasión preocupante espacio en el que yo trabajo en casa punto es preocupante pobres seguramente porque ya la invasión está llegando ya a zona no

Voz 0874 08:23 pero los escritores recuerdo haber estado no hace mucho en el despacho de Juan Marsé que también fue un privilegio son despachos muy abarrotados

Voz 8 08:32 esto es lo que no han pasado miedo no muy abierta

Voz 6 08:34 pero ya lo puede entenderse escritora hay un grado hay un grado de abarrotan

Voz 8 08:39 eso

Voz 6 08:40 que ya te empiezas a preocupar porque además

Voz 8 08:42 ando un espacio está tan lleno de cosas tan desordenado por ejemplo es muy difícil limpiar en polvo por lo tanto pues también a ese abarrota miento implica

Voz 9 08:55 da cierto abandono no

Voz 8 08:59 yo entiendo que venir aquí a deprimir te no

Voz 0874 09:02 un tema no que va que va no pero que

Voz 8 09:05 que que que cuando que entiende sexto de El síndrome de Diógenes no hay que estar muy alerta para no caer en el no

Voz 0874 09:15 es verdad es verdad o que alguien te ayude a que alguien te

Voz 8 09:17 es una mano te diga oye mira venga es tu vamos a resolverlo en dos mañanas

Voz 0874 09:22 es que hay empresas que hacen esto por lo menos en Estados Unidos es que te te ordenan tu vida de hecho la manera en la que funciona aunque yo lo haya hecho pero yo lo he visto es que hacen hacen tres montañas con tus cosas una montaña para guardar otra montaña para tirar otra montaña para donar y eso está muy bien está muy pensado claro entonces cuando acaba ese ese proceso que tú puedes estar presente pero sin dar tu opinión

Voz 8 09:47 sí

Voz 0874 09:48 bueno pues tienes como mucho un tercio de lo que tenías al empezar un tercio es es que los Tercios fueran iguales a veces es mucho menos pero claro hay cosas que son tan absolutamente

Voz 6 09:56 innecesarias que es que ni para donar sirven literalmente son innecesarias pero de un modo misterioso

Voz 9 10:04 nuestra

Voz 7 10:07 identidad está transferida a sujetos esto es una es algo muy misterioso no pasa mucho tiempo desde que han quien se muere y un objeto muy persona suyo se quede sin identidad

Voz 8 10:24 tú vas a un anticuario con lo que te gusta ya a lo mejor ese objeto ya su dueño pues hace cien o doscientos pero pero por ejemplo cuando estás haciendo esto un poco pero bueno por ejemplo qué pasa cuando muere en los padres en la casa de los padres el armario con la ropa pues ahí está todavía la ídem durante un tiempo una identidad está todavía hay por eso es tan difícil de manejar estas cuestiones no porque nosotros tenemos una capacidad de de esto ponernos contaminar todo lo que tocamos no claro tú entras en una casa de coco de gente aficionada a los objetos tú coges un objeto es como un cierto respeto como si estuvieras tocando la intimidad de esa persona no y entonces claro es muy difícil

Voz 0874 11:19 el persona fallece es muy difícil separar esa idea ética

Voz 8 11:21 claro claro yo recuerdo también fíjate poco

Voz 0874 11:24 llegar a Estados Unidos en la casa de al lado donde vivía yo se murió enseño que estaba ahí ando yo creo que no llegaría conocerle siquiera también hay empresas que hacen una cosa llaman States es que son compañías que venden todo lo que habían esa casa cuando alguien fallece y de repente te va o cuando te vas a marchar entonces en caso de fallecimiento pues plantan allí esa empresa un día ponen etiquetas a todos los objetos que hay en casa y al día siguiente lo anuncia en el periódico abren la casa la gente va y comprar las cosas entonces yo entré por curiosidad lo que más me sorprendió es que los libros de fotografía familiares tenían una etiqueta con un precio yo pensaba a quién le puede interesar

Voz 8 12:01 sí sí

Voz 0874 12:02 un libro con las fotos de este señor eso por una parte y por otra parte cómo es posible que a nadie le interese a ningún amigo o familiar conservar este objeto que es Preciado no

Voz 8 12:12 mira hay un hay un coleccionismo de fotografía de álbum de algún familiar en el rastro y mucho ya es muy intenso ya es interesantísimo no pero mira acordándome en relación a esto de los objetos sin la capacidad de poseer objetos que Eduardo Mendoza Se dice que es solamente tiene cincuenta libros

Voz 7 12:34 pues

Voz 8 12:36 si entra uno nuevo sale otro

Voz 0874 12:38 esto lo dice Enrique González también en el uno sale uno

Voz 8 12:41 sale uno he claro eso es muy sabio yo recuerdo un día que en una cena coincidí al lado de este escritor portugués

Voz 7 12:51 pues bueno ya vendrá

Voz 8 12:57 gran escritor portugués muerto hace poco premio Nobel hace unos años llamamos Saramago esto yo dije momento dije oye tú cuántos libros crees que han sido esenciales en tu formación en tu vida sí dijo yo calculo que unos cuatrocientos es decir que que seguramente osea ni lo que realmente te hayan movido el piso no es decir tenemos niños de libros que están criando esto volver pies más se llaman este este animal den que si no que es muy bello empecé Cillo de pirata porque es muy bello pero que es un gusano de vamos es un insecto de que se come

Voz 0874 13:45 maldito gusano que se come las letras no

Voz 8 13:49 resulta que a lo mejor si yo tuviera que decidir cuantos legos han sido definitivos en mi vida pues a lo mejor lo arreglaba con cuatrocientos o quinientos ahí eso sí es manejable cuatrocientos quinientos euros entre lo nuevo pues saca uno viejo eso está yo creo que eso está está muy bien pero claro hay que tener ya digo cierto valor yo de hecho llevo mucho tiempo diciendo voy a arreglar esto no siempre encuentro una coartada para dejar para la semana siguiente ha sugerido en bajo ha sufrido Bergós la persona pero espero este año a cero

Voz 0874 14:25 oye esto no íbamos a hablar pero no nos viene mal porque sí que encaja de alguna manera con aquello de lo que queríamos conversar hoy de todas maneras déjeme recordar que tienen un número de teléfono y que al final de la hora que pasamos contigo de vez en cuando sí que me gusta que la gente si quiere me llame para preguntar te o para consultar T o para contarte cualquier cosa no queremos llamarlo el consultorio de Millás pero sí que cualquier curiosidad que la gente tenga ahí con tu manera de pensar tú quieras resolver pues aquí estamos es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta solemos decir que de todo menos de política pero si quieren pues adelante nueve cero dos catorce sesenta sesenta también se puede enviar un mensaje de whatsapp al seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve hay unos pueden dejar una nota de audio o mandar un mensaje con su número lo llamamos de vuelta seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve sigo pensando lo has dicho de Eduardo Mendoza porque si son sólo cincuenta libros me encantaría saber

Voz 6 15:21 cuáles son cuál cuál es quedan al final de todo el proceso una biblioteca personal de Mendoza

Voz 11 15:45 fíjate que hablamos de de objetos de cosas casualmente

Voz 7 15:50 para hacer esta charla que hemos hecho a partir de ahora

Voz 0874 15:53 tú has estado hace muy poquito yo diría que en el mayor almacén de cosas que existe en España no creo que haya un lugar cerrado en el que haya más cosas que en el lugar en que otros pero

Voz 8 16:04 pues seguramente no porque si te refieres al que yo estoy pensando creo que son orden de treinta millones de producto

Voz 6 16:14 en ese centro distintos trescientos disparo de cada uno de los productos seguramente varios porque tiene que tenerlos en stock lógicamente no claro claro claro

Voz 0874 16:21 has estado en Amazon recto

Voz 7 16:24 he estado en Amazon en el almacén de Amazon de San José de nadie

Voz 12 16:30 Juanjo pues estamos con harían nace lisboeta que ya es la que nos va a enseñar cómo funciona esta nave que es gigantesca

Voz 13 16:38 sí cuántos metros cuadrados tengáis edificio

Voz 12 16:41 de mil metros cuadrados

Voz 13 16:43 a cuánta gente trabaja aquí

Voz 12 16:46 depende de la época del año por ejemplo para estas navidades que son cuando tenemos los picos fueron más de dos mil personas trabajando en este centro logístico

Voz 14 16:55 no

Voz 13 16:57 este centro logístico a qué cantidad de Territorio abastece

Voz 12 17:03 esto que nosotros trabajamos Herrera y cualquier centro logístico de la Red Europea de Amazon sirve a cualquier cliente en Europa no me esas Navidades pero hace dos Navidades repartimos desde aquí pedidos a más de setenta y siete países independientemente de que en esos países tengan su propio centro lo logística se debe se debe a que aquí se debe a que el inventario es compartido

Voz 13 17:28 te parece Juanjo bueno no es todavía todavía no tengo pagados pero todavía no tengo palabras

Voz 8 17:38 Juanjo Millás se quiere sin palabras es muy difícil de creer donde está la nave Juanjo bueno pues está en el polígono industrial de San Fernando de Henares a tiro de piedra de Madrid en una nave como decíamos de setenta y siete mil metros cuadrados que es aproximadamente dos veces la Ciudad del Vaticano allí se encuentra uno de los centros logísticos de Amazon al que accedemos sobrecogidos también por su altura pues no se en la de dos tres cuatro catedrales góticas no tengo ni idea la comparación con el Vaticano y con las catedrales no es del todo ociosa Pino si pensamos que el consumo es una religión de nuestros días ante la duda compra decía Andy Waro con sumo sacerdote de la modernidad pues bien en este centro hay treinta millones de productos Javier has escuchado bien treinta millones esperando que hagas un clic en tu ordenador o en tu teléfono inteligente compromiso uno de ellos el catálogo completo de Amazon repartido entre todos sus centros logísticos asciende a ciento sesenta y cinco millones de producto has escuchado bien ciento sesenta y cinco millones de productos

Voz 15 18:54 los treinta y dos mil metros cuadrados actualmente es todo terreno almacenamiento como la que estáis viendo adelante

Voz 12 18:59 es como una especie de librería gigante en la que se acumulan paquetes de todos los colores de todos los tamaños inocente donde está vamos hacia las estaciones esas cajas de cartón que estáis aquí son palés lo que ellos son localizaciones de Pale son productos que son mucho más grandes que él tamaño que tenemos en nuestras estanterías son productos que no entrar en las estanterías convencionales y que tenemos que tener en estas fechas

Voz 13 19:29 entre los productos que tenéis aquí tenéis también mercancía perecedera

Voz 12 19:35 tenemos comida que nosotros llamamos de Veszprem

Voz 13 19:40 el gran negocio aquí es la venta de cartón no estás proponiendo un negocio estoy por montar una fábrica de cartón para para vender sus Amazon sí sí

Voz 8 19:53 que mira caminando por los pasillos formados por aquellas cajas de cartón es lo mismo que aparecía un envase de leche aparecía un pañal nos venía la memoria término no lugar acuñado por el antropólogo francés mar ahuyenta este polígono esta nave en la que cabría un principado se adapta como un guante a la mano a la idea de no lugar es cierto pero casi al mismo tiempo de recordar

Voz 7 20:22 y a la frase esta día

Voz 8 20:25 la huyeron término éste inventado por ahuyenta emboscado evocamos un juicio de Alen de botón referido a este tipo de establecimientos y que es muy interesante sin embargo dice botón en sus miserias y esplendor bajo sin embargo sería una insensatez describir unos centros de logística como simplemente feos puesto que tienen la abrumadora belleza sin alma e impecable que caracteriza a muchos de los centros de trabajo de mundo moderno al levantar la vista hacia el hondo techo vemos cintas transportadoras que trabajan casi las veinticuatro horas del día recibiendo productos por un lado de la gran nave es pidiendo los proto entre la recepción al despacho hay un paréntesis que ocupa más espacio y más tiempo que la oración principal hay que controlar la calidad del producto por ejemplo revisar que llega en buenas condiciones que no llega una botella rota por ejemplo distribuirlo en las torres de almacenamiento recogerlo cuando se recibe un pedido bombero etiquetar llevaban hasta al camión de reparto gran parte de estas actividades están mecanizada y obedecen a un Software exclusivo de Amazon esto quiere decir que las mayorías de las decisiones las toma el sistema

Voz 13 21:52 es que veo cuando la máquina vez de Texas que peso no es el del producto o que el código de barras no

Voz 15 22:02 ha contado una caja encima de los parte ahí la expulsa esta chica que está aquí por ejemplo encargada de revisar ver cuál es el problema es sacar a través la etiqueta

Voz 13 22:14 hay un porcentaje muy alto de usado

Voz 8 22:22 Javier este es uno de los aspectos que más me impresionó no porque yo veía que a veces una caja iba por una cinta y de repente se desviaba otra cinta una especie de boca calle sin embargo las otras no seguían entonces preguntaba preguntaba por qué esto porque esa caja salido dice es una decisión de sistemas entonces ese la frase es una decisión del sistema se repetía con cierta frecuencia es un sistema muy inteligente y entonces por ejemplo el sistema de repente descubre que les sacas que esa caja que tiene que tener un paquete de pañales pesa como si tuviera dos gramos menos de lo que debería pero que algo falla algo falla no es el producto que estáis algo falla como algo falla la decía un callejón luego son ya van en fin no los operarios que preguntamos no entonces el éxito reposa en la estandarización del sistema no está absolutamente estandarizado dirigido por una inteligencia que no tiene confianza

Voz 0874 23:36 es una buena entrevista si la encontráramos sí sí

Voz 8 23:39 duda si se le pregunta este es Ariadna pero

Voz 0874 23:41 dónde vienen los productos sí

Voz 8 23:44 se pregunta ella no sabía y claro esta es otra de las cosas muy interesantes y muy inquietantes tú

Voz 7 23:52 yo puedo a través de ordenador y tú no sabes si te ha venido de Alemania de América o de otro centro de San José de Henares no esto claro es un cambio al respecto a nuestros hábitos culturales muy grandes no porque esto hasta hace poco

Voz 8 24:15 todo en gente de mi edad te ibas a la tienda de la esquina a la merced a a la pescadería o a la frutería tú sabías que las naranjas venían de Valencia que esto ni ahora mismo tú no sabes de dónde viene aquello que compras no

Voz 15 24:31 normalmente en un centro logístico de España lo vamos a mandar al día siguiente también depende de las dimensiones estoy hablando de productos que esto nosotros llamamos productos Sort son productos que son manipulables por una persona que lo estaremos en este tipo de centros logísticos productos grandes humedades sofás colchones equipo de cosa es lo que pleno

Voz 12 24:51 pero lo más grande que tenemos en este tipo de artículos vale son todo productor de tamaño mediano manejables tenemos otros centros que son especializados en productos no han Sort que son productos grandes Suffolk

Voz 13 25:03 no tener esas aquí no tenemos

Voz 12 25:06 muy bien pues podría venir todo el centro logístico de

Voz 15 25:09 la mía

Voz 12 25:11 luego tenemos el servicio de este servicio de Prime Now lo tenemos en Madrid y en Barcelona son centros logísticos urbanos es totalmente distinto a lo que está aquí vale son centros que no son estos y que dan servicio a a Madrid hacia Barcelona podrán metemos entregas en una o dos horas

Voz 13 25:28 los tiempos de entregas se han ido reduciendo de un modo exponencial

Voz 12 25:33 sí sí sí claro también nuestra red logística ha ido creciendo hace no se hace cuatro años no podíamos prometer León cliente que lo íbamos a mandar un producto en una hora su casa porque no teníamos

Voz 15 25:45 un centro logístico de prime una vamos centro urbano de Prime Now

Voz 13 25:49 y en esa en esa batalla de ir reduciendo el tiempo de entrega todavía seguís hasta que empiecen a usar drones supongo visitó como paso no

Voz 8 26:00 sí ya está llaman están sí

Voz 13 26:02 experimentado en los quise treta de reducirlo

Voz 8 26:05 espacio que hay entre el deseo y la obtención el objeto no

Voz 0874 26:08 el deseo exacto y la culminación de ese deseo me ha parecido interesante en tu primera pregunta a principios de este reportaje cuando decías bueno donde está la gente y cuentas que la que tuviste mucha gente entrar pero que luego como que la gente se diluía como era ese es es es una inmensidad tan enorme que que no terminas de ver no sé si una de las impresión

Voz 8 26:29 es más fuerte nosotros llegamos justo cuando estaban en un descanso como desayuno no de empezó a entrar gente entregaban a decenas a decenas pero claro el centro es tan grande que se perdía hay una impresión fíjate pese a que hemos contado que hay Torres de almacenamiento brutales tú vas por pasillos por pasillos por pasillos llenos de objetos a un lado y a otro no y sin embargo hay una impresión tremenda de desnudez fíjate ya por ti mismo porque a ti cuando entras la desnudarte no puedes pasar como ven no pues pasar con la cartera nosotros no dejaron hicieron una excepción pero tuvo primero que ACS firmar una cosa de confidencialidad no tienes que dejar tu tuya entras desnudo no es es inmóvil

Voz 0874 27:22 sí claro pero hubo una impresión de esto

Voz 8 27:25 centros es a su vez porque no ves mucha gente

Voz 7 27:27 sí

Voz 8 27:28 hay un cartel en la puerta

Voz 0874 27:30 la duro te lo bien

Voz 8 27:32 pero baja duro pasa te lo bien y no me acuerdo si quiere otra si hay muchos es curiosamente todo en inglés también en castellano pero algunas cosas en inglés Ariadna utiliza una terminología en la que cada tres palabras española las parecía una palabra

Voz 7 27:53 inglesa I

Voz 8 27:56 luego había también muchas cosas muy como de actividades colectivas no que yo creo que tienen que ver con con dar sentido de pertenencia a esa dispersión a esa masa laboral tan dispersa no

Voz 0874 28:12 pero sí es es muy interesante y de hecho nos queda la segunda parte de ese paseo que vamos a escuchar enseguida tenemos que hacer una pausa primero que es una segunda parte en la que por lo que me han contado tú te pones enredar un poco con las estanterías y de repente es yo me imagino que si si quitas un objeto un sitio y lo pones en otro sitio

Voz 6 28:31 esperarían toda una serie de alarmas rojas empezaría caerá agua tú serías expulsados seguramente por alguna chimenea humana no incluso esos tú tiene previsto estoy seguro que lo vamos a escuchar enseguida en Grecia

Voz 16 28:43 pues estamos K K

Voz 11 29:03 a vivir que son dos días Javier del Pino Juanjo Millás estamos conversando sobre esa

Voz 0874 29:28 inteligencia artificial que determina porque alguien cuando compra una novela de Dostoievski también pide un voto de garbanzos por eso las estanterías de Amazon están una cosa al lado de otra es un ejemplo inventado pero que en parte escenifica muy bien lo que hacen ellos no pueden

Voz 8 29:44 las cosas siempre separadas si esta es una de las cosas más sorprendente no tuve imaginas que una tienda donde hay un vale es una especie de tienda se donde hay treinta millones de productos buenos libros están en un sitio las conservas estar en otro de los pañales están en otro las bicicletas tan otro pues no resulta que tú te paseas por las torres que llaman de amas de almacenamientos decir dónde están los productos esperando que al menos no de repente ves un cuaderno y un bolígrafo Un juguete para conejos fíjate Un juguete para conejos

Voz 7 30:22 y dices oye te está aleatorio edad qué sentido tiene dice no caos

Voz 8 30:28 lo que llamamos el caos organizado

Voz 7 30:30 porque es muy difícil que ha

Voz 8 30:35 aunque en lugar de comprar treinta amigos puede pedir un libro y un bote de garbanzos digo sí pero no lo va dando la casualidad de que pida y entonces me explicaron porque no entendí pero vamos diez minutos lo había desentendido adiós gástrica

Voz 0874 30:49 tienen yo recuerdo que me contaron y es que cuando el operario va a buscar ese libro que tú has pedido si ese libro está entre libros es más difícil de localizar pero si ese libro estaba entre garbanzos y tornillos es más fácil pero si tardan menos en localizarlo

Voz 8 31:02 es una de las explicaciones pero no es la única hay otra que ya te digo una entendí muy bien pero a Godín minuto todavía desentendido

Voz 15 31:10 esos son los muelles de invasoras Moix por donde vamos a recibir toda la mercancía vale esta mercancía obviamente viene reflejada para elitista precintada y lo que hacemos en esta zona intermedia que veis aquí que pone el cartelito porra es separar toda esa mercancía la separamos abrimos las cajas una vez esas cajas están separadas y abiertas lo que hacemos es lanzarlas a la cinta transportadora que está aquí y que va a llevar las cajas hasta nuestros compañeros que están haciendo aquí la recepción de esa mercancía este primer paso Auvinen Horcajo

Voz 13 31:42 en la mercancía en estos contenedores amarillos

Voz 15 31:46 digo está pero este primer paso es lo que nosotros llamamos Risi le aquí tenemos mucho mucho término inglés

Voz 13 31:56 sí

Voz 15 31:58 sí están en perfectas condiciones las dejamos en las cajas amarillas que nosotros estos Caja dos llamamos trotes entonces una vez esté llena lo que haríamos sería empujarla hasta esta rampa intermedia entre las dos estaciones que cae a una tercera línea de transporte transportadora vale que va a llevarse estos productos directamente a las torres almacenamiento entonces veis de todas formas que debajo de la estación hay otro color también de de Tote de Caja que es el azul ahí es donde vamos a ir a dejar

Voz 12 32:27 productos que son nuevos actualizados

Voz 15 32:29 necesitamos o bien tomarle medidas hubiese sacarle una foto por ejemplo aquí están ahora mismo en tanto discos no de esa manera vinilos ni los son súper delicados cualquier coleccionista de vinilos habrá estos Jaume tras una mota de polvo cualquier cosa no pierden mucho valor entonces según nos llegan a nosotros los empaque estamos para asegurarnos de que están totalmente precintados y que no van a sufrir absolutamente nada

Voz 13 32:55 al ser un producto de colección está no te imaginas que lo pidan Egipto imagina yendo una tienda alguna tienda de un anticuario no te imaginas estoy ya estamos en una torre de almacenamiento

Voz 15 33:09 en una torre de almacenamiento va a ser igual estaríamos solo

Voz 13 33:15 pero aquí hay mezclados distinto porque estos son productos como de voy esto es bonito del norte al lado de una especie de camiseta juguete esto parece un disparate que estén mezclados productos tan distintos

Voz 12 33:30 el caos organizado por qué por porque tenemos sea cuando entras en este centro logístico esperas ver todo lo que es pues enlatados en un lado todo lo que es ropa en otro lado todos los juguetes en otro lado los libros todo por categorías sin embargo cuál es la probabilidad de que un mismo cliente compré estas dos mil unas camisetas a la vez pues es la de que compre pues una camiseta hizo una lata de bonito a la vez compramos por conveniencia cuando nosotros ubicamos las productos

Voz 13 34:00 pero también que coincida con una estar en una camiseta con una bonito

Voz 12 34:06 esto tiene un presupuesto que no pero nosotros ubicamos dos productos aleatoriamente es decir unas Tower que es como llamamos a las personas que se encargan de ubicar los productos empieza su turno con un carro lleno de esos trotes que hemos visto que están recibiendo los productos lo único que sabe que tiene hueco para ubicar entre el pasillo ciento dieciocho al pasillo ciento cuarenta y cinco está es él el que en función no ella el que hay en función de los productos que tenga en los topes en las cajas y los huecos que vaya encontrando en las estanterías el que va a decidir dónde van a ir cada uno de esos productos escanear el código de barras del producto y escanear el código de barras de la ubicación de esa forma de igual que tengamos mil latas de bonito del Norte en mil ubicaciones distintas porque sistema saber dónde están cada una de ellas

Voz 18 34:55 José no hay una lógica en realidad es donde ya sitio hay lo ponen sitio meterlo donde

Voz 13 35:02 pero si tiene que responder a una lógica porque tontos no quiere decir que que debe ser funcionar funcionar

Voz 12 35:10 mejor el espacio y también tenemos es probabilidades de que varios productos de un mismo país estén mucho más cercas y los más cerca los unos de los otros de otros que es estuviesen ordenados por categorías

Voz 8 35:20 no pero es que esto me parece fantástico claro

Voz 19 35:23 porque es como

Voz 18 35:25 es como podrías tener tú la estantería de tu casa contrastes

Voz 13 35:32 estamos estamos viendo por entendernos

Voz 8 35:36 baratijas no pero

Voz 12 35:38 se le acusa de mucho valor de repente móviles

Voz 15 35:44 es cámaras de fotos

Voz 13 35:47 no los ordenadores seguro que no obstante aleatoriamente al lado de un frasco de energía o

Voz 12 35:53 nada nada además de porque esos son productos que nosotros consideramos has manda son productos peligrosos por así decirlo las eso es lo estaremos ubicados en una zona especial lo que decía Juanjo objetos que sean de mucho valor también están en sitios especiales o zona que son productos de alto valor tienen medidas de seguridad especiales lo que tienen de especial si son zonas que están acotadas

Voz 13 36:17 qué robar esto es una funda para parece que es aceptable

Voz 12 36:29 qué puede pasar también se hace a diario eso se hacen a diario los contenidos pero no todas no en todas las ubicaciones obviamente como he dicho son aleatorias unas cuantas y luego cuando saliera es por los filtros de seguridad seguramente te pilla harían Juanjo

Voz 11 36:48 las próximas cuarenta y ocho horas seguido por Amazon había pedido un ordenador portátil recibo

Voz 0874 36:55 es un bote de lejía es culpa de Juanjo Millás seguramente déjame que te pregunte que te presente perdón a Juan Antonio Marco que es ingeniero industrial es consultor y formador en dirección de operaciones y logística está en Radio Valencia como este Juan Antonio buenos días

Voz 20 37:09 buenos días encantado de pasar el domingo con vosotros pero quería las palabras

Voz 0874 37:14 logística que supongo que viene de lógica pero que es un término más bien militar ya ya se ha quedado como comercial lo empresarial

Voz 20 37:22 sí bueno lo maduró programas acordarán de cuando hicieron el servicio militar y aparece el término de de intendencia que que no es ni más ni menos que pues toda la la movilización de mercancía de información que acompaña la misma de la infraestructura el movimiento de tropas bueno esto ya lo utilizaban los romanos con lo que era la calzada romana y bueno se se pues se puede hablar mucho y a partir de ahí no

Voz 0874 37:47 cuenta que es una cosa que decía Juanjo la última vez que estaba aquí dijo algo así como la gente no sabe todo lo que se pone en marcha cuando de repente esa lata de sardinas que has cogido en el supermercado pasa por el escáner

Voz 20 38:00 bueno se se pone en marcha un mecanismo bastante bastante complejo de hecho yo siempre digo que cuando se dice que una persona es experta en logística es que realmente no sabía también entiendo los expertos según una cantidad mecanismos una cantidad de áreas que muchas veces es difícil de evaluar incluso el coste de de de de de lo que va llevar esa esa lata al al cliente no

Voz 0874 38:21 pero claro lo que se pone en marcha es que esa lata digamos desaparece del inventario de ese supermercado inmediatamente el distribuidor recibe la orden de de reponer la supongo el distribuidor al fabricante llegue al final hay un hay un pescador que está pescando sardinas porque te acogidos al At

Voz 20 38:37 claro claro claro el a final lo que es la cadena de suministro contábamos de suministro que es desde que se fabrica au cojo un productos y el natural me estás hablando del del del pescador hasta que llegan al consumidor final tiene que pasar una serie de eslabones que es lo que forman lo con lo que se llama modernamente la la cadena de suministro

Voz 8 38:56 no yo creo que si nos llama la atención la ecologista Tica no es porque sea una cosa nueva porque efectivamente la logística ha existido siempre sino porque ha dado un salto cualitativo no quiere decir que la logística en nuestros días

Voz 7 39:16 todo aparte de ser en fin

Voz 11 39:20 todo el proceso etcétera es toda una filosofía en también no sí sí sí

Voz 20 39:25 de hecho ha habido un cambio de de de pensamiento en lo que es a la empresa actual que antes bueno pues no había más necesidad que llevaran de la de las fábricas a al punto de consumo los productos entre los empresarios pensaban que eso era que había que hacer al al mínimo desperdicio al mínimo coste posible porque al final eso eran pérdidas no yo hoy en día se ha convertido en un en un servicio añadido el producto que que alegaba Valori puede ser una ventaja una ventaja competitiva de hecho un gran gurú de de de lo que le dirección estratégica que es Michael Porter dijo que en el futuro la la competencia no se daría de empresa empresas sino más bien de cadena es suministros en cadena de suministro no y ahí está un poquito el la tendencia Empresarial de hoy en día hay a la lucha

Voz 8 40:05 está ahora en ver quién entrega antes no

Voz 20 40:08 exactamente exactamente y yo siempre digo lo mismo que que hoy en día cuando se compra un producto se compra un producto y el servicio que va ha añadido con el mismo de hecho hay productos podemos incluso hasta de tecnología productos de alta tecnología que son muy similares tiene funcionalidades muy similares con una calidad muy similar pero sin embargo la diferencia está en en el servicio añadido que va acompañando al al producto

Voz 0874 40:32 esto esto me recuerda cómo hace mucho tiempo muchas décadas es la gente que compraban el Corte Inglés siempre decía no es un poco más caro pero es que te lo cambian cuando era una cosa rarísima que tenga ordenado no es el valor añadido Illa logística en qué medida depende también de la filosofía de la de la propia empresa porque en todas las de la filosofía Lin que es como

Voz 20 40:50 a delgada digamos no exactamente en bueno y al final la empresa lo que si la logística de hecho si alguien se quiere dedica a lo mismo y lo que es el ámbito logística se mueve siempre con tres variables que es tiempo que hay que entregar las cosas de manera rápida espacio en espacios carísimo en logística ya sea en el amancebamiento como en el en el transporte y luego en lo que es la la información que acompaña el producto si controlamos esas tres variables tenemos una ventaja competitiva respecto respecto a otra u otras empresas no consta el mismo sector

Voz 6 41:24 bueno la información que acompaña productos que que significa sí

Voz 20 41:28 bueno casi todos los productos hoy en día reservado antes de que estaba de que el tema está muy estandarizado todo esto de los indios modifique no tengan un código de barras añadido al mismo

Voz 8 41:37 no no

Voz 20 41:39 bueno si os acordáis hace años el tema de las vacas locas y de dónde venían las partidas de la ante la carne en mal estado bueno pues ahí nació famoseo del año dos mil tres dos mil cuatro ahí nacieron bueno aparte el código que ya existía lleva con nosotros de los años sesenta con lo que son los sistemas de identificación por radiofrecuencia no hay ya se puede modificar la información a lo largo de la Academia suministro con las ventajas que te da eso o es imaginar cuando a lo largo de esos eslabones de una caja no podemos abrirla pero sí que podemos poner en en lo que es la el chip la que lleva la etiqueta pues que se ha caído la caja y que posiblemente en destino el contenido venga roto o haya que revisarlo

Voz 0874 42:18 yo no se lo hemos contado mismo curiosos como se preserva la confidencialidad en esa calle de Amazon de hecho nadie sabe mando de los operarios sabe para quién va ese objeto claro y la etiqueta con el nombre del destinatario no se pone hasta que la caja está muy bien cerrada

Voz 7 42:31 llega es eso llega en el proceso final se que que hemos hemos visto

Voz 8 42:36 sí que hay un lector primero que pesa el objeto para comprobar que el peso corresponde lo que lleva dentro no y luego imprime la etiqueta baja la pega a paquete pero sin tocar el paquete la presión sobre el paquete no ya de ahí

Voz 7 42:57 va se supone ya que se promocionan de ir ya debería ir a los puertos de salida a los camiones pero nadie sabe efectivamente

Voz 8 43:08 a quién va dirigido

Voz 0874 43:11 de Juan Antonio los valores añadidos y yo te decía lo curioso que resulta todavía por lo menos a la gente de mi generación que ahora sea tan fácil cambiar las cosas no porque acepta hace veinte años en ninguna tienda te cambiaban nada tu comprabas comprabas con todas las consecuencias eso ha creado o otra ciencia económica que es la logística inversa no

Voz 20 43:29 sí exactamente no solamente se trata de llevar el producto desde el origen de su fabricación está consumidor sino que pasa después y lo estamos viendo por ejemplo con con Amazon que que que él lleva el producto por así decirlo de atrás hacia adelante es muy fácil pero qué pasa cuando cuando un cliente no quiere o quiere que el Europa en el producto están hablando por ejemplo de ropa imagínate comprara ropa y y llega a casa la ropa la caja La la la de ese encaja a la ese la prueba resulta que no que que no le vale entonces si hay un mecanismo inverso que qué hacemos con con con con es con esa ropa que hace Amazon con con esa ropa cuáles son los mecanismos que se mueven para que esa ropa llega incluso fabricante llega al cambio correspondiente yo creo que ahí está otro otro otro horizonte un reto un reto más que tiene por ejemplo Amazon en este caso las compañías que se dediquen a lo que suele commerce no que que acabó el negocio electrónico es más de terminología la inglesa que no le gusta mucho a Juanjo en el l Comerç ese negocio electrónico es es vamos ahora es el el boom de de la actualidad logístico

Voz 6 44:35 si esto parece que lo tienen resuelto eh porque además tampoco

Voz 7 44:39 el alto el nivel de de devoluciones pero todo esto y a mí me lleva a acordarme de lo que

Voz 8 44:48 este antropólogo israelí interesantes Ari llama la nueva religión que es el fatalismo no que es el dato no claro al mismo tiempo de que una empresa de logística produce transportan almacena mantiene distribuya etc al mismo tiempo está acumulando datos de sus de sus compradores no es decir sabe qué es lo que se vende que es lo que se compra quién lo compra quién lo sabe a qué a a a qué zonas de la ciudad así son las zonas más burguesa son más trabajadoras son más de lo que compra esto esto y esto es otro aspecto que parece que no forma parte del proceso pero debe ser una de las partes más más valiosa este proceso de datos

Voz 20 45:39 sí la verdad es que aquí ya un poco tocamos la aparte de confidencialidad que lo que hemos estado hablando anteriormente es decir hasta qué punto conocemos una comprar on line están los poniendo bueno pues en escaparate todo nuestros datos no solamente personales sino de gustos de tendencias y eso es un aspecto que eh que bueno bueno es una tienda pagas en metálico pues nadie sabe al final quién ha comprado ese ese producto llevó a su casa y nadie nadie nadie lo sabe aquí esto al final sí que sí que me da información muchas veces a las empresas por zonas geográficas au ruso por escala económica de ciertos barrios de cierta ciudades poco por dónde van los tiros ahí ya entraríamos un tema más de muchas veces nos preocupamos por dónde está la la Ley de Protección de Datos en cualquier sí de organización au au bueno pues a un lado en algún local que vayan a hacer una gestión que pasa con con mis datos que se va a hacer con ellos como una manipular y luego resulta que que cuando hacemos una comprar online pues estamos haciendo prácticamente lo mismo y no pensamos en ello

Voz 0874 46:43 sí fíjate lo mucho que se puede conocer una persona por las cosas que es lo que ha supuesto Juan Antonio Marco que es ingeniero industrial es consultor y formador en dirección de operaciones y en logística está en Radio Valencia gracias Juan Antonio

Voz 11 46:54 abrazo grande pues encantado fascinando todo esto que hemos hablado

Voz 0874 46:59 hay hay Juanjo y un montón de llamadas y no solamente tres minutos y medio así que vamos a ver si podemos escuchar a gente que te quiere consultar alguna cosa voy a pedir por favor posible cierta brevedad así que empezamos en Tenerife con José qué tal cómo estás

Voz 21 47:12 hola buenos días y es muy bien Juan José este veis si me escuchas si siete buenos días bueno sólo te quería comentar una cosa que me sucede poco increíble es perdón que estaba caminamos estoy un poco habían en nombre Josu soy profesor de inglés pero yo también soy Juan José Millás los oye lo lo lo entiendo así cada vez que me he leído una novela y no me lo he leído toda de lo poco autores que querido leer todas las novelas eh Juan José Millas por algo será porque soy Juan José Millás también cada vez que me lo deje de ser un poco Jose comienza a ser un poco Juan José Millás sin embargo bueno estoy creo que me estoy curando vale yo creo que esa técnicas narrados lógica es por excelencia de José Juan José Padilla es el proyectar una una imaginación infantil en una novela seria en una novela para adultos en una suerte de realismo mágico que a mí me ha me ha me hace decir esto que yo soy también José semillas de alguna manera

Voz 0874 48:29 gracias suerte siendo Juan José Millás porque también tiene su parte

Voz 22 48:35 enfermiza muy buen paseo Álvaro de Pontevedra cómo estás Álvaro buenas

Voz 23 48:40 días hola Pino en Cangas de Morrazo en Pontevedra mira en el kiosco que hablamos la semana pasada haciéndolo es que hay que es verdad que el expediente de que me llame para explicarte cómo funciona esto porque somos personas que estamos aquí trabajando nada gol hola Juanjo Álvaro quieta cola hablé con goles de mil novecientos ochenta y cuatro y te deje de presentarse para salvar la patria pero no más escaso tienen Sara Baras Patti Juanjo por favor venga bueno iba a ver te comento que hablabais antes se va un álbum está muy rápido

Voz 8 49:15 no Álvaro que en la gente que lo estén Díaz

Voz 23 49:18 se abrió paso un detalle ahora dos años se murió mi suegro y tenía un Ibiza más bien viaje yo me quedé digamos inhalan empecé a andar con él la calle como yo digo si un día yo una semana dos semanas y empecé a ordenar papeles cinco si notas que el pobre mañana médico a las once menos cuarto veintidós de febrero y TV quiero decir no fue capaz de tirar nada tengo el coche hace dos años como lo dejó el tiene casetes incluso aquí metidos crecer me parece un sacrilegio tocar lo que el coche

Voz 0874 49:50 o sea que el el coche

Voz 23 49:53 de modo entendimiento pero todo lo que estaba ver papeles que todo lo que como estaba que me parece una falta de respeto hacia el tocará no sé cómo decirte

Voz 22 50:01 está muy bien porque te mira cerramos esta hora tal y como lo hemos empezado Álvaro de Pontevedra que está como dice la haciendo la calle que es repartiendo periódicos está luego

Voz 6 50:08 Álvaro en un abrazo un abrazo hasta luego es el ejemplo de cómo los objetos definen a las personas que además es una burbuja yo no sé si tú has estado la situación de que alguien te un coche es verdad que te metes en su casa tienes la impresión hasta que has hecho unos

Voz 8 50:24 dos metros de estar en un espacio íntimo no