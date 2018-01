"Homo Lubitz"

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:35 una elección para el club de lectura a esta banda sonora de El Confidential James Ellroy la autor de la novela en la que se basó esta película va a ser uno de los grandes protagonistas de la décimo tercera edición de la Semana Negra de Barcelona Óscar López cómo estás hola buenos días con alguna novedad de esta edición de la vejes negra

Voz 1819 00:51 hombre varias porque de entrada hay una importante ha cambiado el comisario ya no está el gran Paco Camarasa ha dejado paso a un nuevo responsable le ha pasado la placa de Chery será dado al escritor Carlos Zanón que ha estado alguna vez en el programa Ike podríamos decir que ha diseñado una vez Eneira griego en un poquito más transversal toca muchas más las aunque desde luego mantiene la la esencia de este festival literario que creo Camarasa hace ya unos años además de él que comenta bueno habrá como unos ciento seis escritores que se van a distribuir por un sin fin de actos donde habrá literatura cómic cine teatro también incluso series de televisión listado pues hombre es bastante impresionante además del Roy nos acompañará a Don Winslow esta Luis Penny está Giménez Bartlett Claudia Piñeiro Leonardo Padura Andrei Kozlov incluso Jorge Fernández Díaz no el ex ministro se desquitó Romadera Argentina por qué es un grandísimo escritor y periodista y luego hay una hay una serie de novedades también bastante interesantes por ejemplo hay una que es que ahora a partir de ahora cada edición tendrá como como una especie de eje temático que se va a extender no como una tela de araña por los diversos actos y en esta edición el tema escogido es el acoso el acoso en las aulas el acoso de género y el acoso en las medios sociales luego hay una segunda novedad también en bastante interesante y es que se va a tener protagonismo un autor una obra y un personaje y para esta edición han escogido a Tom Ripley el famoso personaje de Patricia Highsmith Jim Thompson Illán Patrick Manning que para quienes no lo conozcan pues podemos decir que es uno de los padres del neo polar francés

Voz 0874 02:21 sí he dado muchos autores con los que tengo también ganas de reencontrarme con sus nuevas novelas Padura por ejemplo que pasará por este club de lectura

Voz 1819 02:27 sí tiene una nueva historia de su famoso Mario Conde

Voz 0874 02:30 sí es verdad ya también podemos anunciar que tenemos a James Ellroy con con nosotros dentro de muy poquito en este programa me da poco de miedo esta entrevista te para te sí sí son tiempo complicaron has tenido la oportunidad pone muchísimo tú les ha entrevistado a alguno no pero además creo que es votante de Trump no sé si tema todo muy delicado yo lo entrevistado en dos ocasiones y te puedo asegurar que fue una experiencia religiosa así olvidable ya me interesa estamos con nuestro libre de la semana que es Homo Lubitsch entre Ricardo Menéndez Salmón publicado por Seix Barral

Voz 5 03:06 con el último pasajeros sucedió algo extraño en un hombre maduro alto y fuerte viajaba sin equipaje de mano parecía confuso borracho deshidratado su ropa no estaba en las mejores condiciones su cabello tampoco quizá olía un poco a orina o la sangre seca de días no cabía descartar la posibilidad de que si hubiera caído en los baños del aeropuerto o de que le hubieran robado la noche anterior y sin embargo sonreía

Voz 0874 03:41 Cardo Menéndez Salmón cómo estás Ricardo buenos días muy bien

Voz 1819 03:45 feliz de estar aquí otra vez otra vez a este programa te decía antes fuera entrena tienes muchos fans en esta emisora allí en esta redacción Óscar y yo también os contamos entre ellos tienen una manera de escribir que es única en el panorama literario español aunque exige mucho del lector eh

Voz 6 04:01 esto lo sabes si es un poco un sambenito que uno a veces arrastra no yo Mis libros a veces tienen fama de decir difíciles lo cual no estoy del todo de acuerdo pero no creo que se tiende a confundir profundidad propone con un grado de de ininteligible calidad que en ocasiones no no creo que sea arcas cuando hablamos de cómo Luvis hablamos también de

Voz 0874 04:25 suceso que todos recordamos de hecho este príncipe de la novela que escuchábamos hacía referencia al último pasajero del vuelo nueve cinco otros cinco de German Wings te dio la idea aquel suceso sí

Voz 6 04:37 fue realmente uno de los dos pilares que sobre los que se fundamenta la redacción de Lubitsch fue fuese suceso que tuvo lugar en marzo hace pronto tres años camine me me conmocionó muchísimo no solo por el hecho en sí sino porque sentí que aquel hecho interpelada a buena parte de las preocupaciones que mi literatura venía mostrando en en los últimos años y que en cierta medida intentado plasmar en una novela que pretende ser un poco un reflejo de del mundo contemporáneo que nos toca vivir y encuentro que quizás la la figura de Lubitsch pueda ser epítome de de ciertas características de este tiempo

Voz 0874 05:14 tu tu novela muchas veces se tu literatura es el producto de la maldad que es un concepto muy complicado pero como Lubitsch es el apellido del piloto

Voz 6 05:21 sí es el apellido del copiloto que que que estrelló luego principio todo obviamente eran noticias confusas no sabía muy bien lo que había sucedido hasta que poco a poco fue fue creciendo el común de ver esta historia realmente abrumadora de de la decisión personal de este copiloto de estrellar el avión cargado de pasajeros en aquel bueno así indagado muchos otros no no especialmente Homo Lubitsch no es una novela sobre Andrés Lubitsch Lubitsch es es poco la coartada para reflexionar sobre sobre muchas otras cosas que a mí me interesan y de hecho he querido dejar un poco al margen la indagación la investigación no quería que contaminara demasiado el corazón de la novela no el suceso está ahí y además tampoco tenía ganas de interpretarlo demasiado de verdad creo que podría ser un riesgo eso sí además es una novela

Voz 0874 06:14 Óscar con muchos componentes algunos muy

Voz 1819 06:17 existen muchas tramas que tienen que ver mucho con el mundo en que vivimos ahora si no es fácil la verdad a desgranar las las novelas de Ricardo Menéndez Salmón porque ese esos escritores que es capaz de cóctel LEAR literariamente pues no sé con la filosofía con el arte con la historia con el frío con la denuncia política y con todo lo que haga falta no un poco de todo eso también vamos vamos a encontrar en esta en esta novela que yo quiero que es verdad que tiene cierto aire de thriller pero que lógicamente trasciende a lo que sería cualquier literatura de género no imaginados una historia ambientada en el dos mil veinte y pico tenemos aún creativo norteamericano nacido en Nueva York que se tipo enamorado de la pintura abstracta y obsesionado con los accidentes a quién lo encontramos en China precisamente cerrando una una operación comercial que eleva bueno reportar una comisión de un

Voz 6 07:03 montón de de millones de dólares trabaja para no sé

Voz 1819 07:07 sí decir una multinacional o casi decir una metáfora no de lo que son todas estas grandes corporaciones empresariales que pueden derrocar gobiernos y es necesario y que dirige además una figura muy peculiar que es control una persona barra ente también podríamos decir que es casi una especie de Dios vampírica dado no entonces el negocio tiene que ver con una en principio brillante idea que At tenido relacionada con bueno con el tema de la intolerancia a la lactosa no quiero entrar mucho en detalles porque hay que descubrirlo pero es una idea que va a tener consecuencias aunque antes de que se produzcan esas consecuencias el protagonista en compañía también de una mujer mayor buscará un paisaje misterioso que aparece en una fotografía que le ha entregado control todo esto atado bien atado junto precisamente a ese accidente de avión ya citado atado también con una película que sobre ese suceso rodará David Cronenberg en dos mil veintiséis con una enfermedad muy occidental que manifestó Andreas Lubitsch cuyo síntoma principal es la angustia ante el vacío situó este argumento lo pones en manos de según qué escritor yo te puedo asegurar que no estaría en esto

Voz 0874 08:11 programa no es que estoy pensando que si esto en una escuela de literatura por ejemplo formando a futuros escritores tú das estos elementos

Voz 1819 08:17 te dicen que eso es imposible unirlo eh que te tomes algo pero claro ahí está la gracia que es lo que la gracia que tiene tú lo comentabas al principio las novelas de de Ricardo no que nos tiene acostumbrado a estas historias que además a él le sirven muy bien para pues en este caso por ejemplo para reflexionar sobre el vacío hoy sobre la culpa de una manera especial no también reflexiona sobre todo en lo cita en en la novela sobre ese narcisismo nihilista que sufre el Lubitsch pero que también sufre buena parte de la sociedad actual yo creo que esta es una novela sobre sobre también sobre la redención del protagonista sobre O'Hara sobre este creativo neoyorquino pero también sobre creo que sobre la sumisión de de mucha gente que le acompaña desde luego es una novela que denuncia de una manera clara esa violencia tan globalizada que en general todos asumimos yo diría que incluso con demasiada naturalidad no yo creo que eso también queda muy patente en este libro que por otro lado es su es un libro magnífico y que yo creo que demuestra otra cosa que no sé si él está de acuerdo pero que a mí me lo me lo ha traído a la cabeza ahí es que un poco todo el espíritu revolucionario que identifica ha dado a la ciudadanía durante siglos yo creo que últimamente ha desaparecido bastante de nuestras vidas

Voz 6 09:25 el resumen Case hechos muy muy sagaz como casi siempre no cuando tules mis libros al final las estaciones a es más de ellos que que el que el propio autor escuchando te es cierto que parece mentira cuantas cosas caben o pueden pueden llegar a caber en una novela de cuantos cuantos elementos pueden entrar en converger en en una ficción como efectivamente bueno aquí la labor más difícil ha sido cohesionar dir a buscar un un un una metáfora buscar una imagen una una especie de de de de de de fábula que permitiera articular todo este precipitado de de de de intereses no que a mí me me me llevan a a redactar a redactar esta novela yo yo creo que es es una novela de rabiosa actualidad no es decir es una novela que mira a cosas que aunque la novela se desarrolle dentro de diez años están sucediendo aquí y ahora no tú has mencionado algunas de las líneas de fuerza del del texto me interesa quizás fundamentalmente esta esta idea que lanzadas de de esta sensación de de la necesidad de la espectacularidad que nos rodea no de la necesidad de estar constantemente generando imágenes ya no ya no hechos o ya no informaciones sino imágenes resonantes que lleguen al último rincón del planeta que puedan ser compartidas y que yo creo que informan de de una especie de de de hambre de de de de sentido verdad yo creo que fundamentalmente a los personajes

Voz 7 10:55 que pueblan que pueblan homologa

Voz 6 10:58 siempre están buscando todos desesperadamente un centro que se resiste a ser a ser cartografiar do no es como si el sujeto moderno hubiera perdido adherencia es como si el lenguaje ella no fuera una clave en la cual podemos confiar los sentimientos tampoco las viejas palabras la ideología la religión la propia naturaleza los afectos y en esa búsqueda en ese casi que no acabamos nunca de de de alcanzar es donde se resuelven los dramas de estos personajes pero uno tiene la sensación a veces cuando

Voz 0874 11:28 el una novela de que el autor la escrito contra

Voz 6 11:31 alguien digamos contra algo hoy en esta Nobel

Voz 0874 11:33 la tuya se podía pensar que estás escribiendo en contra de lo que algunos llaman la vio políticas más grandes corporaciones pero no es así yo en el fondo estás escribiendo esta novela contra lo que somos así sí bueno

Voz 6 11:44 ni siquiera contra no yo intento a mi a mi me gusta muchas veces defendido la imagen un poquitín el del novelista forense no como alguien que hace una autopsia al tiempo que le toca vivir una autopsia pongamos entre comillas el organismo no está muerto no es un organismo yo vivo pero el el el el escritor se acerca al menos es mi caso a la realidad que me toca vivir y sobre todo mis últimos dos libros de intentado poner el foco sobre cosas que están sucediendo o creo que eminentemente sucederán para ver cuáles son esos órganos enfermos para ver que que él Excal pelo un aplica el bisturí que desde que puede detectar que puede diagnosticar no pero no es tanto un una denuncia como una radiografía no en ese reto

Voz 1819 12:30 trato en esa metáfora en esa gran metáfora que es tu novela acción de China no es gratuita es decir es yo creo que que explica muy bien lo que tú estabas buscando con esta novela cuando hablo así cuando muestras China como dices que es un oxímoron nunca y luego dices también algo que me parece muy muy interesante que cuadra muy bien con la imagen que tenemos hoy en día de China que es que pre industrialización y ciencia ficción no eran consecutivas sino simultáneas ese esa velocidad a la que estamos sumidos todos

Voz 6 12:59 actualmente en China a mí yo yo estuve en China el libro nace tiene un tiene un doble de enero no que que lo alimenta por un lado como hemos comentado ya el caso lo hubiese una estancia que tuve la fortuna de de de estar en China un par de meses además con chinos lo que más me impresionó del país es precisamente esta esta esta convivencia en el tiempo de de de de una sociedad por un lado feudal por otro lado hiper tecnológica Icomos los chinos han resuelto en en el margen de un par de generaciones humanas actitudes conquistas que a otras culturas les ha llevado pues trescientos años no es que es que es que hay chinos de me dice hay amistad con con gente con escritores chinos de entre cuarenta y cincuenta años que había nacido en un marco poco menos de gente que vive

Voz 7 13:52 hay un Marjal al lado de un río en una economía

Voz 6 13:55 a poco menos que bueno de una precaria absoluta y que y que en en en dos generaciones pues pues pues se movían en unos en unos estándares de consumo en unos estándares de lujo en unos estándares de tecnología que yo era incapaz de decir pero como habéis sido capaces de asimilar esto no el quizás la respuesta es chinos Capala asimilarlo todo no es el momento de la novela Se dice que China es el único país que ya ha llegado al fin de la historia ya desde ahí porque ha descubierto empezar hago alto que allí no hay nada realmente no hay ellos ya han llegado al final

Voz 8 14:27 han vuelto hacia atrás no he que es que es el

Voz 0874 14:30 el humo Lubitsch o como como el Homo sapiens desemboca en el homologadas

Voz 6 14:35 no no querría que que que a lo mejor donde a los libros de texto sería que un escritor de Gijón tuvo la osadía de de

Voz 7 14:43 crear una nueva rama en el árbol antropológico no yo creo que sí

Voz 6 14:49 el Lubitsch no agota la época que nos toca vivir pero la época que nos toca vivir yo creo que esto la lectura de de Óscar ha quedado claro pro hija hechos pro hija casos pro hija actitudes como como la que nos condujo como la que condujo a un a un a un a un tipo como Luvis hacer lo que hizo no este esta mezcla entre esa no mía esta falta de sentido que nos vincula y al mismo tiempo está constante tentación de estar presentes de hacer cosas que tengan una resonancia que vaya más ella de dejar una huella del tipo que sea por por macabra Hay inicua que sea no creo que colisionan en en en interceptan con mucha fuerza en en en este en esta persona no

Voz 1819 15:34 el protagonista O'Hara a él le das la oportunidad de redimirse de alguna manera es el mensaje esperanzado de la novela

Voz 6 15:43 bueno O'Hara es un tipo muy ambiguo no yo en mis libros como tú bien sabes suyo de los retratos en blanco y negro yo creo que es en la gama de grises donde donde la condición humana se define y donde todos nos las jugamos no ahora es una persona por un lado cordial es una persona afable es una persona como tú decías con una sensibilidad hacia el arte pero por otro lado bueno es un tipo también con unas obsesiones extrañas no es un tipo un tanto enfermizo un tanto morboso un tipo que carece en realidad de un de un de una capacidad para empatizar en determinados ámbitos es alguien que busca pero no sabe muy bien qué sí yo no lo veo tanto como un principio de esperanza sino como un principio de realidad como otro principio de realidad de los que de los que actúan en la novela no yo yo creo como Lubitsch es una novela también sobre el deseo y digo esto porque la novela se articula en torno a dos grandes mitos hemos citado uno hemos insinuado uno puede ser el mito del vampiro este hombre barra ente que tú mencionadas ya el otro creo que es el mito Faus Tiko no es el mito del poder de hecho el primer capítulo de la novela se titula Doctor Fausto y cuando se firma el pacto entre O'Hara y el gobierno de China en torno a una a una revolución debamos así farmacéutica quién firma el pacto desde el otro lado de algún modo insinúa O'Hara que bueno ahora que se ha convertido Fausto que tenga cuidado que se atenga a las consecuencias no muchas veces bueno uno piensa en aquel en aquel aquella frase de Santa Teresa que decía Aida aquellos cuyos deseos se cumplan no me interesa mucho el tema del deseo en las sociedades pos industriales somos sujetos constantemente bombardeados por por la necesidad de satisfacer deseos la felicidad por ejemplo yo creo que en un entorno que vivimos ya no es un derecho como para nuestros abuelos los ilustrados se ha convertido un deber tenemos el deber de ser feliz lo que pasa que casi siempre le parece que la satisfacción de la felicidad se insinuó a través de las conquistas de la posesión de felicidad

Voz 0874 17:52 los demás no son los otros los que son feliz si yo estoy haciendo algo mal porque no lo sé efectivamente yo creo

Voz 6 17:57 todo esto también está está está disuelto en la novela está tratado lo que pasa que está tratado modo bueno pues eso con muchas vías con muchas tangencial Hades luego aparece también este personaje para mí además ha sido muy grato de trabajar con la idea de convertir a David Cronenberg iba a decir sí sí

Voz 8 18:15 secundario de lujo que si se lo debes contar para mí es una figura capital en el arte de la transición del siglo al otro pero tiene una película que es que es protagonista se poco pues tenía

Voz 0874 18:28 en cierta pasión por los accidentes de tráfico hay mucho de cracks en tu Nobel muchos bienes no se ese accidente de tráfico que pasamos Se miramos con curiosidad y luego seguimos con nuestras vidas y no es así

Voz 6 18:39 y también Semenya se menciona directamente en la novela avalar porque al final de la novela hay una conversación tanto onírica en los baños de la hace Nietzsche entre O'Hara hay Kronen Mary O'Hara pondera la figura de Cronenberg por su gusto literario no le dice usted ha sido el cineasta que desde con con la herramienta de la imagen ha llevado al cine a algunos de los grandes lectores de nuestro tiempo y menciona a tres figuras para mí irrenunciables a la hora de entender cuál ha sido la evolución de las sociedades de los años sesenta el siglo pasado hasta ahora que son William Burroughs al que Cronenberg adapta en la película maldita por antonomasia es la almorzó desnudo JG Ballard al cual adapta en Crash no olvidemos a donde el hilo es la única adaptación cinematográfica que yo conozco hasta la fecha es del hilo crooner hace una desde mi punto de vista muy satisfactoria versión de cosmopolitas no

Voz 0874 19:37 qué barbaridad hay demasiado como para no comprar esta novela hay un montón de Iker el uso un nombre que no sabes qué decir de dónde has sacado placer Maduro

Voz 8 19:46 a ese personaje tan bien otra meta

Voz 6 19:49 sí bueno placer maduros un artista muy bueno un día descubrí en un viaje a Méjico que placer es un nombre de que esto sólo puede suceder en México no placer es un nombre de varón placer Jiménez pues si no hay bueno no se estaba pensando cómo podría llamar a un fotógrafo y bueno como maduros un apellido hasta cierto punto muy presente en la cotidianeidad de informativa pues dije me lo placer Maduro significan muchas cosas sugiere muchas desde luego alguna recomendación

Voz 0874 20:19 estoy lectores porque el tiempo ya se lo ofrece están viendo el tiempo de lectura digamos

Voz 7 20:24 bueno yo recomiendo

Voz 6 20:26 hacia un no me atrevo a hacer otra que quienes me conocen pues creo que se van a encontrar un Ricardo Menéndez Salmón el de siempre pero al mismo tiempo nuevo o no

Voz 7 20:38 quienes nunca han hecho una parada y fonda en en

Voz 6 20:42 esta obra bueno pues pues que la hagan que se atrevan porque bueno yo yo yo estoy empeñado en hacer una literatura creo y lo digo con humildad pero al mismo tiempo con ambición que creo que es como debe trabajar el escritor esta frase no es mía es de Joan Miró decía que el artista de acercarse sobra con la mayor de las humildad es pero al mismo tiempo con la mayor de las ambiciones yo creo que estoy proponiendo una obra un tanto insólita en el panorama de la de la narrativa contemporánea española no porque es una obra que está muy atenta tanto al que es decir empeñada en que las novelas que trato eh pongan sobre la mesa hay ofrezcan al lector problemas desde mi punto de vista muy predominantes en mi urgentes pero también creo ser una persona un escritor muy atento al como es decir me gusta que mis mis novelas sean retos desde el punto de vista el formal desde el punto de vista de la expresión creo que soy un autor que siempre esté investigando en el lenguaje y está investigando en la propia naturaleza narrativa porque no sé si Oscar estará de acuerdo conmigo yo creo que la gran pregunta que el escritor del siglo XXI se hace hoy

Voz 1819 21:48 es desde donde escribir no no de qué escribir sino qué tipo de narrativa qué tipo de lectura admite una realidad

Voz 6 21:56 y compleja tan plástica

Voz 1819 21:58 tan tan urgente como la que nos rodea no es verdad por eso que en tu caso y en esta novela yo sí que he notado cierto cambio con respecto a las anteriores pero qué tal si por ejemplo no incluso a las anteriores al sistema y demás yo creo que esta novela de entrada geográficamente ya es un cambio importante y además esa presencia China yo creo que en buena parte el libro al principio esas descripciones también marcan una cierta una diferencia importante con respecto a otras y luego tiene es lo que decía yo al principio cierto aire ese cierto aire de no debo decir Thriller no me gusta no no es un thriller pero sí que hay todo ese viaje esa búsqueda ese investigación que realiza también O'Hara junto con con con esa mujer que es algo que también me ha llamado la atención y que yo como lector a mí me ha servido también para quedarme más enganchado todavía si cabe a la propia

Voz 0874 22:48 yo creo que es una novela que hay que leer con tranquilidad y la mejor definición dado Ricardo al principio incluso aunque los hechos ocurren dentro de unos años en un futuro cercano es una novela de hoy que mucha gente va a reconocer muchas cosas que pasan cada día y a las que estamos sometidos y con la que estamos bombardeados así que mucha suerte con este Homo Lubitsch publicado por Seix Barral Ricardo Menéndez Salmón gracias por la novela gracias por venir

Voz 6 23:08 muchas gracias a vosotros Javier Óscar hasta luego

Voz 0874 23:10 hablando siempre un placer

Voz 1819 23:15 conversación final Oscar Ordesa de Manuel Vilas os traigo esta novela es una novela absolutamente ganaba el Estatut es la tercera persona que me

Voz 0874 23:24 sí dice pues si mira cuarenta páginas son fantasía

Voz 1819 23:26 bueno toda es que te va a alucinar es una historia tremendamente autobiográfica en la que Manuel Vilas bueno se desnuda creando un bueno lo que suelen hacer muchos escritores no creando un Manuel Vilas narrador que nos va que nos habla de la de la muerte de sus padres de cómo esa orfandad le ha llevado a replantearse toda su vida a escarbar en su memoria cuestionarse también su papel no sólo como hijo sino también como padre de sus propios hijos sí también como pareja como escritor y lo hace además con las herramientas que bueno que la que la afición le ofrece porque es una novela pero es de tal intensidad de tal emotividad que yo os aseguro que lo que menos importa es saber si lo que narra es o no autobiográfico yo creo que va a dejar su amo a mi me por ejemplo me dejó noqueado e merece muchísimo la pena y aviso a muchos lector es que por las cosas que cuento semana haber reflejado sin desde luego no van a salir indemnes de esta historia Ordesa publicada por Alfaguara de Manuel viles bueno pues turbante para James Ellroy dentro de unas semanas bueno que no te contaré Cibeles

Voz 2 24:33 eh