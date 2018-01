Marte, el segundo gran paso para la humanidad

Voz 3 00:00 eh

Voz 5 00:56 un momento de nuestra sección de ciencia ya están por aquí bueno está por aquí uno está quien lo tú lo me imagino dónde está Pera Estupinyá cómo está espera muy bien tú tú eres el que está

Voz 0874 01:06 el que no está así que seguramente estarán Plasencia me imagino Javier Sampedro cómo estás

Voz 0902 01:11 sí señor porque si hay que viajar a Marte como veremos en este programa y conviene entrenarse tengo tengo es esto esto es lo que comprar o llenarse de comida para lo que luego pasa es muy aconsejable desde luego esto es lo que queremos hacer en Marte a largo plazo es algo como el Valle del Jerte más si no queremos hacer Nueva York allí queremos hacer algo como esto es prácticamente un entorno autor sostenido es algo algo bonito pero que no ocupan mucho espacio

Voz 0874 01:38 exacto espera Estupinyá es químico es Biotech que hoy conduce en La dos El cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética biología molecular colaborador también de El País la semana pasada por cierto empezábamos hablando de ese congreso seudo científico se celebró en Barcelona que el Colegio de Médicos intentó anular pero no consiguió así que se celebró el tema ha dado mucho que hablar esta semana tu de hecho opera tutea estoy uno de los momentos de la conferencia en un tuit que tuvo mucha mucha repercusión y que voy a leer además la fotografía del el tipo que está hablando ya bueno alguien le pregunta alguien del público le pregunta mi hija tiene cáncer de mama que agua ahora él responde nada

Voz 1730 02:16 la terapia consiste en no hacer nada solamente con esta toma de conciencia al pecho mejorará ya así cien por cien curación

Voz 0874 02:21 cánceres de mama cuesta que

Voz 1730 02:23 el que esto pase no no Hinault sólo esto es un fragmento pero si escuchas la conferencia entera dicen bastantes barbaridades con esta concepción de que el tener conciencia de que el daño físico viene de un daño emocional esto alguna vez lo hemos comentado de que es una exageración que hay parte de cierto de que un bienestar emocional puede condicionar parte del sistema inmune

Voz 0874 02:47 el estrés influye mucho es verdad pero llevado

Voz 1730 02:49 al extremo que hacen estas personas es es peligroso entonces esta semana así que he tenido mucha repercusión no este tuit en si este tuit pues ha tenido muchas visualizaciones pero pero las palabras de de éste personaje creo que ellas están revisando el CSIC ayer creo que anunció que cancelaba un acto que se había programado en una de sus instalaciones porque tenía connotaciones científicas eh creo que sí que

Voz 6 03:17 al final poco a poco los está

Voz 1730 03:20 poniendo sobre la mesa y lo que falta al final es una regulación que pueda establecer cuándo esto es un peligro para la salud pública es que además es esa frase

Voz 0902 03:29 concreta que que que has te pega revela el problema en toda su magnitud porque buena lo que la gente la gente va a pensar cosas raras y toda la toda su vida no vamos a lograr evitar la irracionalidad humana pero tenemos que insistir en que no emitan el mensaje de que la gente abandone o ni siquiera se acoja a las terapias convencionales porque ya con lo del bienestar humano ya vamos a curar el cáncer de mama de la hija no esto es esto es esto pasa de castaño oscuro Stonianos un problema creencias sino que entra dentro del terreno del Código que no doce

Voz 0874 04:07 lo primero de salud pública casi porque lo que está en sí

Voz 0902 04:09 sí cuando ocurrió luego cuando hay un muerto como ocurrió hace un año dos no no sé si os acordáis que hubo en caso de una una niña me parece abandonó la su terapia y acabó muriendo prematuramente de un cáncer porque no tenía porque haber muerto anotan pronto al menos ahí si la Justicia pueda actuar ahora mismo pero claro esto es el germen esa frase en concreto que ha Twitter Vera Nike hacer nada no si mi hija hay que hacer nada es justo el germen de la muerte futura no

Voz 1730 04:37 pero además mire fíjate porque esta semana ha habido dos noticias interesantes sobre cáncer científicas de verdad y una se hacía eco del New York Times hace unos días donde sí se ve que gracias al la mejoran detección ya los mejores tratamientos Se va desde hace ya unos años cada vez hay menos mortalidad por cáncer lo de la gente que tiene cáncer más personas Se salvan Illa la segunda noticia que es un progreso porque esta gente te habla de tratar pero cómo van a detectarse siempre estamos diciendo que lo importante es la detección precoz Science ha publicado esta mana un un estudio con

Voz 7 05:14 algo que ya se está intentando desde hace tiempo que es que en un análisis de sangre se puedan detectar indicios de

Voz 1730 05:22 de cáncer de es todavía test tiene que pasar

Voz 7 05:24 hay muchas pruebas pero ya se ha visto que es capaz de detectar

Voz 1730 05:27 sin falsos positivos que esto es algo importante también ocho tipos

Voz 0902 05:31 y esto es muy importante recordamos que ya existe uno que es el del antígeno PSA para el cáncer de próstata que gracias al cual se han detectado muchos que eran indetectables por cualquier otro prometo lo saque ya una de estas pruebas la sangre ya ha dado muestras de su eficacia si si cuanta más allá pues mejor

Voz 1730 05:51 porque en un análisis de sangre es una prueba barata

Voz 0902 05:54 está rutinaria que que todo el mundo se hacen cuando iba a partir de cierta edad a millón yo mismo a partir de los cincuenta se antígeno del cáncer de próstata no es

Voz 0874 06:04 viendo el enlace que tu pusiste al vídeo de esta conferencia pero ha tenido más de doscientas mil visualizaciones con cuando tú de tuitear que no no quiero ni pensar que tiene ahora el tipo que hablas en tal sumaría Alfaro muy bien qué cualificaciones tiene seguramente

Voz 1730 06:19 sí sí lo sabemos es un señor que tuvo un programa en Televisión Española y recomendaba beber peace

Voz 9 06:24 así que claro para no estará pensando

Voz 0874 06:28 que de Steve Jobs el fundador de que murió con un cáncer de páncreas dicen que en parte porque el intento terapias alternativas antes de ir a las terapias convencionales se hubiera empezado antes pues pues todavía estaría viva de dos subido bueno hay un teléfono o dos teléfonos de hecho los cupones llamar si quieren al final de esta sección el otro día me regañó un oyente porque porque dejamos muy poco tiempo para las llamadas así porque no nos damos tiempo a responder a ver si conseguimos dejar un hueco un poquito más más grande el teléfono es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o hay un número de whatsapp también en el que pueden dejar una nota de voz con cualquier consulta para pero hay para Javier mandarnos un número de teléfono y les llamamos de vuelta es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve lo repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Javier de buscar el Valle del Jerte marciano o o crearlo Si es que no existe Peter Servicio Geológico de Estados Unidos ha descubierto a tan solo uno o dos metros de la superficie grandes depósitos de agua helada que no hace falta saber mucho de ciencia para imaginar que es un hallazgo muy importante no si ya se sabía que

Voz 1730 07:53 había agua en Marte que hay hay hielo en Marte pero las cantidades y las características de este hielo y sí que permiten como hará comentaremos esa facilitan este sueño que es detener una de estar allí niña así de llegar al poder utilizar lo que encontremos en Marte para generar una cierta colonia de humanos

Voz 0902 08:20 sobre todo porque esta es que está a un metro no me estaba un metro de la superficie porque es ya ya se sabía que había agua subterránea pero es que si hubiera hasta la diez o veinte metros suben

Voz 9 08:30 está ahí arriba no claro exactamente no

Voz 0902 08:32 y una taladradoras que llegas a distancia no hubiera sido poco eficaz pero aún no es muy factible Useres eh aunque no

Voz 0874 08:39 hay quiénes puede contar cuánto hay de real en esa posibilidad de que los humanos viajemos a Marte en un futuro que podamos verlos que estamos aquí por lo menos es nuestro invitado de hoy es un privilegio que esté por que sector Guerrero que es físico del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA está dedicado en la última década al menos al desarrollo de instrumentos para misiones a Marte para misiones en el planeta rojo Héctor cómo estás buenos días qué qué qué hiciste en qué trabajaba el viernes por ejemplo haga que dedica este el viernes

Voz 8 09:08 viernes me recuperaba de una conferencia en la Fundación Telefónica sobre ir a Marte

Voz 9 09:13 sí pero pero no sé qué aparato tiene entre manos

Voz 8 09:16 ahora sí ahora mismo Angelita tenemos varios aparatos entre manos para estudiar sobre todo la climatología en Marte cuando estemos en Marte habrá que tener como en la Tierra estaciones meteorológicas que prevengan de si iba a haber tormentas de polvo de cómo va a ser la irradiación solar muchos aspectos de ese estilo sean Marte tendremos que evitarlo como la Tierra

Voz 0874 09:37 pero claro estaba pensando en la película se que me puedo imaginar que las cosas son como en una película pero en fin en la de Matt Damon lo del el marciano pero que se llama si es marciano que es verdad que hay hay hay tormentas pidiendo vamos a Marte ya pero si llueve ya sé que acabo de decir una repartida pero sí se tormentas de polvo sí

Voz 8 09:55 la película es marciano es de las más realistas que se ha hecho lo único que es un poquillo falso es lo de la tormenta inicial porque la densidad del aire Marte es como una centésima parte de la tierra no podrían y arrancar la antena que arrancó ni golpear al astronauta ni nada pero el autor del libro y huía lo que decía que se tiene que inventar algo para hacer una historia pero en Marte pues las tormentas de polvo es lo más peligroso que tendremos en el futuro sobre todo porque oscurecen el planeta afectarán asco las comunicaciones ir realmente el polvos en entrar en nuestros hábitats pues eso sea un follón habrá que limpiarse mejor

Voz 0874 10:36 al entrar en estos hábitats te refieres a que no se imagínate cómo sería ese hábitat sería un una colonia tapada por una bóveda de cristal M pero ahora mismo

Voz 8 10:48 Marte lamentablemente habrá que estar bajo tierra un par de metros bajo tierra salvo que llevemos unos abiertas que nos protege de la radiación Marte no tiene prácticamente atmósfera porque el campo magnético se apagó y entonces el viento solar ha ido barriendo por todos los átomos la atmósfera de Marte entonces al no tener ese escudo magnético la radiación de los rayos cósmicos la radiación solar están totalmente completamente vuelva empleando día a día la la superficie y además la radiación ultravioleta estudió en Marte habrá que estar un par de metros bajo tierra y hay que buscar esa frase

Voz 9 11:23 ya lo tierra antes cuando antes no

Voz 1730 11:28 entrar estamos empezando a hablar un tema que me gustaría que que pronunciara porque para llegar de repente lo digo y la parte técnica de motores y si del motor nuclear que nuevos tipos de de motores estáis vamos no para hacer pues imagino una vez que lleguen más rápido si la

Voz 8 11:45 en el espacio es muy sencillo hay que vencer la gravedad terrestre ponerse en Orbyt eso significa los cohetes tremendos no cuesta mucho dinero pero es que ese está ya en la órbita terrestre escapando de la gravedad pues hay que ir hasta Marte y entonces eso se puede hacer en seis ocho meses con propulsión química que es la actual o bien si Se fuera a motores únicos de estos como los bosques son azules que salen con mucho azul de detrás que son átomos de seno pues eso sería con fuentes de corriente eléctrica y esa fuente de corriente eléctrica es tecnología nuclear

Voz 0874 12:18 se abre a haría falta poner rejas

Voz 8 12:21 tú eres nucleares para volar a Marte en dos tres

Voz 0874 12:23 eso te iba a decir que el AVE te reduce el tiempo en en lo vivido cuatro básicamente sí

Voz 8 12:29 entonces de esa manera se podría ir a Marte más rape

Voz 0874 12:31 pero más allá oye Héctor entonces

Voz 0902 12:34 esos motores nucleares son los que ya se usan para sondas que viajan muy lejos del Sol no no no

Voz 8 12:40 no ese es otro aspecto sea la cuando se viaja muy lejos del sol los paneles solares reciben menos irradiación solar y producen menos energía y entonces no eso no es sostenible entonces esas lo que llevan son lo que se llama R teje son generadores de radio isótopos que calientan

Voz 0902 12:57 caliente caliente en y entonces

Voz 8 12:59 aducen de energía eléctrica entonces eso es lo que lleva a la las boyas por ejemplo adverso es otro es otra historia

Voz 0874 13:06 claro estamos hablando de de posibilidades pero tal y como tú lo relata son posibilidades que ya están barajando o documentando sí seguramente pues planteando de hecho no solamente del sector público también en el sector privado por lo que vemos últimamente hablas de ir y volver a claro

Voz 8 13:23 ese es el problema sea ir más allá

Voz 10 13:26 lo de menos a ser casi fácil no es porque no es llegar

Voz 9 13:30 sobre todo por mil compañeros sobre todo para

Voz 0902 13:32 por la dos metros bajo tierra eso sería fascitis

Voz 8 13:35 sí pero pero bueno antes de ir hay que dejar que lleguen allá muchas millas pones con cohetes para poder volver cargos de combustible sistemas que generen oxígeno antes de que vayamos sistemas para generar alimentos no tenemos alimentos que duro en cuatro años nécora y los con mejor congelados entonces todo eso hace falta que cuando uno llega ya se encuentra ya todo montado

Voz 0874 13:59 lo que se pueda cultivar patatas como decía Matt Damon no

Voz 8 14:01 dos de las voces más realistas de la película en serio sí sí sí porque Zara cultivar

Voz 9 14:06 hace falta tierra gravedad agua y un entorno cerrado estaba todo eh difícil hacer una estación internacional tiene gravedad El agua no sé donde se claro pero no se podría hacer sobre la tierra habría que hacerlo bajo tierra también bueno serían patata reactivas no radiactivas no a lo mejor multadas decir que tres

Voz 1730 14:27 pero entonces oye tienen que tienen que ser patatas necesariamente porque yo es que la la plata

Voz 9 14:33 tu pregunta enviaron reenviar alcachofa envía verdes en pie

Voz 1730 14:39 era un antes de enviar un humano enviar un cohete dejarlo allí para que cuando llegue a lo humano utilice ese cohete para volver

Voz 8 14:48 para poder volver o ir con un cohete como los que fueron en alguna con muchísima energía para poder volver pero eso es muy arriesgado Marte está mucho más lejos cuán realista es que lleguemos

Voz 1730 15:01 Marte que es que escuchamos un montón de personas que dicen Ayalon más tiene unos planes otros dicen que en diez años a nivel técnico nivel de decisión política vosotros te te atreves a la a fecha

Voz 8 15:14 yo me atrevo decir que la persona que pisará Marte por primera vez ya nacido lo cual significa que en los próximos

Voz 10 15:22 final de treinta años Jaime con más de treinta no creo que alguien quiera ir allí a finales de la década de treinta se llegará

Voz 8 15:29 arte todo dependerá muy mucho del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia Irán Marte uno solo yo creo que no tiene mucho

Voz 0874 15:37 es un país sólo dices no hay sólo de hecho lo

Voz 8 15:39 esos está proponiendo desde hace muchos años montar ya una nave de propulsión nuclear en en órbita los estadounidenses están también en la misma en la misma línea llenan el China no entre los chinos no son los únicos que no tienen acceso a la Estación Espacial Internacional

Voz 9 16:00 porque para que no

Voz 0874 16:00 copie nada

Voz 9 16:02 huy por esto no he que China está totalmente de esa acoplada de los planes del resto del mundo el tema espacial estaba pensando qué dices que la persona ya

Voz 0874 16:12 ha nacido esa primera persona va a ir a un lugar en el que tiene que vivir A dos metros bajo tierra del que no sabe si va a poder volver yo no sé si habría que hacerle un examen de salud mental también claro ese es el problema

Voz 8 16:25 con la iniciativa de Space bueno que es la ha montado un empresario holandés bueno científico empresario que ha hecho un casting a nivel mundial para al final selecciona de varios miles de candidatos veinticuatro no es lanzarlos ayer que no vuelvan sexo es incluso peor claro pero hay gente para todo

Voz 1730 16:45 sí sí sí

Voz 0902 16:47 produzcan ahí te te refieres haciendo un casting

Voz 1730 16:49 con gente que estaría dispuesto ahí

Voz 8 16:52 Sir fallecer allí a quedarse en el viaje de ida nada más y eso las agencias espaciales no no no no lo no lo pueden admitir sea realmente ir a Marte es un reality show que ir a Marte a morir eso bueno dar unos beneficios siendo espero a Molino de reproducirse allí bueno la reproducción luego ya no yo he hablado con con gente que dice que bueno que para reproducirse incluso prefieren llevarse animales que les darían alimentos que llevarnos a hombres porque los hombres somos dicen que que que realmente como en el PGA martes se genera cáncer y ese tipo de cosas pues para establecer colonias en Marte pues hace falta que las mujeres sean jóvenes etc pero el hombre da igual que sea muy mayor entonces llenó no nosotros lo que llevaríamos es pues la capacidad de producción para montar las colonias pero en vez del peso del hombre pues llevamos

Voz 9 17:47 pues nuestras granjas

Voz 0874 17:48 eh tú crees que el esfuerzo será público será privado con toda esta gente no

Voz 8 17:54 ahora Yannick carrera espacial ya no hay una lucha titánica entre la Unión Soviética ahí Estados Unidos para ir a Marte entonces eso le quita fuerza de inversión eh pero lo que sí hay es una carrera económica hay una carrera económica porque todo el turismo espacial la ocupación de la alguna el ir a los asteroides a buscar eh materias primas puesto todo eso hace que el sector privado afortunadamente está invirtiendo mucho yo creo que llegarán primero los las agencias gubernamentales pero en paralelo habrá una muy potente actividad y privada Turismo el turismo es donde empieza todo con por ejemplo con conlleva besos el de Amazon que ha con la empresa Blue Origin o con la empresa de Virgin Galactic de eso entonces a eso estás desarrollando unos sistemas de acceso al espacio que es lo difícil mucho más económicos ya parte Spencer ex de lo más que lo que quieres

Voz 1730 18:53 ira

Voz 0874 18:53 Martin lleva es de listos no bueno que quiere ir él también eh bueno ya te ya te digo que solamente se puede devolver estoy seguro hay que más que más hacéis en vuestro en vuestro Instituto con que más objetivos trabajáis además de controlar un poco el tiempo que va a hacer Marte

Voz 8 19:12 si en este institutos está trabajando también tenemos un centro que desde el Centro de Astrobiología que es un centro mixto CSIC que se dedica a estudiar las posibilidades de vida en Marte de habitabilidad la gran pregunta a la que el público agradece siempre es el saber si hay vida en Marte o no cuando se encontrará no sabemos si nosotros venimos de Marte por la teoría de la esperar mía qué rocas de Marte pudieron escapar con el impacto de meteoritos rocas con vida porque la vida se piensa que en Marte se formo muchísimo antes que la tierra esas Fórum viajando por el espacio y al final acabaron cayendo la tierra trayendo la vida de Marte igual al final lo marcianos somos nosotros o lo que acabas

Voz 0874 19:54 es decir bueno con separando ahora mismo porque te iba a preguntar por Donald Trump así que me has dado el el el pase perfecto tronar Trump por ejemplo ahora quiere revitalizar la NASA pero solamente tienen algunos como instrumento personal para pasar para intentar pasar a la Historia

Voz 8 20:09 eso ha sido una una constante en todos los presidentes de Estados Unidos de lo de revitalizar la NASA ir a Marte todo el mundo le gustaría ser Kennedy tener su discurso lunar etcétera no pero desde desde Bush padre pasando por Obama y por Trump pues quieren eso pero claro la NASA tiene un presupuesto de diecinueve mil millones de dólares al año ir a la Luna costó unos ciento cincuenta mil millones de dólares e ir a Marte costaría uno coma cinco billones de dólares el presupuesto de España uno coma cinco veces eso implica que si quieren ir tienen que volver a poner dinero pero lo que ha firmado Donald Trump es un álbum muy interesante que es establecer una una una estación entre la Tierra y la Luna con los rusos a medias como un puerto intermedio digamos como una para hacer el trasbordo no sí a en dos mil veintidós hay que hay que ensayar muchísimas cosas antes de ir a Marte ahora llevamos desde el año dos mil ocupando la Estación Espacial Internacional solamente veinte astronautas de los quinientos que ha habido en el espacio ha salido de la órbita terrestre sea tenemos muy poca experiencia más allá de lo órbita terrestre es decir fíjate todos

Voz 0874 21:19 científicos que pasan por este programa sean del terreno que sean cuando les preguntamos qué es lo que más les gustaría ver en su tiempo de vida no suelen decir pues que el hombre llegue a Marte siempre dicen el descubrir que hay vida en Marte ese sería un poco objetivo más que llegar a Marte que esa es la gran cuestión saber de dónde venimos

Voz 1730 21:38 bueno aquí hay una polémica porque con todo el dinero que estás hablando que cuesta el viaje espacial tripulado eso sería un decremento de las misiones robóticas que están dando muchísima información científica no sea yo creo que internamente hay este debate en decir ciencia versus exploración no

Voz 9 21:59 vale pues la persona que vayamos ver Peres mandamos está estamos ante esta la capacidad de transmitir a los demás

Voz 0902 22:07 amigo te diga algo tengo que decir que usted ocupa en Roma

Voz 1730 22:10 es una tanto eh

Voz 0902 22:12 hay algo que algo que sí habría que mandar no antes que los robots serían bacterias sino allí tendremos que darles porque sin bacterias no el ciclo del carbono en y ciclos Delfos fueron hay ni hay vida la tierra los primeros habitantes del planeta Tierra fueron bacterias lo fueron en solitario durante la mitad de la historia de la Tierra durante dos mil millones de años

Voz 8 22:36 bueno eso es las teorías de hacerla Terra trasformación de Marte se de una vez que éste pero es el mejor cuando ya estemos allá como son procesos que van a durar mucho primero ir allá a ver si batería eso no

Voz 0902 22:47 la cuenta atrás rezarla la patata de Matt Damon no va a crecer sino tiene bacterias en las raíces

Voz 8 22:53 claro pero él usaba eh

Voz 9 22:56 los excrementos de los astronautas que se habían ido de los mosaicos esos gay

Voz 0902 23:00 dónde bacterias cierto ya ya tiene es bacterias Javier

Voz 9 23:03 es lo me quedé enamorado la ser Guerrero

Voz 0874 23:06 ese físico del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA haya ha dedicado su ultimas décadas de investigación al desarrollo de instrumentos para misiones en el planeta rojo Héctor suerte en tu trabajo porque la suerte que tengo esto es la que disfrutaremos todos supongo así que avanza una al mayor ritmo posible

Voz 9 23:24 muchas gracias os avisábamos antes de ir sobretodo devolver no para que vayamos nosotros pero cada vez me dejas mandar alguien contigo podríamos entrar

Voz 1730 23:31 acción cuando estén allí yo creo

Voz 9 23:34 había con un poquito de retraso cuánto cuánto cuánto el retraso de tres a veintidós minutos puede plantear escuchado conversaciones más lentas que Estupinyá y Javier Sampedro también hasta luego

