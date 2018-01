La nevera se le rebela a Broncano

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 2 00:12 eh

Voz 3 00:16 pues lo dicho estábamos en una pequeña reunión de de relación digamos en una

Voz 0874 00:21 salita que hay aquí serpientes abrir la puerta yo pereció Ignatius con traje y el trajes largo de explicar pero en fin lo dijimos quieres dignos que aquí no reunimos los de la vida moderna quedaron a mí me sorprendió mucho que que tengan una reunión con lo cual toda toda la mofa que hacen sobre que no preparan el programa es mentira es un programa que está guión izado de arriba abajo esto es así no David faltando a la verdad

Voz 0470 00:43 a ver cómo estás está faltando a la verdad porque es decir que cuando es seguir de que no está al guionista o no quiere decir que nosotros no queremos un rato antes para contarnos cómo nos ha ido el día ya porque ahí hay la Reunión no enter guión las Reuniones de vida y entonces ahí pues contamos oye pues anoche Metro Metro gazpacho de madrugada y estamos mirando toda la noche

Voz 3 01:02 ahí se intercambiar pues bueno pues es lo que sea necesario no

Voz 0470 01:07 de esa vivencias como pequeños es que dejen de comedia pues ya surgen los chistes e bien lo que me pareció muy feo es que lo voy a contar Javier de e hay una salita que prácticamente esposa quiero decir que no la han cedido como pienso en hacer NG salita ínfima en la planta siete es un rincón un rincón en la que no juntamos ahí pues eso acabó como perros pone reservado la vida moderna de doce y media una lo pone grande bien gordo era harían

Voz 3 01:38 y ahí estaba yo a las doce

Voz 0470 01:40 allí estaba tú con tu mujer Bazo

Voz 3 01:42 no hay que decir que yo pensaba que ese cartel era una broma sala de reuniones de la vida moderna es como usted esto no puede si no si esto bueno

Voz 0874 01:53 de qué de qué hablamos ahora pues estás ahí en medio de la Gran Vía Musical que tus fans te te acosa

Voz 0470 01:57 ahí no hoy la verdad es que hay un público que no muy mío Guarda hoy no creo que haya interrupciones la verdad no recuerdo exactamente porque estuvimos ayer debatiendo lo con la gente de bueno

Voz 3 02:09 el equipo David en la en la reunión que mantuvimos

Voz 0470 02:12 no sé si eso sí pero seminal Sumatra empapelado de cada reunión que toda la gente no sabe de cada reunión de contenidos de A vivir a mi se me deja un post it escaños sin abrigo

Voz 0874 02:25 al tormenta de ideas la que surge de esas reuniones

Voz 3 02:27 claro que a ti te llega en forma de papel cuadrado amarillo

Voz 0470 02:30 eso es eso es y me lo dejáis siempre en yo dejo siempre colgó me abrigo Hanún perchero de la radio me Yemen lo deja no sé si se lo tengo en otro bolsillo eran sólo cuatro palabras cuáles eran Internet de las cosas hombre internado Frings colega pero me lo he dicho antes lo había me he dicho antes de verdad

Voz 1 02:51 no llevará el perro de los deberes

Voz 0874 02:54 vale vale

Voz 0470 02:56 Internet esté en que también los pero eso incluye incluyen los bolos

Voz 0874 03:01 incluye puede incluir los bueno pues están controlados de alguna manera Punjab

Voz 0470 03:09 me está diciendo que igual va conectado a un susto

Voz 3 03:12 ah depende el link

Voz 0470 03:18 bueno son muy buenos eh Pelé que es marca España no

Voz 0874 03:22 desde aquí no no sé

Voz 0470 03:24 no me atropellan nosotros eh bueno vale pero vale vale vale y el que pregunto esto si la gente a favor ha encontrado

Voz 4 03:33 un poco a ver si encuentras hombre un un buen indicador sería ver sitúe en la Gran Vía de Madrid a estas horas de un día como hoy encuentras alguien que sepa lo que es o más aún que lo tenga instalado o que tenga algún elemento

Voz 0874 03:45 pues en casa que que tengan que ver con Internet de las cosas más un termostato inteligente una cerradura automática una nevera que te avisa de cuándo se te acaban los yogures no corra esto es cierto es cierto es que si vamos a hablar de esto yo tampoco buscaría digamos el sector ya yo

Voz 0470 03:59 vale lo ellos chavales tampoco

Voz 0874 04:03 millennials eso entre milenio ellos puesto lo que hay en medio vale

Voz 0470 04:07 entre ellas Joy Milene alto lo que entre no con un cubo de mucha chaval que esto tiene que saber estoy viendo venir a si se quiere parar hola te puedo preguntar una cosa

Voz 1 04:18 pues mira te a menudo

Voz 0470 04:22 eso Ramot un perfil biográfico hablamos de tu familia Figueras vale estamos buscando alguien que tuviese entre ya año y millennials intuyo que tú estás en ese grupo no es subsector vieneses

Voz 1 04:32 cuánto

Voz 0470 04:32 eh pues entre millennials como mucho treinta y cuatro años a partir de sesenta y pico

Voz 1 04:39 en el límite tengo otra

Voz 0470 04:40 ah vale pues está pasando ya ha saliendo de Millennium vale vale tratando de el Internet de las cosas dentro

Voz 1 04:47 el manejo es el concepto no no lo conozco pero cuéntame aunque es que te he visto

Voz 0470 04:53 escribir tu aspecto para el otros oyentes de Radio viene con pantalón pitillo y zapatillas blancas e chaquetilla elegante eh piercing en la nariz Íñigo Tito daliniano entonces tienes el respeto total de alguien que maneja Internet

Voz 1 05:08 claro sí osea como todo usuario con contemporáneo del ordenador pero no dependo mucho de la tecnología de hecho soy un poco más análogo para para las relaciones humanas incluso hasta para son lo lógico si analógico prefiero por eso

Voz 5 05:22 lo los libros por sobre un IBI o cualquier cosa que que tenga

Voz 1 05:28 este dispositivo digital para consumir cultura diciendo que antes de utilizar una tablet prefieren mantener relaciones sexuales siempre el caballo el Internet de las

Voz 0470 05:42 cosas es electrodomésticos objetos cosas que antes estaban en animadas que ahora se conectan a Internet mediante

Voz 5 05:50 una regla de Bluetooth ni eso no no como

Voz 0470 05:53 a la afición bluetooth ha sido de White ha fallado y otros dos que se conectan a Internet

Voz 1 05:59 claro que el módem no sé cómo Leiceaga tampoco entonces

Voz 0470 06:03 lo digo pero Kim que objeto de casa te gustaría tener conectado a Internet para modificar lo para que se comunique entre ellos a poder por ejemplo un cubo de la basura que ya desde hace que esté lleno entonces avise al al portero para que baje recogerlo

Voz 1 06:18 claro puede ser el cubo de basura puede ser también la temperatura ambiental de casa o resto cuando uno va llegando por ejemplo que hace mucho frío fuera aquí en la casa esté templa

Voz 0470 06:30 ahí va pidiéndolo cuando cuando el cual también en la limpieza si el váter la taza del váter está conectado a Internet de las cosas detecta cuando había un frenazo avisa a la escobilla escobillas limpia

Voz 1 06:43 eso sería bueno incluso hasta que él estuviera conectado a

Voz 0470 06:48 la idea no es bueno para calentando espera

Voz 1 06:51 el tema mira el claro que tanto la risa cuando cuando lo que lo que los españoles yo no sé por cierto he de Chile hilos gusto es ocupamos bueno sentir cierta gente claro porque si por higiene por limpieza como tú bien sabes muy bien porque se disculpa Javier hemos cambiado pero

Voz 3 07:10 no pasa nada

Voz 1 07:13 SER

Voz 0470 07:17 hombre hombre pero por favor pero como merece como prosaicos

Voz 1 07:22 no lo digo así como pan pan vino vino lenguaje va todo

Voz 0470 07:26 tendré que estamos hablando ya no no no me esté yendo el has la entrevista como un señor y te vas a ir como locos

Voz 1 07:31 no no para nada lo que pasa es que tampoco estoy conectando es mi opinión con la compró pero yo te digo que es que habla este hombre

Voz 3 07:42 se ha hecho con los papeles

Voz 1 07:44 en un conversando sobre así sería hablo con Javier del Pino que está ahí arriba en la pronta ocho controlando todo iría para kebabs analógicos que no escucha radios

Voz 0470 07:54 vale pues ya está

Voz 1 07:56 no vemos muchas preguntas de limpiarse el el juez vale claro tampoco no no sí lo es un poco el rollo no nos vamos a la Internet de las cosas siquiera buenas horas unas

Voz 0470 08:06 sí pero es que vamos a ver cual es como es

Voz 1 08:09 tu nombre feliz

Voz 0470 08:11 tú sabrás ya tu hará que hay momentos en la vida que no poder hacerlos una vez que tú has hablado de sentarte en olvidé híper arte el refresco por tu ya no puede hacer como que no ha pasado yo no puedo hablar ahora de Hubsi suites y es cuando te estoy viendo a sentado por no sentaron bien

Voz 1 08:26 sido estén con el agua caliente de no ha sido tan gráfico y literario ha explicado el uso del porque Lippi

Voz 0470 08:31 no podemos ver una mucho bueno por lo menos en la imagen ha sido muy desagradable

Voz 1 08:37 claro por supuesto que sí me ha sido muy rocoso por lo demás

Voz 0470 08:42 puesto vamos a dejar marchar hacia hacia el horizonte como así pues es Un un cowboy en Minnesota

Voz 1 08:50 esto se puede escuchar por streaming alguna cosa

Voz 0470 08:52 no porque está siendo en directo ya te has perdido a muy bien

Voz 1 08:54 vale bueno gracias porque eso

Voz 0470 08:57 trasero nunca este sucio

Voz 3 09:00 adiós sube sube sube

Voz 0874 09:04 a la imagen del vídeo pero se su tú seas

Voz 0470 09:06 la serie echa encima de Javier yo tampoco puedo controlar

Voz 0874 09:21 hay un estudio de Gartner que es una empresa consultora investigación sobre tecnologías de la información la más importante dice que en dos mil veinte habrá más de veinte mil millones de objetos conectados a Internet según muchos esa puede ser considerada como una nueva revolución industrial en el siglo XXI y queríamos hablar un poco de este tema nos acompaña Manuel

Voz 6 09:37 es que es EC o sí o de mí

Voz 0874 09:41 lo que es el Institut Insituto Internet de las cosas de Madrid

Voz 3 09:45 cómo estás buenos días Manuel muy buenos días Javier encanta sólo arte Instituto porque enseñó

Voz 0874 09:52 dejar las cosas porque ese es un centro de investigación explícanos un poco lo que hace es lo primero

Voz 1118 09:56 bueno y nosotros somos un instituto porque porque enseñamos porque damos formación en realidad lo que somos es una escuela de surf para navegar esa gigantesca ola que viene y o sí y qué es Internet de las cosas que le pasará por encima a quién no sepa navegar Ike le proporcionará oportunidades y diversión a quién sepa navegar Laos a que es una escuela de surf para Internet de las cosas

Voz 0874 10:20 claro porque tal y como lo dice si yo estoy de acuerdo contigo esto sí o si no es que digamos no es que esto a mi me da igual no seguramente ya usamos Internet de las cosas hoy mucha gente que lo usa sin saber que lo está usando

Voz 0470 10:30 bueno a imperar en las cosas nos rodea

Voz 1118 10:33 mucha gente no es consciente de ello otra gente sí pero como dices esto es un sí o sí es decir en el futuro va a estar marcado por esta nueva revolución industrial revolución de internet va a haber más cosas que personas conectadas a Internet dentro de muy pocos años y quién se maneje bien en ese mundo pues tendrá más oportunidades laborales IVA y además disfrutará de una de una mejor vida evidentemente pues hay un montón de ejemplos

Voz 0874 10:57 Nuestro por ejemplo alguien que tengan cáctuses y lo tus si hubiera sido un poco más inteligente no digo el cactus de una maceta por ejemplo podría haber sabido que había que echarle agua

Voz 1118 11:07 bueno es es una de las posibles aplicaciones se pueden poner sensores que

Voz 0470 11:11 terminen cómo cuándo y de qué forma hay que alimentar y regar a las plantas yo estoy aquí sabes qué tal va este bien la verdad

Voz 0874 11:19 mal estás muy tranquilo porque sabes que

Voz 0470 11:22 te yo a tu cactus muerto a mis amigas tú has dicho cachondeo que se me muere un gasto el año pasado que lo sé todo nuestro invitado

Voz 3 11:30 se llama Manuel Muñiz

Voz 0470 11:33 si Manuel más Abidal da bien pero saben que hay en España

Voz 0874 11:36 no sé pero en Madrid es que más sabe del Internet de las

Voz 0470 11:38 no es que me entristece que el año pasado comunión cactus te he visto cara triste al entrar porque porque hoy el cactus es que fíjate si hubiera

Voz 0874 11:45 en sensores a maceta conectada a la línea de agua de tu casa por ejemplo pues no no serio muerto habría sobrevivido se cactus aquí he sobrevivido y no estoy hablando por cierto oye es una cosa que se me ocurrido antes claro es es verdad que ocupamos puestas al haber reuniones

Voz 0470 11:59 la verdad que no duda hombres pero

Voz 0874 12:00 es una sala de

Voz 3 12:03 una una sala

Voz 0470 12:04 en la misma zona requerimos pocas cosas así que somos somos somos como un cactus

Voz 0874 12:08 yo creo que las salas de las salas de reunión de presos en este en Estremera centro están mejor afinidades de salón

Voz 3 12:14 no yo no me siento más a gusto que nosotros es verdad que la ocupamos había un cartel en la puerta sí pero si no me lo repita sí bueno es verdad que el cartel la puerta ponía para la vida moderna de doce uno

Voz 0470 12:24 así que me quedé contar que llega a la una menos cinco

Voz 3 12:26 mucho pero estamos en el intervalo o no pero sí es verdad pero ahí lo dejo eh

Voz 0470 12:31 el fenómeno cinco a una vale vale vale pero por si un día lo que sea antes de eso tenemos comiendo un bocadillo tal le gusta tener

Voz 0874 12:37 esa mediador bueno oye lo que estamos si Colón a ver tú tienes teme por ejemplo en yo tengo un termostato inteligente

Voz 3 12:43 también si entonces cuando cuando tú estás fuera

Voz 0874 12:46 casa pues baja la calefacción que cuando te vas acercando a casa porque a través del móvil salud me acercando la va a encendiendo pero Barreto

Voz 0470 12:52 sí tengo también lámparas de estas de suelo que hace en colorines tienen puede poner escenas alrededor de la cama por toda la casa la que por ejemplo tengo un botón en el móvil tiene como se asocia con botones Lipsky es nueve creo que es otro pero va bien también eh y cuando le tengo varios botones configurados y entonces yo le pongo por ejemplo pues sexy Time

Voz 3 13:14 cuanto antes padre bueno depende que me vea

Voz 0470 13:17 yo no aviso osea porque puedo hacerlo bien no necesito estar lo tengo en la pantalla del bloqueo del móvil al que no se ve que estoy prevé difícil predefinida sexy Time y cuando llego a casa el ambiente ya Erden

Voz 0874 13:28 sexy tan claro tu techo como le llaman el sexy tan para que para que nadie alguien debiera plantear el móvil no

Voz 0470 13:35 ah no no poner excita máximo confort relax full full relax bueno

Voz 0874 13:41 de que tienes aquí a Manuel porque si él lo que quiera sobre esto

Voz 0470 13:44 vale Manuel que es lo más porque esto es lo que se a nosotros que no somos somos expertos militares de las cosas en el sopor de primera el termostato el alud que hay más avanzado Internet de las cosas que no nos viene de Primera que no es intuitivo

Voz 1118 13:56 al Internet de las horas donde va a tener más aplicaciones en sectores industriales etcétera que no no son fáciles de explicar aquí como que por ejemplo

Voz 0470 14:04 de malo

Voz 1118 14:05 bueno pues eso es el programa con el mayor nivel

Voz 0470 14:07 efectuar eso sí algún sitio usted puede explicar eso Manuel

Voz 1118 14:10 es una Lady bueno y fábricas conectadas fábricas que no lo entiendo

Voz 1 14:16 así es para que no lo permite

Voz 0470 14:24 me lanza el guante yo lo cojo yo vale vale fabrica conectada que una por ejemplo una fábrica necesita que necesita grafeno avisa otra fábrica a grafeno sea autogestionando

Voz 1118 14:35 desde un punto de vista de mantenimiento predictivo desde un punto de vista de desgaste de las máquinas para pedir piezas en definitiva maximizar el resultado Walt put de esas fábricas minimizando el costero y una mujer

Voz 0874 14:47 sí veo observo hubo un paréntesis esto no tiene nada que ver con despido de trabajadores por supuesto que SATE para que las fábricas también mejor no para utilizar menos recursos humanos no

Voz 1118 14:56 bueno al al fin

Voz 0874 14:59 tal lógicamente mayor automatización quiere decir que hay algunos

Voz 1118 15:02 a trabajos eso matizan pero que decir que aparecen muchísimo

Voz 0874 15:05 es oportunidades simularon mos trabajos nuevos pero yo no

Voz 0470 15:07 sí y una vez que esa fábrica es inteligente es autónoma y decide cómo cómo se gestiona sí mima eso ya entras en una nube de algoritmos y cosa que la obsequió decir hay hay peligro de que la fábrica empieza a tomar decisiones propias

Voz 1118 15:18 en una fábrica de lavadoras ponga el programa sexy Time fuese pero depende de la habilidad de aquellas personas que hayan programado a la fábrica de aquellas personas que estén gestionando la fábrica que sí están convenientemente formadas y convenientemente preparadas podrán evitar primero que aparezca el sexy tan aparece Repsol

Voz 3 15:37 verlo antes de que llegues tú con tu padre es el City también que abortar

Voz 0874 15:44 en la última feria tecnológica de Las Vegas el acontecido la semana pasada también en estas navidades el artículo más vendido en Estados Unidos como regalo era los altavoces inteligentes que son Matabuena que tú básicamente esto que hace David con su móvil de pulsar el botón de Sexy tan pusieron altavoz cago en altavoz sí que tienes que encubrir

Voz 0470 16:02 hombre si hay delito tanto si si si vigilancia al Alexa el máximo claro a mí me gusta a mí me gustaría si tengo un asistente virtual de este tipo hacer como casi un fallo suyo saque yo le pregunto es decir eh hablemos de los citas nuestros sexy Time

Voz 3 16:19 pero que los algoritmos son incomprensible con un límite de fondo y le dependen de Lourdes los ocho claro

Voz 0874 16:25 aviones que te divertidísimo la izquierda que había inventado el Alexa para allá ellos entonces tenía el modo ajá

Voz 3 16:31 es eso lo tienen que sentí cuando los mayores cuenta sus batallitas a él que podía aspirar ya hablando de buena idea

Voz 0874 16:39 que qué es lo que crees que es más es más inmediato

Voz 1118 16:42 dentro de poco los coches van a poder eh tomar muchísima información sobre los conductores son los pasajeros tengan el coche y poder tomar decisiones por nosotros y los sitio a otro vez van a empezar a tomar mucha información de nosotros bueno

Voz 0470 16:55 ese alguien pues siempre está en Chile estamos a Dios y no se me ocurre que puede tomar vídeo

Voz 0874 17:01 no no no no contrataría yo a David como asesor técnico en una empresa como la vuestra pero allá vosotros con vuestras finanzas para nueve de ideas puede tener si no pero hay cosas que esos minutos hablando Biden que son por ejemplo en neveras que saben que te faltan yogures

Voz 0470 17:20 correcto es verdad en neveras que pueden medir

Voz 1118 17:23 como los productos van saliendo en función del patrón de consumo es decir a qué velocidad van saliendo cuando tienen que pedir ese producto al

Voz 0470 17:31 supermercado online de turno te puede dar consejos de te estás pasando con los yogures de Macedonia y que también tenga que activar de modo

Voz 0874 17:40 de paso el modo sexista imparable

Voz 0470 17:42 me siempre la nevera llegaron

Voz 1118 17:45 Don que podrá aprender y podrá dar estos consejos es cuestión de tiempos vaya Tour

Voz 0874 17:49 Manuel Muñiz que se CEO de mi Oti el Instituto Internet de las cosas de Madrid gracias por ver

Voz 0470 17:54 es un abrazo muchísimas gracias a los dos hasta lo he hablado de pura pero esto es lo que mola bastante bien

Voz 8 18:16 bueno pobrecillo de verdad que Cercas Eduardo Mendoza por qué

Voz 0874 18:23 vamos a damnificados por Angela bueno claro

Voz 3 18:26 no no es que no venden nadie más que yo

Voz 0874 18:29 desenfadado y eso no ocurre habitualmente

Voz 9 18:32 no no Vargas Llosa hasta que no conoce todos los eso lo mismo por lo mismo

Voz 0874 18:38 sí sí porque edificados que no puede ser que es que es que no es que no está bien Osado ya bastante sale a primeros de año

Voz 0470 18:45 claro claro no los escritores clásicos no tenían ya bastante con

Voz 6 18:49 Louise Michel imán gel

Voz 0470 18:51 estoy rubios es verdad y comiendo les el mercado editorial para que ahora encima venga

Voz 0874 18:56 mira Ángela Quintas sabe lo qué es esto qué es esto una lista de las entrevistas que ha dado Ángela aquí flipper cuantos ahí hay cuarenta entrevistas sino sino más Angela tienes que dejar espacio para los no

Voz 8 19:09 más Calonge mejor palco no pueda vender libro no veamos qué hacer con tanto dinero bueno

Voz 0187 19:18 te invitará era lo que

Voz 8 19:21 es una cocina nueva pero no

Voz 3 19:23 la nevera vieja o comercio

Voz 8 19:26 está tu casa en cocine por qué tal con

Voz 0874 19:32 y me refiero muy bien pues dice que tiene mal carácter no es un presentador de radio

Voz 3 19:37 poco conocido de la vieja escuela no ha ido a promocionar el libro a ir por todas las radios sí sí ahora no sabía entonces

Voz 0874 19:45 adiós a la competencia eso está bien

Voz 3 19:47 venga industrial para cada vez da cuenta buenas cosas maravillosas

Voz 0187 19:50 Weiss que me han tirado los tejos a algún sitio pero no

Voz 3 19:53 moral

Voz 10 19:54 bueno sí que has dicho que no pero te pagaba más

Voz 8 19:59 hablamos de dinero dijimos oye no te daban cariño es que yo aquí estoy muy bien me dijiste que no como conceptualmente sin entrar estáis no no quiero saber datos son esas cifras porque quiero cantidades pero pero

Voz 3 20:13 sí es verdad que estado has estado con él no si es una persona muy de derecha pero de quién hablamos muy hablamos muy agradable que tengo si sí que pueden ser esta definición presentador de radio si muy muy de derechas pues anda que no me

Voz 8 20:27 Zamora se me ocurren a mí

Voz 3 20:30 la escuela es verdad que hay otros presentadores que te presentes en el estudio tú no es que no te hacen ni caso si Juan la verdad es que sí

Voz 0187 20:37 no te puedes encontrar la típica persona que se levanta te saluda gracias por estar aquí dices que guay o de repente alguien que entras estás sentado ahí al lado y no está agravando ni nada y ni te mira y luego de repente ves que es defiende el piloto

Voz 11 20:48 luego vendría Ángela Quintas gracias por estar aquí claro casi mira para atrás como decías

Voz 3 20:54 ya están hablando

Voz 0470 20:56 ilusión del negocio es que la gente no puede estar todo el rato a todo

Voz 3 21:00 estás muy mal acostumbrada pero deja te trata como la reina de Saba como lo que se merece

Voz 0470 21:08 por si no lo son porque dicen vamos ya

Voz 3 21:11 bueno pues mira a la segunda va a salir ahora espérate pero la segunda del segundo pero claro pero es que los que van a comprar el segundo las recetas del como espérate porque siempre me te tener siempre exacto dicen y eso es lo que me que viene si no pues ese libro en Primera pues me lo caro es una saga nórdica e hijos

Voz 0187 21:29 de ahí ese vamos por la décima queremos algo

Voz 3 21:32 pues no sé

Voz 0470 21:33 pero de un libro de productos de merchandising

Voz 0874 21:36 alguna una línea de ropa de tenis una muñeca eras pero que quede todo mal que quede mal

Voz 0470 21:43 no podemos volver intentar introducir la camiseta de sin mangas en australiano ya pero Rafa puede pero casi nadie más pero no hay el tenista amateur normal no puede no debería llevar mientras en mangas eso es verdad

Voz 0874 21:55 deberíamos hago una línea de ropa para hacer el ridículo

Voz 0470 21:57 claro que la gente lo llevaba haciendo durante años Nadal hizo mucho daño en los pantalones piratas en alta sin mangas hundido

Voz 3 22:02 mucha gente es verdad oye te queda mucho

Voz 0874 22:05 moción del libro claro si todavía me queda me queda

Voz 0187 22:07 a mí me quedan Tele si me queda

Voz 9 22:10 Santiago Sevilla me queda

Voz 0874 22:12 había también veríamos establecer un código que un día nos lance una tele decía mi no

Voz 3 22:17 con una palabra una palabra clave si se y hoy me lo fácil cita en si te en alguna entrevista las palabras sexistas

Voz 0187 22:28 tiene que ser de radio de teléfono

Voz 3 22:30 vale pero a ver si cuela sexista se excitan y se lo cuelga son presentador fetén

Voz 8 22:35 que me lo achaca la renovación

Voz 3 22:38 contra tu venga

Voz 8 22:41 hablamos hoy Ángela hoy vamos a hablar de mortadela

Voz 0470 22:43 y qué rica Murrieta hombre a mí me gusta mucho y se está mal vista la mortadela de verdad es como un embutido de escalón inferior si es como lo las

Voz 3 22:53 igualdad de las de los embutidos es verdad bueno Jaime

Voz 0187 22:56 de de las también habrá que eso proceso puedo decirle

Voz 0470 22:58 todo lo que hay en el planeta claro ahí altavoces y altavoz

Voz 0187 23:02 y me acuerdo cuando cuando hablaba con mis compañeros que decía lo que vale vale y lo que no Patxi López pues esto nunca lo que es la mortadela yo creo que estaba también un poco ahí pero es que mortadela sin Mortadelo

Voz 0874 23:15 no mal Si digo que a mí el chóped este de aceitunas verdes falsas porque cuando existan esa es la sevillana

Voz 0187 23:21 no no me parece que se llama sevillana gusto pero

Voz 0470 23:23 el el chóped este que el chóped que es más barato que ambos son dos euros te lleves

Voz 8 23:28 por tanto la aceituna como el chóped tienen colores

Voz 0470 23:31 que no existen en la naturaleza este digo yo solo son plantones de Photoshop es aquí está todo trucado ese te gusta va a mi me gusta me gusta

Voz 3 23:38 para

Voz 0470 23:40 me recuerda que te puedes comer de una santa

Voz 0187 23:45 pero yo pensaba que eso era mortadela no puedo pero mortadela con aceitunas

Voz 0874 23:50 Disney chóped que no es lo mismo Chapare mortadela no una yo creo que son cosas diferentes fase

Voz 8 23:55 ti no te hablado

Voz 0187 23:59 vamos a ver está la mortadela de la que yo voy a hablar ahora que tiene a esta denominación de origen

Voz 3 24:04 Elena claro todas las Giuliana porque éste es decir que la mortadela

Voz 0470 24:10 claro que sí Le pido es el chaval que hable en la radio es como decir

Voz 6 24:15 que que lo entiendo porque la mortadela en Sicilia no saben ni que es como que no

Voz 9 24:20 ya ya hablaba porque habla de toda la vida

Voz 0187 24:26 claro bueno soy porque aquí se Jaume

Voz 3 24:28 Diana ahí Cécilia no lo he visto nunca

Voz 9 24:30 entonces te suena como un invento

Voz 0470 24:34 te lo digo porque me está dando miedo cortarle cortarles

Voz 8 24:37 no sé por porque cuando tiene una

Voz 0470 24:39 tiene un una expresión gestual muy buena

Voz 0874 24:42 sí sí y un punto de indignación que me preocupa es esa

Voz 0470 24:44 hay indignado con la pelo pero no importa del en Sicilia Chile

Voz 9 24:47 si Chile así se puede encontrar mortadela pero bien no es la cosa la mortadela la denominación de Boloña en Italia la mortadela sigamos Bologna os llama todos como una excusa

Voz 0874 24:59 con la sevillana nuestra la mortadela

Voz 3 25:01 pero este no existe admitió hace tú no

Voz 8 25:04 sí sí como has querido decir

Voz 9 25:09 vale pero Polonia de Cecilia está lejos Bologna de Sicilia está te lo está otro apunta entonces colonia está en Emilia Romaña norte

Voz 6 25:18 sí sencilla

Voz 8 25:22 casi

Voz 1 25:24 muy bien lo que estás haciendo aquí entonces Canarias

Voz 3 25:29 sí sí Canarias Patricia

Voz 9 25:31 bueno bastante cerca

Voz 3 25:34 el teléfono a ver Ángela

Voz 0874 25:36 no sé si quiero saber qué es la Mortadelo que lleva la mortadela

Voz 3 25:39 pues claro dices estas cosas que a lo mejor conviene no saberlo

Voz 0187 25:42 el Gobierno no puede ser debo de Gorrín no puede ser de vacuno también normalmente suele ser de de no si es un embutido de carne cocido de forma cilíndrica más gruesa que un salchichón Ike está elaborada sobre todo con pasta de cerdo de vacuno y luego es el añade trocitos de grasa yo no sé si más grande como salchichón hay bueno es el tamaños bastante grande lo que pasa es que es verdad que que hay hay mortadela boloñesa que tiene lo que decíamos Denominación de Origen que realmente es una delicatessen

Voz 0470 26:14 les aporta algo algo bueno hueco

Voz 0187 26:17 aparte disfruto y bueno a ver que tiene trescientas kilocalorías por cien gramos son mucha hombre pues bastante

Voz 0470 26:25 trescientas kilo calorías por cien gramos cuanto tiene él

Voz 3 26:29 Jaime debe tener muy poquito

Voz 0187 26:31 pero claro la alegría que te da la mortadela no te la del bastante mal

Voz 3 26:35 es jamón de york si bastante más usado

Voz 0187 26:38 más que el pago la sal

Voz 8 26:39 pero tu libro pero eso no hay quién son un concepto que Nature está muy bien me saben inventar pero sí se conoce Mendía loco

Voz 0874 26:50 que dice no pero en serio es por ejemplo cien gramos de jamón ibérico es es mucho más que cien gramos de mortadela en términos sí

Voz 0187 26:57 claro el problema también es el tipo de grasa que contiene la mortadela que mayoritariamente son grasas saturadas perdón grasas saturadas que bueno las grasas saturadas superan a las las

Voz 0470 27:08 así se todas son mejoren no las

Voz 0187 27:10 malas entonces en este caso en este embutido supera no

Voz 3 27:13 vale pero el caso de jamón ibérico escrito estoy creando polémica para saludar si el jamón ibérico tiene muchas cosas buenas muchas gracias buenas dejarlo ahí dejabais

Voz 0470 27:23 Mika cebado eh Stefano

Voz 0874 27:25 diminuto deben luto deben noto chef y propietario del restaurante La trayectoria di di era la teoría de la frontera

Voz 0470 27:33 minuto es como convertido no

Voz 9 27:35 un apellido que antiguamente era un duque los ducado antiguamente era de deben hutus Stefano Di Leo debe era como una aportación muy antiguas veinte José acuérdate de nada

Voz 3 27:47 qué muy antiguamente para mí era muy rica y a ti ya tengo una obra todavía no se ha ido derivando estés en la calle Menorca

Voz 0874 27:54 cuarenta y cuatro con especialidad en

Voz 9 27:57 eh yo soy Scheffer propietario Chase propietario del local que es muy noble está muy bien ahí hay buenos negocios a mí es una persona que yo pienso que ahora únicamente una da lo mejor de Madrid así como referencia de locales hay muchísimas diferencias hay pocos sitios

Voz 0874 28:10 de Madrid donde se hagan buenas pizzas no si estás de acuerdo conmigo

Voz 9 28:13 es verdad soy sí es cierto entretenernos de piedra vosotros nosotros no tenemos de piedra tenemos un horno eléctrico para pizza Perdomo por imposibilidad es muy complicado y y tener unos no

Voz 3 28:24 sí de leña mucho el problema de la salida de Hu a esto

Voz 0874 28:30 bueno si alguien te dice donde esté un buen jamón ibérico que se quite la mortadela

Voz 9 28:37 de que ahí no hay que decir nada es que de Jamón jamón yo pienso que sí

Voz 8 28:42 gracias no estoy como que la conciliación

Voz 3 28:46 sí es verdad no pero en serio y tú has crecido rodeado de mortadela

Voz 9 28:51 eh si realmente dio cuando vinieron de Italia no sabía sabía que era jamón realmente no había probado nunca Daniele que sólo Denominación de Origen Hendaya no está mal no está mal no está mal pero es muy importante en su ser nombrado barato

Voz 0470 29:09 sí sí sí vamos a mucha ya se me pasado esto la mortadela boloñesa como una sábana no no es como así como muy cómodos loncha muy grandes y muy finas son son

Voz 9 29:24 ciertamente la pieza son de diez kilos ocho kilos y entonces solamente se vende la mitad por eso pero la loncha es muy grande fina no eso muy fina tiene que ser la loncha muy grande pero es complicado de acortar porque si no tienen de tamaño muy grande la tienes que partir de la mitad porque no hay has visto alguna vez

Voz 0874 29:44 no se fabrica la mortadela no la procesional Mortadelo

Voz 9 29:46 con la vista ni es ni debería haberse

Voz 0470 29:49 no es algo que debería bueno yo sé cómo es como una especie de embudo gigante con un tuvo que va que va dando gorditos y sonando iban que del embudo de ahí sale la mortal eso es prácticamente son son como te quita carne como máquina que la carne y la aceituna en tres veces para que sean muy muy fino aunque ese color rosa acción de dónde viene entonces que es puro ser dos fuegos Rino como has dicho tú

Voz 9 30:16 pero vino su vino en Italia que Gorrín no me gusta bueno pues bueno lo vivimos así cerdo su vino el por el por leamos

Voz 0874 30:29 le dije tienen compañero italiano entonces para castigarle el empezó a hacer así con la mano ejercito envejecido con la mano y le dijo el italiano con los codos

Voz 0470 30:37 con los codos no se nos articula la muñeca y codo con los coches

Voz 3 30:42 esta es una cosa que que conoces aquí pero él no se no se dan cuenta que si Angeles vas a decir que no que cuando estáis hablando

Voz 0187 30:50 fabricaba la la mortadela lo que decís que se pica la carne y luego se hacen estos eh

Voz 3 30:54 tú tubos largos de Graham que se colocan extra

Voz 0187 30:57 legítimamente para que cuando luego cortemos la de la aparezcan ahí los puntitos tuvo siempre son cubos de grasas y largos

Voz 0470 31:04 en las filas del italiano es largo de esto es largo Manteca probamos el no el pero hay que estar yo pero está claro que que ha traído Stefano son es una dicho que son pan Txeroki y son como una gusta mucho mi el país mini calzones no es baladí ya sí

Voz 9 31:29 esta riña con te refieres a

Voz 12 31:32 a Ripoll no ripio correcto

Voz 3 31:35 oye no no no eh no suspendido que se eh

Voz 12 31:41 hay patata y Banega

Voz 9 31:44 mortadela y un queso o qué es lo que se funde muy bien es decir un formal formal

Voz 6 31:52 iba acompañado con un gesto de pistacho regresa a un puesto de aquí está aquí

Voz 1 31:58 yo estoy seguro de que estaba con mis hijos aparte

Voz 0470 32:04 vale me aprueba lo Mojo quiénes y cuántos has traído

Voz 8 32:09 sí hay para todo vale

Voz 0470 32:11 si vale lo mejor quién este pero esto no sí

Voz 6 32:13 es denso e peste sí sí

Voz 3 32:19 venga dale que has estoy en Italia no muchísimo tiempo

Voz 0470 32:26 mira tú nada o qué

Voz 3 32:29 por el contrario italiano que tiene eco en contra su

Voz 0470 32:34 viendo compensado todo eso familias en las que hemos italiano eh y las a destrozar darle bar en que tengo que fijarme Stefano en Samos

Voz 9 32:46 para el sabor no

Voz 13 32:49 ya está en todo

Voz 9 32:51 todo

Voz 10 32:58 claro es que íbamos a los italianos esta gente de hablar de los italiano esta gente esta gente excelentísima

Voz 0470 33:04 yo adoro van siempre hacer trampa

Voz 10 33:06 pues porque esto está bueno buenísimo nos ha jodido

Voz 8 33:12 con

Voz 10 33:13 me esto y queso mortadela que que que no te puede gustar o no te gusta la pizza

Voz 0470 33:20 este hombre no

Voz 10 33:21 caga el Papa por eso se pone el sol por si está bueno esto casi mejor jamón claro

Voz 3 33:31 lo bien que iba a ser vendiendo su propietario del restaurante La tractor ya era buenísimo en en la calle Menorca cuarenta y cuatro de Madrid Stefano gracias por venir a veces han quedado tiene Ángela

Voz 8 33:47 venga después para ver juntas no vale a todos