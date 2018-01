'A vivir', con Manuel Burque

Voz 1 00:00 el Grupo Rojo Manuel Burque y aquí

Voz 1378 00:13 está sano si lo sano si los veintiún días de enero he estado no veintiún días sin estar enfermo es como el programa esto es Samanta Villar es esa maravilla graves tiene a mí me preguntes no pues llevo veintiún días sin estar enfermo he cambiado de verdad ahora soy un Burke dos punto cero soy mejor persona ha salido de mi vida soy optimista energético no me no me quejo tengo más impunes en vida mi padre está muy contento por eso tus padres mi padre y mi madre también porque me Madrid ya desconfiaba de todo

Voz 2 00:49 decía que era ahora serías capaz de enfrentarte retos nuevos pero si yo

Voz 1378 00:54 yo creo que si tengo que ser valía

Voz 2 00:56 de Chávez lo típico de escribir

Voz 1378 00:59 es un libro plantar un árbol y bla bla bla pues en mi caso es escribir un libro esa coincide hilo o presentar un programa de radio dirigir una

Voz 2 01:07 en serio si no lo de dirigir una pelillo vuelve lo harás porque está un poco al cine no bueno

Voz 3 01:13 a ver cómo es que no tercera manera de tercera regional sí bueno ahí es verdad Tardón darme cuenta que soy de tercera pero estoy en tercera eh

Voz 1378 01:26 bueno pero dicho y presentar un programa de radio presentar un programa solamente presentarlos así quiero apelar a eh no lo que pasa es que yo no sé si con mis treinta hay medio y un poco se puede aprender a va a presentar se pueden aprender cosas nuevas lo que tendría que salir de mi zona de confort igual tú podrías darme unas lecciones no Javier aprender a presentar problema de radio sí

Voz 2 01:49 y yo estoy tampoco es una sección de de ciencia para no sé

Voz 1378 01:54 no sé por variar osea por por Llàcer esto ya mi cortijo total e me daría unas elecciones vamos a hacer una cosa vamos a vamos a hacer que yo soy tú vale y Javier del Pino te llamo a ti para preguntarte sobre radio

Voz 2 02:09 tú serías el especialista se yo sería tu espíritu el que llamamos al final del programa para que para corregir un poco lo que tú haces eso es ir yo

Voz 1378 02:17 sería el presentador y me vas dando consejos sobre Radio sobre entrevistar establecer buen ritmo

Voz 2 02:23 usar bien los silencios poca de una serie de edades no venga yo fui a Comunicación Audiovisual pero no me acuerdo de nada entonces me lo enseñas tú como especialista te sale yo te llamo te parece no me acuerdo

Voz 1378 02:39 Mola que llames por teléfono en plan tenemos a un invitado titulado Del Pino no se llama limitado no llame límites no ya más duro ah pensé que se plan ya a las once y diez vale vale yo me suelo bueno pues te llamamos nosotros en plan E ya hemos pactado la entrevista llamamos venga vamos un poco de rever para animar

Voz 4 03:00 B

Voz 2 03:02 qué bien suena el no esto cómo se llama eso se llama la de guardería

Voz 5 03:08 hoy hoy perdón que estaba poniendo la buceo sí porque al cubo clases

Voz 2 03:15 magistrales con Javier del Pino has exagerado un poco eviten no por no sé

Voz 1378 03:22 mire yo te voy a decir es falso humildad tú sabes que eres un genio de la radio te lo han dicho mucho ya acepta Love claro crees que no que no de poderes dar consejos teniendo el segundo programa más escuchado de la radio

Voz 2 03:34 pero sabes que yo yo te puedo decir como lo hago yo pero me tampoco es venga

Voz 1378 03:39 Lasarte no te vas tú estás diciendo que te vejan a aclaro yo me quedo el estudio central de la cadena mucho veces solo escucha y tú te vas

Voz 2 03:48 sí yo te llamo sí si existe comunicarlo

Voz 1378 03:51 pues tenemos un problema si ahora vas a algo grave en España yo voy a ser el quede la noticia estamos aquí parece que están ardiendo

Voz 2 04:01 sí así pero hay venga

Voz 1378 04:05 como decía mi confía a mí es un rato si no entra no te voy a dar osea Javi vale voy a narrar esto Javier esta saliendo del estudio ahora me estoy quedando yo en el estudio central Éste es el estudio central esto no estudio central de la Cadena Ser Manuel Burque esto es mucha tensión acaba de salir estoy solo en el estudio vamos a hablar de enfermedades Ésta ha sido mi trampa la gripe no vamos a vamos a empezar voy a ser el presentador ya están llamando a Javier del Pino venga vamos allá pon la sintonía de A vivir que son dos días

Voz 6 04:39 a vivir que son dos días Javier

Voz 1378 04:42 no él Burque Cabrera con la que te dije con Manuel Burque otra vez otra vez porque tiene que sonar mi nombre

Voz 6 04:56 a vivir que son dos días

Voz 1378 04:59 con Manuel Burque la algún gesto ateos como música eso no se lleva ya no me dice que no se lleva bueno entro seguimos seguimos en A vivir que son dos días hablando de todas esas cosas tan guays de las que hablamos con un carácter tan único y social como el que le ponemos aquí en A vivir que son dos días y ahora vamos a hablar de radio así no hace Javier no Javier uno no hace cómo para ello hemos llamado a un especialista que viene Virgen de las taras que tiene la radio española porque porque sea educado en USA

Voz 7 05:42 Javier del Pino buenos días buenos días qué tal qué bien suena en la radio por teléfono suena muy bien Javier qué el cómo estás buenos días gracias por qué tal lo estoy haciendo Javier del Pino

Voz 8 05:57 he lo primero estás el dando mucho creo

Voz 1378 06:00 doy titubea está yendo al grano

Voz 8 06:03 tiene un poco al gran avanzar hay que avanzar en la RAE

Voz 1378 06:05 vale ahora tengo que mostrar la seguridad que tú tienes

Voz 8 06:09 no he dicho yo eso pero tú tienes que ir lo tienes que hacer es es es que siguiente

Voz 1378 06:14 ahora estás titular a notar Xavier Crespo está pasando te está poniendo en sí

Voz 7 06:17 el otro marcado a ver

Voz 1378 06:20 lo importante es tener seguridad parecer que controlas tú nunca te pones nervioso Javier

Voz 8 06:25 pocas veces me pongo nervioso cuando se enciende la luz roja pero eso me pasa en cuanto peso darse y eso debería ser del mirar porque lo mejor es un defecto semiabierto

Voz 1378 06:35 es decir que tu después de estar haciendo años A vivir que son dos días cuando se enciende el piloto rojo de repente te cagas un poco

Voz 8 06:43 es que yo creo que es necesario y sobre todo eso significa que no lo entiendo es el respeto a los oyentes no significa que hay mucha gente estudiando hay mucha gente escuchando la hay que respetar eso de que tener mucho cuidado con lo que dices una sola palabra podían su cara mucho yo creo que eso es una excusa que te faltan pensar que al otro lado hay gente inteligente escucha

Voz 1378 07:03 insensible ya sabes qué pensar que al principio que el pilotos rojos que estaba ocupado el baño

Voz 7 07:11 sí entonces claro me daba

Voz 1378 07:12 vale cuando empezamos cuando empiece Javier así

Voz 7 07:15 pues bien poco se realizó a vuelvo a empezar porque lo que hago

Voz 8 07:22 bueno vamos a pasar por alto saludo pero que es lo que quiere saber decir que no

Voz 7 07:25 la clave está en la clave para ser un buen presentador y director de programas y tumbas curiosidad por saber

Voz 1378 07:32 vale venga venga entonces tú quieres saber pregunta

Voz 7 07:34 quiero saber venga venga yo te pregunto lo que quiere saber bien

Voz 1378 07:38 estamos con Javier del Pino un especialista sin prejuicios

Voz 2 07:42 sobre radio crees en Dios Javier

Voz 7 07:46 este no es como como has dicho en la entrevista está cometiendo un error que es poner al entrevistado educar incómodo y a me gusta porque no obstante simplistas andas que tú aprendes cosas junto con los oyentes

Voz 1378 07:59 pero la gente tiene derecho a saber si cree eso no en Dios

Voz 8 08:03 eso es una curiosidad malsana

Voz 1378 08:06 me preguntó a ver si a ver si hacer don Javier del Pino especialista en Radio tú a qué partido botas

Voz 8 08:16 Manuel de nuevo tienes que saber que aquí en estas entrevistando tú

Voz 1378 08:20 pero te digo la verdad entonces algo que los oyentes quieren saber acota Javi

Voz 8 08:24 qué es información innecesaria yo creo que los oyentes tienen que saber de todo lo que es necesario para saber cómo es tu vida o cuáles son tus no sé tu ideología pero pero no tanto como para saber aquí es otra

Voz 1378 08:35 pero escúchame y es el rumor que dice que estuvo afiliado al Partido Comunista muchos años

Voz 8 08:40 este Manuel puedes avanzar en la entrevista por favor

Voz 1378 08:42 pero a ver Javier yo estoy preguntando cosas que quiere saber la gente

Voz 7 08:45 si no te gusta entrevistarse venga bien es que preguntar al experto sobre aquello que el experto

Voz 1378 08:51 a ver vale como hago yo para presentar bien un programa de radio que tengo que hacer vocal Izar mire por eso de entrada no

Voz 8 09:01 el la la parte digamos logística obviedades pues aparte de localizar bien me hablar de panceta yo creo que hay una cosa muy importante es el consejo lo que tienes que respetar la inteligencia del oyente que eso significa que tú tienes que asumir el oyentes más inteligente que tú lo cual en tu caso además pues

Voz 7 09:20 es lo normal vamos en el noventa por ciento de los casos exacto luego tienes que intentamos suena no entiendo para qué sirve eso

Voz 1378 09:27 no sé si yo pienso que los dientes más listo vale y que consigo con eso

Voz 7 09:31 sí es hacer un producto el que tú no apareces como hacían Soler consigue ese control que es una entrevista listado consigue que el oyente empatía contigo porque el oyente está descubriendo cosas a People Craig descubres tú quieres decir que tute

Voz 1378 09:44 hace es el tonto Javier

Voz 8 09:46 no he dicho eso además optaría insultan en entrevistado si le dices esto esto es otra cosa

Voz 1378 09:53 hay que es mi entrevistado también es que claro claro el rol sabes qué pasa que necesitaría un colaborador aquí para que hiciese lo que hacemos nosotros que es decir lo que tú quieres decir atreves yo no hago eso eso lo haces Perfect siempre en A Vivir y lo sabe todo el mundo tú te rodeas de cómicos y los lanzas Javier palestra

Voz 7 10:13 Manuel te importaría programa unos pero es bueno a ver

Voz 1378 10:16 no no me estás enseñando a conclusiones que es lo que tengo que saber a ver tres reglas rápidas cortas concisas que tengo que ver pues por ejemplo

Voz 8 10:27 eh que tengas una curiosidad número uno la que realmente te interesa hablar de lo que estás hablando lo que quiere aprender más estar sola bala no ser pretencioso no hagas creer a la gente que tu tienes soluciones políticas cuando estás entrevistando al político de turno a ver tienes que emprende intentar saberlo que político piensa pero no darles las respuestas no interrumpir por ejemplo que es algo que uno de los dos obtuvo yo no soy yo hace mucho interrumpir al entrevistado

Voz 1378 10:57 no te has terminado te está dejando terminar para no intervenir

Voz 7 11:01 vale vale pero no está bien interpretar los silencios pero no había terminado

Voz 1378 11:06 por eso ha interrumpido otra vez no

Voz 8 11:08 vale ya algún consejo tómate la radio con un folio en blanco tú crees que las cosas se hacen de una manera pues otra porque no hay nada escrito sobre cómo la radio ahora a ver cómo el exdirector de M

Voz 1378 11:20 ha sido ha sido bastante intenso no tu participación te te apetece que te entrevista en Haití tenía ganas desde aquí lanzo un mensaje está entrando Javier del Pino otra vez en el estudio a todos los periodistas que quieran entrevistar a Javier del Pino que lo haga aunque él les diga que no porque no concede muchas entrevistas tiene ganas tienes muchas ganas de ser entrevistado Javier Javier deja el móvil habla por ahí a me voy a dejar solo no

Voz 4 11:49 bueno pues aquí termina A vivir que son dos días un programa sensible lleno de emociones presentado por el único e inconfundible Manuel Burque pensaste que iba a decir Javier del Pino no bueno la gente habla muy bien de Javier del Pino les quiere quieren ver

Voz 1378 12:07 bien ya me estoy poniendo nervioso porque está Javier al lado bueno a mí