Paco Boleto, de KTM, también ha acabado el Dakar: "No he ganado por los semáforos que me paran en las dunas"

Voz 0509

00:32

pues no fue un año muy terribles por culpa sobre todo de los semáforos a la salida de las dunas a esas caí en Perú en los Andes Joseba foros que hay que hay una ristra de semáforo línea recta es según aclara pase por estos en verde IT hacia el desierto como decía mi madre entrar nada pero como los en rojo cazo vaso bajones te tienes que ahora en todo y ya hay más de veinte viene muchísimo tiempo hay te Valdezcaray años ya un tanto tráfico en esas Cuno soy León mira el año pasado los semáforos justo en ambas ostras y me dije venga qué coño de cagada según iba cruzando me iba dando trompazo por todos los lados caballos llamas coches carros de combate Piratas del Atlántico reyes magos músicos del Altiplano Godín un canguro en América y llegué es que lleguen último llevarlo sólo con el volante en la mano sabes como el coyote y el correcaminos on al volante igual coche inste que retirar tenemos pues sí aunque alguno me animaba a seguir sólo con el volante al compañerismo allí es brutal sí pero pareció un toda la y le dice que no