"Kepa Arrizabalaga considera que el Madrid le ha fallado y va a renovar con el Athletic"

bueno pues que Zidane lo paró un fichaje de club pero Zidane dijo que no quería nadie lo dijo además públicamente no necesito un portero ahora y Kepa quería venir ahora bueno pues no sé si Kepa quiere renovar ahora pues está en su derecho pero que era agente libre desde el uno de enero si bueno pues idea de Cruz de de traerle pero Zidane no quería oí el que manda en lo deportivo

lleva varios días la noticia sonando desde Bilbao leía a Marquínez que los compañeros de la hora del Athletic habían adelantado ayer que la renovación era inminente y que iba a anunciarse a principios de esta semana que arranca mañana lunes eso no ha cambiado mucho Dani la película en la cabeza de Kepa que considera que el Madrid le ha fallado que él tenía un acuerdo claro con el Madrid que Zidane lo para de manera pública una rueda de prensa el día de Reyes antes de viajar a Vigo que a él no lo habían comentado el Madrid en las negociaciones que en la lesión que arrastra fueron problema para fichar por el Madrid quién no era una excusa que le habían comentado en las negociaciones él ha estado toda la semana esperando una llamada un niño no se podía creer que el Madrid le fuera dejar tirado si los encuentran en Bilbao es cierto que me lo creo renovará el Athletic aquí se demostrará que él lo único que tenía era un acuerdo con el Madrid Dani en caso de no renovar con el Athletic el Madrid aseguró durante la Eurocopa sub veintiuno del año pasado una no sé cómo decirlo opción preferencial no si no renueva el Athletic te vienes conmigo y eso es lo tenía el fin al final va a renovar no va a venir a un Real Madrid en el que su entrenador no ha querido que quepa viniera en el mercado de mí