Gol de Adrián López (Real Madrid 0 - Deportivo 1)

Voz 1309

01:32

la habilidad de Carnaval bueno en el Madrid que pierde la iniciativa defensiva cuando Dani Carvajal no le gana esa pelea aérea a abandone no ser Pérez lo lo y para la prolongación de la primera prolongación más hola buenos entusiasmo alta o no a Carvajal nada no había nada están a sólo un dato la protesta en estas del Real Madrid a mí no me lo parece ni esa ni luego la carga de Andoni de Pérez perdón de Lucas Pérez que se va muy fácil nada esto es todo legal pelota al segundo palo muy suavecita