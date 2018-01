La Googlelina le saca el mejor perfil a don Luis Suárez Miramontes

mucha pasta ya sabes que Weigle sigue haciendo esta serie de retratos de personas de personajes si personas del Carrusel Deportivo en esta ocasión se ha en la persona en el colaborador más ilustres del Carrusel deportivo el único Balón de Oro con permiso de Michael Owen que es don Luis Suárez mira Montes está Luis Don Luis tenemos una colaboradora que se llama Google Lina que no es humana es una maquina si ya elaborado un retrato sobre usted nosotros no tenemos nada que ver en la que elabora de ser retratado estudiarlo si vamos a escuchar después haberse opina se ha clavado venga

Voz 1

02:01

no lo es todo verdad de todo muy todo tu peor pero si eso porque estropee ahí en la pista no nos pilla no en otra cosa pero no es la fecha y la hora esta no la pista deja la pala lo Galiano