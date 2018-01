Holgazanes o incapaces

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa estamos bastante harto en los ciudadanos que escuchar una y otra vez a los políticos la última disculpa que no se les cae de la boca estamos abrumados Cataluña no estoy de comida era se lamentan que Hoon próximos tanta preocupación por la integridad de la patria les impide ocuparnos de los verdaderos problemas que sufren los españoles tal que la precariedad o la dependencia que hubo en verdad nuestro más íntimo deseo ya quisiéramos ocuparnos de otras cosas decía energía moteros pero en unos absorbe Puigdemont raca raca insufrible Far folla cháchara de mentirosos correo de vagos de verdad que es esa la razón de la falta de soluciones a las urgentes necesidades del país no las ocho semanas de vacaciones del Congreso holgazán haríais organización de tantos políticos diputados senadores acaso no puede dedicarse la mitad de los ciento treinta y cuatro congresistas del PP ochenta y cuatro del PSOE sesenta y siete de Podemos no treinta y dos de Ciudadanos a estudiar y solucionar esos otros problemas de los cuarenta millones de españoles que no viven en Cataluña sean inútiles son los secretarios de organización de los partidos que no saben distribuir las funciones tú a esta cosa sitúa estado otra osera que nuestros políticos son como aquel presidente de Estados Unidos era por favor de quién se decía que era incapaz de andar y comer chicle al mismo tiempo