Antonio Adán: "Messi es espectacular"

Voz 1 00:00 eh está por ahí aunque Fran Roquillos pide paso en ese Villamarín hemos escuchado los jugadores del Barça está con el portero del Betis que han quejado

Voz 2 00:06 la goleada el portero del Betis Antonio Adán que ha salido a dar explicaciones tras la dolorosa derrota abultada en el día de hoy frente al Fútbol Club Barcelona qué tal buenas no

Voz 3 00:16 bueno qué lectura tiene para el partido

Voz 0621 00:19 bueno yo creo que hemos hecho sesenta minutos hasta el primer gol que no sé exactamente cuál ha sido donde donde hemos hecho una propuesta valiente donde debemos presionar arriba donde hemos robado balones yo creo en el primer tiempo y hemos tenido nuestras ocasiones sí bueno luego a raíz de la del primer gol es verdad que hemos perdido un poco a poco

Voz 4 00:41 ello

Voz 0621 00:42 de fuerza dentro del partido porque al final el desgaste ha sido grande eh y luego hemos tenido varias pérdidas en el centro del campo que ha hecho que que un equipo como el Barcelona pues pues acabé goleando no nos duele por por la forma pero pero yo creo que el equipo durante los primeros sesenta minutos y en lo positivo de este partido ha hecho muchas cosas bien

Voz 5 01:06 en qué crees que se puede haber debido ese bajón a partir del minuto sesenta no sé si un poco bajón físico o que el Barça ha salido en la segunda mitad mucho mejor

Voz 0621 01:15 no y yo creo que que es anímicamente pero al final físicamente cuando cuando en cajas de dos goles en contra encontrarse equipos hace todo mucho más cuesta arriba de el equipo se le notaba que qué había hecho un esfuerzo físico tremendo en el primer tiempo presionando arriba robando balones ver aguantar esas durante noventa minutos en era muy difícil no a mí cuando te pones son el marcador en contra pues anímicamente se hace mucho más cuesta arriba no no fastidia Borg por toda la ilusión que tenía la gente yo hoy el campo estaba precioso

Voz 3 01:57 es en este partido

Voz 0621 01:59 por la forma pero pero toca levantarse el lunes hay un partido contra el Celta realmente muy importante para para nosotros si íbamos con

Voz 3 02:10 la ilusión de los mejor Messi que ha tenido enfrente nunca

Voz 0621 02:13 bueno es Messi no y yo creo que lo demuestra no demuestra cada partido que que es uno de los mejores sino el mejor fue jugador de de la Historia

Voz 3 02:26 eh

Voz 0621 02:28 es espectacular como como apenas durante el primer tiempo no no había aparecido demasiado parece que que está el campo paseando pero pero coger cuatro balones y es capaz de dar dos asistencias Si marcando goles no es Messi y hay que felicitarlo porque

Voz 6 02:47 porque bueno e hace mejor este deporte da la sensación de que es el campeón el Barcelona que esta Liga están muy desequilibró

Voz 0621 02:54 ahora no bueno no no es no es mi peleas no es no es mi

Voz 3 03:00 en lo que hay

Voz 0621 03:02 me preocupa mi amigo me preocupa que creíamos perdido que no perdió de una forma dolorosa e Iker toca levantarse para para encarar el siguiente partido conseguir nuestros objetivos a mí es como acabe la Liga desgraciadamente no estamos en posición nuestro 3D pelear por ella entonces