Goleada al Deportivo: ¿Espejismo o realidad?

hola Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas a todos

Voz 2 00:08 que si me pongo a hablar de ello no no no no nos llamaba el cartón está por ahí Jesús Gallego o la Gallo muy buenas buenas noches yo tampoco lo está viendo no

Voz 1375 00:17 yo sí pero esto en el mundo se lo ve imagen más gente que la

Voz 1501 00:19 en la Champions por ejemplo no sé por qué no no pero no me parece increíble pero la realidad es Goya

Voz 1375 00:25 el mundo en el mundo

Voz 1501 00:28 dato pero no nuestro Muñoz del que sí lo está

Voz 1375 00:30 habiendo es Pulido hola Julio muy buenas noches

Voz 1201 00:33 puesto que te apareció Breivik Mena cata no no hablo

Voz 1501 00:35 muy alto alto que está perdona al público está haciendo cuenta

Voz 1201 00:39 sí lo estoy escuchando decir y mañana ha publicado eso sí no abro y cierro entremedias no sabrá algo de Messi y bueno ya veremos ya veremos espero que igual legalmente esto no no es ahora mi falta esta rezando ahora mismo dejamos a dejar a repetir pierden fuerza no Manu yo creo yo digo porque igual yo me esté haciendo mayor un poco cascarrabias pero la broma

Voz 1576 01:06 no es la primera vez que gracias a la segunda

Voz 0239 01:09 la vi yo sería la tercera ella dice permisos Gallas tenía

Voz 1375 01:11 Mario Torrejón muy buena muy buena noticia para seguir rezando el rosario Jordi Martí Antón Meana muy buena la mano buenas Miguel Martín Talavera qué tal qué tal mano buenas noches Pablo Pinto flaco está por ahí sigue en el Villamarín flaca estábamos se está por ahí Marcos López hola Marcos

Voz 3 01:25 qué tal buenas noches y está el padre Martí ahora mismo

Voz 1201 01:27 pues cuando Jordi

Voz 1375 01:30 buenas buenas noches bueno pero

Voz 1201 01:32 buena sabes qué pasa te saludo de este una Barcelona

Voz 0985 01:35 lo que tiene que darle dos o tres vistazo a la clasificación para creerse que estas son unas distancias que le lleva al Barça a sus competidores se verdad nueve puntos a ello hay que felicitar a los once del Atlético

Voz 1201 01:50 bueno si no partido

Voz 0985 01:52 cuenta que estamos en la primera jornada de la segunda vuelta

Voz 1375 01:56 bueno habrá que son números

Voz 0985 01:58 mañana llegan incluso rezar a Jordi Martí

Voz 1501 02:00 dos cosas una que está arrasando el Barça dos que es un poco pronto todavía por lo que digo la primera jornada la segunda vuelta para celebrarlo

Voz 0985 02:05 todavía pero yo creo que eso es bien encaminado

Voz 1201 02:10 preocupante que al Barcelona le vale con jugar cuarenta y cinco minutos

Voz 0239 02:13 para llevar eso diferencia pasó el otro día de bulto pasaron

Voz 1201 02:15 bueno habrá cuarenta y cinco minutos y gracias al desgaste de los primeros cuarenta y cinco sino bueno aquí pero es verdad que que Media aparte en el Bernabéu aparte hoy muy bueno contra el Celta podemos invitar a los Patriots Beitia la Liga para darle a esto juega mejor que el Barça no he y también juega medio partido empieza empalmando de veinte acabe remontada acabas de destrozar le Javi Blanco

Voz 1501 02:46 si la noche no es si se lo he dicho me alegro no sé que no sabe si que no saben mucho de fútbol americano pero es verdad que Juan Mediapart aparte porque cuando atacan los cuartos bosques Breivik no juegan como creciente mejor lo mal hecho romano es la única vez que voy a estar casa

Voz 1201 03:03 la ola si a Romero que no que quería decirle oiga Pablo Pinto que tenga razón que Cristiano no marcaba el quinto y es esto que ya no valían para nada y que si en su decadencia que tú ya

Voz 1375 03:13 bueno no estoy castigarle claro que te voy a hacerlo

Voz 1201 03:16 por qué temas te te fichamos en El Larguero exactamente para pronosticar la decadencia hace años cambia el partido está claro ya lleva seis ya lleva seis

Voz 1375 03:27 estados de Portu sí

Voz 1201 03:30 este año el voto está cuatro Copa de Europa de Cristiano

Voz 1501 03:34 ahora entramos

Voz 1201 03:36 gente no hubo no podrán de Pablo que tú que eres un tío que yo te he visto jugar al fútbol y que no vas cortitos eras como Jordi que ya saben lo que es pegarle una pelota

Voz 0985 03:44 yo misma sostiene esto tiene

Voz 1201 03:46 no hay disculpa por las bromas se que no tenía intención lo justito no directamente no vas pero bueno para hablar de fútbol que te pido disculpas por las bromas con lo que hemos visto hoy de Cristiano Ronaldo yo en el terreno de juego Pablo estarás conmigo de acuerdo que lo habrán visto en tu vida sea eso ya te lo llevas palos restos y lo de la foto no del teléfono espero enseguida en seguida vamos con el Sanedrín que hay mucho

Voz 1375 04:07 cosas de las que hablar la goleada del Madrid que tiene más mérito los siete del Madrid al Depor o los cinco del Barça en Sevilla Betis eh a lo mejor hay gente que no tiene ni

Voz 1201 04:15 a una pregunta al aire no día marca hoy en día marcar gol en una Liga competitiva

Voz 1375 04:21 es difícil que os parece que cuenta con dos suplente que le pregunta Antón Meana y enseguida lo vamos a escuchar que os parece ese asunto de la alineación decidan en un día en el que a mí me ha gustado bastante cómo juega el Real Madrid qué os ha parecido lo del Barça y la exhibición de Messi que os ha aparecido lo del Cholo de ayer que con uno cero ganándole al Girona

Voz 4 04:40 eh

Voz 1375 04:40 quita Costa ya Griezmann y acaba empatando a uno supongo que con la cabeza más puesta en la Copa que en la Liga y al final acabó pasando lo que pasó

Voz 1501 04:48 Costa lesionado y con consta lesionados sí señor

Voz 1201 04:51 tienes toda la razón tal comunicado médico de mano no te Griezmann y Mariola de Griezmann no ha vale vale

Voz 1375 04:57 pero tampoco la semana pasada Granero quitaron y bueno bueno bueno así hasta siete veces

Voz 3 05:01 bueno pero es la gran estrella de la Aimar

Voz 1201 05:04 oye y arroja ya imagen como decía en el Bernabéu tiene estrella

Voz 1375 05:09 Cristiano Ronaldo es la estrella con vuestro permiso que ya lleva un golpe en la ceja himnos sé porque pues puso igual mañana tenía que grabar un anuncio hoy has dicho que me han fastidiado la anuncie mañana que tiene grabar algo se ha hecho una brecha en la ceja ver una brecha importante entonces según se iba del campo le ha pedido el teléfono a al médico la hecho déjame el móvil se ha puesto un selfie tal cual es

Voz 1501 05:30 alguien imagina Gary visto la imagen ha mirado

Voz 1375 05:33 se queda mirando al teléfono si haber visto Le Bron desangrado y ha dicho Juan

Voz 1201 05:39 claro pues es una de las imágenes no no es una de las que contaba Sonata ahora es absurdo que esa algo que se había dicho que un jugador sea una brecha lo haya podido un teléfono móvil déjame que te quiero ver vamos a acabar nosotros

Voz 0239 05:53 ahora el sondeo por lo bueno no es cristiano hoy

Voz 1201 05:56 todo bien llama la cumbre lentamente pero que luego

Voz 4 05:59 directamente después de verse se ha metido al vestuario

Voz 0239 06:02 que no le daba al médico de decirle me pone su puntito

Voz 1201 06:06 es consciente de siete uno minuto ochenta y siete

Voz 1501 06:11 y con la con la cara abierta y tampoco pasa nada ganar otro mareo

Voz 1375 06:15 nosotros granota no lo no tenían claro estamos

Voz 1501 06:17 sangrando por ciencia infusa no tenía tenía una

Voz 1201 06:20 yo estuve normal

Voz 1501 06:23 no es normal que vuelva en el minuto ochenta y siete un siete uno sí lo ve normal los gilipollas pero vamos a vosotros que sois unos Mañanes

Voz 1375 06:31 no os preocupéis Cristiano se ha hecho una está ya dicho joe pues voy a ver cómo estoy me voy al Vestuario M cuya

Voz 0239 06:37 a nosotros nos vendría bien por un ojo un plástico no se arreglan

Voz 1375 06:39 exactamente Javi Herráez buenas noches

Voz 1201 06:42 hola qué tal buenas noches antes de tiempo de San Pedro

Voz 1375 06:44 cuéntanos cómo ese partido sobre sobretodo que ha dicho Zidane de la victoria de la goleada de lo que le ha pregunta Antón Meana en sala de prensa

Voz 1571 06:52 el Madrid no tiene pero tiene a Cristiano que hace cosas diferentes y que nadie ha visto nunca en un campo de fútbol ha sido una victoria balsámica más que los goles los siete goles los dos de Bale dolor de Nacho que ha sido el mejor un día más olor de Cristiano Ronaldo también al de Luka Modric así una jugada muy bonita las ganas y la recuperación de futbolistas

Voz 5 07:09 como Bale como Marcelo como Cross o como

Voz 1571 07:12 Casemiro que estaban desdibujados y que parece que se han enganchado a la Liga aunque ya es imposible pero sí para la Copa del Rey para la Champions el PSC espera dentro de menos de un mes en el Santiago Bernabéu hay que reseñar que bueno pues que esa suplencia de Isco si la noticia antes del partido siempre ESK Isco se cayó ante el Sevilla Se cayó ante el Barça en una jornada fue por Kovacic hoy ante el Deportivo ha sido para meter a Mayoral que lo ha intentado un hecho golpe en un buen partido

Voz 1201 07:42 yo esperaba poner a Cristiano y a Bale pero

Voz 1375 07:44 que me metería Isco como cuarto centrocampista pero no opta por el cuatro tres tres poniendo a Borja Mayoral luego metió a Benzema para jugar la última media hora pero Isco suple

Voz 1571 07:53 no le gusta no le gusta no le gusta disco y eso es una evidencia hoy se ha quedado en el banquillo también Asensio no ha jugado ni un minuto eh fue también sino el mejor frente al Leganés cerca anduvo fuera estaba Ceballos no quería juego directo por eso apetito ese cuatro tres tres la pregunta la hecho Antón Meana la pregunta de la rueda de prensa sobre la suplencia disco lo escuchamos lo que ha contado Zidane en la rueda de prensa

Voz 1375 08:14 sí está debajo de gases te lo juegas

Voz 6 08:16 está bien juega parece que le cuesta menos el paraíso

Voz 1994 08:20 no no no no pienso pero la pena es que siempre me pregunto cosas que en poco un poco rara en ese sentido que que nada no para mí es el disco es un jugador importantísimo para mí ha hecho muchas partido con esta camiseta conmigo es un jugador importante siempre lo va a hacer luego sabes la posición mía es de entrenador tengo quedó tomar decisiones tengo un equipo iré has jugador en Barquillo dejó al jugador fuera no es el fácil eso pero bueno es mi trabajo también

Voz 1571 08:55 un trabajo que a veces no es fácil pero la verdad es que no sé si hay un motivo Deportivo Isco fue el mejor del Madrid de lejos en el primer tercio de la temporada pero ha sido el sacrificado siempre porque Casemiro Kroos Modric estén como estén siempre juegan con este arriba la BBC Bale Benzema y Cristiano también van a jugar así que Isco lo tiene fastidiado para ser titular frente ven casi imposible veremos lo que pasa en los próximos días hizo el mejor del partido de largo

Voz 1201 09:21 Nacho Fernández no sólo por los goles que nunca haya marcado

Voz 1571 09:24 dos goles en un partido sino por sus bueno pues su temple por su forma de trabajar la confianza que el grupo hay una foto y un momento del del partido justo en el descanso antes de saltar los futbolistas se ve a un Nacho capitán así hablado ha valorado Nacho el partido que ha hecho hoy en el Bernabéu

Voz 7 09:42 pues yo creo que también partido parecido al de Villarreal parece mentira lo que estamos diciendo pero pero el equipo juega más o menos igual teniendo el balón es estando junto defendiendo bien al final volvemos a poner otra vez por detrás del equipo ha sido muy buena diferencia pues que hoy yo creo que ocasión que hemos tenido ha ido prácticamente para dentro y al final esto lo normal no en el Madrid no ese tipo de jugadores que hacen dando goles pues es lo normal

Voz 1571 10:09 bueno pues ese es mejor del partido y la sensación de que el equipo ha espabilado veremos si es flor de un día o bueno o son más que brotes verdes parece que el equipo coge el pulso está contento y también los futbolistas creen que van a levantar que van a remontar y que va a levantar el vuelo

Voz 1375 10:25 a mí me ha gustado mucho Nacho puedo muchísimo siempre más que Varane

Voz 1571 10:28 siempre he y sin desmerecer al francés pero es que Nacho está a un nivel concentrado rapidísimo promete

Voz 1375 10:34 está mucho Marcelo hoy me ha gustado mucho Gareth Bale en general me gusta el Madrid lo lo único el único detalle que no se nos debe olvidar es que enfrente estaba el Depor

Voz 1571 10:44 claro que con todo el respeto

Voz 1375 10:46 es muy difícil meterle siete a cualquiera eh no no no estoy de mereciendo la victoria al Madrid pero eh frente estaba le porque me ha parecido un equipo muy tocado muy blandito atrás muy flojo y que no me parece que sea un equipo como para lanzar las campanas al vuelo ahora me ha encantado el Real Madrid me parecido muy bien y me ha gustado mucho Bale aunque dice Javier que el mejor ha sido Nacho a mí me ha gustado bastante el partido de has dado vía

Voz 1201 11:06 Bale hombre no sale muy bien y se ha hecho ha hecho dos a volver

Voz 1571 11:09 bonitos está se ve que está enchufado

Voz 0684 11:12 doy yo estoy con los futbolistas lloro

Voz 1571 11:14 que el Madrid que por muerto se va a equivocar todo puede pasar esto es fútbol han empezado muy mal pero esto no ha acabado ellos creen que van a remontar bueno esto es lo que ellos creen luego hay que demostrarlo evidentemente

Voz 1375 11:25 qué le preguntaría empieza con el debate le preguntaría a los oyentes solamente del sanedrín seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta que dejen a sus notas de voz en El Larguero que nos de esas opiniones te ha gustado más el Madrid te ha gustado más el Barça te parece que tiene más mérito lo que ha hecho el Barça con el Betis sólo que ha hecho el Madrid con el Depor lo que ha hecho Castellano o lo que ha hecho Messi e lo que os de la gana opiniones en el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta que enseguida las ponemos Romero

Voz 0239 11:49 no yo sólo quiero decir que estoy de acuerdo contigo que hay que tener en cuenta el rival pero tiene mérito remontar un partido en el Bernabéu la situación de bloqueo mental que tiene el Real Madrid que tenía el Real Madrid hasta el partido de hoy luego en lo positivo pues está todo lo que hemos contado los partidos de Bale de Nacho o de Marcelo todo parecía un poquito mejor no en el día de hoy el lo negativo yo estaba con Roncero en la en la cabina primero veinte minutos Manu para mí en lo negativo las sensaciones de Si no es el otro equipo le crea muchos problemas atrás al Real Madrid porque en defensa al Real Madrid estaba no digo ya que defendiera mal sino que estaba como un flan sea el Deportivo de la Coruña prácticamente ha pasado del centro del campo creo que ha habido una para de Keylor Navas ya con el partido decidido en la segunda parte soy una pero la sensación la sensación del Depor eh cada vez que pasaba el centro del campo de que el Real Madrid con un Barça nervioso eh con un Carvajal que no terminaba de de de estar centrados sobre todo atrás y arriba pero no atrás en esos primeros veinte minutos yo tenía la percepción de sí es otro equipo con todo el respeto sí un poquito más peligroso al Deportivo La Coruña el Madrid vuelve a tener un problema atrás

Voz 1375 12:54 para mí la principal diferencia entre el Madrid y el Atlético y el Barça que tuve al Atlético y al Barça hay para que le hagan bueno ahí están los números que no estoy descubriendo nada es que el Atlético lleva nueve nueve y el Barça lleva nueve y para que te hagan un gol tela sin embargo tuvo un partido en Madrid es le van a marcar seguro igual luego el Madrid hace tres pero le van a marcar seguro porque atrás no da esa sensación de fiabilidad en defensa

Voz 1501 13:13 pero sobre todo el centro de campo donde menos sujeta pero yo no lo pongo ningún pero al al partido la verdad en cuanto a al rival verá que es que es que en problemas con el Deportivo Alavés ya que hace un mes Hervás que le pasó por encima me encantó el partido del Barça lo dije aquí igual que me encanta ha aguantado bien me ha divertido me sé que que he atacado bien que buscaba las bandas y además tiene buena noticias a mi me parece que Gareth Bale está creciendo en confianza que es lo más importante porque físicamente estando bien es un portento sino se lesiona es una maravilla al Real Madrid si tiene confianza pues estaba entre es los mejores jugadores de la plantilla del Madrid y en un momento muy importante veremos si es de los comerciantes Javi flor de un día o un una cosa de una regulación de un poco fugaz o es algo permanente a mí me da la sensación de que por lo menos en el caso de Bale va a ser más permanente eh eh teniendo en cuenta que la Liga ya en lo que es a mí me parece importante para lo que viene que es el Leganés que más está encarrilado pero sobre todo para el país señor no

Voz 2 14:11 pero yo creo el partido tiene una noticia lo dije el jueves Zidane va a tener que tomar una decisión que ha tomado ha vuelto al cuatro tres tres se ha cargado el equipo de los cuatro centrocampistas el equipo que el equipo que terminó arrasando la temporada pasada ganó la hacha

Voz 1375 14:27 el yo que ganó los cinco ganó la Liga le dio un baño

Voz 2 14:30 el United pasó por encima del Barcelona dos partidos seguidos yo entiendo que que su equipo se había caído por lo que sea una

Voz 1375 14:38 la una por culpa de los jugadores y otra por mi culpa

Voz 2 14:41 el entrenador para mí bastante necesitaba agitar lo hiló agitado eligiendo cuatro tres tres con lo cual Isco sale del equipo Asensio ya no te quiero ni contar el le ha pareció muy fuerte salir con Benzema de titular y ha dicho voy a cuatro tres tres invito a Borja Mayoral pero luego ya visto Benzema Cristiano Bale es su apuesta para agitar la situación que tiene el equipo ahora eh

Voz 1375 15:06 no no estaba para que supone que supone esto bueno pues

Voz 2 15:10 evidentemente no no es un equipo de lo que va a poner pero yo creo que como lo pensaba antes lo pienso ahora el Madrid con esto va a estar más desequilibrado y coincido con Romero si hoy en vez de Florin Andoni demás tiene enfrente a dos bichos el Madrid podía haber casado tres cuatro goles con esto qué pasa que vuelve al Madrid de la pegada vamos a pegarnos vamos me Dones pero atrás los equipos fuertes le van a hacer daño porque el Depor está donde está yo

Voz 8 15:39 el titular del partido de hoy para mí es el tiempo dirá el tiempo dirá si la sensación es de hoy de mejor fútbol de pegada se repiten el próximo fin de semana contra el Valencia que va a ser un partido de más entidad que el de hoy el tiempo dirá si esta apuesta de Zidane tienen más recorrido que la anterior

Voz 9 16:01 que bueno algo tenía que hacer

Voz 8 16:03 tomo la decisión de hacer esto devolver al cuatro tres tres de jugársela con la BBC y eso implica como cómo hablan de la salida de Isco y la de Asensio que para mí que para mí es una tremenda injusticia pero como Zidane confía en este equipo tiene que hacer algo y tiene que agitar citarlo pues ha tomado esa decisión el tiempo dirá si mejora el rendimiento del equipo sigue siendo el mismo de antes pero está claro que algo tenía que hacer

Voz 1501 16:29 Julio ante la justicia y que hace una reflexión que fíjate que creo que Benzema ha estado fuera de forma durante toda la temporada ICSA mereció claramente irá al banquillo por quien quiera Marco Asensio los adelantar la posición de Isco lo que quiera pero yo creo que la gran injusticia que este año es que siga repitiendo la fórmula de meter Across que para mí ahora mismo que casi es un jugador importantísimo para el Real Madrid pero ánimos intrascendente en el juego porque ni ayuda Casemiro ni distribuye especialmente bien porque esa labor a tiene Modric a mi me parece que ahí la que hacemos cebado con Benzema claro ha sido más justo con Camilla verdad manteniendo es mantener a Clos cuando viendo dónde están el foco Jable ahí puede caber por ejemplo Isco por qué no

Voz 8 17:08 vamos cuando habló de injusticia hablo fundamentalmente de que Isco para mí tiene que jugar siempre en este equipo

Voz 1501 17:13 por eso digo que para mí pero me lo dijo usted el objetivo de de quién tiene que quitar que siempre intentaba foco en Benzema merecidamente la mayoría de las veces creo que a lo mejor también hay que entre el jueves con nosotros sobre todo a mi me parece que ahora mismo está en un momento de forma en la que no trasciende nada en el juego de todas formas los sorprendentes

Voz 1576 17:28 que siempre se dice que los equipos Si los entrenador ese parecen mucho es un espejo de del jugador que es lo que me sorprende es cómo era Zidane como jugador y que para él no tengan encaje en su equipo jugadores como como Asensio como Isco como Ceballos que son quizá jugadores parecidos a él no

Voz 1501 17:45 pero en entidad somos parecidos al cristiano

Voz 1576 17:47 hoy sí bueno en algo de grandeza moral en

Voz 1201 17:50 las grandes yo estoy hablando de verdad de verdad

Voz 1576 17:54 al final eso no lo quiere eso no lo quiere no le gusta ir y al final se ha visto que hoy yo creo que ha empezado la temporada del Real Madrid que quiere Zinedine Zidane ya está ve el recuperado que ha hecho un gran partido Benzema pues ya lo han preparado para que esté bien en esta segunda parte de la temporada y Cristiano que ver que es intocable

Voz 0684 18:12 yo mi duda es cuando venga

Voz 1576 18:16 cuando vengan equipos de entidad qué problemas puede tener el Real Madrid como se vuelve otra vez a partir hoy desde luego no puede poner un pero goles

Voz 0684 18:23 ha jugado bien Isabel mostrado

Voz 1576 18:26 tras que el mejor central con diferencia en la plantilla el Real Madrid es Nacho y que se recupere quién se recupera

Voz 1201 18:31 no habla de que ella no en el campo campeona bueno esto

Voz 1576 18:34 yo puedo decir la plantilla no dudó en el campo porque Ramos para mí

Voz 1501 18:38 mejor cantaor central de la plantilla para mi mejor que el del para mí es bueno cuando está en forma que ayer ya

Voz 1576 18:43 ya hace veinte años pues yo también en forma

Voz 1201 18:45 yo lo que te dijo que no todos los fines y no lo digo yo lo has visto no yo lo que te digo yo a y yo lo que te digo

Voz 1576 18:53 es es que ahora mismo el central que no puede salir del equipo bajo ningún concepto Nacho

Voz 1201 18:59 bueno son dos cosas diferentes hay una cosa que para

Voz 1576 19:02 mi es el mejor central ahora mismo del Real Madrid va a ver

Voz 1375 19:05 me gusta el titular de Pulido porque es un poco

Voz 1576 19:08 la sensación que tiene el Bernabéu cuando pierde con el Villarreal o cuando le gana al Depor ni pitan al equipo cuando se queda diecinueve del Barça ni salen eufóricos del estadio cuando el Depor la gente está esperando esperando a ver si esto que dicen que va a llegar ya la idea de Madrid es capaz de pelear una semifinal de la Champions ante el Sevilla Atlético Valencia Alavés

Voz 1375 19:28 ya sea español o

Voz 1576 19:30 sí le puede ganara el PSG el catorce de febrero en la ida en el Bernabéu

Voz 1375 19:34 la gente duda en este equipo porque le ha hecho dudar la gente no confía en un equipo que está a casi veinte puntos del Barça pero tienen memoria recuerda lo que han hecho hace poco tiempo y por eso la gente está esperando a ver si esto va en serio va en broma es que no es por azar de menos pero el Madrid ha en un buen partido Nacho siete al segundo equipo más goleado toda la Liga era uno de los tres peores porque están descenso es que es así de verdad lo que se esperaba por lo tanto claro pero que tampoco es para tirar cohetes que decir dónde se queda claro

Voz 1501 20:01 bueno el tenis va a estarlo no no venderla

Voz 1375 20:03 ha estado eso lo estoy dando datos lo que digo

Voz 1576 20:06 más semana perdona momento goles que la misma semana ella hace muy poquitos días has estado contra las cuerdas contra el Leganés y al final ha ganado sobre la bocina Si bueno pero ganó sobre la bocina

Voz 2 20:16 antes era mucho más que el Depor ya por eso

Voz 1576 20:19 ha hecho lo que tenía que hacer ha goleado al Depor que no está bien perfecto pero es que un equipo que es mejor en la clasificación que el Deportivo de A Coruña hace tres días de duro lo que lo vengo

Voz 1375 20:29 es lo que dice Pablo que estaba acabando no porque te uno de hoy en el Bernabéu no olvida el madridista no le hace olvidar que está diecinueve del barrio y como dice Pulido el próximo sábado veremos con el Valencia pero sobre todo el madridista lo que tiene entre ceja y dejar la eliminatoria con el PSG a Palma hoy en día sin Aimar y sin embargo lo bueno es que vale pero

Voz 1201 20:45 por lo que he podido ver un poco mientras que cambiar con el Barça

Voz 1375 20:48 lo que he leído en la crónica del país a jugar regular

Voz 1576 20:50 bar e genera dudas porque el primer rival importante de frente que le ha medido Nole ha permitido jugar bien

Voz 2 20:57 yo creo que el PSG ahora mismo favorita el Madrid están jugando no estaba neymar pesa tenido que ir muy pronto con un golpe tremendo expulsar al final lo uno Ilan metió el segundo gol en el minuto noventa y dos cuidado estáis hablando quedando aún baño y la falta de paz

Voz 1296 21:11 que se ve en el Bernabéu que contáis que hay en el Bernabéu después del siete uno es que la gente se hace una única pregunta estos días en Madrid que es si lo que hace el Badri a estas alturas el le vale para ganar uno al PSC el tiempo dirá si el tiempo dirá pero es que cuando veas que el madre encadenados tres cuatro partidos

Voz 1201 21:27 bueno pues a lo mejor te planteas que sí que puede plantarle cara

Voz 1296 21:30 ves ese más allá que ha perdido hoy pero la gente se va del Bernabéu pensando que pues lo que comentabais principios lo que da Romero que si el Depor escapa de problemas que no va a nacer en papel y Neymar con esa defensa tan partida imágenes traspasos apostando por el cuatro tres tres hechos

Voz 0239 21:44 somos Flavio llega siempre opinable yo no quiero ser Pessoa hoy seguramente lo repita todos los Domingo de aquí a que juegue el partido si le preguntas a Emery si quiere cambiar de Pepa con AP con Alves sin expulsar con Cavani con Neymar tirando los penaltis si tú le preguntas tres días antes del partido el Real Madrid Palma todos los partidos de aquí al once

Voz 4 22:07 pero si quiere cambiar de rival Emery te dice que sí

Voz 1501 22:11 seguro que es una fuerza de la naturaleza en ataque descomunal y en el centro de campo defendiendo yo creo que tengo la misma que con el Madrid me trabajar más a fondo en el fondo hoy todo el año daño el Real Madrid otra cosa no pero daño en ataque

Voz 1375 22:25 a muchísimos es mucho os escucha a todos en el fondo todos tenéis razón todos en lo que estamos diciendo pero entiendo que hoy es una noche de cierta alegría contenida no se trata de decir oye no no vamos ya estamos le están abarcando la victoria al Madrid no es que el Madrid yo creo que el madridista que nos está escuchando esta diciendo pues sí claro que no han ganado al Madrid pero joe si es que lo que me pregunto lo que se pregunta el madridista es porqué abriendo jugó como juega hoy ganándole siete uno al Depor

Voz 1576 22:50 están a diecinueve del Barça cómo es posible que este equipo

Voz 1375 22:52 que se haya le diecinueve punto claro entonces por eso como esto es un pero

Voz 1201 23:00 claro claro

Voz 1375 23:03 pero entender entendemos y aceptamos que es lógico que haya cierto escepticismo cierta contención en la alegría de hoy

Voz 1501 23:10 ojalá este es el camino que claro más que Manu

Voz 0985 23:12 cuando hoy el aficionado del Real Madrid se da cuenta de que no tenía enfrente un toro bravo yo creo que esto en el carrusel ser reseñado con acierto se ha hablado de novillada de novillada afeitada

Voz 1501 23:22 cuánto hace afectada cazó Messi hizo el Barça que bueno el partido yo yo pero es que tú te oigo tocaba ahora no pero es que Jordi es que cuando hicimos aquel día el domingo dijimos exactamente lo mismo que el Barça había pasado de París flojo

Voz 1201 23:38 verdad duda lo borda

Voz 0985 23:41 la novillada porque destacado en el Carlos Belmonte quería acabar diciendo que el público que es igual pero a Marcos que al público que es muy sabio en el mismo barco que es lo que se ha hecho con acierto es darle una ovación a Cristiano y yo creo que esto es reseñable en el minuto setenta y dos ante el enésimo fallo de Cristiano doble función cierta acertó cuando se da cuenta de que el Depor no permite sacar grandes conclusiones ya cierta con la ovación cerrada

Voz 1501 24:07 a ello X fallo ahí Jordi estoy muy de acuerdo contigo porque además una cosa demostrar Cristiano Ronaldo en todo este tiempo que está muy desacertado es que nunca nunca se esconde jamás siempre está yendo todas siempre está intentando marcar goles siempre se deja la piel y eso también hay que preverlo otra cosa es que te caiga mejor o peor como pasa en los que este sanedrín manía por lo que sea pues bueno me parece bien por su personalidad posó cada uno que la tenga por lo que sea lo que es imperdonable es que es un jugadorazo como la copa de un pino y que de pues igual de no estando como he dicho antes simplemente porque te Caiga a mí me parece tanto si eres afiliado el Madrid en el caso creo que lo hayan pitado algún momento como sino Lorbek como vuestro

Voz 1375 24:42 tengo que tengo que tirar la a las doce y treinta y tres muchos de los que están en eso sales

Voz 10 24:46 él le tienen manía Cristiano y no voy a decir lo hermano aquí no se echarán a no diga sino un abrazo

Voz 1375 24:51 en un abrazo abrazo a mí me echan sino tiro la desconfianza

Voz 19 28:12 Celia Blanco de las eh

Voz 20 28:19 El Larguero con Manu Carreño

Voz 10 28:26 bueno doce treinta y seis

Voz 1375 28:28 John es de lo que nos ha dejado el Real Madrid siete Depor uno en la última que vamos a hablar del Barça del Atlético sobre la imagen del día de Cristiano alguien que cuentan algo más tarde de que ha sido curiosa llamativa que no lo hayamos visto nunca pero tampoco tiene más no

Voz 1201 28:45 sé si algo que no se había visto nunca en la historia del fútbol pues hemos visto más que unas nuevas tecnologías lo hemos visto hoy no sé no sé si lo vamos a volver a ver alguna vez

Voz 8 28:55 pero la verdad es que un futbolista ERC lesionado le pida un médico el móvil para verse la herida en medio del Bernabeu pues la verdad es que es una imagen llamativa te demuestra un poco pues la personalidad de Cristiano Ronaldo

Voz 1201 29:10 no pero ya ni me llevó a una persona

Voz 1571 29:13 de lo que te dice es el tiempo que de que que nos toca vivir es que al final

Voz 1576 29:16 pero Ronaldo como Leo Messi como Griezmann como son empresas tienen su contrato debilidad tiene sus cosas

Voz 1201 29:23 la broma no no no nombre pero bueno sobre el Imperio para

Voz 3 29:26 has visto a Messi hacer eso no te

Voz 1201 29:29 déjame terminar Marcos yo lo que me refiero yo lo que me Si yo lo que me refiero es que para para decirme si estoy bien yo lo que creo que esas reservas

Voz 1501 29:38 con apenas es lo que me refiero Marcos es que Cristiano

Voz 1576 29:41 para la marca Cristiano su imágenes importantes

Voz 1201 29:44 esto es lo que hay que hacer el partido cosa que no le ha atropellado yo creo yo creo

Voz 0239 29:50 es una anécdota que tenía Cristiano era o no

Voz 0684 29:54 que tiene

Voz 0239 29:56 pero yo quiero decirle las cosas añade siempre no yo flipa lo tengo que decirlo condado carrusel lo he visto con perdona huevo porque nadie me ha pillado de frente John alucinaba pero más allá de esa imagen que que no no digo que va a oscurecer el partido porque no es así pero sí que es la imagen que mañana va a dar la vuelta al mundo verdad pulido más allá de del partido del resultado de todo esto es la imagen que más se va a ver repetida en el mundo sabe Cristiano Ronaldo yo sí quiero en una semana complicada para Cristiano Ronaldo el futuro de Cristiano Ronaldo todo lo que se ha filtrado todo lo que hemos hablado todos los medios de comunicación quiero hacer hincapié en que a mí me ha sorprendido para bien el apoyo hoy del ver yo tenía dudas eh y lo dijimos aquí en el larguero en algún eh sana defiende la semana

Voz 1375 30:40 sí les ponían adjudicar el hecho de lo que estaba filtrando irá

Voz 0239 30:42 yo creo que el partido iba cuesta abajo y eso también va bien pero a mí me ha sorprendido que la gente hoy a tener un apoyo unánime

Voz 1201 30:50 el radical hacia Cristiano Ronaldo no me sorprendió en todo aplaudiendo Lecuona

Voz 1375 30:53 no fallaba así que cuando el arrestado

Voz 1201 30:56 cuando han aplazado pero es una lección que debía

Voz 8 30:58 apuntar Cristiano Ronaldo porque hoy el público del Bernabéu la da una lección a Cristiano en el peor momento de Cristiano que en el partido es verdad ha demostrado estamos contigo

Voz 0985 31:09 pero sabes porque Julio porque el público Bernabeus el primero que sabe lo duro que va a ser la vida sin Cristiano Ronaldo moco con una versión muy disminuida de cristianos

Voz 1501 31:19 la ninguna duda Jordi porque Cristiano Ronaldo será jugador seguramente junto con Alfredo Di Stéfano más importante de la historia del Real Madrid vivir sin el jugar más importante de tu historia va a ser muy complicado que de momento sigue disfrutando él pero va a ser complicadísimo de hecho en cuanto a lo ha dejado

Voz 1375 31:32 una marcha todo marcha según lo quiera ver el estado de forma

Voz 1501 31:34 me ahora mismo o el estado de acierto que tiene ahora mismo lo ha notado muchísimo el Real Madrid y escribir sin Cristiano Ronaldo va ser muy difícil alguien tan segura como decía otro viaje a Antonio el debate quién asegura cincuenta goles al año

Voz 1201 31:46 mi caso es posible que yo creo que

Voz 4 31:48 eh eh Cristiano sabe que el Bernadeu le quiere más

Voz 1501 31:51 le han pitado dos o tres veces su presidente le quiere

Voz 4 31:54 el problema que tiene cristianas que es buenísimo mete unos golazos desde hace años tremendos pero termina el partido se va su

Voz 1375 32:02 vas a poner la tele Messi hace lo del campo el Betis

Voz 4 32:04 entonces la comparación permanente con Messi a él que le igualado le hace daño porque él que quiere ser Messi yo creo que no digo que el partido de Messi sino lo que todos decimos de Messi lo que los rivales de Messi

Voz 1501 32:16 tampoco le decía a Messi yo no

Voz 4 32:18 a él le hace daño yo creo que no pero bueno

Voz 1375 32:21 no pero creo que Cristiano Ronaldo eh me han encantado lo que dice Romero lo que ha hecho el Bernabéu en una semana en la que se hablaba sobre su futuro pero al hilo de lo que dice Pablo Pinto y que viene diciendo mucho tiempo que no sirve a veces para que le metáis caña más en serio más en broma yo creo que es verdad que Cristiano Ronaldo el de ahora no es el del año pasado ya hace dos años otro más pero es que esto lo saben en el primer set anglosajones en el Real Madrid donde no están dispuesto a darle lo que pide porque entienden que por cuestión de edad no por otra cosa eh si tuviera veintiséis pues oye mira una mala racha tiene cualquiera pero no es lo mismo una mala racha con veintiséis que una con treinta y tres o treinta y cuatro de decirle toma lo mismo que gana Messi te lo voy a dar yo pues me imagino que eso el Madrid también lo saben y lo aceptan y lo reconoce pero si es que es de cajón más allá de la broma ay el vacile hacemos a veces joder de treinta y tres años además por lo que sea no está pasando ni de lejos su mejor momento

Voz 3 33:09 te bese cuando se le vas a dar el do

Voz 1201 33:11 Leo el triple de lo que ya cobra lo sobre todo este momento me ha encantado el Bernabéu aplaudió

Voz 1375 33:17 Cristiano casi no no salimos del verso una cuestión económica empresarial y me ha encantado

Voz 1201 33:22 día lo del Villamarín diciendo

Voz 4 33:25 no me ha encantado lo del Villamarín diciendo Barça Barça Barça

Voz 1375 33:30 canta o en mal momento de Cristiano Ronaldo le aplaudan en el Bernabéu pero que en el Benito Villamarín con cero cuatro creo queda se pongan a corear Barça Barça Barça eh sinceramente chapeau

Voz 1501 33:40 del Betis ha gritado Barça Barça Barça si llegan previo a Messi un jugador bueno me parecería contrario no tenía me parece sorprendente cuanto menos vamos estaría

Voz 1201 33:49 diciendo Sarsa a que están acostumbrados tampoco mes se oye a los cuatro tema Cristiano no acaba aquí que hoy a los aficionados el Barça

Voz 1375 34:02 ya al Benito Villamarín coreano en nombre de Messi que me parece que es una cosa flipante sinceramente

Voz 4 34:08 Jordi Marcos Barcelona

Voz 3 34:11 bueno si queréis con Cristiano yo no yo no simplemente digo que me parece muy bien todo lo que había dicho el cristiano pero cuando tú ves lo que ha hecho Messi en la segunda parte

Voz 5 34:19 el viento Villamarín entonces no no no no pero es otro mundo es otro mundo ni más ni menos

Voz 3 34:27 es otro mundo sabes cuántos goles lleva Messi este año la Liga dieciocho veinte veinte partidos diecinueve goles diez asistencias

Voz 1201 34:37 muy bien buenos días que nos encanta sí sí claro no no no

Voz 3 34:46 quiero que me parece bien todo lo que ha hecho cristiano pero que en esta Liga el que está dominando el que está siendo el auténtica estrella es Leo Messi uno guste es el jugador determinante el jugador que ha sido capaz de ir al Bernabéu ganar cero tres a una buena primera parte del Madrid con una mejor segunda parte del Barcelona a una buena primera parte Anoeta llegó una mejor segunda parte Barcelona Anoeta una buena primera parte el Betis lleva una segunda mejor parte del del Barça y eso tiene mucho mérito porque el Madrid venía de ganar cinco títulos venir de ser el equipo hegemónico el el el equipo que había ganado la Supercopa de España y la Supercopa de Europa y creo que lo que está haciendo el Barça de Valverde es algo espectacular cincuenta y siete goles a favor y nueve en contra

Voz 2 35:25 eso que la primera parte del Betis ha hecho una los primos veinte minutos han decidido el Barça no ha tenido ni una ocasión de

Voz 0684 35:31 en la primera parte declara eh

Voz 2 35:33 estaban tratando el Betis pero claro se han ido del partido cinco minutos G Messi cuando aparece alguien canta vaya golazo que ha metido fulanito vaya golazo da lleva Messi mete tres goles dice lo de antes era el tercer

Voz 0985 35:45 sí pero Jesús sólo matiz no es que se vaya al Betis es que ya alguien que te empuja que resiste que es una roca que es una máquina que es un equipo sólido y cuando tú Betis te empiezan a fallar las fuerzas como consecuencia de esta resistencia es cuando ya no puedes mantener esa problema

Voz 1201 36:01 yo casi abren espacios te el gol del P

Voz 2 36:04 pero cuando acabe el partido es una contra que pillan al Betis

Voz 3 36:06 en vuestro siempre pero siempre algo al Madrid le pasó lo mismo si se analiza la barriada si si es la misma jugada a la de la de Kovacevic aquí Rakitic está absolutamente solo pero por qué porque el Barça sale de maravilla de la presión porque al final tus piernas no te aguanta más es decir no te aguantan más de sesenta minutos para asistir al Barcelona

Voz 1501 36:26 ya sí que ver Leo Messi es una maravilla ver cómo cómo se gira como la facilidad con la que con otra pareja

Voz 0985 36:31 la cosa el tema de Messi es que Messi está en el cénit de su carrera deportiva en comparación con otros cracks que puede haber él diez años después siguen su mejor versión y esto es lo que realmente es impresionante tardáramos diez años

Voz 1501 36:44 de momento diez años siendo cada año

Voz 1576 36:46 Pizzi la regularidad hay semana no las regular lo más voraz de dos formas que Messi es el mejor posiblemente de la historia yo creo que lo tenemos claro yo creo que no entiendo es la obsesión que tenéis Jordi Marcos y la gente en Barcelona porque todos los días después de cada partido haya que firmar el mejor de la esto

Voz 1201 37:05 el coste que Valverde Oslo ha explicado no gustaba a mí no me lo tiene que explicar al menos lo veo

Voz 1576 37:15 veo todos los días y Blow todos los partidos in para mi es el mejor de largo eh que yo he visto jugando como una he visto a los otros respetuoso pero seguramente es el mejor de la historia pero que todos los Valverde oímos todos los días y no lo dices la gente en Barcelona parece que que es es una estrella

Voz 1201 37:34 claro que todo bueno pues cuando recuerdo todos los partidos después de todo

Voz 1576 37:39 todas las semanas después de todas cosas visto lo que multimedios

Voz 1201 37:41 segunda parte sí pues una exhibición de entiendo todos los días en la SER

Voz 3 37:47 la parte cementerio el Betis yo creo porque

Voz 1501 37:49 eso tal que Messi Messi hecho pasillo ya

Voz 1201 37:54 cada partido es está yo he visto es que al final

Voz 1375 37:58 sin ninguna duda y además te digo una cosa yo disfrutaba hoy mucho

Voz 1501 38:00 Leo Messi porque ha hecho un partidazo en la segunda parte ha hecho una iguana

Voz 1375 38:03 de cuarenta y cinco minutos excepcionales a mi me gusta mucho

Voz 1501 38:05 el partido porque creo que el Betis lo ha planteado relativamente bien hasta que la gasolina es verdad que cuando ha bajado un poquito el pistón el el el poderío que tiene el Barcelona es más que evidente y sobre todo el de Leo Messi encantado caso una parte muy redonda del Barça con cinco contra ataques cinco goles que es una cosa que nos encantaba ver en el Madrid de Mourinho el Madrid era el de la Liga de los récords entusiasmaba no tanto en marzo y ahora el no lo hará lo hacen en en el Barça cosas cinco contra ataques cinco pero no no fin cosas aquí no con pérdidas

Voz 1201 38:36 Betis no no pérdidas

Voz 1501 38:38 son del Betis fijo contra Tele cinco goles que está fenomenal vamos que me parece muy bien pero

Voz 8 38:42 ahora persona tiene la piel de los rivales del Barça plantear los partidos al ataque te gana

Voz 4 38:47 eh

Voz 8 38:47 los plantea esa defensiva tiene ganas

Voz 1501 38:49 pero atrás pero da igual cómo lo plantees

Voz 8 38:52 este equipo tiene ya tal cantidad de resortes que

Voz 1201 38:55 eso es mérito de la interpretación y el senador

Voz 1375 38:58 bueno sí es aparte la venta a favor es la leche hoy justo selecciona Vermaelen cuando ya vuelve un tío sabes que ya hasta lo cuadra hasta cuadra los partes médicos

Voz 3 39:05 ni falta de melé falta Iniesta y falta Coutinho osea el Barça jugó hoy sin sin esos tres

Voz 1375 39:11 me atrevería es que todo lo que falta sólo podría empeorar

Voz 1501 39:15 yo quiero quiero decir está todo también que todo lo que falta que es buenísimo eso sólo puede empeorar porque mejor ese es difícil porque el pobre pues todo está muy tranquilo porque no tiene pinta de que pura y luego ya

Voz 1375 39:27 por qué pasa con Griezmann que ayer estaban los dos periódicos Mundo Deportivo y Sport diciendo lo que ya os hemos contra aquí en El Larguero que haya hay eh obsesión en el Barça por cerrará gris Mariano metieron imaginar aún Suárez Messi Griezmann y atrás que no hay sitio para todos

Voz 3 39:41 está claro ahora mismo es perfecto en funciona es un reto

Voz 1375 39:44 el suizo ir más allá de Messi y yo destacó

Voz 3 39:46 el partido de Sergi Roberto creo que raquitismo ha jugado en el campo ha estado fenomenal y que Luis Suárez

Voz 2 39:54 es decir que que muerde pero pero como mordía otra vez

Voz 0985 39:57 hombre un Suárez que vuelve a su mejor nivel con los golazos con las asistencias pero tienes toda la razón Sergi Roberto yo decía en Carrusel que a mí Sergio Roberto

Voz 1375 40:06 volverle

Voz 0985 40:07 a haber en el lateral derecho me va a remover el estómago porque me parece que en su posición en ese interior en esa media punta conduciendo llegando me parece que es un jugadorazo difícil de encontrar por cierto mil señor Lopetegui le tenemos mucho cariño pero

Voz 8 40:23 creo que haría muy bien de empezar a tener

Voz 0985 40:26 a Sergi Roberto como nación en Gijón porque luego Manu Pepa

Voz 1201 40:31 perdiendo posiciones lo llevo

Voz 0985 40:36 salvo portero y central

Voz 3 40:37 te vale para mayo madres Da Silva es un jugador de este nivel es es un tesoro para para cualquier entrenador

Voz 0985 40:44 qué te da una polivalencia es grasa