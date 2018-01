El Larguero: El Sanedrín de los domingos, los extraños fichajes desde Arabia Saudí y la Copa del Rey de baloncesto (21/01/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena sí

Voz 1201 00:32 muy buenas noches punto seguido después de Carrusel deportivo y de todo el programón de Dani Garrido y compañía aquí arranca el larguero hasta

Voz 3 00:40 a la una y media jornada número XX primera

Voz 1375 00:43 segunda vuelta con cuatro partidos hoy el Alavés y el Leganés empataron esta mañana Munir muy Alfonso daban al equipo de Abelardo Gabriel Pires si Zaldua en el último minuto con polémica que con un penalti con una ilusión pero empataban para el equipo de gas Tano Alavés dos Leganés dos luego el Madrid ha metido siete al Depor que empezaba adelantándose en el Bernabéu con gol de Adrián ponía el cero uno llevaba cierto escalofrío a la grada del Bernabéu pero hoy el Madrid ha goleado ha jugado bien ya ha ganado bien así que la ha metido siete dos de Bale dos de Cristiano dos de Nacho y uno de Modric buen partido de los de Zidane luego Real Sociedad uno Celta dos Willian José hizo algo de la Real para el Celta marcaron aspas de penalti y Maxi Gómez aquí ha terminado hace nada ese Betis cero Barça cinco con goles todos en la segunda parte de Rakitic dos de Messi dos de Suárez en en el primer tiempo ver Malena tenía que ser sustituido por eso o de la que nos hablaba a Adrià mañana vamos a ver qué dicen las pruebas a falta del Eibar Málaga que se juega mañana la clasificación queda así Barça líder con cincuenta y cuatro Atlético segundo a once el segundo a once con cuarenta y tres el tercero el Valencia a catorce con cuarenta el cuarto el Real Madrid que sigue a diecinueve con un partido menos tiene XXXV por debajo está el Villarreal con treinta y cuatro y el Sevilla con treinta y dos por abajo en zona de descenso están Málaga último con once Unión Deportiva Las Palmas que ayer ganó al Valencia penúltimo con catorce y el Depor antepenúltimo con dieciséis fuera del descenso levante con dieciocho está el Depor a dos de la salvación de salir de ahí de esa zona de descenso el Alavés quinto para abajo con diecinueve de esos cinco tres tiene toda la venta que llevan a jugar a repartir papeletas porque no parece que haya más ahora mismo aunque está en una dinámica bastante chunga pero de esos cinco parece que jugar las tres plazas de descenso y eso que queda todavía toda la segunda vuelta en segunda división cinco partidos hoy Alcorcón uno Cádiz cero Osasuna dos Cultural Leonesa uno Nástic sus dos Numancia cero Rayo Vallecano cero Tenerife uno Barça B tres el Huesca Side sigue líder con cuarenta y cinco Le acompañaría a primera el Cádiz a pesar de la derrota sigue segundo con cuarenta y dos en el play off de ascenso están el Oviedo con cuarenta Lugo con treinta y nueve Osasuna con XXXVIII Granada con treinta y siete iba a Segunda B ahora mismo el Barça B que tiene veinticuatro el Córdoba que tiene diecinueve en Lorca que tiene dieciséis el Sevilla Atlético que tiene dieciséis que ayer perdió con el Valladolid en Zorrilla uno cero

Voz 3 03:18 en fútbol internacional lo más destacado de hoy luego nos lo contará Bruno el empate entre el

Voz 1375 03:22 el Tottenham y el Southampton ha marcado Harry Kane para el equipo de Pochettino el Nápoles en Italia sigue líder ha ganado cero uno al Atalanta la goleada del Bayern que sigue intratable en la Bundesliga cuatro dos que de ganar Werder Bremen con dobletes de Muller y de Lewandowski ese ese es el partido de Alemania aquí a terminación ratito el tren que iba empatando a uno sin de Aimar han salido titulares en papel que sea lesionado con Cavani y con Di María y al final han perdido segunda derrota en la Liga francesa han caído en Lyon Olympique de Lyon dos París Anne Germain uno sacan ocho puntos aún así al Olympique de Lyon en balón mano hemos ganado fácil en el inicio de la segunda fase veinte XXXI a Macedonia en el Europeo de Croacia próximo partido el martes contra Eslovenia mañana descansamos martes contra Eslovenia y en la Liga Endesa ACB luego vendrá Pacojo pero

Voz 3 04:11 yo era la última jornada de la primera fase para saber

Voz 1375 04:13 qué equipos iban a jugar la Copa del Rey que se juega en Gran Canaria faltaban tres plazas que se han conocido ya que son Baskonia Unicaja e Iberostar Tenerife que se suman a Real Madrid Valencia Barcelona en Fuenlabrada el Herbalife Gran Canaria que como anfitrión también estará en esa copa evidentemente el Luca Murcia queda octavo se queda fuera Gran Canaria noveno pero como organizador pues estará también en la Copa y en la Copa de la Reina enhorabuena una vez más al Perfumerías Avenida de Salamanca que ha ganado siete seis seis dos al Girona enhorabuena campeones de la Copa de la Reina luego estaremos también con Zubi en el Open de Austral

Voz 4 04:48 ya

Voz 1375 04:49 Rafa Nadal que ya está en octavos de final se ha impuesto por tres sets a uno la argentinos Barça Juan la Cruz ha sido Pablo Carreño que ha quedado eliminado por el croata Cilic en el cuadro femenino Carla Suárez también está en octavos la pasada madrugada le ganó dos sets a uno a la estonia contaba ya que tengo a todos es es que estos y lo veréis es que para verlo bueno Javi Blanco acaba de irse corriendo del estudio ha salido corriendo en nadie dice que no quiere verlo el tres dos uno Se acabó acaba de tener Nahr el partido los tiene que a todos locos pegados a la tele esta Dani Garrido que se ha quedado por aquí Antón Meana Pablo quinto Talavera Mario Torrejón no me han hecho ni caso en los titulares no se ha enterado de nada porque estaban viendo el final de la primera semifinal de la NFL así que ya tenemos a un equipo en la Super Bowl que es New England no aclara si los

Voz 1501 05:33 campeones con Breivik que van a volver a otra Superbowl porque han ganado con una remontada espectacular pero de las que no haya visto partido como ejemplo Javi Blanco que no se lo pierda

Voz 4 05:42 edición porque el Depor que Tom Brady es una estrella

Voz 1576 05:45 claro que cobra porque he creído que partido a León

Voz 4 05:48 no han ganado veinte veinticuatro pero iba empalmando veinte diez creo sinceramente no han hecho parcial de cero cuatro cobra lo que cobra por lo que genera este

Voz 1501 05:54 el deporte en Estados Unidos es la pera pero sí sigue todo el mundo

Voz 4 05:57 a millones y millones de espectadores y lo que han visto hoy no

Voz 1501 05:59 los ojos aquí en el estudio lo ha visto millones en el mundo si se

Voz 1375 06:03 eh yo sé que no gusta pero que a mí me gusta a mí me gusta y además yo iba con los patrio el primero que se me gusta los Patriots mañana Jo no digo mañana ahora juega la otra semifinal que ya no me acuerdo quienes Philadelphia Minnesota ir a ver si gana Minnesota al primer equipo en la historia eso es que juega la Super Bowl en casa que se me dijo que nunca ha ocurrido

Voz 1501 06:21 Frasquet como ya se nota en febrero

Voz 1375 06:24 dicho lo dicho eh hola

Voz 0239 06:26 Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas a todos estaba haciendo las tres cosas de no vamos a hablar de cosas importantes para todos

Voz 4 06:34 sí

Voz 0239 06:35 que si me pongo a hablar de ello el cartón está por ahí Jesús Gallego hola Gallo muy buenas buenas noches yo tampoco lo está viendo

Voz 1375 06:43 no apoyamos el pero esto mundos

Voz 1501 06:45 gente que la final de la Champions por ejemplo eh sí bueno pero no no esperando en uno coma dos años parece increíble pero la realidad del mundo yo pero no en nuestro El que sí lo estaba viendo es Pulido hola Julio muy buenas que etarra

Voz 5 06:59 no es por supuesto que te apareció Breivik me han catado

Voz 1501 07:02 no no hable muy alto no es noble que está perdona Pulido está haciendo pues si les estoy escuchando esto sí sí

Voz 0239 07:07 es decir mañana eso a Ruíz Hierro

Voz 1201 07:12 a entre medias no habrá algo de Messi bueno ya veremos ya veremos igual legalmente esto no nos Errani falta está rezando ahora mismo muy dejamos a dejarlo a repetida pierden fuerza no Manu

Voz 0239 07:29 digo porque igual yo me esté haciendo mayor y un poco pero la broma cuando la primera vez que gracias a la segunda hoy maravillosa y a la tercera ya dices

Voz 4 07:38 Mario Torrejón muy buena muy buena no sigue rezando el rosario Jordi Martí

Voz 1375 07:41 Antón Meana muy buena es la mano buenas Miguel Martín

Voz 4 07:44 Talavera qué tal qué tal Manu buenas noches Pablo Pinto flaco está por ahí siguen de Villamarín flaco y estábamos se está por ahí Marcos López hola Marcos tal bueno

Voz 7 07:52 las noches el padre Martí ahora mismo

Voz 4 07:55 yo la verdad con Jordi muy buenas buenas noches mano perdona pero sabes qué pasa te saludo de este una Barcelona

Voz 0985 08:01 lo que tiene que darle dos o tres vistazo a la clasificación para creerse que estas son unas distancias que le lleva al Barça a sus competidores nueve puntos y por ello hay que feliz

Voz 4 08:15 el portavoz del Atlético y los que no partido

Voz 0985 08:17 desde Madrid esa teniendo en cuenta que estamos en la prima

Voz 8 08:21 la jornada de la segunda vuelta

Voz 1375 08:22 bueno habrá que son números que no me extraña

Voz 4 08:25 hagan incluso rezar a Jordi Martí eso indica dos cosas

Voz 1501 08:27 buena que está arrasando el Barça hay dos que es un poco pronto todavía por lo que digo la primera jornada la segunda vuelta para celebrarlo

Voz 0985 08:32 pero yo creo que eso

Voz 4 08:34 pero es bien encaminado me interese lo más

Voz 0239 08:37 preocupante que al Barcelona le vale con jugar cuarenta y cinco minutos para llevar esa diferencia pasó el otro día he vuelto a pasar

Voz 4 08:42 bueno es verdad que cuarenta y cinco minutos gracias al desgaste de los primeros cuarenta y cinco sino no le valdría bueno Flagey pero es verdad que que Media aparte del Bernabéu aparte hoy compartido

Voz 1201 08:52 no podemos encontrar Celta podemos invitar a los Patriots Grady a la Liga para darle a ver a Juan y aparte igual esto juega mejor que el Barça no sabe que acabas de Cebreiro y también juega medio partido empieza empalmando de veinte acabó remontar acabas de destrozar a Javi Blanco

Voz 1501 09:13 en la noche se lo he dicho me alegro no sé que no sabe se que no sabe mucho de fútbol americano pero es verdad que Juan Media aparte porque cuando atacan los cuartos con Breivik no juegan como defiende mejor como he dicho romano es la única con el Barça

Voz 4 09:29 la metáfora Javi Herráez hola sí Romero que

Voz 1375 09:32 te digo que no que quería decirle y a Pablo Pinto que tiene razón que Cristiano marcaba el quinto y es esto que ya no valían para nada así en su decadencia que tú ya

Voz 1201 09:40 bueno claro que sí

Voz 0239 09:44 qué te te fichamos en El Larguero exactamente para pronosticar la decadencia hace años

Voz 1201 09:49 no lo cambia todo cambia el paro

Voz 4 09:52 pero está claro ya llevan seis ya lleva seis estados de Portu si quiere Mourinho impuesto está cuatro Copa de Europa dijeron

Voz 1201 10:00 ahora entramos y respetar a la gente

Voz 0239 10:04 no hubo no podrá negar Pablo que tú que eres un tío que yo te he visto jugar al fútbol eras como Jordi que ya saben lo que está darle una pelota yo

Voz 4 10:12 tienen los ahí vais disculpa por las bromas

Voz 0239 10:14 porque lo tenía intención lo justito no directamente no va pero bueno para hablar de un hombre que te pido disculpas por las bromas sobre lo que hemos visto hoy de Cristiano reconoció en el terreno de juego Pablo estarás conmigo de acuerdo a lo habrán visto en tu vida sea eso ya te lo lleva los restos

Voz 1201 10:28 pero esto

Voz 0239 10:30 pero lo del teléfono móvil podemos seguir enseguida vamos

Voz 4 10:33 con el Sanedrín que hay muchas cosas de las que hablar la goleada del Madrid que tiene más mérito los siete

Voz 1375 10:37 el Madrid al Depor o los cinco del Barça en Sevilla el Betis

Voz 4 10:39 o a lo mejor hay gente que no tiene

Voz 1201 10:42 oye oye una pregunta al aire no hubiera estado de retó oye no había marca hoy en día marcar gol en una Liga

Voz 1375 10:47 competitiva es difícil que os parece que co

Voz 4 10:50 había sido suplente que le ha preguntado Antón Meana hay enseguida

Voz 1375 10:52 Nos a escuchar que os parece ese asunto de la alineación decidida en un día en el que a mí me ha gustado bastante cómo juega el Real Madrid que os parece lo del Barça la exhibición de Messi qué os ha parecido lo del Cholo de ayer que con uno cero ganándole al Girona quita Costa ya Griezmann acaban empatando a uno supongo que con la cabeza más puesta en la Copa que en la Liga y al final acabó pasando lo que pasó con Costa lesionado consta lesionados sí señor

Voz 4 11:18 tienes toda la razón también me dedico de mano no te mola de Griezmann no ha vale vale pero tampoco la semana pasada Granero quitaron y ya bueno bueno bueno así hasta siete veces bueno pero es la gran estrella

Voz 1201 11:30 la imagen ya decía romper ya no hay imagen como decía en el Bernabéu tienen estrellas muy clara

Voz 1375 11:35 Cristiano Ronaldo es la estrella con vuestro permiso que ya lleva un golpe en la ceja ir no sé si porque igual mañana tenía que grabar un anuncio hoy ha dicho que me han fastidiado la anuncie mañana que tenía grabar algo se ha hecho una brecha en la ceja pero una brecha importante entonces según se iba del campo le ha pedido el teléfono al médico al médico hecho el móvil se ha puesto un selfie tal cual me imagino que has visto la imagen mirado sea sea queda mirando al teléfono Charles se ha visto

Voz 4 12:03 no ha desangrado y ha dicho Juan

Voz 7 12:06 claro pues es una de las imágenes

Voz 1201 12:09 una de las más que contaba Sonata vayamos ahora es algo que es así es algo que no se había dicho algo Nuria que un jugador sea dicha lo haya pedí un teléfono móvil déjame que quiero

Voz 0239 12:19 pero vamos a Castellito no vamos a cachondeo porque como no Cristiano hoy es que ha jugado bien llamar al hombre gol es excelente pero que luego directamente después de verse sea metió El Vestuario Chuck hombre no le daba al médico opción de decirle me pone su puntito un poquito

Voz 1201 12:33 es como si era pues

Voz 4 12:36 tras siete uno minuto ochenta y siete y con la con la abierta

Voz 1501 12:40 tampoco pasa nada otro a Mario vosotros no

Voz 4 12:42 pero no lo que no tenía la puerta estaba sangrando por por ciencia infusa no tenía tenía una corta Tito tenía un corte en fin como está aquí te vuelva en el minuto ochenta y siete siete

Voz 1375 12:52 bueno sí lo ve normal porque lo ve normal

Voz 1501 12:55 no sois unos gilipollas pero vamos nosotros sí

Voz 1375 12:58 Mañanes no os preocupéis Cristiano se ha hecho una esta ya ha dicho joe pues voy a ver cómo estoy me voy al vestuario que me que me curo

Voz 0239 13:04 a nosotros nos vendría bien por un ojo un plástico no se arregla enteros

Voz 1375 13:06 exactamente Javi Herráez buenas noches

Voz 1201 13:09 hola qué tal buenas noches antes de tiempo de San

Voz 4 13:11 cuéntanos cómo hoy de ese partido y sobre todo que ha dicho Zidane

Voz 1375 13:14 el la victoria de la goleada

Voz 4 13:16 lo que le ha preguntado Antón Meana en sala de prensa

Voz 8 13:18 el Madrid no tiene abra Idi pero tiene a Cristiano que hace cosas diferentes y que nadie ha visto nunca en un campo de fútbol ha sido una victoria balsámica más que los goles los siete goles los dos de Bale dolor de Nacho que ha sido el mejor un día más o los de Cristiano Ronaldo también el de Luka Modric casi una jugada muy bonita las ganas y la recuperación de futbolistas como Bale como Marcelo como Cross

Voz 9 13:39 no como Casemiro que estaban desdibujado

Voz 8 13:41 sí que parece que se han enganchado a la Liga aunque ya es imposible pero sí para la Copa del Rey para la Champions el PSC espera dentro de menos de un mes en el Santiago

Voz 0239 13:50 Bernabéu hay que reseñar

Voz 8 13:53 bueno pues que esa suplencia de Isco ha sido la noticia antes del partido siempre se cae Isco se cayó ante el Sevilla Se cayó ante el Barça en una jornada fue por Kovacic hoy ante el Deportivo ha sido para meter a Mayoral quiero ha intentado un hecho golpe hecho un buen partido

Voz 4 14:09 yo esperaba poner a Cristiano y a Bale pero

Voz 1375 14:11 me metería Isco como centrocampista pero no ha optado por el cuatro tres tres poniendo a Borja Mayoral luego metió a Benzema para jugar la última media hora pero Isco

Voz 8 14:19 no le gusta no le gusta no le gusta Isco y eso es una evidencia hoy se quedado en el banquillo también Asensio una jugada unión

Voz 1375 14:25 minuto fue también si no el mejor

Voz 8 14:27 en Leganés cerca anduvo fuera estaba Ceballos bueno no quería juego directo por eso metido ese cuatro tres tres la pregunta la hecho Antón Meana la pregunta de la rueda de prensa sobre la suplencia disco lo escuchamos lo que ha contado Zidane en la rueda de prensa

Voz 10 14:41 sí está Benzema juega así está Cristiano juega así está bien

Voz 1375 14:44 a decir que le cuesta menos sentar ahí

Voz 1994 14:46 no no no no pienso pero la pena es que siempre me pregunto las cosas que en poco un poco rara en ese sentido que que nada no para mí es el disco es un jugador importantísimo para mí yo ha hecho muchos partido con esta camiseta conmigo es un jugador importante siempre lo va a hacer loco sabes la posición mía es de entrenador tengo quedó tomar decisiones tengo que hacer un equipo dejar jugar en banquillos dejó al jugador fuera no es el fáciles pero bueno es mi trabajo también

Voz 8 15:22 un trabajo que a veces no es fácil pero la verdad es que no sé si hay un motivo Deportivo Isco fue el mejor del Madrid de lejos en el primer tercio de la temporada pero ha sido el sacrificado siempre porque Casemiro Kroos Modric estén como estén siempre juegan con este arribará del BC Bale Benzema y Cristiano también van a jugar así que Isco lo tiene me fastidiado para ser titular frente ven casi imposible veremos lo que pasa en los próximos días hizo el mejor del partido de largo Nacho Fernández no sólo por dos goles que nunca haya marcado dos goles un partido sino por sus bueno pues su temple por su forma de trabajar Il la confianza que general el grupo hay una foto y un momento del del partido justo en el descanso antes de saltar los futbolistas se ve a un Nacho capitán así hablado ha valorado Nacho el partido que ha hecho hoy en el Bernabéu

Voz 11 16:09 pues yo creo que también partido parecido al de Villarreal parece mentira lo que estamos diciendo pero pero el equipo ha jugado más o menos igual teniendo el balón es Sandro junto defendiendo bien al final volvemos a poner otra vez por detrás del equipo ha sido muy buena diferencia pues que hoy yo creo que ocasión que hemos tenido ha ido practicamente para dentro y al final esto es lo normal no en el Madrid cuando ese tipo de jugadores que hacen dando goles pues es lo normal

Voz 8 16:36 bueno pues ese es mejor el partido y la sensación de que el equipo a Bilal veremos si es flor de un día o bueno o son más que brotes verdes parece que el equipo coge pulso incida en está contento y también los futbolistas creen que van a levantar que van a remontar y que va a levantar el vuelo

Voz 1375 16:52 a mí me ha gustado mucho Nacho pero muchísimo siempre más que Varane siempre eh sin desmerecer al francés pero es que Nacho está un nivel concentrado rapidísimo pero me ha gustado mucho Marcelo hoy me ha gustado mucho Gareth Bale en general me gusta el Madrid lo lo único el único detalle que no se nos debe olvidar es que enfrente estaba claro que con todo el respeto es muy difícil meterle siete a cualquiera eh no no estoy de mereciendo la victoria al Madrid pero enfrente estaba el de porque me ha parecido un equipo muy tocado muy blandito atrás muy flojo y que no me parece que sea un equipo como para lanzar las campanas al vuelo ahora me ha encantado el Real Madrid me parece muy bien y me ha gustado mucho Bale aunque dice Javier el mejor ha sido Nacho a mí me ha gustado bastante

Voz 7 17:32 el partido ha estado bien Bale hombre no sale muy bien y se ha hecho ha hecho dos muy bonitos

Voz 8 17:37 ahí está Se ve que está enchufado oí yo estoy con los futbolistas yo creo que en Madrid que le den por muerto se va a equivocar todo puede pasar esto es fútbol han empezado muy mal pero esto no ha acabado y ellos creen que van a remontar bueno esto es lo que ellos creen luego hay que demostrarlo evidentemente

Voz 4 17:52 bueno le preguntaría empieza con el debate Le preguntaría los oyentes solamente del sanedrín seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta que dejen hay sus notas de voz en El Larguero que esas opiniones te ha gustado más el Madrid te ha gustado más el Barça te parece que tiene más mérito lo que ha hecho el Barça con el Betis o lo que ha hecho el Madrid con el Depor lo que ha hecho Cristiano o lo que ha hecho Messi lo que os de la gana opiniones en el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta que enseguida las ponemos Romero

Voz 0239 18:16 no yo sólo quiero decir que estemos de acuerdo contigo que hay que tener en cuenta el rival pero tiene mérito a remontar un partido en el Bernabéu la situación de bloqueo mental que tiene el Real Madrid que tenía el Real Madrid hasta el partido de hoy luego en lo positivo pues está todo lo que hemos contado los partidos de Bayle Nacho o de Marcelo todo parecía un poquito mejor no en el día de hoy en lo negativo yo estaba con Roncero en la en la cabina y en los primeros veinte minutos Manu para mí en lo negativo las sensaciones de Si no es el deporte es otro equipo le crea muchos problemas atrás al Real Madrid porque en defensa el Real Madrid estaba no digo ya que defendiera mal sino que estaba como un flan sea el Deportivo de la Coruña practicamente ha pasado del centro del campo creo que ha habido una parada de Keylor Navas ya con el partido decidido en la segunda parte soy una pero la sensación la sensación del Depor eh cada vez que pasaba el centro en el campo de que el Real Madrid con un Barça nervioso eh con un Carvajal que no terminaba de de de estar centrados sobre todo atrás y arriba pero no atrás en esos primeros veinte minutos yo tenía la percepción de sí ese otro equipo con todo el respeto

Voz 1375 19:16 sí sí un poquito más peligroso el Deportivo La Coruña más

Voz 0239 19:19 hoy vuelve a tener un problema tras

Voz 1375 19:21 para mí la principal diferencia entre el Madrid y el Atlético y el Barça que tú ves al Atlético y al Barça hay para que le hagan bueno ahí están los números que no estoy descubriendo nada es que el Atlético lleva nueve nueve y el Barça lleva nueve para que la gana un gol tela sin embargo tuvo un partido Madrid es le van a marcar seguro igual luego el Madrid hace tres pero le van a marcar seguro porque atrás no da esa sensación de fiabilidad en defensa

Voz 1501 19:40 pero sobre todo en el centro de Campos donde menos sujeta pero yo lo pongo ningún pero al al partido la verdad en cuanto a al rival es verdad que es que es un rival en problemas con el Deportivo de la Coruña que hace un mes se le pasó por encima y a mí me encantó el partido del Barça lo dije aquí igual que me encantado de y me ha divertido me parece que que he atacado bien que buscaba la banda si además tiene buena noticias a mi me parece que Gareth Bale está creciendo en confianza que es lo más importante porque físicamente estando bien es un portento sino se lesiona es una maravilla para el Real Madrid si tiene confianza pues estaba entre los mejores jugadores de la plantilla del Madrid y en un momento muy importante veremos si es de los comerciantes Javi flor de un día o un una cosa de una regulación un poco fugaz o es algo permanente a mí me da la sensación de que por lo menos en el caso de Bale va a ser más permanente

Voz 12 20:29 que tengan cuenta que la Liga

Voz 1501 20:31 ya en lo que es a mí me parece importante para lo que viene que es el Leganés que más está encarrilado pero sobre todo para el país entero eh bueno yo creo

Voz 0845 20:39 el partido tiene una noticia lo dije al jueves Zidane va a tener que tomar una decisión la ha tomado ha vuelto al cuatro tres tres se ha cargado el equipo de los cuatro centrocampistas el equipo que el equipo que terminó arrasando la temporada pasada ganó la Champions ganó los cinco ganó la Liga le dio el United pasó por encima del Barcelona dos partidos seguidos yo entiendo que que su equipo se había caído por lo que sea por una una por culpa de los jugadores y otra por culpa del entrenador para mí bastante necesitaba a citarlo hiló agitado eligiendo cuatro tres tres con lo cual Isco sale del equipo a sensibilidad no te quiero ni contar Leal le ha parecido muy fuerte salir con Benzema titular ya ha dicho voy a ir al cuatro tres tres invito a Borja Mayoral pero luego ya visto Benzema Cristiano Ebay es su apuesta para agitar la situación que tiene el equipo ahora

Voz 4 21:33 adelante yo creo que Benzema no estaba para que supone

Voz 0845 21:35 supone esto bueno pues evidentemente no no es un equipo de es lo que va a poner pero yo creo que como lo pensaba antes lo pienso ahora el Madrid con esto va a estar más desequilibrado y coincido con Romero Si hoy en vez de Florin pone además tiene enfrente a dos bichos el Madrid podía haber encajado tres cuatro goles con esto qué pasa que vuelve al Madrid de la pegada vamos a pegarnos vamos me Dones pero atrás los equipos fuertes le van a hacer daño porque el Depor está dónde

Voz 5 22:05 esta yo el titular del partido de hoy para mí es el tiempo dirá el tiempo dirá si las sensaciones de hoy de mejor fútbol y de pegada se repite en el próximo fin de semana contra el Valencia que va a ser un partido de más entidad que el de hoy el tiempo dirá si esta apuesta la de Zidane tiene más recorrido que la anterior bueno algo tenía que hacer tomó la decisión de hacer esto de volver al cuatro tres tres de jugársela con la BBC eso implica como cómo hablan de la salida de Isco y la de Asensio que para mí que para mí es una tremenda injusticia pero como Zidane confía en ese equipo tiene que hacer algo y tiene que agitar lo pues ha tomado esa decisión el tiempo dirá si mejora el rendimiento del equipo sigue siendo el mismo de antes pero está claro que algo tenía que hacer

Voz 1501 22:56 es verdad que la justicia hay que hacer una reflexión que fíjate que creo que Benzema ha estado fuera de forma durante toda la temporada que merecido claramente irá al banquillo por quien quieras por Marco Asensio los durante la posición de Isco lo que quiera pero yo creo que en Granada

Voz 1375 23:12 noticia de este año es que siga repitiendo las

Voz 1501 23:14 como la Better Across que para mí ahora mismo casi o sea que es un jugador importantísimo para el Real Madrid pero cambiemos intrascendente en juego porque ni patraña ayuda Casemiro ni distribuye especialmente bien porque esa labor a tiene Modric eh a mi me parece que ahí la que hacemos cebado con Benzema claro ha sido más injusto con la verdad poniendo fin es mantener a Clos cuando viviendo en están estado de forma vamos a ahí puede caber por ejemplo Isco que no

Voz 5 23:35 cuando habló de injusticia hablo fundamentalmente de que Isco para mí tiene que jugar siempre en este equipo

Voz 1501 23:40 por eso digo que para mí pero me hablo de injusticia el objetivo de de quién tiene que quitar que siempre damos el foco en Benzema merecidamente la mayoría de las veces pero vio que a lo mejor también hay que centro vosotros sobre todo a mi me parece que ahora mismo está en un momento de forma en la que en otras tiende nada en juego

Voz 1576 23:54 la forma lo sorprendente es que siempre se dice que los equipos Si los entrenadores se parecen mucho es un espejo de del jugador que es lo que me sorprende es cómo era Zidane como jugador y que para él no tengan encaje en su equipo jugadores como como Asensio como Isco como Ceballos que son quizá jugadores parecidos a él no pero

Voz 1501 24:12 pero en entidad son más parecidos al Cristiano va

Voz 0239 24:14 sí bueno en algo de grandeza moral en algo

Voz 1201 24:17 grandes yo estoy hablando de yo guía

Voz 1576 24:21 al final eso no lo quiere eso no lo quiere no le gusta ir al final se ha visto que hoy yo creo que ha empezado la temporada del Real Madrid que quiere Zinedine Zidane ya está Bale recuperado que ha hecho un gran partido Benzema pues ya lo han prepara

Voz 1375 24:34 para que este bien en esta segunda parte

Voz 1576 24:37 la temporada Cristiano que ver que es intocable

Voz 12 24:39 yo mi duda es que cuando venga

Voz 1576 24:43 cuando vengan equipos de entidad qué problemas puede tener el Real Madrid como se vuelve otra vez a partir hoy desde luego no puede poner un pero ha metido que goles a jugó bien e Isabel mostrado

Voz 1375 24:53 atrás que el mejor central con diferencia en la

Voz 1576 24:55 en el Real Madrid es Nacho y que se recupere quien se recuperaron de quién

Voz 4 25:00 campeona no Joyce bueno escúchame yo puedo decir la plantilla

Voz 1576 25:02 no dudó en el campo porque Ramos Gatti para mi mejor

Voz 1201 25:05 el central de la plantilla para mi mejor que las del sí

Voz 1576 25:09 forma hace veinte años pues yo también estaba en forma

Voz 1201 25:12 yo lo que te dijo que no te sí sí sí yo lo veo en que yo he visto no yo lo que te digo

Voz 1375 25:18 yo yo lo que te digo es que

Voz 1576 25:22 es que ahora mismo el central que no puede salir del equipo bajo ningún concepto Nacho

Voz 0239 25:26 eso son dos cosas diferentes hay una cosa para bien muy bien

Voz 1375 25:29 para mi es el mejor central ahora mismo que tiene el Real Madrid va a ver cantón me gusta el titular de Pulido porque eso poco la sensación que tiene el Bernabéu cuando pierde con el Villarreal o cuando le gana al Depor ni pitan al equipo cuando se queda diecinueve del Barça ni salen eufóricos del estadio cuando el Depor la gente está esperando esperando a ver si esto que dicen que va a llegar ya la idea de Madrid es capaz de pelear una semifinal de la Champions ante el Sevilla Atlético Valencia Alavés Barça Espanyol o si el puede ganará el PSG el catorce de febrero en la ida en el Bernabéu con la gente duda de este equipo porque le ha hecho jugar la gente no confía en un equipo que está a casi veinte puntos del Barça pero tiene memoria recuerda lo que han hecho hace poco tiempo por eso la gente está esperando

Voz 4 26:12 a ver si esto va en serio va en broma es que no es por hacer de menos pero el Madrid ha en un buen partido en ha hecho siete al segundo equipo más goleado de la Liga ya uno de los tres peores porque está en descenso es que es así

Voz 1375 26:21 a si de verdad lo que se esperaba por lo tanto

Voz 4 26:24 claro pero que tampoco es para tirar cohetes quiero decir claro antes

Voz 1501 26:28 tenis va a estarlo

Voz 4 26:30 no ha estado solo estoy dando datos lo quería

Voz 1576 26:33 esa misma semana perdona momento goles que la misma semana y hace muy poquitos días has estado contra las cuerdas contra el Leganés al final han ganado pero ahora la vocera Si bueno pero

Voz 1201 26:42 aquí Leganés es mucho más que el Depor ya por eso te pues pues a eso me refiero todo lo que tenía que hacer ha goleado al

Voz 1576 26:48 por qué no está bien perfecto pero es que un equipo que es mejor en la clasificación que el Deportivo de A Coruña hace tres días

Voz 4 26:54 no obstante que dice Pablo que estaba acabando no porque te uno de hoy en el Bernabéu no

Voz 1375 27:00 vida al madridista no le hace olvidar que está diecinueve del barrio

Voz 4 27:02 el Pulido el próximo sábado veremos con el Valencia pero

Voz 1375 27:05 sobre todo el madridista lo que tiene entre cerrar la eliminatoria con el peso la Palma hoy

Voz 3 27:09 diez y sin embargo ella vale vale vale pero hoy por lo que he podido ver un poco con el Barça y lo que he leído la crónica del país a jugar

Voz 1375 27:17 Lar eh genera dudas porque el primer rival importante de frente que le ha medido no le ha permitido jugar bien

Voz 4 27:24 yo creo que el PSG ahora favorita en Madrid por cómo están jugando

Voz 0845 27:27 estaba Neymar en va pesa tenido que muy pronto con un golpe tremendo me han expulsado al final

Voz 4 27:32 no no me Ilan metió el segundo gol en el minuto noventa y dos cuidados estáis hablando que la falta de

Voz 1296 27:38 es que contáis que hay en el Bernabéu después Don siete uno es que la gente se hace una única pregunta estos días en Madrid que es lo que hace el valdría a estas alturas el le vale para ganar uno al PSC el tiempo dirá si el tiempo dirá pero es que cuando veas que el madre encadena dos tres cuatro partidos

Voz 1375 27:54 bueno pues a lo mejor te planteas que se que puede plantarle cara

Voz 1296 27:57 el PSC más allá que había perdido hoy pero la gente se va del Bernabéu pensando que pues lo que comentábamos al principio es lo que me da Romero que si el Depor es capaz de Verlaine problemas que no va a nacer en papel y Neymar con esa defensa tan de imágenes de traspasos apostando por el cuatro tres tres

Voz 0239 28:11 dicho eso que siempre opinable yo no quiero ser pesa hoy seguramente lo repita todos los domingo de aquí a que juegue el partido si le preguntas a Emery si quiere cambiar de caballo vamos a no no os quepa con AP con Alves sin expulsar con Cavani con Neymar tirando los penaltis si tú le preguntas tres días antes del partido el Real Madrid Palma todos los partidos de aquí al once de febrero si quiere cambiar de rival Emery te dice que sí

Voz 1501 28:37 bueno parte es una fuerza de la naturaleza en ataque descomunal y en el centro el campo defendiendo yo creo que tengo la misma dudas que con el Madrid me trabajar más a fondo en el fondo hoy todo el año daño el Real Madrid otra cosa no pero daño en ataque Pérez

Voz 1375 28:52 sí hemos hecho mucho os escucha todos en el fondo todos tenía razón todos en lo que estamos diciendo pero entiendo que hoy es una noche de cierta alegría contenida pero no se trata de decir oye

Voz 4 29:02 no no ya estamos le están abarcando la victoria el

Voz 1375 29:04 no es que el mal yo creo que el madridista que nos está escuchando esta diciendo pues sí claro que no han ganado al Madrid pero joe si es que lo que me pregunto lo que se pregunta el madridista es porqué habiendo jugado hoy ganándole siete uno al Depor están a diecinueve del Barça cómo es posible que este equipo se haya eh

Voz 4 29:21 porque no diecinueve punto claro

Voz 1375 29:23 es por eso como esto es un pero y no

Voz 1201 29:26 muy claro claro

Voz 1375 29:30 pero entender entendemos aceptamos que es lógico que haya cierto escepticismo cierta contención en la alegría de hoy O'Hara este es el que no

Voz 0985 29:38 pero máxime Manu cuando hoy el aficionado del Real Madrid se da cuenta de que no tenía enfrente un toro bravo yo creo que esto en el carrusel ser reseñado con acierto se ha hablado de novillada de novillada afeitada por lo tanto

Voz 1501 29:50 bueno hace afectada cazó Messi hizo el Barça que bueno

Voz 1201 29:52 bueno yo yo yo pero es que tú has tocado no pero es que Jordi

Voz 1501 29:57 es que cuando tienen que hicimos aquel día el domingo dijimos exactamente lo mismo que el Barça había pasado

Voz 4 30:03 el donde pone el ojo y quedaría abordado

Voz 1201 30:05 pero

Voz 13 30:08 novillada por ahí será destacado en el Carlos Ismael lentes pide acabar diciendo que el público que es un cero a Marcos que al público que es muy sabio simbólico que es lo que sí ha hecho con hacía

Voz 0985 30:18 esto es darle una ovación a Cristiano que yo creo que esto es una cosa reseñable en el minuto setenta y dos ante el enésimo fallo de Cristiano cierta obliga a cierta acertó cuando se da cuenta de que el Depor no permite sacar grandes conclusiones ya cierta con la ovación cerrada de esa no hay su X eh

Voz 1501 30:37 muy de acuerdo contigo porque además es una cosa demostrar Cristiano Ronaldo en todo este tiempo que está muy desacertado que nunca nunca se esconde jamás siempre está yendo todas siempre está intentando marcar goles siempre se deja la piel y eso también hay que preverlo es otra cosa es que te caiga mejor o peor como pasan los miembro de este sanedrín que tenéis manía por lo que sea pues bueno me parece bien por su personalidad pues luego cada uno que la tenga por lo que sea lo que es imperdonable es que es un jugadorazo como la copa de un pino y que de pues igual denostado como he dicho antes simplemente porque te caiga mal a mí me parece tanto si desafinado el Madrid en el caso de que el hayan pitan algún momento como sino como vuestro caso

Voz 4 31:09 porque si tengo que tirar a las doce y treinta y tres

Voz 14 31:12 muchos de los que están en ese sanedrín le tienen manía cristianos no voy a decir nombres mano aquí no se Chana

Voz 1501 31:16 por si no me digas como un abrazo aquí un abrazo un abrazo

Voz 14 31:19 a mí me echan sino Dielo la desconoce buenas noches en el sorteo del sueldo

Voz 15 31:35 semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 16 31:43 noventa y tres mil seiscientos sesenta y tres

Voz 17 31:47 sería quince

Voz 5 31:51 asimismo otros cuatro números y sería

Voz 15 31:53 les han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci

Voz 14 32:03 las ciento ilusión buenas noches

Voz 15 32:06 que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 19 32:18 entre las diez en Madrid ochocientos diez de media ciento cinco

Voz 20 32:22 punto cuatro F

Voz 16 32:26 fue una bonita sale cara

Voz 21 32:28 becas si sale cruz bien ven a las Álamo

Voz 22 32:31 espectacular de Madrid y la que mejores premios

Voz 21 32:34 reparte los fines de semana partidas de diez mil euros los miércoles y jueves sorteos de I pone X y televisores 4k el sábado veintisiete puedes ganar un coche C4 Cactus Mingo Las Vegas Hermanos García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 23 32:49 con nuestra juegan superen los ocho millones de usuarios de Engadget

Voz 16 32:55 a un millón ciento veinte mil nos siguen en poco más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas han descargado no está aplicación todo dos Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero querer

Voz 4 33:17 va a ser más cadenas

Voz 20 33:26 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora pagamos nosotros elegimos las dos horas al día de con sumo nosotros ya hay más de doscientos mil Happy a como nosotros

Voz 24 33:42 Happy ver condiciones de la oferta de ese tipo Fathi puntos

Voz 17 33:45 no

Voz 0332 33:46 para mí la radio también eh porque las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no eh al acostarme me pasa lo mismo no ha aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tenga esa inmóvil la radio siempre está ahí no siempre acompaña el valor de la rama

Voz 14 34:09 este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 17 34:22 estamos viendo que realmente su objetivo con la relación sexual en pareja con su primer encuentro sexual

Voz 25 34:28 era se se intuye cómo llegaron más mono es decir yo no llegó solo al orgasmo voy a ver en pareja seguro que que esto lo consigo esta pareja solucionarlos los problemas sexuales que tenemos a solas el domingo por la noche después del Larguero aprendemos a responsabilizar no nuestra vida sexual contigodentro

Voz 17 34:51 blanco de clase

Voz 26 34:58 el Larguero con Manu Carreño

Voz 27 35:05 bueno doce y treinta y seis conclusiones de lo que nos ha dejado el Real más

Voz 1375 35:08 el siete de por uno

Voz 12 35:11 eh

Voz 1375 35:11 la última que vamos a hablar del Barça hablar del Atlético sobre la imagen del día de Cristiano alguien quiere comentar algo más sido curiosa llamativa que no lo habíamos visto nunca pero tampoco tiene más no

Voz 7 35:23 curiosa se algo que no se había visto nunca en la historia del fútbol

Voz 4 35:28 Nos hemos visto más que las nuevas tecnologías lo hemos visto hoy no no sé si lo vamos a hacer

Voz 5 35:32 ver alguna vez pero la verdad es que un futbolista ERC lesionado le pida un médico el móvil para verse la herida en medio del Bernabeu pues la verdad es que es una imagen llamativa hete demuestra un poco pues la personalidad de Cristiano Ronaldo no pero ya no me ha llamado

Voz 4 35:50 una lo que te lo que te dice es

Voz 1375 35:53 porque de que que nos toca vivir es que al final Cristiano

Voz 1576 35:55 a Ronaldo como Leo Messi como Griezmann como son empresas tienen su contrato de tiene sus cosas

Voz 4 36:02 no no no no nombre pero bueno abre el pero

Voz 1201 36:05 para has visto a Messi hacer eso te déjame terminar Marcos yo lo que me refiero yo lo que yo lo que me refiero es que para para que lleve Messi según Joaquín yo lo que lo que me refiero Marcos

Voz 1576 36:18 es que Cristiano para la marca aquí

Voz 1375 36:20 Cristiano su imágenes importantes entonces bueno pues esto

Voz 0239 36:23 está está en el partido es una cosa que no le ha atropellado

Voz 4 36:28 bueno yo creo yo creo que es una anécdota

Voz 0239 36:31 ya no era una heridita que no que no te gustan pero yo quiero decirles que más allá de siempre no yo flipa lo tengo que decirlo con Carrusel porque lo he visto con perdona huevo porque me he visto me ha pilla de frente yo alucinaba pero más allá de esa imagen que que no digo que va a oscurecer el partido porque no es así pero sí que es la imagen que mañana va a dar la vuelta al mundo verdad Pulido

Voz 1375 36:55 es más allá de del partido que el resultado

Voz 0239 36:57 de todo esto es la imagen que más se va a ver repetida en el mundo sabe Cristiano Ronaldo yo sí quiero en una semana complicada para Cristiano Ronaldo el futuro de Cristiano Ronaldo todo lo que se ha filtrado todo lo que hemos hablado todos los medios de comunicación quiero hacer hincapié en que a mí me ha sorprendido para bien el apoyo del ver yo tenía dudas eh lo dijimos aquí en el larguero en algún eh sale de la semana

Voz 4 37:18 si les podían adjudicar el hecho de lo que se estaba filtrando y tal

Voz 0239 37:21 yo creo que el partido iba cuesta abajo y eso también va bien pero a mí me ha sorprendido que la gente hoy a tener un apoyo unánime ir radical hacia Cristiano Ronaldo

Voz 0985 37:30 no me sorprendió en todo aplaudiendo le cuando fallaba

Voz 0239 37:33 así que cuando fallamos han aplazado

Voz 5 37:36 ahora es una lección que debía de apuntar Cristiano Ronaldo porque hoy el público del Bernabéu la da una lección a Cristiano en el peor momento de Cristiano en el partido el que ha demostrado estamos contigo me nota cristiana

Voz 0985 37:48 pero sabes porque Julio porque el público Bernabeus el primero que sabe lo duro que va a ser la vida sin Cristiano Ronaldo o con una versión muy disminuida de Cristiano Ronaldo

Voz 1501 37:58 bueno aluda Jordi porque Cristiano Ronaldo su ex jugador seguramente junto con fue lo más importante de la historia del Real Madrid vivir sin el jugador más imponente de tu historia va a ser muy complicado que de momento sigue disfrutando de él pero va a ser complicadísimo de hecho en cuanto a dejado una marcha todo marcha según lo que era pero el estado de forma que tiene ahora mismo un estado de acierto que tiene ahora mismo lo ha notado muchísimo el Real Madrid es que vivir sin Cristiano va a ser muy difícil alguien tan segura como decía el otro día en Antonio el debate quién asegura cincuenta goles al año es sí

Voz 28 38:25 sí pero a mí pero sí que yo creo que eh Cristiano sabe que el Bernabéu le quiere más que le han pitado dos o tres veces su presidente Le quiere el problema que tiene Cristiano es que es buenísimo mete unos golazos desde hace años tremendos pero termina el partido se va a su casa a poner la tele Messi hace lo de campo el Betis entonces

Voz 4 38:44 la comparación permanente con Messi a él que le ha igualado le hace daño porque él que quiere ser Messi yo creo que no digo que el partido de Messi sino lo que todos decimos de Messi

Voz 1201 38:53 los rivales si le quita un poco del mundo

Voz 4 38:56 o si a Messi yo no que a él le hace daño yo creo que Cristiano Ronaldo y me ha encantado lo que dice Romero lo que ha hecho el Bernabéu en una semana en la que se habla

Voz 1375 39:05 por su futuro pero al hilo de lo que dice Pablo Pinto y que viene diciendo mucho tiempo que no sirve a veces para que le metáis caña más en serio además en broma yo creo que de verdad que Cristiano Ronaldo el de ahora no es el del año pasado otro toma hace dos años otro más pero es que esto lo saben en el siete que los Agnes en el Real Madrid donde no están dispuesto a darle lo que pide porque entienden que por cuestión de edad no por otra cosa eh si tuviera XXVI pues oye mira una mala racha tiene cualquiera pero no es lo mismo una mala racha con veintiséis que una con treinta y tres treinta y cuatro decirle toma lo mismo que gana Messi te lo voy a dar yo pues me imagino que eso el Madrid también lo saben y lo hacen también lo reconoce pero sí

Voz 4 39:38 es que es de cajón más allá de la broma y el vacile

Voz 1375 39:41 hemos a veces joder de treinta y tres años que además por lo

Voz 4 39:45 o sea no está pasando ni de lejos su mejor momento te bese cuando se va le vas a dar el doble o el triple lo que ya cobra sobre todo pretendiente momento me han cantado el

Voz 1375 39:55 Bernabéu aplaudiendo Cristiano casi no no salimos de ver una cuestión económica no

Voz 1201 39:58 he estado encantado todavía lo del Villamarín

Voz 0985 40:03 dice

Voz 1375 40:03 siendo me ha encantado del Villamarín diciendo Barça Barça Barça me ha encantado en mal momento de Cristiano Ronaldo le aplaudan en el Bernabéu pero que en el Benito Villamarín con cero cuatro creo queda se pongan a corear Barça Barça Barça sinceramente chapeau para la afición del Betis va a agrietado Barça Barça Barça

Voz 1501 40:21 llegan a Messi un jugador bueno me parecería que que que que corean al equipo contrario