Comentario de Manu Carreño: "Todo por la pasta"

Voz 1375

00:21

a recaudar dinero para hacer negocio con el fútbol español está muy bien buscar recursos pero esto no se hace en la Premier League en la Bundesliga nos lo han buscando a un puñado de jugadores de país tercermundista a nivel futbolístico a cambio de un puñado de millones que si le vendrá muy bien a cualquier club modesto de Primera o de Segunda División pero de verdad es la forma de traer a estos jugadores simplemente para que hagan bulto en la plantilla que le quiten un puesto alguno de los chavales de la cantera a cambio de un puñado de euros a mí no me lo parece no me gusta que este sea el camino en el que la Liga se financie sobretodo otra cosa que poco le gustaba Tebas el dinero que llegó de Qatar para pagar la cláusula de rescisión de Neymar al Fútbol Club Barcelona y sin embargo como nos tiene que gustar ahora verdad señor Tebas el dinero que llevaba de Arabia Saudí a él de gustará a mí este fútbol no me gusta hasta luego Pepa