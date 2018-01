CIUDADANOS, naranja y verde

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos en medio del hartazgo general toda la actualidad conspira en favor de Ciudadanos es super embrollo catalán al que no se ve salida ICOM de Jean Dinamarca como una avispa en el bolsillo del pantalón de todos no recuerda la hazaña sin premio de Inés Arrimadas y el juicio Gürtel en Valencia y la sentencia del Palau su prédica anticorrupción además en la polilla miento del PP de Rajoy desdibuja miento de las izquierdas que siempre parecen estar en el médico les ayuda a presentarse como la única formación con salud y con resuello Ciudadanos es todavía una especie de unidad antidepresivo a la que llega en busca de remedio terapéutico una muchedumbre decepcionada por el PP pero no sólo por el PP una muchedumbre que por el momento no pide muchos detalles sobre la naturaleza exacta de bichos remedios pero que no va a tardar en hacerlo porque Ciudadanos ya no es un simple oficiante ha pasado a ser para muchos una esperanza eso es el nivel más comprometido Inés Arrimadas puso el listón muy alto en un terreno dificilísimo y Albert Rivera le corresponde a luchar para convertirse en hombre de Estado y esas son palabras mayores aún no sirve un Macron con subtítulos en castellano por mucho que la duelen por muchos que la Dhul en este momento tan boyante de Rivera no debe dejarse engañar Hinault debe engañarse su oferta es todavía imprecisa para muchos es además turbia para todos inmadura el partido naranja está aún muy verde él también confío en que lo sepa