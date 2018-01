Ndong a falta de que los jueces decía lo ratifiquen no empresarios implicados y los responsables de las empresas de la trama Gürtel han cantado hoy acusan al PP valenciano de su principal dirigente de urdir el sistema de facturas falsas y pagos opacos que permitiera financiar mítines del PP pero el PP y su presidente siguen como si nada en los actos del fin de semana ni una palabra deben creer que todo está amortizado pero no la está la corrupción ha sido terrible para la imagen de España para la credibilidad de la política para las empresa que ingenuamente competían por contratos amañados por tras y sobre todo para el dinero público imposible Pepa sustanciar tanta responsabilidad con silencio y argumentario Cervera

Voz 0221

00:53

sí de momento lo que consigue es darle carta de naturaleza como alternativa el PP tiene razón en algo que sólo conoceremos el partido de Rivera cuando gestione el dinero público pero su problema es que los ciudadanos ya saben cómo lo ha manejado al PP esta batalla contra ciudadanos baten el escenario político puede perjudicar a acuerdos importantes pero ese ataque de mate inquietud cierto cinismo culpan en ciudadanos de no tener grupo parlamentario en Cataluña por no haberle pleno cedido un diputado como si lo fuera los votantes lo que los que lo han dejado la marginalidad institucional John con la reflexión pendiente de Rajoy sobre su responsabilidad directa en este batacazo una legislatura Antonio que no va a dejar nada o casi nada de provecho no en el lenguaje de la NBA sería una legislatura basura como dicen allí lo frentes clave están bloqueados los presupuestos la financiación las pensiones la reforma territorial y la de la Constitución el PP no tiene interés en avanzar casi en ninguno de ellos pero tampoco la oposición ha sido capaz de aprovechar la debilidad parlamentaria de los populares para tumbar muchas leyes medidas que de no estaban para Rajoy fuera del PP sólo hay oportunistas y populistas por reducción al absurdo debe pensar que es el PP el único partido que ese Salvà del estado general de desastre de la política española