Memoria de una crisis: sector financiero

Voz 1803 00:08 por eso a fundamental y prioritario es el crédito a la banca que va a pagar la propia banca ida demo celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado

Voz 1 00:22 esto no cuesta a los contribuyentes españoles

Voz 1803 00:29 han entrado a la comercialización de esas participaciones preferentes fue un auténtico Agus ya ha dicho que la salida al mercado de Bankia era un punto de referencia de la economía española del sector bancario español y permítanme que no sé si con modestia o sin ella les diga si yo coincido que lo es

Voz 4 00:56 realmente cree que todos los partidos políticos españoles desde mil novecientos ochenta

Voz 1803 00:59 cinco han estado saqueando las instituciones de las cajas de ahorro sabe cuánto han perdido los activistas privados de la banca española han perdido cien mil millones de euros en valoración de sensaciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones qué tal

Voz 1727 01:25 esto no cueste a los contribuyentes españoles hoy hoy sabemos que cuesta sabemos que cuesta aunque no cuanto difícil precisar cuánto fue el rescate de las cajas en total difícil precisar por tanto cuanto no va a retornar entre sesenta mil millones ochenta mil han pasado seis años del rescate bancario Marianne ya la PAH One continúa buscando lo que ya bautizó como las cicatrices de la crisis cerraron las cajas se fusionaron entidades hoy hay menos oficinas en el medio rural muchos menos empleados en el sector yo y sobre todo hoy todavía hay muchos pequeños ahorradores esperando su vivero ahorradores que descubrieron casi por sorpresa que su banco les había vendido un producto del que no tenían ni idea las preferentes fue uno de los casos más sangrantes el síntoma más evidente de la enfermedad que el sector llevaba años incubando su sorpresa su perplejidad su angustia y en algunos casos su alegría al recuperar el dinero no ha recogido Pavone en esta nueva entrega de la serie Memoria de una crisis

Voz 6 02:34 la empleada que tenía mucha cuenta con nosotros damos venir que hay una cosa muy buena aquí quisiera no pudimos la dijimos nosotros como sabrás estamos buscando piso con ascensor sí sí a los a los dos días venís avisar al autor días tenéis el dinero

Voz 1812 02:49 Clemente su mujer Pilar llevaban toda la vida yendo a la oficina de Caja Madrid en la calle Barquillo en la capital y no dudaron en aceptar la oferta la sorpresa vino cuando fueron a sacar el dinero para dar la entrada del piso que esperaban poder comprar

Voz 6 03:03 vamos a avisar que unos pierdan los talones no no puede ser intervenido

Voz 1812 03:08 fue hace nueve años Clemente tenía entonces setenta y cuatro ochenta y dos mil euros

Voz 7 03:13 pues a partir de ahí pues esperar a hablar con el director ir a hablar con la señorita que nos había vendido el producto claro nada que ir tranquilos que no nos preocupamos que todo se iba a solucionar que dice lo que dice Clemente hoy Pilar no duerme dijo que duerma tranquila haciendo pasando

Voz 1727 03:46 esta semana Clemente Pilar tienen la vista el juez

Voz 1812 03:48 yo en el que esperan recuperar el dinero perdido como ha pasado en el noventa y nueve por ciento de los más de cinco mil casos que ha llevado el bufete Rosales que les asesora es el mismo porcentaje que maneja el bufete Arriaga que ha gestionado las demandas de más de trece mil afectados como Andrés que espera poder recuperar cuarenta mil años

Voz 8 04:07 los sería mucha amistad con el director de de Caja Madrid me llamó y me dijo oye que ha cumplido esto dice pero ha salido una cosa que es que te dan vamos el mismo dinero el tanto por ciento dice y encima lo puede sacar cuanto quiera como yo tenía mucha amistad con él podría lo firme

Voz 1812 04:25 se enteró de lo que había firmado dos años después

Voz 8 04:28 pues resulta que ese va casas mi hija híbrida sacara el dinero está la moda ir cuál fue mi sorpresa que me dijo hay esto no lo puedes sacar

Voz 1812 04:35 pues mismo disgusto que se llevó Carmen al conocer que lo que había ahorrado trabajando toda la vida como limpiadora se había esfumado en unas preferentes que no sabía ni que existía

Voz 9 04:45 yo no sabía no es más que llorar llorar llorar porque decía que yo trabajando toda mi vida desde los ocho años para pues ver a borrón un dinero por si el diez de mañana no hace falta que se quede en ellos con el dinero

Voz 1812 05:00 angustia que acabó el pasado agosto cuando por fin supo que iba a recuperar su dinero

Voz 9 05:05 todo nos llaman y nos dicen que nos van a devolver el dinero yo yo vi el cielo abierto

Voz 1812 05:17 Clemente Pilar Carmen Andrés son sólo cuatro de los miles de ahorradores que quedaron atrapados en lo que Andreu se autor del libro La gran estafa de las preferentes llama el gran engaño

Voz 10 05:28 cobrar colisión empuje si tan contundente porque hay decenas de miles de sentencias humilde efectuados con decenas de miles que han construido pues sentencia condenando los bancos y centenares de miles que les han dicho que tenían que tenía digamos que al arbitraje favorable

Voz 1812 05:44 el perfil de los afectados

Voz 10 05:47 mayor jubilados la mayoría gente humilde por ejemplo uno pueblos de Galicia no es cadáveres o adaptado mucha gente inmigrante

Voz 1812 05:54 Jesús Domínguez fue el portavoz de la plataforma Compostela afectados por las preferentes la semana pasada intervino en el Congreso en la comisión de investigación sobre la crisis financiera

Voz 11 06:04 llegamos a tener la certeza de que detrás de la estafa había una trama financiera organizada y compleja que había creado estos productos para mantel para mantenerse

Voz 1812 06:15 financiarse a costa de los ahorradores de los más de mil ochocientos millones de euros vendidos en preferentes y subordinadas a los ahorradores gallegos se ha recuperado la mayor parte

Voz 10 06:24 en recuperar mi setecientos treinta millones de euros gracias a la masa crítica gracias a que eran eramos unos clientes cajas de ahorros que teníamos claro que éramos ahorradores que nunca es que no éramos especuladores no son buscábamos

Voz 12 06:37 mi acciones fondos acción migrantes

Voz 13 06:41 otro yo de aquellos años de lucha Domínguez recuerda los casos de compañeros en la plataforma que eran hijos hermanos familiares de los empleados de las entidades bancarias insistimos

Voz 12 06:51 empleados trabajadores de de La Caixa que tenían preferentes al no conseguir los objetivos de ventas se enmarcaba Expo las compraban ellos sigan siendo Saban y a un a un familiar incluso a un hijo de un pariente

Voz 1812 07:08 los empleados de las cajas y de los bancos intervenidos acabaran pagando también una parte de la factura entre dos mil ocho y dos mil dieciséis la plantilla el sector financiero se redujo un treinta por ciento con más de ochenta y un mil salidas a finales de este año habrá casi cinco mil más según Comisiones Obreras un ajuste que también tiene otras consecuencias como señala Joan Sierra Secretario del sector financiero el sindicato

Voz 14 07:33 esto nos preocupa la disminución de entidades no sólo por la pérdida de empleo sino porque bueno no está llegando a un oligopolio bancario que quiere decir menos competencia ir pues éstos también está provocando tantos cierres de oficinas plantilla pues que está empezando a una una exclusión financiera

Voz 10 07:52 de una parte de la acumulación de terminal bastón

Voz 1812 07:55 echando la vista atrás da vértigo repasar la secuencia de acontecimientos que llevaron al corralito de las preferentes en noviembre de dos mil once y al rescate de la banca en julio de dos mil doce un rescate que los preferente Éstas fueron los primeros en pagar según misses

Voz 10 08:10 dice aplicar una importantes quitas que había exigido el Eurogrupo cuando se firmó un memorándum de julio dos Lucio para bien este exigencia que hacia Europa para conseguir enseguida lo siguiente que no tiene ningún sus por telegrama entonces otra sólo no existe ninguna eh sino que entonces está elaborando una que iba para tratar de ese tema hilos personalmente suele ser el conejillo de Indias

Voz 1727 08:37 conejillos de indias quedan centenares de miles de personas como hemos escuchado que fueron víctimas de mecanismos que llevaron además el sistema al borde del colapso después de un ajuste durísimo que pagamos y que estamos pagando todos los contribuyentes como está ahora la banca española Eva Vega buenos días

Voz 0605 08:54 buenos días Pepa la morosidad es todavía uno de los grandes retos de la banca una digestión pesada la del ladrillo que aunque se lleva siendo más de cinco años los créditos de dudoso cobro representan aún el ocho por ciento y al inmobiliaria se une la deuda

Voz 16 09:09 de esas Ángel Bergés vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales ahora pero también

Voz 17 09:15 hay digamos morosidad

Voz 1193 09:18 pues Mora en Times e ir algún problema así que todos tenemos en mente no vengo a Pescanova etcétera etcétera

Voz 16 09:28 pero no sólo actores que deben a los bancos pero a su vez las entidades toman dinero prestado Julio Rodríguez economista frente a la crisis

Voz 1193 09:36 una ciudad de tendencias de la financiación del Banco Central Europeo que se estima está en el seis por ciento hay también un excesivo peso de la deuda pública dentro de los balances

Voz 0605 09:45 la banca española incrementado provisiones también ha mejorado la solvencia pero el crédito cae apenas consiguen rentabilidad con unos tipos de interés muy bajos problema que se extiende a toda Europa para el analista Juan Ignacio Crespo el sector está inflada capitalizado no se ha recuperado del todo

Voz 1193 10:03 que existe no al financiero no esté recuperado concretamente del gran golpe tan duro que supuso la crisis financiera de dos mil nueve pero no sólo en España es un poco un problema común a toda Europa

Voz 0605 10:16 los expertos coinciden en que queda poco margen para más fusiones un ajuste que mejora la eficiencia de la banca pero provoca menos oferta para el cliente

Voz 1727 10:24 Pepa gracias Eva aquel terremoto financiero acabó prácticamente con el modelo de las cajas de ahorro en España después de la ley de reforma del año dos mil trece sólo sobreviven dos cajas que siguen funcionando como tal Caixa Ontinyent en la Comunidad Valenciana Caixa Pollença en Baleares precisamente los responsables de estas cajas serán los próximos en comparecer el seis de febrero previsiblemente en la comisión del Congreso que investiga lo que ocurrió entonces y lo que ocurrió entonces no fue sólo una enfermedad de la banca española así que vamos a asomarnos al resto de Europa empezamos en Bélgica porque a estas alturas cuesta recordar que el primer banco de la zona euro en caer en esta crisis fue un banco belga Griselda Pastor

Voz 0738 11:06 como si se tratara de un guión Hollywood y no Fortis el número veinte de la banca mundial desmentía que los banqueros de este lado del mar tuvieran principios diferentes y se caía con lentitud pero arrastrando al Gobierno de Bélgica

Voz 18 11:20 lo Premi menestra el primer ministro he trabajado con él para mí el tema no es sentirme víctima no hago comentarios asumo mi responsabilidad

Voz 0738 11:32 decía el ministro de la justicia tras presentar su dimisión a las cuatro de la tarde de un diecinueve de diciembre del dos mil ocho con ministro otras él se caía el Gobierno al completo tras varios casos de delito de iniciados por uso de información privilegiada que salpicaron al ministro de Asuntos Exteriores era el final del primer psicodrama bancario del euro aunque requirió la intervención cruzada de tres gobiernos Holanda Bélgica y Luxemburgo tras la retirada en sólo una semana de treinta y seis mil millones en activos

Voz 1727 12:08 Nos vamos ahora a Italia cuyo sector financiero ha seguido siendo noticia cuando los demás estaban ya en calma cuál es ahora mismo la situación Ismael Monzón

Voz 0831 12:16 el paciente en Italia evoluciona estable dentro de la gravedad porque el problema aquí han sido principalmente los créditos morosos aunque desde la Comisión Europea reconocen los progresos para reducir los estudios como el de Standard and Poor's recuerdan que la cuota aún sigue en el diecisiete por ciento su trabajo le ha costado a Italia bajar esa cifra principalmente a través de la inyección de unos siete mil millones de dinero ni con el Monte dei Paschi que controlado ahora por el Estado está convirtiendo en bonos los préstamos impagados o con la venta al precio de un euro a Intesa San Paolo de dos bancos medianos declarados en quiebra sin grandes gigantes bancarios ni un rescate contundente Italia se ha convertido en cliente habitual del BCE como uno de los socios más débiles quebraron cuatro pequeñas entidades se crearon dos fondos públicos ineficientes y aunque ahora a sus bancos aprueban en capital los expertos advierten que si en las próximas elecciones del cuatro de marzo no se forma un Gobierno estable pueden volver los problemas

Voz 1727 13:07 el problema es es lo que no quieren en el País que durante la crisis ha jugado el papel de los acreedores en Alemania pero también en el sector financiero alemán no hay sombras Carmen Viñas

Voz 0391 13:17 estos diez últimos años han servido a los bancos alemanes para equilibrar su sistema crediticio en plena crisis el Parlamento alemán aprobó la ley más rápida de su historia una ley para estabilizar los mercados financieros con amplias garantías estatales e inyecciones de fondos para los bancos ahora disponen de más y mejor capital presumen de tener la ratio de préstamos dudosos más baja de la eurozona sin embargo sus ganancias han caído drásticamente el principal banco alemán el Deutsche Bank sigue todavía en una situación muy delicada los bajos tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo perjudican al sistema financiero alemán puesto que desincentivan el ahorro y reducen sus beneficios Berlín clama insistentemente al BCE para que revierta su política de tipos cero los bancos locales y regionales son los que más han sufrido muchos ha tenido que hacer frente a recortes de personal y reestructuraciones con la economía favor tras ocho años seguidos de crecimiento los bancos alemanes sin embargo esperan remontar

Voz 1727 14:08 visto lo que ocurría ha visto lo que se venía encima las autoridades europeas decidieron en su día que tenían que actuar vamos a recordar Griselda que se hizo y que queda por hacer

Voz 0738 14:17 el primer objetivo sí fue evitar la retiradas masivas de depósitos por esto una ley garantiza la protección de cien mil euros por cuenta bancaria lo que se ignoró con Chipre como señero con Grecia la irreversibilidad del euro llegando a discutir su expulsión de la zona aunque el gran tema ahora es cómo crear un mecanismo automático que evite las peleas para crisis futuras

Voz 19 14:40 todas las uniones monetarias todas las economías tienen obviamente una política monetaria centralizada en nuestro caso el BCE pero además todas tienen un pilar fiscal

Voz 0738 14:50 truculento podría ser el Fondo Monetario Europeo un más modesto presupuesto euro o como reclama el socialista Jonás Fernández un seguro europeo de desempleo para activar en épocas de crisis