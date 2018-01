"Puigdemont ha hecho rutina del esperpento"

Voz 1 00:00 catorce minutos de la mañana a las ocho y catorce en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con José Manuel Calvo director adjunto del país buenos días hola qué tal muy buenos días Pepa Lola García directora adjunta La Vanguardia buenos días hola buenos días José María Calleja periodista profesor de la Universidad Carlos III a mí

Voz 1093 00:18 hola bueno tenía saludar saludaron vamos

Voz 1727 00:20 esa entrar en seguida en la batalla de los partidos en la batalla en realidad ahora mismo entre el Partido Popular y Ciudadanos pero antes antes tenemos noticia la Fiscalía ha pedido ya al juez Llarena que active la euro orden para que las autoridades están esas detengan a Puigdemont pide la fiscalía decisión que corresponde al juez Alberto Pozas cuéntanos

Voz 0055 00:40 qué tal Pepa buenos días pues la petición de la fiscalía ya va camino del Tribunal Supremo según nos cuentan piden que se reactive la euro orden de detención con respecto a Carles Puigdemont solamente con respecto a Dinamarca hasta fuentes de la Fiscalía ponen encima de la mesa una ley la XXIII barra dos mil catorce de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y concretamente su artículo cuarenta punto uno dice que se puede solicitar la detención de una persona cuando se conozca su paradero la autoridad judicial española podrá comunicar directamente la autoridad judicial competente la orden europea de detención en este caso a la Fiscalía Pepa ha hecho efectivo lo que venía avisando que iba a hacer durante todo el fin de semana ha pedido al juez Llarena que active la euro orden en Dinamarca contra Carlos puso

Voz 1727 01:19 gracias Alberto y con esta información Nos vamos a Copenhague donde está ya puso de Mahón donde está también el compañero del país Claudi Pérez Claudi buenos días qué tal hola arbolado en el mismo avión que el ex president

Voz 2 01:33 sí un poco por casualidad un poco por suerte hemos cogido algunos crestas el mismo avión que puso a las

Voz 1727 01:41 a las tantas de la madrugada yo he dicho algo en el trayecto

Voz 2 01:45 bueno hemos tenido una pequeña conversación que me con él el dos de récord pero bueno su entorno lo que dice es que es consciente del peligro que corre pero que que en principio mantiene tanto la tanto la comparecencia ante ante en la universidad nevar el discurso muy parecido según ha dicho al que ya dio en Madrid aunque más centrado en temas europeos en los riesgos de Europa y ese tipo de cosas y luego que la reunión de mañana con el con con diputados eh estaba más pendiente de las circunstancias ha dicho él entonces yo creo que que dependerá un poquito de lo que ocurra con esa por orden de la Fiscalía Icon con su situación procesal

Voz 1727 02:23 porque tiene billete de vuelta Claudi eso habéis podido confirmar

Voz 2 02:26 lo que tenemos eh no tenemos confirmación de Nava lo sabíamos que que podía venir en este vuelo aunque ha llegado muy justo y bueno nos íbamos un poco y no ahí no al sin saber exactamente qué podía suceder pero al final pues bueno aparecido por ahí estaba muy vivo muy tranquilo Si hace Vigo incluso hemos podido charlar con un ratón que aunque de una forma totalmente distendida no digamos no en los parámetros periodísticas habituales

Voz 1727 02:54 por desgracia una última cosa viaja solo acompañado vieja virago solo digo él puso

Voz 2 03:03 con él viajaba él viaja acompañado por Matamala por este empresario de Gerona que que le hace un poco es un poco de decir fijaron es un poco su sombra en Bruselas por ir también por una persona de seguridad que se que es un antiguo Mosso d'Esquadra y que también la campaña a todas partes es la primera vez que sale por cierto de Bruselas en ochenta días y siempre de seguridad aunque estado pues bueno parece que se la juega un poco más no

Voz 1727 03:29 bueno pues vamos a ver queda el día Claudi gracias que te hemos pillado al vuelo un abrazo compañero gracias hasta luego hay algo inexplicable digo a mi me lo parece no en Puigdemont que ha hecho tantas cosas difíciles de explicar sino en el hecho de que la Fiscalía cree y la expectativa de que se le puede tener en Dinamarca en que anunciaba que pediría hoy al juez que se activará esa euroorden ya lo ha hecho nada más tener constancia de que Puigdemont ha cambiado de país y que por lo tanto está en un país que es verdad que tiene un código penal y lo que permitiría una extradición en mano en condiciones diferentes a Bélgica pero las fuentes del Supremo que hemos consultado no os dan por hecho que se vaya a producir esa activación de de la euro orden a mí me resulta inexplicable Calleja que esto no estuviera coordinar

Voz 1093 04:15 sí sí hay una novela de los ochenta de Raúl Guerra Garrido que se titulaba Copenhague no existe que viene muy al pelo de lo que estamos hablando porque claro lo que vemos es que por una parte puso de moda hace una pirueta ya no sé cuántas van propagandística eficaz que consigue captar la atención que los focos los periodistas estemos hablando de él pero por otro lado la Fiscalía está como diciendo no ni un centímetro de impunidad como usted se mueva de ahí vamos a detenerle claro eso es bastante complicado aunque en en Copenhague digamos hay más facilidades para la extradición que en Bruselas pero claro si tú no tienes amarrada la situación cuando es evidente que Puigdemont se va a ir a vivir a Copenhague bueno es evidente aquí es evidente pero en principio no se va ir a a a quedar en Copenhague sino que va a volver a Bruselas porque amargas tú como diciendo vamos a poner en vigor la orden y en todos en cuanto toque suelo lo vamos a detener y lo vamos a trepar aquí cuando eso por los datos que tenemos parece que es bastante complicado de hacer de manera que se juntan por un lado el esperpento ya convertido en rutina que es lo que nos tiene acostumbrado Puigdemont por otro lado una actitud que por los datos que tenemos en este momento por parte de la Fiscalía ha parecido a mi juicio un poco precipitada no

Voz 1727 05:25 quizá José Manuel hay seguro no quizá no seguro hay cosas que se nos escapan no

Voz 3 05:30 los abierto momento se escapa casi todo excepto en lo que decía José Mari el esperpento hecho rutina Illa piruetas sistemática y eh eh

Voz 4 05:40 ahí hay una de una clave yo creo que es lo la escrita

Voz 5 05:43 ya ayer en la vanguardia de la necesidad de llamarla

Voz 4 05:45 atención desde luego el objetivo se cumple al cien por cien si de lo que se trata es de llamar la atención todo esto después de ochenta días fugado la excursión a Dinamarca la provocación y como dicen algunos incluso si si llevará a cabo la orden incluso si se buscará la sitio hubiera si se activara a lo mejor es lo que está buscando está provocando su detención entiende que le va mejor para esta fase la verdad en este momento yo sólo sé que he hablado con alguna gente que ha estado con Puigdemont hace pocos días y que no son de su partido cuida o que no solo esa gente trasmite que el estado del ex presidente es de auténtica obsesión política que se mueve en parámetros que no entran en la normalidad y que lo que se dice de bromas vano este tío como está en la persona que ha transmitido esto ha dicho que se acerca bastante a la verdad está fuera de la lógica y fuera de todo eso los propios que lo pueden atestiguar son sus algunos compañeros suyos de partido un poco más alejados del y algunos compañeros suyos de coalición

Voz 1727 06:52 no sabemos cómo terminará el día Lola no sabemos cómo terminar ahí por lo tanto hacer pronósticos es difícil pero lo que sorprende es que si el objetivo de este viaje es llamar la atención colabore con entusiasmo la Fiscalía españolas es que no quiere amarrado que puede activar llevar a efecto una euroorden no

Voz 6 07:09 es que cada uno tiene sus intereses los intereses a veces son también los intereses públicos a imagen que quiere estar no yo creo que Puigdemont efectivamente lo que busca es llamar la atención internacionalizar el conflicto subrayar que puede moverse que el Gobierno español a la justicia española no le marca no le no le marca la agenda y en fin una serie de cosas que tiene mucho que ver pues con propaganda política no yo no creo que él esté pensando en sabe que hay un riesgo pero no creo que él esté pensando en que en que le vayan a detener porque yo creo que toda su estrategia está orientada precisamente a que no se le detenga eh que no ingresó en prisión por parte de la Fiscalía pues se trata de marcarle el territorio de dejarle claro que no le va a dejar moverse todo lo que quiera en fin de todo lo contrario de lo que él pretende no por parte del juez el juez yo creo que tiene una estrategia muy definida en el momento que él ve que el juez de Bourousis a las puede decidir que los delitos no son los mismos y por tanto extraditarlo solamente por unos delitos que que son menores pues lo que establece una estrategia que consiste en avanzar la investigación tener bien construido el relato por el cual puede te pones el líder de de una serie de políticos de los que han hecho un una serie de hechos que constituiría rebelión en fin incluso yo creo que que él no tiene previsto pedir la extradición pues hasta la etapa de procesamiento e incluso puede pensar en celebrar el juicio y después pedir la extradición una vez condenado así que cada uno tiene sus estrategias diferentes no hay el el juez yo creo que está pensando más a largo plazo la Fiscalía imputa están pensando más y más a corto plazo

Voz 1093 08:59 lo que pasa que cada uno puede tener sus estrategias pero no sé si compartirla la sensación de de agotamiento de cansancio de absurdo no está claro cada uno tiene sus estrategias y es muy libre de llevarlas a cabo pero hay un pequeño detalle hay millones de cartas a lo mejor es esperando que haya un gobierno que empieza a tomar decisiones sobre sus vidas concretas sobre esos problemas concretos sobre su sanidad sobre su educación de sus pensiones en fin hay una especie de frivolidad en todo esto no va a ver cuál es la siguiente pirueta ver cómo consigo sorprende aún más lo que decía antes José Calvo de de la situación casi un poco psicológicas de puse parece que ha hecho un sombrero de Napoleón con un periódico escrito en neerlandés Ibai con la espada flamígera sacó diciendo a todo el mundo que se encuentra cerca para decir hoy aquí estoy yo el Estado soy yo el Rey soy yo y mientras tanto es evidente que dentro de su propia coalición hay gente que eso le parece que le hace gracia a otra no tanto desde luego no es estadísticamente es difícil pensar que al señor Junqueras todo esto no le hace ninguna gracia es decir estamos ante una situación de crisis yo creo que ya de crisis lo más triste de todo esto me parece es que este asunto se ha quedado a vivir se va a quedar a vivir los próximos años esta crispación esta sociedad fragmentada este enfrentamiento esta sustitución de la agenda de intereses muy partidistas sustituyendo a digamos a la agenda que tendría que ser de problemas sociales lo hemos visto en la composición de la Mesa tendría que haber habido una composición cuando hay más mujeres que nunca en el Parlament tendría que haber habido más mujeres que nunca en la Mesa del Parlament eso pasa a segundo plano porque no estamos en esto estamos en otras cosas entonces esta esta estas especie de delirio entre por un lado a ver quién hace la pirueta más gorda por otro lado los ciudadanos me imagino que aburrido ciertos resulta particularmente dolorosa no

Voz 4 10:47 esta esta farsa dramática en la que un ciudadano español el ex presidente de una comunidad autónoma utilizar su documento nacional de identidad y su pasaporte para ejercer su derecho a moverse por la eurozona y asume el riesgo como fugado de ser eh es buscado por la justicia de ser detenido es tremendo cuando cuando ocurre esto que está ocurriendo cuando España y cuando Europa está mirando que todo esto realmente no es nada bueno para Cataluña que el mismo día en entre el presidente del Parlament está previsto que nunca es la fecha del debate de investidura el mismo día a la misma semana el mismo Meso trimestre en el que todo esto es

Voz 1022 11:25 nada bueno para Cataluña nada bueno para España nada

Voz 4 11:28 lo que aleje la incertidumbre política económica y social

Voz 1727 11:32 vamos a ir no sé enseguida publicidad tengo un par de minutos sólo la perdido en los últimos días tanto en el discurso de algunos partidos políticos como el de muchos analistas cansados obviamente de este eje territorial que nos tiene en un bucle permanente cuando hacemos la relación de los temas fundamentales que afectan a la vida de los ciudadanos y que por lo tanto tenemos tendrían que estar en el centro del debate público orillar el debate territorial que sigue siendo muy importante fueron Cataluña en el conjunto de España también pero en Cataluña hay muchos catalanes para los que en su orden de prioridades o entre sus problemas esté figura también no

Voz 6 12:09 es que yo creo precisamente cuando hablamos de clasificación es que íbamos cinco años así no es que ahora vaya ACR unificarse es que ya está infectado o no yo creo que no hay que olvidar nunca que Puigdemont tiene el éxito que tiene en esta estrategia que nos puede parecer más o menos descabellada porque tiene un millón de votos detrás porque hay dos millones de personas que aunque no compartan a lo mejor la estrategia específica de pulmón están abonando pues pues una cierta hoja de ruta no y en fin yo creo que que que desde luego ningún gobierno o ningún dirigente político que quiera gobernar España puede plantearse hacerlo ahora mismo no tiene un plan para solucionar el problema territorial porque es que es un problema que está

Voz 7 12:53 en en en el en el meollo mismo de de de

Voz 6 12:56 Nuestra organización política de de nuestra convivencia entonces no es una cuestión sólo de Cataluña es una cuestión efectivamente de crisis territorial de de de crisis de forma de Estado de es algo que tenemos que solucionar el cuando la gente dice no nos vamos a preocupar de los problemas de la gente efectivamente nos tenemos que preocupar de los problemas de la gente pero pero nos tenemos que preocupar de cómo nos organizamos también para

Voz 1727 13:19 es resolver los problemas de la gente entre otras cosas porque por ejemplo sanidad y educación dependen de la financiación directamente de la financiación autonómica no cómo nos organizamos y cómo se distribuya la el el dinero es fundamental para atender dos servicios básicos dos derechos como es el de la sanidad la educación hacemos una pausa y volvemos enseguida por cierto no Lola antes de irme y alguna posibilidad de que haya sorpresa hoy en la propuesta del nombre del candidato a la investidura

Voz 6 13:44 no me lo creo aquí siempre hay capacidad hay margen para más pero no lo creo que no que después de la ronda de conversaciones no es el candidato expulse mono hacemos una pausa en la Cadena Ser

Voz 8 13:56 hoy puedes

Voz 1 14:01 y con José Manuel Calvo la García y José María Calleja las nueve y media ocho y media en Canarias doy por supuesto que ninguno estaba despierto a las seis de la mañana no yo si tú sí

Voz 1022 14:11 no no porque hubiera conectado con Puigdemont que no es que mi forma de su agenda oye por cierto levántate que me voy si Leire me levanto habitualmente

Voz 9 14:18 es ahora silencio en Barcelona no yo nadie conociera en la sede del país

Voz 4 14:24 en un dos apunta a

Voz 1727 14:27 a bueno pues a las seis de la mañana estemos con todos los oyentes que el Homo sapiens no fue la única causa para la extinción de los neandertales que según los investigadores sufrieron una desaparición lenta y agónica lo dicen los investigadores del Centro Nacional de Investigación Humana que apuntan a que la aparición del hombre moderno les pilló ya en pleno proceso de extinción y yo pensé en ese momento

Voz 6 14:50 oye cómo los partidos políticos no que culpa Galdos no

Voz 1727 14:53 nuevos de sus problemas pero en realidad los nuevos aparece el crecen

Voz 3 14:58 uno crece o no en función de la capacidad

Voz 1727 15:00 de los viejos los tradicionales para adaptarse a las nuevas realidades así que estamos con el Homo sapiens ciudadanos con los

Voz 9 15:08 neandertales en plena batalla política ha imperado durante esta semana después

Voz 1022 15:15 este momento Atapuerca en el que nos hemos metido no

Voz 1727 15:19 Rajoy haya llamado a rebato a los suyos este fin de semana para algo que es ciertamente complejo porque tienen que hay que ir a a la batalla política contra el único partido José Manuel que ahora mismo no se está sosteniendo por ejemplo que sostiene los presupuestos a la espera de lo que haga el PNV no es complejo es difícil

Voz 4 15:38 es es muy contradictorio del todos contra todos y este particularmente PP contra Ciudadanos C's control bebé cuanto es efectivamente el único partido que ocasionalmente sostiene esos ciento treinta y siete diputados populares que no pueden hacer nada por su cuenta desde el punto de vista legislativo por esta o por otras razones desde luego a la actividad legislativa es penosa de forma que si es todos contra todos a todos no a casi todos no les va bien al PP le va mal al por diferentes razones el PSOE no acaba de arrancar podemos despiste total ciudadanos tienen tremendo viento en Las Vegas por eso en esta situación es Sintes o ante la información con la que hoy se abre del país sobre la negociación que estar abriendo Rajoy y Sánchez Rajoy y Sánchez contamos sean descubiertos la crisis de Cataluña les ha ayudado muchísimo las debilidades mutuos de esa ayudado mucho hay una relación nueva hay conversaciones hay reuniones en Moncloa se perfila en algunos pactos en concreto hablamos de financiación autonómica aquí de agua en vista de que hay otros muy complicados entre estos dos partidos presupuestos educación pensiones nada tonterías cosas que no preocupa mucho eso está muy complicado lo otro si en esta batalla PP Ciudadanos se asoma esta relación nueva PP PSOE al mismo tiempo el PSOE necesita seguir en la pelea por definir mejor su perfil hizo recuperar votos de Podemos y para eso no tienen más remedio que hacer oposición al PP eh bueno este es este lío yo por último es la llamada a filas este toque a rebato del PP hombre podrá servir para militantes podrá seguir par cuadros medios al votante al votante escuchar que un partido dice que los otros son oportunistas idea está pasando groove un diputado francamente no está en eso es verdad que lo hay elecciones gracias a eso prolifera la volatilidad en los sondeos pero estos votante elevará absolutamente igual el votante y mirará en su momento como van las cosas libera detrás de qué partido está la renovación y la frescura también la coherencia la capacidad de gestión verá que otro está agotado absolutamente o no para eso queda mucho y mientras tanto pues lo que tenemos esta campaña electoral cine elecciones

Voz 1727 17:53 no yo creo que es esta

Voz 6 17:54 ligando la ruptura del Big del bipartidismo no hay ahora es cuando realmente los dos grandes partidos empiezan a darse cuenta de que de que la situación ha cambiado sobre

Voz 1727 18:03 volvemos a se estaba exactamente en todo

Voz 6 18:06 yo creo que el sol ya se había dado cuenta más por la vía de los hechos pero yo creo que el PP está viviendo en una serie de espejismos no el PP bueno pues ha tenido un casos de corrupción importantísimos como Gürtel la en la estrategia de Rajoy siempre ha sido pues no hacerles caso ningunear a hacer como que como aquellos con como que aquello no no era importante y ciertamente parecía que electoralmente no le hacía daño pero lo cierto es que desde el dos mil once hasta ahora el PP ha pasado de tener once millones de votos a menos de ocho es decir que que que el desgaste sí que se va produciendo poco a poco lo que pasa es que el PP el espejismo es que con menos de un treinta por ciento de votos tú consigues gobernar porque al dividirse al inventarse el voto pues efectivamente un voto muy conservador muy fiel voto de de más de sesenta niños un voto pues de muchas zonas rurales si hay ciudades medias le permite al PP seguir teniendo el poder ir a dice coloca ahí un espejismo de que no está pasando nada cuando en realidad si que está pasando yo creo que Ciudadanos ha captado guían ya tiene pues a toda la gente más joven a al voto urbano y ahora está haciendo una estrategia clarísima que supongo que el PP la debe de haber detectado de introducirse en los sectores que eran tradicionalmente del Partido Popular por tanto el PP se despierta tarde a los nuevos acontecimientos

Voz 1093 19:33 bueno el caso en el supuesto de que se haya despertado porque dio la sensación que tengo es que el Partido Popular sigue pensando que el problema son los otros no es un problema son los otros después de un primer momento en el que le hacía arrumacos y hacía gracias a Podemos en la idea de que cuanto más podemos menos personas ya así la izquierda dividida garantiza que que Rajoy será presidente de España por por varias glaciaciones ya que estamos con el Homo sapiens después de ese planteamiento político resulta que aparece ciudadanos inicia no esto no es un problema para la derecha le llaman Naranjito le caricaturiza y resulta que es el partido que era como de un chaval así que bueno que sí que nadaba muy bien pero que tampoco tenía mucho fundamento es el partido que ha ganado las elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña es el partido más votado el que tiene más escaños y votos el problema abra que es cuando yo veo que parece que se encienden algunas alarmas aunque Rajoy no es muy de actuar por alarmas ni siquiera por alarmas se plantean hoy si esto contagia al resto de España es evidente que Ciudadanos tiene un boquete gordo en Galicia un boquete gordo también en el País Vasco pero bueno la situación en los estados de ánimo la sensación que yo tengo es que el estado de ánimo respecto de Ciudadanos ha cambiado ya no se le ve como un partido de gente emprendedora y con ganas y con nervio tal sino que se ve una alternativa puede empezar a ver como una alternativa de gobierno sobre todo porque claro después de la retahíla de juicios por corrupción que se están celebrando en España que el el argumentario del PP decía vuelve los votantes bueno pues parece que en Cataluña no te han absuelto los votantes cuando un estado de ánimo Se hace contagioso y cuando dejas de percibir a los ciudadanos como Naranjito si a lo mejor la gente empieza a pensar que son la alternativa porque fuera de Rajoy hay salvación al voto de derecho de centro derecha pues a lo mejor el PP empieza a entrar en una dinámica de problemas que yo creo que son los que los que han estado ahí latentes ya parecen ahora de forma bastante Vicente no

Voz 4 21:23 yo creo que sí que era algo de sapiens en esto somos jóvenes y mujeres que algo quedará yo creo que por fuerza tiene que tener dos posiciones hacia afuera como decía José Mari bueno duro con ello aquí no pasa nada vamos ya nos hemos visto en otras todos los Unidos dentro me parece que es obvia la preocupación creo que ese constata el agotamiento de liderazgo creo que han empezado el ya desde hace tiempo las conversaciones discretísimo así secretismo más entre posibles futuros nada que mueve ninguna silla pero todo el mundo está pensando en eso silla y creo que eso es evidente que ha cambiado que esta vez está siendo distinto es decir esta vez el T pero el problema de la corrupción está haciendo distinto entre otras cosas porque hay una opción porque el problema que tuvo el PSOE con Podemos está ahora mismo en paralelo el PP conciudadanos cuál es uno uno solo de los problemas de esta bronca creciente entre Ciudadanos y PP bueno que da la impresión lo dicen los sondeos de que si las cosas se mantuvieran ya es mucha hipótesis pero en fin entre los dos suman un poco más que la suma de Podemos e IU PSOE es posible que dentro de unos meses se necesiten para formar algún tipo de coalición algún tipo de alianza No somos Alemania pero en fin tampoco tampoco alguna vez a lo mejor los agudos como One a negociar cómo van a repartir como en asentarse con esta bronca tan tremenda van a poder hacerlo Bannon poder hacerlo los líderes que hoy conocemos o alguno de los líderes que conocemos Se está borrando del futuro mapa de la alianza entre el de la derecha y el centro

Voz 1093 23:01 esta es la es una buena pregunta yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es una una crisis que se venía manifestando hacía tiempo acordados la foto aquella de El señor presidente del Gobierno diciendo esto es una operación contra el Partido Popular no eso es una causa general contra el Partido Popular que tiene que ver con la corrupción con la corrupción en lugares claves como Valencia como Madrid también como la como Baleares IS especie de abrirse en canal con la corrupción que el Partido Popular y sus propagandistas digamos habían decidido que eso se absolvía en las urnas y que no tenía mayores consecuencias políticas pues está viendo cómo no han perdido el Gobierno en la Comunidad Valenciana vete a saber si en la Comunidad de Madrid pueden también perder ese gobierno desde luego han perdido el Ayuntamiento de Madrid están perdiendo lugares importantísimos que suelen anticipar cambios de de situación cuando alguien se supone que gana en Madrid es que parece que es está con más boletos para poder ganar en el conjunto de España y lo que haya habido esa política de inacción de las cosas se resuelven por sí solas de tú no haces nada por la mañana por la tarde limpio y la cosa al final sale eso ese acabado yo creo que ese es el clima de opinión que se ha acabado es verdad que el Partido Popular tiene un arraigo de voto muy fuerte entre la gente de más de sesenta años pero por qué porque estaba viendo por otra parte que podemos día daba miedo sea la jugada de Podemos le vino muy bien porque por un lado reducía el poder del del PSOE y por otro lado creaba un fantasma que aterrizaba como El miedo decía voten a Mike sino vendrán esto es les quitarán todo ese miedo yo creo que ya no lo puede agitar Ciudadanos en la medida que lo hagan razonablemente bien porque aquí ya sabemos que la política es lo que hagas bien y lo que no de lo que deje de meter la pata la veía que lo hagan razonablemente bien se pueden presentar como alternativa que facilite una salida cómoda al votante del Partido Popular de un partido que no me va a dar sobresaltos pero fíjate qué paradoja

Voz 1727 24:49 que con lo que hemos visto en casos de corrupción que es verdad que ahora están en los tribunales que ahora están ante un juez que ya llegan a juicio pero prácticamente lo que está ocurriendo en los tribunales es la confirmación de lo que ya se ha contado a lo largo de muchos años y que le ha salido prácticamente gratis no gratis al PP que se dejó tres millones de votos en las elecciones del quince a gratis no pero es verdad que no han pasado la factura que uno podría pensar que le iba a pasar con lo descarnado que ha sido todo lo que se ha venido contando y lo que lo que están haciendo ahora los los tribunales es confirmarlo de momento en periodo de juicio hasta que no haya sentencia por ejemplo de la Gürtel en Valencia hasta que no haya sentencia todo expresó pero lo que estamos viendo desfilar por los tribunales es la confirmación en sede judicial en público en vista pública de lo que sabíamos que había ocurrido en las declaraciones durante la instrucción de los informes policiales eso que durante mucho tiempo chocaba contra una cierta tolerancia tolerancia del electorado ante la corrupción puede convertirse de ahora en la guinda del pastel cuando el eje territorial que era el que más les rentable electoralmente al PP ha dejado de rentas y no de manera que es que cuando las cosas empiezan a ir mal pues claro claro ese que que era el que le llenaba el granero de votos bueno pues ahora resulta que ya no les renta Lola

Voz 6 26:08 es es verdad que durante mucho tiempo la los casos de corrupción pues eso parecía conocían absolutamente ninguna mella en el Partido Popular hasta tal punto que que Rajoy debía pensarlo así puesto que puso Ana Mato en la el Gobierno sabiendo que estaba en cursa en un procedimiento judicial por el caso Gürtel lo sea el grado de de digamos de sentimiento de impunidad era bastante elevado como para poder hacer cosas así en mí y en cambio ahora aunque él es si puedo Dante yo creo que durante mucho tiempo durante los últimos tiempos ese votante efectivamente el miedo a Podemos ha sido un factor aglutinador en favor de de Rajoy el miedo un pacto entre el PSOE Podemos y la posibilidad de que gobernara una izquierda digamos escorada muy muy a la izquierda y ahora en cambio pues efectivamente el jefe no puedo de Ciudadanos puede limar esa ese esa posibilidad ciudadanos puede gobernar con el PP pero también podía hacerlo con el PSOE de hecho llegó a un acuerdo con con Pedro Sánchez en su momento sea el el los los factores han cambiado y entonces lo que la en un momento dado la corrupción pues eran un factor secundario ahora puede ponerse en primer plano de hecho yo creo que hay bastantes dirigentes del PP muy preocupados con esta cuestión muy preocupados también con un liderazgo de de Rajoy pues que no se sabe si se intentará volver a repetir o no y por tanto ahí ya empieza a ver luchas internas y sobre todo preocupados porque saben que que aunque a este fin de semana ya hemos escuchado muchas críticas al Ciudadanos no creen que vaya a hacer mucho más porque ya sabéis que que en fin que que la manera de actuar de Rajoy es más bien la vemos

Voz 1093 27:49 Edward necesidad escueta están muy preocupados fuera de los órganos del partido porque los órganos del partido en lo más parecido al Comité Central del P

Voz 1 27:57 Nos se limitan a aplaudir ya decidir es nuestro líder

Voz 1022 28:02 a nadie que levante la mano voy diga lo evidente oiga estamos perdiendo presencia hace el PP en teoría

Voz 6 28:09 quería hacer congresos cada tres años y creo que los está haciendo cada cinco

Voz 1093 28:13 pero pero que se preocupan cuando salen de la reunión no sean no hay nadie en una de las cosas que llama la atención frente digamos asea aire cainita que define al PSOE en el que se discute todo y a y es que en el Partido Popular puede haber gente muy preocupada muy irritada muy enfadada diciendo con Rajoy no vamos a ningún lado pero no se les oye hablar dentro de los órganos del partido en el que se supone que tendrían que levantar la mano es decir a ver Mariano vamos mal por este camino nos acaban de meter casi en el régimen extraparlamentario en en Cataluña después de todo el trabajo que se ha hecho allí después del Centre cincuenta y cinco la gente no nos ve no ya como alternativa nos ve como el último partido eso yo creo que ahí sino se encienden las luces es que no tienes luces directamente pero claro ya la dirección del partido no critica nada no dio adorno y todo eso

Voz 1727 28:59 es que salvo esos pactos que apunta hoy el país a los que se refería a José Manuel Calvo a los que puedan llegar a PP y PSOE haciéndole pinza Ciudadanos porque Ciudadanos hace daño a los dos y por lo tanto les interesa orillar lo salvo esos pactos la legislatura camina hacia tiempo basura

Voz 3 29:18 camina completamente hacia tiempo basura no da la impresión de que se saca nada delante de que ese saca nada en claro hacia adelante es una cosa dramática la producción legal ahí lo que estamos asistiendo es algo que ocurre en muchas ocasiones y muchas veces es una especie de efecto Midas a la inversa si en lugar de que todo lo que toca es oro todo lo que toca es es plomo lo veíamos hace poco con datos de Metroscopia la política en con Cataluña en vez de reventar el ciento cincuenta y cinco la intervención etcétera no renta la recuperación económica que es real aunque desigual los ciudadanos la notan pero no recompensas por ello al partido del Gobierno la justicia avanzando sus plazos sus tiempos todo llega va avanzando iba estableciéndose esta especie de percepción general de agotamiento de que esto hay que cambiarlo de que hasta aquí hemos llegado si esto continúa unos meses más himnos pilla tal como estamos ahora en periodo electoral las consecuencias van a verse claramente

Voz 1727 30:22 bueno vamos a hacer otra pausa y luego viene Pérez

Voz 6 30:25 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 10 30:28 con Facebook

Voz 1 30:31 pues en unos minutos vamos con los titulares del futuro de Pérez pero con lo que os voy a despedir esta mañana no se titular de futuro de broma de Pérez no está pasado de verdad Pérez de los Cobos ex presidente del Tribunal Constitucional candidato favorito del Gobierno para el puesto de magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió cero votos cero votos de los diez en juego

Voz 1727 30:53 sí cuando acudió a la comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a examinarse para el puesto empezaron a preguntarle en inglés pidió que le hablaran en castellano el día en inglés y en francés inglés bien francés había dicho en la solicitud del examen que manejaba los doce idiomas ojo no se trata de que no manejen los dos idiomas hay muchos españoles que no lo maneja se trata de no presenta tal puesto no

Voz 1093 31:16 se trata de una mentira y hombre ya que eres juez informa de un poco de por donde va el balón no porque si te van a eso en francés dice que me viene fatal hoy has hecho el ridículo

Voz 6 31:28 EFE pareció una de esas son malas

Voz 4 31:30 parece una de esas jornadas nefastas Eurovisión qué horror

Voz 6 31:33 tú no es mentir no es menor porque toda la estrategia de los de todos los que están procesados por por este asunto de Cataluña va a acabar en el Tribunal de Derechos Humanos escasez o sea que digamos que el movimiento del Gobierno español ya era ya ya apuntaba maneras ya saben que todo esto va a acabar allí y querían tener una persona digamos de su confianza

Voz 1093 31:54 de A pero no no lo hubiera entendido si llega está haciendo

Voz 6 31:58 tres meses

Voz 1727 32:00 por suerte los otros dos de la terna que también presentaba España los otros dos magistrados pudieron responder en el idioma en el que se le se le pregunta

Voz 9 32:09 va para optar a esa candidatura bueno pues ahora sí ahora llega Jerez

Voz 8 32:19 de qué

Voz 11 32:24 Pérez buenos días

Voz 1022 32:26 ah bueno

Voz 1 32:27 está visto que puede ser avistado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Voz 1022 32:32 me voy a presentar y aquí estoy maravillado ya que no sabes por qué

Voz 1 32:35 pues no sorprende mejor el nuevo presidente de la UNED

Voz 1022 32:38 la europea Borisov si es él el el tío este desatención mira fíjate futbolista bombero guardaespaldas ojo

Voz 11 32:45 cinturón negro de kárate sí lo he leído ir

Voz 1022 32:47 es como si te parece normal este tío lo mismo te dirige Europa que te apagar un fuego te mete un gol te hace un poco es ya por no tenemos políticos así en España Pepa Bueno que dónde está esa gente aquí necesitamos políticos bomberos futbolistas karatecas no podría estar más de acuerdo contigo pero pero

Voz 1 33:02 mientras llegan esos políticos e esos hombres renacentistas

Voz 1022 33:06 empecé con los titulares agregó viven dentro Careta

Voz 12 33:10 en los titulares

Voz 1022 33:13 el futuro del rugby la un funcionario que lleva de Puente desde mil novecientos ochenta y cuatro entre ponte bien y estate quieto es

Voz 4 33:23 el objeto encadenado diez mil novecientos

Voz 1022 33:25 días libres pus Demon ya sabe decir en neerlandés este bar no se cierra hasta que yo lo diga el president cesado ha insistido en que puede dirigir Cataluña por Skype y luego se ha pedido otras cerveza el escuchamos Musel

Voz 13 33:39 el Gobierno de el diálogo de la deuda

Voz 3 33:42 la opción del acuerdo

Voz 1022 33:44 desmantelar una trama de turistas británicos que fingía en estar muy borrachos cuando en realidad no lo estaban tanto la Guardia Civil empezó a sospechar de los objetos Albert que tras tener con agua algunos de ellos estricta creaban la pensión se calculará dividiendo la vida laboral entre uno coma cuatro periodo tirando dos dados ir restándole el número de vecinos que viven tu portal el Gobierno sea Neira no a buscar algo más fácil porque según Fátima Báñez las cosas fáciles son de franceses

Voz 1093 34:14 él eso trabajando

Voz 1022 34:16 el Gobierno se queja el embajador de Estados Unidos por no incluir España entre los países de mierda indignación en el Ejecutivo que ya no sabe qué más hacer para que el mundo nos haga caso rescatar las autopistas costará lo mismo que ocho mil quinientos porrazos de la Policía con todo el ministro Zoido ha recordado que nuestros porrazo siguen siendo los más baratos de Europa el escuchamos es éxito

Voz 3 34:40 o algún otro alto Kote que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno

Voz 1022 34:48 el juicio de la Gürtel ya dura tanto que la ONU lo declara Bien Inmaterial de la Humanidad el comité de selección ha valorado el enorme arraigo que este proceso tiene en la cultura española Robert más de cien millones será premiado con la Orden del Mérito Civil el Gobierno buscas y recompensar a la gente que tanto se ha esforzado por impulsar el mercado desviar

Voz 14 35:17 todos

Voz 9 35:20 este sí quinta dimensión sólo han robado noventa y nueve millones más poder a entiende ahora gracias por el detalle más importante lo visto adiós a Dios sí a José Manuel y José María Calleja bueno es llegar a los tres Un beso