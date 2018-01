Ciudad del Cabo está a 90 días de quedarse sin agua

Voz 1995 00:00 pues irremediablemente el calendario es noticia cómo estarán las cosas para que hoy tengamos que hablar del calendario es veintidós de enero la mayor parte de España el tiempo será propio más propio del mes de abril en la Comunidad Valenciana superarán como ayer los veinticinco grados metido dos de dinero en lo que llevamos de año hidrológico que se contabiliza a partir del uno de octubre ha llovido un treinta y tres por ciento menos que el valor normal hay zonas de España como Levante la mitad sur de Aragón Valencia Guadalajara Madrid Cáceres vuelve al Pirineo lleguen al gran parte de Canarias donde ha llovido en esta temporada menos de la mitad de lo que suele llover nuestros embalses a día de hoy es un conjunto están al cuarenta y uno por ciento durante esta misma semana el año pasado estaban al cincuenta durante esta misma semana diez años estaban al sesenta y dos mil diecisiete fue el tercer año consecutivo más caluroso desde que hay registros los problemas encima no mejoran hoy queremos además asomarnos al futuro y el futuro ya está ya ya existe y se encuentra a ocho mil kilómetros al sur de donde nos encontramos Se trata de lugar donde saben que el agua se les termina en menos de noventa días una ciudad donde llevan tres años sin escuchar este sonido tres años sin llover

Voz 2 01:20 el día cero el próximo día cero el primer día sin

Voz 1995 01:24 decenas de aguas espera para el próximo veinte

Voz 2 01:26 el dos de abril

Voz 1995 01:28 vámonos a Ciudad del Cabo los vamos a Sudáfrica si sigue sin llover en los habitantes no reducen el consumo la ciudad más turística del continente africano se va a quedar sin agua las reservas están el XXXV perderse XXXV por ciento

Voz 3 01:40 el diez ya no es potable

Voz 1995 01:45 en Ciudad del Cabo vive desde desde el año dos mil once Marcela Guerrero Casas es una activista de espacios público públicos es cofundadora de la organización ciudadana Open Street Marcela buenos días

Voz 4 01:57 buenos días encantado de saludarte cuando

Voz 1995 02:00 recuerdas la última vez que yo venció recuerdas

Voz 5 02:03 bueno casualmente supuestamente hoy

Voz 4 02:06 oye no realmente que no que mi cuenta no entonces las sequías si ha sido de tres años hemos tenido lluvias pero simplemente no lo suficiente

Voz 1995 02:18 no lo suficiente de ninguna manera dentro de pocos días el día veintidós de abril la ciudad se queda sin agua da situaciones acuciante

Voz 4 02:27 si realmente que estos últimos sea el la crisis yo años la conversación digamos que nivel crisis lleva más menos un año pero yo me atrevo a decir que solamente en los últimos en las últimas semanas él se ha tomado la conciencia porque la municipalidad se ha manifestado de manera muy muy clara a que las cosas pues si como usted lo dice he va mal y que en pocos meses en el agua la cortan

Voz 1995 03:02 Marcela es de Bogotá todo hay que decirlo que por cierto es una ciudad muy lluvioso si por eso entendemos que no es que hayamos a nuestro inglés espectacularmente es que Marcela desde Bogotá Marcela en España nuestro país el consumo de agua consumo medio por persona es de ciento treinta litros que parece una barbaridad en Ciudad del Cabo lo han reducido a ochenta y siete litros por persona y día así imaginados ochenta y siete puntos parecen muchos pero que puedes hacer con ochenta y siete eritreos

Voz 4 03:31 bueno la verdad es que no es el primero de febrero se limita a sin cuentas dinero

Voz 1995 03:36 no

Voz 4 03:37 y esto es tomando en cuenta que no existe en muchas partes la tecnología paras a asegurase que es que maximizar vemos el recurso que para mí es realmente uno de los grandes problemas entonces hice puede crear conciencia nos dan sobre todo en los medios sociales nos unas cantidades de de de consejos prácticos es pero los edificios y digamos que la infraestructura no está digamos que a la par con otras ciudades del mundo en donde realmente se pueden llevar estos límites a cabo o controlar estos límites

Voz 1995 04:12 que va que nos han dicho no digo pareciera evidentemente hay un trabajo de fondo que tiene que ver con la conciencia ciudadana con problemas muy graves y eso atañe a todo el mundo que va a pasar el próximo día veintidós de abril si nadie lo remedia dejará de servir agua del grifo

Voz 4 04:28 eso es lo que nos han comunicado pero parecerle muy sincera el niveles de información en esta ciudad en este momento es increíble uno de los grandes problemas precisamente entonces hay muchas personas están manifestando lo mío sociales repiten la sanidad ha no ha hecho de manera oficial pero no nos queda claro que va a ocurrir ese día hay muchas especulaciones y la verdad es que nadie sabe

Voz 1995 04:55 nadie sabe lo que va a ocurrir en Ciudad del Cabo que sigue recibiendo a millones de turistas que no sé si en este caso el el el que viene de fuera es muy consciente de ese gran problema

Voz 4 05:07 yo creo que no no no no se es consciente ir es realmente poco lo que se pueda ser haberle un ejemplo él yo he visto en los medios sociales que hay varios turistas que han dicho estaríamos dispuestos estamos estaríamos operados a pagar cierto impuesto como turistas problema claro el dinero ayuda es que no existe ese plan para ese veintidós de que a propósito puede que sea adelante marzo Chad en este momento no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ocurrir entonces el problema este plan de acción no solamente desde el punto de vista infraestructuras y desde el punto de vista liderazgo de que como hay mensajes tan confusos además de todo como si esto no fuera poco existe unas finas políticas que han también distraído a la gente y sobre todo a los líderes políticos entonces las peleas ha vencido de de quién es la culpa sesión el Gobierno nacional si es el Gobierno de la provincia o el gobierno de la ciudad y entonces las concesiones a todo nivel

Voz 1995 06:07 pues en fin aparece en el momento para empezar a culpabilizar se unos a otros si sales por la por la calle notas los efectos de la sequía Marcela es a simple vista se nota los graves efectos de la de la sequía

Voz 4 06:20 yo diría que no de manera como tan obvia y a los los expertos el Pacte muchos sitios es totalmente amarillos pero no es algo que se nota en todas partes en las restricciones para los jardines hace varios meses ya se incrementó hilillo se que hay muchas personas en sus casas que están simplemente han sacrificado sus estos decirlo así pero yo diría que no es una cosa así pues apocalíptica tampoco no es aquí también son de grandes rocas de ciertos entonces de pronto como quién una mezcla no yo no la noto el día a día aprecia que es sincero

Voz 1995 07:00 pues el veintidós de abril puede ser antes puede ser un poco después está previsto que Ciudad del Cabo se quede sin agua y nosotros compartimos ese ese temor Marcela en en España el el problema es global lo que está pasando en Ciudad del Cabo es simplemente un aviso para todos y la toma de conciencia no solamente de las de las autoridades es decir yo creo que la presión no sé si estarás de acuerdo marciana de venir por parte de la ciudadanía en empezar a tomar medidas urgentes ya hace no parece que vaya a cambiar esperar a que llueva no parece lo más oportuno debemos empezar todos a responsabilizar nos con el uso del agua en España Marcela ha llovido un treinta y tres por ciento menos de lo normal en algunas ciudades hace hasta hace bien poco la la amenaza de restricciones en el consumo de agua era era muy real y muy muy eminente así que debemos empezará a entender todo es que tenemos un gran problema esperará que el clima cambie no va ser nunca la solución más cera

Voz 4 07:55 totalmente de acuerdo dicho realmente pienso que nos toca todos he dicho que es normalmente una persona bastante consciente trató de hacer mi parte sea yo me he dado cuenta de lo mucho que no he hecho sus últimos meses años o sea que esto si realmente es un llamado a a todos al Gobierno y a los ciudadanos pero aquí lo que realmente es decir de Herat porque alguien tiene que decir bueno vamos para allá no y entonces yo creo que aquí la gente los ciudadanos estamos muy conscientes la gran mayoría me atrevería a decir yo que pues aunque sea un poco tarde están tomando medidas esperemos que eso sino solucionar la situación por lo menos que un poco de tiempo para para idear la forma de de seguir adelante

Voz 1995 08:43 Marcela es ciudadana de Ciudad del Cabo muchísimas gracias

Voz 4 08:48 muchísimas gracias a ustedes

Voz 1995 08:50 somos conscientes traemos dinero

Voz 6 08:52 son unas apocalíptico cuando acaba votar eso sí es el anotar acabaremos viviendo como en Mad Max mi madre ya conduce como en Mad Max por el desierto o las dos cosas