SER Consumidor: Pseudociencia: "Si tienes cáncer... no hagas nada" (21/01/2018)

sí consumido con Jesús Soria

Voz 2 00:21 deuda ciencia a veces muy lucrativa con explicaciones tan científica como no hagas nada te curará el cáncer de verdad no se puede hacer nada más contra esto porque si no se puede hacer nada para evitar estas fechorías algo está fallando los controles sanitarios la defensa del paciente la protección del consumidor o todo estos piratas no pueden seguir campando a sus anchas son un grave peligro

buenos días buenos días dejan preséntanos ya las cosas que hemos preparado para hoy venga hoy vamos a empezar

Voz 6 01:48 con el fraude enésimo fraude de los jamones ibéricos sí otra vez porque es que ahora la historia son los jamones congelados cambian sus propiedades si han sido congelados previamente los jamones ibéricos

Voz 7 02:00 sí indudablemente que lo cambian de hecho el cuando se congeló jamón hay que cambiarle el tiempo de salazón y además es imprescindible que se haga una congelación adecuada porque se hace mal encima podemos tener luego mucho problema adicto

Voz 6 02:13 luego hablaremos de ello ha sido la polémica de esta semana y más cosas la pseudo terapias que siguen generando polémicas esta vez por unas declaraciones de un natural Pataky cuando fue preguntado por cómo curar el cáncer dijo esto

Voz 8 02:25 el problema que tenía Schumacher y qué hacemos ahora yo les digo nada ahora la terapia consiste no hace algo nada

Voz 6 02:34 ojito eh porque bueno que no dice además no es no es un cualquiera hubo un programa de televisión y todo más charlatanes que tienen el delirio sigue más Historias es posible desayunar con garbanzos una madre colgó un vídeo con su hijo desayunando estas legumbres sea liado parda Jesús vamos a hablar con ella a ver si esto es normal

Voz 9 02:54 de es normal te importa la alimentación y quiere cuidar tu salud sino pues seguramente es que estoy mirando galletas me estoy con cacao soluble

Voz 6 03:04 bueno hoy de las legumbres a los insectos Jesús sabías que ya es legal en España comercializar insectos como alimentó llenos pues hay una normativa efectivamente ya lo permite y las empresas León desde el uno de enero efectivamente las empresas de alimentación y restaurantes se están frotando las manos lo contaremos Isaac hemos qué cualidades nutricionales tienen Easy son seguros de comer porque la pregunta es ustedes los comer

Voz 10 03:28 ya sí lo tengo muy claro SAE yo sé que se comen que no pasa nada que están muy rico que que saben API paso unos que otros sabe pero de momento Pastor mientras hay otras cosas

Voz 11 04:01 hola amigos yo llevo un dos meses recibiendo todas las semanas al menos una llamada de Jazztel empeñado siempre en venderme sus productos si ya no sé cómo decirles que me dejen luego

Voz 0927 04:13 hablamos de este caso con nuestros asesor jurídico y por supuesto las noticias más curiosas del Mundo Today

Voz 0573 04:19 eh tío Annan empieza a vender cerdos enteros la marca de batidos adelgazantes insiste en que si te comes un cerdo entero a media

vaya vaya a día de cerdos que vamos a tener hoy bueno hoy programa completito quien incluso con bichitos en nuestra mesa ya está charlatanes de por medio unos indefensos otros muy muy peligrosos y los conocen todos ustedes SER Consumidor

bueno lo primero recordar cosas que nos afecta nuestro bolsillo la bombona de butano ha subido otra vez pasa a costar catorce con sesenta y nueve euros es decir casi dos euros más que en enero del año pasado Renfe también sube un tres por ciento los billetes de Cercanías los de media distancia los servicios regionales y atentos a su fin la Asociación de Usuarios Financieros porque interpuesto ya la primera de manda colectiva presentada contra la Unión de Créditos Inmobiliarios UCI filial del Banco Santander por la comercialización de hipotecas referenciadas al índice IRPH que afecta a miles y miles de personas y atentos por supuesto también al cobro de la maleta de mano de Ryanair baratos pero los extra ya saben que ganan a todas las compañías por goleada bueno más cosas que huelen también aquí en Ser Consumidor destapados hace dos tres años el frío de los jamones ibéricos no todos los que nos venden como tales lo son hace dos meses hablamos del nuevo etiquetado calificado por colores supuestamente para evitar fraudes bueno pues la polémica sigue y ahora esta semana

Voz 16 06:43 se ha sabido que la Guardia Civil investiga aún Adela

Voz 0927 06:46 las más importantes empresas elaboradoras de jamones ibéricos porque supuestamente por lo menos una parte de los jamones que nos están vendiendo han sido previamente congelados eso cómo afectan los jamones es fraude no es fraude si es que se demuestra que se está haciendo vamos a hablar de un experto cuya silla Francisco Espárrago ex director gerente de Señorío de Montaner a muchísimas gracias otra vez por atender nuestra llamada buenos días

Voz 16 07:13 hola buenos días y a los jamones si se demuestra que han sido hoy parece que es una práctica que te bastante más habitual de lo que creemos y sede han sido congelados esto pierde valor el el producto que nos están vendiendo al final

Voz 17 07:27 bueno yo no cambia el producto sea el que jamón cuando se congela como cualquier Carme es otro consejo la al principio e sufre una rotura de de fibras que hace que la tierra agua y la sabe entre de forma mucho más fácil con lo cual hay que salvarlo de forma absolutamente diferente para que llegue bien al consumidor final ir durante la congelan a hacer la congelación durante la congelación tiene que estar conservado adecuadamente para que no tengamos luego algún tipo de problema adicional verlo no pues yo si te digo la verdad no sé no lo sé eso yo creo que creo que se puede hacer pero yo creo de cara al consumidor final que debiera decirse osea igual que seguirle en otras cosas como que tiene lo que tiene lo que tenga pues yo creo que también es decir que el proceso ha sufrido un una fase de congelación por medio yo creo que se debe decirlo porque gente que cogerla por ejemplo no es otro que no coge el ámbulo jamones a nuestros colaboradores con la dificultad de elaboración que eso requiere pero era como se hacía tradicionalmente de los atentamente los jamones no se congela

Voz 17 08:30 bueno a moderna moderna moderna zona moderna para para para asegurarte con frío y no darle no tener problemas luego

Voz 19 08:36 pero vamos lo que está claro que en cualquier caso se deben

Voz 16 08:38 informar al consumidor y por supuesto la Arce las certificado horas se tendrían que detectar esto Sisa congelado no tendría o eso se escapa o cómo funciona esto

Voz 17 08:48 no sé exactamente lo que tienen que lo que tienen que que a la certificado ahora de la norma de que había del ibérico yo creo que no tienen que certificar eh nada más que la trazabilidad y que el proceso se hace de acuerdo a cómo está el problema está en lo que no se dice es decir cuando se habló del proceso de elaboración del ibérico no se dice que se va a congelar con entonces y si no se dice Se puede hacer no se puede hacer esa es la la clave del asunto

Voz 20 09:14 el partido que debía del proceso

Voz 16 09:19 a lo mejor el hecho de que se vendan algunos jamones y también es la polémica estos días a precios muy muy muy bajos tiene que ver con precisamente que han tenido han sufrido ese proceso y que a lo mejor

Voz 17 09:30 no yo calidad honradamente creo que no pero creo que no yo creo que

Voz 17 09:35 es que la Adif eso jamones salió tan baratos a mí hay una cosa que por lo que yo estuve viendo de algunas fotografías que me enseñaron de jamones que sabían es alado en noviembre cuando todavía no hay ningún jamón de bellota justamente los de Montaner a creo que la lo que dijo la compañía que no elaboradoras que ya comercio de comer

Voz 17 09:57 decía era que los había congelado jamones de bellota lo había congelado imagínate en el mes de febrero del año anterior lo había congelado hasta el mes de noviembre eso no tiene mucha lógica desde el punto de vista ni de empresarial ni de la producción a tu puede coger algo mejor entiendo eh que puede escoger a lo mejor un jamón cuando no tienes capacidad de producción que puede ser como opten en la campaña de producción de bellota ya en el mes de febrero ya va mejor sacaba Camerata jamón

Voz 19 10:22 con las motos como dicho de la congelación no

Voz 17 10:24 pues a lo mejor puede congelar descongelar en en vez de y de marzo pero tener el jamón durante diez meses congelado pues no me parece ninguna lógica

Voz 16 10:32 bueno a mí eso no me cuadra muy bien bueno sólo una cosita a un consultor de mercado Constantino Martínez que ha estado aquí en el programa algunas veces y ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea considera que España viola las leyes comunitarias aplicables a los animales cruzados de la especie porcina ha sido admitida admitida a trámite yo le pero no lo sabía pues le cuento Illes junto una cosa ya para terminar simplemente que me diga nivel de fraude en el mundo del jamón ibérico en nuestro país de cero a cinco cero lo mínimo cinco lo máximo cuatro cuatro sea nivel de fraude cuatro de cero a cinco

Voz 17 11:06 sí

Voz 16 11:06 ay madre mía a Francisco Espárrago director gerente del Señorío de Montaner a muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 17 11:10 que hasta ahora

Voz 0927 12:06 ya ya lo ven una pesadilla lo de los jamones sufra

Voz 25 12:10 de que sigue ya ven a qué niveles según este experto hay más pesadilla

Voz 0927 12:16 es más pesadillas aquí llevamos años denunciando las pseudo ciencias

Voz 15 12:20 por su peligro Annecy y porque en muchos casos apartan a los pacientes de terapias contrastadas que a veces les han terminado incluso costando la vida

Voz 0927 12:32 esta semana un caso más hemos conocido esta historia través de nuestro dietista nutricionista Julio Basulto que nos ha sorprendido cuando las redes sociales el otro día decía por favor policía les imploró

Voz 16 12:43 que hagan algo no sé exactamente qué pero hagan

Voz 0927 12:45 algo es chupar y Alfaro conocido de la televisión hace muchos años que sigue por ahí dando charlas incluso por algunas televisiones

Voz 8 12:53 el tiempo que hemos estado en ese caso la comida han venido varias mujeres ya darlo conmigo así lo maravilloso para mí servir apenas solamente puede está tres mujeres que han entendido bien problema que tenía ahora ya de su matriz que hacemos ahora yo les digo nada ahora la terapia consiste no hace arreglar solamente tomar conciencia de que el cáncer de pecho que tiene siquiera verdad entonces ella dice pero vamos a ver a mi hija tiene una enfermedad muy grave de mi hija que no problemas muy importantes no importa

Voz 0927 13:32 no importa no hacer nada ahora mismo para tratar esta grave enfermedad el sumario Alfaro le hemos invitado al programa a declinó la invitación dijo que incluso se habían interpretado mal las palabras con él estaba no estaba solo estaba Joseph Pamies un agricultor de Balaguer de Lérida que dice que el cáncer se cura con plantas como la Call Call anchoa o Susan Powell que es una psiquiatra dice es filósofa instructor hacen especialista en nutrición Oporto molecular o el doctor Antonio Jiménez que aplica siete principios contra el Cárcer cuestan veintinueve mil euros por dos semanas de tratamiento y algunos más vamos a hablar de este asunto

Voz 16 14:14 el Congreso prometía un mundo sin cáncer

Voz 0927 14:16 quizá con agua con jabón Esther Díaz portavoz de la afición española contra el cáncer que tal cómo estás Esther

Voz 18 14:21 hola qué tal buenos días y os parece tremendo tremendo no estamos perderán

Voz 26 14:28 impactado estamos muy preocupados porque cuando una mujer con cáncer de mama me dice es que no haga nada está invitando a que aumente su

Voz 20 14:38 después de morir por cáncer

Voz 16 14:41 puede hacer algo contra esto porque está claro que es una barbaridad

Voz 26 14:45 es una barbaridad porque además este señor ha dicho a la persona o a la mujer que tienen cáncer de mama sin saber qué tipo de cáncer tenía que no puedo hacer nada si en un tumor de mama no se hace nada se detecta de

Voz 27 14:58 centímetro

Voz 26 15:00 si no se hace nada en tres meses ha aumentado ese tumor un centímetro en cinco centímetros qué significa esto para que lo tenga claro la Audiencia significa que un tratamiento mucho más efectivo mucho menos agresivo con una mastectomía

Voz 20 15:15 parcial en el primer caso de hoy

Voz 26 15:18 centímetro se convertiría en un tratamiento mucho más agresivo con una mastectomía total

Voz 20 15:26 con menos riesgo de superación del tumor

Voz 26 15:28 esto es lo que pasa cuando una persona le dice a otra que tiene cáncer que no haga nada

Voz 16 15:32 ya Esther se puede hacer algo contra esto la clase médica hace tiempo dijo no vamos a ir contra estos colectivos contra estos cursos contra estas personas que están diciendo barbaridades realmente no se puede hacer algo más porque hay siguen estos de esta semana

Voz 26 15:47 de drogo legalmente no parece que podemos hacer mucho porque claro ampara también la libertad de actuación de la propia democracia te permite que el museo de tu libertad puedas en este caso decir estas barbaridades no que podemos hacer podemos informar al a los pacientes y familiares nosotros tenemos un teléfono gratuito cante

Voz 16 16:06 no por favor en el novecientos cien cero

Voz 26 16:08 XXXVI y del que recibimos llamadas de algunos familiares de pacientes que los dicen que un familiar le han diagnosticado un cáncer y que a ver si pueden podemos deshacer algo nosotros no podemos intervenir si el propio paciente afectado no les pide que intervenga por lo tanto la comunicación tiene que ser a través de los medios de comunicación que vayáis sacando constantemente este tipo de situaciones para que nosotros nos des la posibilidad de decir oye si tú vas a seguir un tipo de terapia que no está contrastada por la Agencia basa tenían muchas probabilidades de morir por cáncer

Voz 16 16:44 Esther Díez portavoz de la Sociedad Española contra el Cáncer muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 0927 16:49 vamos con ese dato que nos decía en sólo tres meses un tumor que tiene un centímetro puede llegar a tener hasta cinco centímetros y probablemente si estamos con estas historias de estos personajes pues la solucionó la posible bueno en el que el que se pueda limitar los daños de de este de este tumor pues a lo mejor no son con tantas posibilidades de éxito Helena Campos hola muy buenas

Voz 16 17:12 la presidenta de la Asociación para proteger al enfermo de terapias científicas hablamos hace sólo unos meses con otro caso que os parece esto queríamos saber tu valoración

Voz 18 17:22 por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en este caso el que lo ha denunciado

Voz 17 17:28 el caso es la Generalitat

Voz 18 17:30 se ha hecho cargo lo cual de alguna manera nos evidencia al menos han otras como asociación en la necesidad de que sean precisamente los colegios profesionales y las autoridades sanitarias competentes las que tomen la la sartén por el mango y hagan valer las competencias pero al al coger sus cargos porque la legislación según la legislación son ellos quienes tienen estas competencias es de poder vinculante

Voz 16 17:57 porque legalmente Elena se puede se puede hacer algo vuestra vuestra opinión no no aparte de denunciarlo esto públicamente que lo denunciamos los medios

Voz 18 18:06 a ver legalmente el lo digo pena al español está lo tengo justo aquí abierto en tu capítulo cinco esa es la usurpación de funciones públicas del intrusismo deja muy claro que que implicaría una pena puso prisión aquél que ejerciera Actors fue una procesión sin poseer el correspondiente titulo académico reconocido en España entonces para nosotras está muy claro que tal como también se dijo desde el Gobierno la Fiscalía debería estar actuando en este tipo de

Voz 16 18:36 Helena Campos presidente de la Asociación para proteger al enfermedad terapia seudo científica muchísimas gracias a vosotros

Voz 15 18:45 el robado que han tomado el pelo no clanes reclama

Voz 5 18:50 utiliza tus derechos ser consumido

Voz 28 18:56 eh con Jesús Soria bueno hay otras guerras abiertas que espero sea más fructíferas que las que hay contra estos charlatanes y otros tantos problemas por ejemplo contra

Voz 0927 19:06 la obsolescencia porque la denuncia de Apple contra dos monstruos como Apple hay Epson la denuncia de Francia pues ha encendido las alarmas en Europe queremos hablar con un experto para que nos dé yo creo que otro punto de vista

Voz 29 19:21 Trigueros tres punto cero el mundo de los nuevos timos las ofertas bajo sospecha los fraudes y las estafas

Voz 0927 19:32 ya saben que Bruselas ha dicho esta semana que vigilará la la licencia programada tras las sospechas sobre Apple se acusa ya saben Apple de aprovechar la actualización de sus sistemas operativos para ralentizar el funcionamiento de las versiones más antiguas de su popular Iphone vamos los poco más o menos que nos llevan a que compremos otro aparato también está lo de Epson y los cartuchos que dejan de funcionar aunque tienen bastante Tina hay tinta en muchos casos más hasta quiere introducir por ejemplo un etiquetado donde incluyan la durabilidad irreparable calidad de los dispositivos el domingo pasado recordarán que hablábamos con Facua Icon Amigos de la Tierra dos de las asociaciones colectivos que han pedido llevan piden desde hace mucho tiempo investigar a fondo este asunto pero creo que no todos opinan igual Enrique Dans hola muy buenas

Voz 17 20:18 qué tal buenos días gracias por atender nuestra llamada profesor

Voz 16 20:20 de la escuela de negocios IESE Business School usted cree que hay obsolescencia programada en el caso de Apple porque lo hemos leído algunas cosas y parece que no está muy de acuerdo

Voz 20 20:29 a ver si te no con matices a tono con son Teresa por supuesto que los bien eso supondría más avanzado buscar siempre hay indicios de que los picas de Avs para para hacer los comprar productos que el tema subestaciones etcétera pero este caso es un poco diferente en este caso lo que ocurre y lo que tenemos que tener en cuenta es la alternativa es algo que ocurre todos los teléfonos en todos los teléfonos la batería vale Europa perdió conversaciones una ley de la física ya se puede evitar la batería va siendo cada vez menos potente qué pasa si tienes un Android cualquier marca la portería perdido una cartera de prestaciones resulta que tú intentas hacer determinadas cosas por teléfono y el teléfono se sí admiten

Voz 18 21:14 servicio que deja ahí

Voz 20 21:16 estás si estas elegiría Conversación por medio de lo que sea duda búsqueda lo que tú quieras pues de eso se reinicie tardas un rato entre mete es la clave que les han contra redes no es una situación muy molestas no es que hace Apple Apple aunque lo que opina es esto lo debe suceder esto es una mala experiencia de usuario por lo tanto lo que voy a hacer es a partir de determinar la caída de las peticiones de la batería lo que hago es rebajar las la la funcionalidad el teléfono rebajar la velocidad del texto para que los procesos que el teléfono pide a la batería no choquen con esa batería que no puede dar esa de esa cantidad de corriente por lo tanto no haya qué ocurre que en contrapartida que no del usuario esto se teléfono va más despacio esto tiene lógica

Voz 17 21:58 sí sí

Voz 20 21:58 sí el primer lógica lo que no tiene lógica es hacerlo sin decirle nada a nadie

Voz 16 22:03 eso es ahí está también otro de los delitos entre comillas no que no se avisa al usuario de estas circunstancias no

Voz 20 22:09 claro efectivamente es así si Apple hubiese actuado con transparencia pero claro Apple transparencia son dos palabras juntas en la misma frase imposible ser una empresa que bueno que que su propio fundador opinaba que no había que dejar las cosas porque es lo que hay

Voz 16 22:27 lo de lo de Epson siglo XX más claro no perdone que es que no tienen muy buen sonido

Voz 20 22:32 no de no son de esas son es aunque este cartucho tenga pinta yo voy a enviar podrá hacer uso a partir de un tiempo determinado independientemente de su sobrina llamado mire cuenta pinta le quede tremenda señala hay personas diciéndole visiblemente sola que no tiene más tinta es el usuario lo que hace desconfiar enseñas la impresora tirar el cartucho un cartucho con tinta

Voz 16 22:53 sí sí sí

Voz 20 22:55 más valioso de la tierra después de la de Corneille realmente

Voz 16 22:57 está usted de acuerdo entonces esto se investigue a fondo en cualquier caso aunque las circunstancias de un caso de otra no son las mismas

Voz 20 23:04 monitorizar es lógico y si tiene lo que no podemos no noto no tiene lógicas compararlo esos casos o afirmar que Apple está provocando no suele ser tecnológica cuando en realidad lo que está buscando es una mejora una nueva desarrolló las primeras usuario razonable

Voz 16 23:24 Enrique das muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 20 23:26 a vosotros gracias a los nuevos productos

Voz 31 23:57 el luto

Voz 5 24:06 sí

Voz 31 24:12 ya bengalas

Voz 0927 24:12 de empresa lucha evidentemente por su dinero que es contra nuestro bolsillo aunque bueno os decía ya fuera

Voz 25 24:19 a micrófono Enrique Dans que Apple parece que

Voz 0927 24:22 en esta reconsiderado un poco el teme que ha anunciado

Voz 16 24:25 que en próximos productos pues era

Voz 0927 24:28 pues el el usuario podrá activar Odessa desactivar esta esta posibilidad se que por lo menos en algo vamos avanzando claro si es que cuando ponemos el foco Se denuncian las cosas pues las empresas también tienen que cambiará y otras polémicas de estos días Ia aquí que nos preocupamos tanto de la alimentación de Los desayunos de la buena nutrición y para eso tenemos aquí a Julio Basulto ya Juan Revenga no queríamos dejar pasar esta polémica de Los desayunos una madre volcó en las

Voz 16 24:53 a redes una imagen de su hijo desayunando que allí

Voz 0927 24:55 ETA es lo de siempre bollería no desayunando garbanzos pues se alía osea lío

Voz 33 25:01 comer bien

Voz 16 25:05 María Merino que tal como está buenos días

Voz 27 25:07 más vía pero vamos a ver pero vamos a ver

Voz 16 25:10 pero vamos a ver qué es eso de poner al niño a desayunar y no ponerle galletas en la mesa

Voz 27 25:15 bueno pues nada Lima esta comida basura que están habituados estamos sabes

Voz 16 25:22 si se te ocurre cuelgas la la imagen de tu hijo desayunando ahí en un tapete garbanzos aliado porque has tenido gente a favor pero también muchas críticas no

Voz 18 25:32 les vi de todo vio eran críticas pero tanto me

Voz 27 25:36 la procesión como incluso a él por escrito que que no tiene culpa ninguna por criticar criticaron hasta el hecho de que estaba comiendo de datos críticas por todos lados

Voz 16 25:47 bueno hay que recordar que María Merino es madre tiene dos niños pero es que además el nutricionista y editora del blog comiendo con María hay lo que haces en tu blog con tus pacientes con tu cliente es precisamente enseñarles a comer les les enseñas entre otras cosas que no hace falta desayunar lo que nos dicen muchas veces ciertos cánones ciertas marcas no

Voz 18 26:07 estupendo no es que no no es que no deben desayunar

Voz 27 26:09 a sus alimentos porque eso es lo que nos ha querido vender la industria lo que vemos pues por todos lados no los inputs que recibimos es cereales del desayuno el pasillo de Los desayunos y donde encontramos toda dieta perfectas para el desayuno que además van acompañadas de la caja no con la fruta hilar la excelencia como para surtir de bien ir compensar según los vende el comerte una galleta

Voz 16 26:33 oye María es verdad esto que te leído mi hijo no sabe lo que es una galleta

Voz 27 26:38 sí que es cierto es cierto a ver ese de que en casa no hay galletas y entonces llegará un momento me imagino que mi José con una galleta como no no te llena un momento me hubiese la guardería celebrar el cumpleaños a un niño o cuando ya más mayor no evidentemente el entorno que tenemos favorece el consumo de productos pero no será porque yo lo crezca porque la situación del momento del día puntual o de la fecha señalada invita a que la breve pero que no es un reclamo que él tiene o que el AVE por la calle para el supermercado Illa pide sino que es algo que para él es desconocido

Voz 16 27:12 hace un año así recuerdo que un día les les plantee El reto a Julio Basulto Juan Revenga que nos dijeran que era lo que ellos desayunaban porque estaban también un poco en esta línea no desayunan cualquier cosa hablando de un tema surgió en tu casa entonces entiendo que de esa Yunes cualquier cosa de lo que hay en la nevera

Voz 27 27:30 sí si es que decir ya te digo ese estaban Rappel ir como estaba pues estaba las obras el ya le hace o puede hacer cualquier cosa porque como siempre vamos a ver el alimento que entonces pues da igual lo que es no siempre que los ha procesado y que ya algo directo como yo digo que lo puedas coger un árbol o deshielo pues lo que sea tanto puedes los garabatos como las obras de brócoli del día anterior como una ensalada como yo qué sé

Voz 16 27:57 toque gracias a un guiso cualquier cosa

Voz 27 28:00 sí sí es que además yo por ejemplo soy de las personas que se levanta con adelante a mi me gusta comerme la cena del día lo casera decenas del día anterior hay que no eh cuidado para que no pasen dos horas abogado pero yo por ejemplo soy de las que llevara pues me apetece

Voz 16 28:17 es que es una manera además de no tirar comida que es algo que también

Voz 0927 28:20 lleva criticando hace muchos años que tiramos mucha comida eh

Voz 16 28:22 sí sí bueno pues María Merino muchísimas gracias y animo con tu pelea que cambiar muchas cosas y para vosotros sobre todo los profesional los que sabéis de esto gracias un beso hasta la próxima

Voz 27 28:35 en hasta la próxima

Voz 5 28:39 por si no lo sabías

Voz 16 28:42 Sergio Pérez dueño de Don Grillo la muy buenas hola buenos días Jesús ya ya bien ya saben ustedes que desde el pasado uno de enero en España está ya autorizado el consumo y con

Voz 0927 28:53 de finalización de insectos a muchos

Voz 16 28:56 nosotras Quito pero en otros mundos la verdad es que comen cosas que a nosotros nos dan a como supongo que en algunas zonas P les darán

Voz 0927 29:04 algunas cosas como las nuestras ustedes estaban ya

Voz 16 29:06 desde hace tiempo con esta idea como les está funcionando

Voz 20 29:09 sí bueno efectivamente es un tema que que crea mucha la bueno hay hay mucha gente a la que le da asco igual igual que Dati no es normal nosotros ya llevamos aproximadamente un año con el tema porque bueno lo descubrimos en nuestro país vecino en Francia nos llamemos nos llamó mucho la atención ir poco a poco nos hemos ido metiendo en este mundo es muy bueno un poco menos nos ha ido llevando el proyecto a nosotros más que nosotros a cubierto

Voz 16 29:35 los que venden Don Grillo que vendéis grillos saltamontes hormigas que vende un producto

Voz 20 29:40 pues mira ahora mismo en la gama de productos está bastante amplia porque bueno existen muchísimos insectos de Podemos que son de ámbito alimenticio para el ser humano pero en la Unión Europea sólo se pueden consumir algunos el Rey es el Grillo pero bueno tenemos desde animales enteros vamos a llamar los animales pues era la pieza del animal que se puede comer de manera antes

Voz 34 30:00 para aislar vas ahí gusanos de seda hay escorpiones ir es pues

Voz 20 30:05 eh a gobiernos parece mucho más interesante que es donde vemos el futuro realmente pues son productos producidos a partir de harina de insectos no de galletas bombones barritas energéticas en fin hay un abanico bastante amplio antes pues en principio como la ley ha salido ahora en enero

Voz 16 30:26 sé que estamos apenas arrancando nuestra

Voz 20 30:28 Trinidad pero bueno nuestro cliente pues va a ser el consumidor final en un principio después pues creemos que que hay un mercado interesante también en el mundo del deporte porque es un tipo de alimento con un alto valor proteico bueno es muy acorde para el tipo de alimentación de deportistas de élite y después también creemos que va a de parte de de restauración que se anime a aprobaría ya crear nuevas recetas no de nuestro producto

Voz 16 30:55 Nuestra técnico María Jesús dice que cuánto cuestan por ejemplo una bolsita de saltamontes hormigas escarabajos y fe

Voz 20 31:03 bueno al final bueno son bolsitas de insectos deshidratados y tostados vienen saliendo pasa entorno a un horquilla depende un poquito de el acabado hoy de ida insecto pero bueno entre cinco ocho euros más o menos vienen vienen bastantes como para hacer un una o bueno hay si los quiere integrar en algún en algún plató pues fenomenal ahí ya la imaginación de cada uno

Voz 16 31:26 muchas gracias a Sergio Pérez dueño de Don Grillo éxito eh gracias a vosotros gracias pero bueno está también con nosotros marco negro ni que es dueño de una cafetería coctelería restaurante Pasión Café en Valladolid hola qué tal cómo está señores de negro ni hola buenos días qué tal amigo usted y ya lleva en tiempo con esto no me dicen

Voz 34 31:46 pues llevo unos doce años trabajando con esto

Voz 16 31:50 ajá pero antes que era lo que estaba de era ilegal entonces

Voz 0230 31:53 antes au usted si lo importaba de fuera sí que lo podía utilizar en sus

Voz 16 31:57 esto sin problema

Voz 34 31:58 vale mirar la palabra ilegal pero es la más correcta una especie como de limbo ya que este producto no estaban dados de alta como consumibles dentro de dentro de la Comunidad Económica Europea entonces no estaba permitido pero tampoco estaba prohibido era una especie de vacío vacío legal

Voz 16 32:16 si tiene éxito o no en su restaurante su cafetería

Voz 34 32:19 bueno pues hombre se vender más los bocadillos de jamón es excelente pero sí hay mucha curiosidad por probar los por experimentar a deshora o o exótica que supone comer sexto no ya

Voz 16 32:34 qué es lo que más funcionado que mejor venden ustedes

Voz 34 32:37 bueno nosotros tenemos una amplia variedad de de de pactos en clasificados por el orden por el tipo de insecto bueno la gente hay quién se atreva tanto pide unos grillos nos ata Voltaire y luego en la escala de monstruosidad después tenemos también escorpión imperial teníamos tarántulas de Camboya depende un poco de de hasta dónde quiera llegar la personas

Voz 0927 33:01 a dónde van preparados en ensalada sólo lo preparan de distintas formas

Voz 16 33:05 sí

Voz 34 33:06 pues como estaba diciendo del compañero de un grillo nosotros nos tenemos que eran los recibe once bolsitas como estoy patatas fritas empieza como esa que que luego kilos es que los pongamos en alguno de nuestros platos por ejemplo en humus Bolshói guacamole pues pues queda mucho más visual no que los quieres comer fuera de unas pipas pues también

Voz 16 33:29 muy bien marco negro ni de pasión Cafe en Valladolid muchísimas gracias gracias a vosotros además no bueno

Voz 0927 33:35 la hablamos enseguida con un experto en seguridad Helimer

Voz 16 33:37 daría con Miguel Ángel Urueña pero antes

Voz 0927 33:40 sí a Jorge García estado la calle preguntando a la gente que piensan de esto de los insectos en nuestra mesa pues escuchen las respuestas

Voz 5 34:02 usted alguna esa comida me lo he comido ni pienso por lo menos conscientemente no no no no lo tiene más claro

Voz 10 34:12 sí sí sí lo tengo muy claro sea yo sé que se come que no pasa nada que están muy rico que que saben a Pippa su unos pocos sabes pero de momento Pastor mientras hay otras cosas

Voz 35 34:25 como ejemplo tu mañana vas a un restaurante ya insectos a dos pedía no visite los pusiesen por ejemplo de guarnición con filetes los probarían un poco borracho a lo mejor si la prueba pero sí que no me interesa

Voz 5 34:42 no ninguno ninguno ninguno ninguno prefieren flete de comer porque tengo amigas que es víveres sitios que come de esto los brillos me han dicho que están buenísimas gusta pero lo primero pero se pasó los controles sanitarios promete tendrá algún sabor que decírselo recomendase su médico porque dicen que son bueno no soy vegetariana pero estas cosas no me ante sólo recomendaciones de constantes no no morirme dando experto Mariano hierba a alguna de esas yo no

Voz 10 35:18 dicen que puede ser la posible solución a la hambruna no porque yo creo que sí porque no se me como las gambas y al final son como si lo laca la cara que tiren la gamba

Voz 32 35:29 la sino que habitan este mundo

Voz 5 35:31 su pues si antes nadie comía sus y ahora todo el mundo

Voz 10 35:34 sí sí sí no porque ese mismo yo creo que con unos cuantos Grillo ya puede hacer una maratón de Sevilla o Alves

Voz 0927 35:43 Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos cómo estás buenos días hola buenos días qué tal escuchábamos a gente que vende ya grillos en su establecimiento gente que los comercializa gente en la calle que no parecen muy proclives al consumo que te parece a ti

Voz 16 35:56 hoy esto de legalizar entre comillas el el consumo de insectos en nuestro país

Voz 19 36:05 bueno pues es una opción más eh nos da un poco de reparo por cuestiones culturales sí pero bueno tenemos que recordar que comemos caracoles como vemos ambas cosas que en otros países suenan muy raras y aquí tenemos asumidas

Voz 16 36:20 como experto en seguridad alimentaria Miguel Ángel plantea algún tipo de problemas este tipo de productos o no como cualquier otro

Voz 19 36:27 pues en principio como cualquier otro aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo que ha dicho es que hay que evaluar pues cada insecto de forma individual hay algunos que ya se vienen utilizando desde hace muchos años en en otros países pues por ejemplo algún tipo de saltamontes en Méjico bueno en Méjico comes muchos diferentes insectos y bueno este uso a lo largo de los años pues ya ha demostrado una seguridad entonces en ese caso novia no habría problemas el problema sería pues dirimir si en otros que no sean consumidas hasta ahora son seguros no ya

Voz 16 37:06 que controle suficiente la gente crees que lo que hay en el mercado lo puede consumir con toda tranquilidad

Voz 19 37:11 bueno pues ahora es pronto porque esta legislación se aprobó el uno de enero de este año lo que tiene que hacer ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es autorizar cada Cani excepto por separado o cada producto derivado de de los insectos lo que se hizo fue aprobada los insectos como nuevos alimentos ya ir a partir de desaprobación pues lo que hay que hacer es una evaluación de su seguridad para que puedan ser aprobados para el consumo

Voz 16 37:41 perfecto desde el punto de vista nutricional que aporta realmente es puede ser una como se dice en la salvación de la humanidad a el problema de la alimentación eso o no

Voz 19 37:51 bueno pues eso es lo que lleva diciéndonos la lanzado durante unos años la FAO la la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura aquí lo que nos dice es que la población está aumentando tanto que dentro de pocos años seremos tantas personas en el planeta que tendremos que buscar nuevas fuentes de alimento y propone a los insectos como una buena fuente eh porque es algo que ya se utiliza en algunos países es algo que cuyo de producción es muy eficiente necesita menos recursos que que los animales de gran tamaño sí tienen bueno pues sí nutrientes de calidad proteínas de calidad como un perfil de aminoácidos ácidos grasos saturados saturados Si ciertas vitaminas minerales en definitiva sí que tiene un un buen perfil nutricional

Voz 16 38:43 bueno pues dejamos ya lo de los insecto te queríamos preguntar porque esta semana y estas últimas semanas sin noticias

Voz 0927 38:48 todo el tema de las leches lo de Lactalis que retirado

Voz 16 38:51 en España muchas referencias de alimentación infantil al completo recordemos las marcas es a nutrir Damir a Puleva Bebé supongo que el principio de precaución está bien no te parece

Voz 19 39:02 sí sí sí bueno de lo que soy hizo fue retirar los lotes que se pensaba que podían estar afectados orden se hizo una retirada de una gran cantidad de productos en muchísimos países lo que imagino habrá supuesto un gran varapalo económico para la empresa pero bueno lo primero de todo es la seguridad y si hay que hay que tener precauciones para evitar pues lo que ha ocurrido en algunos países a algunos bueno en el nuestro sin ir más lejos

Voz 16 39:31 casos de salmonela casos de salmonela

Voz 19 39:33 la nuestro caso en el caso de España fue se retiraron los productos pero parece ser que había una muestra que tenía un pediatra en su consulta y que le regaló a una familia ella a partir de esa muestra que no había estado controlada por pues por las autoridades sanitarias pues fue como se contrajo como contrajo este niño la salmonelosis

Voz 16 39:55 mala suerte recordemos que Lactalis

Voz 0230 39:58 te ha dado este número de teléfono estos días novecientos ciento dos tres tres seis novecientos ciento dos tres tres seis

Voz 0927 40:05 bueno pues para cualquier problema supongo que también para facilitar la devolución si es que en algunas casas siguen teniendo estos productos que naturalmente les tienen que devolver el dinero por cierto que tienen un curso como hacer una compra saludable tenemos que hablar un día de esto eh tranquilamente

Voz 19 40:18 cuando que nadie si es un curso que realiza junto con la Escuela bitácoras y en el que hablo bueno pues de lo que es una alimentación saludable y sobre todo de de tampoco de consumo de cómo tenemos que comprar alimentos cómo interpretar el etiquetado como saber si los alimentos frescos donó como elegirlo

Voz 16 40:38 perfecto perfecto Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia Tecnología de los Alimentos hasta que hablemos de la compra saludable muchísima gracia hasta la próxima a un abrazo muchas gracias

Voz 19 40:47 a vosotros un abrazo

Voz 0927 41:04 recuerden y anoten también este

Voz 16 41:07 nuestro Whatsapp seis siete nueve cero diecisiete cero catorce seis siete nueve cero diecisiete cero

Voz 0927 41:12 los catorce al final del programa Sé lo recordaremos para sus quejas para vuestras queja nuestras denuncias de lo que no queréis contarnos vamos ya a las redes

Voz 0230 41:43 lo bichitos gusta bueno yo lo quiero probar Jesús G

Voz 0927 41:46 no tengo bien claro si vale vale además yo que soy muy ya nos contará de que realmente este reportaje indica muy corta caldos tenían derecho probando los la hacer un reportaje no lo prueba él lo que no puede ser es que hay que hacer en periodismo de investigación este periodismo de investigación bueno

Voz 0230 42:02 vamos a ver comentarios en las redes venga vamos con Jose por Twitter que dice lamentable que Amazon retenga un euro cuando realizas alguno de sus pedidos tenga que esperar diez días para que el banco libere ese dinero dice que como consumidor pues jamás el informó de Sony dio su autorización Irene mozo yo dice estoy cabreada porque no han podido comprar una lata de comida para el perro porque cuesta tres euros Hinault llevaba efectivo en la era en la que puedes pagar con el móvil es imprescindible llevar dinero encima bueno un poco critica que ya con con la digitalización de todo que todavía ya que con las monedas no caso de la obsolescencia programada Alfonso Escalante por Twitter hay que hacer lo mismo que con las cláusulas suelo nadie pensaba que con se que se conseguiría hasta que es el hongo con la existencia camada había que hacer lo mismo si Pedro desde Tenerife sobre este tema también esto no creo que sea algo nuevo y en particular de Apple a todos los aparatos les dan dos años de garantía ya los dos años y un día después se rompen bueno eso es otra historia pero sí si no va mal enfocado

Voz 5 43:05 la red desde el consumo

Voz 0927 43:08 bueno también las redes decía las mascotas no son un juguete que se pueda regalar hay que ser responsables con su cuidado no son un capricho estacional y Amigos de la Tierra los eurodiputados han apostado por un objetivo de treinta y cinco por ciento renovables pero faltan objetivos nacionales vinculantes lleva mucha razón

Voz 0230 43:28 la encuesta esta semana Jorge es que Apple hace obsolescencia programada con alguno de sus productos ido respuestas sí o no en los resultados de la última encuesta pues sabido ataque de sinceridad Jesús porque preguntábamos a nuestros oyentes si son de revender los regalos Illa expuestas pues bueno ha dicho que en un sesenta por cien pero un cuarenta por cien que es una cifra considerable yo Piqué que sí que igual cuarenta por ciento a revenden de cada día lo que tenemos que ver un dato es hice lo dice alguien te lo regalo a y sí si es buena es ahí está la historia

Voz 37 43:58 eh

Voz 38 44:05 las mamá dos hechos el IBI pueden hacer Arnedo más se obtienen más Wii Play tienda no leen ven muy en las da

Voz 5 44:31 bueno nos gustan las

Voz 0927 44:32 el Hear limpias y os vamos a proponer una alternativa que os puede interesar sobre todo si tenéis tejado en casa

Voz 5 44:38 ya buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 0927 44:43 Teresa Álvarez es portavoz de cola buenos días Vanessa

Voz 16 44:47 hola buenos días cuéntanos qué es exactamente esta iniciativa que habéis puesto en marcha

Voz 20 44:52 pues mira te cuando estamos lanzando la segunda alada saladas la lanzamos el día ocho de enero y lo que queremos es sumar Aitken hogares en cuarenta y cinco días que dura la campaña para que hagamos una compra colectiva de cien instalaciones fotovoltaicas siempre desde los valores de la economía social y solidaria

Voz 16 45:10 ya osea que tenemos casi hasta finales de febrero una cosa así hasta el veintidós de octubre hasta el veintidós de febrero Bari que es lo que tiene que hacer la la gente para participar de este en esta historia

Voz 20 45:22 pues es muy fácil si tienen como bien decías un tejado propio a lo único que tienen que hacer es entrar en la página web de la oleada Solà oleada solar punto o RG ahí bueno tienen toda la información porque otro de los valores de esta campaña es la transparencia pueden rellenar el formulario en veinticuatro horas nos ponemos en contacto con la persona que haya rellenado el formulario Icon hagan el ingreso de doscientos cincuenta euros ya tienen hecha la reserva para para formar parte de la oleada solar

Voz 16 45:48 a la gente dirá vale cuanto muy horror con esto

Voz 20 45:51 pues mira con la compra colectiva el ahorro es de un treinta por ciento estamos hablando que en vez de la instalación de seis mil setecientos ochenta y cinco euros estaríamos en cuatro mil cuatrocientos cincuenta no sólo la instalación sino todo lo que engloba poner paneles solares en una vivienda

Voz 16 46:07 no Vanesa Álvarez portavoz de con revolución solar muchísimas gracias pero que tenga mucho éxito con la como como como pasó en la versión anterior no

Voz 20 46:17 sí en la en la primera jornada solar de hecho alcanzamos el resto de las cien hogares en catorce comunidades autónomas así que vamos esta vez esperamos superarlo

Voz 16 46:26 gracias un beso adiós muy claro

Voz 20 46:28 gracias hasta luego

Voz 6 47:03 Jorge vamos allá venga vamos con el consultorio y con César Díaz asesor jurídico de CECU

Voz 0927 47:09 hola César qué tal estás hola qué tal vamos a ella primer caso a Julián no paran de darle la tabarra por teléfono

Voz 11 47:16 hola amigos yo llevo como dos meses recibiendo todas las semanas al menos una llamada de Jazztel empeñado siempre en venderme sus productos si ya no sé cómo decirles que me dejen en paz siempre me dicen que no me volverán a llamar y siempre vuelven hacerlo como si fueran una novia arrepentida la última vez el comercial se me puso listillo y cortante la verdad es que como técnica de acoso es de diez pero como técnica comercial es un desastre jamás contratara un servicio de estos figuras desde luego no se lo recomendaría a nadie

Voz 18 47:52 qué puede hacer bueno pues lo que puedo hacer es bien fácil es ponerse a o

Voz 17 47:59 cámara Alan a la empresa que borre sus datos y que no lo voy a hacer ninguna llamada está esta solicitud se puede hacer perfectamente por correo electrónico lo que sí que es necesario adjuntar una copia del DNI vale en este caso pues sería escaneado hice me pasé diez días no le responde no siguen volviendo a de llamar reclamar ante la protección de datos

Voz 0230 48:18 muy bien por cierto Julian estoy totalmente de acuerdo eh ya lo sufrí yo también últimamente con esto de las lluvias pues a María Isabel les están costando una batalla muy dura con su seguro del hogar

Voz 43 48:29 bueno pues esta mañana he visto que había entrado agua la pared del sano por la lluvia y entonces esta pared tiene un radiador eléctrico como me ha dado miedo El la aparezcan humedad llamado a Mapfre que mi seguro para que envíen electricista de tacto porque el miedo que tengo es que se produzca un cortocircuito Mapfre me han dicho que lo sentía mucho pero que no me podían el millar a nadie hasta que no lo mandase en el retiro lo que he intentado de todas las formas posibles llamaba varios miembros de Mapfre y en este momento nadie se ha puesto en contacto conmigo

Voz 16 49:10 qué puede hacer aquí joe porque vaya atención no

Voz 18 49:13 sí la verdad es que bastantes

Voz 17 49:16 bastante mejorable no supongo que esta persona lo que tienen a un condicionante esto está está está contingente extra cubiertas si hay un número determinado de de lluvia no de de litros por metro por metro cuadrado metro cuadrado en todo lo que tiene que hacer lo lo lo en todo caso la compañía no puede esperar tanto tiempo a mirar en el parte meteorológico que fácilmente accesible en la página de meterlo de Meteorología no entonces lo que vas a esta persona

Voz 20 49:45 eso

Voz 17 49:46 sí sí no le llama así no le llaman no Le no le atienden es reclamar ante la Unión General de Seguros también lo que puede hacer es revisar bien la póliza a ver cuáles son las contingencias que cubre porque mejor esto no es como lo dicho sabe a lo mejor no tiene esa limitaciones

Voz 18 49:59 es de de cantidad litros de lluvia

Voz 16 50:03 que lo que lo consulte en cualquier caso que lo denuncie

Voz 0230 50:06 los reyes de Roma que por la puerta asoman este oyente nos pregunta por las famosas baterías de los iPhone

Voz 44 50:11 he podido ver en la página de apple que los que hemos adquirido un iPhone seis ese superior nos ofrecen cambiar la batería no es comentan unos ponen en una tabla que si lo hacemos en subir periodo de garantía sería a cero euros y fuera de él a veintinueve euros hasta finales de dos mil dieciocho mi pregunta es la garantía de la batería es de seis meses como dicen algunos que comentaba pool de un año o de dos como debería ser lógico todos qué queremos pensar por ser producto electrónico vendido en España

Voz 16 50:48 cuánto tiempo les SAR

Voz 17 50:50 pero es que esto es una práctica que será demasiado habitualmente y es que los vendedores de repente dicen que determinados componentes determinados productos chinos garantiza sin meses au de tres uno menor en ningún sitio

Voz 18 51:00 ninguna ley establece que reducciones del AVE

Voz 17 51:04 de la garantía determinados productos determinado componente la la garantía de dos años Isi por eso pues aplace por el que deben responder los vendedores